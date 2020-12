Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Greta Thunberg: Hoffnung beim Klimakampf liegt in der Bevölkerung

STOCKHOLM: Greta Thunberg setzt im Kampf gegen Klima- und Umweltkrise auf ein stärkeres Bewusstsein in der Bevölkerung. Mit den Worten «Mein Name ist Greta Thunberg und ich lade dich ein, Teil der Lösung zu sein» leitet die Klimaaktivistin ein dreiminütiges Video ein, in dem sie ihre Sicht auf die Lage beim Klimaschutz fünf Jahre nach dem Pariser Weltklimaabkommen schildert. Seither sei eine Menge passiert - «aber das notwendige Handeln ist immer noch nirgendwo in Sicht», sagt die 17-Jährige in dem Video, das sie am Donnerstagabend auf Twitter und Instagram veröffentlichte.

Der Abstand zwischen dem, was getan werden müsse, und dem, was tatsächlich getan werde, vergrößere sich mit jeder Minute. «Wir rasen weiter in die falsche Richtung.» Die fünf Jahre seit dem Pariser Abkommen seien die wärmsten seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. Trotzdem seien es nur ferne, hypothetische Ziele gesetzt worden. Die Zeit werde mit leeren Worten und kreativen Rechnereien vergeudet. Die Klimakrise könne nicht ohne systematischen Wandel gelöst werden. «Das ist nicht länger eine Meinung. Das ist ein Fakt», sagte Thunberg.

Es müsse oberste Priorität haben, den Menschen die Klimakrise bewusster zu machen. «Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie wie eine Krise zu behandeln. Weder können wir etwas wie eine Krise behandeln, ehe wir den Notfall verstehen», sagte die Schwedin. Sobald man sich dessen bewusst sei, könne man handeln und einen Wandel herbeiführen. «Das ist die Lösung. Wir sind die Hoffnung.»

Chefredakteurin Christiane Arp verlässt die deutsche «Vogue»

MÜNCHEN: Die langjährige Chefredakteurin der deutschen «Vogue»-Ausgabe, Christiane Arp, verlässt das Mode- und Stilmagazin. Sie habe sich «aus persönlichen und privaten Gründen» dazu entschieden, teilte der Verlag Condé Nast in München am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuerst hatte das People-Magazin «Clap» über den Abschied berichtet. Die Geschäftsführerin von Condé Nast Germany, Jessica Peppel-Schulz, dankte laut Verlagsangaben Arp für ihr «großartiges Lebenswerk».

Arp startete demnach 2003 mit ihrer ersten «Vogue»-Ausgabe, mit Model Heidi Klum auf dem Cover. Das Magazin soll nun übergangsweise von einem Interimsteam geführt werden. Die «Vogue» erscheint neunmal im Jahr in Deutschland, im zweiten Quartal 2020 lag die verkaufte Auflage bei gut 77.000 Exemplaren und im dritten bei gut 82.000. Es gibt zahlreiche weitere internationale Ausgaben des Magazins.

Kursfeuerwerk für Airbnb-Aktie bei Börsengang

NEW YORK: Der Aktienkurs des Apartment-Vermittlers Airbnb hat sich beim Börsengang am Donnerstag mehr als verdoppelt. Die Aktie ging in den Handel mit einem ersten Kurs von 146 Dollar - bei einem Ausgabepreis von 68 Dollar. Der Börsenwert von Airbnb überschritt damit die Marke von 100 Milliarden Dollar.

Der Kurssprung ist umso frappierender, da die Firma aus San Francisco auf dem Weg zum Börsengang schon mehrfach den Aktienpreis erhöht hatte. Erst Anfang der Woche wurde die Spanne von 44 bis 50 Dollar auf 56 bis 60 Dollar angehoben. Zu 68 Dollar je Aktie kam Airbnb auf eine Gesamtbewertung von 47 Milliarden Dollar. Der Börsengang brachte 3,5 Milliarden Dollar ein.

Airbnb hatte schon seit einiger Zeit einen Börsengang für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Wegen der Corona-Krise war jedoch unklar, ob es dazu kommen würde. Nach einem ersten Einbruch durch die Pandemie sah die Firma zuletzt eine Erholung ihres Geschäfts dank Nutzern, die auf kürzere Entfernungen als früher verreisen, oft mit dem Auto.

