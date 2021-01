Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Nordische Kombinierer in Seefeld von heftigem Schneefall ausgebremst

SEEFELD: Die Nordischen Kombinierer um Vinzenz Geiger und Fabian Rießle haben am ersten Wettkampftag in Seefeld keine Sprünge auf der Schanze absolvieren können.

Der sogenannte PCR-Durchgang, der bei einer wetterbedingten Absage des Springens in Wettkämpfen als Grundlage herangezogen wird, wurde am Donnerstag wegen heftigen Schneefalls abgesagt. Er soll wohl am Freitag nachgeholt werden. Beim prestigeträchtigen Seefeld-Triple sind die Kombinierer am Freitag, Samstag und Sonntag gefordert. Zum Start sind am Freitag fünf Kilometer in der Loipe absolvieren, beim Finale am Sonntag sind es 15.

Mann mit Axt und Messer dringt in schwedische Schule ein

VARBERG: Ein mit Messern und einer Axt bewaffneter Mann ist in Schweden in eine Schule eingedrungen. Ein Schüler soll dabei mit der Axt leicht an der Hand verletzt worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls in Varberg rund 80 Kilometer südlich von Göteborg blieben zunächst unklar. Ein Mann, der mit dem Zwischenfall in Verbindung gebracht werden könne, sei kurz darauf in der Nähe des Schulgeländes festgenommen worden. Laut Polizei hat er möglicherweise auch mit einem Brand in der Gegend zu tun.

Nach Polizeiangaben trug der Mann in der Schule zwei Messer bei sich und hatte eine Art Schweißerhelm mit Visier auf dem Kopf. Sowohl die Messer als auch der Helm und die Axt seien auf dem Gelände des Gymnasiums sichergestellt worden.

Mann tötet zwei Frauen mit Schüssen

VALENCE: Ein Mann hat in Südostfrankreich zwei Frauen erschossen. Bei einer von ihnen handelt es sich um eine Mitarbeiterin der Arbeitsvermittlung in Valence, wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf den örtlichen Staatsanwalt am Donnerstag berichtete. Demnach wurde der Mann festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Sein Motiv war zunächst unklar.

Regionale Medien hatten berichtet, dass der 45-jährige Verdächtige am Morgen in der Arbeitsvermittlung auf die Mitarbeiterin geschossen hatte. Sie sei noch vor Ort gestorben. Auf seiner Flucht feuerte der Mann in einem nahe gelegenen Unternehmen auf eine weitere Frau, wie der Sender France Bleu berichtete. Auch sie sei kurze Zeit später gestorben.

Die Zeitung «Le Dauphiné Libéré» schrieb unter Berufung auf den Staatsanwalt, dass der Mann 2010 in der Firma gearbeitet hattet. Den Berichten zufolge war er bei seiner Flucht mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen, der ihn abfangen sollte.

Frankreichs Premierminister Jean Castex zeigte sich bestürzt über den Vorfall. Auf Twitter schrieb er: «Das Drama, das sich in Valence ereignet hat, versetzt das ganze Land in Trauer.» Seine Unterstützung und die Solidarität der Nation gelte den Familien und Nahen der Opfer. Arbeitsministerin Elisabeth Borne schrieb auf Twitter, sie sei sehr bewegt und wolle am Nachmittag zum Ort des Geschehens fahren.

Rotes Kreuz warnt vor Verschärfung der humanitären Lage in Äthiopien

ADDIS ABEBA: Das Rote Kreuz hat vor einer drastischen Verschärfung der humanitären Lage in Äthiopiens Konfliktregion Tigray gewarnt, sollte nicht schnell mehr Hilfe bei den Menschen ankommen. «Die Lage in Äthiopien verschlechtert sich jeden Tag und jede Minute», sagte am Donnerstag der Präsident der äthiopischen Rotkreuzgesellschaft, Ato Abera Tola. Rund 3,5 Millionen Menschen würden Hilfe benötigen. Man bemühe sich, Nothilfe zu leisten, aber die Ressourcen seien beschränkt und man könne viele Menschen nicht erreichen. «Dies ist kein typischer humanitärer Nothilfeeinsatz. Dies ist ein Konflikt, dies ist Krieg.»

