Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Heftiger Schneesturm - Mehr als 1000 Autos stecken fest

TOKIO: Ein heftiger Schneesturm hat im Osten Japans rund 1100 Autos festgesetzt. Dutzende von Soldaten trafen am Donnerstag auf der verschneiten Kan-Etsu-Schnellstraße nordwestlich der Hauptstadt Tokio ein, um die seit Stunden feststeckenden Menschen in den Fahrzeugen mit Lebensmitteln, Benzin und Decken zu versorgen, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Autobahnmitarbeiter bemühten sich ihrerseits, die Autos freizuschaufeln. Den Betroffenen drohte, eine weitere Nacht in ihren Wagen verbringen zu müssen. Ministerpräsident Yoshihide Suga sagte, Priorität der Regierung sei es, für ihre Gesundheit zu sorgen.

Eine Kältewelle hatte Japan in dieser Woche erfasst und weiten Teilen des Landes viel Schnee gebracht. Durch den Neuschnee stieg die Schneehöhe in Yuzawa, wo die Kan-Etsu-Schnellstraße entlangläuft, Kyodo zufolge auf 181 Zentimeter.

Auch auf dem Joshin-Etsu Expressway, der wie die Kan-Etsu-Schnellstraße auf Japans Hauptinsel Honshu liegt, waren etwa 200 Fahrzeuge vorübergehend im Schnee steckengeblieben. Die Japanische Meteorologische Agentur warnte vor Lawinen und weiteren Verkehrsbehinderungen in Ost- und Zentraljapan sowie in den Küstengebieten des Japanischen Meeres. Für diese Regionen wurde weiterer Schneefall vorhergesagt.

Europas Versicherungsaufsicht empfiehlt höhere Kapitalanforderungen

FRANKFURT/BERLIN: Versicherungsunternehmen in Europa müssen sich im Zuge der anhaltenden Niedrigzinsen auf höhere Kapitalanforderungen einstellen. Die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa veröffentlichte am Donnerstag ihre Vorschläge zur Überarbeitung des Kapital- und Aufsichtsregelwerks «Solvency II». Dabei geht es um eine veränderte Berechnung der zu erwartenden Zinsentwicklung und die daraus folgende Bewertung der Verpflichtungen, die die Versicherer künftig zu schultern haben.

Die Eiopa kann die neuen Regeln aber nicht selbst beschließen. Die Vorschläge dienen lediglich als Grundlage für die Beratungen und Entscheidungen der politischen Gremien der Europäischen Union.

Die Branche in Deutschland zeigte sich mit den Empfehlungen nicht zufrieden. Wenn diese umgesetzt würden, müssten die europäischen Versicherer auf Dauer in erheblichem Maße zusätzliches Kapital für langfristige Zins- und Kapitalmarktrisiken aufbauen, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mit. Dadurch könnten sie weniger zu europäischen Projekten wie der Kapitalmarktunion und dem «Green Deal» beitragen. Positiv wertete der Verband die vorgesehenen Erleichterungen bei den Berichtspflichten.

Geschichtsträchtige Premiere: Kombi-Frauen erstmals im Weltcup

RAMSAU AM DACHSTEIN: An diesem Freitag bekommt auch die letzte olympische Wintersportart einen Frauen-Weltcup. Die Nordischen Kombiniererinnen um die beiden Deutschen Jenny Nowak und Svenja Würth dürfen erstmals bei einem Weltcup an den Start gehen. «Der Kalender schaut noch bescheiden aus. Wir hoffen, dass es von Jahr zu Jahr mehr Wettkämpfe werden», sagte Ex-Skispringerin Würth vorab der Deutschen Presse-Agentur. Genauer gesagt sind von insgesamt fünf Wettbewerben zwei abgesagt und zwei auf unbestimmte Zeit verschoben.

Immerhin am Freitag in Ramsau am Dachstein (Österreich) soll kombiniert werden. Der Ort war spontan eingesprungen. Neben der deutschen Junioren-Weltmeisterin Nowak zählen die Japanerin Ayane Miyazaki und Tara Geraghty-Moats aus den USA zu den Favoritinnen auf den prestigeträchtigen Premierenerfolg.

Absolviert werden in Ramsau ein Sprung von der 98-Meter-Schanze (9.45 Uhr) sowie ein Fünf-Kilometer-Lauf (13.45 Uhr). Die Nordische Kombination der Frauen ist mit einer Entscheidung auch ins WM-Programm in Oberstdorf 2021 aufgenommen worden.

Motorraddieb angefahren und getötet: Haft für Mann in England

NEWCASTLE: Weil er zwei Männer, die sein Motorrad geklaut hatten, absichtlich mit seinem Auto überfahren und dabei einen der Diebe getötet hat, muss ein Mann in England für zehn Jahre in Haft. Ein Gericht in Newcastle verurteilte den 32-Jährigen wegen Totschlags, wie britische Medien am Donnerstag berichteten. Außerdem wird ihm für die vier Jahre nach seiner Entlassung der Führerschein entzogen.

Der Mann hatte beobachtet, wie ein 29- und ein 28-Jähriger sein Motorrad stahlen. Anstatt die Polizei zu informieren, verfolgte er die Diebe kilometerweit mit seinem Wagen durch die Stadt. Als er sie eingeholt hatte, rammte der 32-Jährige mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometern pro Stunde das Motorrad mit den Männern. Der 28-Jährige wurde gegen einen Laternenpfahl geschleudert und starb, der 29-Jährige wurde schwer verletzt.

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt. In sozialen Netzwerken wurde der 32-Jährige gelobt. Es sei unausweichlich, dass Opfer zur Selbstjustiz schritten, wenn Diebstähle und andere Delikte ungesühnt blieben, hatten Unterstützer dort geschrieben. Die Polizei rief daraufhin dazu auf, die trauernde Familie des getöteten Mannes in Ruhe zu lassen.

