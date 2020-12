Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Mindestens 20 Migranten vor Küste Tunesiens tödlich verunglückt

TUNIS: Bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind mindestens 20 Migranten ums Leben gekommen. Sie stammten zumeist aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, erklärte ein Sprecher der Küstenwache im tunesischen Sfax am Donnerstag. Fünf weitere Migranten seien nach dem Unglück gerettet worden und schwebten in Lebensgefahr. Das Boot mit mindestens 40 Menschen an Bord sei auf dem Weg nach Italien gewesen. Die Suche nach weiteren Opfern laufe.

Tausende Menschen wagen jedes Jahr von Tunesien und Libyen aus die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa. 2019 starben dabei nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 1200 Menschen. Von Januar bis August des laufenden Jahres hatte die IOM mehr als 900 Todesfälle gezählt. Nach Angaben des Tunesischen Forums für Wirtschaft und Sozialrechte kamen dieses Jahr mindestens 12.000 Migranten mit Booten von Tunesien nach Italien.

Britische Regierung bestätigt Einigung auf Brexit-Handelspakt

BRÜSSEL/LONDON: Die britische Regierung hat die Einigung mit der EU auf einen Brexit-Handelspakt bestätigt.

«Der Deal ist da», teilte die Downing Street am Donnerstagnachmittag mit. Zuvor hatten bereits EU-Kreise der Deutschen Presse-Agentur die Einigung nach monatelangen Verhandlungen bestätigt.

Einreiseverbot aufgehoben - Minsker Erzbischof wieder

MINSK: Nach einem fast vier Monate langen Einreiseverbot ist der Minsker Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz zurück in Belarus (Weißrussland). Er sei endlich wieder zu Hause, schrieb das Oberhaupt der belarussischen Katholiken in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief zum Weihnachtsfest. Die Behörden des autoritär geführten Landes hatten dem 74-Jährigen zuvor die Wiedereinreise erlaubt. Papst Franziskus hatte sich dafür bei Machthaber Alexander Lukaschenko eingesetzt. Der Papst und mehrere Erzbischöfe hätten «viele Anstrengungen unternommen», sagte Kondrusiewicz.

Der Minsker Erzbischof hatte nach Beginn der Proteste gegen Lukaschenko im August wiederholt die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten kritisiert und zu Gebeten aufgerufen. Lukaschenko wiederum hatte kritisiert, dass sich die Kirchen eingemischt hätten. Kondrusiewicz hielt sich in den vergangenen Monaten in Polen auf.

Bei der Präsidentenwahl am 9. August hatte sich der 66-jährige Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent erneut zum Sieger erklären lassen. Seither kommt es zu Protesten. Die Demokratiebewegung fordert seinen Rücktritt, Neuwahlen und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Bei den Protesten gab es mehrere Tote, Hunderte Verletzte und rund 30.000 Festnahmen.

Kondrusiewicz rief erneut zu friedlichen Lösungen bei Problemen auf, ohne dabei Lukaschenko zu erwähnen. Der Staatschef gratulierte indes Papst Franziskus zum Weihnachtsfest. «Wir tun viel gemeinsam zum Schutz allgemeinmenschlicher Werte», heißt es in dem Schreiben, aus dem die Staatsagentur Belta zitierte.

Prozess gegen türkische Menschenrechtlerin Eren Keskin vertagt

ISTANBUL: Der Prozess gegen die türkische Menschenrechtsanwältin Eren Keskin in Istanbul ist überraschend auf Februar vertagt worden. Eigentlich war am Donnerstag ein Urteil erwartet worden. Das Gericht begründete die Entscheidung laut Protokoll damit, dass ein Vertretungsrichter mehr Zeit benötige, um die Unterlagen zu prüfen. Neuer Verhandlungstag ist der 15. Februar.

Keskin ist eine der bekanntesten Menschenrechtsanwältinnen im Land. Ihr wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Nach Angaben von Amnesty International fordert die Staatsanwaltschaft bis zu 15 Jahre Haft. Hintergrund des Verfahrens ist die Unterstützung als symbolische Chefredakteurin der inzwischen verbotenen prokurdischen Tageszeitung «Özgür Gündem». In dem Verfahren sind insgesamt vier Personen angeklagt.

