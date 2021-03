Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Vulkanausbruch : 8500 Meter hohe Aschesäule

RIOBAMBA: Der Vulkan Sangay in Ecuador ist ausgebrochen und hat eine Aschesäule von rund 8500 Metern Höhe über seinem Krater ausgestoßen. Fünf nahegelegene Gemeinden erlebten am Donnerstag einen zum Teil schweren Ascheregen, wie die Katastrophenschutzbehörde des südamerikanischen Landes mitteilte. Es sei entschieden worden, alle öffentlichen und privaten Aktivitäten in der Andenprovinz Chimborazo auszusetzen. Bis in die rund 50 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Riobamba verdunkelte sich nach Medienberichten der Himmel am Morgen (Ortszeit) durch die Aschewolke so sehr, dass der Tagesanbruch kaum bemerkbar war.

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Mund-, Nasen- und Augenschutz zu tragen und möglichst zu Hause zu bleiben. Um die Asche nicht aufzuwirbeln, galt in Riobamba eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern beim Autofahren.

Der knapp 5300 Meter hohe Sangay am Rande des Amazonasgebiets gilt seit dem Jahr 1628 als aktiv. Seit Mai 2019 ist er in einer eruptiven Phase. Bereits am Wochenende hatte der Vulkan in seiner Umgebung einen starken Ascheregen niedergehen lassen.

Auch am Vulkan Pacaya im mittelamerikanischen Guatemala wurden nach dem Ausbruch vom vergangenen Freitag weiterhin Explosionen verzeichnet. Er spie am Donnerstag eine Säule aus Asche und Gas von bis zu 4000 Metern über dem Meeresspiegel, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Der Wind trug die Asche demnach in südöstliche Richtung. In einem Radius von 500 Metern um den rund 2500 Meter hohen Berg fielen auch Gesteinsbrocken. An der Südflanke des Pacayas gab es nach Angaben des vulkanologischen Instituts des Landes zwei Lavaströme von jeweils 1000 Metern Länge.

Weißes Haus an Migranten: «Jetzt ist nicht die Zeit zu kommen»

WASHINGTON: Angesichts der dramatischen Zunahme von illegalen Grenzübertritten aus Mexiko hat die US-Regierung Migranten aufgefordert, sich derzeit nicht auf den Weg in Richtung USA zu machen. «Die Grenze ist nicht offen», betonte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Donnerstag (Ortszeit). «Jetzt ist nicht die Zeit zu kommen.» Psaki betonte, die große Mehrheit der Migranten werde auf Grundlage der Gesundheitsbestimmungen in der Coronavirus-Pandemie abgewiesen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden stehe aber zu ihrem Prinzip, unbegleitete Minderjährige nach einem Grenzübertritt aus humanitären Gründen nicht zurückzuschicken.

Die Grenzschutzbehörde CBP hatte am Mittwoch mitgeteilt, ihre Mitarbeiter hätten im Februar 100.441 Personen beim versuchten Übertritt der Südgrenze aufgegriffen - 28 Prozent mehr als im Vormonat und fast drei Mal so viele wie im Februar vergangenen Jahres. 72.113 Migranten seien wieder zurückgeschickt worden. Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen stieg nach CBP-Angaben von 3490 im Februar 2020 auf 9457 im vergangenen Monat. Die Behörde führte den Anstieg der Zahlen insgesamt unter anderem auf anhaltende Gewalt, Naturkatastrophen und Armut in zentralamerikanischen Staaten zurück.

Die Biden-Regierung vermeidet es trotz der stark steigenden Zahlen bislang, von einer Krise an der Südgrenze zu sprechen. Psaki nannte die Situation am Donnerstag «eine enorme Herausforderung». Die Regierung suche nach Möglichkeiten, die Zahl der Kinder zu reduzieren, die die gefährliche Reise auf sich nähmen. Man prüfe auch Schritte, mit denen Minderjährige nach einem Grenzübertritt schneller in spezielle Einrichtungen gebracht oder mit Familienmitgliedern in den USA zusammengeführt werden könnten. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte eine extrem restriktive Migrationspolitik verfolgt.

«Teuflischer Plan»: Mann ertränkte Söhne für Versicherungsbetrug

LOS ANGELES: Nach einem erschütternden Fall von Versicherungsbetrug, bei dem zwei Brüder ertranken, ist ein Familienvater in Kalifornien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Mitteilung der US-Justizbehörde am Donnerstag verhängte Bundesrichter John F. Walter gegen den 45-jährigen Mann eine Höchststrafe von 212 Jahren. Der «habgierige und brutale Mörder» habe einen «bösen und teuflischen» Plan ausgeführt, sagte Walter.

Laut Anklage hatte der Mann mehrere Lebens- und Unfalltodversicherungen für die fünfköpfige Familie abgeschlossen. Im April 2015 sei er absichtlich mit seinem Auto von einem Hafendock bei Los Angeles ins Wasser gefahren, um seine Ex-Ehefrau und die beiden 8 und 13 Jahre alten autistischen Söhne zu töten und deren Prämien zu kassieren. Der Vater brachte sich in Sicherheit, die Mutter, eine Nicht-Schwimmerin, wurde von Fischern gerettet. Die beiden Jungen ertranken. Der dritte Sohn des Paares war nicht in dem Auto.

Der Mann gab an, es sei ein Unfall gewesen. 2018 wurde er festgenommen und ein Jahr später wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen.

Durchsuchungen nach Morddrohungen gegen Italiens Staatschef

ROM: Die italienische Polizei ist gegen mehrere Verdächtige wegen Morddrohungen und Hassbotschaften gegen Staatschef Sergio Mattarella vorgegangen. Die Ermittler hätten in ganz Italien vor Ort und im Internet Beweise gesammelt, teilte die Polizei am Donnerstag in Rom mit.

Die Verdächtigen haben laut Polizei eine zentrale Rolle in der Hasskampagne nicht nur gegen Mattarella, sondern auch gegen andere Persönlichkeiten gespielt. Die Nachrichten standen vor allem im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen.

Bahamas-Privatinsel wird versteigert - Millionenpreis erwartet

NASSAU/NEW YORK: Wer von einer eigenen Karibikinsel träumt, kann jetzt eine ersteigern - der Richtpreis fällt mit 19,5 Millionen US-Dollar (gut 16 Millionen Euro) allerdings üppig aus. Es geht um die Insel Little Ragged Island, auch St. Andrew's genannt, die zu den Bahamas gehört. Das auf Luxusimmobilien spezialisierte US-Auktionshaus Concierge Auctions will sie ab dem 26. März versteigern. Das unbebaute Eiland ist den Angaben zufolge rund 295 Hektar groß, von azurblauem Meer umgeben und von unberührten Sandstränden gesäumt, mit sanften Hügeln und Guajak-Bäumen.

Dem Auktionshaus zufolge kann die Insel als «malerische private Wohnsiedlung, Kronjuwel eines tropischen Anwesens mit kilometerlangen Privatstränden zum Schlendern oder Boutique-Resort mit mehr als genug Fläche, um einen ganzen 18-Loch-Golfplatz anzulegen», dienen. Es könnten private virtuelle Führungen von Little Ragged Island - das am südlichen Ende einer Inselkette, rund 220 Kilometer nördlich von Kuba, liegt - vereinbart werden.

