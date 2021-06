Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Zentralafrikanische Republik: Premierminister löst Regierung auf

BANGUI: In der Zentralafrikanischen Republik hat Premierminister Firmin Ngrébada seinen Rücktritt bekanntgegeben und die Regierung aufgelöst. Der Grund für den Rücktritt, den Ngrébada am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite verkündete, war zunächst unklar. Ngrébada deutete jedoch an, dass die Entscheidung mit der Wiederwahl von Präsident Faustin-Archange Touadéra zusammenhänge.

Touadéra war in dem an Gold und Diamanten reichen Krisenstaat Ende März für eine zweite, fünfjährige Amtszeit vereidigt worden. Der 63-Jährige war im Dezember wiedergewählt worden. Die Abstimmung war von Angriffen einer neuen Rebellen-Allianz auf Sicherheitskräfte und UN-Soldaten überschattet worden, die die politische Landschaft und Gesellschaft des afrikanischen Binnenstaats weiter polarisierte.

Seit einer Rebellion 2013, bei der der ehemalige Präsident Francois Bozize gestürzt wurde, hat die Zentralafrikanische Republik keine Stabilität gefunden. Ngrébada übernahm 2019 das Amt des Premierministers, nachdem die Regierung mit 14 bewaffneten Gruppen ein Friedensabkommen unterzeichnet hatte, das einen anhaltenden Bürgerkrieg beenden sollte. Die ehemalige französische Kolonie mit seinen rund 4,7 Millionen Einwohnern ist trotz reicher Mineralienvorkommen verarmt.

USA-Bild in Deutschland seit Biden-Wahl deutlich besser

WASHINGTON: Die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten nach vier Jahren Donald Trump hat das Bild der Vereinigten Staaten in Deutschland einer Umfrage zufolge deutlich verbessert. 78 Prozent der Befragten gaben an, Vertrauen darin zu haben, dass der Demokrat Biden in Hinblick auf das Weltgeschehen das Richtige unternehme, wie das Institut Pew am Donnerstag mitteilte. Beim Republikaner Trump waren es im vergangenen Jahr nur 10 Prozent.

Eine positive Meinung über die USA haben in Deutschland der Umfrage zufolge inzwischen wieder 59 Prozent - im letzten Amtsjahr Trumps waren es nur 26 Prozent. Dennoch sehen inzwischen nur noch 14 Prozent der Befragten in Deutschland die USA als demokratisches Vorbild an. 54 Prozent sagten, diesen Vorbild-Charakter hätten die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren verloren. Biden ist seit dem 20. Januar US-Präsident und derzeit auf seiner ersten Europareise.

Auch in anderen wichtigen Industrienationen habe sich die öffentliche Wahrnehmung der USA nach Bidens Wahlsieg über Trump deutlich zum Positiven gewendet, teilte Pew mit. Das Institut ließ zwischen dem 12. März und dem 26. Mai insgesamt 16.254 Erwachsene in 16 Ländern befragen, davon 1027 in Deutschland.

Reformer: Erstwähler sollten politischen Wechsel im Iran verhindern

TEHERAN: Der reformorientierte iranische Präsidentschaftskandidat Abdolnasser Hemmati hat die Erstwähler aufgefordert, mit ihren Stimmen einen politischen Wechsel im Land zu verhindern. «Gerade die Erstwähler können diesbezüglich eine entscheidende Rolle spielen», schrieb Hemmati am Donnerstag auf Twitter.

Bei der Präsidentenwahl am 18. Juni bahnt sich ein politischer Machtwechsel an. Der moderate Präsident Hassan Ruhani darf nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten. Als Favorit für die Nachfolge gilt der erzkonservative Kleriker Ebrahim Raeissi. Der 61-jährige Justizchef ist nicht nur Spitzenkandidat der Hardliner, sondern auch Wunschpräsident des Establishments. Reformer behaupten, dass er einen radikalen Kurs ansteuern und den Iran erneut in die Isolierung stürzen werde.

Die 1,4 Millionen Erstwähler könnten Hemmati zufolge dafür sorgen, dass Freiheit, Hoffnung und gesellschaftliche Vielfalt demnächst nicht unterdrückt werden.

Der ehemalige Zentralbankchef Hemmati hätte Beobachtern zufolge bei der Wahl nur dann eine Chance, wenn er Protestwähler an sich binden könnte. Daher versucht er auch mit kritischen Äußerungen bei Jugendlichen sowie Regimekritikern zu punkten. Anders als Raeissi, gehört der 63-Jährige Ökonom nicht zur politischen Elite des Landes.

Vom königlichen Möbellager zum Museum: Macron weiht Palastbau ein

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat einen Pariser Palastbau eröffnet, der über 200 Jahre der Öffentlichkeit verschlossen war. Das historische Gebäude werde zu einer neuen Attraktion des Landes werden, sagte der Staatschef am Donnerstag bei der Besichtigung des Hôtel de la Marine inmitten von Paris. Der Komplex wurde im 18. Jahrhundert erbaut und nach rund vierjährigen umfangreichen Renovierungsarbeiten in ein Ensemble aus Museum, Restaurant und Büroräume umfunktioniert. Kosten der Verwandlung: etwa 130 Millionen Euro.

Im Hôtel de la Marine befand sich einst das königliche Möbellager. Gewissermaßen war es das erste Museum für dekorative Künste, denn an bestimmten Tagen waren die Säle mit Rüstungen und Waffen, Tapisserien und Goldschmiedearbeiten der Öffentlichkeit zugänglich. Der Palastbau liegt am zentralen Platz de la Concorde und wird ab Samstag (12. Juni) geöffnet sein. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP weiter mitteilte, werde das Hôtel de la Marine auch eine Filiale des internationalen Fußballverbandes Fifa beherbergen, dessen Sitz sich in der Schweiz befindet.

In dem rund 12.000 Quadratmeter großen Gebäude wird der Besucher vor allem entdecken, was einst das königliche Möbellager war, mit Rundgängen durch Räume voller Rokoko-Kronleuchter und antiker Möbel aus dem 18. Jahrhundert. Voraussichtlich im Herbst wird in einen Teil des Ensembles auch die legendäre Sammlung des arabischen Emirats Katar einziehen, einer der wichtigsten Mäzene des Projekts.

Im Revolutionsjahr 1789 wurde das Hôtel de la Marine geplündert. Danach ließ sich das Marineministerium im Haus nieder, das bis 2015 seinen Sitz dort hatte. Seit 2014 wird der Palastbau vom Zentrum für nationale Monumente verwaltet, einer öffentlichen Einrichtung, zu der auch der Triumphbogen und das Panthéon in Paris gehören.

Bundestag wählt ehemalige DDR-Oppositionelle zur Opferbeauftragten

BERLIN: Die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke ist zur Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur gewählt worden. Am Donnerstag erhielt die 59-Jährige im Bundestag die erforderliche Mehrheit. 516 Abgeordnete stimmten mit Ja, 81 Abgeordnete mit Nein.

Am vergangenen Freitag hatten die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD Zupke als Kandidatin bekannt gegeben. Die Verhandlungen zwischen den Fraktionen waren zuvor festgefahren gewesen.

Zupke arbeitet nach Angaben aus dem Lebenslauf als Sozialpädagogin für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Im Mai 1989 war die Ostdeutsche demnach maßgeblich an der Aufdeckung des Betrugs bei den DDR-Kommunalwahlen beteiligt. In Schulen und Bildungseinrichtungen tritt sie regelmäßig als Zeitzeugin auf.