Im Dezember hatten sich die UN und Addis Abeba darauf verständigt, dass Helfer ungehinderten Zugang zu den Notleidenden in den von der Regierung kontrollierten Gebieten bekommen würden. Allerdings werden bei weitem noch nicht alle Menschen in Tigray erreicht und einige Organisationen kritisieren die bürokratischen Hürden. Man würde nach wie vor die Regierung auf verschiedenen Ebenen bitten, dem Roten Kreuz zu erlauben, verschiedene Gebiete Tigrays zu erreichen, sagte Ato Abera Tola. Katia Sorin, die Leiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Äthiopien, sagte, das Problem sei weniger der Zugang zu den Menschen als die mangelnden Ressourcen und die Sicherheitslage. Man hoffe, die Regierung würde bald weiteren humanitären Akteuren Zugang gewähren.

Die äthiopische Regierung hatte im November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund des Konflikts sind jahrelange Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Addis Abeba hatte zwar die Hauptstadt von Tigray eingenommen und die Offensive für beendet erklärt, es kommt aber weiterhin zu Kämpfen. Noch immer ist die Kommunikation weitgehend eingeschränkt und viele Menschen haben kein fließendes Wasser und Strom. Zehntausende Menschen sind innerhalb Äthiopiens sowie in den Sudan geflohen.

Italiens Staatspräsident setzt Gespräche nach Conte-Rücktritt fort

ROM: Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat nach dem Rücktritt von Premier Giuseppe Conte seine Gespräche mit den Parteien des Parlaments fortgesetzt. Am Donnerstag empfing er die Vertreter kleinerer Parteien aus Senat und Abgeordnetenkammer im Quirinalspalast. «Wir bevorzugen eine eventuelle dritte Regierung unter Conte, weil wir gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben», sagte die Präsidentin der Gruppe der Autonomen Provinzen im Senat, Julia Unterberger, nach dem Gespräch.

Auch die Teile der Gruppe der sogenannten Misto (Gemischten) stehen hinter Conte. Die pro-europäische Politikerin Emma Bonino aus der Misto-Gruppe sagte jedoch, man habe Mattarella signalisiert, so nicht weitermachen zu wollen und dass man bereit für Gespräche über einen neuen Präsidenten sei.

Mattarella hatte am Mittwoch die ersten Beratungen mit der Präsidentin des Senats und dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer geführt. Über Inhalte hatten die beiden nicht gesprochen. Der Staatspräsident muss sich nach Contes Rücktritt darum kümmern, dass Italien eine neue Regierung bekommt. Am Donnerstagnachmittag erwartete er unter anderem noch die Vertreter der Sozialdemokraten und der Italia Viva von Ex-Premier Matteo Renzi.

Italia Viva hatte im Streit um die Verwendung von EU-Hilfsgeldern Contes Mitte-Links-Bündnis am 13. Januar verlassen. Die Folge war ein Vertrauensvotum im Parlament, aus dem Conte zwar als Sieger, jedoch auf einer sehr wackeligen Basis hervorging. Nach dem Rücktritt des parteilosen Anwalts könnte er von Mattarella ein neues Mandat zur Regierungsbildung erhalten, möglicherweise auch mit neuen Bündnispartnern. Es wäre sein drittes Kabinett. Andere Optionen wären etwa vorgezogene Wahlen, eine Expertenregierung oder ein neues Bündnis unter einem neuen Regierungschef.

Krokodilkiefer am Kopf - Australier überlebt Angriff leicht verletzt

CAIRNS: Mit schierem Überlebenswillen hat sich ein Mann im Norden Australiens aus den Fängen eines Krokodils befreit. Das Tier hatte mit seinem Kiefer den Kopf des 44-Jährigen gepackt, als dieser in einem See in der auch bei Touristen beliebten Stadt Cairns schwamm, wie der Fernsehsender 9News am Donnerstag berichtete. Nach eigenen Angaben gelang es dem Australier, sich zu befreien und zum Ufer des Lake Placid zu schwimmen.

