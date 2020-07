Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 09/07/2020 | Aktualisiert um: 16:35 | Überblick

Direktor: Akropolis Museum leer - gute Gelegenheit es zu genießen

ATHEN: Wegen der Corona-Pandemie haben Besucher des Museums der Akropolis von Athen die «einmalige Gelegenheit» fast alleine die Exponate zu genießen. Dies sagte am Donnerstag der Direktor dieses wichtigsten Athener Museums, Dimitris Pandermalis, dem griechischen TV-Sender Skai. Seit der Wiedereröffung des Museums am 1. Juli und bis Mittwoch seien nur 8000 Besucher gekommen. Zum Vergleich: Allein am 1. Juli vergangenen Jahres hatten 6000 Menschen das Museum besucht. Heute sei wegen der wenigen Besucher der Kontakt mit den Exponaten viel intensiver. «Der Besucher hat den Eindruck, er ist in die Zeit der Antike zurückgegangen und sieht die Exponate in Ruhe, als hätte er damals gelebt», sagte der Museumsdirektor.

Im Akropolis Museum werden unter anderem echte Teile zusammen mit Gips-Nachbildungen der fehlenden Elemente des Parthenon-Frieses ausgestellt. Der Parthenon («Jungfrauengemach») ist eines der berühmtesten noch existierenden Baudenkmäler des antiken Griechenlands. Der britische Botschafter im damaligen Osmanischen Reich Lord Elgin hatte Anfang des 19. Jahrhunderts die am besten erhaltenen Teile (die sogenannten «Elgin Marbles») des Parthenons abbauen und nach England bringen lassen. Er verkaufte sie 1816 an das Britische Museum. 56 von 96 Platten des Frieses befinden sich seitdem dort. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe dieser Friesteile.

Entwässerung kann auch in Schutzgebieten zulässig sein

LUXEMBURG: Der Betrieb eines Schöpfwerkes zur Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen kann nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs auch in Schutzgebieten zulässig sein. Es müssten allerdings die Ziele und Verpflichtungen der geltenden EU-Vogelschutzrichtlinie und der Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen beachtet werden, befanden die Richter am Donnerstag.

Der EuGH hatte sich mit dem Thema auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts beschäftigt. Dieses ist mit einer Klage des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) befasst. Der NABU ist der Auffassung, dass der Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt durch den Betrieb eines Schöpfwerks Umweltschäden zulasten der Trauerseeschwalbe zu verantworten hat. Er fordert deswegen vom Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein) Maßnahmen zur Begrenzung und Sanierung dieser Schäden, was jedoch zunächst abgelehnt wurde.

Die Entscheidung in dem Einzelfall muss nun das Bundesverwaltungsgericht treffen.

Indischer Gangsterboss in einem Tempel festgenommen

NEU DELHI: Ein mutmaßlicher Gangsterboss ist in einem Tempelkomplex in Indien festgenommen worden. Ihm wird mehrfacher Mord vorgeworfen, außerdem soll er in den Tod von mehreren Polizisten verwickelt gewesen sein, sagte der Innenminister des Bundesstaates Madhya Pradesh, wo der Mann am Donnerstag festgenommen wurde.

Die getöteten Beamten hatten laut Polizeiangaben vergangene Woche versucht, den mutmaßlichen Gangsterboss und Komplizen von ihm festzunehmen. Doch hätten einige Polizisten diese gewarnt, und sie hätten die ankommenden Polizisten aus dem Hinterhalt angreifen können. Anschließend sei der mutmaßliche Gangsterboss entkommen, und die Polizisten hätten ihn in mehreren indischen Bundesstaaten verfolgt, bis sie ihn festnehmen konnten. Laut örtlichen Medien hatte der Mann gute Beziehungen zu wichtigen Politikern aus dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh, der die meisten Abgeordneten ins indische Parlament schickt. Der Bundesstaat gehört auch zu den ärmsten.

Deutsche U-Boot-Lieferung an Ägypten genehmigt

BERLIN: Die deutsche Regierung hat ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) die Lieferung eines U-Boots nach Ägypten genehmigt. Eine entsprechende Entscheidung habe der Bundessicherheitsrat getroffen, teilte Wirtschaftsminister Peter Altmaier dem Wirtschaftsausschuss des Bundestages mit.

Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin vor. Empfängerländer weiterer Lieferungen von Rüstungsgütern sind Algerien, Brasilien, Singapur und Südkorea. Dem Bundessicherheitsrat gehören neben Kanzlerin Angela Merkel mehrere Minister an.