Deutschland und andere Staaten verurteilen Huthi-Angriffe im Jemen

BERLIN: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und die USA haben die Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen scharf kritisiert. In einer am Donnerstagabend gemeinsam veröffentlichten Erklärung hieß es, man verurteile die fortgesetzte Offensive der Huthi-Rebellen auf die jemenitische Stadt Marib und die schwere Eskalation der Angriffe gegen Saudi-Arabien, die von den Rebellen ausgehe. Ihre Angriffe auf Marib verschärften eine bereits dramatische humanitäre Krise, hieß es in der vom Auswärtigen Amt veröffentlichten Erklärung. «Unsere neuerlichen diplomatischen Bemühungen um die Beendigung des Jemen-Konflikts (...) bietet die beste Möglichkeit, diesem Krieg ein Ende zu setzen.»

Am Wochenende hatten sich die Kämpfe zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen und Saudi-Arabien, das im Jemen an Seite der Regierung gegen die Aufständischen kämpft, weiter zugespitzt. In der ölreichen Provinz Marib im Nordjemen tobten schwere Gefechte, gleichzeitig starteten die Rebellen eine Angriffswelle mit Drohnen auf Ziele in Saudi-Arabien.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass bei einem Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa am Sonntag mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen waren. Die meisten Opfer seien Migranten. Nach Vorwürfen, dass die Huthi-Rebellen den Brand möglicherweise absichtlich verursachten, wurden auch Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung laut.

Die Huthis, die vom Iran unterstützt werden, kontrollieren große Teile des Nordjemen und Gebiete, in denen etwa 70 Prozent der Bevölkerung leben. Sie sind im Jemen heute stärkste Kraft und kontrollieren mit aggressiven Methoden nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens. Die humanitäre Lage im Jemen ist verheerend. Bemühungen der Vereinten Nationen, den Konflikt beizulegen, kamen bisher nur schleppend voran.

Nigerias Präsident befiehlt: Feuer frei auf AK-47-Träger

LAGOS: Im Kampf gegen terroristische Banden hat Nigerias Präsident Muhammadu Buhari einen Schießbefehl auf alle illegalen Träger von Kalaschnikow-Sturmgewehren erteilt. Buharis Sprecher Femi Adesina erklärte am Donnerstag, deren Verwendung sei lediglich dem Sicherheitspersonal des westafrikanischen Landes gestattet. Der bevölkerungsreichste Staat Afrikas wird zur Zeit von einer Welle von Kindesentführungen nach Überfällen auf Schulen erschüttert. Die automatischen Sturmgewehre mit der offiziellen Bezeichnung AK-47 gelten dabei als Standardwaffe der Banden.

«Wir haben seit einigen Jahren unsere Grenzen geschlossen, aber die täglich eingehenden Geheimdienstberichte belegen, dass denjenigen, die hinter den Entführungen und den Morden stehen, noch immer nicht die Waffen und die Munition ausgehen», sagte er. Als wahrscheinlich gilt, dass sie aus Nordafrika ins Land gelangen. Bei einem früheren Sicherheitstreffen in der Zamfara-Region wurde die Zahl der Banden-Mitglieder auf um die 30.000 geschätzt, während das Militär auf knapp 10.000 Soldaten kommt. Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram sowie Splittergruppen und auch kriminelle Banden terrorisieren seit Jahren Nordnigerias Bevölkerung mit Massenentführungen.

Kollision zwischen Bus und Tanker - elf Tote

SALINAS VICTORIA: Beim Zusammenstoß zwischen einem Passagierbus und einem Tanklaster in Mexiko sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.

Mehrere Verletzte wurden zudem in Krankenhäuser gebracht, wie der Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaates Nuevo León, Jaime Rodríguez, auf Twitter mitteilte. Der Unfall geschah demnach am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf einer Autobahn am Rande der Stadt Salinas Victoria. Wie es zu der Kollision kam, war zunächst unklar. Der Tanklaster ging in der Folge in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Belarus weist zwei polnische Diplomaten aus

MINSK/WARSCHAU: Im Konflikt mit Polen hat Belarus (Weißrussland) zwei Diplomaten des Landes verwiesen. Die beiden führenden Mitarbeiter des polnischen Generalkonsulats in der Stadt Grodno hätten 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen, teilte das Außenministerium in Minsk am Donnerstag mit. Die Beziehungen zwischen Warschau und Minsk sind gespannt, weil Belarus Polen für die Finanzierung und Unterstützung der Oppositionsproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko verantwortlich macht. Deshalb hatten beide Länder zuletzt gegenseitig auch Diplomaten ausgewiesen.

In diesem neuen Fall geht es aber um eine Gedenkveranstaltung im Nachgang des Zweiten Weltkrieges. Belarus hatte dem Leiter des polnischen Generalkonsulats in der Stadt Brest vorgeworfen, im Februar an einer illegalen Erinnerungsfeier für Kämpfer teilgenommen zu haben, die damals gegen die Sowjetunion und die Kommunisten vorgingen. Der polnische Diplomat musste danach Belarus verlassen, woraufhin auch Warschau einen Vertreter des Nachbarlandes zur «unerwünschten Person» erklärte.

Darauf reagierte Belarus nun wiederum mit der Ausweisung von zwei weiteren Polen. Das Außenministerium in Minsk betonte in seiner Erklärung, dass die «Heroisierung von Kriegsverbrechern und die Rechtfertigung des Genozids am belarussischen Volk» nicht hinnehmbar seien. Als Ex-Sowjetrepublik hatte Belarus nach dem Überfall von Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg mit die größten Verluste zu verzeichnen.

Zypern baut elf Kilometer lange Absperrung zum Norden

NIKOSIA: Zur Abwehr von Migranten aus dem türkisch-zyprischen Norden baut Nikosia eine Absperrung entlang der Trennungslinie zwischen Süd- und Nordzypern. Die Regierung der Inselrepublik habe bereits die EU darüber informiert, berichtete der Staatsrundfunk (RIK) am Donnerstag. Die Absperrung werde zunächst elf Kilometer lang sein. Zyprische Medien zeigten die ersten Bilder von der Stacheldraht-Absperrung im Westen der Hauptstadt Nikosia.

Die zyprischen Sicherheitsbehörden greifen immer wieder Migranten auf. In ihrer Mehrheit kommen sie aus Syrien und Afghanistan über die Türkei in den türkisch-zyprischen Norden und erreichen dann den Süden der Inselrepublik - und damit EU-kontrolliertes Gebiet.

Der zyprische Präsident Nikos Anastasiades hatte sich wiederholt besorgt über die Lage auf der Mittelmeerinsel geäußert und Hilfe bei der EU beantragt. Mehr als 3,5 Prozent der Bevölkerung seien Flüchtlinge, sagte er. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Migranten, die nach Zypern gekommen seien, dramatisch gestiegen. 2019 wurden nach Polizeiangaben knapp 10.000 Migranten auf der Touristeninsel aufgegriffen. 2016 waren es 2936, 2017 schon 4582 und 2018 stieg die Zahl auf 7761. Angaben für 2020 und 2021 liegen noch nicht vor.

Feuer zerstört große Flächen Wald im Süden Argentiniens

LAS GOLONDRINAS: Bei verheerenden Bränden im argentinischen Teil Patagoniens sind laut Medienberichten bisher 2000 Hektar Wald und 250 Häuser zerstört worden. Wie die regionale Zeitung «El Chubut» am Donnerstag berichtete, wurden in vier Gemeinden der südlichen Provinz Chubut mehr als 200 Familien in vier Gemeinden in Sicherheit gebracht. Die Zeitung «La Nación» hatte unter Berufung auf regionale Behörden von 330 in Sicherheit gebrachten Menschen in Lago Puelo und El Hoyo in Chubut berichtet. Dutzende Menschen wurden verletzt, zudem gab es einige Vermisste.

Die genaue Ursache für die Brände war zunächst unklar. Nach Angaben der Zeitung «El Pais» würden Feuer jedoch oft zur Vorbereitung von Weideflächen eingesetzt. Argentinische Provinzen werden - auch wegen Trockenheit - immer wieder von Bränden heimgesucht.