Rettungssanitäter bestätigten später die Angaben. Der Kopf des Mannes habe Einstichstellen aufgewiesen, die mit dem Gebiss eines Krokodils zusammenpassten. Beim Versuch, sich zu befreien, habe er auch leichte Verletzungen an der Hand davongetragen.

Der Mann sei «bemerkenswert ruhig» gewesen, als der Rettungsdienst anrückte, hieß es. Der Angriff hätte tödlich enden können. Er befinde sich im Krankenhaus in stabilem Zustand. Das Krokodil soll 1,5 bis 2 Meter lang gewesen sein.

Haben bereits 17 Kilogramm hochangereichertes Uran produziert

TEHERAN: Der Iran soll nach Angaben seines Parlamentspräsidenten bereits 17 Kilogramm hochangereichertes Uran produziert haben. «Wir bedanken uns bei der (iranischen Atomorganisation) AEOI, dass sie innerhalb von nur einem Monat 17 Kilogramm 20-prozentiges Uran produziert und auch einige der neuen IR2M Zentrifugen installiert hat», sagte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf am Donnerstag laut Nachrichtenagentur Isna. Dies liege voll und ganz im Zeitrahmen des neuen Atomgesetzes, so Ghalibaf bei einem Besuch der unterirdischen Atomanlage Fordo südlich der Hauptstadt Teheran. Eine Bestätigung seitens der AEOI lag noch nicht vor.

Das Atomgesetz war Ende letzten Jahres von den Hardlinern und Regierungsgegnern im Parlament verabschiedet worden. Danach soll die AEOI unter anderem pro Jahr 120 Kilogramm auf 20 Prozent angereichertes Uran herstellen und lagern. Außerdem sollten schnellere Zentrifugen installiert werden um den Anreicherungsprozess zu beschleunigen. Darüber hinaus soll der Iran aus dem Zusatzprotokoll der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA aussteigen und den Zugang von UN-Inspekteuren zu iranischen Atomanlagen beschränken. Das Gesetz verstößt in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen von 2015, mit dem der Iran von einem Atomwaffenprogramm abgehalten werden sollte.

Obwohl sowohl Präsident Hassan Ruhani als auch die AEOI gegen das neue Atomgesetz waren, mussten sie es laut iranischer Verfassung dennoch umsetzen. Ruhani hält das Gesetz für politisch unklug und sieht es eher im Zusammenhang mit einem internen Machtkampf zwischen den Reformern und Hardlinern im Land vor der Präsidentenwahl im Juni. Das Gesetz würde seiner Ansicht nach die diplomatischen Bemühungen um eine Rettung des Wiener Atomabkommens nach der Präsidentschaft Joe Bidens in den USA gefährden.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Seit 2019 hat sich auch der Iran dann schrittweise nicht mehr an seine technischen Verpflichtungen aus dem Atomdeal gehalten. Zudem hatte Trump auch drakonische Sanktionen gegen Teheran verhängt, die in den letzten zwei Jahren den eigentlich ölreichen Gottesstaat in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte gestürzt haben. Ruhani hofft daher, dass mit Bidens Präsidentschaft sowohl das Wiener Atomabkommen als auch die iranische Wirtschaft gerettet werden können.

Polens Regierungschef fordert schärfere Kontrolle von Großunternehmen

WARSCHAU: Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki will die Steuerpolitik großer Unternehmen schärfer kontrollieren. In einem Gastbeitrag für das «Handelsblatt» (Donnerstag) kündigte Morawiecki einen «globalen Kreuzzug gegen die Steuerhinterziehung» an. Sein Land verlange, dass die Besteuerung der Gewinne von Unternehmen in demjenigen Land anfalle, in dem sie erwirtschaftet wurde. Eine entsprechende Initiative wolle Polen in der EU starten.