Zupke soll sich nach der Auflösung der Stasi-Unterlagen-Behörde um die Belange von Opfern kümmern. Der Bundestag hatte im November 2020 beschlossen, die Stelle nach der Auflösung der Stasi-Unterlagen-Behörde einzurichten. Behördenleiter Roland Jahn wird am 17. Juni verabschiedet. Die Papiere der DDR-Staatssicherheit werden künftig vom Bundesarchiv verwaltet.

Europarat pocht auf Freilassung Nawalnys

STRAßBURG: Der Europarat dringt erneut auf eine sofortige Freilassung des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. In einer am Donnerstag veröffentlichten Zwischenresolution appellierte das Ministerkomitee nachdrücklich an Russland, Nawalnys Verurteilung von 2014 aufzuheben. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte in dem Fall entschieden, dass das russische Urteil zum Betrugsvorwurf willkürlich und offenkundig unangemessen war.

Auf Grundlage dieses Strafverfahrens war Nawalny im Februar in Russland zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Er soll gegen Meldeauflagen verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte.

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg kümmert sich gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um den Schutz der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten. Beide sind keine Organe der Europäischen Union. Das Ministerkomitee des Europarats überwacht die Umsetzung von Urteilen des Gerichtshofs.

Abgasgrenzwerte: Deutschland droht Niederlage vor dem EuGH

LUXEMBURG: Deutschland muss sich im Streit über Abgasgrenzwerte für Autos der Norm Euro 6 auf eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof einstellen. Der zuständige EuGH-Gutachter empfahl den Richtern am Donnerstag, den deutschen Einspruch gegen ein Urteil erster Instanz abzuweisen. Dabei geht es um die Festsetzung von Grenzwerten für Stickoxid nach dem Dieselgate-Skandal. (Rechtssachen C-177/19, C-178/19, C-179/19)

Das EU-Gericht hatte 2018 festgestellt, dass die EU-Kommission diese Grenzwerte bei der Einführung von Messungen im praktischen Fahrbetrieb (RDE) zu Unrecht eigenhändig gelockert habe. Die Brüsseler Behörde wollte mit der sogenannten Typgenehmigungsverordnung Ungenauigkeiten bei der Umstellung Rechnung tragen. So wurde zum Beispiel für einen Euro-6-Grenzwert von 80 Milligramm je Kilometer der Grenzwert für RDE-Prüfungen übergangsweise auf 168 Milligramm und danach auf 120 Milligramm festgelegt.

Dagegen wehrten sich die Städte Paris, Brüssel und Madrid, die ihre Bemühungen um saubere Luft beeinträchtigt sahen. Sie bekamen vor dem EU-Gericht Recht. Dagegen legten jedoch wiederum Deutschland und Ungarn Rechtsmittel ein und zogen vor den EuGH. Dessen Gutachter Michal Bobek empfiehlt nun, die Rechtsmittel zurückzuweisen.

Aus seiner Sicht war die Klage der Städte gegen die Änderungsverordnung der Kommission rechtlich zulässig. Inhaltlich erklärt Bobek, die Emissionsgrenzwerte seien ein wesentliches Element in der Typgenehmigungsverordnung. Diese könne die Kommission nicht selbstständig ändern, sondern nur die Verfasser der Verordnung, also das EU-Parlament und der Rat der Mitgliedsstaaten. Der Kommission fehle die Befugnis. Der EuGH folgt seinen Gutachtern nicht immer, aber oft. Das Urteil dürfte in einigen Wochen fallen.

Deutscher bei illegalem Grenzübertritt in Ukraine mit Drogen erwischt

LWIW: An der polnischen Grenze ist erneut ein Deutscher vom ukrainischen Grenzschutz beim illegalen Grenzübertritt erwischt worden. Der 44-Jährige habe zudem noch in Folie eingewickeltes Marihuana bei sich gehabt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Mann musste für die illegale Einreise eine Geldstrafe von umgerechnet etwas über 100 Euro bezahlen. Zudem wurde ein Verfahren wegen Drogenschmuggels eingeleitet.

Erst vergangene Woche waren zwei Radreisende aus Düsseldorf bei der illegalen Einreise ertappt worden. Nachdem sie eine Geldstrafe gezahlt hatten, mussten sie das Land nach Polen verlassen und konnten danach über einen regulären Grenzübergang einreisen. Mitte Mai hatte zudem ein Deutscher versucht, aus der Slowakei über die grüne Grenze in die Ukraine zu gelangen. Dem Grenzschutz zufolge seien sogar Warnschüsse erforderlich gewesen.

EU-Bürger können visafrei in die Ukraine einreisen. Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen sie jedoch eine Krankenversicherung nachweisen. Außerdem muss entweder ein negativer PCR-Test oder ein negativer Antigenschnelltest oder ein Impfnachweis bei der Passkontrolle vorgelegt werden.

Menschenhändler locken Frauen über Tiktok an

DHAKA: Die Polizei in Bangladesch hat zwei Frauen und sieben Männer festgenommen, die Frauen über die Video-App Tiktok angelockt und später unter anderem zur Prostitution im Nachbarland Indien gezwungen haben sollen. Die Verdächtigen dürften Teil einer Menschenhändlergruppe mit mindestens 50 Mitgliedern in Bangladesch und Indien sein, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Diese sollen während der vergangenen fünf Jahre vielen ihrer rund 500 Opfer zunächst auf Tiktok angeboten haben, ihnen zu helfen, Tiktok-Models zu werden. Die meisten Opfer seien Frauen gewesen, einige waren minderjährig. Ein Teil von ihnen sei auf anderen Wegen als über die Video-Plattform kontaktiert worden.

Die Sicherheitskräfte in Bangladesch wollten nun Tiktok stärker überwachen, um weitere Verdächtige zu finden, sagte der Sprecher. Die Festnahmen hätten an verschiedenen Tagen im Juni stattgefunden. Zuvor hätte eine junge Frau, die in Indien zur Prostitution gezwungen worden sei, in ihr Heimatland fliehen können. Dort habe sie bei der Polizei in der Hauptstadt Dhaka Anzeige erstattet. Außerdem sei kürzlich ein Video eines sexuellen Übergriffs eines anderen mutmaßlichen Opfers der Bande auf sozialen Netzwerken viral gegangen.

Taliban übernehmen zwei weitere Bezirke

KABUL: Die Taliban setzen ihre Eroberungen in Afghanistan fort. Die Islamisten haben die Kontrolle über zwei weitere Bezirke im Land übernommen, wie lokale Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigten. Tschinartu in der Provinz Urusgan im Süden des Landes und Arghantsch Chwa in der Provinz Badachschan im Nordosten des Landes sind demnach an die Islamisten gefallen. Damit sind seit Beginn des Abzugs der US-Truppen und anderer Nato-Streitkräfte am 1. Mai 14 der rund 400 Bezirke in den 34 Provinzen des Landes an die Islamisten gegangen.

In Tschinartu seien rund 200 Sicherheitskräfte zu den Taliban übergelaufen, nachdem sie keinen Nachschub erhalten hätten, sagten Provinzräte. Im Bezirk Arghantsch Chwa hätten die letzten verbliebenen Sicherheitskräfte in der Nacht zum Donnerstag ihre Kontrollposten nach zwei Tagen intensiver Gefechte verlassen. Der Bezirk sei strategisch wichtig, da er nur zehn Kilometer von der Provinzhauptstadt Faisabad entfernt liege und zehn weitere Distrikte der Provinz über ihn erreicht würden.