Die Gegend am Fuße der Anden ist mit seinen Wäldern und Seen ein beliebtes Touristenziel. Der Regen half nach Angaben der Nachrichtenagentur «Telam» zuletzt, die Brände etwas abzumildern.

Der argentinische Umweltminister Juan Cabandié reiste am Mittwoch in die benachbarte und ebenfalls betroffene Provinz Río Negro. Auch wenn es laut «La Nación» noch keine Beweise für ein vorsätzliches Feuer gebe, hatte Cabandié angekündigt, eine Strafanzeige einzureichen, damit die Justiz die Verantwortlichen für die Brände identifiziere. Die argentinische Regierung hatte unter anderem zwei Helikopter, drei Löschflugzeuge und 62 Feuerwehrleute nach Río Negro und Chubut geschickt.

EU-Innenminister beraten über konsequentere Rückführungen

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Freitag (10.00 Uhr) darüber, wie künftig mehr abgelehnte Schutzsuchende aus EU-Staaten in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können. Dies ist Teil der jüngsten Bemühungen, beim Thema Migration enger mit Transit- und Herkunftsstaaten zusammenzuarbeiten. Beschlüsse zu dem Thema werden bei der Videokonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seinen Kollegen nicht erwartet. Auf eine umfassende Reform der EU-Asylpolitik können sich die EU-Staaten seit langem nicht einigen.

Bei Rückführungen hinkt die EU deutlich den eigenen Zielen hinterher. Seit Jahren gelingt es nicht, die Quote der Ausreisepflichtigen, die die EU-Staaten tatsächlich verlassen, zu steigern.

Auf Vorschlag der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft stehen am Freitag zudem die Beziehungen zu nordafrikanischen Ländern wie Marokko oder Tunesien auf dem Programm. Außerdem wollen die Minister über einen Vorschlag der EU-Kommission beraten, der einen besseren Schutz von kritischer Infrastruktur wie Krankenhäusern oder Energienetzen vor Cyberangriffen und Naturkatastrophen vorsieht.

Europaparlament verurteilt Prozesse gegen Opposition in Kambodscha

BRÜSSEL: Das Europaparlament hat Gerichtsprozesse gegen Oppositionelle in Kambodscha als politisch motiviert verurteilt. Die Einschüchterung und Drangsalierung von Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschaften und Organisationen müsse aufhören, forderten die Abgeordneten am Donnerstag in einem Beschluss.

Seit der umstrittenen Parlamentswahl 2018 ist das Land den Abgeordneten zufolge faktisch ein Einparteienstaat. Neue Gesetze sorgten dafür, dass die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt werde. Die Regierung solle diese Gesetze zurücknehmen und einen Prozess der Aussöhnung mit der Zivilgesellschaft und der Opposition beginnen.

Das Parlament forderte die EU-Mitgliedstaaten auf, Druck auf die Regierung Kambodschas auszuüben und individuelle finanzielle Unterstützung einzustellen. Stattdessen sollten zivile Organisationen und Oppositionsparteien Hilfe erhalten. Gezielte Sanktionen gegen die politische Führungsspitze seien überfällig.

Zuletzt hatte die EU Handelssanktionen gegen Kambodscha verhängt. Das südostasiatische Land verlor im August wegen der anhaltenden Missachtung von Menschen- und Arbeitnehmerrechten teilweise den kontingent- und zollfreien Zugang zum EU-Markt.

EU-Parlament will mehr Einsatz Bahrains für Ende der Todesstrafe

BRÜSSEL: Das Europaparlament hat Bahrain aufgefordert, konkrete Schritte zur Abschaffung der Todesstrafe zu unternehmen. Der arabische Golfstaat solle umgehend ein Moratorium einführen, hieß es in einem Beschluss vom Donnerstag. Sämtliche Todesurteile solle das Land zudem umfassend prüfen und dabei sichergehen, dass bei den Verfahren internationale Standards eingehalten werden. Allgemein habe sich die Menschenrechtslage zehn Jahre nach den Protesten in Bahrain weiter verschlechtert.

Das Parlament verurteilte, dass Bahrain seit 2017 wieder verstärkt Todesurteile verhänge, nachdem die Strafe sieben Jahre lang faktisch ausgesetzt worden sei. Zwischen 2011 und 2020 seien etwa 50 Menschen zum Tode verurteilt worden, im Jahrzehnt zuvor lediglich 7. Aktuell sind laut Parlament 27 Menschen zum Tode verurteilt. Die Abgeordneten beklagten zudem, dass Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten verhaftet, unfairen Gerichtsprozessen ausgesetzt und gefoltert würden. Zwei von ihnen seien zur Todesstrafe verurteilt worden.

Im Frühjahr 2011 hatten Zehntausende Bürger der Golfmonarchie mehrere Wochen lang für mehr Demokratie demonstriert. Das Militär beendete den Dauerprotest der Reformbewegung gewaltsam. Bei Zusammenstößen werden mehrere Menschen getötet. Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate schickten Soldaten und Polizisten zur Unterstützung von König Hamad bin Isa Al Chalifa.

Prozess um Tod von Floyd: Richter lässt weiteren Anklagepunkt zu

MINNEAPOLIS: Im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota hat der Richter Peter Cahill am Donnerstag einen weiteren Anklagepunkt gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin zugelassen. Der Vorwurf lautet auf Mord dritten Grades.

Cahill hatte ursprünglich einen Antrag der Staatsanwaltschaft abgelehnt, Chauvin auch Mord dritten Grades zur Last zu legen. Darauf stehen 25 Jahre Haft. Nach Entscheidungen eines Berufungsgerichts am Freitag und des obersten Gerichts des Bundesstaats gab der Richter dem Antrag am Donnerstag jedoch statt.

Der 46-jährige Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Die Polizeibeamten drückten ihn auf der Straße zu Boden, der weiße Beamte Chauvin drückte sein Knie rund acht Minuten lang in Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor der Autopsie zufolge das Bewusstsein und starb.

Chauvin, der nach dem Vorfall entlassen worden war und später auf Kaution freikam, muss sich auch wegen Mordes zweiten Grades ohne Vorsatz vor Gericht verantworten. Darauf stehen bis zu 40 Jahre Haft. Nach deutschem Recht entspräche dieser Anklagepunkt eher dem Totschlag. Chauvin wird zudem Totschlag zweiten Grades vorgeworfen, was mit zusätzlich 10 Jahren Haft geahndet werden könnte.

Maas: Neuer US-Kurs im Nahostkonflikt gibt Hoffnung

PARIS: Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Neuausrichtung der US-Politik im Nahen Osten begrüßt. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden verfolge das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel, sagte Maas am Donnerstag in Paris. «Das gibt uns Hoffnung», so der SPD-Politiker. Gleichzeitig müsse man vorsichtig bleiben.

Maas äußerte sich im französischen Außenministerium am Rande eines Treffens mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Jordanien und Ägypten. Die Vierergruppe war im vergangenen Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gegründet worden. Seitdem haben sich die Außenminister mehrfach getroffen.

Der Berliner Ressortchef machte deutlich, es werde kurzfristig wohl schwer sein, die Konfliktparteien an einem Tisch zu versammeln. Es werde dafür Zeit brauchen. In Israel sind Parlamentswahlen am 23. März geplant, in den Palästinensischen Gebieten stehen Parlaments- und Präsidentenwahlen im Mai und Juli auf der Agenda.

Der Gastgeber des Treffens, Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian, sprach mehrfach von einer Politik der kleinen Schritte. «Wir müssen die Grundlagen für Vertrauen schaffen», sagte er.