Gleichzeitig richtete der Regierungschef der größten Volkswirtschaft in Ost- und Mitteleuropa schwere Vorwürfe an die Niederlande, Luxemburg und Großbritannien. Jeder Euro, der aufgrund der Verschiebung der Steuerzahlungen in den Haushalt der Niederlande oder Luxemburgs gelange, «bedeutet einige Dutzend oder einige Hundert Euro Verlust für die Haushalte von Ländern, in denen die Gewinne erwirtschaftet wurden - zum Beispiel für Polen, Deutschland, Frankreich, Tschechien oder Rumänien». Nach den Kaiman-Inseln seien Großbritannien für rund 42 Milliarden Dollar - etwa zehn Prozent der globalen Steuerverschiebungen -, die Niederlande für mehr als 36 Milliarden Dollar (8,5 Prozent) und Luxemburg für mehr als 27 Milliarden Dollar (6,5 Prozent) verantwortlich.

Polen verlange daher die öffentliche Kontrolle über die Steuerpolitik internationaler Großunternehmen und Transparenz ihrer Finanzgeschäfte und ihrer Steuerstrategien, so Morawiecki weiter. Es müsse auch eine Rote Karte geben für Länder, die die Verschiebung von Steuergeldern in Steueroasen permanent begünstigten.

Deutsche Skicrosser vor Heim-Weltcup: Podesthoffnung und Wettersorgen

FELDBERG: Die deutschen Skicrosser gehen voller Vorfreude und durchaus ambitioniert in ihren Heim-Weltcup auf dem Feldberg am kommenden Wochenende. «Die Erwartungen sind einigermaßen groß», sagte der Sportliche Leiter des Deutschen Skiverbands (DSV), Heli Herdt, am Donnerstag. «Die letzten Ergebnisse lassen schon hoffen, dass der eine oder andere Richtung Podium fährt.» Im schwedischen Idre Fjäll, wo im Februar auch die Weltmeisterschaft stattfindet, hatten Niklas Bachsleitner und Cornel Renn am vergangenen Wochenende mit den Rängen drei und vier überrascht. Auch Florian Wilmsmann war im französischen Val Thorens in diesem Winter schon Dritter und Fünfter geworden.

Insgesamt acht deutsche Herren gehen auf dem Feldberg an den Start. Bei den Damen ist der DSV nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus von Lokalmatadorin Daniela Maier wegen eines Kreuzbandrisses nicht vertreten. Die Strecke ist mit 1,1 Kilometern extrem lang und herausfordernd. Die Qualifikation ist für Freitag geplant, die Rennen sollen am Samstag und Sonntag steigen - vorausgesetzt, das Wetter macht den Ausrichtern nicht noch einen Strich durch die Rechnung. Nach starkem Schneefall setzte zuletzt Regen ein. Zuschauer sind beim Saisonhöhepunkt für die deutschen Skicrosser coronabedingt diesmal nicht zugelassen.

Biden mit höheren Umfragewerten als Trump in ganzer Amtszeit

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden hat nach knapp einer Woche im Amt einer Umfrage zufolge höhere Zustimmungswerte als sein Vorgänger Donald Trump in seiner gesamten Amtszeit. Das ergab eine am Mittwoch (Ortszeit) veröffentliche Befragung der Universität Monmouth im US-Bundesstaat New Jersey. Demnach bewerteten 54 Prozent der Befragten die Amtsführung des Demokraten positiv. 30 Prozent sahen sie als negativ an, 16 Prozent enthielten sich.

Die Zustimmungswerte für den Republikaner Trump hätten in Umfragen des unabhängigen Instituts während seiner Amtszeit zwischen 39 und 44 Prozent gelegen, hieß es in einer weiteren Studie der Monmounth Universität. «In Trumps Amtszeit hatte er nicht ein Mal die Mehrheit der Amerikaner hinter sich gehabt», sagte Direktor Patrick Murray.

Allerdings gingen bei der Bewertung des neuen Präsidenten die Meinungen je nach Partei stark auseinander. Während 90 Prozent der Demokraten Biden befürworteten, waren es bei den Republikanern nur 15 Prozent. Der Politik des Demokraten blickten die Befragten bei dessen Amtsübernahme optimistischer entgegen (61 Prozent) als bei Trump vor vier Jahren (50 Prozent). 35 Prozent waren gegenüber Bidens Politik pessimistisch eingestellt, bei Trumps Amtsübernahme waren es 43 Prozent.