Einem UN-Bericht zufolge konnten die Taliban im gesamten Vorjahr fünf Bezirkszentren erobern, vier davon wurden binnen weniger Tage von der Regierung zurückerobert. Es ist unklar, wie sehr die mit dem Abzug beschäftigten internationalen Truppen aktuell die Sicherheitskräfte der Regierung noch unterstützen. Die «New York Times» berichtete am Mittwoch, das US-Verteidigungsministerium habe Überlegungen begonnen, auch nach einem Abzug der US-Truppen Luftschläge in dem Land durchzuführen, sollte eine der größeren Städte bedroht sein.

US-Angaben zufolge ist der Abzug des US-Militärs etwa zur Hälfte abgeschlossen. Bis spätestens 11. September sollen alle internationalen Truppen das Land verlassen haben. Die Friedensgespräche treten auf der Stelle.

Folgenreicher Gesundheitstipp: EuGH entscheidet zugunsten von Zeitung

LUXEMBURG/WIEN: Für einen falschen Gesundheitstipp kann eine Zeitung nicht nach der EU-Produkthaftungsrichtlinie haftbar gemacht werden. Dies entschied der Europäische Gerichtshof am Donnerstag im Fall eines Ratschlags des «Kräuterpfarrers Benedikt» in der österreichischen Zeitung «Krone». Die Richter schlossen aber nicht aus, dass andere Haftungsregeln greifen könnten. (Rechtssache C-65/20)

Die Zeitung hatte in einer Kolumne den Tipp veröffentlicht, dass frisch gerissener Meerrettich Rheuma-Schmerzen lindere. «Diese Auflage kann man durchaus zwei bis fünf Stunden oben lassen, bevor man sie wiederum entfernt», gab der EuGH den Text der Kolumne wieder. Die Zeitangabe war laut Gerichtshof falsch: Statt Stunden hätte es «Minuten» heißen müssen. Eine Zeitungsabonnentin befolgte den Rat und erlitt eine toxische Reaktion am Fuß. Sie verklagt den Verlag auf 4400 Euro Schadenersatz.

Der österreichische Oberste Gerichtshofs bat den EuGH in dem Zusammenhang um Auslegung der EU-Produkthaftungsrichtlinie. Diese begründet aus Sicht der Luxemburger Richter keine Haftung in dem Fall. Sie vertreten die Ansicht, dass ein Exemplar einer gedruckten Zeitung mit einem solchen unrichtigen Gesundheitstipp kein «fehlerhaftes Produkt» im Sinne der Richtlinie sei. Der Gerichtshof spricht von einer Dienstleistung, für die das Produkt den «körperlichen Träger» bilde.

Für Dienstleistungen gälten nicht dieselben Haftungsregeln. In diesem Fall könnten «andere Regelungen der vertraglichen oder außervertraglichen Haftung anwendbar sein», die auf anderen Grundlagen beruhten, erklärte das Gericht.

EuGH stärkt Rechte von Schutzsuchenden in Deutschland

LUXEMBURG: Deutsche Behörden dürfen schutzsuchende Migranten nicht allein auf Grundlage einer vergleichsweise niedrigen Zahl von zivilen Opfern in Konfliktgebieten abweisen. Wenn Behörden systematisch nur ein einziges quantitatives Kriterium anwendeten, könnten Personen ausgeschlossen werden, die tatsächlich Schutz benötigen, entschied der Europäische Gerichtshof am Donnerstag in Luxemburg.

Eine ernsthafte individuelle Bedrohung kann demnach nicht davon abhängig gemacht werden, dass das Verhältnis der Zahl ziviler Opfer zur Gesamtzahl der Bevölkerung in einem Konfliktgebiet eine bestimmte Schwelle erreicht. Es sei eine umfassende Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich, urteilte das Gericht.

Hintergrund der Entscheidung vom Donnerstag ist ein Fall vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, der darüber entscheiden muss, ob zwei Personen aus der afghanischen Provinz Nangarhar sogenannten subsidiären Schutz bekommen. Dieser wird in Deutschland dann gewährt, wenn Betroffenen im Herkunftsland Folter, Todesstrafe oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit «infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts» droht. Die Möglichkeit für Familiennachzug ist bei subsidiärem Schutz deutlich begrenzt.

Der Verwaltungsgerichtshof argumentierte, dass in beiden Fällen eigentlich kein subsidiärer Schutz gewährt werden könne. Denn für diese Entscheidung komme es maßgeblich auf die Zahl der zivilen Todesopfer an und diese erreiche den in der deutschen Rechtsprechung zugrunde gelegten Schwellenwert trotz hoher Opferzahlen nicht. Andere Umstände wiesen jedoch auf eine nicht mehr hinnehmbare Gefährdung der Zivilbevölkerung hin. Deshalb wollte das deutsche Gericht vom EuGH wissen, welche Kriterien dafür gelten, dass eine relevante Bedrohung für die Zivilbevölkerung herrscht.

Überlebender Junge des Gondelunglücks aus Klinik entlassen

TURIN: Der einzige Überlebende des Gondelunglücks am norditalienischen Monte Mottarone ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Klinik in Turin am Donnerstag mit. Der Zustand des fünf Jahre alten Jungen habe sich deutlich verbessert. Er werde weiter psychologisch betreut. Ein Krankenwagen brachte den Jungen begleitet von seiner Tante laut Krankenhausangaben nach Hause in die Stadt Pavia, ungefähr 50 Kilometer südlich von Mailand.

Der Junge hatte am Pfingstsonntag (23. Mai) als einziger das tödliche Seilbahnunglück westlich des Lago Maggiore überlebt. Insgesamt wurden dabei 14 Menschen getötet. Der Junge verlor seine Eltern, seinen Bruder und seine Urgroßeltern. Die Gondel stürzte ab, weil das Zugseil der Bahn aus bislang ungeklärter Ursache riss und die Notbremsen nicht am Tragseil griffen, weil sie zuvor blockiert wurden. Die Kabine stürzte talwärts ab und zerschellte schließlich an einem bewaldeten Hang.

Die Notbremsen wurden den Ermittlungen zufolge blockiert, weil sie zuvor für Störungen im Bahnbetrieb gesorgt hatten. Ein technischer Leiter steht derzeit unter häuslichem Arrest. Der Seilbahnchef und ein weiterer technischer Leiter kamen wieder frei, was für Kritik gesorgt hatte. Laut Medienberichten wollte die Staatsanwaltschaft diese Entscheidung der Untersuchungsrichterin prüfen lassen. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge sind die drei Verdächtigen am kommenden Montag in Bezug auf die Ermittlungen vorgeladen.

Haus stürzt nach Monsunregen zusammen - Elf Tote

NEU DELHI: Mindestens elf Menschen sind in Indien gestorben, nachdem ein Haus bei starken Regenfällen der beginnenden Monsunsaison eingestürzt ist. So sei das dreistöckige Gebäude in der Finanzmetropole Mumbai in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Seine Trümmer hätten auch eine Hütte nebenan zerstört.

Bislang seien sieben Menschen lebend aus den Trümmern gezogen worden, sagte ein anderer Behördenmitarbeiter. Wie viele Menschen noch vermisst wurden, war zunächst unklar. Bewohnerinnen und Bewohner von zerstörten Gebäuden in der Umgebung seien in Sicherheit gebracht worden. Während der Bergungsarbeiten in der engen Gasse regnete es weiterhin stark, wie Fernsehbilder zeigten.

Zusammenbrechende Häuser sind in Indien nichts Ungewöhnliches - besonders während der jährlichen Monsunsaison. Die Gründe dafür sind oft eine schlechte Bauweise, minderwertige Materialien und eine Missachtung entsprechender Vorschriften.

