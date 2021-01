Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Haft für britische Justizbeamtin wegen Affäre mit Gefangenem

NEWPORT: Wegen einer Affäre mit einem Doppelmörder, der seine Partnerin und das gemeinsame Baby getötet hatte, muss eine britische Justizvollzugsbeamtin für drei Jahre in Haft. Ein Gericht auf der Isle of Wight sprach die 32-Jährige am Donnerstag auch schuldig, weil sie ihrem Liebhaber die Telefonnummer eines Kollegen gegeben hatte. Der Gefangene stellte dem Mann eine Falle und verletzte ihn schwer.

Der Richter kritisierte, die dreifache Mutter habe mit ihren Handlungen zum Vertrauensverlust in das Strafvollzugssystem beigetragen. «Sie hatten nur ihre eigenen egoistischen Interessen im Blick», sagte er. Der Gefangene hatte die Morde 2003 im Drogenrausch begangen und war zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilt worden.

Nach Gewalt von Washington wird Sicherheit des Bundestags geprüft

BERLIN: Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington lässt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mögliche Schlussfolgerungen für den Schutz des deutschen Bundestages prüfen.

«Dazu wurde bereits bei der deutschen Botschaft in Washington ein Bericht angefordert, wie es zu den Gewaltexzessen innerhalb des Kapitols kommen konnte», teilte der Bundestag am Donnerstag mit. Die Prüfung geschehe in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen sowie dem Land Berlin und dem Bundesinnenministerium.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte auf Nachfrage, seit dem Vorfall auf der Treppe des Reichstagsgebäudes im vergangenen August fänden immer wieder Gespräche zum Sicherheitskonzept statt. Dabei werde insbesondere über Aus- und Fortbildung sowie über technische und personelle Unterstützung durch die Bundespolizei gesprochen.

Am 29. August vergangenen Jahres waren Demonstranten auf eine Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt und bis an den Eingang gekommen. Polizisten konnten sie jedoch zurückdrängen. Damals hatten führende Parlamentarier darauf bestanden, dass der Bundestag ein offenes Haus bleiben und den Bürgern weiter offenstehen müsse.

US-Heimatschutzminister: Trump soll Gewalt am Kapitol verurteilen

WASHINGTON: Nach der Erstürmung des US-Kapitols hat der amtierende US-Heimatschutzminister Chad Wolf Präsident Donald Trump «angefleht», die Gewalt nachdrücklich zu verurteilen. Die Gewalt sei «tragisch und widerlich» gewesen, erklärte Wolf am Donnerstag. Das Vorgehen einiger Anhänger des Präsidenten sei «inakzeptabel». Trump und alle Politiker müssten dies deutlich verurteilen, forderte er.

Wolf galt bislang als extrem loyaler Gefolgsmann des Republikaners Trumps - nicht zuletzt bei den Bemühungen, die Einwanderung zu beschränken und den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko voranzutreiben. In seiner Erklärung teilte Wolf nun mit, er werde «bis zum Ende» der Amtszeit der Regierung weiter die Geschäfte führen, um sich für die Sicherheit des Landes einzusetzen und die geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte an die Regierung des Demokraten Joe Biden zu unterstützen.

Wolfs Erklärung war insofern bemerkenswert, weil Trumps Kabinettsmitglieder bisher vermieden hatten, vom Ende ihrer Amtszeit zu sprechen - vor allem, um ihren Chef nicht zu ärgern. Trump weigert sich, seine Niederlage einzuräumen und spricht stattdessen von massivem Wahlbetrug, wofür es aber keine Beweise gibt. Der Kongress bestätigte am Donnerstagmorgen (Ortszeit) Bidens Sieg. Der Demokrat wird am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden.

Brüsseler Gericht: Katalanischer Ex-Minister wird nicht ausgeliefert

BRÜSSEL: Der von Spanien mit einem Europäischen Haftbefehl gesuchte katalanische Ex-Minister Lluís Puig wird von Belgien nicht ausgeliefert. Wie seine Anwälte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Belga sagten, bestätigte ein Brüsseler Gericht die entsprechende Entscheidung einer vorherigen Instanz. Das zuständige Gericht hatte im August die Vollstreckung des Haftbefehls abgelehnt, weil es der Auffassung war, dass die spanische Behörde, die den Haftbefehl ausgestellt hatte, dazu gar nicht befugt gewesen sei.

Der ehemalige Kulturminister Lluís Puig hatte sich nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 gemeinsam mit dem früheren Regierungschef Carles Puigdemont und weiteren Ministern nach Belgien abgesetzt. Frühere von Spanien beantragte Haftbefehle gegen Puig unter anderem wegen Rebellion scheiterten bereits vor Gericht.

Lambsdorff: Trump verübte Anschlag auf die Demokratie

BERLIN: Die USA bleiben nach Ansicht des FDP-Außenpolitikers Alexander Graf Lambsdorff ungeachtet der schweren Ausschreitungen in Washington der wichtigste Verbündete Deutschlands und Europas.

«Fest steht: Sobald der neu gewählte Präsident (Joe) Biden die Regierungsgeschäfte übernimmt, wird das Amt wieder gewissenhaft geführt werden», erklärte Lambsdorff am Donnerstag. Der FDP-Fraktionsvize warf dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump vor, einen Anschlag auf die Demokratie verübt zu haben, «doch die Demokratie ist stärker als Trump». «Die amerikanischen Institutionen sind widerstandsfähig, rechtsstaatlich und verfassungstreu», so Lambsdorff weiter.

US-Handelsbilanzdefizit steigt auf den höchsten Stand seit 2006

WASHINGTON: Das Defizit der USA im Außenhandel ist im November auf den höchsten Stand seit über 14 Jahren gestiegen. Das Minus sei von 63,1 Milliarden US-Dollar (51,24 Mrd Euro) im Vormonat auf 68,1 Milliarden Dollar (55,3 Mrd Euro) geklettert, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der höchste Stand seit August 2006.

Ausschlaggebend für die Entwicklung war, dass die Importe stärker stiegen als die Exporte. So legten die Importe um 2,9 Prozent zum Vormonat zu, während die Exporte nur um 1,2 Prozent stiegen.

US-Präsident Donald Trump hatte schon zu Beginn seiner Amtszeit das Handelsbilanzdefizit zum internationalen Streitthema erhoben. Das chronische US-Defizit wollte er unter anderem mit einer aggressiven Zollstrategie bekämpfen. Er kündigte Handelsverträge und machte Front gegen die Welthandelsorganisation (WTO). Bei seinem protektionistischen «America first»-Kurs hatte Trump immer argumentiert, die USA würden von wichtigen Handelspartnern wie China oder den EU ausgenutzt. Viele Handelskonflikte sind ungelöst, das starke Ungleichgewicht zwischen Exporten und Importen besteht weiter.

Das US-Handelsdefizit basiert auf einer strukturell höheren Wareneinfuhr gegenüber dem Warenexport. Experten verweisen auch auf den anhaltend hohen Konsum und eine geringe Sparquote in den USA. Die Vereinigten Staaten sind ein typisches Nettoimportland. Sie können sich diesen Luxus leisten, weil ihnen das Ausland stetig Kredit zur Verfügung stellt. Die größten ausländischen Kreditgeber der USA sind China und Japan. Sie halten - abgesehen von der US-Notenbank Fed - die größten Bestände an US-Staatsanleihen.

Messerangriff auf Schwangere: Mann in Psychiatrie eingewiesen

DÜSSELDORF: Nach einem Messerstich in die Brust seiner schwangeren Freundin in Neuss bei Düsseldorf muss ein 32-Jähriger in die geschlossene Psychiatrie. Das Düsseldorfer Landgericht ordnete am Donnerstag die dauerhafte Unterbringung des Mannes an. Ein Gutachter hatte ihm eine paranoide Psychose attestiert. Der Mann sei bereits in seiner Heimat in Bulgarien in psychiatrischer Behandlung gewesen und habe in Neuss einen Rückfall erlitten.

Er hatte sich nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und auf seine Festnahme gewartet. Von seiner Freundin habe er sich damals verraten und verfolgt gefühlt, hatte er vor Gericht ausgesagt. Inzwischen wisse er, dass er sich das damals alles nur eingebildet habe. Auch Staatsanwaltschaft und Verteidiger sprachen sich für die Unterbringung aus.