Nach Mord an Siedlerin palästinensischer Tatverdächtiger festgenommen

TEL AVIV: Nach dem Mord an einer israelischen Siedlerin im Westjordanland ist am Donnerstag ein palästinensischer Tatverdächtiger festgenommen worden. Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet teilte mit, der Mann stamme aus der Stadt Dschenin und werde verhört. Die sechsfache Mutter aus der Siedlung Tal Menasche war am Sonntag alleine joggen gegangen und am Tag darauf bei einer Suche tot in einem Wald aufgefunden worden. Die Leiche der 52-Jährigen wies Spuren von Gewaltanwendung auf. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, man ermittle in alle Richtungen.

In Jerusalem und im Westjordanland war es in dieser Woche zu einer Reihe gewaltsamer Zwischenfälle gekommen. Am Montagabend wurde ein Palästinenser erschossen, nachdem er in Jerusalems Altstadt das Feuer auf israelische Polizisten eröffnet hatte.

In einem anderen Zwischenfall kam es am Montag in Jerusalem zu Konfrontationen zwischen israelischen Siedlern und Polizisten. Rund 200 Siedler hatten versucht, nach dem Tod eines 16-Jährigen eine Polizeistation zu stürmen. Der Jugendliche war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, nachdem Polizisten das Fahrzeug verfolgt hatten, in dem er mit anderen Siedlern unterwegs war. Dem Verdacht nach hatten die Siedler vorher Steine auf Palästinenser geworfen.

Angesichts der verschiedenen Vorfälle verstärkte die israelische Armee am Dienstag ihre Truppen im Westjordanland. Im Westjordanland und Jerusalems Altstadt kommt es immer wieder zu Spannungen. Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem mit der Altstadt erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Viele Festnahmen bei Protesten

ERIWAN: In der Südkaukasus-Republik Armenien sind bei neuen Protesten gegen Regierungschef Nikol Paschinjan mehr als 70 Menschen festgenommen worden. Demonstranten umstellten am Donnerstag in der Hauptstadt Eriwan den Regierungssitz, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften riegelte das Gebäude ab. Mehrere Minister wurden nach einer Regierungssitzung beschimpft. Die Menschen bezeichneten Paschinjan als «Verräter» und riefen «Verräter, weg».

Beobachter sprachen von einer angespannten Situation in der Hauptstadt. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Es gab mehrere Verletzte. Demonstranten blockierten erneut Dutzende Straßen. Seit Wochen fordern die Opposition und ihre Anhänger Paschinjan zum Rücktritt auf. Sie sind unzufrieden nach dem Ende der Kampfhandlungen in der Konfliktregion Berg-Karabach und machen den Regierungschef für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich.

Aserbaidschan hatte sich in dem jüngsten Krieg um Berg-Karabach weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurückgeholt. Die neuen Kämpfe hatten am 27. September begonnen und dauerten bis zum 9. November. Insgesamt starben auf beiden Seiten mehr als 4600 Menschen - die meisten davon Soldaten. Allein auf armenischer Seite kamen 60 Zivilisten ums Leben. Der Konflikt selbst ist schon jahrzehntealt.

Paschinjan, der einen Rücktritt bislang ausschloss, sprach von Problemen bei der Grenzziehung zwischen Armenien und Aserbaidschan in zwei Regionen. Es könne deshalb «schmerzhafte Situationen» geben, sagte er. Die armenische Regierung werde aber der Bevölkerung im Falle möglicher Vermögensverluste eine Entschädigung zahlen und die «Interessen der Bevölkerung schützen».

Papst fordert Hilfe für Libanon - Besuch so bald wie möglich

ROM: Papst Franziskus hat sich mit einer Botschaft zu Weihnachten an die Menschen im Libanon gewandt. Darin äußerte er sich besorgt über die Lage in dem Küstenland. Es sei schmerzhaft zu sehen, dass die Leute ihrer Sehnsucht beraubt werden, in Frieden zu leben, schrieb der Papst am Donnerstag an den Patriarchen der Syrisch-Maronitische Kirche von Antiochien, Kardinal Béchara Boutros Raï. Die Maroniten zählen zu den größten christlichen Religionsgemeinschaften im Libanon.

Von den politischen und religiösen Führern forderte Franziskus, nicht dem eigenen Vorteil, sondern ihrem Land und ihrer Nation zu dienen. «Lasst uns dem Libanon helfen, sich aus Konflikten und von Spannungen in der Region fern zu halten», rief das Oberhaupt der katholischen Kirche auf.

Der 84-Jährige dachte in seinem Schreiben auch an die viele jungen Menschen, «denen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft entzogen werde» und hoffte, die Menschen im Libanon «so bald wie möglich» besuchen zu können.