Sevim Dagdelen, abrüstungspolitische Sprecherin und Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss, kritisierte die Genehmigung des U-Boot-Geschäfts am Donnerstag. «Mit der Aufrüstung von Ägypten befeuert die Bundesregierung die Kriege im Jemen und Libyen», warnte sie. «Wir brauchen eine sofortige Beendigung dieser skrupellosen Exportpolitik, die weltweit Regime für ihre Kriege mit Waffen ausstattet.»

EuGH-Urteil zum VW-Abgasskandal: Geschädigte dürfen in Heimat klagen

LUXEMBURG: Geschädigte des VW-Abgasskandals dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Land des Autokaufs auf Schadenersatz klagen. Die Verbraucher müssten nicht in Deutschland, wo Volkswagen seinen Sitz hat, vor Gericht ziehen, entschieden die Luxemburger Richter am Donnerstag (Rechtssache C-343/19).

Hintergrund ist der Fall von 574 VW-Kunden in Österreich, deren Sammelklage vor dem Landesgericht Klagenfurt anhängig ist. Normalerweise müsste eine Klage in demjenigen Staat eingereicht werden, in dem der Beklagte seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Deshalb hatte das österreichische Gericht beim EuGH angefragt, ob es überhaupt zuständig ist.

Die Luxemburger Richter entschieden nun grundsätzlich, dass in Fällen wie dem VW-Abgasskandal eine Ausnahme von den gängigen gerichtlichen Zuständigkeiten vorliegt. Der Ort der Verwirklichung des Schadens liege im konkreten Fall in Österreich. Zudem könne ein Autohersteller, der beim Bau eines Fahrzeugs eine unzulässige Manipulation vornimmt, davon ausgehen, dass er vor den Gerichten desjenigen Landes verklagt wird, in dem er die Autos verkauft.

Neustart der Darts-Tour: Primus van Gerwen wieder siegreich

MILTON KEYNES: Darts-Primus Michael van Gerwen hat gleich zum Neustart der Tour den nächsten Turniersieg geholt.

Der 31 Jahre alte Niederländer siegte am späten Mittwochabend zum Auftakt der sogenannten Summer Series, mit welcher der Weltverband PDC nach rund vier Monaten Corona-Pause wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Das Endspiel in Milton Keynes entschied van Gerwen mit 8:7 gegen Weltmeister Peter Wright aus Schottland für sich. Ein Achtungserfolg gelang dem Deutschen Gabriel Clemens, der sich mit Siegen über Steve Beaton und Mensur Suljovic bis ins Halbfinale kämpfte. Dort unterlag der Saarländer mit 3:7 dem späteren Turniersieger van Gerwen.

Gouverneur von Chabarowsk wegen Mordaufträgen festgenommen

MOSKAU: Unter dem Verdacht, mehrere Morde in Auftrag gegeben zu haben, ist ein Gouverneur im äußersten Osten Russlands festgenommen worden. Die Ermittlungsbehörden werfen Sergej Furgal vor, er habe eine nicht näher genannte Zahl von Geschäftsleuten töten lassen. Das Staatliche Ermittlungskomitee veröffentlichte am Morgen ein Video, das zeigt, wie der Chef der Region Chabarowsk an einem Auto in Handschellen von einer Spezialeinheit abgeführt wurde.

Zuvor schon seien in diesem Zusammenhang vier Mitglieder einer kriminellen Bande festgenommen worden, teilten die Ermittler weiter mit. Die Taten liegen den Angaben nach rund 16 Jahre zurück. Gegen Furgal solle nun Anklage erhoben werden. Ihm droht im Falle einer Verurteilung Medienberichten zufolge eine lebenslange Haftstrafe.

Der Politiker der nationalistischen Partei LDPR sollte mit einer Linienmaschine nach Moskau geflogen werden. Der 50-Jährige wurde 2018 Gouverneur der Region. Zuvor saß er mehrere Jahre in der Staatsduma.

Alstom plant bei Zugfusion Zugeständnisse - Hennigsdorf betroffen

SAINT-OUEN: Der französische Zughersteller Alstom will für die geplante Übernahme der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns Zugeständnisse an die EU-Kommission machen. Dazu gehöre, dass Bombardier die Talent-3-Plattform und die zugehörigen Produktionsanlagen am Standort Hennigsdorf bei Berlin verkaufen wolle, teilte Alstom am Donnerstagmorgen mit. Auch der Alstom-Produktionsstandort Reichshoffen in Frankreich soll verkauft werden, so ein weiterer Vorschlag.