Kremlchef wirft Ausland Einmischung vor

MINSK/MOSKAU: In dem seit Monaten andauernden Machtkampf in Belarus (Weißrussland) wirft Kremlchef Wladimir Putin dem Ausland eine Unterstützung der Opposition vor. «Aus dem Ausland kommt nie etwas Gutes», sagte der russische Präsident bei seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Moskau. «Was wir jetzt sehen, ist eine Einmischung.» Die Opposition werde politisch und finanziell unterstützt. «Es ist notwendig, dem belarussischen Volk die Möglichkeit zu geben, seine Probleme selbst zu lösen», sagte Putin.

Russland stört sich schon lange an den zunehmenden Sanktionen der EU gegen Belarus und hält diese für eine unrechtmäßige Einflussnahme auf die inneren Angelegenheiten. Hintergrund ist die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten, die bei Protesten den Rücktritt von Machthaber Alexander Lukaschenko fordern. Seit Mitte August sind bereits mehr als 30.000 Menschen festgenommen worden.

Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als rechtmäßiges Staatsoberhaupt an. Der 66-Jährige hatte sich nach der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Putin hatte Lukaschenko zugesichert, Truppen des russischen Innenministeriums bei einer Eskalation der Lage ins Nachbarland zu schicken.

Unterdessen zeigte sich Papst Franziskus einmal mehr besorgt über die Lage in Belarus. Das ließ er am Donnerstag über seinen Sonderbeauftragten, Monsignore Claudio Gugerotti, bei einem Treffen mit Lukaschenko ausrichten. Er habe «die Besorgnis und Sorge des Heiligen Vaters zum Ausdruck gebracht», sagte Gugerotti. Lukaschenko hingegen benutzte die Bilder mit dem Gast, um zu zeigen, dass er nicht so isoliert ist, wie die Opposition behauptet.

Putin verteidigt Verhaftung von Ex-Gouverneur Furgal

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Verhaftung eines populären Politikers im äußersten Osten des Landes verteidigt - trotz der seit fast einem halben Jahr andauernden Proteste gegen dessen Festsetzung. «Es geht hier um Mord an Menschen», sagte Putin am Donnerstag bei seiner großen Jahrespressekonferenz zum Fall des Ex-Gouverneurs von Chabarowsk. Sergej Furgal sitzt seit Anfang Juli in Moskau in Haft, gegen ihn wird wegen Beteiligung an Auftragsmorden vor rund 15 Jahren ermittelt. Die Anschuldigungen gegen Furgal seien «sehr schwer», sagte Putin. Der Kremlchef äußerte sich erstmals zu den längsten Protesten, seit er vor mehr als 20 Jahren an die Macht kam.

Furgal bestreitet die Vorwürfe vehement. Die Demonstranten in Chabarowsk halten das Vorgehen der Justiz gegen den 50-jährigen Politiker der Liberaldemokratischen Partei (LDPR) für politisch motiviert. Seit der Inhaftierung kommt es deshalb in der Stadt Chabarowsk nahe der Pazifikküste regelmäßig zu Protesten. Zu Spitzenzeiten beteiligten sich Zehntausende daran. Die Proteste richten sich aber auch gegen einen zu großen Einfluss Moskaus auf die gut 6000 Kilometer entfernte Region.

Zustimmung zum Geschlechtsverkehr wird auch Gesetz

KOPENHAGEN: Das dänische Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, wonach Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung als Vergewaltigung gilt. Damit folgt das Land seinem Nachbarn Schweden, das bereits 2018 ein solches Gesetz eingeführt hatte.

Bislang wurde nur als Vergewaltigung definiert, wenn der Täter, Gewalt angewandt beziehungsweise damit gedroht hat oder wenn sich das Opfer in einem Zustand befunden hat, in dem es sich der Tat nicht widersetzen konnte. Das neue Gesetz tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft.

«Es ist ein bahnbrechender Tag für die Gleichstellung der Geschlechter in Dänemark», sagte Justizminister Nick Hækkerup laut einer Mitteilung. «Jetzt wird klar, dass es Vergewaltigung ist, wenn nicht beide Parteien dem Sex zustimmen.» Gleichzeitig würden mehrere Initiativen gestartet, um die Bedingungen für Vergewaltigungsopfer zu verbessern. So sollen Opfer sexueller Übergriffe das Recht bekommen, sich von einem Anwalt beraten zu lassen, bevor der Übergriff der Polizei gemeldet wird.

Snowboarderin Hofmeister gewinnt Weltcup in Carezza - Jörg Dritte

CAREZZA: Vorjahres-Gesamtsiegerin Ramona Hofmeister hat den Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen im italienischen Carezza gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich im Finale am Donnerstag mit 0,46 Sekunden Vorsprung gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch und feierte ihren insgesamt elften Weltcup-Sieg. Selina Jörg und Cheyenne Loch auf den Plätzen drei und vier rundeten das starke Ergebnis des deutschen Teams ab. Carolin Langenhorst war im Viertelfinale an Jenny gescheitert. Schon beim Saisonstart in Cortina d'Ampezzo am vergangenen Wochenende hatten die deutschen Damen mit den Plätzen zwei bis vier überzeugt.

Bei den Herren schaffte es von den vier deutschen Startern in Carezza erneut nur Stefan Baumeister in die K.o.-Runde der besten 16 Fahrer. Im Achtelfinale unterlag der 27-Jährige dann dem Schweizer Dario Caviezel. Der Sieg ging an Benjamin Karl aus Österreich.

Fall Epstein: Modelagent in Polizeigewahrsam

PARIS: Ein französischer Modelagent ist im Zuge der Ermittlungen im Fall des amerikanischen Unternehmers Jeffrey Epstein in Polizeigewahrsam genommen worden. Dem Mann werde unter anderem Vergewaltigung und sexuelle Nötigung von unter und über 15 Jahre alten Minderjährigen sowie Menschenhandel vorgeworfen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Verdächtige sei am Mittwoch festgenommen worden.