In der Millionenmetropole Mumbai gibt es zudem es einen großen Mangel an Wohnraum - und so leben viele Menschen in alten, unsicheren Gebäuden. Auch das jetzt zusammengestürzte Haus hatten Behörden zuvor als unsicher gekennzeichnet, aber dessen Bewohnerinnen und Bewohner hätten nicht ausziehen wollen, berichtete der Fernsehsender NDTV.

G7-Gipfel spricht über «Normüberschreitungen» Russlands

CARBIS BAY/BERLIN: Eines der wichtigsten außenpolitischen Themen beim bevorstehenden G7-Gipfel in Großbritannien wird der Umgang mit Russland sein. Dabei geht es insbesondere um «Normüberschreitungen» der Führung in Moskau, wie es am Donnerstag aus deutschen Regierungskreisen hieß. Sie wirft Russland unter anderem Cyberattacken, Wahleinmischung, «Tötungsaktionen auf westlichem Territorium» sowie Desinformationskampagnen vor. Auf dem Gipfel im Strandort Carbis Bay werde es «im Kern um die Frage gehen, wie die G7 mit diesem Befund gemeinsam umgehen wollen».

Das Verbot der Organisationen des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny «zeigt die Art des Vorgehens gegen die politische Opposition im Land», hieß es aus den Kreisen weiter. «Wir als Bundesregierung verurteilen diesen Schritt, mit dem die Opposition in Russland ausgeschaltet werden soll.» Außenpolitisch gebe es mehrere große Probleme mit Russland. Dazu zählten die «Aggressionen» gegen die Ukraine, die Unterstützung des Regimes in Syrien sowie die «Einmischung mit militärischen Mitteln» in Libyen.

Am G7-Gipfel nehmen von diesem Freitag bis Sonntag außer Gastgeber Großbritannien und Deutschland auch die USA, Frankreich, Italien, Japan und Kanada teil. Anschließend kommt es in Brüssel zum Nato-Gipfel sowie zum USA-EU-Gipfel. Danach reist US-Präsident Joe Biden zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin nach Genf. Es sei richtig, dass Biden das direkte Gespräch mit Putin suche, hieß es dazu aus den deutschen Regierungskreisen.

Bus fährt ungebremst in Haltestelle - Sechs Menschen tot

MOSKAU: Ein Kleinbus ist in Russland wohl aufgrund defekter Bremsen in eine Haltestelle mit wartenden Menschen gefahren. Sechs Menschen starben bei dem Unglück in der Region Swerdlowsk rund 1500 Kilometer östlich von Moskau am Donnerstagmorgen, fünf weitere wurden verletzt, wie die Ermittler mitteilten. Der Bus habe mehrere Arbeiter in einem Dorf zu einer Fabrik fahren sollen, meldete die Staatsagentur Ria Nowosti unter Berufung auf eine regionale Behörde.

Kurz vor dem Firmengelände habe der Fahrer aber an einem Abhang die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Bus habe ein Tor gerammt und sei in die Haltestelle gerast. Die Behörden ermitteln wegen möglicher Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften.

Rechtsextreme Chats bei deutscher Polizei: SEK Frankfurt aufgelöst

WIESBADEN/FRANKFURT: Angesichts der Ermittlungen wegen rechsextremer Äußerungen von Polizisten in Chatgruppen wird das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Frankfurter Polizeipräsidiums aufgelöst.

Das teilte der hessische Innenminister Peter Beuth am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Reiseportal soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben

GENUA: Ermittler der Finanzpolizei im norditalienischen Genua ermitteln wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe gegen einen der größten Anbieter von Online-Reisebuchungen. Wie die Polizei auf Nachfrage am Donnerstag bestätigte, handelt es sich um das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Booking.com. Der Mitteilung zufolge wird der Firma vorgeworfen, in den Jahren zwischen 2013 und 2019 Mehrwertsteuern in Höhe von mehr als 150 Millionen Euro hinterzogen zu haben.

Booking bestätigte auf Nachfrage, den Bericht der Behörden erhalten zu haben und kündigte an, mit ihnen kooperieren zu wollen. Die Ermittler hatten nach eigenen Angaben 2018 damit begonnen, in der Gegend um Genua, der Hauptstadt der italienischen Region Ligurien, Unterkünfte unter die Lupe zu nehmen. Es habe sich herausgestellt, dass Booking.com Rechnungen ohne Mehrwertsteuer ausgestellt habe, indem die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (reverse-charge-Verfahren) angewandt wurde. Das führte demnach letzten Endes dazu, dass Booking in Italien keine Steuern deklarierte.

Queen-Sohn Edward: Geburtstage waren nicht Prinz Philips Ding

LONDON: Geburtstagsfeiern waren nach Aussagen seines jüngsten Sohnes Prinz Edward keine große Leidenschaft des kürzlich verstorbenen Prinz Philip. «Geburtstage waren nicht unbedingt sein Ding. Er mochte all das Aufsehen und Klimbim nicht», sagte der Graf von Wessex in einem BBC-Interview zum Geburtstag seines Vaters am Donnerstag.

Prinz Philip, mit offiziellem Titel Herzog von Edinburgh, wäre am 10. Juni 100 Jahre alt geworden. Er war im April auf Schloss Windsor gestorben. «Er hat sich nicht wirklich auf das hundertjährige Jubiläum gefreut, auch wenn wir das getan haben», sagte Edward (57) dem Sender. Die Familie hätte ihn gerne bei sich gehabt und gefeiert - nun versuche man aber, sich stattdessen an Philips langes Leben zu erinnern und dieses zu feiern. Die verwitwete Queen Elizabeth II. ließ zu Ehren ihres Ehemanns eine Rose auf Schloss Windsor pflanzen.

Entwicklungsorganisation begrüßt Impfspende der USA vor G7-Gipfel

CARBIS BAY: Die Entwicklungsorganisation One hat die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden begrüßt, 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden zu wollen. Vor dem Gipfel der großen Industrienationen (G7) im britischen Badeort Carbis Bay forderte Karoline Lerche von One am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs auf, bereits jetzt damit zu beginnen, Impfstoffe an Entwicklungsländer abzugeben. «Wir müssen jetzt schnell sein.» Auch müssten die anderen G7-Staaten jetzt nachziehen.

Die 30 Millionen Impfdosen, die Deutschland bis Jahresende in Aussicht gestellt hat, seien ein guter Start. «Aber das reicht nicht», sagte Lerche. «Das Teilen von Impfstoffen ist in unserem eigenen Interesse - die Mutationen warten nicht.» Laut One haben sich G7-Staaten über 2,5 Milliarden Impfdosen mehr gesichert als sie benötigen. Das Angebot werde die Nachfrage spätestens Ende August übersteigen - in Deutschland voraussichtlich sogar Ende Juli.

Das Weiße Haus teilte mit, 200 Millionen Dosen des Herstellers Pfizer/Biontech sollen zwischen August und Jahresende an ärmere Länder geliefert werden, die übrigen 300 Millionen bis Juni 2022.

Johnson: Die Welt braucht den G7-Gipfel

CARBIS BAY: Vor dem G7-Gipfel in Großbritannien hat der britische Premierminister Boris Johnson die Notwendigkeit einer engen Kooperation angesichts der Corona-Krise betont. Das erste persönliche Treffen der Gruppe seit Beginn der Pandemie erfolge zu einem «entscheidenden Moment für die Welt», schrieb Johnson in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag. «Die Welt braucht dieses Treffen.» Die internationale Ordnung und Solidarität sei von der Pandemie stark getroffen worden, Länder hätten bei Nachbarn um Schutzausrüstung, Medikamente und Impfstoffe betteln müssen. «In Carbis Bay müssen wir diese Tage hinter uns lassen», so Johnson.