Razzia : Armee befreit 120 Migranten

TRIPOLIS: Die libysche Armee hat nach eigenen Angaben bei einer Razzia 120 Migranten aus der Gewalt von Schmugglern befreit. Sie wurden in Verstecken in der Stadt Bani Walid rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Tripolis festgehalten, wie das Militär in einem Post auf Facebook schrieb. Eigenen Aussagen zufolge sollen sie dort auch gefoltert worden sein. Die meisten stammen nach Angaben der Armee aus Ägypten.

Eine libysche Hilfsorganisation teilte am Donnerstag mit, sie habe 26 der traumatisierten Männer und Frauen aufgenommen. Diese hätten bei einem Schusswechsel zwischen den Streitkräften und den Menschenhändlern am Mittwoch fliehen können.

Libyen ist zu einem Hauptdurchgangsland für Migranten geworden, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen. Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge nutzen Schmuggler die Instabilität in dem Bürgerkriegsland aus, um verzweifelte Menschen auszubeuten. Menschenrechtler kritisieren immer wieder die unmenschlichen Zustände für Migranten in Libyen. Jedes Jahr wagen Tausende Menschen die lebensgefährliche Überfahrt von Libyen und Tunesien nach Europa. Allein 2019 starben dabei nach Angaben der IOM mehr als 1200 Menschen.

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Dabei ringen Anhänger der international anerkannten Regierung in der Hauptstadt Tripolis und die Truppen des einflussreichen Generals Chalifa Haftar um die Macht. Mit der jüngsten Entscheidung des libyschen Parlaments, einer neu gewählten Übergangsregierung zuzustimmen, wächst jedoch auch die Hoffnung auf Versöhnung im Land.

Neuer US-Justizminister bekräftigt: Gleiches Recht für alle

WASHINGTON: Der neue US-Justizminister Merrick Garland hat bei seiner Antrittsrede seine Verpflichtung zum Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz bekräftigt. An die 115.000 Mitarbeiter des Justizministeriums gewandt sagte Garland am Donnerstag in Washington, sie könnten das Vertrauen des amerikanischen Volkes nur erlangen und erhalten, wenn sie sich an die gültigen Normen hielten. «Diese Normen verlangen, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden», sagte Garland. «Dass es nicht eine Regel für Demokraten und eine andere für Republikaner gibt, eine Regel für Freunde und eine andere für Feinde.» Genauso gälten die gleichen Regeln für Mächtige und Machtlose, Arme und Reiche - und auch die ethnische Zugehörigkeit dürfe keinen Unterschied machen.

Garland war am Mittwoch vom US-Senat als neuer Justizminister bestätigt worden. Der Ex-Ressortchef unter Donald Trump, William Barr, wurde von Kritikern, darunter von den Demokraten, immer wieder beschuldigt, mehr als politischer Anwalt Trumps denn als Justizminister des Landes agiert zu haben.

Experte: Zusammenhang von Impfung und Blutgerinnsel unwahrscheinlich

REGENSBURG: Ein deutscher Experte hält einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Astrazeneca-Impfung und dem Todesfall in Dänemark für unwahrscheinlich. «Ein direkter Zusammenhang ist nicht richtig vorstellbar, das kann auch Zufall sein», sagte der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist etwas Außergewöhnliches. Gefäßverschlüsse sind weder in den Zulassungsstudien aufgetaucht noch bei den Impfungen in England, und dort ist man sehr wachsam.»

Allerdings müsse man dem Vorfall nachgehen, sagte Salzberger. «Wenn man ein solches Phänomen sieht, dann muss man das untersuchen, und das tun die Dänen derzeit.»

In Dänemark war es nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin zu einem Todesfall durch ein Blutgerinnsel gekommen. Daraufhin hatten Dänemark und auch Norwegen die Impfungen mit dem Präparat des britisch-schwedischen Unternehmens bis auf Weiteres ausgesetzt. Wie zuvor die Dänen machten auch die Norweger deutlich, dass ein solcher Zusammenhang bisher nicht festgestellt worden sei. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

EuGH-Gutachten: EU-Kommission droht Schlappe wegen Fehmarnbelt

LUXEMBURG: Im Streit über die staatliche Förderung des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels zwischen Dänemark und Deutschland droht der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Niederlage. Der zuständige EuGH-Gutachter empfahl am Donnerstag, die Rechtsmittel der Brüsseler Behörde gegen ein Urteil erster Instanz für unzulässig zu erklären. Die Entscheidung des EuGH wird in einigen Wochen erwartet. (Rechtssachen C-174/19 und C-175/19)

Die sogenannte Feste Fehmarnbeltquerung ist ein geplanter 20 Kilometer langer Bahn- und Autotunnel zwischen dem deutschen Puttgarden und dem dänischen Rødby. Formaler Baustart war im Januar. Die Fertigstellung ist für 2029 angekündigt.

Mehrere Fährbetreiber klagen gegen die von Dänemark angekündigten staatlichen Hilfen für den Konzern Femern A/S, der Planung, Bau und Betrieb der Festverbindung über den Fehmarnbelt zuständig ist. Die Reedereien kritisieren Wettbewerbsverzerrung. Ihre Klage richtet sich gegen die EU-Kommission, die 2015 nicht einschritt.

Das EU-Gericht gab den Reedereien 2018 in wichtigen Punkten Recht. Nach dem Gutachten des zuständige Generalanwalts Giovanni Pitruzzella könnte dieses Urteil Bestand haben. Allerdings laufen inzwischen nach Angaben des EuGH weitere Klagen gegen die Beihilfen, so dass sich der Rechtsstreit noch Jahre hinziehen könnte.

Botschafts-Außenstelle Tschechiens in Jerusalem eingeweiht

JERUSALEM: Tschechien hat in Israel eine Außenstelle seiner Botschaft feierlich eröffnet. Sie liegt in Jerusalem; der Status der Stadt ist einer der zentralen Streitpunkte im Nahost-Konflikt.

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis nahm am Donnerstag an der Eröffnung der Räumlichkeiten teil. Er sprach von einem weiteren Meilenstein in den Beziehungen beider Länder. Die Repräsentanz soll sich demnach unter Leitung der Botschaft in Tel Aviv unter anderem um Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit kümmern. Israels Außenminister Gabi Aschkenasi würdigte die Freundschaft beider Länder und dankte dem EU-Land dafür, führend bei einer sich ändernden Einstellung zu Jerusalem zu sein.

Israel beansprucht Jerusalem als «ewige und unteilbare Hauptstadt» für sich. Auch die Palästinenser halten an ihrem Anspruch auf Ostjerusalem als ihrer Hauptstadt fest. Die Europäische Union sieht in einer Zwei-Staaten-Lösung mit Jerusalem als künftiger Hauptstadt beider Staaten den einzigen Weg, um in der Region dauerhaft für Frieden und Stabilität zu sorgen.

Vor knapp drei Jahren hatten die USA ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Der Schritt war international kritisiert worden. Tschechiens Präsident Milos Zeman setzte sich dafür ein, diesem Vorbild zu folgen, konnte sich damit bislang aber nicht durchsetzen. Berichten zufolge hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zuletzt beabsichtigt, überschüssigen Impfstoff in das schwer von der Corona-Pandemie getroffene Tschechien zu liefern.

Behörden: Taliban erobern Bezirk in Nordafghanistan

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben einen Bezirk in Nordafghanistan erobert. Nach Angaben lokaler Behördenvertreter überranten sie am Donnerstag das Bezirkszentrum von Almar in der Provinz Fariab. Die im lokalen Regierungsgebäude stationierten Sicherheitskräfte seien in einem gepanzerten Fahrzeug geflohen, während die Angreifer auf sie geschossen hätten.