Nach einer gewaltigen Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut im August hatte Franziskus im September zuletzt schon einmal zur internationalen Unterstützung für den Wiederaufbau im Libanon aufgerufen und weltweite Hilfen für das Krisenland im Nahen Osten gefordert.

Russland verurteilt Ehepaar wegen Spionage für Lettland zu Lagerhaft

MOSKAU: Wegen Spionage für das EU-Land Lettland hat ein russisches Gericht ein Ehepaar aus dem Kaliningrader Gebiet zu mehr als zwölf Jahren Straflager verurteilt. Die Urteile ergingen am Donnerstag wegen Landesverrats gegen eine Frau und ihren Ehemann, die als geheim eingestufte Informationen an den lettischen Geheimdienst übergeben haben, wie der russische Inlandsgeheimdienst FSB in Moskau mitteilte. Die Frau muss demnach 13 Jahre in ein Straflager; ihr Ehemann wurde zu 12,5 Jahren mit verschärften Haftbedingungen verurteilt.

Die Ehefrau, die für eine staatliche politische Stiftung arbeitete und reiste, sei 2012 vom lettischen Geheimdienst angeworben worden, hieß es in der FSB-Mitteilung. 2015 soll sie ihren Mann, einen Juristen, überzeugt haben, ebenfalls als Spion zu arbeiten. Er soll als Mitarbeiter des regionalen Wirtschaftsministeriums im Kaliningrader Gebiet geheime Informationen gesammelt und an Agenten aus Lettland übergeben haben.

Der Fall hatte in Russland für Aufsehen gesorgt, weil zunächst darüber spekuliert worden war, es könne sich um eine Racheaktion des FSB an dem Ehepaar handeln. Die Frau und der Mann hatten in sozialen Netzwerken Fotos und Videos von Feiern veröffentlicht, auf denen auch ein früherer Klassenkamerad zu sehen gewesen sein soll, der inzwischen für den Geheimdienst arbeitet. Lange stand russischen Medien zufolge der Vorwurf der Enttarnung des Agenten im Raum. Dann hatte der FSB einen Haftgrund, der nun zu der Verurteilung führte.

Regionalregierung: Mutmaßliche Täter von Äthiopien-Massaker getötet

ADDIS ABEBA: Nach einem Angriff mit Dutzenden Toten im Westen von Äthiopien sind der Regionalregierung zufolge einige mutmaßliche Täter getötet worden. Rund 42 bewaffnete Männer, die hinter dem Angriff vom Mittwoch steckten, seien von der äthiopischen Armee «zerstört» worden, teilte die Regierung der Region Benishangul-Gumuz am Donnerstag mit. Zudem seien fünf hochrangige Beamte der Region festgenommen worden. Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed teilte auf Facebook mit, eine Taskforce sei in die betroffene Region entsendet worden.

Am Mittwoch griffen laut Amnesty International bewaffnete Menschen etliche Angehörige der Bevölkerungsgruppen der Amhara, Oromo und Shinasha in Benishangul-Gumuz an. Amnesty sowie die Äthiopische Menschenrechtskommission (EHRC) sprachen von mehr als 100 Toten. Die Angriffe folgten laut der EHRC einem Abzug äthiopischer Streitkräfte aus dem Gebiet. Dies sei ein Zeichen, dass der Schutz von Menschenrechten dort stark abnehme, hieß es.

Im Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern gibt es etliche Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen. Sie haben unter dem seit 2018 regierenden Ministerpräsident Abiy zugenommen. Derzeit herrscht in der nördlichen Region Tigray ein Konflikt zwischen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), die dort an der Macht war, und der Zentralregierung in Addis Abeba.

Pakistanischer Soldat bei Gefechten mit Indien in Kaschmir getötet

ISLAMABAD: Bei Gefechten zwischen Indien und Pakistan in der Grenzregion Kaschmir ist ein pakistanischer Soldat getötet worden. Er sei im von Pakistan kontrollierten Teil Kaschmirs ums Leben gekommen, teilte das pakistanische Militär am Donnerstag mit. Die Armee Pakistans habe das Feuer indischer Streitkräfte erwidert, hieß es weiter. Nähere Angaben zu Opfern und Schäden auf indischer Seite gab es zunächst nicht.

