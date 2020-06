Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Vor Havarie der «MSC Zoe»: Ladung war enormer Belastung ausgesetzt

HAMBURG/BORKUM: Bei der Havarie des Containerschiffes «MSC Zoe» in der stürmischen Nordsee vor eineinhalb Jahren sind die Deckladung und ihr sogenanntes Laschsystem enormen Krafteinwirkungen und Beschleunigungen ausgesetzt gewesen. Das geht aus dem Abschlussbericht hervor, den Experten der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung am Donnerstag vorstellten.

Das den geltenden Regeln entsprechende Laschsystem habe den außerordentlichen Belastungen schließlich nicht mehr standgehalten. Dies habe zum Einstürzen von Containerstapeln geführt. Negativ habe sich bei dem Unfall die für Containerriesen typische hohe Stabilität des Schiffes ausgewirkt. Das Aufrichtvermögen des Schiffes sei «durch kurze Phasen des Rollens und ruckartige Rückkehr in die Ausgangslage gekennzeichnet» gewesen.

Das unter der Flagge von Panama fahrende, knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite Schiff mit 8000 Containern an Bord hatte in der Nacht zum 2. Januar 2019 auf der Fahrt von China via Portugal nach Bremerhaven 342 Container verloren. Dabei waren 297 Container in niederländischen Gewässern bei der Insel Ameland und 45 in deutschen Gewässern vor der Insel Borkum versunken. Die meisten Container zerbarsten beim Aufprall auf das Wasser, in der Folge trieb tonnenweise Müll an die Strände.

Teenager kritisiert Premierministerin - festgenommen

DHAKA: In Bangladesch ist ein 14-Jähriger festgenommen worden, weil er sich auf Facebook über Premierministerin Sheikh Hasina lustig gemacht hat. Er habe dort geschrieben, dass Hasinas Regierung zusätzliche Steuern auf Handys nur vorgeschlagen hätte, um sich damit eine Witwenrente zu finanzieren, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Jugendliche habe den Beitrag zwar vor seiner Festnahme am Samstag gelöscht und eine Entschuldigung geschrieben. Trotzdem muss er nun bis auf weiteres in eine Besserungsanstalt für Jugendliche. Zudem erwartet ihn ein Gerichtsverfahren.

Bangladesch ging nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Article 19 dieses Jahr schon gegen mehr als 100 Menschen vor, weil sie auf sozialen Netzwerken die Regierung kritisiert hätten. Article 19 setzt sich für Meinungsfreiheit ein.

Eiffelturm nach Corona-Zwangspause wieder für Besucher geöffnet

PARIS: Nach einer über dreimonatigen Zwangspause wegen der Corona-Krise hat der Pariser Eiffelturm am Donnerstag seine Pforten wieder geöffnet. Besucher können dem Betreiber zufolge zunächst nur über die Treppen den zweiten Stock des Turms erreichen. Die Aufzüge sollen erst vom 1. Juli an wieder öffnen. Es müssen auch Gesundheitsvorschriften eingehalten werden, so herrscht eine Maskenpflicht.

Das 324 Meter hohe Pariser Wahrzeichen war Mitte März wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen worden. Der über 130 Jahre alte Turm wurde bisher jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Die «dame de fer» (Dame aus Eisen), wie das Monument in Frankreich auch liebevoll genannt wird, wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und 1889 fertiggestellt.

Amsterdam verbietet private Quartiervermietung im Zentrum

AMSTERDAM: In Amsterdam dürfen Bewohner des alten Stadtzentrums ihre Wohnungen vom 1. Juli an nicht mehr an Touristen vermieten. Dort sei das Alltagsleben der Anwohner bereits derart durch den Tourismus beeinträchtigt, dass das Vermieten von Privatquartieren verboten werden müsse, teilte die niederländische Hauptstadt am Donnerstag mit. Im übrigen Teil der Stadt können Privatleute Unterkünfte an Touristen vom 1. Juli an nur noch mit einer Erlaubnis für maximal 30 Tage im Jahr vermieten. Bei einer Befragung von Bewohnern des Zentrums hatten sich 75 Prozent für ein Vermietungsverbot ausgesprochen.