Bereits im Sommer 2019 hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet und eine Modelagentur in Paris im schicken 8. Arrondissement durchsucht. Die französischen Untersuchungen richteten sich nach früheren Angaben der Justiz auf mögliche Straftaten, die auf französischem Staatsgebiet begangen worden sein könnten, sowie Vergehen, bei denen Opfer oder Täter französische Staatsbürger seien.

Epstein wurde von der Staatsanwaltschaft in New York vorgeworfen, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Der Geschäftsmann habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in der Anklageschrift. Epstein hatte im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis Suizid begangen.

Kirchen werfen Regierung Verstoß gegen eigene Rüstungs-Regeln vor

BERLIN: Die christlichen Kirchen in Deutschland werfen der Bundesregierung Verstöße gegen ihre eigenen Regeln für Rüstungsexporte vor. Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) prangerte am Donnerstag eine «wachsende Kluft zwischen restriktiver Rhetorik und einer alles andere als restriktiven Praxis» bei der Genehmigung von Waffenlieferungen gerade an Staaten außerhalb von Nato und Europäischer Union an.

«Das Bild, das sich ergibt, ist ernüchternd und beunruhigend», sagte der katholische GKKE-Vorsitzende Manfred Jüsten bei der Vorstellung des Rüstungsexportberichts der Konferenz, die von Vertretern der beiden großen christlichen Kirchen geleitet wird. «Die Bundesregierung hält sich erkennbar nicht durchgehend an ihre eigenen politischen Grundsätze.» Dieses Agieren sei eine «schädliche Politik», die «der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung in Sachen Rüstungsexportkontrolle erheblichen Schaden» zufüge. Es sei höchste Zeit, den politischen Ankündigungen Taten folgen zu lassen.

Nach Darstellung der Bundesregierung zählen die deutschen Richtlinien für Rüstungsexporte zu den restriktivsten weltweit. Mitte 2019 waren die aus dem Jahr 2000 stammenden Regeln sogar noch einmal verschärft worden. Unter anderem wurde der Lieferung von Kleinwaffen in Länder außerhalb von Nato und EU ein Riegel vorgeschoben.

Ungeachtet dessen erreichte der Umfang der von der Bundesregierung genehmigten Rüstungsexporte im vergangenen Jahr den neuen Rekordwert von 8,02 Milliarden Euro. 3,53 Milliarden davon entfielen auf Geschäfte mit den sogenannten Drittstaaten außerhalb von Nato und EU. In diesem Jahr ist bisher ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Zu den größten Empfängern zählen aber weiterhin Länder wie Ägypten, das für Menschenrechtsverletzungen und die Beteiligung an regionalen Konflikten kritisiert wird.

Putin lässt Teilnahme an Präsidentenwahl 2024 offen

MOSKAU: Der russische Präsident Wladimir Putin hat offen gelassen, ob er 2024 für eine fünfte Amtszeit kandidieren wird. «Ich habe für mich die Entscheidung noch nicht getroffen, ob ich bei den Wahlen 2024 antreten werde oder nicht», sagte Putin am Donnerstag bei seiner großen Jahrespressekonferenz. «Aber formal habe ich die Erlaubnis des Volkes», erklärte der 68-Jährige bei dem Großereignis, das wegen der Corona-Pandemie erstmals im Videoformat abgehalten wurde.

Anfang Juli hatte Russland seine Bürger über eine von Putin initiierte, umstrittene Verfassungsänderung abstimmen lassen. Sie stieß vor allem deshalb auf Kritik, weil sie Putins bisherige vier Amtszeiten auf null setzt. Er kann damit 2024 wieder zur Wahl antreten und dann 2030 noch einmal. Nach der alten Verfassung hätte er den Kreml 2024 verlassen müssen.

Europaparlament will mehr Förderung von Sprachenvielfalt

BRÜSSEL: Die Förderung kultureller und sprachlicher Vielfalt in der Europäischen Union soll nach Ansicht des Europaparlaments stärker gesetzlich verankert werden. Die EU-Abgeordneten stimmten am Donnerstag für einen entsprechenden Vorschlag. Dabei verwiesen sie auf konkrete Ideen der Bürgerinitiative «Minority Safepack», etwa Finanzierungsprogramme für kleine sprachliche Gemeinschaften und ein Zentrum für Sprachenvielfalt zu schaffen.

Die Abgeordneten äußerten sich besorgt über vom Aussterben bedrohte Sprachen. Hier müsse mehr getan werden. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten sollten deshalb etwa das Erlernen von Sprachen fördern. Spezielle EU-Programme sollten zudem ein Bewusstsein für Mehrsprachigkeit innerhalb Europas schaffen. Die EU-Länder rief das Parlament dazu auf, die Rechte von Minderheiten zu schützen.

Bei der Plenardebatte am Montag hatten einige Abgeordnete in ihren nationalen Minderheitensprachen gesprochen. Zu Verwirrung war es gekommen, als der polnische Parlamentarier Lukasz Kohut begann, Schlesisch zu sprechen. Die Simultandolmetscherin teilte mit, der Sprecher habe begonnen Schlesisch zu sprechen, eine Übersetzung folgte aber nicht. Der Sitzungsleiter bat Kohut, die Sätze zu wiederholen. Er könne verstehen, warum er Schlesisch gesprochen habe. Da dies aber keine offizielle Sprache der EU sei, sei auch keine Übersetzung dafür verfügbar.

In Libyen gefangengehaltene Fischer nach mehr als 100 Tagen frei

ROM: Eine Gruppe von 18 Fischern aus mehreren Ländern ist nach mehr als 100 Tagen Gefangenschaft in Händen einer libyschen Miliz freigelassen worden. «Unsere Fischer sind frei», schrieb der italienische Außenminister Luigi Di Maio am Donnerstag auf Facebook. «In ein paar Stunden werden sie ihre Familien und ihre Lieben wieder umarmen können.» Acht der Fischer stammen aus Italien, weitere sechs aus Tunesien sowie jeweils zwei aus dem Senegal und Indonesien. Die Bedingungen für ihre Freilassung waren zunächst nicht bekannt.

