Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Erster Besuch im Weißen Haus: Biden empfängt Japans Premier Suga

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag als ersten ausländischen Regierungschef Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga zu Gesprächen im Weißen Haus. Der Besuch unterstreiche die Bedeutung der bilateralen Beziehungen sowie die «Freundschaft und Partnerschaft mit dem Japanischen Volk», erklärte die US-Regierung.

Nach ihrem Treffen wollten sich Biden und Suga in einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten stellen. Wegen der Corona-Pandemie hatte Biden seit seinem Amtsantritt am 20. Januar noch keine anderen Staats- oder Regierungschefs persönlich in Washington empfangen.

Japan ist für die USA ein wichtiger Partner in der Asien-Pazifik-Region, sowohl wirtschaftlich als auch in Fragen der Sicherheit. Die Vereinigten Staaten sind mit ihrem Atomwaffenarsenal Japans Schutzmacht, in dem Land sind auch Tausende US-Soldaten stationiert. Bidens Treffen mit Suga erfolgt vor dem Hintergrund des zunehmenden Machtstrebens Chinas in der indopazifischen Region, andauernder Spannungen angesichts des Atomprogramms Nordkoreas und der Bemühungen der USA, Chinas Einfluss einzudämmen.

Mitte März waren bereits US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin mit ihren japanischen Amtskollegen in Japan zusammengetroffen. Dabei ging es vor allem um Chinas Vorgehen in der Pazifikregion.

Ausschreitungen gegen neues griechisches Hochschulgesetz

THESSALONIKI: Aus Protest gegen ein neues Hochschulgesetz sind am Donnerstag Tausende griechische Studenten und Schüler auf die Straßen gegangen. Dabei kam es in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki zu Ausschreitungen. Autonome schleuderten Brandflaschen auf die Polizeieinheiten, die die Demonstration beobachteten. Dabei sei ein Demonstrant verletzt worden, berichtete das Staatsfernsehen (ERT). Die Beamten schleuderten Blendgranaten und setzten Pfefferspray ein. Auch in Athen protestierten Studenten.

Zentrale Kritikpunkte an dem vom Parlament bereits gebilligten neuen Gesetz sind die Begrenzung der Studienzeit sowie die Einführung einer Art «Campus-Polizei». Dauerstudenten sollen künftig exmatrikuliert werden, wenn sie mehr als eineinhalb Mal so lange studieren, wie es die Regelstudienzeit vorsieht. Ausnahmen gibt es, etwa wenn Betroffene nachweisen können, dass sie jede Woche viele Stunden damit verbringen, sich den Lebensunterhalt zu verdienen.

Zudem lehnen Studentenorganisationen die Bildung einer neuen Uni- und Hochschulpolizei ab. Diese soll die weit verbreitete Kriminalität stoppen, allen voran den Drogenhandel. Außerdem sollen damit gewaltbereite Autonome abgehalten werden, Gebäude der Hochschulen als Unterschlupf zu benutzen.

Russische Polizei geht vor Dumawahl gegen Nawalny-Mitarbeiter vor

MOSKAU: Fünf Monate vor der Parlamentswahl in Russland gehen die Behörden weiter gegen Bewerber aus dem Umfeld des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny vor. Am Donnerstag verurteilte ein Gericht in Moskau Nawalnys Mitarbeiterin Ljubow Sobol zu gemeinnütziger Arbeit, wie das Gericht mitteilte. Sobol hätte zuvor unerlaubt das Haus eines mutmaßlichen Mitarbeiters des russischen Inlandgeheimdienstes FSB aufgesucht. Diesem lastet der Oppositionelle den Mordanschlag auf ihn mit dem Nervengift Nowitschok an. Die Anwältin bezeichnete die auf Bewährung verhängte Strafe als «Schande», wie sie bei Twitter schrieb.

Im Gerichtssaal trug die 33-Jährige ein T-Shirt mit der Frage, weshalb noch kein Verfahren wegen der Vergiftung Nawalnys eingeleitet worden sei. Sie veröffentlichte bei Twitter ein Selfie davon. Um sie herum standen Polizisten in schwerer Uniform wie bei großen Terrorprozessen, wie Kommentatoren in sozialen Netzwerken bemerkten. Sobol will für die Wahl zur Staatsduma kandidieren.

Ebenfalls bei dieser Abstimmung am 19. September antreten will der Nawalny-Mitarbeiter Sachar Sarapulow in Irkutsk am Baikalsee. Am Donnerstag durchsuchten Polizisten das Büro des Oppositionellen - wegen angeblich extremistischer Literatur, wie Nawalnys Team schrieb. So bekämpfe der Machtapparat von Kremlchef Wladimir Putin vor der Wahl Andersdenkende, kommentierte der Stab.

Das Portal der Menschenrechtsaktivisten von Owd-Info berichtete zudem über einen Polizeieinsatz im Nawalny-Büro in Pskow im Nordwesten Russlands. Außerdem sei in der Stadt Ufa am Ural ein Unterstützer des Kremlgegners festgenommen worden, als er Flugblätter aus einer Druckerei abholen wollte. Der Oppositionelle sitzt derzeit in einem Straflager eine mehrjährige Haftstrafe ab.

Dopingskandal: Estlands Präsidentin entzieht Veerpalu Staatsorden

TALLINN: Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid hat die Staatsauszeichnungen für den in den Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM 2019 verstrickten früheren Weltklasse-Langläufer Andrus Veerpalu zurückgenommen. Dem zweimaligen Olympiasieger werden die beiden ihm 2002 und 2006 verliehenen Orden entzogen, teilte die Präsidialkanzlei in Tallinn am Donnerstag mit.

Veerpalu war zuvor vom Internationalen Sportgerichtshof Cas für seine Beteiligung an der «Operation Aderlass» mit einer zweijährigen Sperre für alle Fis-Wettbewerbe belegt worden. Dagegen habe der 50-jährige Este nach Angaben des Internationalen Skiverbands (Fis) keine Berufung eingelegt. Damit sei die Entscheidung verbindlich und vollstreckbar. Die Sperre gilt demnach bis zum 17. März 2023.

Im Zuge einer Doping-Razzia bei der WM Seefeld im Februar 2019 hatte das österreichische Bundeskriminalamt mehrere Personen festgenommen. Darunter waren unter anderen Veerpalus Sohn Andreas sowie der von Veerpalu trainierte Kasache Alexei Poltoranin.

In Erfurt wurden parallel dazu der inzwischen wegen jahrelangen Blutdopings an Sportlern verurteilte Arzt Mark S. und ein mutmaßlicher Komplize verhaftet. Der Fall war unter dem Namen «Operation Aderlass» bekannt geworden.