Zuletzt konnte Airbnb sogar ein bisher seltenes Quartal mit schwarzen Zahlen vorweisen. Im vergangenen Vierteljahr verdiente das Unternehmen 219 Millionen Dollar. In den neun Monaten bis Ende September fielen jedoch Verluste von knapp 697 Millionen Dollar an.

Johnson sieht «hohe Wahrscheinlichkeit» eines No-Deal-Brexits

BRÜSSEL: Der britische Premierminister Boris Johnson sieht eine «hohe Wahrscheinlichkeit» für einen No-Deal-Brexit ohne Handelspakt mit der EU. «Ich denke, wir müssen uns sehr, sehr klar darüber sein, dass es nun eine hohe Wahrscheinlichkeit - eine hohe Wahrscheinlichkeit - gibt, dass wir eine Lösung haben werden, die eher der australischen Beziehung mit der EU entspricht als der kanadischen», sagte Johnson am Donnerstagabend nach einer Kabinettssitzung in London.

Mit der «australischen Option» meint Johnson eine Handelsbeziehung ohne gemeinsamen Vertrag, so dass zwischen Großbritannien und den EU-Staaten Zölle nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO fällig würden. Am Mittwochabend hatte ein mehrstündiges Treffen Johnsons mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel nicht den erhofften Durchbruch gebracht: Beide Seiten stellten weiterhin große Differenzen zwischen ihren Positionen fest. Bis Sonntagabend sollen die Unterhändler beider Seiten aber versuchen, doch noch einen Kompromiss zu finden.

Die Verhandler würden die «Extrameile» gehen und es noch einmal versuchen, sagte Johnson am Abend. Der konservative Regierungschef fügte hinzu: «Und ich werde nach Brüssel gehen, ich werde nach Paris gehen, ich werde nach Berlin gehen, ich werde wo auch immer hingehen, um einen Deal nach Hause zu bringen.» Damit spielte er auf mögliche Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an.

Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen. Zum Jahreswechsel endet die Brexit-Übergangsfrist und Großbritannien scheidet aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus.

Banksy verziert steilste Straße Englands mit niesender Frau

BRISTOL: In Bristol ist ein neues Werk des geheimnisumwitterten Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Banksy veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des Graffitis auf Instagram - die übliche Art des Künstlers, seine Urheberschaft zu bestätigen. Sein neustes, auf eine grüne Hauswand gesprühtes Werk zeigt eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim starken Niesen ihr Gebiss verliert. Weil das Haus am Anfang der Vale Street liegt, die als steilste Straße Englands gilt, sieht es auf einem der von Banksy veröffentlichten Fotos so aus, als hätte das Niesen der Frau eine Mülltonne umgeworfen und die benachbarten Häuser zum Kippen gebracht.

Für Banksy, dessen Werke in der ganzen Welt zu finden sind, ist das neueste Graffiti ein Heimspiel. Seine Identität gibt nach wie vor Rätsel auf, als bekannt gilt aber, dass der Künstler aus Bristol stammt. Einen Namen machte er sich mit gesellschaftskritischen und kontroversen Motiven, die immer wieder überraschend auftauchen.

Netanjahu zu Vereinbarung mit Marokko: «Licht des Friedens»

TEL AVIV: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die vereinbarte Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu Marokko am Donnerstag als großen Erfolg bezeichnet. «Das Licht des Friedens im Nahen Osten hat nie heller geleuchtet als heute», sagte Netanjahu zu Beginn des jüdischen Lichterfests Chanukka. Beide Länder wollten in Kürze wieder Verbindungsbüros einrichten. Danach sei die Einrichtung voller diplomatischer Beziehungen geplant. Auch Direktflüge zwischen Israel und Marokko solle es geben.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mitgeteilt, nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan wolle nun auch Marokko die Beziehungen zu Israel normalisieren. Netanjahu sagte, Hunderttausende aus Marokko nach Israel eingewanderte Juden bildeten eine «Brücke des Friedens». Er dankte Trump für dessen Bemühungen. «Wir werden es nie vergessen.»