Die Vermietung von Privatquartieren in Amsterdam habe in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen, teilte die Stadt mit. Das Angebot auf den entsprechenden Online-Plattformen habe sich verfünffacht, monatlich gehe es um 25.000 Wohnungsangebote. Eine von 15 Wohnungen in der Grachtenstadt werde inzwischen online angeboten. Um die neuen Einschränkungen beim Anbieten von Privatquartieren durchzusetzen, greift die Stadt zu drastischen Strafen. Wer ohne Erlaubnis vermietet, muss 20.750 Euro Buße zahlen.

Freispruch für Angeklagte im Prozess um Geheimdienstaffäre

LUXEMBURG: Die drei Angeklagten im Prozess um eine Geheimdienstaffäre, die Luxemburg 2013 politisch tief erschüttert hatte, sind am Donnerstag freigesprochen worden. Das teilte der Sprecher der luxemburgischen Justiz mit. Mit dem Richterspruch folgte das Gericht der Verteidigung, die zum Prozessende Mitte März Freisprüche gefordert hatte. Die drei Ex-Mitarbeiter des luxemburgischen Geheimdienstes waren wegen Verstößen gegen das Persönlichkeitsrecht und gegen den Datenschutz angeklagt gewesen. «Das ist ein Freispruch auf ganzer Linie», sagte der Sprecher.

In dem Prozess ging es um eine mutmaßlich illegale Abhöraktion und um die mögliche Unterschlagung einer CD. Als prominenter Zeuge hatte auch der frühere Premierminister von Luxemburg, Jean-Claude Juncker, im März vor Gericht ausgesagt. Er konnte sich nicht erinnern, ob er die Abhöraktion 2007 genehmigt hatte oder nicht.

Die Affäre um eigenmächtige Aktionen des Geheimdienstes und mangelhafte politische Kontrolle hatte in Luxemburg damals für Schlagzeilen gesorgt. In Folge dessen war es zu Neuwahlen gekommen: Juncker war nach fast 19 Jahren im Amt nach verlorener Wahl Ende Dezember 2013 aus dem Amt des Regierungschefs ausgeschieden. Von November 2014 bis November 2019 war er Präsident der EU-Kommission. Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess auf eine Geldstrafe plädiert, dessen Höhe sie in das Ermessen des Gerichts stellte.

Umweltagentur mahnt entschlossene Maßnahmen für europäische Meere an

KOPENHAGEN: Die Lage der europäischen Meere muss angesichts umfassender Probleme wie Überfischung, Klimawandel und Verschmutzung mit entschiedenen Maßnahmen schleunigst verbessert werden. Zu diesem Schluss kommt die in Kopenhagen ansässige EU-Umweltagentur EEA in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Situation der Meere Europas. Die EU habe weiterhin die Möglichkeit, wichtige Schlüsselelemente für die Belastbarkeit der marinen Ökosysteme wiederherzustellen, erklärte die EEA. Dazu müsse aber dringend und entschlossen gehandelt werden, um die menschliche Nutzung der Meere besser in Einklang mit den Ökosystemen zu bringen.

«Unsere Meere und marinen Ökosysteme leiden aufgrund von Jahren der starken übermäßigen Ausbeutung und Vernachlässigung», erklärte EEA-Exekutivdirektor Hans Bruyninckx. «Wir könnten bald einen Punkt ohne Wiederkehr erreichen, aber wie unser Bericht bestätigt, haben wir noch eine Chance, unsere Meeresökosysteme wiederherzustellen.» Letztlich gehe es darum, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen der Nutzung der Meere und dem menschlichen Einfluss auf die Meeresumwelt zu schaffen.

Recht auf bezahlten Jahresurlaub nach rechtswidriger Kündigung

BRÜSSEL: Nach einer unrechtmäßigen Kündigung haben Arbeitnehmer nach eine Urteil des Europäischen Gerichtshofs weiterhin Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub. Das gelte für den Urlaubsanspruch im Zeitraum zwischen der rechtswidrigen Entlassung und der Wiedereinstellung, urteilten die Richter am Donnerstag in Luxemburg.

Hintergrund waren die Klagen zweier Angestellter aus Bulgarien und Italien. Eine Lehrerin und eine Bankangestellte wurden von ihren Arbeitgebern rechtswidrig entlassen. Sie klagten vor nationalen Gerichten unter anderem auf Zahlung einer Vergütung für bezahlten Jahresurlaub, den sie aufgrund der Entlassung nicht nehmen konnten.