Tschechiens Regierungschef Babis will Vertrauensfrage nicht stellen

PRAG: Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat die Forderung der Opposition zurückgewiesen, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Er sehe keinen Grund dafür, sagte der 66-Jährige am Donnerstag am Rande eines Treffens mit seinem neuen slowakischen Amtskollegen Eduard Heger in Prag. Wenn die Opposition einen Misstrauensantrag einbringen wolle, werde sie niemand daran hindern, betonte der Gründer der populistischen Partei ANO. Der Multimilliardär warnte aber davor, einige wenige Monate vor der Parlamentswahl im Oktober die politische Situation zu «destabilisieren».

Babis kann sich im Parlament auf keine feste Mehrheit mehr stützen. Die Kommunisten hatten das drei Jahre alte Tolerierungsabkommen mit der Minderheitsregierung am Dienstag aufgekündigt. Nach Einschätzung von Beobachtern scheut die Opposition vor einem Misstrauensvotum zurück, weil es Präsident Milos Zeman den Ball zuspielen würde. Der als russlandfreundlich geltend Politiker hätte dann die Möglichkeit, eine Beamtenregierung nach eigenem Gusto einzusetzen.

Bei dem Treffen mit dem neuen slowakischen Regierungschef ging es unter anderem um den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Heger sagte dem größeren Nachbarland 10.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs als Geschenk und Zeichen der Solidarität zu. Tschechien und die Slowakei bildeten bis Ende 1992 den gemeinsamen Staat der Tschechoslowakei.

EuGH-Gutachter: Ungarn darf EuGH-Anrufung nicht einschränken

LUXEMBURG: Ungarn darf die Möglichkeit nationaler Gerichte, den Europäischen Gerichtshof anzurufen, nach Ansicht eines EU-Gutachters nicht wie bislang einschränken. Die entsprechende Regelung verstoße gegen EU-Recht, befand EuGH-Generalanwalt Priit Pikamäe am Donnerstag in Luxemburg. Ungarische Gerichte müssten nationale Regelungen dieser Art ignorieren, weil das EU-Recht Vorrang habe (Rechtssache C-564/19).

Hintergrund ist ein Fall um den mutmaßlichen Verstoß gegen das Waffenrecht, bei dem ein ungarisches Gericht dem EuGH in einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen einige Fragen vorlegen wollte. Doch entschied der Oberste Gerichtshof in Ungarn auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft, dass dieses Ersuchen rechtswidrig sei. Als Grund wurde genannt, dass die gestellten Fragen für die Entscheidung des Rechtsstreits unerheblich seien.

Generalanwalt Pikamäe befand nun, einzig das vorlegende Gericht könne entscheiden, ob eine Vorlage notwendig sei. Anschließend liege es am EuGH, zu prüfen, ob diese Bewertung richtig sei.

Das Gutachten des Generalanwalts ist noch kein Urteil. Dies dürfte in den kommenden Monaten fallen. Häufig folgen die EuGH-Richter ihren Gutachtern.

Erdogan trifft griechischen Außenminister in Ankara

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den griechischen Außenminister Nikos Dendias zu Gesprächen in Ankara getroffen. Die beiden Politiker kamen im Präsidialpalast der türkischen Hauptstadt zusammen, wie das Präsidialamt am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Zum Inhalt des Treffens wurde zunächst nichts bekannt. Für den Abend war ein weiteres Treffen zwischen Dendias und seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu geplant.

Ankara und Athen haben seit langer Zeit konflikthafte Beziehungen. Die Regierung in Athen wirft dem Nachbarn etwa vor, in Gewässern der ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands illegal nach Erdgas zu forschen. Ankara argumentiert, die erkundeten Zonen gehörten zum türkischen Festlandsockel und die Türkei habe ein Recht auf Ausbeutung der Bodenschätze. Der Konflikt brachte die beiden Länder im vergangenen Jahr an den Rand einer militärischen Auseinandersetzung. Inzwischen haben sich beide Seiten wieder angenähert.

Gefährliches Tier im Baum erweist sich als Croissant

WARSCHAU: Ungewöhnlicher Einsatz für Tierschützer in Polen: In Krakau hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die örtliche Tierschutz-Organisation gerufen, weil in einem Fliederbusch vor dem Haus wohl ein gefährliches Tier sitze. Vor Ort habe sich das vermeintliche Tier jedoch als ein altes Croissant erwiesen, schrieb ein Mitarbeiter der Organisation jetzt auf Facebook.

Bei ihrem Anruf sei die Frau verzweifelt gewesen. «Kommt und nehmt es hier weg», habe sie gesagt. Die «Kreatur» sitze seit zwei Tagen auf einem Strauch vor dem Plattenbau. «Die Leute machen die Fenster schon nicht mehr auf, weil sie Angst haben, dass es ins Haus kommt.» Auf weitere Nachfragen des Tierschützers sagte die Bewohnerin, das Tier sei bräunlich. Allerdings wohl eher kein verletzter Raubvogel, wie der Tierschützer vermutete, sondern möglicherweise ein Leguan.

Als die Tierschützer bei dem Haus eintrafen, entdeckten sie tatsächlich etwas Bräunliches, das in einem Fliederbusch hing. «Der Ärmste hatte weder Arme noch einen Kopf», hieß es auf Facebook. Denn es habe sich um ein Croissant gehandelt, das vermutlich jemand aus dem Fenster geworfen habe.

Nato-Partner stellen sich hinter neue US-Sanktionen gegen Russland

BRÜSSEL: Deutschland und die anderen Nato-Partner haben sich hinter die jüngste US-Reaktion auf einen Russland zugeschriebenen Hackerangriff und die Einmischung in die US-Wahlen gestellt. «Wir stehen solidarisch an der Seite der Vereinigten Staaten», heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. Man rufe Russland auf, sein destabilisierendes Verhalten unverzüglich einzustellen. Dieses stelle eine Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit dar.

Als Beispiele für Russlands «destabilisierende Verhaltensweisen» werden in der Erklärung neben böswilligen Cyberaktivitäten und Wahlbeeinflussungsversuche auch Desinformationskampagnen genannt. Zudem verurteilen die Alliierten noch einmal den Nervengift-Anschlag auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny sowie die Ukrainepolitik Russlands und bedauern, dass Russland weiterhin eine Einladung zu Gesprächen im Rahmen des Nato-Russland-Rats ignoriert.

Die Nato sei offen für einen regelmäßigen, gezielten und sinnvollen Dialog, heißt es in der Erklärung. Wenn Russlands Handeln dies zulasse, könne es ein konstruktives Verhältnis geben.

Die USA hatten zuvor mitgeteilt, als Vergeltung für einen Moskau zugeschriebenen Hackerangriff und Einmischung in die US-Wahlen zehn russische Diplomaten auszuweisen und neue Sanktionen zu verhängen. Unter den Diplomaten der Vertretung in Washington seien auch fünf Mitarbeiter russischer Geheimdienste, erklärte das Weiße Haus.