Am 27. Juni vergangenen Jahres hatte der 32-Jährige der im fünften Monat Schwangeren in der gemeinsamen Neusser Wohnung ein Kissen auf das Gesicht gedrückt und sie gewürgt. Zwei Mal habe sie den Vater ihres ungeborenen Kindes mit Tritten abwehren können, berichtete die 31-jährige Frau vor Gericht. Kurz darauf habe er ihr mit den Worten «Du bist auch dabei» ein Küchenmesser in die Brust gerammt. Die Frau wurde durch eine Notoperation gerettet. Monate später brachte sie am 2. November einen gesunden Jungen zur Welt.

Irak erlässt Haftbefehl gegen Trump wegen Tötung von Top-General

BAGDAD: Nach dem Iran bemüht sich nun auch der Irak um die strafrechtliche Verfolgung von US-Präsident Donald Trump wegen der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Ein irakisches Gericht erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen Trump in Zusammenhang mit der Tötung Soleimanis vor einem Jahr in Bagdad. Bei den Ermittlungen würden auch «andere Komplizen dieses Verbrechens identifiziert, ob Iraker oder Ausländer», teilte der Oberste Justizrat nach dem Beschluss eines Untersuchungsrichters mit.

Die US-Armee hatte Soleimani auf Trumps Anweisung am 3. Januar 2020 mit einem Raketenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens getötet. Dabei kam auch der einflussreiche irakische Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis um. Soleimani war Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, die zu einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte gehören. Er koordinierte die Aktivitäten Iran-treuer Milizen im Irak und anderen Ländern.

Am Dienstag hatte der Iran bei Interpol bereits die internationale Fahndung nach Trump und 47 weiteren mutmaßlich Beteiligten beantragt. Darunter sind nach Angaben des iranischen Justizministeriums auch US-Kommandeure und Pentagonvertreter sowie amerikanische Truppen in der Region.

Der Raketenangriff auf Soleimani hatte die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter erhöht. Im Irak kam es danach mehrfach zu Raketenangriffen auf Militärstützpunkte, die von den US-Truppen genutzt werden, sowie auf die hoch gesicherte Grüne Zone in Bagdad. Dort liegt unter anderem die US-Botschaft. Am Jahrestag der Tötung Soleimanis am vergangenen Sonntag hatten Zehntausende Iraker bei einem Massenprotest Vergeltung für die Tat gefordert.

Schäuble versichert US-Parlamentariern enge deutsche Partnerschaft

BERLIN: Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dem US-Parlament die enge Partnerschaft Deutschlands versichert. «Unser Land nimmt großen Anteil an den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika», schrieb der CDU-Politiker am Donnerstag an Nancy Pelosi, die vor wenigen Tagen wiedergewählte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Diese Entwicklungen hätten «mit den Exzessen eines gewaltbereiten Mobs am und im Kapitol eine dramatische und besorgniserregende Zuspitzung erfahren - aufgeputscht durch einen abgewählten Präsidenten, der die Grundregel der Demokratie verachtet, seine offensichtliche Wahlniederlage einzugestehen», hieß es weiter.

Schäuble betonte, alle demokratisch verfassten Rechtsstaaten stünden derzeit vor der Herausforderung, Entscheidungen unter den Bedingungen der Globalisierung treffen zu müssen, mit der sich neben vielen Chancen auch gewaltige gesellschaftliche Konflikte verbänden. «Die gestrigen Szenen verdeutlichen die große Aufgabe, vor der nicht allein der neu gewählte Präsident, sondern in besonderem Maße die Kammern des Kongresses als Volksvertretung und damit die beiden großen politischen Lager jetzt stehen», schrieb Schäuble.

«Die mit der tiefen gesellschaftlichen Spaltung verbundenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessengegensätze können nur in dem institutionellen Rahmen und mit dem parlamentarischen Verfahren friedlich ausgehandelt werden, für die die USA der freien Welt stets ein Vorbild gewesen sind.»

Schäuble kündigte an, nach den Ereignissen in Washington prüfen zu lassen, welche Schlussfolgerungen daraus für den Schutz des Bundestages zu ziehen sind. Dies geschehe in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen sowie dem Land Berlin und dem Bundesinnenministerium. Bei der deutschen Botschaft in Washington sei bereits ein Bericht angefordert worden, wie es zu den Gewaltexzessen innerhalb des Kapitols kommen konnte.

US-Finanzminister prangert Gewalt in Washington als inakzeptabel an

JERUSALEM: US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Erstürmung des Kongresses in der Hauptstadt Washington scharf verurteilt. Die Gewalt sei inakzeptabel gewesen, sagte Mnuchin am Donnerstag vor einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Solche Taten müssten aufhören. Mnuchin rief die Amerikaner zu Einigkeit und zu Respekt für demokratische Prozesse auf. Netanjahu verurteilte die Ereignisse ebenfalls. Er sprach von einer schändlichen Tat.

Tausende Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump waren am Mittwoch nach Washington gekommen, um gegen die Zertifizierung des Wahlausgangs im Kongress zu protestieren. Nach einer einheizenden Rede Trumps marschierten Unterstützer von ihm vor dem Kapitol auf. Randalierer stürmten das Gebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen. Trump weigert sich, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Weder er noch seine Anwälte legten aber bislang stichhaltige Beweise dafür vor.

Aserbaidschan und Armenien streiten über Status von Berg-Karabach

BAKU/ERIWAN: Eine Reise des armenischen Außenministers nach Berg-Karabach hat den Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan über den Status der südkaukasischen Konfliktregion neu befeuert. Die vor zwei Monaten geschlossene Friedensvereinbarung sehe keinerlei Kontaktbeschränkungen zwischen Armenien und Karabach vor, hieß es am Donnerstag aus dem armenischen Außenministerium. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hatte Armenien zuvor mit der «eisernen Faust» gedroht, falls staatliche Vertreter weiter ohne aserbaidschanische Erlaubnis nach Karabach reisen.

Armenien hatte wiederholt gefordert, den politischen Status von Berg-Karabach festlegen zu lassen, das vor dem jüngsten Krieg lange von Armenien kontrolliert wurde. Davon will Aliyev jedoch nichts wissen: Karabach gehöre zu Aserbaidschan, sagte er immer wieder.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron betonte unterdessen laut Mitteilung, sich weiter für eine politische Lösung in dem Konflikt sowie für die Freilassung aller Gefangenen einsetzen zu wollen. Armenien und Aserbaidschan hatten in den vergangenen Wochen mehrfach Kriegsgefangene ausgetauscht. Es gab aber auch immer wieder Streit um weiter festgesetzte armenische Soldaten.

Die beiden verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken hatten zuletzt vom 27. September bis zum 9. November um Berg-Karabach gekämpft. Aserbaidschan holte sich weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen und überwiegend von Karabach-Armeniern bewohnten Gebiets zurück. Insgesamt starben auf beiden Seiten weit mehr als 4700 Menschen. Russische Friedenstruppen überwachen eine Waffenruhe, die unter Vermittlung Moskaus zustande kam.

Frühlingstemperaturen im Januar

ATHEN: Gute Nachrichten für die wenigen Touristen, die trotz der Corona-Epidemie den Winter in Griechenland verbringen: Warme Luftmassen aus Afrika führen in den kommenden Tagen zu frühlingshaften Temperaturen.

Die Thermometer sollen am Freitag und in den nächsten Tagen in fast allen Regionen des Urlaubslandes am frühen Nachmittag Werte um die 20 Grad Celsius zeigen, wie das Meteorologische Amt am Donnerstag mitteilte. Auf Kreta werden sogar Temperaturen bis zu 27 Grad erwartet. Ein Wärmeschub zum Jahresanfang ist in Griechenland nicht selten, aber: «Es ist für Anfang Januar ungewöhnlich, so hohe Temperaturen zu haben», sagte eine Meteorologin im griechischen Fernsehen.

Trumps früherer Stabschef Mulvaney tritt von neuem Posten zurück

WASHINGTON: Mick Mulvaney, der frühere Stabschef des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, ist infolge der gewaltsamen Ausschreitungen am Kapitol von seinem diplomatischen Posten als Nordirland-Beauftragter zurückgetreten. Er habe Außenminister Mike Pompeo informiert, dass er in Anbetracht der Umstände nicht mehr für diese Regierung arbeiten könne, sagte Mulvaney am Donnerstag im Gespräch mit dem Fernsehsender CNBC. Die Aufgabe als Sondergesandter für Nordirland sei nur ein Teilzeitjob gewesen, sagte er.