Die 18 Männer waren vom sizilianischen Hafen Mazara del Vallo aus gestartet und am 1. September auf See von Kräften des Generals und Milizenführers Chalifa Haftar abgefangen, des Verstoßes gegen die Hoheitsgewässer beschuldigt und nach Bengasi im Osten Libyens gebracht worden. Di Maio und Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte waren der Mitteilung zufolge unangekündigt nach Bengasi gereist und hatten sich mit Haftar getroffen. Die Gefangenschaft der Fischer hatte eine diplomatische Krise zwischen Italien und Libyen ausgelöst.

Di Maio dankte dem italienischen Geheimdienst und Diplomaten für ihre Bemühungen, die Männer nach Hause zu bringen. Haftars Streitkräfte verlangten für die Freilassung der 18 Männer einen Gefangenenaustausch und wollten im Gegenzug vier Libyer freibekommen, die in Italien wegen Menschenhandels und der Verursachung eines Schiffbruchs eines Migrantenbootes im Jahr 2015 mit 49 Toten verurteilt worden waren.

Der einflussreiche General Haftar und seine selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) hatten im vergangenen Jahr eine Offensive auf Tripolis begonnen, um die Regierung zu stürzen, wurden aber zurückgeschlagen. Ende Oktober einigten sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand.

Britischer Tory-Abgeordneter kritisiert Unicef für Hilfe in London

LONDON: Der für seine exzentrischen Auftritte bekannte britische Abgeordnete Jacob Rees-Mogg hat das UN-Kinderhilfswerk Unicef für eine Hilfsaktion in seinem Land heftig kritisiert. Die Organisation hatte mitgeteilt, Geld für Frühstück in armen Familien in London zur Verfügung zu stellen. Rees-Mogg, der in der Regierung von Premier Boris Johnson für die Koordination des Parlamentsbetriebs im Unterhaus zuständig ist, empfindet das als politische Einflussnahme der UN-Organisation.

«Es ist ein echter Skandal, dass Unicef sich auf diese Weise in die Politik einmischt, anstelle sich um Menschen in den ärmsten, am stärksten benachteiligten Ländern der Welt zu kümmern, in denen es Hungersnöte und Bürgerkriege gibt», sagte Rees-Mogg am Donnerstag im Parlament in London. Die Organisation wolle mit einem «billigen politischen Trick» punkten. «Unicef sollte sich schämen».

Am Mittwoch hatte Unicef mitgeteilt, erstmals in Großbritannien für Kinder aktiv geworden zu sein, die nicht genug zu essen haben. Der Organisation School Food Matters stellte das Hilfswerk 25.000 Pfund (27.800 Euro) zur Verfügung, um in Südlondon Frühstücksboxen für die Weihnachtsferien an Kinder auszugeben. Eine Umfrage hatte kürzlich für Aufsehen gesorgt, wonach 16 Prozent der befragten Eltern in Großbritannien angaben, nicht genug Essen für Kinder auf den Tisch bringen zu können.

Europaparlament: Sonntag letzte Frist für Brexit-Vertrag

BRÜSSEL: Das Europaparlament gibt den Verhandlungen über einen möglichen Brexit-Handelspakt noch Zeit bis Sonntag. Liege bis Mitternacht ein fertiger Text vor, sei man bereit, zur Ratifizierung eine Sondersitzung anzusetzen, heißt es in einem Beschluss der Parlamentsspitze vom Donnerstag.

Zuvor hatte der CSU-Europapolitiker Manfred Weber für diese Frist geworben. «Ich habe der Führung des Europaparlaments heute Morgen vorgeschlagen, dass wir ein Brexit-Abkommen billigen sollten, wenn wir es bis zu diesem Sonntag bekommen», schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei auf Twitter. «Danach können wir den Deal nicht mehr vernünftig vor dem Jahresende prüfen. Der Vertrag ist zu wichtig, um ihn durch das Parlament zu hetzen.»

Nur zwei Wochen vor Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember verhandelt die Europäische Union immer noch mit Großbritannien über ein Anschlussabkommen, das Zölle und gravierende Handelshemmnisse vermeiden soll. Sollte es zustande kommen, müsste es noch vor Jahresende ratifiziert werden. Zahlreiche frühere Fristen für einen Verhandlungsabschluss wurden bereits gerissen.

Auschwitz Komitee empört über EVP wegen Umgang mit Nazi-Vergleich

BRÜSSEL/BERLIN: Das Internationale Auschwitz Komitee hat den Verbleib eines ungarischen EU-Politikers in der konservativen Parteienfamilie EVP scharf kritisiert. «Immer öfter schmähen Repräsentanten der Fidesz-Partei mit unerträglichen Nazi-Vergleichen die Demokratie und deren Repräsentanten in Europa», erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner am Donnerstag in Berlin. «Für Überlebende des Holocaust ist dieser schamlose Missbrauch ihrer Erfahrungen zunehmend schwer erträglich.»

Der Fidezs- und EVP-Politiker Tamas Deutsch hatte EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) in die Nähe der Gestapo gerückt. Die Fraktion stimmte nach stundenlanger Debatte bei einer am Mittwochabend jedoch dafür, Deutsch nur zu sanktionieren, und nicht auszuschließen er soll nun etwa keine Redezeit mehr im EU-Parlament bekommen. Womöglich hätte der Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der auch Fidesz-Chef ist, dann die derzeit ruhende Mitgliedschaft in der EVP-Partei nach einem Ausschluss komplett beendet.

Dass in der EVP-Fraktion keine Mehrheit zustande gekommen sei, um Deutsch aus der Fraktion auszuschließen, «ist gerade nach dem Beharren des Parlaments auf dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip ein empörendes Signal des Rückschritts», betonte Heubner.

Putin erhofft sich von Biden Lösung russisch-amerikanischer Probleme

MOSKAU: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich hoffnungsvoll gezeigt, dass sich das Verhältnis seines Landes zu den USA unter dem neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden in einigen Punkten verbessern wird. Biden sei sowohl innen- als auch außenpolitisch erfahren, und er rechne damit, dass sich ein Teil der aufgetretenen Probleme unter der neuen Regierung lösen wird, sagte Putin am Donnerstag bei seiner großen Jahrespressekonferenz. Erst am Dienstag hatte der 68-Jährige Biden zum Wahlsieg gratuliert - als einer der letzten Staatschefs weltweit.