OECD-Bericht: Brauchen schnellere Reformen für nachhaltige Fischerei

PARIS: Für eine nachhaltige Fischerei braucht es aus Sicht der Industrieländer-Organisation OECD schnellere politische Reformen. Wie es in einem am Donnerstag vorgelegten Report der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris heißt, tragen auch staatliche Fördermaßnahmen zu Überfischung oder illegalem Fang bei. Dies sei besonders dann der Fall, wenn etwa die Kosten für Treibstoff, Boote oder Zubehör gesenkt und so die Kapazität zum Fischen erhöht würden. Laut OECD floss von 2016 bis 2018 ein Drittel der Ausgaben der 39 untersuchten Ländern in diesen Bereich.

Von den mehr als 1000 betrachteten Beständen ist dem Report zufolge etwa ein Viertel überfischt. Luft nach oben gebe es beim Management der Bestände etwa dort, wo es bisher keine Regelungen dafür gibt, wie viel gefischt werden darf. Auch besonders komplexe Regelungen könnten überarbeitet werden. Regierungen sollten außerdem Gesetzeslücken schließen, um illegale und unregulierte Fischerei zu unterbinden.

Die Vereinten Nationen hatten 2015 nachhaltige Entwicklungsziele für das Jahr 2030 formuliert. Eines davon ist der Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Ozeane und Meere. Bis Ende 2020 sollen Überfischung sowie illegale und unregulierte Fischerei demnach abgeschafft werden. Die Daten des OECD-Berichts beziehen sich allerdings nur auf den Zeitraum von 2016 bis 2018.

EU-Gipfel wägt verschärftes Klimaziel für 2030 ab

BRÜSSEL: Für eine Verschärfung des Klimaziels hat sich beim EU-Gipfel am Donnerstag nach Angaben von Teilnehmern breite Zustimmung abgezeichnet. Allerdings sei die Debatte noch nicht abgeschlossen, hieß es am Nachmittag aus EU-Kreisen. Der offizielle Beschluss stand noch aus.

Die vorbereitete Gipfelerklärung sah vor, dass die EU bis 2030 ihre Treibhausgase um 55 Prozent senkt, im Vergleich zu 1990. Bisher ist das Ziel minus 40 Prozent. Die Nachbesserung alle fünf Jahre ist im Pariser Klimaabkommen von 2015 vorgesehen. Die Vereinten Nationen erwarten noch vor Jahresende eine neue Meldung aus Brüssel.

Organisation: Mehr Frauen wollen Informationen zu Abtreibung

WARSCHAU: Nach einer umstrittenen Gerichtsentscheidung zur Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen ist nach Angaben einer Hilfsorganisation die Zahl der Anfragen zu Schwangerschaftsabbrüchen deutlich gestiegen. Wie die Organisation «Abtreibung ohne Grenzen» am Donnerstag in Warschau mitteilte, hätten seit ihrer Gründung im Dezember 2019 insgesamt mehr als 5200 Frauen telefonische Beratung gesucht. Fast die Hälfte (2500) dieser Anfragen seien seit der Gerichtsentscheidung am 22. Oktober eingegangen.

Das Verfassungsgericht des EU-Landes hatte entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Seitdem gibt es Proteste. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört.

Derzeit ist ein Abbruch in Polen legal, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das Ungeborene schwere Fehlbildungen hat. Letzteres ist bislang der häufigste Grund für eine Abtreibung, wie die Statistik des Gesundheitsministeriums zeigt. So wurden von den 1110 Abtreibungen, die 2019 in polnischen Kliniken vorgenommen wurden, 1074 mit Fehlbildungen des ungeborenen Kindes begründet. Künftig soll dies nicht mehr möglich sein.

«Abtreibung ohne Grenzen» wurde vor einem Jahr gegründet, um Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in Polen oder im Ausland zu helfen. «Wir informieren über die vollkommen legalen Möglichkeiten, für eine Abtreibung ins Ausland zu reisen», sagte Karolina Wieckiewicz von der Organisation.

Neue «Migrantenkarawane» aus Honduras Richtung USA unterwegs

SAN PEDRO SULA: Nach zwei verheerenden Wirbelstürmen haben sich in Honduras mehrere Hundert Menschen zu einer sogenannten Migrantenkarawane zusammengeschlossen. Mindestens 300 Menschen brachen nach Schätzungen örtlicher Medien am Mittwochabend (Ortszeit) in der Stadt San Pedro Sula mit dem Ziel USA auf. Sie näherten sich am Donnerstag der Grenze zu Guatemala. In dem Nachbarland war Anfang Oktober die erste «Karawane» seit Ausbruch der Corona-Pandemie gestoppt worden. Tausende wurden zurück nach Honduras geschickt.