Der G7-Gipfel findet von diesem Freitag bis zum Sonntag im südwestenglischen Strandort Carbis Bay statt. Zu der Gruppe sieben führender Demokratien gehören außer Gastgeber Großbritannien noch Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und die USA. Als Gäste hat Johnson Australien, Südafrika, Südkorea und Indien eingeladen. Daraus ergebe sich eine «demokratische Elf», bei der Großbritannien «ein wettbewerbsfähiger und kreativer Spieler im Zentrum des Feldes» sein wolle, schrieb Johnson kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft.

«Dies ist der Moment, in dem die wichtigsten und technologisch am weitesten fortgeschrittenen Demokratien Verantwortung übernehmen und die Welt impfen müssen», betonte Johnson. Ziel sei die Ausarbeitung eines globalen Vertrags zur Vorbereitung auf künftige Pandemien, «damit die Welt nie wieder auf diese Weise kalt erwischt wird». Die G7 würden bei dem Gipfel auch die Verteilung von Impfstoffen versprechen, kündigte der Premier an. «Millionen» Dosen kämen dabei aus dem britischen Überschuss. Großbritannien wird dafür kritisiert, dass das Land trotz großer Vorräte bisher kaum Dosen exportiert hat.

Mutter lässt Dreijährige von Balkon fallen - tot

MOSKAU: Eine Mutter in Russland hat Ermittlern zufolge ihre dreijährige Tochter von einem Balkon im sechsten Stock geworfen. Das Kind starb bei dem schweren Sturz in der Stadt Samara rund 850 Kilometer südöstlich von Moskau. Medien veröffentlichten am Donnerstag Fotos von Plüschtieren und Blumen, die Anwohner nach der Tat vor den Hauseingang gelegt hatten.

Den Medienberichten zufolge soll die 23 Jahre alte Mutter betrunken gewesen sein und das kleine Mädchen am Dienstag zur Bestrafung am T-Shirt über die Brüstung habe halten wollen. Doch das T-Shirt sei gerissen und das Kind in die Tiefe gestürzt. Auf einem Video, das den Tatort zeigen soll, ist zu hören, wie eine Kinderstimme mehrmals schreit: «Mama, ich habe Angst!». Die Mutter sitzt in Untersuchungshaft, gegen sie wird wegen Mordes ermittelt.

Höchstzahl an aufgegriffenen Migranten an US-Südgrenze in 20 Jahren

WASHINGTON: Im Mai haben die US-Behörden binnen eines Monats an der Südgrenze so viele Migranten aufgegriffen wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht. Genau wurden 180.034 illegale Übertritte an der Grenze zu Mexiko registriert, wie der Grenzschutz CBP in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Zuletzt war diese Marke im April 2000 mit 180.050 illegalen Grenzübertritten erreicht worden, wie aus Daten der Behörde hervorging.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden sind die Zahlen rasant gestiegen. Wurden im Januar noch 78.442 Fälle verzeichnet, waren es im Folgemonat bereits 101.117. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl im Mai jedoch lediglich geringfügig um ein Prozent an. Bei 38 Prozent der Fälle handele es sich allerdings um Personen, die bereits mindestens ein Mal binnen eines Jahres aufgegriffen worden waren. Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen aus Zentralamerika sank um 23 Prozent auf 10.765. Dafür wurden mehr erwachsene Migranten aufgegriffen, insgesamt 121.082.

Die US-Regierung steht wegen der vielen ankommenden Migranten an der Südgrenze unter Druck. Biden hat Vizepräsidentin Kamala Harris mit dem Thema betraut. Bei ihrer ersten Auslandsreise in diesem Amt forderte Harris am Montag in Guatemala Menschen aus der Region auf, die gefährliche Reise zur US-Grenze nicht auf sich zu nehmen. «Kommen Sie nicht.» Wer an die Grenze komme, werde zurückgewiesen.

Die Republikaner beschuldigen den demokratischen Präsidenten Biden, mit seiner liberaleren Migrationspolitik eine Krise an der Grenze ausgelöst zu haben.

Behörde: Sexuelle Belästigung an britischen Schulen weit verbreitet

LONDON: Sexuelle Belästigung ist an britischen Schulen einer aktuellen Untersuchung zufolge ein weit verbreitetes Problem. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Schulaufsichtsbehörde Ofsted, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. «Es ist alarmierend, dass viele Kinder und junge Menschen, vor allem Mädchen, das Gefühl haben, sexuelle Belästigung als Teil des Erwachsenwerdens akzeptieren zu müssen», sagte Inspektorin Amanda Spielman, die die Ergebnisse als «schockierend» bezeichnete.

Neun von zehn Mädchen gaben bei der Befragung an, oft oder manchmal ungewollt explizite Bilder geschickt oder mit sexistischen Spitznamen angesprochen zu werden. Einige berichteten auch davon, in der Schule ungewollt berührt zu werden. Oft spiele sich die Belästigung aber auch an unbeaufsichtigten Orten wie in Parks oder auf Partys ab.

Das Thema hatte in Großbritannien im Frühjahr große Aufmerksamkeit bekommen, nachdem Tausende Schülerinnen und Studentinnen auf der Webseite «Everyone's Invited» ihre Erfahrungen von sexuellen Übergriffen schilderten. Daraufhin wurde die offizielle Untersuchung der Aufsichtsbehörde eingeleitet, bei der mehr als 900 junge Menschen an mehr als 30 Schulen befragt wurden.

Das britische Bildungsministerium kündigte an, Lehrer sollten künftig mehr Unterstützung erhalten, um sexuelle Belästigung in der Schule besser zu erkennen und damit umzugehen.

Streiks - Flüge nicht betroffen

ATHEN: Gewerkschaften haben für Donnerstag in Griechenland einen 24-Stunden-Streik ausgerufen, um gegen eine geplante Reform des Arbeitsgesetzes zu demonstrieren. Viele Fähren blieben in den Häfen vertäut, der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten Athen und Thessaloniki kam weitgehend zum Erliegen. Internationale Flüge hingegen waren nicht betroffen - entgegen der Erwartungen verzichteten die Fluglotsen diesmal auf einen Ausstand.

Zu den Streiks hatten sowohl Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes als auch des Privatsektors aufgerufen. Meist streikt in Griechenland dann jedoch nur der öffentliche Dienst, weil die Beschäftigten nicht um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen. Banken, Supermärkte und andere Geschäfte hingegen haben normal geöffnet. Für die Mittagszeit waren in Athen und vielen anderen Städten Demonstrationen angekündigt.

Die Gewerkschaften protestieren gegen eine geplante Reform des Arbeitsgesetzes, die unter anderem eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten vorsieht. So sollen Beschäftigte bis zu 50 Stunden statt 40 Stunden Arbeit pro Woche verpflichtet werden können; die Überstunden sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt abgefeiert werden.

Biden-Putin-Gipfel in Genf in einer Villa mit Blick auf Genfersee

GENF: Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nächste Woche in Genf findet in einer herrschaftlichen Villa mit Blick auf den Genfersee statt. Das teilte das Schweizer Außenministerium am Donnerstag mit und bestätigte damit die seit Tagen sichtbaren Vorbereitungen.

Armee und Polizei hatten die Zugänge zu dem Park bereits am Dienstag abgesperrt. Arbeiter zogen um die etwa zwei Meter hohe Parkmauer einen hohen Metallzaun. Am verschlossenen und von der Polizei bewachten Eingangstor hing ein Schild mit der Aufschrift: «Aus besonderem Anlass ist der Park für die Öffentlichkeit von Dienstag, 8. Juni bis einschließlich 18. Juni geschlossen.»