, da es sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren handelt, dem eine Anschlag auf Berliner Stadtautobahn - Beschuldigter schweigt

BERLIN: Acht Monate nach einem mutmaßlichen Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn hat der Beschuldigte vor dem Landgericht der Hauptstadt zunächst geschwiegen.

Dem 30-Jährigen, der mit seinem Auto gezielt mehrere Fahrzeuge gerammt und dann drei Motorradfahrer schwer verletzt haben soll, wird unter anderem versuchter Mord in drei Fällen zur Last gelegt. Die Generalstaatsanwaltschaft strebt eine Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Einer der beiden Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Donnerstag, bei dem Mandanten habe keinerlei terroristische Absicht vorgelegen. «Es gab keinen Plan für eine Amokfahrt», so der Verteidiger. Es sei ein spontanes Handeln gewesen. Was geschah, tue dem 30-Jährigen leid.

Der Iraker soll sich laut Generalstaatsanwaltschaft vor der Tat am 18. August 2020 entschlossen haben, aus «wahnhaft religiösen und islamistisch geprägten Motiven» zufällig ausgewählte Menschen zu töten. Der Beschuldigte habe mit seinem Auto auf der BAB 100 andere Verkehrsteilnehmer durch Kollisionen mit überhöhter Geschwindigkeit verletzen und töten wollen.

Polizei fasst internationale Drogenhändler-Bande

BERLIN: Eine große internationale Drogenhändler-Bande ist in Berlin von der Polizei gesprengt worden.

Dabei wurden 100 Kilogramm Rauschgift und mehr als eine halbe Million Euro beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Bei der Razzia am Dienstag wurden 14 Verdächtige festgenommen, 17 Wohnungen und andere Räume durchsucht und zehn Autos beschlagnahmt. Die Polizei fand Marihuana, Haschisch, Kokain, Amphetamine, Crystal Meth, LSD und Ecstasy. Rund 250 Polizisten waren beteiligt. Gegen acht der Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 65 Jahren wurden am Mittwoch Haftbefehle erlassen. Die mutmaßlichen Drogenschmuggler und -händler sitzen in Untersuchungshaft.

Männer wegen Finanzierung von Terror im Iran angeklagt

KOPENHAGEN: Drei führende Mitglieder einer Rebellengruppe sind in Dänemark wegen der Finanzierung und Förderung von Terrorismus im Iran angeklagt worden. Dabei sollen die Mitglieder der im Iran aktiven Separatistenbewegung ASMLA von Dänemark aus mit einem Geheimdienst des iranischen Erzfeindes Saudi-Arabien kooperiert haben. Das teilte die Staatsanwältin Lise-Lotte Nilas am Donnerstag in Kopenhagen mit.

Das Trio sitzt seit Februar 2020 im Zuge der Ermittlungen der Polizei und des dänischen Geheimdienstes in Untersuchungshaft. Ihnen drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis.

Der Prozess gegen die drei Exil-Iraner soll am 29. April in Roskilde beginnen. Dort war im vergangenen Jahr auch ein im Iran geborener Norweger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er ist gegen das Urteil in Berufung gegangen. Der Mann hat laut Anklage einem iranischen Geheimdienst dabei geholfen, ein Attentat auf eines der drei nun angeklagten ASMLA-Mitglieder zu planen. Das geplante Attentat war vereitelt, der Mann im Herbst 2018 festgenommen worden.

Die Rebellengruppe ASMLA will in der iranischen Provinz Chusistan einen unabhängigen arabischen Staat errichten. Der Iran wirft der Gruppe Angriffe auf das iranische Militär vor und betrachtet sie als Terrororganisation.

Grünes Licht für umstrittenes Sicherheitsgesetz

PARIS: Frankreichs Parlament hat einem viel kritisierten Sicherheitsgesetz endgültig zugestimmt. Die Abgeordneten der Nationalversammlung gaben am Donnerstag dafür nach offiziellen Angaben mehrheitlich grünes Licht. Der Senat, das Oberhaus des Parlaments, hatte dem Vorhaben bereits in der vergangenen Woche zugestimmt. Mit dem Gesetz will Frankreichs Regierung die Polizei besser schützen. Unter anderem sieht es eine Ausweitung der Videoüberwachung vor.

Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten große Proteste gegen das Gesetzesvorhaben gegeben. Kritiker fürchten unter anderem eine Beschränkung der Pressefreiheit. Der Entwurf sah eine Einschränkung von Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen vor, sowie teils massive Strafen bei Verbreitung. Ein entsprechender Artikel wurde nach der Kritik überarbeitet. Strafbar ist nun unter bestimmen Umständen, Polizeikräfte identifizierbar zu machen. Organisationen wie Reporter ohne Grenzen fordern weiterhin eine Streichung der entsprechenden Passage.

Deutsche Sozialarbeiterin von Terrorvorwurf freigesprochen

ISTANBUL: Die Bonner Sozialarbeiterin Yüksel Wessling ist in der Türkei vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation freigesprochen worden. Es gebe keine ausreichenden Beweise für die Anschuldigungen, entschied das Gericht in Istanbul am Donnerstag, wie Wesslings Anwalt, Emre Dogan, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Damit sei auch die Ausreisesperre gegen Wessling aufgehoben worden. Sie werde so bald wie möglich zu ihrer Familie nach Deutschland zurückkehren. «Ich bin sehr erleichtert», sagte ihr Ehemann Jürgen Wessling der dpa.

Wessling (65), die auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Oktober 2019 an der Ausreise aus der Türkei gehindert worden und durfte das Land seitdem nicht mehr verlassen. Ihr war unter anderem vorgeworfen worden, Leiterin des Vereins NAV-DEM gewesen zu sein, der dem Verfassungsschutz zufolge lange als Dachverband der PKK-nahen Vereine in Deutschland fungierte. Das Gericht in Istanbul sah dafür nun keine Beweise. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu sechs Jahre und drei Monate Haft gefordert.

Im Jahr 2017 hatte die Inhaftierung deutscher Staatsbürger die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer belastet. Aktuell befinden sich nach Angaben des Auswärtigen Amts insgesamt 61 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Die Strafvorwürfe beziehen sich demnach in 15 Fällen auf terroristische Straftaten. Zudem seien aktuell 63 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können. Zurzeit werden unter anderem die Kölnerin Gönül Örs und ihre Mutter Hozan Cane (Künstlername) in der Türkei festgehalten.

Falscher Meerrettich-Tipp in Zeitung - Gutachten sieht keine Haftung

LUXEMBURG: Gesundheitliche Folgen nach einem falschen Behandlungstipp in einer Zeitung führen laut einem Gutachten zu einer EU-Richtlinie nicht zu einer Haftung des Verlags. Am Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) legte Generalanwalt Gerard Hogan am Donnerstag seine Schlussanträge vor. Darin legte er dar, dass die EU-Richtlinie über die Haftung für fehlerhafte Produkte nicht auf eine Tageszeitung anwendbar sei.