Vor etwa einem Jahr waren mehrere «Karawanen» bis zur Südgrenze der USA gelangt. Die Regierung des scheidenden US-Präsident Donald Trump unterschrieb seitdem mit Guatemala, Honduras und El Salvador Vereinbarungen, mit denen die drei Länder zu sicheren Drittstaaten erklärt wurden. Migranten auf dem Weg in die USA müssen demnach, wenn sie eines der Länder betreten, dort Asyl beantragen. Andernfalls können sie dorthin zurückgeschickt werden, wenn sie die Vereinigten Staaten erreichen.

Die meisten der Zehntausenden Migranten, die jeden Monat unerlaubt die US-Grenze mit Mexiko überqueren, stammen aus einem der drei Länder. Gewalt und Armut sind dort weit verbreitet. Hinzu kommt, dass die beiden starken Hurrikans «Eta» und «Iota» im November große Teile Mittelamerikas getroffen haben. Einige Gebiete stehen immer noch unter Wasser. Allein in Honduras starben etwa 90 Menschen. Mehr als ein Drittel der rund zehn Millionen Einwohner war von den Schäden betroffen. Zehntausende verloren ihr Zuhause.

Fridays for Future will weltweit für Klimaschutz demonstrieren

BERLIN: Vor einem digitalen UN-Gipfel zum Klimaschutz ruft die Klimabewegung Fridays for Future weltweit zu Demonstrationen auf.

Auf allen Erdteilen sind insgesamt mehr rund 2500 Aktionen geplant, wie aus einer Übersichtskarte der Aktivisten hervorgeht, darunter auch mehrere Dutzend in deutschen Städten. Mitglieder der Bewegung hatten angekündigt, dass sowohl auf der Straße als auch im Internet Proteste geplant seien - dabei wolle man überall auf die Einhaltung der Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie achten. Am Samstag sollen bei einem eintägigen, virtuellen UN-Gipfel viele Staaten ihre Fortschritte und Pläne im Klimaschutz darstellen.

Erdogan stellt Grenzöffnung zu Armenien in Aussicht

ISTANBUL/BAKU: Nach über 25 Jahren Schließung hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Öffnung der Grenze zu Armenien in Aussicht gestellt. Wenn Armenien positive Schritte unternehme, «öffnen wir unsere geschlossenen Türen», sagte Erdogan bei seinem Besuch im aserbaidschanischen Baku am Donnerstag. «Wir wollen die Tauben des Friedens sein.»

Erdogan war zu einer Militärparade anlässlich des «Sieges» Aserbaidschans im Konflikt mit Armenien um die Südkaukasusregion Berg-Karabach nach Baku gereist. Er sagte, er unterstütze einen Vorschlag des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev für eine Sechser-Gruppe mit der Türkei, Russland, Armenien, Iran und Georgien. Unter diesen Voraussetzungen sei dann auch eine Grenzöffnung mit Armenien möglich.

Die Grenze zwischen der Türkei und Armenien ist seit 1993 geschlossen. Damals befanden sich Armenien und Aserbaidschan ebenfalls im Krieg. Die Türkei, «Bruderstaat» Aserbaidschans, brach damals ihre Beziehung zu Armenien wegen des Konflikts um Berg-Karabach ab. Die Beziehungen zu Armenien sind aber auch wegen der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich vor über 100 Jahren belastet.

Während des Ersten Weltkriegs waren Armenier systematisch verfolgt und unter anderem auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt worden. Historiker sprechen von Hunderttausenden bis zu 1,5 Millionen Opfern. Die Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches gesteht den Tod von 300.000 bis 500.000 Armeniern während des Ersten Weltkrieges ein und bedauert die Massaker. Eine Einstufung als Völkermord weist sie jedoch strikt zurück.

Frankreichs Innenminister sichert Sarkozy Unterstützung zu

PARIS: Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin hat dem wegen Bestechung angeklagten Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy seine Unterstützung zugesichert. «Das ist ein Mann, der der Republik viel gedient hat», sagte Darmanin am Donnerstag im Nachrichtensender Franceinfo. «Ich denke, dass er ein sehr großer Präsident war.» Der Innenminister hat seine politischen Wurzeln im konservativen Lager, zu dem auch Sarkozy gehört. Der Prozess gegen den Ex-Präsidenten ging am Donnerstag in seine letzte Phase. Das Urteil wird Anfang kommenden Jahres erwartet.