Die Sicherheitskräfte in dem an Turkmenistan grenzenden Bezirk hätten seit drei Monaten keinen ordentlichen Nachschub erhalten und die Taliban ihre Angriffe in den vergangenen 20 Tagen intensiviert, sagte ein Vertreter des Provinzrates von Fariab, Abdul Manan Katah, der selbst aus Almar stammt. Vier bis sieben Polizisten seien verschwunden, es sei nicht klar, ob sie bei der Flucht getötet oder gefangengenommen worden seien.

Der Polizeichef des Bezirks, der erst seit drei Monaten im Amt war, sei zudem am Mittwoch mit seiner Kalaschnikow zu den Taliban übergelaufen, sagte Katah weiter. Das afghanische Militär habe vor zehn Tagen einen Einsatz zur Unterstützung der Sicherheitskräfte in dem Bezirk begonnen, allerdings ohne den erwünschten Erfolg. Nun habe man Luftunterstützung angefordert. Das Verteidigungsministerium stritt auf Twitter ab, dass der Bezirk an die Taliban gefallen sei.

Ungeachtet laufender Friedensgespräche der Taliban mit der Regierung in Kabul versuchen die Islamisten, weitere Gebietsgewinne in Afghanistan zu erzielen. Zuletzt hatten sie Ende Februar das Bezirkszentrum von Nusai in der Provinz Badachschan angegriffen, mussten aber nach mehrstündigen Kämpfen wieder abziehen.

EuGH-Gutachter: EU kann Istanbul-Konvention als Union beitreten

LUXEMBURG: Die Europäische Union kann nach Ansicht eines EuGH-Gutachters als Ganzes der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen beitreten. Dies ist auch dann mit EU-Recht vereinbar, wenn ein entsprechender Beschluss der EU-Länder «ohne einstimmige Entscheidung aller Mitgliedstaaten, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein, angenommen würde», wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten des EuGH-Generalanwalts Gerard Hogan hervorgeht. Sprich: Auch wenn die Konvention nicht in allen Mitgliedsländern ratifiziert wurde, könnte die EU nach Ansicht des Gutachters als Union beitreten.

Zudem wird über komplizierte juristische Feinheiten diskutiert - so hatten die EU-Länder entschieden, das Übereinkommen zur Unterzeichnung in zwei Beschlüsse aufzuspalten. Unter anderem wurde die Frage aufgeworfen, ob der Abschluss des Übereinkommens unter diesen konkreten Umständen mit EU-Recht vereinbar sei. Generalanwalt Hogan bejaht diese Frage.

Das Übereinkommen wurde 2011 vom Europarat, dem 47 Staaten angehören, ausgearbeitet und soll einen europaweiten Rechtsrahmen schaffen, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu bekämpfen. Die EU hat es 2017 unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Das internationale Abkommen verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zu zahlreichen Maßnahmen, die eine umfassende Prävention, den Schutz der Opfer und die Verurteilung der Täter zum Ziel haben.

Mehrere Länder hatten Zweifel an der Konvention geäußert. So überprüft Polen einen möglichen Austritt aus der Istanbul-Konvention. Das Verfassungsgericht beschäftigt sich derzeit mit der Frage, ob das Dokument mit der polnischen Verfassung vereinbar sei. Polen hatte die Konvention 2012 unterzeichnet und - anders als die Nachbarstaaten Tschechien und Slowakei - im Jahr 2015 auch ratifiziert.

Prinz William: «Wir sind keine rassistische Familie»

LONDON: Prinz William hat die von seinem Bruder Prinz Harry und dessen Frau Meghan erhobenen Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus zurückgewiesen. «Wir sind keine rassistische Familie», sagte der 38-Jährige am Donnerstag beim Besuch einer Schule in London. Er habe seit dem am Sonntagabend (US-Ortszeit) ausgestrahlten Interview noch nicht mit seinem Bruder gesprochen, erklärte William auf Nachfrage von Reportern. «Aber ich werde das tun.»

Meghan (39) und Harry (36) hatten in ihrem Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey der royalen Familie mangelnde Unterstützung und rassistische Gedankenspiele vorgeworfen. So sei es im Königshaus vor der Geburt ihres Sohnes Archie Thema gewesen, wie dunkel dessen Hautfarbe sein würde. Meghan ist das erste Mitglied der Familie mit afroamerikanischen Wurzeln, ihre Mutter ist schwarz. Das Königshaus hatte am Dienstag in einem knappen Statement mitgeteilt, man werde die Rassismusvorwürfe «privat» klären.

Tichanowskajas Ehemann drohen bis zu 15 Jahre Haft

MINSK: Dem inhaftierten Ehemann der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, Sergej Tichanowski, drohen in seiner Heimat bis zu 15 Jahre Gefängnis. Das geht aus den Anklagepunkten hervor, die die belarussische Ermittlungsbehörde am Donnerstag veröffentlichte.

Dem 42 Jahre alten regierungskritischen Blogger werden demnach unter anderem die Organisation von Massenunruhen und dem Schüren sozialer Feindseligkeiten vorgeworfen. Menschenrechtler stufen Tichanowski als politischen Gefangenen ein.

Tichanowski hatte bei der Präsidentenwahl am 9. August gegen den autoritären Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko antreten wollen, wurde aber schon Monate vorher festgenommen. An seiner Stelle kandidierte deshalb seine Frau Swetlana Tichanowskaja. Offiziell verlor die 38-Jährige die weithin als gefälscht geltende Wahl zwar. Die Demokratiebewegung des Landes sieht sie aber als wahre Siegerin. Auch die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an und hat Sanktionen verhängt.

Zahlreiche prominente Oppositionelle sitzen seit Monaten ohne Prozess im Gefängnis - darunter auch Maria Kolesnikowa, die lange als Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeitet hatte und im September vom Geheimdienst KGB in Minsk entführt wurde. Auch sie hatte sich nach der Wahl an Protesten gegen Lukaschenko beteiligt. Bei den monatelangen friedlichen Demonstrationen waren insgesamt mehr als 30.000 Menschen festgenommen, Hunderte verletzt und mehrere getötet worden.

Auch Ungarn klagt vor dem EuGH gegen EU-Rechtsstaatsklausel

BUDAPEST/WARSCHAU/LUXEMBURG: Neben Polen klagt auch Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die neue Rechtsstaatsklausel im EU-Haushalt. «Wir können nicht zulassen, dass diese EU-Bestimmung, die schwerwiegend gegen EU-Recht verstößt, in Kraft bleibt», schrieb die ungarische Justizministerin Judit Varga am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite. Deshalb klage ihr Land zusammen mit Polen gegen die Rechtsstaatsverordnung.

Der EuGH mit Sitz in Luxemburg bestätigte den Eingang der beiden Klagen. Die obersten EU-Richter werden nun prüfen, ob der neue Mechanismus zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen zulässig ist.

Ungarn und Polen lehnen den neuen Rechtsstaatsmechanismus im mehrjährigen EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 ab. Sie befürchten, dass der Mechanismus darauf abzielt, ihnen wegen umstrittener politischer Projekte EU-Mittel zu kürzen. Beide Länder bekommen netto hohe Milliardenbeträge aus dem EU-Haushalt.

Befürworter des Rechtsstaatsmechanismus betonen, dass die rechtsnationalen Regierungen in Budapest und Warschau die EU-Gelder dazu missbrauchen würden, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzubauen.