Nach ersten Gesprächen mit der Europäischen Kommission lege Alstom in Abstimmung mit Bombardier diese Verpflichtungszusagen vor, um die potenziellen wettbewerblichen Bedenken der Kommission zu berücksichtigen, hieß es weiter. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stünden nun unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Europäische Kommission. «Die damit verbundenen Verkäufe sollen in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern umgesetzt werden», so Alstom. Gewerkschaften hatten bereits befürchtet, dass Bombardier- und Alstom-Standorte wegen der Übernahme in Gefahr sind.

Derzeit untersuchen EU-Wettbewerbshüter die geplante Übernahme. Bis Mitte Juli soll eine Entscheidung fallen. Die Wettbewerbshüter können dann auch noch eine vertiefte Prüfung anordnen. Wenn alles glatt läuft, solle das Geschäft im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Die Fusion ist brisant: Alstom war erst wegen Bedenken der EU-Wettbewerbshüter mit dem Versuch gescheitert, mit der Zugsparte von Siemens zu fusionieren.

Griechenland bringt Hunderte Migranten zum Festland

ATHEN: Athen hat in den ersten acht Julitagen 784 Migranten von der Insel Lesbos aufs Festland gebracht. Das soll zur Entlastung der restlos überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis beitragen. Bereits im Juni waren von den Inseln Lesbos, Chios und Samos 2144 Menschen zum Festland gebracht worden. Das berichtete der Staatsrundfunk (ERT) am Donnerstag unter Berufung auf das Migrationsministerium in Athen.

Erstmals seit mehreren Monaten harren nach Angaben des Migrationsministeriums weniger als 15.000 Menschen in und um das berüchtigte Lager von Moria auf Lesbos aus. Ende März lebten dort noch knapp 19.000 Migranten.

Auch von den anderen Inseln der Region wurden den Angaben des Migrationsministeriums zufolge zahlreiche Migranten zum Festland gebracht. Damit ging die Zahl der Menschen, die auf diesen Inseln ausharren, deutlich zurück. Am 3. März lebten dort mehr als 40.000 Migranten. Zurzeit leben in und um die Lager noch 32.177 Personen (Stand 8. Juli). Das löse dennoch nicht das Problem der Überfüllung der Lager, sagen Hilfsorganisationen. Denn eigentlich sind die Camps und Unterkünfte auf den Inseln nur für rund 8000 Menschen ausgelegt.

Japans Olympia-Macher sichern sich alle Arenen für 2021

TOKIO: Japans Olympia-Macher können nach der Verschiebung der Sommerspiele Medienberichten zufolge davon ausgehen, dass alle Austragungsstätten auch im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Das berichteten zahlreiche japanische Medien am Donnerstag. Ein Sprecher des Organisationskomitees wollte dies jedoch nicht bestätigen und bedauerte mit Blick auf die beteiligten Parteien solche Berichte. Es gebe derzeit nichts Offizielles dazu bekanntzugeben, sagte der Sprecher der Spiele in Tokio, Masa Takaya.

Wegen der Pandemie hatten Japan und das Internationale Olympische Komitee (IOC) Ende März nach langem Zögern die Spiele verschoben. Sie sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden. Mitte Juni hatten Japans Olympia-Macher erklärt, man habe für rund 80 Prozent der Austragungsstätten das Einverständnis der Betreiber. Seither wurden weitere Verhandlungen mit den Betreibern der übrigen Olympia-Stätten, darunter auch das olympische Dorf in Tokio, geführt.

Weiter Unwetter - Dutzende Todesopfer

TOKIO: In Japan dauern die schweren Unwetter an.

Auf der seit Tagen von schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Folge sintflutartiger Regenfälle heimgesuchten südwestlichen Hauptinsel Kyushu stieg die Zahl der Todesopfer bis zum Donnerstag auf mindestens 62, wie der japanische Fernsehsender NHK meldete. Die Einsatzkräfte, die vom Militär unterstützt werden, setzten ihre Suche nach Vermissten fort. Es gab jedoch kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Hunderttausende waren aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen suchte die Regenfront auch weite Gebiete im Westen und Osten des Inselreiches heim. Die Behörden warnten weiter vor der Gafhr durch Überschwemmungen und Erdrutschen.