Mulvaney war bis vergangenen März Trumps Stabschef. Er war Trumps dritter Stabschef gewesen und hatte sich etwas länger als ein Jahr auf dem Posten gehalten. Sein Nachfolger ist der frühere Abgeordnete Mark Meadows, der weiterhin im Amt ist.

Nach Sturm auf Kongress soll Tel Avivs Rathaus in US-Farben leuchten

TEL AVIV: Nach der Erstürmung des Kongressgebäudes in Washington sollen die US-Farben die Fassade des Rathauses der israelischen Stadt Tel Aviv erleuchten. Die Aktion sei für Donnerstagabend geplant, kündigte ein Sprecher der Stadt an. Es solle ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für demokratische Regierungsführung sein.

Das Rathaus von Tel Aviv ist zu besonderen Anlässen wiederholt beleuchtet worden, so im vergangenen Jahr etwa aus Solidarität mit den Betroffenen der gewaltigen Explosion in Beirut in den Farben der libanesischen Fahne.

FBI sammelt Hinweise zu Teilnehmern des Sturms auf das Kapitol

WASHINGTON: Das FBI hat eine Webseite für Hinweise auf Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol in Washington eingerichtet. Die US-Bundespolizei bietet dort seit der Nacht zum Donnerstag die Möglichkeit, Videos und Fotos von Straftaten hochzuladen.

Die Ermittler können bereits darüber hinaus auf eine Fülle von belastendem Material aus erster Hand zurückgreifen: Trump-Anhänger hatten in sozialen Medien selbst zahlreiche Fotos und Videos veröffentlicht. Da sie trotz des Corona-Risikos zumeist keine Masken tragen, sind darauf viele Gesichter klar zu erkennen. Die Angreifer wurden unter anderem dabei gefilmt, wie sie durch die Hallen des Kapitols laufen und in den Sitzungssaal sowie Büros von Abgeordneten eindringen.

EU-Bürgerinitiative gegen «biometrische Massenüberwachung» zugelassen

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat eine Bürgerinitiative zugelassen, die das Sammeln und Verwenden von biometrischen Daten einschränken will. Die Organisatoren der Initiative forderten die EU-Kommission dazu auf, einen Rechtsakt vorzuschlagen, um «wahllose und willkürliche Verwendung biometrischer Daten» zu beenden, die zu «Massenüberwachung» oder einem unzulässigen Eingriff in die Grundrechte führen könnten, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte.

Ziel ist es nun, innerhalb von sechs Monaten eine Million Unterschriften aus mindestens sieben EU-Staaten zu sammeln. Dann hätte die Kommission wiederum sechs Monate Zeit für eine Reaktion. Sie kann den Angaben zufolge selbst entscheiden, ob sie der Aufforderung nachkommen will oder nicht. Der Beschluss muss jedoch begründet werden.

Abgeordneter würde Trump nicht nochmal für Nobelpreis nominieren

OSLO: Ein norwegischer Abgeordneter, der Donald Trump für den Friedensnobelpreis nominiert hat, hält eine Preisvergabe an den abgewählten US-Präsidenten nach den jüngsten Entwicklungen in den USA für fragwürdig. Die Nominierung sei für das Friedensabkommen gewesen, das Trump im Nahen Osten erzielt habe, sagte Christian Tybring-Gjedde von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei am Donnerstag dem norwegischen Sender TV2. Nach der Wahlniederlage habe sich Trumps allerdings nahezu «mental instabil» gezeigt. Trump hätte schon vor langem seine Niederlage anerkennen müssen, damit die USA vorankommen könnten. Angesichts der jetzigen Geschehnisse halte er einen Preis für Trump für «sehr unnatürlich».

Angeheizt von Trumps Behauptungen, seine Niederlage bei der US-Wahl gegen den Demokraten Joe Biden sei auf Wahlbetrug zurückzuführen, hatten Trump-Anhänger am Mittwoch das Kapitol in Washington gestürmt. Diese Szenen hätten ihn erschreckt, sagte Tybring-Gjedde. Seine Nominierung für den Einsatz in Nahost sei völlig richtig gewesen - Trump nochmals zu nominieren, sei nun aber sehr unpassend.

Der norwegische Parlamentsabgeordnete hatte im September verkündet, Trump für dessen Engagement für das Abkommen zwischen den Vereinten Arabischen Emiraten (VAE) und Israel nominiert zu haben, allerdings für den Preis 2021. Nominiert werden kann grundsätzlich jeder für den Friedensnobelpreis. Trump selbst hatte mehrmals erklärt, er würde den Nobelpreis «für viele Sachen» bekommen - wenn man ihn denn «fair» vergeben würde.

Nach Sturm auf Kapitol: Russland nennt US-Wahlsystem «archaisch»

MOSKAU: Nach den Ausschreitungen am US-Parlamentssitz in Washington hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums das Wahlsystem in den USA als «archaisch» bezeichnet. Bei den Vorfällen handele es sich um eine inneramerikanische Angelegenheit, sagte Maria Sacharowa am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. «Gleichwohl richten wir die Aufmerksamkeit erneut darauf, dass das US-Wahlsystem archaisch ist, es entspricht nicht heutigen demokratischen Standards.» Das lasse Raum für «zahlreiche Verstöße», sagte Sacharowa. Russland wünsche dem amerikanischen Volk, «dass es diesen dramatischen Moment der eigenen Geschichte mit Würde übersteht».

Die Proteste aufgebrachter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump waren am Mittwoch in der Hauptstadt Washington in Chaos und Gewalt geendet. Trump hatte seine haltlosen Wahlbetrugsbehauptungen wiederholt und seine Unterstützer dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen. Bei dem anschließenden Ansturm auf das Kongressgebäude drangen Demonstranten ins Innere des Kapitols ein. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt.

Auswärtiges Amt warnt vor weiteren Unruhen in den USA

BERLIN: Trotz Beruhigung der Lage in Washington warnt das Auswärtige Amt Deutsche in den USA vor weiteren Unruhen. «Eine Fortsetzung der Protestaktionen inklusive Schusswaffengebrauch kann nicht ausgeschlossen werden», heißt es in den aktualisierten Reisehinweisen, die das Ministerium am Donnerstagmittag im Internet veröffentlichte. «Die allgemeine Lage kann sich insbesondere in der Übergangsphase bis zu Einführung der neuen US-Regierung am 20. Januar 2021 jederzeit ändern und Unruhen können wieder aufflammen.»

Das Auswärtige Amt rät weiter dazu, die Innenstadt von Washington zu meiden und sich auch von Menschenansammlungen fernzuhalten, «in deren Umfeld es möglicherweise zu Gewalt kommen könnte». Zudem sollten die Entwicklungen der Lage in den lokalen Medien verfolgt und die Anweisungen von Sicherheitskräften befolgt werden.

Am Mittwoch waren Proteste wütender Anhänger Trumps in der US-Hauptstadt Washington eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Bei den Ausschreitungen kamen nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben - teilweise unter noch ungeklärten Umständen.

Biden will Richter Garland zum Justizminister machen

WASHINGTON: Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den renommierten Richter Merrick Garland zu seinem Justizminister machen. Das ließ der künftige US-Regierungschef am Donnerstag mitteilen und bestätigte damit Medienberichte vom Mittwoch. Garlands Stellvertreterin soll die Staatsanwältin Lisa Monaco werden. Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte Garland 2016 als Richter für den Obersten Gerichtshof nominiert, die Republikaner im Senat blockierten die Personalie jedoch. Garland ist 68 Jahre alt und derzeit Richter an einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington.

Der Senat muss auch Bidens Kabinettsmitglieder bestätigen. Garlands Kandidatur dürfte dort aber auf breite Zustimmung stoßen, zumal er als relativ unabhängiger und unpolitischer Richter gilt. Viele linke Demokraten hatten Biden gedrängt, einen politischeren Kandidaten für das Justizministerium auszuwählen. Sie erhoffen sich nach der Amtszeit von Präsident Donald Trump eine Führung des Justizministeriums, die sich offensiv für eine Stärkung der Bürgerrechte und gegen Rassismus einsetzen würde. Biden soll am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden.

Irans Ruhani: Vorfälle in Washington logische Folge der Trump-Ära

TEHERAN: Die Vorfälle in Washington waren nach Ansicht des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani die logische Folge der vierjährigen Ära von Donald Trump.