Der Zeitraum zwischen einer unrechtmäßigen Kündigung und der Wiederaufnahme der Beschäftigung sei in Bezug auf Urlaubsansprüche einem tatsächlichen Arbeitszeitraum gleichzusetzen, begründete der EuGH seine Entscheidung. Sollte es nach der Wiedereinstellung erneut zu einer erneuten kommen, müsse der Arbeitgeber den nicht genommenen Jahresurlaub vergüten, fügten die Richter an.

Mindestens 15 Menschen von Bewaffneten getötet

CULIACÁN: Bewaffnete haben im westmexikanischen Bundesstaat Sinaloa Medienberichten zufolge mindestens 15 Menschen erschossen. Acht Menschen seien am Mittwoch (Ortszeit) in dem Ort Bagrecitos im Nordosten von Culiacán, der Hauptstadt Sinaloas, getötet worden, berichteten das Nachrichtenportal «Línea Directa» und die Zeitung «El Sol de Sinaloa». Weitere sieben Tote gab es demnach nahe einem Stausee, der im selben Gebiet liegt wie Bagrecitos. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In Sinaloa herrscht das mächtige Sinaloa-Drogenkartell. In dem Gebiet Tepuche, in dem die Morde geschahen, gebe es seit Monaten eine Welle der Gewalt, berichtete das Portal «El Debate». Erst am Dienstag sei es in dortigen Gemeinden zu Zusammenstößen zwischen Bewaffneten und der Polizei gekommen.

Proteste - Polizisten nach Misshandlung suspendiert

ISLAMABAD: Im Nordwesten Pakistans sind drei Polizisten nach der Misshandlung eines Mannes suspendiert worden. Auch ein lokaler Polizeichef sei entlassen worden, sagte ein Sprecher der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa am Donnerstag.

Die Polizisten hatten zuvor einen jungen Mann auf der Wache wegen angeblicher Beamtenbeleidigung ausgezogen und erniedrigt. Der Mann habe daraufhin geweint und die Polizisten angefleht, mit der Erniedrigung aufzuhören. Der Vorgang wurde von den Polizisten gefilmt und das Video im Netz verbreitet. In den sozialen Medien führte dies zu einem Aufschrei.

Tausende Demonstranten zogen am Donnerstag daraufhin durch die Straßen in der Stadt Peschawar und forderten die Entlassung der Polizisten. Ein Hohes Gericht der Provinz berief den Polizeichef der Provinz ein. Der Richter bezeichnete die Tat als «dreisten Vorfall, der das Vertrauen der Gesellschaft erschüttert» habe.

Wirecard-Aktienkurs erstmals seit 2011 einstellig

FRANKFURT/MAIN: Die Papiere des im Bilanzskandal versunkenen Zahlungsabwicklers Wirecard sind am Donnerstag erstmals seit Sommer 2011 wieder zu einstelligem Kurs gehandelt worden.

Mit 9,96 Euro erreichten sie den tiefsten Stand seit August 2011. Nach der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche und dem Eingeständnis mutmaßlicher Luftbuchungen in Milliardenhöhe verloren sie damit inzwischen gut 90 Prozent.

London Stock Exchange ernennt neue Finanzchefin

LONDON: Die London Stock Exchange (LSE) bekommt zum 21.

November eine neue Finanzchefin. Anna Manz ersetzt den bisherigen Finanzvorstand David Warren, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag in London mit. Warren hatte bereits im Oktober 2019 bekannt gegeben, den Posten bis Ende 2020 aufgeben zu wollen. Seit Juli 2012 hatte er den Finanzvorsitz inne gehabt, im kommenden Jahr will er in Rente gehen. Manz ist bisher als Finanzchefin beim Spezialchemie-Hersteller Johnson Matthey beschäftigt. LSE-Vorstand David Schwimmer zeigte sich erfreut über den Neuzugang. Er dankte Warren für seine Arbeit und sagte, dessen Führung, partnerschaftlicher Ansatz und Professionalität würden ihm fehlen.