Die großzügige Villa stammt aus dem 18. Jahrhundert. Sie liegt auf einer Anhöhe, und von der Terrasse aus ist der Blick über den Park mit Wiese und alten Baumbeständen frei auf den Genfersee. Das Haus ist fast das ganze Jahr geschlossen. Die Stadt Genf nutzt es selten für repräsentative Anlässe.

Frankreich will Gewalt gegen Frauen entschiedener bekämpfen

PARIS: Nach dem Entsetzen über mehrere Frauenmorde in Frankreich will die Regierung nun entschiedener gegen häusliche Gewalt vorgehen. Künftig soll es bedeutend mehr Nottelefone geben, wie Premierminister Jean Castex in der Nacht zum Donnerstag ankündigte. Die Telefone hätten sich als effizienter Schutz für die Opfer erwiesen, hieß es in einem Schreiben seines Amtes. Vom nächsten Jahr an sollen deshalb 3000 weitere Nottelefone angeschaltet werden.

Castex zufolge sollen zusätzlich elektronische Armbänder, die eine Annäherung von Tätern verhindern sollen, stärker genutzt werden. Auch will man gezielte Dossiers zu häuslicher Gewalt anlegen, den Waffenerwerb stärker reglementieren und nationale wie lokale Koordinierungsstellen schaffen.

Im Mai hatten zwei Gewaltverbrechen an Frauen Entsetzen in Frankreich ausgelöst. In Mérignac wurde eine Frau Ermittlern zufolge von ihrem Ehemann angeschossen und schließlich angezündet - sie starb. In Hayange wurde eine Frau mutmaßlich von ihrem Ehemann mit einem Messer getötet. Beide Taten hatten auch Kritik an den Behörden ausgelöst. Die mutmaßlichen Täter waren bereits vorbestraft.

Architekt Gottfried Böhm gestorben

KÖLN: Spektakuläre Betonbauten, die in der Nachkriegszeit heftige Debatten auslösten - das war das Markenzeichen des Kölner Architekten Gottfried Böhm. Nun ist er im hohen Alter von 101 Jahren gestorben.

Der Kölner Architekt Gottfried Böhm ist tot. Er starb im Alter von 101 Jahren, wie sein Büro am Donnerstag bestätigte. Böhm wurde durch spektakuläre Kirchenbauten wie den Pilgerdom in Neviges bei Düsseldorf berühmt. Er galt als einer der gefragtesten Architekten der Nachkriegszeit und hat mehr als 50 Sakralbauten geschaffen.

Böhm, der in Offenbach geboren wurde und in Köln aufwuchs, war der Sohn des Architekten Dominikus Böhm (1880-1955). Dieser machte sich einen Namen als Kirchenbauer, und der Sohn trat in seine Fußstapfen. Gottfried Böhms zerklüftete Beton-Wallfahrtskirche in Neviges polarisierte seit ihrer Eröffnung 1968. Sie erhielt bald den Beinamen «Gottesgebirge». Böhms bedeutendster Profanbau ist das Rathaus von Bensberg bei Köln.

Der Architekt Böhm hat fast nur in Deutschland gebaut, aber er wurde international wahrgenommen. So erhielt er 1986 als erster Deutscher den Pritzkerpreis, der als die weltweit wichtigste Architekturauszeichnung gilt. Zusammen mit seiner 2012 gestorbenen Frau Elisabeth, ebenfalls eine Architektin, entwarf Böhm unter anderem die WDR-Arkaden in der Kölner Innenstadt.

Israel verbietet als erstes Land Pelzhandel - Lob von Peta

TEL AVIV: Israel verbietet als erstes Land den Handel mit Pelzen. Ministerin Gila Gamliel habe am Vortag eine entsprechende Anweisung unterzeichnet, bestätigte eine Sprecherin des Umweltministeriums am Donnerstag. «Für die Pelzindustrie werden weltweit Hunderte Millionen von Tieren getötet», sagte Gamliel den Angaben zufolge. Dabei werde «unter Anwendung unbeschreiblicher Grausamkeit Leid verursacht».

Das Verbot soll in sechs Monaten in Kraft treten. Ausnahmen sollen allerdings für wissenschaftliche Untersuchungen sowie für religiöse Zwecke gelten. Dies betrifft etwa die Pelzhüte ultraorthodoxer Juden.

«Die Verwendung der Haut und des Pelzes von Wildtieren für die Modeindustrie ist unmoralisch und mit Sicherheit unnötig», sagte Gamliel. «Pelzmäntel können nicht die brutale, mörderische Industrie verdecken, die sie herstellt. Die Unterzeichnung dieser Vorschrift wird die israelische Modeindustrie umwelt- und tierfreundlicher machen.»

Tierschutzorganisationen begrüßten die israelische Entscheidung. Die Tierrechtsorganisation Peta sprach von einem «historischen Sieg, der unzählige Füchse, Nerze, Hasen und andere Tiere davor schützen wird, grausam für ihre Haut getötet zu werden».

Zwei palästinensische Sicherheitskräfte von Einheit Israels getötet

RAMALLAH/TEL AVIV: Zwei palästinensische Sicherheitskräfte sind in der Nacht zum Donnerstag im nördlichen Westjordanland von Mitgliedern einer israelischen Spezialeinheit erschossen worden. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa handelt es sich bei den Toten um Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes in der Stadt Dschenin. Nabil Abu Rudeineh, Sprecher von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, warnte vor einer Eskalation der Lage und machte die israelische Regierung für jegliche Auswirkungen verantwortlich. Insgesamt gab es bei dem Vorfall drei Tote.

Von israelischer Seite war zunächst keine offizielle Reaktion zu erhalten. Aus Sicherheitskreisen verlautete, die Spezialeinheit sei dabei gewesen, in Dschenin zwei militante Kämpfer der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad festzunehmen. Diese seien dem Verdacht nach an Angriffen auf israelische Soldaten in den vergangenen Monaten beteiligt gewesen. Während eines Feuergefechts sei einer der Verdächtigen getötet und ein zweiter verletzt worden.

Palästinensischen Angaben zufolge war eine verdeckte israelische Einheit für eine Razzia in die Stadt eingedrungen. Sie hätten in der Nähe eines Gebäudes des palästinensischen Geheimdienstes auf ein Fahrzeug geschossen, in dem mutmaßliche Dschihad-Mitglieder unterwegs waren. Daraufhin schossen die palästinensischen Sicherheitskräfte den Angaben zufolge auf die israelischen Truppen, die wiederum das Feuer erwiderten. Neben den zwei Sicherheitskräften sei offenbar ein Insasse des Autos getötet und ein weiterer von der Spezialeinheit festgenommen worden.

Für gewöhnlich koordiniert die israelische Armee Einsätze in Palästinenserstädten mit den dortigen Sicherheitskräften. Es war zunächst unklar, warum es diesmal zu dem tödlichen Zwischenfall kam.

WWF fordert von G7-Ländern besseren Klima- und Biodiversitätsschutz

LONDON/BERLIN: Die Umweltschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) hat die Teilnehmer des G7-Gipfels in Cornwall zum besseren Schutz der weltweiten Biodiversität und des Klimas aufgerufen. Die G7-Staaten seien «einige der Hauptverursacher von Klimakrise und Verlust der biologischen Vielfalt», sagte WWF-Deutschland-Chef Eberhard Brandes am Donnerstag einer Mitteilung zufolge. Sie seien als maßgebliche Kapitalgeber in einer besonderen Verantwortung, «auch unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen».