«Was da in den USA passiert ist zeigt auch den beträchtlichen Imageschaden, den dieser Mensch (Trump) der großen Nation USA zugefügt hat», sagte Ruhani am Donnerstag. Während seiner Präsidentschaft habe Trump die Demokratie geschwächt, dafür aber den Populismus gestärkt, sagte der iranische Präsident im Staatsfernsehen weiter. Ruhani sagte, er hoffe, dass die USA und die Welt diesen «Analphabeten» bald los seien und der neue US-Präsident Joe Biden und sein Team ihre Lehren aus den vergangenen vier Jahren ziehen würden.

Frankreich erinnert an Opfer der «Charlie Hebdo»-Terrorserie

PARIS: Sechs Jahre nach der islamistischen Terrorserie gegen das Satiremagazin «Charlie Hebdo» hat Frankreich der Opfer gedacht. Innenminister Gérald Darmanin und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo legten am Donnerstag Kränze vor dem ehemaligen Redaktionsgebäude des Magazins im Osten der französischen Hauptstadt nieder. «Für ihre Familien, für unsere Werte, für unsere Freiheit, für Frankreich: Wir werden nie vergessen», schrieb Darmanin auf Twitter.

Erst vor wenigen Wochen war der Prozess gegen Helfer und Hintermänner der Anschläge zu Ende gegangen. Die Angeklagten wurden zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Einer der Hauptbeschuldigten, Ali Riza Polat, soll wegen Beihilfe zu Verbrechen mit Terrorhintergrund für 30 Jahre ins Gefängnis. Seine Anwälte hatten damals Berufung gegen die Entscheidung angekündigt.

Bei den Attacken wurden im Januar 2015 17 Menschen getötet. In der Redaktion des Satireblatts eröffneten die Brüder Chérif und Saïd Kouachi damals das Feuer und richteten ein Blutbad an. Die Anschläge trafen aber nicht nur die Redaktion von «Charlie Hebdo», sondern auch einen koscheren Supermarkt in Paris. Die drei Täter wurden damals von Sicherheitskräften erschossen.

Frankreich ist in den vergangenen Monaten erneut Opfer von mehreren Terrorangriffen geworden. Im Herbst hatte ein 25-Jähriger vor dem ehemaligen Gebäude der Redaktion zwei Menschen mit einem Messer verletzt. Motiv waren den Ermittlern zufolge Mohammed-Karikaturen, die «Charlie Hebdo» zu Prozessbeginn veröffentlicht hatte. Der Angreifer hat ersten Erkenntnissen nach nicht gewusst, dass die Redaktion mittlerweile an einen geheimen Ort umgezogen ist. Im Oktober kam es zu der brutalen Attacke auf den Lehrer Samuel Paty bei Paris. Kurze Zeit später tötete ein 21-jähriger Attentäter drei Menschen in einer Kirche in Nizza.

Nach Sturm auf US-Kapitol: OSZE-Büro ruft zur Mäßigung auf

WARSCHAU/WASHINGTON: Nach dem Sturm auf das US-Kapitol in Washington hat das OSZE-Büro für Menschenrechte und demokratische Institutionen (ODIHR) alle Seiten zur Einhaltung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufgerufen. «Aufwiegelung zur Gewalt und Gewalt selbst haben keinen Platz im demokratischen Prozess», teilte die Einrichtung am Donnerstag in Warschau mit. Als Mitglied der OSZE hätten sich die USA verpflichtet, nicht nur demokratische Wahlen abzuhalten, sondern auch den Kandidaten mit der erforderlichen Stimmenmehrheit ordnungsgemäß ins Amt einzusetzen.

Die Wahlbeobachter der OSZE hätten keine Hinweise auf systematische Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung festgestellt, hieß es in der Mitteilung. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist eine Staatenkonferenz zur Friedenssicherung, der 57 Staaten aus Europa, Zentralasien und Amerika angehören. Das Sekretariat hat seinen Sitz in Wien. Das Büro in Warschau besteht seit 1991.

UN-Generalsekretär «traurig» über Vorfälle in Washington

NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich «traurig» über den beispiellosen Gewaltausbruch in der US-Hauptstadt Washington geäußert.

«Unter solchen Umständen ist es wichtig, dass die politischen Führer ihren Anhängern die Notwendigkeit aufzeigen, von Gewalt Abstand zu nehmen sowie demokratische Prozesse und Rechtsstaatlichkeit zu respektieren», ließ Guterres am Mittwoch (Ortszeit) über seinen Sprecher Stéphane Dujarric mitteilen. Er nahm damit indirekt Bezug auf US-Präsident Donald Trump, der seine Anhänger wiederholt dazu aufgestachelt hatte, gegen seine Wahlniederlage gegen Joe Biden vorzugehen.

DJV und Verdi empört über Angriffe auf Journalisten in Washington

WASHINGTON: Der Deutsche Journalisten-Verband DJV hat sich empört über Angriffe auch auf deutsche Reporter in der US-Hauptstadt Washington gezeigt. «Es zeigt sich wieder einmal, wie sehr die Anhänger von Donald Trump die Demokratie und Pressefreiheit verachten, angestachelt durch den abgewählten US-Präsidenten und seine Leute», teilte der DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall am Donnerstag mit. Der Verdi-Vorsitzender Frank Werneke sprach von einem «nicht akzeptablen Angriff auf die Pressefreiheit».

Zuvor hatten Journalisten von Angriffen auf die Pressevertreter vor dem Kapitol berichtet, wo Anhänger von US-Präsident Trump am Mittwoch den Sitz des Kongresses stürmten. Der ZDF-Büroleiter Elmar Theveßen erklärte im «heute journal», er und sein Team seien von Personen umringt worden, die er dem extremistischen Milieu zuordnen würde.

«Man hat uns bedroht, man hat angefangen, unsere Ausrüstung umzuwerfen, auch zu zerschlagen und uns wurde klar bedeutet, wir sollten verschwinden», so Theveßen. Er und auch die Kollegen unter anderem der ARD und von RTL seien aber unverletzt geblieben. In den ARD-«Tagesthemen» musste eine Schalte mit Studioleiterin Claudia Buckenmaier abgebrochen werden, als Buckenmaier auf sich nähernde Menschenmengen verwies: «Wir gehen hier jetzt besser weg.»

US-Präsident Trump hatte schon seit Jahren Stimmung gegen Journalisten gemacht und Medien immer wieder als «Volksfeinde» bezeichnet. Auf seinen Großkundgebungen stellte er die anwesenden Reporter wiederholt als ehrlos und verlogen dar.

«Rote Rosen» laufen ohne Szenen mit Karl Dall

LÜNEBURG: Die mit Entertainer Karl Dall kurz vor seinem Tod gedrehten Szenen für die ARD-Telenovela «Rote Rosen» werden nicht im Fernsehen gezeigt. Das sagte eine Sprecherin der Produktionsfirma am Donnerstag. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

Dall hatte im vergangenen Herbst für die in Lüneburg spielende Nachmittagsserie gedreht, dann aber einen Schlaganfall erlitten. Er starb am 23. November mit 79 Jahren. Als Rockstar Richie Skye hätte er im Januar in 15 Folgen der «Roten Rosen» zu sehen sein sollen. Es seien aber nur wenige Szenen gedreht worden, die auch chronologisch nicht zusammenhingen, sagte die Sprecherin. Die Aufnahmen passten in keinen Kontext und würden deshalb nicht verwendet.

Der 1941 in Emden in Ostfriesland geborene Dall war über Jahrzehnte als Musiker, Komiker, Schauspieler und Entertainer im deutschen Fernsehen präsent.

Italiens Regierung erfreut über bestätigten Wahl-Sieg in USA

ROM: Nach der Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden durch den US-Kongress hat sich Italiens Regierungschef Giuseppe Conte erfreut über die künftige Kooperation gezeigt. «Wir freuen uns, mit Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris zusammenzuarbeiten», schrieb der Anführer der Mitte-Links-Regierung am Donnerstag auf Twitter. Er wolle mit den USA die globale Agenda in puncto Wachstum, Nachhaltigkeit und Inklusion vorantreiben.

«Die USA können auf Italien als festen Verbündeten und strategischen Partner zählen», twitterte Außenminister Di Maio. Man stehe zusammen für die Unterstützung der Demokratie.

Conte und andere italienische Politiker hatten sich noch am Mittwoch besorgt über die Situation in der US-Hauptstadt Washington gezeigt. Anhänger Trumps hatten vor dem Kapitol, dem politischen Zentrum der Vereinigten Staaten, demonstriert. Später drangen einige in das Gebäude ein. Die Proteste richteten sich gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse. Die Sitzungen der beiden Kongresskammern mussten daraufhin unterbrochen werden.