Die Spannungen und Gefechte zwischen den beiden Atommächten haben sich verschärft, seit Indien 2019 dem indisch beherrschten Teil Kaschmirs den halbautonomen Status entzogen hat. Im August veröffentlichte Pakistan eine Landkarte, die den indischen Teil Kaschmirs Pakistan zuschlägt.

In den vergangenen Wochen gab es in der Grenzregion mehrere Zwischenfälle. Pakistan wirft Indien vor, absichtlich Feuer auf ein Fahrzeug mit Beobachtern der Vereinten Nationen eröffnet zu haben. Allein in der vergangenen Woche bestellte Pakistan dreimal einen indischen Diplomaten ein, um gegen das Nichteinhalten des seit 2003 geltenden Waffenstillstands zu protestieren. Insgesamt soll Indien dieses Jahr nach Darstellung des pakistanischen Außenministeriums in mehr als 3000 Fällen die Waffenruhe gebrochen haben, dabei seien 28 Menschen getötet und mehr als 250 verletzt worden.

Seit der Staatsgründung beider Länder 1947, kommt es immer wieder zu militärischen Zwischenfällen entlang der 740 Kilometer langen Kontrolllinie, die Kaschmir in ein indisch und ein pakistanisch kontrolliertes Gebiet teilt. Pakistan beansprucht die mehrheitlich muslimische Region Kaschmir im Himalaya ganz für sich. Beide Atommächte kontrollieren jeweils einen Teil des Gebietes und haben deshalb bereits mehrere Kriege gegeneinander geführt.

Amnesty: Mehr als 100 Tote bei Massaker in Äthiopien

ADDIS ABEBA: Laut Amnesty International sind im Westen von Äthiopien mehr als 100 Menschen bei einem Massaker umgebracht worden. Am Mittwochmorgen hätten bewaffnete Menschen etliche Angehörige der Bevölkerungsgruppen der Amhara, Oromo und Shinasha in Dörfern in der Region Benishangul-Gumuz angegriffen, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Es seien Menschen erstochen und erschossen sowie Häuser in Brand gesteckt worden.

Amnesty sprach eigenen Angaben zufolge mit fünf Überlebenden des Angriffs per Telefon. Es gebe bislang Berichte über mindestens 100 Tote, die Zahl werde aber wahrscheinlich steigen. Die regionale Nachrichtenagentur der Amhara Region, die Amhara Mass Media Agency, berichtete, Augenzeugen hätten von mehreren Dutzenden Toten und abgebrannten Häusern erzählt.

Dieser brutale Angriff unterstreiche die «dringende Notwendigkeit, dass Äthiopiens Regierung handeln muss, um die Gewalt gegen ethnische Minderheiten zu stoppen», sagte Netsanet Belay von Amnesty International. Seit September hat es demnach mehrere Wellen der Gewalt gegen Mitglieder der Amhara, Shinasha, Oromo und Agew in dieser Region gegeben.

Im Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern gibt es etliche Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen. Sie haben unter dem seit 2018 regierenden Ministerpräsident Abiy Ahmed zugenommen. Derzeit herrscht in der nördlichen Region Tigray ein Konflikt zwischen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), die dort an der Macht war, und der Zentralregierung in Addis Abeba.

Menschenrechtler: Türkei will Organisationen willkürlich beschränken

ISTANBUL: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die türkische Regierung dazu aufgerufen, ein Gesetzesvorhaben zur Regulierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen zurückzuziehen. Bestimmungen in dem Entwurf, der zurzeit im Parlament diskutiert werde, könnten «die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen willkürlich einschränken» sowie das Recht auf Vereinigung verletzen, erklärte HRW am Donnerstag.

In dem Gesetzesentwurf gehe es eigentlich um die Eindämmung der Finanzierung und Verbreitung von Waffen, ein großer Teil der Bestimmungen gewähre dem Innenministerium und dem Präsidenten aber Befugnisse zur Regulierung unabhängiger Gruppen, kritisierte HRW.

Das Innenministerium erhält laut Entwurf etwa das Recht ein Gruppenmitglied von seiner Position zu suspendieren, wenn gegen die Person unter anderem unter dem Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus und im Zusammenhang mit deren zivilgesellschaftlichen Aktivitäten ermittelt wird. Das Ministerium kann demnach die Aktivitäten der gesamten Organisation aussetzen, bis eine Gerichtsentscheidung in dem Fall vorliegt. HRW wies in ihrer Erklärung darauf hin, dass Gesetze zum Kampf gegen Terrorismus in der Türkei oft missbräuchlich verwendet würden.