Ende 2016 hatte eine Tageszeitung in Österreich eine Kolumne mit einem Gesundheitstipp veröffentlicht - frisch gerissener Meerrettich solle demnach Rheuma-Schmerzen lindern. Allerdings war die Zeitangabe, wie lange der Meerrettich-Verband auf der Haut bleiben soll, in dem Artikel falsch angegeben: Eigentlich sollte es zwei bis fünf Minuten heißen - und nicht zwei bis fünf Stunden. Eine Zeitungsabonnentin befolgte den Rat und klagte dann gegen den Verlag auf Schadenersatz von 4400 Euro, weil sie eine toxische Reaktion im Fußbereich erlitt.

Ein erstes Gericht in Österreich wies die Klage ab, der Oberste Gerichtshof in dem Land bat den EuGH um eine Einschätzung speziell zu der EU-Produkthaftungsrichtlinie. Das Urteil beim Europäischen Gericht wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet, das jetzt vorgelegte Gutachten ist für die Richter nicht bindend. In dem Fall selbst muss dann abschließend das österreichische Gericht entscheiden.

Europäischer Gerichtshof bestätigt Verbot von Fischfang mit Strom

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof hat das Verbot einer Fischfangtechnik bestätigt, bei der Fische mit Stromstößen ins Netz gescheucht werden. Damit wiesen die Richter am Donnerstag eine Klage der Niederlande ab, die das Fischfang-Verbot mit sogenannten Pulsbaumkurren kippen wollten. Es bleibt somit dabei, dass in EU-Gewässern ab Juli nicht mehr mit Pulsbaumkurren gefischt werden darf. Darauf hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament bereits 2019 zum Schutz der Meere geeinigt.

Beim Fischen mit Pulsbaumkurren scheuchen elektrische Impulse die Tiere auf. Baumkurren sind Schleppnetze, die über den Meeresboden gezogen werden. Naturschützer wie der WWF kritisieren, dieser werde davon stark belastet und es gebe viel Beifang. Befürworter von Pulsbaumkurren argumentieren, diese Methode sei schonender für den Meeresboden und sorge für weniger Beifang.

Die Niederlande betonen, das Verbot stütze sich nicht auf die besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten, in denen die Umweltauswirkungen von Pulsbaumkurren mit denen traditioneller Fischerei mit Baumkurren verglichen werden.

Der EuGH betonte nun jedoch, dass Gutachten zwar bestimmte Vorteile von Pulsbaumkurren festgestellt hätten. Dass die Methode keine negative Umweltauswirkungen habe, stehe aber in keiner der Studien.

Nach Spannungen: Türkei will Delegation nach Ägypten schicken

ISTANBUL: Nach jahrelangen Spannungen will die Türkei eine Delegation nach Ägypten schicken. Kairo habe die Delegation eingeladen, sie werde in der ersten Maiwoche nach Ägypten reisen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag in einem Interview mit dem türkischen Sender NTV. Auch ein Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Samih Schukri sei zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Eine Bestätigung aus Kairo lag zunächst nicht vor.

«Von nun an werden wir ganz offen darüber reden, was wir tun müssen, damit sich unsere Beziehungen normalisieren», sagte Cavusoglu. «Und dann werden wir unsere Beziehungen, so Gott will, auf das von uns gewünschte Niveau bringen.»

Die Beziehungen zwischen Kairo und Ankara lagen seit Jahren auf Eis. Im März hatte die Türkei die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Kairo verkündet. Der politische Streit war 2013 eskaliert, nachdem die türkische Regierung die Absetzung des damaligen islamistischen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi durch die Armee wiederholt als illegitimen «Militärputsch» bezeichnet hatte. Botschafter beider Länder waren 2013 abgezogen worden.

Ägypten wirft der Türkei unter anderem vor, weiterhin islamistische Organisationen wie die Muslimbrüder in der Region zu unterstützen. Gegen Anhänger der Muslimbruderschaft im Land geht Präsident Abdel Fatah al-Sisi mit großer Härte vor, etliche sitzen im Gefängnis.

EuGH-Experte: Anspruch auf Urlaubsersatzleistung auch nach Kündigung

LUXEMBURG: Auch wer seinen Arbeitsvertrag vorzeitig und ohne wichtigen Grund kündigt, hat nach Einschätzung eines Rechtsexperten des Europäischen Gerichtshofes Anrecht auf Urlaubsersatzleistungen. Das Grundrecht auf bezahlten Jahresurlaub umfasse auch den Anspruch auf eine finanzielle Vergütung für bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommenen Jahresurlaub, argumentierte Generalanwalt Gerard Hogan am Donnerstag in Schlussanträgen zu einem laufenden Verfahren. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union steht demnach nationalen Regelungen entgegen, die eine Streichung von entsprechenden Ansprüchen ermöglichen.

Hintergrund des noch laufenden Verfahrens ist nach EuGH-Angaben ein Fall aus Österreich. Dort verlangt ein früherer Arbeitnehmer von einem Unternehmen eine Ersatzleistung für den Jahresurlaub, den er nicht vor der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses verbraucht hatte. Das Unternehmen lehnt dies unter Berufung auf das österreichische Urlaubsgesetz ab. Ein endgültiges Urteil des EuGH zu dem Fall wird in den kommenden Monaten erwartet.

Gericht: Risikocheck vor Abschiebung von Verurteiltem aus Frankreich

STRAßBURG: Frankreich muss dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zufolge die Gefahrenlage für einen verurteilten Mann vor dessen Abschiebung vollständig prüfen. Dies gilt auch, obwohl das Land ihm nach einer Terrorveruteilung den Flüchtlingsstatus entzogen hat, wie das Gericht mit Sitz in Straßburg am Donnerstag mitteilte. Sollte der Mann tschetschenischer Herkunft ohne eine solche Prüfung nach Russland abgeschoben werden, wäre dies ein Verstoß gegen das Recht auf Schutz vor unmenschlicher Behandlung. (Nummer 5560/19)

In dem Fall geht es um einen Russen, der 2011 im Alter von 17 Jahren nach Frankreich gekommen war und dort später Flüchtlingsstatus erhalten hatte. 2015 verurteilte ihn ein Pariser Gericht zu fünf Jahren Haft. Ihm wurde vorgeworfen, einen Terroranschlag ausüben zu wollen. So soll er in Syrien wochenlang an militärischem Training teilgenommen haben. Die Behörden betrachteten ihn als ernste Gefahr für die öffentliche Sicherheit und beantragten seine Abschiebung. Sein Flüchtlingsstatus wurde ihm entzogen. Der Mann gab an, im Falle einer Abschiebung nach Russland unmenschlicher Behandlung ausgesetzt zu sein, und ging juristisch gegen den Abschiebebescheid vor.