Biden hatte bereits in den ersten Stunden nach seinem Amtsantritt am 20. Januar etliche kontroverse Beschlüsse Trumps rückgängig gemacht. Er leitete unter anderem die Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen und in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein. Außerdem hob der Demokrat das Einreiseverbot aus muslimisch geprägten Ländern auf und setzte die Finanzierung für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko aus.

Campingboom beschert Freizeitmobilbranche Rekordumsatz

FRANKFURT/MAIN: Der anhaltende Campingboom hat der deutschen Freizeitmobilbranche im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord beschert. Mit dem Verkauf von Wohnmobilen, Wohnwagen und Zubehör nahmen die Unternehmen 2020 rund 12,5 Milliarden Euro ein. Das sind über 6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Caravaning Industrie Verband am Donnerstag berichtete. Besonders stark legte der Umsatz mit gebrauchten Wohnmobilen und Caravans zu.

Der coronabedingt zeitweise Stillstand der Produktion in einigen Werken und gestörte Lieferketten im Frühjahr 2020 hätten allerdings die Zahl der in Deutschland gebauten Freizeitfahrzeuge sinken lassen. Bei den Wohnmobilen gab es den Angaben zufolge ein Minus von 2,2 Prozent auf gut 75.000 Fahrzeuge. Von den Bändern der deutschen Hersteller liefen zudem gut 40.500 Caravans, 14,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Deshalb habe die hohe Nachfrage nach Reisemobilen und Wohnwagen teilweise nicht bedient werden können. Der Export sank um 10 Prozent.

Mit dem Verkauf neuer Reisemobile setzte die Branche insgesamt 5,6 Milliarden Euro um, etwa genau so viel wie 2019. Deutlich zugelegt um 18,2 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro hat der Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen. Der Erlös aus dem Absatz neuer Caravans ging um gut 11 Prozent auf 900 Millionen Euro zurück.

Neun Festnahmen nach Angriff auf Jugendlichen in Paris

PARIS: Nach dem brutalen Angriff auf einen Jugendlichen in Paris hat die Polizei neun Verdächtige festgenommen und in Gewahrsam genommen. Es handele sich um acht Jugendliche und einen Erwachsenen, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Ihnen werde versuchter Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Der Fall hatte in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Ein 15-Jähriger war Mitte Januar im Pariser Geschäftsviertel Beaugrenelle brutal zusammengeschlagen worden. Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Übergriff, bei dem die Angreifer auf eine am Boden liegende Person unter anderem mit Baseballschlägern einschlagen und diese mit Füßen treten. Im Krankenhaus war der Jugendliche in ein künstliches Koma versetzt worden, aus dem er am vergangenen Samstag erwachte.

Ungarn will mit USA unter Biden kooperieren, fordert «mehr Respekt»

BRÜSSEL/BUDAPEST: Ungarn ist bereit, mit den USA unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden zusammenzuarbeiten - fordert aber «mehr Respekt» von Seiten der westlichen Großmacht. In einem Interview des Nachrichtensenders Euronews sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Mittwochabend: «Wir hoffen, dass das Niveau der politischen Beziehung (zwischen Ungarn und den USA) so hoch bleibt wie in den vergangenen vier Jahren.»

Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban pflegte ein sehr gutes Verhältnis zum abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Vor der US-Wahl hatte Orban behauptet, er habe «keinen Plan B», falls Trump verliere.

Szijjarto hatte wiederum Biden scharf angegriffen und seinen Sohn Hunter in den Zusammenhang mit einer angeblichen Korruptionsaffäre in der Ukraine gerückt. Im Interview darauf angesprochen, äußerte Szijjarto kein Bedauern über seine Äußerung. Vielmehr sagte er: «Joe Biden kritisierte Ungarn, bezeichnete Ungarn als ein autokratisches Land. Das zeigt meiner Meinung nach einen Mangel an Respekt und an Vertrauen gegenüber einem Land.» Mit den Anschuldigungen gegen Bidens Sohn habe er lediglich «zu mehr Respekt gegenüber Ungarn aufgerufen».