2020 deutlich weniger Migranten auf Ägäis-Inseln

ATHEN: Die Zahl der Menschen, die aus der Türkei zu den griechischen Inseln in der Ost-Ägäis übergesetzt haben, ist im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Während 2019 gut 59.700 Menschen auf Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros ankamen, ging 2020 die Zahl der Neuankünfte auf knapp 9700 zurück.

«Wir haben uns Mühe gegeben und es geschafft, den Zustrom von Migranten einzudämmen», sagte der ehemalige stellvertretende Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Zuvor hatte das UN-Hilfswerk (UNHCR) die abschließenden Zahlen des Jahres 2020 für die Inseln veröffentlicht.

Die konservative griechische Regierung hatte das Asylverfahren beschleunigt und zusätzliches Personal eingestellt. Zudem wurden mehrere Tausend Migranten - meist unbegleitete oder kranke Minderjährige mit ihren Familien - in andere EU-Staaten gebracht. Tausende Menschen, die mit großer Wahrscheinlichkeit Asyl bekommen werden, etwa schwangere Frauen und ältere Menschen sowie Familien, brachte Athen aufs Festland. Zudem werden die Seegrenzen zur Türkei schärfer überwacht. Humanitäre Organisationen werfen Athen vor, illegale Zurückweisungen in die Türkei (Pushbacks) zu erlauben. Dies bestreitet die Regierung.

Insgesamt befinden sich zurzeit nach Angaben der griechischen Koordinationsbehörde für Asyl gut 17.000 Migranten auf den Inseln. Anfang 2020 lebten auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos noch mehr als 42.000 Migranten in völlig überfüllten Auffanglagern.

Rechtspopulistin Le Pen «extrem schockiert» über Gewalt in Washington

PARIS: Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat die gewaltsamen Ausschreitungen am Sitz des US-Parlaments verurteilt. «Ich glaube, dass wir in einer Demokratie das Recht verteidigen müssen, zu protestieren, zu demonstrieren, aber friedlich», sagte Le Pen dem Sender France 2 am Donnerstagmorgen. Wie alle Franzosen sei sie von den Bildern der Gewalt «extrem schockiert». «Jede Gewalttat, die darauf abzielt, den demokratischen Prozess zu untergraben, ist unzulässig.»

Le Pen erkannte außerdem den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden an. Man habe das Recht, das Ergebnis einer Wahl vor Gericht anzufechten, sagte die Chefin der Rechtsaußenpartei Rassemblement National (RN/früher: Front National). Aber sobald alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien, müsse der demokratische Prozess respektiert, die Niederlage eingestanden und Joe Bidens Sieg anerkannt werden. Le Pen hatte kurz nach der Wahl erklärt, Biden nicht gratulieren zu wollen, weil sie das «Spiel nicht als abgeschlossen» betrachte.

Noch in der Nacht hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als einer der ersten Staatschefs dem amerikanischen Volk die Solidarität seines Landes zugesichert.

Am Mittwoch waren Proteste wütender Anhänger Trumps in der Hauptstadt Washington eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Bei den Ausschreitungen kamen nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben.

Steinmeier: Sturm auf das Kapitol ist Ergebnis von Lügen und Hetze

BERLIN: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Donald Trump indirekt mit für die Ausschreitungen am US-Parlamentssitz in Washington verantwortlich gemacht.

«Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen, von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze - auch von allerhöchster Stelle», sagte Steinmeier am Donnerstag in Berlin. Der bewaffnete Mob sei von Trump aufgestachelt worden, der einen Grundstein der Demokratie missachte: Den friedlichen Machtwechsel infolge freier Wahlen.

«Es war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie», sagte Steinmeier - und auch ein «Angriff auf die liberale Demokratie überhaupt». Zugleich sicherte Steinmeier dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden seine Zusammenarbeit zu. «Die Fackel der Demokratie wird wieder heller leuchten», betonte er.

Der deutsche Staatschef erinnerte auch an die aus dem Ruder gelaufene Demonstration vor dem Berliner Reichstag im vergangenen Jahr, als Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Stufen des deutschen Parlamentssitzes vordrangen. «Deshalb sende ich diese Botschaft heute auch an uns alle: Hass und Hetze gefährden die Demokratie. Lügen gefährden die Demokratie. Gewalt gefährdet die Demokratie», sagte er.

Getarnt als Katzenfutter: Polizei entdeckt über sechs Kilo Haschisch

REES: Die Drogen waren als Katzenfutter getarnt: Die Polizei hat an der Autobahn 3 an der Grenze zu den Niederlanden mehr als sechs Kilogramm Haschisch sichergestellt.

Das in Tierfutter-Beuteln versteckte Rauschgift sei bei der Kontrolle eines Autofahrers nahe dem niederrheinischen Rees entdeckt worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Der Mann wurde nach dem Fund am Montag festgenommen. Das Auto des Mannes aus Belgien stellten die Polizisten sicher.

Aktivisten: Drei Tote bei israelischen Raketenangriffen

DAMASKUS: Bei erneuten Angriffen Israels in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Israelische Raketen hätten Militärposten im Süden des Bürgerkriegslandes angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Dort seien syrische Regierungstruppen und Milizen der libanesischen Hisbollah stationiert, die mit dem Iran verbündet sind. Bei den Angriffen seien auch Waffendepots zerstört worden.

Von israelischer Seite gab es zunächst keinen Kommentar.

Die syrische Staatsagentur Sana berichtete, die Luftabwehr habe «die meisten» der israelischen Raketen am Mittwochabend abgeschossen. Anwohner der Hauptstadt Damaskus hätten in der Nacht Explosionen und Sirenen von Rettungswagen gehört.

Im vergangenen Jahr hatte die israelische Luftwaffe laut ihrem Jahresbericht rund 50 Ziele in Syrien angegriffen. Meist richten die Angriffe sich gegen Truppen und Einrichtungen, die mit dem schiitischen Iran in Verbindung gebracht werden. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind und ist zugleich im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter von Machthaber Baschar al-Assad. Israel will verhindern, dass der Iran dort seinen Einfluss und vor allem seine Militäreinrichtungen weiter ausbaut.

Israels Ministerpräsident Netanjahu verurteilt Unruhen in Washington

JERUSALEM: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Erstürmung des Kongresses in der US-Hauptstadt Washington verurteilt. Der Regierungschef sprach am Donnerstag in Jerusalem von einer schändlichen Tat. Gesetzlosigkeit und Gewalt seien das Gegenteil von den Werten, die Amerikaner und Israelis schätzten, sagte Netanjahu vor einem Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin in Jerusalem. «Ich habe keinen Zweifel, dass die amerikanische Demokratie siegen wird - sie hat es immer getan.»

Netanjahu und der amtierende US-Präsident Donald Trump haben ein enges Verhältnis. Netanjahu hatte Trump als «besten Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte», beschrieben. Trump hat etwa Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.

Tausende Anhänger des abgewählten Trump waren am Mittwoch nach Washington gekommen, um gegen die Zertifizierung des Wahlausgangs im Kongress zu protestieren. Nach einer einheizenden Rede Trumps marschierten Unterstützer von ihm vor dem Kapitol auf. Randalierer stürmten das Gebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen. Trump weigert sich, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Weder er noch seine Anwälte legten aber bislang stichhaltige Beweise dafür vor.

Deutsche Justiz geht gegen islamistische Terrorfinanzierer vor

KARLSRUHE: Die deutsche Bundesanwaltschaft ist am Donnerstagmorgen in mehreren Bundesländern gegen ein internationales Netzwerk zur islamistischen Terrorfinanzierung in Syrien vorgegangen.

Es habe drei vorläufige Festnahmen und Durchsuchungen an etlichen Orten gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Festgenommen wurden seinen Angaben zufolge zwei Männer mit deutschem Pass und eine Frau, die auch noch die kosovarische und die serbische Staatsangehörigkeit hat. Ob sie in Untersuchungshaft kommen, sollte noch am Donnerstag ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe entscheiden.

Haftbefehle lagen zunächst nicht vor, wie der Sprecher sagte. Die drei seien in Ulm, München und im niedersächsischen Delmenhorst festgenommen worden. Die Durchsuchungen hätten sich dann noch gegen elf weitere Beschuldigte gerichtet.