Das Menschenrechtsgericht wies nun daraufhin, dass der Entzug des Flüchtlingsstatus nicht bedeute, dass eine Person kein Flüchtling mehr sei. Dies hätten die nationalen Behörden bei der Überprüfung des Risikos für den Mann bei einer Abschiebung nicht in Erwägung gezogen. Dem Gericht zufolge könne es dennoch sein, dass die französischen Behörden nach einer solchen Überprüfung zum gleichen Ergebnis kämen, nämlich, dass bei einer Abschiebung nach Russland keine Gefahr für den Mann bestehe.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehört zum Europarat. Gemeinsam setzen sie sich für den Schutz der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten ein. Sie sind keine Organe der Europäischen Union.

EuGH stärkt Rechte bei Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Menschen gestärkt, die sich wegen ihrer Hautfarbe oder ethnischer Zugehörigkeit diskriminiert fühlen. Zu einem Fall aus Schweden stellten die obersten EU-Richter am Donnerstag klar, dass die Betroffenen das Recht haben, eine mögliche Diskriminierung gerichtlich prüfen zu lassen. (Rechtssache C-30/19)

Im konkreten Fall geht es um einen aus Chile stammenden Mann, der in Schweden lebt. Er war 2015 bei einem Inlandsflug der schwedischen Airline Braathens einer zusätzlichen Sicherheitskontrolle unterzogen worden. Als Grund nimmt er an, man habe ihn für einen arabischen Muslim gehalten. Er verklagte die Fluglinie wegen Diskriminierung auf umgerechnet etwa 1000 Euro Schadenersatz. Das Unternehmen bestritt die Diskriminierung, erklärte sich aber zur Zahlung bereit, um «guten Willen» zu zeigen und ein langes Verfahren zu vermeiden.

Das zuständige schwedische Gericht erster Instanz verurteilte die Fluglinie daraufhin zur Zahlung, wies aber Anträge zur Feststellung einer Diskriminierung ab. Die Richter beriefen sich auf schwedisches Verfahrensrecht: Nach der Anerkenntnis der Zahlung durch die Fluggesellschaft sei das Gericht verpflichtet, den Rechtsstreit ohne Prüfung der etwaigen Diskriminierung zu entscheiden. Der EuGH entschied nun, eine solche nationale Klausel verstoße gegen EU-Recht.

Zweck der Anti-Diskriminierungs-Richtlinie der EU sei die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung. Dafür bräuchten Opfer einer Diskriminierung wirksamen gerichtlichen Schutz. Nicht zulässig sei deshalb eine nationale Regel, die eine Prüfung der etwaigen Diskriminierung verhindere. Die Zahlung eines Geldbetrags reiche nicht aus, um den gerichtlichen Rechtsschutz zu gewährleisten.

«Rockerkriege und Schießereien»: Bandidos-Ortsgruppe verboten

DÜSSELDORF: Fast 500 Polizisten haben in Deutschland ein Verbot des Ortsverbands Witten (Nordrhein-Westfalen) der berüchtigten Rockergruppe Bandidos durchgesetzt.

Auch die dazu gehörende Teilorganisation «Los Compadres Hagen» sei verboten und aufgelöst worden, «weil es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Donnerstag in Düsseldorf.

Der Verein sei die Nachfolgeorganisation des Bandidos-Chapters MC Hagen, der sich selbst aufgelöst habe. «Auf das Konto dieser Mitglieder gehen versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Waffengesetz. Es gab Schießereien auf offener Straße», sagte Reul. «Das waren schlichtweg Rockerkriege um die Vormachtstellung in Hagen.»

28 Objekte seien durchsucht und zwölf Motorräder, acht Kutten, ein Schlagring, eine Mitgliederliste sowie eine geringe Menge Drogen sichergestellt worden.

Royals bei Trauerfeier ohne Militäruniform - wegen Harry

WINDSOR: Die britischen Royals werden bei der Trauerfeier für Prinz Philip einem Medienbericht zufolge aus Rücksicht auf Prinz Harry wohl keine Militäruniformen tragen. Die Queen wolle, dass die Männer der Familie zivile Kleidung tragen, schrieb die Zeitung «The Sun» unter Berufung auf Insider-Quellen in einem Bericht, den am Donnerstag auch der «Guardian» zitierte. Eine Stellungnahme des Buckingham-Palasts zur Kleiderordnung stand zunächst noch aus. Neben dem engsten Familienkreis werden am Samstag auf Schloss Windsor mehrere Hundert Militärvertreter Teil der Zeremonie sein.

Da Prinz Harry sich mit seiner Frau Meghan aus dem Königshaus zurückgezogen hat, musste er auch seine militärischen Titel abgeben. Laut Protokoll darf er daher auch nicht mehr in militärischer Uniform auftreten, sondern höchstens seine Medaillen auf einem Anzug tragen. Damit Harry nicht als einziges hochrangiges Familienmitglied ohne Uniform kommen muss, soll nun dem Bericht zufolge die gesamte Familie auf diese verzichten.

Der Kompromiss könnte ein erster Schritt für eine Annäherung zwischen Prinz Harry und seiner Familie sein. Die Gräben hatten sich seit seinem Abschied vertieft - vor allem nach dem Fernsehinterview von Harry und Meghan, in dem diese den Royals Rassismus und mangelnde Unterstützung vorwarfen.

Neue Streaming-Plattform für Hörspiele wie «Die drei ???»

MÜNCHEN: «Die drei ???», «TKKG», «Fünf Freunde», «Die Biene Maja» oder «Unser Sandmännchen»: Der Hörspielmarktführer «Europa» richtet sich jetzt mit einer App namens «Hörspiel Player» an Kinder und Erwachsene. Mit mehr als 1800 Hörspielen und monatlich etwa 15 neuen sei für jeden Geschmack etwas dabei, teilte das zu Sony Music Entertainment gehörende Label am Donnerstag mit.

Die Marke «Europa» gibt es seit mehr als 50 Jahren. Die App koste etwa 6 Euro monatlich, sei werbefrei und habe auch eine Offline-Funktion, bei der Hörspiele heruntergeladen und ohne Internet gehört werden können. Hörspiele, die sich nur an Erwachsene wenden, sind vom Angebot ausgenommen.

Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow tritt zurück

SOFIA: Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow hat nach der Parlamentswahl Anfang April erwartungsgemäß den Rücktritt seiner Koalitionsregierung eingereicht. Das gab die Interimspräsidentin des neu gewählten Parlaments, Mika Sajkowa, am Donnerstag während der ersten Sitzung in Sofia bekannt. Der Rücktritt der seit 2017 amtierenden bürgerlich-nationalistischen Regierung sollte von den Abgeordneten routinemäßig gebilligt werden.

Tausende Demonstranten hatten bei allabendlichen Sommerprotesten 2020 wegen Korruptionsvorwürfen gegen Borissow seinen Rücktritt gefordert. Bei der Wahl am 4. April war Borissows pro-europäische bürgerliche Partei GERB mit 26 Prozent der Stimmen in dem EU- und Nato-Mitgliedsland wieder stärkste Partei geworden, hatte die Mehrheit im Parlament aber verfehlt. Ins neue Parlament mit insgesamt sechs politischen Kräften sind auch drei Protestparteien eingezogen.