Putin wies erneut Berichte zurück, wonach Russland die US-Präsidentschaftswahl 2016 beeinflusst habe. «Das sind alles Spekulationen», antwortete der Kremlchef auf die Frage eines Journalisten, warum russische Hacker dem noch amtierenden Präsidenten Donald Trump dieses Mal nicht geholfen hätten. Die Frage sei eine Provokation, fügte Putin hinzu. Er erwarte aber eine Einmischung aus dem Ausland bei den russischen Parlamentswahlen im nächsten Jahr, antwortete der Präsident auf die Frage eines anderen Journalisten. «Wir wissen das. Und wir bereiten uns darauf vor.»

Wegen der Corona-Pandemie ging Putins mehrstündige Fragerunde mit Vertretern internationaler und nationaler Medien erstmals nur im Videoformat über die Bühne. Wegen der epidemiologischen Situation wurde Putin aus seiner Vorstadtresidenz in Nowo-Ogarjowo zugeschaltet. Der Staatschef nimmt seit Monaten wegen der Pandemie nur äußerst selten Termine außerhalb der Residenz wahr.

Helfer: Psychische Probleme bei Migranten auf Inseln nehmen stark zu

ATHEN: Die Flüchtlinge und Migranten auf den griechischen Inseln leiden zunehmend unter psychischen Problemen. So heißt es in einem Bericht, den die Hilfsorganisation IRC (International Rescue Committee) am Donnerstag in Athen veröffentlicht hat. Demnach hat sich die Situation vor allem wegen der Corona-Pandemie und dem darauffolgenden Lockdown der Lager verschlimmert. Unmittelbar danach habe das IRC einen 71-prozentigen Anstieg von Personen verzeichnet, die über psychotische Probleme klagten; die Zahl der Selbstverletzungen sei um 66 Prozent gestiegen.

Die Menschen seien per Lockdown gezwungen worden, in Lagern zu bleiben, in denen es schmutzig und gefährlich sei, in denen man für Essen und Toiletten Schlange gestanden werden müsse und es kaum Platz für Hygiene und Abstand gibt, begründete die Organisation den Anstieg. Sie beruft sich auf Daten, die IRC-Psychologen zwischen März 2018 und Oktober 2020 erhoben haben. Die Organisation habe in diesem Zeitraum auf Lesbos, Samos und Chios 904 Menschen betreut, von denen 41 posttraumatische Symptome zeigten und 35 Prozent von Suizidgedanken sprachen.

Die Organisation IRC, die aktuell rund 80 Mitarbeiter vor Ort hat und sich seit 2016 vor allem auch um den psychischen Zustand der Migranten kümmert, fordert seit langem, die Menschen aufs Festland zu bringen und nachhaltige Lösungen zu finden.

Auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros leben aktuell nach Angaben des griechischen Bürgerschutzministeriums rund 17.000 Migranten, Vor allem auf Lesbos ist die Situation schwierig - dort war im September das Flüchtlingslager Moria abgebrannt, seither leben mehr als 7000 Menschen in einem provisorischen Zeltlager, das bei Regen unter Matsch und Wasser steht.

Schulze begrüßt Fortschritte in der EU-Klimapolitik

BRÜSSEL: Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die Fortschritte in der europäischen Klimapolitik begrüßt. Erstmals bekomme die EU ein Klimagesetz, das das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 festschreibe, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Brüssel. Zugleich würden bis 2030 die Treibhausgase mehr als halbiert. Darüber hinaus stehe nun der EU-Haushaltsplan, der rund 600 Milliarden Euro für den Klimaschutz vorsehe.

Schulze leitete in Brüssel die letzte Sitzung der EU-Umweltminister in diesem Jahr. Ziel war, das neue Klimaziel für 2030 rechtlich absichern. Die Staats- und Regierungschefs hatten vorige Woche vereinbart, den EU-Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Die Umweltminister wollen beschließen, dies noch vor Jahresende offiziell als neue Verpflichtung unter dem Pariser Klimaabkommen an die Vereinten Nationen zu melden.

Zugleich soll das Ziel in den vorbereiteten Entwurf für ein EU-Klimagesetz eingefügt werden. Hier stehen allerdings noch Verhandlungen mit dem Europaparlament an. Die Abgeordneten haben mehrheitlich ein ehrgeizigeres Ziel beschlossen: eine Minderung um 60 Prozent bis 2030. Bisher festgeschrieben waren minus 40 Prozent.

Die Erde hat sich schon um rund 1,2 Grad erwärmt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die vergangenen sechs Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die fatalen Folgen sind - je nach Region - mehr verheerende Unwetter, Stürme, Überschwemmungen sowie Dürren und Hitzewellen.

Rund 16.000 Hühner sterben bei Stallbrand

JIRKOV: Bei einem Brand auf einem Geflügelhof in Tschechien sind rund 16.000 Hühner und Küken verendet. Wie die Feuerwehr mitteilte, war eine große Halle am frühen Donnerstagmorgen auf etwa 40 Quadratmetern ihrer Fläche in Brand geraten und es kam zu starker Rauchentwicklung.

Das Feuer konnte erst nach mehr als vier Stunden gelöscht werden. Der Sachschaden wurde auf umgerechnet mehr als 100.000 Euro geschätzt. Zur Ursache wurden Ermittlungen aufgenommen. Zu dem Unglück kam es nahe der Stadt Jirkov (Görkau) am Fuße des Erzgebirges. Der Ort mit 19.200 Einwohnern liegt rund 50 Kilometer südöstlich von Chemnitz.