Wunsch nach schottischer Unabhängigkeit auf Messers Schneide

EDINBURGH/LONDON: Der Wunsch der Schotten nach Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich steht auf Messers Schneide. 49 Prozent sprachen sich in einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der «Times» für die Unabhängigkeit aus, 51 Prozent dagegen, wie die Zeitung am Donnerstag berichtete. Im November war das Verhältnis noch umgekehrt gewesen. Monatelang hatte eine Mehrheit der Schotten die Unabhängigkeit befürwortet.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon fordert eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Zwar hatte 2014 eine knappe Mehrheit der Einwohner eine Loslösung abgelehnt. Damals war Großbritannien aber noch Mitglied der EU gewesen. Sturgeon argumentiert nun, dass der britische EU-Austritt die Voraussetzungen verändert habe. Beim Brexit-Votum 2016 hatte Schottland deutlich für den Verbleib in der EU gestimmt. London lehnt eine neue Befragung ab. Bei den Regionalwahlen in Schottland wird eine absolute Mehrheit für die Schottische Nationalpartei SNP erwartet.

Derzeit sorgen jedoch interne Streitigkeiten in der SNP für Turbulenzen. Chefin Nicola Sturgeon steht wegen ihrer Rolle in einem Skandal um Missbrauchsvorwürfe zunehmend unter Druck. Der Vorwurf ihres früheren Vertrauten Alex Salmond, der im Zentrum des Falls steht: Sturgeon soll das Parlament in die Irre geführt haben.

Der Meinungsforscher John Curtice von der Strathclyde University sagte der «Times»: «Die SNP kann es sich nicht erlauben, viele Unterstützer zu verlieren.» Es gebe immerhin einige Anhänger der Partei, die nicht glaubten, dass Sturgeon die Wahrheit sage. Allerdings ist die SNP-Affäre nicht der einzige Grund für die Gegner eines Unabhängigkeitsreferendums. So spielt etwa auch die Unsicherheit der Pandemie eine Rolle dafür, dass manche Schotten zumindest in diesem Jahr nicht erneut darüber abstimmen wollen.

Großer Zwist in Fatah-Organisation vor Palästinenser-Wahl

RAMALLAH/TEL AVIV: Rund zwei Monate vor der geplanten Parlamentswahl in den Palästinensergebieten herrscht in der Fatah von Präsident Mahmud Abbas Ärger. Einer Meldung der Nachrichtenagentur Wafa vom Donnerstag zufolge wurde das Zentralkomitee-Mitglied Nasser al-Kidwa aus der Organisation ausgeschlossen. Der Neffe des früheren Palästinenserpräsidenten Jassir Arafat habe daran festgehalten, mit einer eigenen Liste bei der für den 22. Mai geplanten Abstimmung anzutreten, hieß es zur Begründung. Ihm seien 48 Stunden gegeben worden, um seine Entscheidung zu überdenken.

Al-Kidwa gilt als scharfer Kritiker von Abbas, der seit mehr als 16 Jahren Palästinenserpräsident ist. Der interne Zwist könnte die Fatah Stimmen kosten. Einige Beobachter halten eine Absage der Wahl nicht für ausgeschlossen, sollte ein deutlicher Fatah-Sieg unsicher sein.

Die gemäßigtere Fatah ist vor der islamistischen Hamas die größte Palästinenserorganisation. Sie herrscht seit 2007 nur noch in den nicht von Israel verwalteten Teilen des Westjordanlands. Aus dem Gazastreifen wurde sie von der Hamas vertrieben.

Li: USA und China sollten sich um gesunde Beziehungen bemühen

PEKING: Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen hat Chinas Regierungschef Li Keqiang versöhnliche Töne gegenüber den USA angeschlagen.

Beide Staaten sollten sich um eine nachhaltige und gesunde Entwicklung ihrer Beziehungen bemühen, sagte Li Keqiang am Donnerstag zum Abschluss der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses vor Journalisten. China und die Vereinigten Staaten hätten weitreichende gemeinsame Interessen, so der Premierminister weiter. Man könne in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Das größte Entwicklungsland der Welt und das größte Industrieland der Welt würden von Zusammenarbeit profitieren, jedoch durch Konfrontation verlieren.

London kritisiert Wahlrechtsreform für Hongkong scharf

LONDON: Großbritannien hat die umstrittene chinesische Wahlrechtsreform für die frühere britische Kronkolonie Hongkong scharf kritisiert. «Dies ist der jüngste Schritt Pekings, Platz für demokratische Debatten in Hongkong auszuhöhlen, entgegen der von China gemachten Versprechen», sagte Außenminister Dominic Raab einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge. «Dies untergräbt weiter das Vertrauen, dass China seiner internationalen Verantwortung und seinen gesetzlichen Verpflichtungen als führendes Mitglied der internationalen Gemeinschaft gerecht wird.»

Die Wahlreform, die der nicht frei gewählte chinesische Volkskongress am Donnerstag abgenickt hatte, soll sicherstellen, dass die chinesische Sonderverwaltungsregion «von Patrioten regiert» wird. Unter anderem soll ein «Überprüfungsausschuss» Kandidaten sowohl für das Parlament als auch für den Wahlausschuss des Regierungschefs auf ihre Tauglichkeit prüfen. Kritiker hatten gewarnt, dass mit der Reform de facto die Demokratie in Hongkong begraben werde.

Die Beziehungen zwischen London und Peking sind wegen des Vorgehens der chinesischen Regierung in Hongkong belastet. Großbritannien hatte als Reaktion auf ein umstrittenes Hongkonger Sicherheitsgesetz bereits vor Monaten neue Regeln angekündigt, die es bis zu 5,4 Millionen Hongkonger ermöglichen könnten, eine Aufenthaltsgenehmigung über fünf Jahre zu bekommen, was dann eine Einbürgerung ermöglichen würde. Großbritannien hatte die Kronkolonie 1997 an China zurückgegeben, damals hatte Peking versprochen, die Freiheitsrechte der Millionenmetropole für die nächsten 50 Jahre anzuerkennen.

Suche nach vermisster Frau - Johnson «schockiert und tieftraurig»

LONDON: Nach dem Verschwinden einer 33-Jährigen in London und der Festnahme eines tatverdächtigen Polizisten hat der britische Premierminister Boris Johnson eine rasche Aufklärung gefordert. «Wir müssen uns beeilen, alle Antworten zu diesem schrecklichen Verbrechen zu finden», twitterte Johnson am Donnerstag. Er sei «schockiert und tieftraurig» wegen des Falls. «Wie das ganze Land sind meine Gedanken bei ihrer Familie und ihren Freunden», so Johnson weiter. Die 33-Jährige war vor gut einer Woche in Südlondon spurlos verschwunden. Mittlerweile ist ein Polizist festgenommen worden, er soll Sarah E. entführt und getötet haben. Auch eine Frau wurde festgenommen.

Der 48-Jährige werde weiter verhört, berichtete die BBC. Am Vorabend hatte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick mitgeteilt, dass in einem Waldstück bei Ashford in der Grafschaft Kent eine Leiche gefunden worden sei. Noch ist aber nicht bekannt, ob es sich dabei um Sarah E. aus Südlondon handelt. Von ihr fehlt jedes Lebenszeichen, seitdem sie auf dem Rückweg von einer Freundin verschwand.

«Sarahs Verschwinden unter diesen furchtbaren, schlimmen Umständen ist der größte Albtraum jeder Familie», sagte Dick. Es sei zwar «gottseidank unheimlich selten», dass eine Frau von der Straße entführt werde. «Aber ich verstehe, dass Frauen in London und die Öffentlichkeit - vor allem in der Gegend, in der Sarah verschwunden ist - sich große Sorgen machen und sich ängstigen.»

Der Tatverdächtige arbeitet in London als Polizist, festgenommen wurden er und die Frau, deren Verbindung zu dem Mann noch nicht klar ist, in seinem Wohnort Deal an der südostenglischen Küste.