Das neue Parlament in Sofia kam am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Wahl einer Parlamentspräsidentin oder eines -präsidenten dürfte Hinweise auf die sich abzeichnende neue Mehrheit geben.

Macron: Kathedrale Notre-Dame wird bis 2024 wiederaufgebaut

PARIS: Die bei einem Brand schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame soll nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron termingerecht wiederaufgebaut werden. «Die Zusage für 2024 wird eingehalten werden», sagte der 43-Jährige der Zeitung «Le Parisien - Aujourd'hui en France» anlässlich seines Besuchs auf der Großbaustelle am Donnerstag. Der Staatschef lobte die «gewaltige Arbeit», die in den vergangenen beiden Jahren geleistet worden sei. Bilder zeigten ihn auf dem Dach des Gebäudes im Gespräch mit Handwerkern.

Am 15. April 2019 ging die weltberühmte Sehenswürdigkeit in Flammen auf. Das Feuer breitete sich im Dachstuhl aus und erfasste dann große Teile des mittelalterlichen Gebäudes. Die Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt: Ein Fehler im elektrischen System oder eine nicht ausgedrückte Zigarette könnten die Feuerkatastrophe ausgelöst haben.

2024 ist für Paris ein Schlüsseldatum - die Hauptstadt wird dann Gastgeber der Olympischen Sommerspiele sein. Macron hatte unmittelbar nach dem Brand angekündigt, dass die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wiedererstehen solle. Die erste Messe soll nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP am 16. April 2024 gefeiert werden. In der Kapitale wird aber nicht damit gerechnet, dass das beschädigte Bauwerk mit seiner rund 850-jährigen Geschichte dann schon komplett fertig sein wird.

Gratulation an Reporter für Abzugsfrage vor elf Jahren

KABUL: In einem sympathischen Eingeständnis eines früheren Fehlers hat der afghanische Politiker Abdullah Abdullah einem Journalisten für eine Frage vor elf Jahren gratuliert. Der Reporter habe ihn damals gefragt, ob Abdullah nicht glaube, dass die Nato und andere Länder den Krieg an der gleichen Stelle beenden würden, wo sie ihn begonnen haben, erzählte Abdullah bei einer Rede am Mittwoch in Kabul. «Erst jetzt habe ich verstanden, was er damals meinte», gestand Abdullah vor laufender Kamera. «Wo auch immer sie sind: Ich schicke ihnen meine Grüße, sie haben eine richtig gute Frage gestellt damals», sagte Abdullah lachend weiter.

Zuvor war bekannt geworden, dass die USA ihre Soldaten bis zum 11. September aus Afghanistan abziehen. US-Präsident Joe Biden erklärte, er sehe die US-Ziele als erreicht an. Viele Afghanen erinnert die aktuelle Lage an frühere Zeiten: Die militant-islamistischen Taliban, die mit der US-Invasion 2001 von der Macht vertrieben worden waren, kontrollieren heute wieder weite Landstriche.

Abdullah hatte damals den Journalisten für seine Frage unfreundlich abgekanzelt. Er fragte zurück, ob denn dieser Fernsehsender keinen anderen Journalisten habe und was das überhaupt für eine Frage sei. Ein zusammengeschnittenes Video der Rede Abdullahs von Mittwoch und der Frage des Journalisten vor elf Jahren ging in Afghanistan viral und wurde hundertfach auf Facebook, Twitter und TikTok geteilt.

In Afghanistan war die Nachricht über den US-initiierten Abzug der internationalen Truppen vor allem von Politikern mit Enttäuschung aufgenommen worden. Washington hätte den Einsatz auch auf verantwortungsvollere Weise beenden können, hieß es. Die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul sind zuletzt ins Stocken geraten. Die Gewalt im Land dauert an.

Ukrainischer Botschafter fordert militärische Unterstützung

BERLIN: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat vom Westen angesichts des Aufmarschs von russischen Truppen militärische Unterstützung verlangt.

«Dieser Aufmarsch ist viel mehr als Muskelspiel, Säbelrasseln oder Kriegstrommeln, wie viele glauben hier in Deutschland», sagte Melnyk am Donnerstag im Deutschlandfunk. «Wir brauchen militärische Unterstützung. Wir brauchen also modernste Waffensysteme, um unsere Verteidigung zu stärken.»

In Anbetracht des jetzigen Aufmarschs russischer Truppen entlang der Grenze zur Ukraine wächst vielerorts die Sorge, dass der Konflikt erneut eskalieren könnte. Seit knapp sieben Jahren werden Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von moskautreuen Separatisten kontrolliert. Russland hatte sich zuvor zudem die Schwarzmeerhalbinsel Krim mit ihren mehr als zwei Millionen Einwohnern einverleibt.

«Das sind leider sehr reale Kriegsvorbereitungen eines neuen militärischen Angriffs auf die Ukraine, die auch in Berlin ernst zu nehmen sind», so Melnyk. Es seien bereits annähernd 90.000 russische Soldaten verlegt worden, sagte der Botschafter. Schätzungen der USA gehen von weit weniger aus. Demnach hat Russland 15.000 bis 25.000 Soldaten auf die annektierte Halbinsel Krim und in Richtung der ukrainischen Grenze bewegt.

Fünf Kinder sterben bei Wohnhausbrand

MOSKAU: Beim Brand in einem Wohnhaus sind in Russland fünf Kinder ums Leben gekommen. Wie durch ein Wunder seien in der Nacht zum Donnerstag zwei Kleinkinder des Hauses am Ural gerettet worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Sie kamen zusammen mit ihrer Mutter in ein Krankenhaus. Das einstöckige Gebäude in dem Dorf Bysowo bei Jekaterinburg brannte komplett nieder. Die Behörden wollten nun prüfen, ob alte Stromleitungen den Brand verursacht haben.

In dem über 60 Jahre alten Holzhaus sei erst vor kurzem der Ofen ausgetauscht worden, so die Behörden. In Russland kommt es immer wieder zu Brandkatastrophen mit Toten und Verletzen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.

Passage von US-Kriegsschiffen ins Schwarze Meer abgesagt

ISTANBUL: Die USA haben türkischen Angaben zufolge die Entsendung zweier Kriegsschiffe ins Schwarze Meer abgesagt. Die für den 14. und 15. April angekündigte Passage durch die türkische Bosporus-Meerenge sei zurückgezogen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwochabend und Berufung auf diplomatische Kanäle. Die Schiffe sollten der ursprünglichen Ankündigung von vergangener Woche zufolge bis 4. Mai im Schwarzen Meer bleiben. Ob die Passage zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll, war zunächst nicht bekannt.