Barnier: «Gute Fortschritte», aber noch Stolpersteine vor Brexit-Deal

BRÜSSEL: EU-Unterhändler Michel Barnier meldet «gute Fortschritte» in den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien. Doch blieben «letzte Stolpersteine», schrieb Barnier am Donnerstag auf Twitter. «Wir werden nur einen Deal unterzeichnen, der die EU-Interessen und -Prinzipien schützt.»

Nur zwei Wochen vor Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember verhandelt die Europäische Union immer noch mit Großbritannien über ein Anschlussabkommen. Sollte es zustande kommen, müsste es noch vor Jahresende ratifiziert werden. Ohne Vertrag drohen Zölle und Handelshemmnisse.

Der britische Staatsminister Michael Gove sagte am Donnerstag im britischen Parlament, man verhandele weiter, um zu klären, ob eine Einigung möglich sei oder nicht. «Selbst wenn die Ergebnisse später kommen, als wir uns das gewünscht hätten, werden wir nach meiner Überzeugung alles tun, um ein gutes Freihandelsabkommen im Interesse des gesamten Vereinigten Königreichs zu sichern», sagte Gove.

Neuer Umwelt- und Regionalminister

RIGA: Der erst 28 Jahre alte Arturs Toms Pless ist am Donnerstag von Parlament in Riga zum Umwelt- und Regionalminister des baltischen EU-Landes ernannt worden. Der bisherige parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums wurde auf Vorschlag von Regierungschef Krisjanis Karins mit 61 Stimmen der Abgeordneten der Volksvertretung Saeima ins Amt gewählt - bei 15 Gegenstimmen und einer Enthaltung.

In seiner Rede verwies Pless darauf, dass er der erste Minister sein werde, der nach der Unabhängigkeit Lettlands von der Sowjetunion 1991 geboren wurde. Als einen Schwerpunkt seiner Arbeit nannte der Politiker der mitregierenden Partei Für die Entwicklung / Dafür! die Umsetzung der von seinem Vorgänger und Parteikollegen Juris Puce gegen Widerstände durchgesetzte Gebietsverwaltungsreform.

Puce war im November wegen eines Parkausweis-Skandals zurückgetreten.

EuGH unterbindet generelles Verbot der Auslieferung nach Polen

LUXEMBURG: EU-Staaten dürfen ungeachtet wachsender Zweifel an der Unabhängigkeit der polnischen Justiz kein generelles Auslieferungsverbot verhängen. Der Europäische Gerichtshof entschied am Donnerstag, dass die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls weiterhin nur dann verweigert werden darf, wenn der betroffenen Person tatsächlich ein unfaires Verfahren droht. Dies muss im Einzelfall geprüft werden.

Hintergrund des neuen EuGH-Urteil ist ein in den Niederlanden laufendes Verfahren, in dem sich ein wegen Drogendelikten festgenommener Pole gegen seine Überstellung in sein Heimatland wehrt. Das mit dem Fall befasste Amsterdamer Gericht wollte vom EuGH unter anderem wissen, ob ein Europäischer Haftbefehl ohne Einzelfallprüfung vollstreckt werden kann, wenn zuvor festgestellt wurde, dass grundsätzlich eine «reelle Gefahr» eines unfairen Verfahrens besteht, weil die polnischen Gerichte «aufgrund systemischer und allgemeiner Mängel nicht mehr unabhängig sind».

Die Zweifel an der Unabhängigkeit der polnischen Justiz gibt es wegen umstrittener Reformen der national-konservativen Regierung in Warschau. Sie haben bereits zu einer ganzen Reihe von Klagen vor dem EuGH geführt. In einem noch laufenden Verfahren legte der zuständige EuGH-Generalanwalt am Donnerstag ein für die Regierung unangenehmes Gutachten vor. Er kommt darin zu dem Schluss, das ein polnische Gesetz zum Verfahren zur Beurteilung von Richterkandidaten für das Oberste Gericht gegen EU-Recht verstößt. Ein Urteil in dem Fall wird nun in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erwartet.

EU-Staaten dürfen Staatsbürger anderer EU-Länder ausliefern

LUXEMBURG: EU-Staaten dürfen Staatsbürger eines anderen EU-Landes nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs unter bestimmten Bedingungen an einen Drittstaat ausliefern. Voraussetzung sei, dass der eine EU-Staat den anderen umfassend über den Fall informiere und eine angemessene Frist setze, selbst einen Europäischen Haftbefehl auszustellen, urteilten die Richter des höchsten EU-Gerichts am Donnerstag in Luxemburg (Rechtssache C-398/19).

Hintergrund ist der Fall eines Ukrainers, der 2012 nach Deutschland kam und kurze Zeit später die rumänische Staatsbürgerschaft erwarb. Im März 2016 ersuchte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine bei den deutschen Behörden die Auslieferung des Betroffenen. Im Laufe des Verfahrens rief das Berliner Kammergericht, das für die Auslieferung zuständig ist, den EuGH an.

Ungarische Asylregeln verstoßen gegen EU-Recht

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof hat erneut Teile des restriktiven Asylsystems in Ungarn für rechtswidrig erklärt. Es sei unzulässig, dass Ungarn illegal im Land befindliche Migranten abschiebe, ohne den Einzelfall zu prüfen, befand das höchste EU-Gericht am Donnerstag (Rechtssache C-808/18). Somit verstoße das Land gegen Verpflichtungen aus der EU-Richtlinie für Rückführungen.

Hintergrund ist eine Klage der EU-Kommission gegen die Asylregeln der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Nach Einschätzung der für die Einhaltung von EU-Recht zuständigen Behörde ist nicht gewährleistet, dass Rückkehrentscheidungen einzeln erlassen werden und die Migranten Informationen über Rechtsbehelfe erhalten. Es bestehe die Gefahr, «dass Migranten ohne die entsprechenden Garantien und unter Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung rückgeführt werden».

Der EuGH gab der EU-Kommission nun weitgehend Recht. Die ungarischen Behörden beachteten nicht die vorgesehenen Verfahren und Garantien.