Das Geld sollte laut Bundesanwaltschaft der Gruppierung Haiat Tahrir al-Scham (HTS) zugutekommen, einem Zusammenschluss militant-islamistischer Terrororganisationen, die Syriens Präsidenten Baschar al-Assad stürzen wollen. Zentrale Figur sei ein Mann in Syrien, der den Spendenaufruf über das Internet gestartet habe.

Trumps Video an seine Anhänger am Kapitol: «Wir lieben Euch»

WASHINGTON: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat sich während der Proteste am Kapitol per Video an seine Anhänger gewandt. Für die auf Twitter veröffentlichte Botschaft hagelte es Kritik. Der Kurznachrichtendienst sperrte im Verlauf der Nacht das Konto des Präsidenten für zwölf Stunden. Das Video und andere Tweets hätten gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen, begründete Twitter diesen Schritt. Die Deutsche Presse-Agentur übersetzt und dokumentiert Trumps Video-Botschaft:

«Ich kenne Euren Schmerz. Ich weiß, dass Ihr verletzt seid. Uns wurde die Wahl gestohlen, es war ein Erdrutschsieg. Und jeder weiß das, vor allem die andere Seite. Aber Ihr müsst jetzt nach Hause gehen, wir brauchen Frieden. Wir müssen Recht und Ordnung haben. Wir müssen unsere großartigen Sicherheitskräfte respektieren. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird. Es ist eine sehr schwierige Zeit. Es gab noch nie eine Zeit wie diese, in der so etwas passiert ist, in der sie es uns allen wegnehmen konnten, mir, Euch, unserem Land. Das war Wahlbetrug. Aber wir können diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Wir müssen Frieden haben. Also geht nach Hause. Wir lieben Euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Ihr habt gesehen, was passiert. Ihr seht, wie andere behandelt werden, die so schlecht und so böse sind. Ich weiß, wie Ihr Euch fühlt. Aber geht nach Hause und geht in Frieden nach Hause.»

Munich Re: Weltweite Schäden durch Naturkatastrophen steigen

MÜNCHEN: Die weltweiten Schäden wegen Naturkatastrophen sind im vergangenen Jahr gestiegen. Rund um den Globus haben Stürme, Hochwasser, Erdbeben und andere Katastrophen volkswirtschaftliche Schäden von 210 Milliarden Dollar (rund 170 Mrd Euro) verursacht. Im Vorjahr waren es 166 Milliarden Dollar gewesen. Das haben die Fachleute des Rückversicherers Munich Re für den am Donnerstag veröffentlichten neuen Naturkatastrophenbericht des Unternehmens errechnet.

Besonders schwer getroffen wurden die USA, wo Hurrikane, Serien schwerer Gewitter und Waldbrände allein 95 Milliarden Dollar anrichteten - sechs der zehn teuersten Naturkatastrophen trafen die Vereinigten Staaten.

Europa kam mit vergleichsweise geringen Schäden von 12 Milliarden Dollar eher glimpflich davon. Für das Erdbeben in Kroatien am 29. Dezember gibt es noch keine Zahlen, doch dürften die Schäden nach Einschätzung der Munich Re eher begrenzt ausgefallen sein, da die Region um das Epizentrum vergleichsweise dünn besiedelt ist.

Merkel gibt Trump Mitverantwortung an Sturm auf Kapitol

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump eine Mitschuld am Sturm von dessen Anhängern auf das Kapitol in Washington gegeben. Die verstörenden Bilder von der Erstürmung des Kongresses hätten sie «wütend und auch traurig gemacht», sagte Merkel am Donnerstag bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Berlin. «Ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt.» Das habe die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht möglich geworden seien.

«Eine Grundregel der Demokratie ist: Nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer», sagte Merkel. «Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt.»

Zugleich zeigte sich Merkel mit Blick auf den gewählten Präsidenten Biden auch zuversichtlich. Die Worte Bidens und viele Reaktionen aus beiden großen Parteien der USA «machen mich aber ganz sicher: Diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen, als die Angreifer und Randalierer.» Es sei tragisch, dass Menschen in den Ereignissen der Nacht ihr Leben verloren hätten. «Aber für mich ist es ein Zeichen der Hoffnung, dass der Kongress seine Arbeit in der Nacht fortgesetzt hat.» Nun stehe die Bestätigung des Wahlsieges von Biden und von Vizepräsidentin Kamala Harris fest. «Die Vereinigten Staaten von Amerika werden in weniger als zwei Wochen so wie es sein muss ein neues Kapitel ihrer Demokratie eröffnen», sagte Merkel.

Am Mittwoch waren Proteste wütender Anhänger Trumps in der Hauptstadt Washington eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Bei den Ausschreitungen kamen nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben.

Trump kündigt geordnete Machtübergabe an Biden an

WASHINGTON: Der abgewählte US-Präsident Donald Trump wird sich nicht weiter gegen die Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden sperren.

Die Amtsgeschäfte würden am 20. Januar geordnet übertragen, betonte Trump laut einer vom stellvertretenden Stabschef Dan Scavino per Twitter verbreiteten Mitteilung am Donnerstag. Zuvor hatte der US-Kongress den Wahlsieg Bidens offiziell bestätigt. Trump bekräftigte zugleich, dass er nicht mit dem Ausgang der Wahl einverstanden sei.

Ansturm auf Kapitol: China wünscht USA Rückkehr zum Frieden

PEKING: Nach den Unruhen in Washington hat China den USA eine schnelle Rückkehr zu «Frieden, Stabilität und Sicherheit» gewünscht. «Wir glauben, dass sich das amerikanische Volk Sicherheit und Ruhe wünscht, insbesondere inmitten der Pandemie», sagte Hua Chunying, eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, am Donnerstag: «Wir hoffen, dass das amerikanische Volk so schnell wie möglich wieder Frieden, Stabilität und Sicherheit genießen kann.»

Auch zog die Sprecherin Parallelen zu den Anti-Regierungsprotesten in Hongkong, bei denen immer wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen waren. Hua Chunying erinnerte daran, dass auch während der Hongkong-Proteste Demonstranten ins Parlament der chinesischen Sonderverwaltungsregion eingedrungen waren. Obwohl es nach Darstellung der Sprecherin in Hongkong mehr Gewalt von Seiten der Regierungsgegner gegeben habe, sei die Polizei stets professionell vorgegangen. In Washington seien an nur einem Tag vier Menschen gestorben.

Demokratie-Aktivisten in Hongkong hatten während der Proteste 2019 über unverhältnismäßige Polizeigewalt geklagt. Eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe wurde von der Regierung abgelehnt. Nach der Einführung eines scharfen Sicherheitsgesetzes in diesem Sommer ist die Demokratie-Bewegung in Hongkong praktisch zum Erliegen gekommen. Bekannte Aktivisten wurden wegen relativ geringer Vergehen zu teilweise langen Haftstrafen verurteilt. Viele Mitglieder der Opposition sind aus Angst vor Verfolgung aus Hongkong geflohen.

Scholz macht Trump verantwortlich für Ausschreitungen in Washington

BERLIN: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat US-Donald Trump für die Ausschreitungen in Washington verantwortlich gemacht. «Donald Trump hat die Verantwortung für das, was dort geschehen ist. Das kann er nicht wegreden», sagte der Finanzminister in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv. Trump habe viele Menschen «aufgestachelt und auch nicht zurückgehalten». «Das ist ganz klar etwas, was man erlebt, wenn Populisten Macht bekommen.» Das Eindringen von Trump-Anhängern in das US-Parlament bezeichnete Scholz als «bedrückend» und «erschreckend».

Trump war am Mittwoch kurz vor der Kongresssitzung zur Zertifizierung der Ergebnisse der US-Präsidentenwahl vor seinen Anhängern aufgetreten. Er hatte dabei seine unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe wiederholt und seine Unterstützer dazu aufgerufen, zum Kapitol - dem Sitz des US-Parlaments - zu ziehen. Anschließend erstürmten Randalierer das Kongressgebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, Parlamentssäle wurden geräumt, Abgeordnete in Sicherheit gebracht.

Britische Ministerin macht Trump für Unruhen verantwortlich

LONDON: Die britische Innenministerin Priti Patel hat US-Präsident Donald Trump für die Unruhen rund um das Kapitol verantwortlich gemacht.