Die Türkei hat gemäß dem Vertrag von Montreux die Hoheit über die Meerengen Bosporus und Dardanellen, die das Mittelmeer und das Schwarze Meer verbinden. Handelsschiffe aller Länder haben in Friedenszeiten freie Durchfahrt. Für Marineschiffe gibt es Beschränkungen.

Ob die ursprünglichen Pläne in Verbindung mit der neuerlichen Verschärfung des Konflikts in der Ostukraine gestanden hatten, war nicht bekannt geworden. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, hatte vergangene Woche keine Stellung zu den Berichten beziehen wollen - jedoch betonte, dass die USA «routinemäßig» Kriegsschiffe im Schwarzen Meer im Einsatz hätten.

Moskau hatte nach der Ankündigung von einer Provokation gesprochen und die USA vor der Ankunft der Kriegsschiffe gewarnt. Auf der Halbinsel Krim ist die russische Schwarzmeer-Flotte stationiert.

Schmuck und Schätze - Ägyptische Fabrik bildet antike Kunst nach

KAIRO: Ägypten setzt im Kampf um mehr Touristen auch auf besondere Souvenirs: Eine Fabrik in Kairo stellt Nachbildungen altägyptischer Kunst her. Die Replikate sollen innerhalb und außerhalb des Landes an Touristen verkauft werden, sagte der Minister für Tourismus und Antiquitäten, Chalid al-Anani. Die Modelle bekommen demnach einen offiziellen Stempel des Staates. Ein Barcode auf jeder Kopie verrate Käufern zudem, wie das Original heißt und wo es ausgestellt ist.

Die Replikate sind zunächst ausschließlich im neu eröffneten Museum für Ägyptische Zivilisation (NMEC) in Kairo erhältlich. Dorthin waren kürzlich in einer pompösen Prozession auch die Mumien von 22 Pharaonen verlegt worden. Später sollen die Kunstnachbildungen aber auch in anderen Museen und auf Märkten verkauft werden.

Bislang hat die Fabrik mit dem Namen Kunus, was auf Deutsch «Schätze» bedeutet, eigenen Angaben zufolge unter anderem Schmuck des Pharaos Tutanchamun hergestellt. Die Kunstwerkstatt ist erst seit wenigen Wochen in Betrieb. Nach Angaben der ägyptischen Denkmalschutzbehörde arbeiten rund 150 Künstler, Restauratoren und Handwerker in dem Werk. Sie fertigen Skulpturen, Zeichnungen und andere Kunstschätze an - die meisten demnach per Hand.

Das Land will mit den Kopien antiker Kunst auch Einnahmen für Ägypten generieren, wie Al-Anani sagte. Die Tourismusbranche im Land ist angeschlagen, die Wirtschaft ist aber stark von ihr abhängig. In den vergangenen Monaten hat die Regierung auch mehrere antike Entdeckungen publik gemacht, um wieder mehr Gäste ins Land zu locken.

Auch Australien zieht im September Soldaten aus Afghanistan ab

SYDNEY: Auch Australien wird bis September seine verbleibenden Soldaten aus Afghanistan abziehen. Damit folge das Land den Plänen von US-Präsident Joe Biden, kündigte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag an. Biden will die amerikanischen Soldaten bis zum 11. September abziehen, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA.

«In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Militärpräsenz in Afghanistan von einem Maximum von 1500 Soldaten bereits auf etwa 80 derzeit reduziert», sagte Morrison im westaustralischen Perth. Er verlas auch die Namen der 41 Mitglieder der australischen Streitkräfte, die seit 2001 in Afghanistan ums Leben gekommen sind.

Im vergangenen Jahr war aber auch bekannt geworden, dass australische Soldaten bei ihrem Einsatz am Hindukusch Kriegsverbrechen begangen haben sollen. 25 Mitglieder einer Sondereinheit hätten mindestens 39 Gefangene oder Zivilisten «unrechtmäßig» getötet, hieß es im November in einem Untersuchungsbericht.

Der Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte, Angus Campbell, sprach damals von «schweren Verstößen» und einer «beschämenden Bilanz» und entschuldigte sich beim afghanischen Volk «für jegliches Fehlverhalten australischer Soldaten». Morrison wollte sich am Donnerstag nicht zu dem Bericht äußern. «Es wird eine Zeit geben, über diese Dinge zu sprechen. Heute ist nicht die richtige Zeit», betonte er.

US-Demokraten wollen Erweiterung des Supreme Court vorantreiben

WASHINGTON: Im jahrelangen Streit um Reformen des obersten US-Gerichts wollen demokratische Kongressabgeordnete Medienberichten zufolge einen Gesetzentwurf zu dessen Erweiterung einbringen. Der Plan, der die Aufstockung des Supreme Court von 9 auf 13 Richter vorsehe, solle am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden, berichteten mehrere US-Medien am Mittwochabend (Ortszeit) übereinstimmend.

Dem Vorhaben werden allerdings geringe Erfolgsaussichten eingeräumt, da es auch unter Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat als umstritten gilt. In beiden Kongresskammern haben die Demokraten derzeit eine knappe Mehrheit, wären aber im Senat auf die Unterstützung der Republikaner angewiesen. Diese lehnen eine Reform strikt ab.

Vor seinem Sieg bei der Präsidentenwahl hatte Joe Biden im Oktober erklärt, er sei «kein Fan» einer möglichen Erweiterung des Gerichts. In der vergangenen Woche hatte Biden eine Kommission zur Reform des Supreme Court eingesetzt. Zu den zu untersuchenden Fragen soll neben der Gesamtzahl der Richter auch die Länge ihrer Amtszeit gehören. Die Kommission soll ein halbes Jahr nach der ersten Sitzung einen Abschlussbericht vorlegen.

Der Oberste Gerichtshof stellt mit seinen Entscheidungen zu besonders strittigen Themen wie Abtreibung, Einwanderung oder gleichgeschlechtlichen Ehen immer wieder wichtige Weichen für die US-Gesellschaft. Die neun Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Ihre Auswahl ist ein hart umkämpfter politischer Prozess. Ex-Präsident Donald Trump und seine Republikaner im Senat konnten drei Richter im Supreme Court platzieren, weswegen momentan sechs der neun Richter als konservativ gelten.

Plenum von oberstem Gericht entscheidet über Lula-Urteile

BRASÍLIA: Nach der Aufhebung der Urteile gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva durch einen Richter wird das Plenum des Obersten Gerichtshofs in Brasília die Einzelentscheidung beurteilen. Neun von elf Richtern des Obersten Gerichts stimmten dafür, zwei dagegen, wie die Nachrichtenagentur «Agência Brasil» am Mittwoch berichtete. Die Beurteilung selbst soll demnach am Donnerstag erfolgen.