Orban regiert seit 2010 im EU-Land Ungarn. Mit den EU-Institutionen gab es zuletzt immer wieder Streit um Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Ende 2020 blockierte Ungarn gemeinsam mit Polen daher zeitweise ein umfangreiches EU-Finanzpaket, mit dem ein Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit verbunden wurde.

Infineon-Rivale STMicro optimistisch für Jahresbeginn

GENF: Der Chiphersteller STMicroelectronics hat im abgelaufenen Quartal gut verdient und rechnet mit einer anhaltend guten Nachfrage auch zu Jahresbeginn. So kalkuliert der Infineon-Rivale für das erste Quartal im Mittel mit einem Umsatz von 2,93 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Genf mitteilte. Analysten hatten bisher nur mit rund 2,6 Milliarden Dollar gerechnet. Auch die Bruttomarge soll mit 38,5 Prozent etwas besser liegen als erwartet. Sie gibt an, wie viel vom Verkaufspreis nach Abzug der Herstellungskosten übrigbleibt und ist in der Branche ein viel beachtetes Maß, weil sie Aufschluss über den Preisdruck gibt.

STMicro hatte bereits früh im Januar Eckdaten zum Umsatz des vierten Quartals geliefert und mit einem Plus zum Vorquartal von gut einem Fünftel auf 3,2 Milliarden Dollar überrascht. Derzeit herrscht in vielen Wirtschaftsbereichen ein Mangel an Halbleitern, so etwa in der Auto- und der Unterhaltungsindustrie. STMicro ist wie auch Infineon stark bei Chips für die Autoindustrie und profitiert von der unerwartet hohen Nachfrage - der weltweite Automarkt hatte sich nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr schneller erholt als gedacht.

Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn mit 582 Millionen Dollar auf mehr als das Doppelte im Vergleich mit dem Vorquartal, mit dem in der Chipbranche wegen der starken Schwankungen in der Regel verglichen wird. Die Bruttomarge lag bei 38,8 Prozent, fast 3 Prozentpunkte über dem Vorquartal. Im gesamten laufenden Jahr will STMicro 1,8 bis 2 Milliarden Dollar in den Ausbau der Kapazitäten investieren. Vorstandschef Chef Jean-Marc Chery bekommt zudem eine Vertragsverlängerung über drei weitere Jahre.

Transparency kritisiert Regeln für Parteispenden und Lobbyismus

BERLIN: Deutschland kommt im Kampf gegen Bestechung und Korruption nach Einschätzung von Transparency International kaum voran. Nötig seien etwa bessere Regeln für Partei- und Wahlkampfspenden sowie für Lobbyismus, sagte Transparency Deutschlandchef Hartmut Bäumer. «Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl sollten die Parteien hier schnell die Initiative ergreifen.»

Derzeit nutzten Parteien Gesetzeslücken aus, und Parteispenden flössen dadurch zu häufig an den gesetzlichen Pflichten zur Offenlegung vorbei, kritisierte Transparency. «Insbesondere in Wahljahren fließt viel Geld», erklärte Bäumer. Die Politik müsse hier mehr Transparenz schaffen, etwa durch wöchentliche Veröffentlichung von Wahlkampfspenden ab einer bestimmten Höhe.

Im am Donnerstag vorgestellten globalen Korruptionsindex von Transparency International konnte sich Deutschland nicht verbessern. Die Bundesrepublik erreichte wie im Vorjahr 80 von 100 möglichen Punkten und im Ländervergleich Rang 9, deutlich hinter den Siegern Dänemark und Neuseeland.

Die Untersuchung misst die in Wirtschaft, Politik und Verwaltung wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor in 180 Ländern. Ausgewertet werden dafür Daten von zwölf unabhängigen Institutionen, die sich auf die Analyse von Regierungsführung und Wirtschaftsklima spezialisiert haben. Steuerbetrug, Geldwäsche oder illegale Finanzströme im privaten Sektor werden nicht erfasst.