«Washington Post»: Erbärmliche Reaktion Trumps auf Nawalny-Vergiftung

WASHINGTON: Zu den Recherchen mehrerer Medien, nach denen mindestens acht russische Geheimdienstagenten den Giftanschlag auf den Kremlgegner Alexej Nawalny verübt haben sollen, schreibt die «Washington Post» am Donnerstag:

«Es scheint, dass Präsident Wladimir Putin den (russischen Geheimdienst) FSB eingesetzt hat, um seinen führenden Kritiker und Herausforderer zu töten. Es deutet auch darauf hin, dass Russland eklatant gegen die Chemiewaffen-Konvention verstoßen hat (...). Die Reaktion von Präsident (Donald) Trump war erbärmlich. (...) Die Regierung hat Russland gerade einmal einen Klaps auf die Finger verpasst und zwei russische Einrichtungen, die der Entwicklung chemischer Waffen verdächtigt werden, auf die schwarze Liste des Handelsministeriums gesetzt. (...)

Der gewählte Präsident Joe Biden sollte jedoch deutlich machen, dass die Vereinigten Staaten solch gefährliches Verhalten nicht entschuldigen werden und den russischen Beamten strengere Sanktionen auferlegen, einschließlich der Maßnahmen, die nach dem Magnitsky Act und anderen Gesetzen möglich sind.»

Videobotschaft aus NRW, Belgien und Niederlanden: «Bleib' zu Hause!»

DÜSSELDORF: Die Regierungschefs der drei Nachbarländer Nordrhein-Westfalen, Belgien und den Niederlanden haben die Bürger aufgerufen, die Grenzen nur noch für notwendige Reisen zu überqueren. In Video-Botschaften, die am Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, mahnen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), sein niederländischer Amtskollege Mark Rutte und der belgische Regierungschef Alexander De Croo, wegen der Corona-Pandemie im Heimatland zu bleiben. Die Botschaft steht in vier Sprachen unter dem Motto: «Bleib' zu Hause - Restez chez soi - Stay at home - Blijf Thuis!»

Laschet bat: «Fahren Sie nicht zum Einkaufen nach Belgien. Tragen Sie das Virus nicht über die Grenze.» Auch de Croo unterstrich, die Grenzen sollten in diesen Zeiten «nicht zum Spaß, nicht, um mit Freunden und der Familie einkaufen zu gehen» passiert werden. «Das ist der einzige Weg, das Virus zu besiegen. Je besser wir die Regeln befolgen, desto früher können wir uns wiedersehen.»

Dieselbe Botschaft vermittelte Rutte in seiner Muttersprache: «Wir Niederländer besuchen gerne unsere Nachbarn in Belgien und Deutschland», sagte er. «Natürlich wegen der großartigen Städte und Dörfer, der schönen Natur und Kultur und weil man oft gut essen und einkaufen kann. Aber die Realität ist jetzt, dass nicht nur wir die Grenze überqueren, das Virus tut es auch.» Daher müssten nun alle solidarisch sein und Zurückhaltung üben.

Zustimmung für Trump in Deutschland so schlecht wie im Iran

WASHINGTON: Das Ansehen der US-Regierung von Präsident Donald Trump ist in Deutschland einer Umfrage zufolge auf einen Tiefstwert gesunken und liegt inzwischen auf demselben Niveau wie im Iran. Das Institut Gallup teilte am Donnerstag mit, unter den Befragten in Deutschland hätten nur 6 Prozent angegeben, sie seien mit der Arbeit der US-Regierung zufrieden - ebensoviele wie im Iran. In Trumps erstem Amtsjahr 2017 lag der Wert in Deutschland demnach noch bei 22 Prozent, in den beiden Jahren danach bei 17 und 12 Prozent.

Der Republikaner Trump hat die Wahl am 3. November gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Biden hat versprochen, sofort nach seiner Amtseinführung am 20. Januar die Beziehungen zu traditionellen Verbündeten der USA wieder zu verbessern. Trump hatte besonders Deutschland immer wieder scharf angegriffen und mangelnde Verteidigungsausgaben Berlins kritisiert. Zuletzt hatte er den Abzug von rund einem Drittel der US-Soldaten aus der Bundesrepublik angekündigt, den der Kongress aber zunächst blockieren möchte.

Gallup teilte mit, im letzten vollen Jahr von Trumps Amtszeit hätten sich die Zustimmungswerte für die US-Regierung in 20 von 29 untersuchten Ländern verschlechtert oder seien gleich schlecht geblieben. Niedriger als in Deutschland und im Iran lagen sie nur in Island (5 Prozent). Die besten Werte konnte die Trump-Regierung in Albanien verbuchen: Dort zeigten sich 56 Prozent mit ihrer Arbeit zufrieden. In Russland legten die Zustimmungswerte von 8 Prozent im Jahr 2017 auf nun immerhin 18 Prozent zu.

Gallup befragte in diesem Jahr telefonisch je rund 1000 Menschen in diesen Ländern oder Territorien: Albanien, Mauritius, Ekuador, Japan, Australien, Taiwan, Malta, Neuseeland, Finnland, Irland, Zypern, Italien, Slowenien, Frankreich, Niederlande, Russland, Kanada, Spanien, Großbritannien, Dänemark und Belgien. Die Fehlertoleranz lag nach Gallup-Angaben zwischen 2,8 und 5,3 Prozentpunkten.

Sky plant fiktionale Serie zur «Ibiza»-Affäre in Österreich

UNTERFÖHRING: Das Entertainment- und Pay-TV-Unternehmen Sky plant einen vierteiligen Polit-Thriller zur «Ibiza»-Affäre. Die Dreharbeiten beginnen Anfang 2021, wie das Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Die fiktionale Serie heißt «Die Ibiza Affäre» und erzählt die Entstehungsgeschichte des Skandal-Videos. W&B Television produziert die Serie im Auftrag von Sky Studios. Zu den Produktionen von Wiedemann & Berg zählte zum Beispiel in der Vergangenheit der Netflix-Welterfolg «Dark».