Erster Anstieg an Asylanträgen in Europa seit Jahren

BRÜSSEL/VALLETTA: Erstmals seit der Flüchtlingskrise ist die Zahl der Schutzsuchenden in Europa im vergangenen Jahr wieder gestiegen. In Deutschland stellten 2019 hingegen deutlich weniger Menschen einen Antrag auf internationalen Schutz als im Vorjahr (165.615), wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der EU-Asylbehörde Easo in Valletta hervorgeht. Zum achten Mal infolge wurden in Deutschland so viele Anträge gezählt wie in keinem anderen europäischen Land. Dennoch ist der Wert 10 Prozent niedriger als 2018.

Europaweit - der Bericht bezieht sich auf die 27 EU-Staaten, auf die Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Island und Liechtenstein - gab es einen Zuwachs um 11 Prozent auf 738.425. Bereits im Februar hatte Easo vorläufige Zahlen veröffentlicht, die etwas geringer ausfielen. 2015 hatte es noch fast 1,4 Millionen Anträge gegeben. Die Zahlen berücksichtigen auch Anträge von Menschen, die zuvor schon einmal Asyl beantragt hatten.

Hintergrund des Zuwachses ist Easo zufolge vor allem die gestiegene Zuwanderung aus Lateinamerika. Aus dem Krisenstaat Venezuela habe es 2019 beispielsweise doppelt so viele Anträge gegeben wie im Vorjahr (rund 46.000).

US-Demokraten kündigen Änderungen für Nominierungsparteitag an

MILWAUKEE: Trotz steigender Corona-Infektionszahlen in Teilen der USA halten die Demokraten an ihrem für August im Bundesstaat Wisconsin geplanten Parteitag zur Nominierung ihres designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden fest. Der frühere Vizepräsident plane mit seiner Teilnahme. Parteivertreter aus den Bundesstaaten sollten allerdings nicht nach Milwaukee reisen, sondern möglichst virtuell teilnehmen, teilte das Demokratische Nationalkomitee (DNC) am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Es werde an einem Verfahren gearbeitet, dass es allen Delegierten ermöglichen soll, ihre Stimme virtuell abzugeben, hieß es. Die viertägige Veranstaltung wird demnach von der Arena Fiserv Forum in das kleinere Tagungszentrum Wisconsin Center verlegt.

Biden gilt seit April nach dem Ausscheiden seiner Mitbewerber bereits als designierter Kandidat der Demokraten. Anfang Juni hatte er sich nach eigenen Angaben bei Vorwahlen die nötigen Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei gesichert. Damit erscheint sicher, dass er bei der Wahl am 3. November für die Demokraten gegen den Republikaner Donald Trump antreten wird, der sich um eine zweite Amtszeit bemüht. Biden war unter Präsident Barack Obama Vizepräsident gewesen.

Heftige Regenfällen suchen Südwesten Japans heim

NAGASAKI: Der Südwesten Japans ist von starken Regenfällen heimgesucht worden.

In den beiden Provinzen Nagasaki und Saga auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu riefen die örtlichen Behörden rund 250.000 Bewohner auf, sich vor den Niederschlägen und den damit verbundenen Gefahren in Sicherheit zu bringen, wie die japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Donnerstag berichtete. In Nagasaki wurden die Bewohner vor möglichen Erdrutschen gewarnt. Straßen standen unter Wasser, in der Stadt Sasebo stürzte die Steinmauer eines Tempels um. Die Behörden warnten, dass die heftigen Niederschläge in der Regenzeit noch bis zum Freitag andauern könnten.

Nach 233 Jahren: Erstmals Präsidentin im Marylebone Cricket Club

LONDON: Erstmals in seiner 233-jährigen Geschichte bekommt der

altehrwürdige Marylebone Cricket Club eine Präsidentin: Clare Connor, die ehemalige Kapitänin der englischen Frauen-Nationalmannschaft, wurde jetzt bei einem virtuellen Treffen bestätigt. Die 43-Jährige wird ihr Amt bei dem Londoner Club am 1. Oktober 2021 antreten. Dies sei ein «wunderbares Privileg», sagte Connor. «Wir müssen oft zurückblicken, um zu sehen, wie weit wir gekommen sind.» Zur Zeit ist die designierte Präsidentin des im Lord's Cricket Ground ansässigen Clubs Geschäftsführerin des Frauen-Cricket-Boards für England und Wales.