«Seine Kommentare haben zu dieser Gewalt geführt», sagte Patel am Donnerstag der BBC. Trump habe «dazu beigetragen, diese Gewalt zu schüren, und er hat nichts unternommen, um zu deeskalieren», sagte Patel. Premierminister Boris Johnson, der stets seine gute Beziehungen zu Trump hervorhob, hatte am Vorabend von «schändlichen Szenen» in Washington gesprochen, den US-Präsidenten aber nicht erwähnt.

Fünf Zivilisten bei Luftangriff getötet

KABUL: In Afghanistan sind bei einem Luftangriff mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Fünf weitere Menschen seien bei dem Angriff in der Nacht zum Donnerstag in der südlichen Provinz Helmand verletzt worden, sagten mehrere Provinzräte übereinstimmend. Unter den Opfern waren demnach drei Frauen, ein Kind sowie ein junger Mann.

Der Luftangriff erfolgte in einem von den Taliban kontrollierten Bezirk nahe der Provinzhauptstadt Laschkarga, wie es aus Helmand hieß. Die militant-islamistische Gruppe machte die US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich. Provinzräte sagten, die Hintergründe des Luftangriffs seien unklar. Der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Sonny Leggett, wies die Vorwürfe der Taliban auf Twitter zurück.

In Helmand toben seit Monaten schwere Gefechte zwischen den aufständischen Taliban und Afghanistans Streitkräften. Die militant-islamistischen Taliban hatten im Oktober 2020 eine Großoffensive in der umkämpften Provinz gestartet, Zehntausende Menschen wurden vertrieben.

Am Mittwoch nahmen unterdessen Unterhändler der Taliban und Afghanistans Regierung nach mehreren Wochen Unterbrechung die Friedensgespräche in Doha wieder auf. Nach ersten kleinen Fortschritten wollen die Konfliktparteien über ihre Agenda sprechen. Die Gewalt geht im Land unvermindert weiter, eine Waffenruhe lehnen die Taliban weiterhin ab.

Nordkoreas Machthaber will Militärkapazitäten ausbauen

SEOUL/PJÖNGJANG: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will trotz internationaler Sanktionen und erheblicher wirtschaftlicher Probleme das militärische Potenzial des Landes deutlich ausbauen. Am zweiten Tag des Kongresses der herrschenden Arbeiterpartei präsentierte Kim am Mittwoch in Pjöngjang «Ziele und praktische Wege», die im Zuge eines neuen Fünf-Jahres-Entwicklungsplans umgesetzt werden sollen. Zudem habe Kim in seinem Lagebericht den «wichtigen Willen» herausgestellt, «die Verteidigungsfähigkeiten des Staats auf ein viel höheres Niveau» zu stellen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Donnerstag. Dadurch solle die Sicherheit «des Landes und der Menschen sowie ein friedliches Umfeld für den sozialistischen Aufbau» gewährleistet werden.

Ob Kim die Atomwaffen des Landes erwähnte, ging aus den Berichten nicht hervor. Ende 2019 hatte Kim bei einer Sitzung des Zentralkomitees der Partei erklärt, dass sich Pjöngjang grundsätzlich nicht mehr an sein Moratorium für Tests von Atombomben und Interkontinentalraketen gebunden sehe. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms international isoliert. Die wegen des Programms verhängten Sanktionen hemmen seine wirtschaftliche Entwicklung.

Zum Auftakt des neuen Parteikongresses hatte Kim am Dienstag eingeräumt, die Ziele des alten, 2016 aufgestellten Fünf-Jahres-Plans für die wirtschaftliche Entwicklung seien nicht erfüllt worden. Beim laufenden Kongress soll ein neuer Plan für die nächsten fünf Jahre festgelegt werden.

Formal ist der Kongress, der ursprünglich alle fünf Jahre abgehalten werden sollte, das wichtigste Gremium der Partei. Allerdings war der siebte Kongress im Mai 2016 der erste seit 36 Jahren gewesen. Kim ist auch Parteivorsitzender.

Polens Staatschef nach Kapitol-Sturm: «Innere Angelegenheit» der USA

WARSCHAU: Nach dem Sturm von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington hat Polens Präsident Andrzej Duda die Ereignisse als «innere Angelegenheit der Vereinigten Staaten» bezeichnet. Die USA seien eine Demokratie und ein Rechtsstaat, schrieb Duda am Donnerstag auf Twitter. Die Macht hänge vom Wählerwillen ab, und über die Sicherheit des Staates und seiner Bürger würden die dazu berufenen Dienste wachen. «Polen glaubt an die Kraft der amerikanischen Demokratie.»

Am Mittwoch waren Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Bei den Ausschreitungen kamen nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben. Zahlreiche europäische Spitzenpolitiker äußerten sich schockiert über die Ereignisse in Washington und verurteilten die Gewalt. Polens nationalkonservative Führung hat aus ihrer Bewunderung für Trump nie einen Hehl gemacht.

China hat laut Studie bei Umwelt und Klima noch viel Arbeit vor sich

PEKING: China hat bei der Umsetzung seiner Umwelt- und Klimaziele laut einer neuen Analyse noch einen langen Weg vor sich. Zwar habe China sämtliche «grünen Ziele», die es sich 2016 in seinem letzten Fünfjahresplan gesetzt hatte, bereits erfüllt oder stehe kurz davor. Dennoch ergebe sich für die Volksrepublik in Bezug auf Nachhaltigkeit nur eine «gemischte Erfolgsbilanz», heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse von Wissenschaftlern des China Instituts Merics in Berlin.

Die Volksrepublik ist das Land mit dem weltweit größten Treibhausgas-Ausstoß. Obwohl China jährlich mehr Kapazitäten bei erneuerbaren Energien hinzufüge als jede andere Nation, sei das Land insgesamt noch immer zu sehr von «schmutzigen» Energiequellen abhängig, schrieben die Merics-Experten Anna Holzmann und Nis Grünberg.

Allein im ersten Halbjahr 2020 seien in China fast 20 Gigawatt (GW) Kohlekraftkapazität hinzugefügt und weitere 48 GW an Kohlekraftwerken genehmigt worden. Dies sei mehr als alle Kohlekraft in Deutschland zusammen. Auch führten die Autoren an, dass ein eigentlich für das vergangene Jahr geplantes System zum Handel von Emissionsrechten verschoben wurde. Zudem setze Peking bei chinesischen Investitionen in kohlenstoffintensive Projekte im Ausland noch keine strengen Grenzen.

Trotz solcher Probleme sei China laut der Merics-Analyse entschlossen, eine weltweite Führungsrolle bei umweltfreundlichen Technologien und nachhaltigen Lösungen einzunehmen. Chinas Ambitionen sollten daher «ernst genommen werden».

Israels Außenminister schockiert über Ereignisse am US-Kapitol

JERUSALEM: Israels Außenminister Gabi Aschkenasi hat die Erstürmung des US-Kongresses scharf verurteilt. Der Angriff habe ihn schockiert, schrieb Aschkenasi am Donnerstagmorgen bei Twitter. Seit ihrer Unabhängigkeit seien die USA ein Leuchtfeuer der Deomkratie gewesen und hätten für Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Unabhängigkeit gestanden. «Ich bin mir sicher, dass die Amerikaner und ihre gewählten Vertreter wissen werden, wie sie diesen Angriff abwehren werden.» Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich zunächst öffentlich nicht zu den Ereignissen.

Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump waren am Mittwoch vor dem Parlamentssitz aufmarschiert und in das Gebäude eingedrungen. Die Kongresskammern hatten ihre Beratungen zur Zertifizierung des Präsidentschaftswahlergebnisses für Stunden unterbrechen müssen.

Seltene Haiattacke - Frau stirbt in Waihi Beach

WELLINGTON: Bei einer mutmaßlichen Haiattacke in Neuseeland ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Opfer sei am Donnerstag zunächst noch lebend aus dem Wasser geborgen worden, wenig später trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte aber gestorben, berichtete die Zeitung «New Zealand Herald» unter Berufung auf die Behörden.

Das Unglück ereignete sich am beliebten Waihi Beach auf der Nordinsel. Um welche Art der Raubfische es sich handelte, war zunächst unklar. Jedoch seien in der Region zuletzt junge Weiße Haie gesichtet worden, sagte der Experte Riley Elliott. Haiangriffe sind in Neuseeland extrem selten. Zwischen 1852 und 2013 wurden nur zwölf tödliche Attacken verzeichnet.