Im Mai 2019 hatten Journalisten des Magazins «Der Spiegel» und der «Süddeutschen Zeitung» ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Video öffentlich gemacht. Die Aufnahmen aus dem Sommer 2017 zeigen den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte anfällig für Korruption wirkt. Strache musste nach der Veröffentlichung des Videos als Parteichef und Vizekanzler zurücktreten, die Regierungskoalition von konservativer ÖVP und rechter FPÖ zerbrach.

Biathlet Erik Lesser: «Werde moderner Trainer sein»

HOCHFILZEN: Nach dem Ende seiner Sportlerkarriere will Erik Lesser im Job als Biathlontrainer innovative Wege gehen. «Ich werde jedenfalls kein Trainer alter Schule, sondern ein moderner sein», sagte der 32 Jahre alte Skijäger in einem Interview der «Welt» (Donnerstag). Der Ex-Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner will noch bis zu den Winterspielen in Peking 2022 weitermachen, ehe er dann in Köln das Diplom-Trainerstudium absolvieren will.

Sein Prinzip werde wohl «Butterbrot und Peitsche. Ich würde Disziplin schon begrüßen», sagte der Familienvater. Zugleich sei ihm aber auch wichtig, immer «das Kind in sich» zu bewahren - egal, in welchem Alter und in welcher Position. «Und man sollte es als Trainer wie generell als Erwachsener nicht verklären, wie man selbst in der Jugend war, sondern sollte sich daran erinnern, dass man auch mal Mist gebaut hat, nicht immer diszipliniert war», sagte der Thüringer und ergänzte: «Das möchte ich umsetzen, so dass ich dann manche Dinge gelassener sehen als meine Trainer früher.»

Angst vor Zyklon «Yasa» auf Fidschi - Katastrophenfall ausgerufen

SUVA/SYDNEY: Der gewaltige Zyklon «Yasa» wird voraussichtlich in der Nacht zum Freitag das Inselparadies Fidschi im Südpazifik treffen. «Bereitet Euch vor, bringt Euch in Sicherheit und betet für Fidschi», schrieb Premierminister Frank Bainimarama am Donnerstag auf Twitter. Meteorologen zufolge könnte der Tropensturm der Kategorie 5 Windböen von bis zu 260 Stundenkilometern und 16 Meter hohe Wellen mit sich bringen. Die Regierung rief vorsorglich für 30 Tage den Katastrophenfall aus.

850.000 Menschen auf den 300 Inseln lebten im direkten Weg des Zyklons, so Bainimarama. Das seien 95 Prozent der Bevölkerung. Seit 2012 sei Fidschi von mehr als einem Dutzend Wirbelstürme getroffen worden. «Zwei davon - «Winston» und «Yasa» - kämpfen nun um den Titel, der stärkste Sturm aller Zeiten in unserer Region zu sein.» Das sei nicht normal. «Dies ist ein Klimanotfall.»

Der Zyklon «Winston» hatte 2016 auf Fidschi mehr als 40 Menschen getötet. Orkanböen mit Spitzengeschwindigkeiten von 300 Kilometern in der Stunde deckten Häuser ab, rissen Strommasten um und entwurzelten Bäume.

EU-Staaten einigen sich auf vorläufige Fangquoten für Nordsee

BRÜSSEL: Nach zweitägiger Verhandlung haben sich die EU-Staaten auf Fischfangquoten für die Nordsee und den Nordatlantik geeinigt. Wegen der anhaltenden Brexit-Unsicherheit handelt es sich allerdings nur um vorläufige Quoten für die ersten drei Monate 2021, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstagmorgen mitteilte. «Unsere Einigung auf vorläufige Quoten ist die Garantie für unsere europäischen Fischer, dass sie ab dem 1. Januar weiter fischen können», sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nach den Beratungen in Brüssel.

Von den wichtigen Nordsee-Beständen Hering, Scholle und Seelachs dürfen deutsche Fischer im Zeitraum bis März ein Viertel der Gesamtmenge von 2020 fangen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Dies gilt auch für den Schellfisch und den Kabeljau. Ausnahmen gibt es für die Makrele und den Blauen Wittling im Nordatlantik. Weil diese Bestände gerade zu Beginn des Jahres befischt werden, liegt die Quote hier bei 65 Prozent.

Die Verhandlungen um die Fangquoten sind traditionell umkämpft. In diesem Jahr kommt hinzu, dass die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien noch nicht abgeschlossen sind. Es ist unklar, inwieweit Fischer aus EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich ab Januar überhaupt Zugang zu britischen Hoheitsgewässern haben werden. Deshalb sind die Ergebnisse nur vorläufig. Auch EU-Gespräche mit Norwegen über gemeinsam befischte Bestände stehen noch aus.

Tödlicher Massenunfall durch Schneesturm im Nordosten der USA

NEW YORK: Bei starkem Schneefall hat sich im Nordosten der USA auf glatter Fahrbahn ein Massenunfall mit bis zu 60 Fahrzeugen ereignet. Zu dem Unglück kam es auf der Interstate-Autobahn 80 im Bundesstaat Pennsylvania, nach Polizeiangaben starben dabei zwei Menschen.

Am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) setzte in einigen Küstenbundesstaaten der Schneefall ein, die Meteorologen hatten für Pennsylvania und das Mittelgebirge Catskills bis zu 60 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. In der Millionenmetropole New York hielten sie bis zum Donnerstag mehr Schnee als in der gesamten Vorjahressaison für möglich. Vielerorts werde der Schnee jedoch schnell tauen und sich am Donnerstag mit Regen mischen, hieß es. Für Philadelphia wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern vorausgesagt.

Am Mittwochabend (Ortszeit) meldete die Webseite Poweroutage.us in rund 50.000 Haushalten im Nordosten der USA Stromausfälle - ein im Vergleich zu ähnlichen Wetterlagen der Vergangenheit eher niedriger Wert. Schulbehörden hatten angekündigt, dass die üblicherweise ausgerufenen freien Schneetage in diesem Jahr wegen des virtuellen Unterrichts in der Corona-Pandemie ausbleiben werden.