Tischtennis-Weltchef: Impfungen für Olympia-Starter vertretbar

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Tischtennis-Weltpräsident Thomas Weikert hält eine Bevorzugung von Teilnehmern der Olympischen Spiele in Tokio bei den Corona-Impfungen für vertretbar. «Wir reden von 10.000 Athleten und einer Vielzahl von Betreuern, die auf jede Menge Länder verteilt sind», sagte der 59 Jahre alte Rechtsanwalt aus Limburg im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ein Problem daraus zu konstruieren, halte ich für überzogen.»

Die Sommerspiele vom 23. Juli bis 8. August seien ein Leuchtturmprojekt, das eine große Bedeutung habe, nicht nur für die Sportler, «sondern ganz klar auch für die Weltbevölkerung, die Medien oder für Arbeitsplätze», meinte Weikert. «Deshalb müssen wir das irgendwie hinkriegen.» Da es aktuell eher an der Verteilung als an der Existenz von genügend Impfstoffen liege, glaube er, «dass man das rechtfertigen kann - gegenüber den gerechtfertigten Argumenten kranker, älterer Mitmenschen oder dem Pflegepersonal».

DOSB-Präsidentenamt reizt Tischtennis-Weltchef Weikert

FRANKFURT/MAIN: Eine Kandidatur um das Präsidentenamt im Deutschen Olympischen Sportbund ist für Tischtennis-Weltpräsident Thomas Weikert nicht ausgeschlossen. «Im Moment bin ich ITTF-Chef, und in diesem Jahr würde ich gern wiedergewählt werden», erklärte der 59-jährige Jurist aus Limburg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Auf der anderen Seite ist das, sagen wir mal, ein Amt, das kann einen reizen. Ich will das nicht ausschließen.»

Weikert war vor zwei Jahren als Kandidat für das Präsidentenamt im DOSB ins Spiel gebracht worden, weil einige Spitzenverbände mit Amtsinhaber Alfons Hörmann nicht zufrieden waren. «Ich habe zum Teil andere Auffassungen als Herr Hörmann, explizit war das im Bereich Anti-Doping der Fall. Dort hatte ich lange Zeit eine klare Linie vermisst», erklärte Weikert, der ein Befürworter des Anti-Doping-Gesetzes ist.

«Mit Herrn Hörmann hatte ich zuletzt wenig Kontakt, aber ich denke, unser Verhältnis ist befriedet», meinte er. Vor der Übernahme des ITTF-Präsidentenamtes stand Weikert von 2005 bis 2015 an der Spitze des Deutschen Tischtennis-Bundes.

EU-Kommissarin: Diskussion über Migration nicht vergiften

BRÜSSEL: Angesichts der seit Jahren blockierten Asylreform und der teils vergifteten Stimmung unter den EU-Staaten bei diesem Thema hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zu einer sachlichen Debatte aufgerufen. Andernfalls drohten Ereignisse wie zuletzt die Erstürmung des US-Kapitols in Washington, sagte die Schwedin der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. «Die Debatte kann manchmal giftig sein. Als Politiker haben wir die Verantwortung, das Gift herauszunehmen.» Migration sei normal, sagte Johansson.

«Wir alle haben die Ereignisse in Washington D.C. gesehen. Das passiert, wenn man das Gift um sich greifen lässt», sagte die Politikerin. Beim Thema Migration dürfe dies nicht passieren. Sie sei froh, dass es unter den EU-Innenministern vernünftige, pragmatische Stimmen gebe.

An diesem Donnerstag beraten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine EU-Kollegen bei einer Videokonferenz über die Asylreform. Nach jahrelanger Blockade hatte Johansson dafür im September einen neuen Vorschlag vorgelegt.

Anhänger des abgewählten und mittlerweile aus dem Amts geschiedenen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar das Kapitol in Washington gestürmt, weil sie das Ergebnis der Präsidentenwahl nicht akzeptieren wollten.