Kosovo wählt am 14. Februar neues Parlament

PRISTINA: Das Kosovo wählt am 14. Februar vorzeitig ein neues Parlament. Dies entschied die amtierende Staatspräsidentin Vjosa Osmani am späten Mittwochabend. Zuvor hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass die Wahl des gegenwärtigen Ministerpräsidenten Avdullah Hoti durch das Parlament am 3. Juni des Vorjahres ungesetzlich war. Osmani löste gleichzeitig auch das im Oktober 2019 gewählte Parlament auf.

Das Verfassungsgericht hatte am 21. Dezember des Vorjahrs befunden, dass die Wahl Hotis nicht rechtens war, weil einer der Abgeordneten, die für ihn gestimmt hatten, wegen einer strafrechtlichen Verurteilung nicht wahlberechtigt war. Das Verfassungsgericht ließ sein Urteil dazu am Mittwoch in schriftlicher Form ergehen. Osmani hatte das schriftliche Urteil abgewartet, ehe sie den Termin für die Neuwahl festsetzte.

Polizeichef: Vier Tote bei Ausschreitungen am US-Kapitol

WASHINGTON: Bei den Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am US-Kapitol sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei am Mittwoch (Ortszeit) im Kongressgebäude von einem Polizisten angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben, sagte der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, in der Nacht zu Donnerstag. «Darüber hinaus wurden heute drei weitere Todesfälle aus der Umgebung des Kapitols gemeldet. Eine erwachsene Frau und zwei erwachsene Männer scheinen an unterschiedlichen medizinischen Notfällen gelitten zu haben, die zu ihrem Tod führten.»

Contee machte keine Angaben dazu, wer die Frau war, die im Kapitol angeschossen wurde. «Das ist ein tragischer Vorfall, und ich kondoliere der Familie und den Freunden des Opfers», sagte er. Der Vorfall werde intern von der Polizei untersucht. Unklar blieb auch, um welche medizinischen Notfälle es sich handelte.

Contee sagte weiter, bei den Zusammenstößen seien mindestens 14 Polizisten verletzt worden, zwei davon schwer. Einer der Schwerverletzten sei von Demonstranten in die Menge gezogen und dort angegriffen worden. Der zweite habe erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten, als er von einem Projektil getroffen worden sei.

Contee sagte, zwei Rohrbomben seien gefunden worden. In einem Fahrzeug seien außerdem Molotow-Cocktails entdeckt worden. Bis zum Abend habe die Polizei 52 Personen festgenommen - vier wegen verbotenem Waffenbesitz und 47 wegen Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre, die um 18.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft trat. Die Hälfte dieser Festnahmen seien auf dem Gelände des Kapitols erfolgt.

Zweiter Einspruch gegen US-Wahlergebnis im Kongress abgewiesen

WASHINGTON: Im US-Kongress ist auch der zweite Versuch mehrerer Republikaner gescheitert, das Präsidentschaftswahlergebnis in einem der US-Bundesstaaten anzufechten. Der Senat und das Repräsentantenhaus wiesen in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) den Einspruch von republikanischen Abgeordneten und dem republikanischen Senator Josh Hawley ab, den diese gegen das Wahlergebnis aus dem Staat Pennsylvania eingelegt hatten. Lediglich sieben Senatoren unterstützten die Einwände, 92 stimmten dagegen. Die Kammer verzichtete auf eine Debatte zu dem Einspruch. Im Repräsentantenhaus stimmten nach einer Debatte 282 Abgeordnete gegen den Vorstoß, 138 dafür. Um dem Einspruch zum Erfolg zu verhelfen, wäre die Zustimmung beider Kongresskammern nötig gewesen.

Der amtierende republikanische Präsident Donald Trump hatte die Wahl Anfang November mit deutlichem Abstand gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden verloren. Trump weigert sich aber, seine Niederlage einzugestehen. Trump behauptet, er sei durch massiven Betrug um den Sieg gebracht worden. Weder er noch seine Anwälte legten stichhaltige Beweise dafür vor. Dutzende Klagen des Trump-Lagers wurden bislang von Gerichten abgeschmettert, auch vom Obersten US-Gericht.

Der Kongress war am Mittwoch zusammengekommen, um die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl offiziell zu bestätigen. Dies ist üblicherweise eine Formalie im Nach-Wahl-Prozedere der USA. Diverse Republikaner aus beiden Kongresskammern hatten jedoch vorab angekündigt, Einspruch gegen die Resultate aus mehreren US-Bundesstaaten einzulegen - angetrieben durch Trumps unbelegte Betrugsbehauptungen.

Die Beratungen im Kongress wurden überschattet von heftigen Ausschreitungen aufgebrachter Trump-Anhänger. Randalierer hatten zeitweise das Kongressgebäude gestürmt und so verursacht, dass die Kongresssitzungen für mehrere Stunden unterbrochen werden mussten.

Macron verurteilt Kapitol-Sturm - Solidarität mit amerikanischem Volk

PARIS: Als einer der ersten Staatschefs hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die gewaltsamen Ausschreitungen am Sitz des US-Parlaments verurteilt und dem amerikanischen Volk die Solidarität seines Landes zugesichert. «Wenn in einer der ältesten Demokratien der Welt die Anhänger eines scheidenden Präsidenten mit Waffeneinsatz die legitimen Ergebnisse einer Wahl in Frage stellen, dann wird das universelle Prinzip «ein Mensch, eine Stimme» attackiert», sagte Macron in einer am Donnerstagmorgen auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft. «Heute stellt sich Frankreich mit Kraft, Inbrunst und Entschlossenheit an die Seite des amerikanischen Volkes.»

Die Ereignisse in Washington seien ein Angriff auf die Demokratie, und man werde nicht klein beigeben vor jenen, die dafür verantwortlich seien, sagte Macron. Seine zunächst auf Französisch gehaltene Ansprache beendete er auf Englisch mit den Worten: «Was heute in Washington, DC passiert ist, ist nicht Amerika, definitiv nicht. Wir glauben an die Stärke unserer Demokratien. Wir glauben an die Stärke amerikanischer Demokratie.»

Senator Durbin: Trump hat Mob inspiriert

WASHINGTON: Der demokratische Senator Dick Durbin hat den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump mitverantwortlich für den Sturm auf das Kapitol durch seine Anhänger gemacht.

Trump habe bewusst zu einer Demonstration in Washington am selben Tag aufgerufen, an dem der Kongress das Ergebnis der Präsidentenwahl zertifizieren sollte, sagte Durbin am Mittwochabend (Ortszeit), nachdem der Senat seine Sitzung wieder aufgenommen hatte. «Er wollte, dass dieser Mob den verfassungsmäßigen Prozess stört, dessen Teil wir sind. Dieser Mob wurde von einem Präsidenten inspiriert, der eine Niederlage nicht akzeptieren kann.».

Senatorin Loeffler gibt Widerstand gegen Biden-Sieg auf

WASHINGTON: Nach dem Sturm auf das US-Kapitol durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hat die republikanische Senatorin Kelly Loeffler ihren Widerstand gegen die Zertifizierung der Wahlergebnisse aufgegeben. Die Ereignisse vom Mittwoch hätten sie dazu gezwungen, ihre Haltung zu überdenken, sagte Loeffler am Mittwochabend (Ortszeit), nachdem der Senat seine Sitzung zur Zertifizierung der Ergebnisse wieder aufgenommen hatte.

Loeffler hatte sich kurz vor der Wahl einer Gruppe von republikanischen Senatoren angeschlossen, die auf Betreiben Trumps den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl kippen wollten. Sie wollten bei der Kongresssitzung am Mittwoch Einspruch gegen die Wahlergebnisse in mehreren Bundesstaaten einlegen, die Biden gewonnen hatte. Die Erstürmung des Kapitols zwang den Senat und das Abgeordnetenhaus, ihre Sitzungen zu unterbrechen.

«Es gibt keine Entschuldigung für die Ereignisse, die heute in diesen Kammern stattgefunden haben», sagte Loeffler am Mittwochabend. «Es kann keine Meinungsverschiedenheit darüber geben, dass die Aufrechterhaltung der Demokratie der einzige Weg ist, unsere Republik zu bewahren.» Loeffler war bei Stichwahlen in Georgia am Dienstag dem Demokraten Raphael Warnock unterlegen.

Trump sieht sich durch massiven Wahlbetrug um seinen Sieg gebracht, hat aber nie Beweise für seine Anschuldigungen vorgelegt. Vor den gewaltsamen Zwischenfällen am Mittwoch hatte er in einer Ansprache vor seinen Anhängern diese dazu ermutigt, zum Kapitol zu marschieren - allerdings friedlich.