Für den von Freitag bis Sonntag dauernden Gipfel forderte er eine klare Positionierung, um bei der UN-Biodiversitätskonferenz (CBD) im Oktober in China «ein ambitioniertes internationales Rahmenwerk zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu verabschieden». Die Bundesregierung solle ihre Beiträge zur Klimafinanzierung auf acht Milliarden Euro jährlich ab 2025 verdoppeln, forderte er. Die Corona-Pandemie zeige deutlich, wie wichtig es sei die Lebensräume von Tieren zu schützen, denn das Risiko von durch Tiere übertragene Krankheiten steige, je stärker wir Wildtieren auf den Leib rücken», so der WWF-Deutschland-Vorstand.

Auch im Kampf gegen den Klimawandel müssten die G7-Staaten «noch eine Schippe drauflegen», so Brandes weiter. Wichtig sei auch, die Subventionierung fossiler Energieträger zu beenden.

Ukhnaa Khurelsukh gewinnt Präsidentschaftswahl in der Mongolei

ULAN BATOR: Die Mongolei hat mit Ukhnaa Khurelsukh einen neuen Präsidenten gewählt.

Bei der Wahl am Mittwoch erreichte der Kandidat der Volkspartei (MVP) nach dem vorläufigen Ergebnis rund 68 Prozent der Stimmen und wird damit den bisherigen Amtsinhaber Khaltmaa Battulga von der Demokratischen Partei (DP) ablösen. Battulga durfte wegen einer Verfassungsänderung nicht mehr antreten. Demnach wurde der Präsident erstmals nur für eine Amtszeit gewählt, die allerdings sechs statt vier Jahre dauern wird. Wahlsieger Khurelsukh war erst im Januar nach Protesten als Ministerpräsident zurückgetreten. Die Mongolei liegt zwischen Russland und China und hat rund 3,3 Millionen Einwohner.

Europaparlament startet Untätigkeitsverfahren gegen EU-Kommission

STRAßBURG/BRÜSSEL: Das Europaparlament hat an diesem Donnerstag das Verfahren für eine Untätigkeitsklage gegen die EU-Kommission eingeleitet. Mit dem Schritt soll die Brüsseler Behörde dazu gebracht werden, eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in EU-Staaten unverzüglich anzuwenden. Diese sieht vor, dass EU-Ländern Mittel aus dem Gemeinschaftshaushalt gekürzt werden können, wenn wegen Rechtsstaatsverstößen ein Missbrauch der Gelder droht.

Brisant ist das Verfahren vor allem deswegen, weil die EU-Kommission nach einer Einigung der Staats- und Regierungschefs eigentlich erst dann tätig werden soll, wenn der Europäische Gerichtshof über eine Klage von Ungarn und Polen gegen die neue Regelung entschieden hat. Mit diesem Zugeständnis waren die Regierungen in Budapest und Warschau im vergangenen Jahr dazu gebracht worden, ihre Blockade von wichtigen EU-Haushaltsentscheidungen aufzugeben.

Konkret soll nun Parlamentspräsident David Sassoli die Kommission auf der Grundlage von Artikel 265 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auffordern, den neuen Mechanismus sofort zu nutzen. Sollte die Behörde dann innerhalb von zwei Monaten nicht zufriedenstellend reagieren, könnte offiziell Klage vor dem Europäischen Gerichtshof erhoben werden. Dieser müsste dann entscheiden, ob die Kommission handeln muss oder ob sie sich an den Beschluss der Staats- und Regierungschefs halten kann.

Der Entschließungsantrag für das Untätigkeitsverfahren wurde am Donnerstagmittag mit breiter Mehrheit angenommen. 506 Abgeordnete stimmten dafür, 150 dagegen und 28 enthielten sich. Der Text war zuvor von Vertretern der christdemokratischen EVP, der Sozialdemokraten, der Liberalen, Grünen und Linken ausgehandelt worden.

Mindestens 17 Tote bei Busunglück

RETAMAS: Bei einem Busunglück in Norden von Peru sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen seien bei dem Unfall verletzt worden, berichtete der Radiosender RPP am Mittwoch unter Berufung auf das örtliche Transportministerium. Der Bus sei auf der Strecke zwischen Trujillo und Pataz auf der Höhe von Balcón del Diablo (Balkon des Teufels) von der Landstraße abgekommen und rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt.

Zum Zeitpunkt des Unglücks waren 33 Passagiere an Bord, darunter mehrere Kinder. In Peru kommt es immer wieder zu schweren Busunfällen. Die Straßenverhältnisse sind oft schwierig und die Busse nicht immer in einem guten Zustand.

US-Präsident Biden von Zikade «erwischt» - Invasion der Insekten

WASHINGTON: Nicht einmal der US-Präsident kann der derzeitigen Zikaden-Invasion in der Region rund um die Hauptstadt Washington entkommen: Eines der Insekten landete am Mittwoch auf dem Hals von Joe Biden, bevor er am Militärstützpunkt Andrews in die Air Force One in Richtung Großbritannien einsteigen wollte. «Passen Sie auf die Zikaden auf», sagte Biden. «Ich habe gerade eine erwischt - sie hat gerade mich erwischt.»

US-Medien berichteten, dass mitreisende Journalisten das Flugzeug wechseln mussten, weil Zikaden ein wichtiges Teil der Maschine besiedelt und außer Kraft gesetzt hätten. Der neue Flieger sei dann mit sechseinhalb Stunden Verspätung abgehoben. Die US-Fluggesellschaft Delta - die den Charter-Flug betrieb - teilte nach Angaben des Senders CNN mit, man entschuldige sich für die seltene, auf Insekten zurückzuführende Verspätung. Nichts sei aber wichtiger als die Sicherheit.

Washington und andere Landesteile im Osten der USA sind derzeit Schauplatz eines seltenen Naturschauspiels: Dort tummeln sich Milliarden Zikaden der Art Brut X (römisch Zehn), die nur alle 17 Jahre auftauchen. Sie sind für ihren Lärmpegel berüchtigt, der 90 Dezibel und mehr erreichen kann - vergleichbar mit dem eines Benzin-Rasenmähers. Die männlichen Tiere werben mit ohrenbetäubendem Zirpen um eine Partnerin für die Fortpflanzung. Die «Washington Post» berichtete, in der Hauptstadtregion sei die Zikadendichte so hoch, dass die Insekten auf dem Wetterradar auftauchten.

Die Brut-X-Zikaden graben sich als Nymphen (ähnlich der Larven bei anderen Insekten) in die Erde ein, aus der sie erst nach 17 Jahren wieder auftauchen. Sie häuten sich dann und fliegen in der Regel in Bäume, um sich dort zu paaren. Die jetzt erschienenen Tiere wurden also im Frühjahr 2004 gezeugt.

Indios im Busch: Argentiniens Präsident stößt Nachbarn vor den Kopf

BUENOS AIRES: Eigentlich wollte der argentinische Präsident Alberto Fernández die engen Beziehungen zu Europa betonen, doch dann ging der Schuss nach hinten los und er stieß seine Nachbarn in Lateinamerika vor den Kopf. «Die Mexikaner stammen von den Indios ab, die Brasilianer kommen aus dem Dschungel, aber wir Argentinier sind mit Schiffen aus Europa gekommen», sagte der Staatschef am Mittwoch bei einem Treffen mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez in Buenos Aires.

Mit diesem Kommentar entfachte Fernández in Lateinamerika einen veritablen Shitstorm. Die Argentinier gelten in der Region ohnehin als ein wenig zu stolz auf ihre mehrheitlich europäische Herkunft. «Das Schiff, das sinkt, ist Argentinien», schrieb der brasilianische Kongressabgeordnete und Präsidentensohn Eduardo Bolsonaro mit Blick auf die schlechte Wirtschaftslage im Nachbarland auf Twitter.