Ministerpräsident der Elfenbeinküste starb in deutschem Krankenhaus

ABIDJAN: Der Ministerpräsident der westafrikanischen Elfenbeinküste, Hamed Bakayoko, ist in einem Krankenhaus in Freiburg an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Wie die Regierung in einer Erklärung im nationalen Fernsehen mitteilte, starb der 56-Jährige am späten Mittwochabend. Bakayoko galt als möglicher Nachfolger von Präsident Alassane Ouattara.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drückte am Donnerstag in einem Kondolenztelegramm ihr Mitgefühl aus und sprach von einem schmerzlichen Verlust. Bakayoko habe das Land im Laufe seiner Karriere vielseitig geprägt. «Besonders seine Nähe zur Bevölkerung und seine politische Dialogbereitschaft verdienen große Anerkennung», schrieb sie.

«Unser Land ist in Trauer», betonte Präsident Ouattara im Kurznachrichtendienst Twitter. Er hatte zuvor Patrick Achi zum vorübergehenden Regierungschef ernannt. Bakayoko war erst im Juli vergangenen Jahres zum Nachfolger des an einer Herzerkrankung gestorbenen Regierungschefs Amadou Coulibaly bestimmt worden.

Ouattara hatte im März 2020 eigentlich den Verzicht auf die Kandidatur für eine dritte Amtszeit verkündet, war dann nach dem Tod seines designierten Nachfolgers aber doch erneut angetreten und wiedergewählt worden.

Israels Präsident Rivlin reist kommende Woche nach Deutschland

TEL AVIV: Israels Präsident Reuven Rivlin macht in der kommenden Woche im Rahmen einer Europa-Reise Station in Deutschland. Rivlin werde am Dienstag in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammenkommen, teilte ein Sprecher des israelischen Staatsoberhauptes am Donnerstag mit. Themen der Reise seien die Bedrohung durch die libanesische Hisbollah-Miliz, Irans Atomprogramm und der Internationale Strafgerichtshof (ICC). Dieser hatte zuletzt Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in den Palästinensergebieten eingeleitet. Davon könnten auch israelische Militärangehörige betroffen sein. Nach seinem Deutschland-Besuch wollte Rivlin nach Österreich und Frankreich weiterreisen.

Rivlin und Steinmeier kennen sich seit langem und sind miteinander befreundet. Vor einem Jahr hatte Steinmeier zu Beginn der Corona-Pandemie einen Israel-Besuch abgesagt.

Weitere Durchsuchung in deutscher Maskenaffäre

MÜNCHEN: Bei den Korruptionsermittlungen gegen den deutschen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (ehemals CSU) im Zusammenhang mit Maskengeschäften gibt es mittlerweile einen dritten Beschuldigten.

Nach Angaben der Münchner Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich dabei um keinen Politiker. Nähere Angaben wollte der Sprecher der Ermittlungsbehörde am Donnerstag nicht machen. Zuvor hatten mehrere Medien über den dritten Verdächtigen berichtet.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte es in München auch eine weitere Durchsuchung in dem Ermittlungsverfahren gegeben. Bei dem weiteren Beschuldigten soll es sich um einen Geschäftsmann handeln.

Vor zwei Wochen hatte die Generalstaatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Nüßlein und einen zweiten, nicht benannten Beschuldigten zunächst 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen. Es geht um den Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken. Nüßleins Anwalt hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

«Tayyip, lauf weg» - 12 Festnahmen nach Frauentagsdemo in Istanbul

ISTANBUL: Drei Tage nach einer Demonstration zum Frauentag sind in Istanbul 12 Frauen festgenommen worden. Ihnen werde vorgeworfen, gegen das Demonstrationsrecht verstoßen und den Präsidenten beleidigt zu haben, sagte die Anwältin Sezin Ucar der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

In der Begründung der Staatsanwaltschaft heiße es, die Frauen seien «rhythmisch gesprungen» und hätten dabei den Slogan «Tayyip, lauf weg, die Frauen kommen» gerufen.

Eine der Festgenommenen sei unter 18 Jahren und darum bereits wieder entlassen worden, müsse aber zur Aussage ans Gericht. Insgesamt wurde die Festnahme von 18 Menschen angeordnet.

Am 8. März hatten Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter hoher Polizeipräsenz im europäischen Zentrum der Metropole für Gleichberechtigung und gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert.

Leiche in der Seine - Jugendliche sollen 14-Jährige ermordet haben

ARGENTEUIL: Nachdem die Leiche einer 14-Jährigen in der Seine bei Paris gefunden wurde, hat die Justiz gegen zwei Verdächtige ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft kamen die beiden Jugendlichen in Untersuchungshaft. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die Leiche des Mädchens war am Montagabend in Argenteuil bei Paris in der Seine gefunden worden.

Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden kurze Zeit später festgenommen, zuvor waren sie geflohen. Es handelt sich bei ihnen um einen Jungen und ein Mädchen. Die beiden hätten ihr Opfer in einen «Hinterhalt» gelockt, sie zu Boden gestoßen, getreten und geschlagen, wie Staatsanwalt Éric Corbaux am Mittwoch sagte. Anschließend wurde die 14-jährige Alisha demnach in die Seine geworfen, unfähig sich zu bewegen. Vermutlich sei sie ertrunken.

Corbaux zufolge hatte es zwischen dem Tatverdächtigen und Alisha eine kurze Liebesbeziehung gegeben. Später seien dann intime Fotos von ihr verbreitet worden, im März habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und der Tatverdächtigen gegeben. Noch vor der Tat seien SMS ausgetauscht worden, in denen es darum gegangen sei, der 14-Jährigen etwas anzutun.

Nordirland-Vertreter soll in den USA Beziehungen stärken

LONDON/BELFAST: Im Streit mit der EU um Sonderregeln für Nordirland wollen die Briten ihre Beziehung zu anderen Verbündeten stärken. Ein hochrangiger Regierungsvertreter solle in den kommenden Wochen in die britische Botschaft in Washington abgesandt werden, um die Bindung zur neuen US-Regierung zu verstärken, wie die BBC und der «Telegraph» unter Berufung auf Regierungsquellen berichteten.

US-Präsident Joe Biden hat irische Wurzeln und sich in der Vergangenheit bereits mehrfach die Bedeutung des Karfreitagsabkommens betont, das Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland verhindern soll - und damit die Gefahr neuer Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion.

Zwischen Großbritannien und der EU ist in den vergangenen Tagen neuer Streit entbrannt. Neben dem Export von Impfstoffen geht es dabei um eine Übergangsphase für die Einfuhr von Lebensmitteln nach Nordirland, die London ohne Absprache mit Brüssel verlängert hat. Die EU hat daraufhin angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen.

Slowakischer Geheimdienstchef von Polizei festgenommen

BRATISLAVA: Die slowakische Polizei hat am Donnerstag den Chef des Inlandsgeheimdienstes SIS festgenommen. Nach Medieninformationen werfen die Ermittler Vladimir Pcolinsky (42) die Annahme von Bestechungsgeldern vor. Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Bratislava lehnte es wegen noch laufender Ermittlungen ab, die Vorwürfe zu konkretisieren.

Pcolinsky war erst im April 2020 auf Vorschlag der rechtspopulistischen zweitgrößten Regierungspartei Wir sind eine Familie zum Chef des Slowakischen Informationsdienstes SIS ernannt worden. Seine Ehefrau ist Parlamentsabgeordnete dieser Partei und sein Bruder ihr Fraktionschef.