Rund 500 Nichtregierungsorganisationen haben bereits eine Erklärung gegen das Gesetzesvorhaben unterschrieben, darunter Frauenrechtsverbände, Organisationen zur Flüchtlingshilfe, Gewerkschaften und Berufsverbände wie die Ärztevereinigung. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Oktober die Regulierung von Berufsverbänden angekündigt.

OK: Alle 68 japanischen Olympia-Sponsoren bleiben 2021 an Bord

TOKIO: Alle 68 japanischen Sponsoren haben ihre Verträge verlängert und sind auch bei den auf 2021 verschobenen Olympischen Spielen in Tokio dabei. Das versicherte Yoshiro Mori, Präsident des Organisationskomitees, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. «Wir haben kürzlich bestätigt, dass wir mit allen inländischen Partnern, die die Spiele in Tokio 2020 unterstützen, eine grundlegende Vereinbarung über die Verlängerung ihrer Verträge bis 2021 getroffen haben», sagte Mori und dankte allen Partnern für deren weitere Unterstützung.

Die Sommerspiele in Japans Hauptstadt finden zwischen dem 23. Juli und dem 8. August statt; danach folgen die Paralympics vom 24. August bis zum 5. September.

Die Kosten für die auf 2021 verlegten Spiele steigen auf mehr als 12,6 Milliarden Euro. Das hatten die Organisatoren am Dienstag bekanntgegeben. Im neuen Budgetplan sind weitere Mehrausgaben in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro veranschlagt. Trotz aller Sparbemühungen treiben die Corona-Maßnahmen und die von der Verschiebung verursachten Kosten den Etat weiter in die Höhe. Allein rund 130 Millionen Euro mehr planen die Veranstalter für die Eröffnungs- und Schlussfeiern ein.

Lambsdorff lobt erwartetes Brexit-Handelsabkommen

BRÜSSEL: Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat den sich abzeichnenden Brexit-Handelspakt begrüßt. Allein 30.000 deutsche Unternehmen trieben Handel mit Großbritannien, «da standen manchen wirklich die Schweißperlen auf der Stirn», sagte Lambsdorff am Donnerstag im Deutschlandfunk. Wenn es nun wirklich gelinge, Handel frei von Zöllen und Mengenbegrenzungen zu vereinbaren, dann sei das etwas Gutes.

Auch die erwartete Einigung im Streit über den Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern wertete der FDP-Vizefraktionschef im Bundestag positiv. «Hier scheint es gelungen zu sein, dass europäische Fischer, also vom Kontinent, mindestens 75 Prozent des Zugangs behalten über die nächsten fünf Jahre, den sie bisher hatten, und das ist natürlich viel mehr als Franzosen, Spanier, Portugiesen, Niederländer und Belgier erwarten durften», sagte er.

Das rund 2000 Seiten starke Abkommen mit vielen Sonderregelungen und technischen Anhängen müsse nun im Europaparlament genau geprüft werden. Eine vorläufige Anwendung sei aber richtig, sagte der FDP-Politiker.

Da die Brexit-Übergangsphase bereits am 31. Dezember endet - also in genau einer Woche - ist die vorläufige Anwendung die einzige Möglichkeit, mit dem Abkommen den befürchteten harten wirtschaftlichen Bruch zum Jahreswechsel zu vermeiden. Am Donnerstagmorgen waren letzte Arbeiten an dem Vertrag noch nicht abgeschlossen. Die offizielle Bestätigung einer Gesamteinigung stand noch aus.

Rund eine Million Hühner wegen Vogelgrippe zur Keulung

TOKIO: Mehr als eine Million Hühner sollen nach einem Ausbruch der Vogelgrippe auf einer japanischen Eierfarm gekeult werden. Die rund 1,16 Millionen Tiere des Betriebs in der östlich gelegenen Stadt Isumi wurden von Donnerstag an getötet, wie Japans Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei mitteilte. Der Gouverneur der zuständigen Präfektur Chiba, Kensaku Morita, forderte das Verteidigungsministerium auf, Soldaten zur Unterstützung zu schicken.

Angestellte der Farm hatten den Angaben nach am Mittwoch etwa 220 tote Tiere auf der Eierfarm entdeckt und die örtlichen Behörden alarmiert. In Japan handelt es sich um den 32. Ausbruch der Vogelgrippe in dieser Saison. Bisher ließ die Regierung mehr als 4,6 Millionen Hühner keulen.