Fernández bat später um Verzeihung. «Ich wollte niemanden beleidigen. Wer sich angegriffen fühlt, den bitte ich um Entschuldigung», schrieb er auf Twitter. «In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir über fünf Millionen Einwanderer aufgenommen, die mit unseren Urvölkern zusammenleben. Unsere Vielfalt ist unser Stolz.»

Offenbar hatte der Staatschef mehrere Zitate durcheinandergebracht. Fernández wollte sich auf den mexikanischen Literaturnobelpreisträger Octavio Paz beziehen, der einmal gesagt haben soll: «Die Mexikaner stammen von den Azteken ab, die Peruaner von den Inkas und die Argentinier kamen auf Schiffen.» Tatsächlich erinnerte sein Kommentar allerdings mehr an eine Textzeile des Lieds «Llegamos de los barcos» (Wir kamen von den Schiffen) seines Lieblingsmusikers Lito Nebbia.

Spielsüchtige Nonne veruntreut Hunderttausende Dollar

LOS ANGELES: Ein spielsüchtige Nonne in Kalifornien soll über Jahre hinweg Hunderttausende Dollar veruntreut haben, um damit Kasino-Besuche und andere Privatausgaben zu bestreiten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Los Angeles wurde die 79-Jährige diese Wochen wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt. Demnach habe sie gestanden, mehr als 835.000 Dollar in die eigene Tasche gesteckt zu haben.

Die langjährige Rektorin einer katholischen Grundschule in der Stadt Torrance (US-Staat Kalifornien) unterschlug über zehn Jahre hinweg Schul- und Spendengelder und fälschte die Rechnungsbücher. Das Defizit fiel erst viel später bei einer Überprüfung auf. Die Nonne, die einst ein Armutsgelübde ablegte, ist jetzt im Ruhestand.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft gab die Frau an, mit dem veruntreuten Geld «große Glücksspielausgaben» und Kreditkartenschulden bezahlt zu haben. Nach Angaben ihrer Anwälte wolle die Nonne vollauf mit den Behörden kooperieren, berichtete die «New York Times» am Mittwoch. Sie bereue ihre Tat. Die Anwälte erklärten, die Frau habe ihr ganzes Leben lang Anderen geholfen, später aber psychische Probleme entwickelt, die ihr Urteilsvermögen getrübt hätten.

Am 1. Juli muss die 79-Jährige wieder vor Gericht erscheinen. Die beiden Vergehen könnten nach Angaben der Anklage mit einer Haft von maximal 40 Jahren belegt werden.

Menschenrechtler verurteilen Verbot von Nawalny-Organisationen

BERLIN/MOSKAU: Menschenrechtler kritisieren die Einstufung mehrerer Organisationen des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny als «extremistisch». Die Entscheidung eines Moskauer Gerichts sei ein Angriff auf die Zivilgesellschaft und diene allein dazu, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit Tausender Menschen in Russland zu unterdrücken, teilte Amnesty International am Donnerstag in Berlin mit. «Der nur vage definierte Begriff des Extremismus wird zunehmend zum Synonym für regierungskritische Tätigkeit.»

«Das Ziel ist klar: Alexej Nawalnys Bewegung soll zu Fall gebracht werden, während er im Gefängnis sitzt und dort zum Zuschauen verdammt ist», sagte der Russland-Experte bei Amnesty, Peter Franck. «Es ist bezeichnend, dass das Gerichtsverfahren für «geheim» erklärt wurde.»

Ein Gericht in Moskau hatte am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass etwa Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung FBK als extremistisch eingestuft und damit endgültig verboten worden sei. Im Zusammenhang mit einem neuen Gesetz hat das zur Folge, dass Anhänger und Unterstützer des Oppositionellen nun bei allen Wahlen nicht mehr antreten dürfen. Nawalny ist seit Monaten in einem Straflager inhaftiert.

Biden vor Gipfel mit Putin: Suchen nicht den Konflikt mit Russland

MILDENHALL: Eine Woche vor seiner Zusammenkunft mit Russlands Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Joe Biden den Wunsch nach einer berechenbaren Beziehung zu Moskau geäußert. «Wir suchen nicht den Konflikt mit Russland. Wir wollen eine stabile, vorhersehbare Beziehung», sagte Biden kurz nach seiner Ankunft auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall in Ostengland am Mittwochabend vor US-Soldaten. «Unsere beiden Nationen teilen unglaubliche Verantwortung, darunter die Gewährleistung strategischer Stabilität und die Einhaltung von Rüstungskontrollvereinbarungen. Ich nehme diese Verantwortung ernst.»

Biden warnte Moskau, dass die Vereinigten Staaten reagieren würden, wenn die russische Regierung «schädliche Handlungen» wie die Verletzung der Souveränität anderer Länder begehe. Er treffe Putin, «um ihm mitzuteilen, was ich ihm mitteilen möchte» - und dies erst nach Treffen mit «unseren engsten demokratischen Partnern». Vor dem Gipfel mit Putin am 16. Juni in Genf nimmt Biden während seiner ersten Auslandsreise als Präsident in Europa unter anderem am Spitzentreffen der sieben großen Industrienationen im südwestenglischen Cornwall sowie am Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten in Brüssel teil.

Vor G7-Gipfel: Biden ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

MILDENHALL: US-Präsident Joe Biden hat zum Auftakt seiner Europareise zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen und den Führungsanspruch der Vereinigten Staaten unterstrichen. «Ich glaube, wir befinden uns an einem Wendepunkt der Weltgeschichte», sagte Biden am Mittwoch vor US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall in Ostengland, der vom US-Militär genutzt wird. «Sie wissen besser als jeder andere, dass Demokratie nicht durch Zufall entsteht. Wir müssen sie verteidigen. Wir müssen sie stärken.» Der US-Präsident fügte hinzu: «Wir müssen diejenigen in Misskredit bringen, die glauben, dass das Zeitalter der Demokratie vorbei ist.»

Zwei Tage vor dem Beginn des G7-Gipfels in Cornwall trafen der US-Präsident und First Lady Jill Biden am Mittwochabend in Großbritannien ein. Es ist die erste Auslandsreise Bidens seit seinem Amtsantritt im Januar. Am Donnerstag ist ein bilaterales Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in Cornwall geplant. Von Freitag bis Sonntag tagen die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen in dem Badeort Carbis Bay.

Am Rande des G7-Gipfels will sich Biden auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammensetzen. Zum Abschluss ihres Besuches in Großbritannien werden der US-Präsident und die First Lady am Sonntag von Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor nahe London empfangen. Am Montag nimmt Biden am Nato-Gipfel in Brüssel teil, wo am Tag darauf ein Spitzentreffen mit EU-Vertretern auf dem Programm steht. Am Mittwoch kommender Woche findet dann ein mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen Bidens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf statt, bevor der US-Präsident nach Washington zurückkehrt.

Biden sagte am Mittwoch vor den US-Soldaten mit Blick auf sein Programm: «An jedem Punkt des Weges werden wir deutlich machen, dass die Vereinigten Staaten zurück sind und die Demokratien der Welt zusammenstehen, um die schwierigsten Herausforderungen und die Themen anzugehen, die für unsere Zukunft am wichtigsten sind.» Die USA sähen sich dazu verpflichtet, «mit Stärke zu führen», betonte Biden. «Unsere Bündnisse wurden nicht durch Zwang aufgebaut oder durch Drohungen aufrechterhalten. Sie gründen auf demokratischen Idealen, einer gemeinsamen Vision der Zukunft.»