Seit dem Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak 2018 wurden im EU-Land Slowakei zahlreiche hohe Funktionäre von Polizei, Justiz und anderen staatlichen Institutionen wegen Korruptionsverdachts festgenommen, gegen mehrere wurde auch Anklage erhoben. Betroffen waren davon aber stets Kandidaten der früheren, von 2006 bis 2020 mit nur einer kurzen Unterbrechung sozialdemokratisch geführten Regierungen. Pcolinsky ist der erste Festgenommene, den die seit knapp einem Jahr regierende Vier-Parteien-Koalition des populistisch-konservativen Regierungschefs Igor Matovic nominierte.

Lanxess rechnet mit weiterer Gewinnerholung - Dividende steigt

KÖLN: Nach einem Schlussspurt 2020 geht der Chemiekonzern Lanxess zuversichtlich ins neue Jahr. Der Spezialchemie-Konzern rechnet damit, dass sich viele Industrien erholen und das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten auf bis zu 1,0 Milliarden Euro steigt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte.

Im Jahr 2020 hinterließ die Corona-Krise bei dem Konzern mit rund 14.300 Mitarbeitern in 33 Ländern Spuren - vor allem im ersten Halbjahr. Die zum Jahresende hin besser laufenden Geschäfte etwa mit der Autoindustrie konnten aber nicht verhindern, dass der Umsatz im Gesamtjahr um gut 10 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro fiel. Das operative Ergebnis sank um 15,4 Prozent auf 862 Millionen Euro.

Unter dem Strich stand hingegen wegen des Verkaufs der Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta ein Ergebnis aus fortzuführendem Geschäft von 908 Millionen Euro und damit fast vier mal so viel wie im Vorjahr. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,00 Euro angehoben werden.

Chinas Volkskongress segnet Pläne für Hongkonger Wahlreform ab

PEKING: Die Abgeordneten des chinesischen Volkskongresses haben für die umstrittene Wahlrechtsreform in Hongkong gestimmt. Das Parlament nahm den Beschluss am Donnerstag auf der Abschlusssitzung seiner Jahrestagung in Peking mit 2895 Ja-Stimmen an. Es gab keine Nein-Stimmen und nur eine Enthaltung. Der nicht frei gewählte Volkskongress hat in seiner Geschichte noch nie eine Vorlage der Regierung abgelehnt.

Nach dem Erlass des umstrittenen Sicherheitsgesetzes im vergangenen Jahr ist die Wahlreform ein weiterer Schlag für das freiheitliche System in Hongkong. Es soll sicherstellen, dass die chinesische Sonderverwaltungsregion «von Patrioten regiert» wird.

Laut dem Beschluss des Volkskongresses, den die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua kurz nach der Abstimmung veröffentlichte, soll das Komitee zur Wahl des Hongkonger Regierungschefs von bisher 1200 auf 1500 Mitglieder vergrößert werden. Demnach sollen künftig unter anderem auch Hongkonger Abgeordnete des Volkskongresses vertreten sein, womit das ohnehin schon dominante Pro-Peking-Lager noch mehr an Einfluss gewinnen würde. Das Lager der Opposition dürfte dagegen schrumpfen. Das Hongkonger Parlament soll laut dem Beschluss von 70 auf 90 Plätze vergrößert werden.

Geplant ist zudem, einen «Überprüfungsausschuss» einzurichten, der Kandidaten sowohl für das Parlament als auch für den Wahlausschuss des Regierungschefs erst auf ihre Tauglichkeit prüft. Kritiker hatten gewarnt, dass mit der Reform de facto die Demokratie in Hongkong begraben werde. Denn «patriotisch» sei aus Pekings Sicht nur, wer der Linie der Kommunistischen Partei folge.

Schau über Niki de Saint Phalle am New Yorker MoMA PS1 eröffnet

NEW YORK: Die vor allem für ihre großen bunten Skulpturen bekannte französische Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) wird von Donnerstag an posthum mit ihrer ersten großen Ausstellung in New York geehrt. Mehr als 200 ihrer Werke - darunter Zeichnungen, Skizzen, Prototypen, Filme und Fotos - sollen bis zum 6. September im MoMA PS1, einer Außenstelle des Museum of Modern Art (MoMA) im Stadtteil Long Island City, zu sehen sein. Auch einige der berühmten «Nanas» - bunt bemalte Frauenfiguren - sind darunter.

Wegen der Coronavirus-Pandemie habe die Schau um ein Jahr verschoben werden müssen, sagte Ruba Katrib, Kuratorin von «Niki de Saint Phalle: Structures for Life», der Deutschen Presse-Agentur. Die Pandemie und andere Ereignisse des vergangenen Jahres, etwa die vielen Demonstrationen gegen Rassismus in den USA, würden der Ausstellung nun aber auch eine «zusätzliche, neue Bedeutung» geben. Die in Frankreich geborene und in New York aufgewachsene Künstlerin sei in vielen Hinsichten eine «Wegbereiterin» gewesen und habe sich beispielsweise schon früh für Aufklärung gegen Aids und für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eingesetzt.

Ätna speit - Schwefeldioxid und Vulkanasche an der Zugspitze

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Der Ausbruch des Ätna ist auch auf der Zugspitze messbar gewesen. Nur zwei Tage nach der Eruption des Vulkans im Süden Italiens am 22. Februar stellten Forscher der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus (UFS) bereits Schwefeldioxid und Aschepartikel fest.

Die Messstelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unterhalb des Zugspitzgipfels registrierte in der Atmosphäre in der letzten Februarwoche bis zu 20 ppb (parts per billion = Teilchen pro 1 Milliarde Luftteilchen) an Schwefeldioxid - der Normalwert liegt in der Regel unter 1 ppb. Auch die Aschepartikel in der Luft nahmen stark zu. Die Werte korrelierten zeitlich mit den Ausbrüchen des mehr als 1000 Kilometer entfernten Ätna auf Sizilien.

Die vulkanischen Emissionen am 22. Februar hätten eine für den Ätna ungewöhnliche Höhe von bis zu zwölf Kilometern erreicht und seien in nordwestliche Richtung über das Mittelmeer und die Südküste von Sardinien gezogen. Die Messungen am Schneefernerhaus wiesen aber darauf hin, dass es in den Luftschichten eine Bewegung Richtung Norden gab, die die Aschewolke über die Alpen bis nach Deutschland brachte. Diese Bewegung sei auch mit Satellitendaten beobachtet worden.

Auch beim Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 auf Island wurden zeitnah erhöhte Schwefeldioxidwerte und Aschepartikel an der UFS gemessen. Mit der damals gewonnen Information über die Ausbreitung und die Aschemenge konnten unter anderem Warnungen für Flugreisen untermauert werden.

UN-Sicherheitsrat verurteilt Gewalt in Myanmar

NEW YORK: Der UN-Sicherheitsrat hat die Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar scharf verurteilt. Alle Festgenommenen müssten sofort wieder freigelassen werden, forderte das Gremium in einer bei einer kurzfristig angesetzten Sitzung am Mittwoch (Ortszeit) verabschiedeten Stellungnahme. Das Militär forderte der Rat zur «äußersten Zurückhaltung» auf. Die Situation werde weiter genau beobachtet, kündigten die 15 Mitglieder an.

Zuvor hatte die UN-Sonderbeauftragte für Myanmar, Christine Schraner Burgener, den Sicherheitsrat bei einer Sondersitzung am Freitag nach dem Putsch in dem asiatischen Land zum Handeln aufgerufen.

Am 1. Februar hatte das Militär gegen die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Die 75-Jährige hatte die Parlamentswahl im November mit klarem Vorsprung gewonnen. Seit dem Umsturz hat es immer wieder Massenproteste in Myanmar gegeben. Das Militär hat zuletzt mit zunehmender Härte versucht, den Widerstand zu brechen. Der UN-Sicherheitsrat hatte vor rund einem Monat die Freilassung der inhaftierten Suu Kyi gefordert.