Deutlicher Wahlsieg für Regierungspartei in der Mongolei

ULAN BATOR: Die regierende Volkspartei (MVP) hat die Parlamentswahl in der Mongolei überraschend deutlich gewonnen. Nach den vorläufigen Ergebnissen des Auszählung erreichte die Partei von Ministerpräsident Ukhnaa Khurelsukh mit rund 80 Prozent der Stimmen mehr als 60 Sitze im Parlament, wie die mongolische Nachrichtenagentur Montsame am Donnerstag berichtete. Es ist das erste Mal, dass eine Regierungspartei in der Mongolei die Wiederwahl gewinnt. Die oppositionelle Demokratische Partei errang voraussichtlich nur zehn Sitze.

Die Wähler belohnten offenbar auch den erfolgreichen Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie. Die Mongolei zählt bislang nur etwas mehr als 200 Infektionen, die aus dem Ausland eingeschleppt wurden, und keinen Toten. Der zentralasiatische Binnenstaat zwischen den beiden übermächtigen Nachbarn Russland und China zählt auf einer Fläche viermal so groß wie Deutschland nur knapp drei Millionen Einwohner. Trotz seines Reichtums an Bodenschätzen leidet das Land unter großen wirtschaftlichen Problemen.

Virtuelle Geberkonferenz: Maas und Borrell bitten um Hilfe für Sudan

BERLIN: Deutschlands Außenminister Heiko Maas und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell haben die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung für den Sudan aufgerufen. «Die Menschen in Sudan haben jetzt die historische Chance, Frieden, Demokratie und wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen», schreiben die beiden Sozialdemokraten in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Donnerstag) mit Bezug auf den neuen Demokratisierungsweg des Landes. «Ein demokratischer Sudan bleibt die beste Garantie für die langfristige Stabilität des Landes und der gesamten Region.»

Anlass des Beitrags ist eine virtuelle Geberkonferenz, zu der die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Deutschland und der Sudan für diesen Donnerstag eingeladen haben. «Unser Ziel ist es, genügend Mittel einzuwerben, damit ein Sozialprogramm der Weltbank und der sudanesischen Regierung gestartet werden kann, das bedürftigen sudanesischen Familien Hilfe leistet», so die Politiker. Man werde sich auch dafür einsetzen, dass der Internationale Währungsfonds dem Sudan den Weg zu Schuldenerleichterungen eröffne. Im Gegenzug für die Unterstützung verpflichte sich die sudanesische Regierung, «mutige wirtschaftliche und politische Reformen» zu unternehmen.

Der Sudan war fast 30 Jahre lang von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir mit harter Hand regiert worden. Im Juli vergangenen Jahres hatten sich das Militär und die zivile Opposition auf eine Übergangsregierung geeinigt, die den Weg zu Wahlen in drei Jahren ebnen soll. Das Land wird nun von einem Souveränen Rat aus Militärs und Zivilisten sowie einem Kabinett regiert. Der Sudan im Nordosten Afrikas mit 42 Millionen Einwohnern gehört zu den 25 ärmsten Ländern der Welt. Bereits im Februar hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Sudan deutsche Hilfe zugesagt.

Starkes Beben erschüttert Tokio - Möglicherweise Nachbeben von 2011

TOKIO: Bei einem starken Erdbeben, das am frühen Donnerstag den Großraum Tokio erschütterte,hat es sich nach Einschätzung von Experten um ein Nachbeben der Katastrophe von 2011 gehandelt. Das berichteten japanische Medien unter Berufung auf die Meteorologische Behörde in Tokio. 2011 hatte ein gewaltiges Seebeben der Stärke 9,0 vor der Küste der nordöstlichen Region Tohoku eine Tsunami-Flutwelle ausgelöst und rund 18.500 Menschen in den Tod gerissen. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zum Super-Gau. Das Epizentrum hatte vor der Provinz Miyagi etwa 370 Kilometer nordöstlich von Tokio gelegen. Die Erschütterung vom Donnerstag hatte nach neuesten Angaben eine Stärke von 6,1. Die Gefahr eines Tsunamis bestand diesmal nicht.

Das Beben ereignete sich nach Angaben der Meteorologischen Behörde gegen 04.47 Uhr vor der Küste der Tokioter Nachbarprovinz Chiba in einer Tiefe von 36 Kilometern. Medienberichten zufolge brach sich eine 81 Jahre alte Frau beim Sturz das Bein. Berichte über weitere Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Nummer Drei der Weltwirtschaft ist eines der am stärksten durch Beben gefährdeten Länder der Welt.