30 Jahre Batic und Leitmayr: BR feiert sein «Tatort»-Duo mit Doku

MÜNCHEN: Es ist das «Tatort»-Gespann mit den meisten Fällen: In bislang 86 Krimis haben Miroslav Nemec (66) und Udo Wachtveitl (62) die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr dargestellt.

Damit übertreffen sie sogar die länger amtierende Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die bisher 72 Fälle in 31 Jahren schaffte. Am 01.01.1991 hatte das Münchner Team mit dem Fall «Animals» seine Premiere im Ersten. Zum 30. Jubiläum zeigt der Bayerische Rundfunk nun eine 45-minütige Doku über das Duo (29.12., 22.00 Uhr BR Fernsehen): «30 Jahre Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort», die auch schon in der Mediathek zu sehen ist. Darin erzählen die beiden Kollegen viel aus dem Nähkästchen.

Raketen auf US-Botschaft: Trump warnt Iran vor weiteren Angriffen

WASHINGTON: Angesichts wiederholter Raketenangriffe auf die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat der amtierende US-Präsident den Iran vor einer weiteren Eskalation gewarnt. «Falls ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen», schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Es gebe Hinweise auf weitere geplante Angriffe gegen Amerikaner im Irak, schrieb Trump.

Der Iran wies die Anschuldigungen zurück und warf Trump seinerseits vor mit solchen Drohungen von seiner Wahlniederlage ablenken zu wollen. «Eigene Bürger im Ausland zu gefährden wird die Aufmerksamkeit nicht von katastrophalen Ausfällen im Inland lenken», twitterte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Donnerstag. Das iranische Außenministerium hatte am Montag die Angriffe verurteilt und jegliche Beteiligung dementiert. Die Vorwürfe der USA gegen Teheran beabsichtigen lediglich eine Verschärfung der Spannungen vor dem Machtwechsel in Washington und seien daher unverantwortlich, so das Außenministerium in Teheran.

Die USA werfen Teheran die Unterstützung schiitischer Milizen im Irak vor, die hinter den Angriffen auf die Botschaft stecken sollen. Der Iran hat solche Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen.

In seinem Tweet erklärte Trump, die Botschaft in der besonders gesicherten Grünen Zone in Bagdad sei am Sonntag von «mehreren Raketen» getroffen worden. «Raten Sie, woher sie stammten: Iran», schrieb Trump. Er fügte hinzu, drei der Raketen hätten nicht funktioniert. Dazu veröffentlichte er auch ein Foto von Raketen.

Handelskammer: Großbritannien werden nach Brexit Arbeitskräfte fehlen

LONDON: Großbritannien werden nach Einschätzung von Experten nach dem Brexit langfristig in bestimmten Branchen Arbeitskräfte fehlen. Zum neuen Jahr treten neue Regeln für die Einwanderung in Kraft. «Arbeitgeber müssen eine sogenannte Sponsorship Licence beantragen, um Ausländer ins Land zu holen. Diese Möglichkeit gibt es im Regelfall nur für ausgebildete, hochqualifizierte Arbeitskräfte», sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, Ulrich Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur.

«Bis dato konnten Erntehelfer aus Bulgarien oder Rumänien einfach einreisen. Da kommt ein Problem auf diese Branche zu.» Gerade in Dienstleistungsberufen - etwa bei der Ernte oder der Gastronomie - sind viele Einwanderer aus EU-Ländern beschäftigt, etwa aus Rumänien oder Polen. Wer vor Ende 2020 im Land ist, kann auch bleiben. Doch neue Arbeitnehmer aus der EU dürften es schwer haben.

«Durch die Corona-Krise ist der einfache Dienstleistungssektor so weit in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich das Problem ein Stück weit reduziert», meint Hoppe. «Aber wir werden uns irgendwann von dieser Krise erholen.» Wenn nach der Erholung der Wirtschaft von Pandemie und Brexit neue Betriebe eröffnen, könnte das zum Problem werden. «Dann muss man den Arbeitsmarkt ein Stück weit öffnen, weil man nicht genug Briten für diese Jobs haben wird.»

Auch das Handwerk könnte demnach stark betroffen sein. In vielen Regionen sind grenzüberschreitende Dienstleistungen bislang an der Tagesordnung. «Da geht ein Riesenstück an Flexibilität verloren», so Hoppe. «Da kommen Themen auf die britische Wirtschaft zu, die man jetzt noch gar nicht ganz absehen kann.»