Australien setzt Auslieferungs-Abkommen mit Hongkong aus

CANBERRA: Australien setzt aus Sorge über Chinas umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong eine Auslieferungsvereinbarung mit der früheren britischen Kronkolonie aus. Das gab der australische Premierminister Scott Morrison am Donnerstag bekannt. Chinas Sicherheitsgesetz stelle eine «fundamentale Änderung» der Sachverhalte in Bezug auf Australiens Vereinbarung mit Hongkong bezüglich Auslieferungen dar, sagte Morrison. Man habe Hongkong formal über die Entscheidung seiner Regierung in Kenntnis gesetzt und die chinesischen Behörden entsprechend benachrichtigt, hieß es.

Bürgern Hongkongs, die durch Chinas umstrittenes Sicherheitsgesetz für die frühere britische Kronkolonie gefährdet sein könnten, werde Australien Sondervisa und einen Weg hin zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung anbieten, erklärte Morrison weiter.

Die Beziehungen zwischen Australien und seinem wichtigsten Wirtschaftspartner China sind derzeit angespannt - vor allem, seitdem die Regierung in Canberra eine unabhängige internationale Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus in China gefordert hatte. Peking wirft Australien seinerseits Spionage vor und hat chinesische Studenten und Touristen vor Reisen in das Land gewarnt.

Greenpeace-Report: Nord- und Ostsee brauchen konsequenten Schutz

HAMBURG: Den Ökosystemen in Nord- und Ostsee geht es einem neuen Report der Umweltorganisation Greenpeace zufolge schlechter denn je.

«Unsere Meere werden geplündert, zerstört und verschmutzt, nur für den kurzfristigen Profit - mit drastischen Folgen für die Artenvielfalt und letztlich für uns alle», sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack. Nach Angaben der Organisation schwinden die Bestände von Dorsch und Hering in der Ostsee. Deutschlands einzige Walart, der Schweinswal, sei stark gefährdet. Die Organisation wollte daher am Donnerstagabend mit ihrem Aktionsschiff «Beluga II» zu einer Tour auf Nord- und Ostsee aufbrechen, um den Zustand der Meeresgebiete zu dokumentieren und ihren konsequenten Schutz zu fordern.

Enges Rennen von Duda und Trzaskowski vor Wahl

WARSCHAU: Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Amtsinhaber Andrzej Duda und seinem Herausforderer Rafal Trzaskowski ab. Der von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS gestellte Duda kann demnach mit 46 bis 47,3 Prozent der Stimmen rechnen, wie Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Ibris, Kantar und United Surveys zeigen. Auf seinen Rivalen Trzaskowski, der für das liberalkonservative Bündnis «Bürgerkoalition» (KO) an den Start geht, entfallen demnach 45,9 bis 47,5 Prozent.

Die Stichwahl findet am Sonntag, den 12. Juli, statt. Im zweiten Wahlgang reicht eine einfache Stimmenmehrheit für den Sieg.

In Polen amtiert der Präsident fünf Jahre. Das Staatsoberhaupt repräsentiert das Land nicht nur nach außen. Der Präsident hat auch Einfluss auf die Außenpolitik, er ernennt den Ministerpräsidenten sowie das Kabinett und ist im Kriegsfall Oberkommandierender der polnischen Streitkräfte.

Großes Bewerberfeld um Top-Job bei der Welthandelsorganisation

GENF: Drei Frauen und fünf Männer bewerben sich um das Amt des Generaldirektors der Welthandelsorganisation (WTO). Saudi-Arabien und Großbritannien nominierten erst wenige Stunden vor Ablauf der Bewerbungsfrist am Mittwochabend eigene Kandidaten. Die Kandidaten stellen sich in der kommende Woche bei den 164 Mitgliedsländern vor. Der oder die Gewählte tritt das Amt am 1. September an. Amtsinhaber Roberto Azevêdo hatte im Mai überraschend seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Er nannte keinen Grund. Seine Amtszeit lief eigentlich noch bis nächstes Jahr.

Die Kandidaten sind einer der früheren stellvertretenden WTO-Generaldirektoren, Jesús Seade Kuri aus Mexiko, die frühere Finanzministerin aus Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, der frühere WTO-Unterhändler Abdel-Hamid Mamdouh aus Ägypten, der frühere Außenminister aus der Republik Moldau, Tudor Ulianovschi, die Handelsministerin Südkoreas, Yoo Myung-hee, die frühere kenianische WTO-Botschafterin Amina C. Mohamed, der frühere saudische Wirtschaftsminister Mohammad Maziad Al-Tuwaijri und der britische Abgeordnete Liam Fox, der bis 2019 Handelsminister unter Premierminister Boris Johnson war.