Mit der Aufhebung der Urteile hatte Lula seine politischen Rechte zurückbekommen. Mit der Bestätigung würde der 75-Jährige auf dem Weg zu einer möglichen Präsidentschaftskandidatur 2022 einen wichtigen Schritt weiterkommen. Der linke Politiker, der von 2003 bis 2011 regierte, hatte erst kürzlich eine neue Kandidatur in Aussicht gestellt. Staatschef Jair Bolsonaro, den viele für die außer Kontrolle geratene Corona-Pandemie in Brasilien verantwortlich machen, dürfe nicht Präsident bleiben.

2018 war Lula in zweiter Instanz wegen Korruption und Geldwäsche zu zwölf Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden und konnte trotz eines Vorsprungs in den Umfragen nicht an der folgenden Präsidentenwahl teilnehmen, die Bolsonaro gewann. Ein Richter war im März zu dem Schluss gekommen, dass das frühere Gericht in der Stadt Curitiba nicht zuständig war, und verwies an die Justiz in Brasília.

Dell spaltet VMware-Beteiligung ab - Aktie reagiert mit Kurssprung

ROUND ROCK: Der Computerkonzern Dell trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Softwarehersteller VMware. Die Unternehmen sollen unabhängig voneinander aufgestellt werden, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Abspaltung des Anteils in Höhe von 81 Prozent sei im vierten Quartal geplant.

Dell will dadurch bis zu 9,7 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) erlösen, die zum Schuldenabbau genutzt werden sollen. Bei Anlegern kam die Ankündigung gut an, Dells Aktien reagierten nachbörslich mit einem Kurssprung von mehr als acht Prozent. Dell hatte bereits Mitte 2020 mitgeteilt, Optionen für eine Trennung von VMware zu prüfen.

Gemischte Bilanz des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan

BERLIN: Mit dem bevorstehenden Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan noch in diesem Jahr hat die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), eine ehrliche Bilanz des Bundeswehreinsatzes gefordert. «Es ist gut, dass Präsident Biden den Abzug aus Afghanistan mit der Nato gemeinsam plant», sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). Bis dahin und beim Abzug müsse die Sicherheit der Soldaten «höchste Priorität» haben. «Ich erwarte, dass es nach dem Abzug eine kritische, ehrliche und möglichst unabhängige Bilanz zum Einsatz in Afghanistan gibt», sagte die SPD-Politikern. «Diese Analyse ist auch wichtig für alle weiteren Auslandseinsätze, damit aus Fehlern gelernt werden kann.»

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, sah den Sinn des Afghanistan-Einsatzes nicht erfüllt. «Zehntausende Soldatinnen und Soldaten haben mit schmutzigen Stiefeln, Waffe in der Hand sowie sich zwischen Minen, Beschuss und Hinterhalt bewegend «die Freiheit Deutschlands am Hindukusch» tapfer verteidigt», sagte er dem RND. «Gleichzeitig haben diese, oftmals jahrelang, auf ihr eigenes soziales Leben in der Heimat verzichtet. Was bleibt ist ein bitterer Nachgeschmack bei den Hinterbliebenen unserer Gefallenen sowie bei den körperlich und seelisch Verwundeten.» Denn die Antwort auf die Frage des «Wofür» bleibe bei einem Abzug ohne Erreichen des Ziels «endgültig offen».

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin zog eine gemischte Bilanz des Afghanistaneinsatzes. «Es ist nicht gelungen, tragfähige staatliche Strukturen aufzubauen. Und es nicht gelungen, dass das Land ohne die Taliban regiert wird», sagte Trittin der «Saarbrücker Zeitung» (Donnerstag). Allerdings sei die terroristische Bedrohung des Westens abgewendet worden, «denn die Taliban haben mittlerweile begriffen, dass sie ihre eigene Herrschaft gefährden, wenn sie sich mit den USA und Europa anlegen». Von der Bundesregierung forderte Trittin, den Truppenabzug «so schnell wie möglich» einzuleiten.

Maas trotz Zuspitzung in Ukraine gegen Stopp von Nord Stream 2

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas sieht in der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts keinen Grund, den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Diese Diskussion werde «jetzt auch nicht unbedingt dazu führen, dass das russische Verhalten sich verändern würde. (...) Ich glaube eher, das Gegenteil wäre der Fall»», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in den ARD-«Tagesthemen».

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte sich zuvor offen für ein Moratorium des Baus der fast fertiggestellten Pipeline gezeigt, also für einen vorübergehenden Baustopp. «Diese Frage kann man sich stellen», hatte sie am Dienstag nach ihrem Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin gesagt. Für den Fall, dass die Pipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee fertiggestellt werden sollte, plädierte Kramp-Karrenbauer dafür, den Betrieb vom Verhalten Russlands abhängig zu machen.

Nord Stream 2 zählt seit Jahren zu den Hauptstreitpunkten in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Daran hat auch der Regierungswechsel in Washington Anfang des Jahres nichts geändert. Die USA befürchten eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischem Gas und wollen das Projekt mit Sanktionen stoppen. Befürworter der Pipeline halten den Amerikanern entgegen, sie seien nur auf bessere Absatzchancen für ihr Flüssiggas in Europa aus.

Bundeswehr könnte bis Mitte August aus Afghanistan abgezogen werden

BERLIN: Die Bundeswehr könnte nach den Plänen der Bundesregierung bis Mitte August aus Afghanistan abgezogen werden. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch in einer telefonischen Unterrichtung der Fachpolitiker aller Bundestagsfraktionen zu den Abzugsplänen, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern erfuhr.

Die USA haben sich den 11. September als Abzugstermin für ihre Truppen vorgenommen - den 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Truppensteller des Nato-Einsatzes in Afghanistan. Derzeit sind noch 1100 deutsche Soldaten dort stationiert. Insgesamt sind es 10.000 Soldaten.

Biden und Merkel vereinbaren enge Abstimmung bei Afghanistan-Abzug

BERLIN: US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in einem Telefonat eine enge Abstimmung beim bevorstehenden Truppenabzug aus Afghanistan vereinbart. Die beiden hätten zudem unterstrichen, dass sie das politische Engagement für das vom jahrzehntelangen Krieg gezeichnete Land fortsetzen wollten, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend mit.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor angekündigt, dass die USA als größter Truppensteller in dem Krisenstaat ihre Soldaten nach 20 Jahren zum 11. September nach Hause holen - dem 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Daraufhin hatten sich die Außen- und Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten darauf verständigt, alle Truppen des Bündnisses abzuziehen.

Biden und Merkel sprachen auch über die Zuspitzung des Konflikts in der Ostukraine. «Die Bundeskanzlerin und der Präsident waren sich einig, dass von Russland der Abbau der jüngsten Truppenverstärkungen einzufordern ist, um eine Deeskalation der Situation zu erreichen», erklärte Seibert. Zudem hätten die Kanzlerin und der Präsident vereinbart, sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter für die gerechte Verteilung von Impfstoff weltweit einsetzen zu wollen.