Der 65 Jahre alte Sarkozy muss sich mit zwei weiteren Beschuldigten wegen mutmaßlicher Bestechung und unerlaubter Einflussnahme in Paris vor Gericht verantworten. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Am letzten Verhandlungstag kam im Justizpalast zunächst der Anwalt des mitangeklagten Juristen Gilbert Azibert zu Wort, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Anklage zufolge soll Sarkozy 2014 über seinen Anwalt Thierry Herzog von Azibert Ermittlungsgeheimnisse erhalten haben.

Die Verteidigung fordert Freispruch für Sarkozy. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine Haftstrafe von vier Jahren - zwei davon zur Bewährung. Der Prozess gilt in Frankreich als beispiellos. Es ist nach Medienberichten das erste Mal in der 1958 gegründeten Fünften Republik, dass für einen früheren Präsidenten Haft gefordert wurde. Sarkozys Vorgänger Jacques Chirac wurde 2011 wegen Veruntreuung und Vertrauensbruch in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt - die Anklage hatte damals aber auf Freispruch plädiert.

Handelspakt-Gespräche lassen Boris Johnson keine Zeit für die Queen

LONDON: Die andauernde Brexit-Zitterpartie hat dem britischen Premier Boris Johnson in dieser Woche nicht einmal Zeit für seinen traditionellen Termin mit der Queen gelassen. «Die Audienz ist wegen des vollen Terminkalenders des Premiers verschoben worden», sagte ein Sprecher des Buckingham-Palastes am Donnerstag. «Für die nächste Woche ist wieder eine Audienz geplant.»

Es ist uralte Tradition, dass der britische Premierminister sich einmal in der Woche mit der Königin über aktuelle Ereignisse austauscht. Wegen der Corona-Pandemie findet dies seit Monaten telefonisch statt. Doch selbst dafür reichte am Mittwoch - dem angestammten Tag für die königliche Audienz - die Zeit nicht aus: Johnson traf sich mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zu einem dreistündigen Abendessen in Brüssel - der erhoffte Durchbruch beim Handelspakt blieb jedoch aus.

Grau und Gelb sollen Farben des Jahres 2021 werden

NEW YORK: Grau und Gelb sollen die Farben des Jahres 2021 werden - zumindest wenn es nach einer US-Firma geht. «Ultimate Grey», ultimatives Grau, und «Illuminating», ein grelles Gelb, seien als definierende Farben des kommenden Jahres ausgewählt worden, teilte die Firma Pantone am Donnerstag mit. Die beiden Farben zusammen strahlten «eine Botschaft von Glück, unterstützt von Stärke» aus.

Seit rund 20 Jahren veröffentlicht die Firma jährlich eine - ihrer Einschätzung zufolge - definierende Farbe für das kommende Jahr, die dann unter anderem Designern bei der Erstellung von Möbeln, Kleidungsstücken und Ähnlichem als Inspiration dienen soll. Für 2020 war «klassisches Blau» ausgerufen worden.

Niederländischer Geheimdienst entlarvt russische Spione

DEN HAAG: Der niederländische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben zwei russische Spione entlarvt. Beide waren bei der russischen Botschaft als Diplomaten akkreditiert und wurden des Landes verwiesen, wie der Geheimdienst am Donnerstag in Den Haag mitteilte. Die Russen kamen den Angaben zufolge vom russischen Geheimdienst SVR. Einer von ihnen habe ein «großes Netzwerk von Informanten» vor allem in Unternehmen des High-Tech-Sektors aufgebaut. Diese hätten Zugang auch zu geheimen Informationen gehabt.

Der Geheimdienst machte nicht bekannt, welche Unternehmen oder Organisationen betroffen sind. Schwerpunkt der Spionage-Interessen waren dem Bericht zufolge Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Nano-Technologie. «Diese Spionageaffäre hat sehr wahrscheinlich den Organisationen Schaden zugefügt, bei denen die Informanten gearbeitet haben oder noch arbeiten und damit möglicherweise auch der niederländischen Wirtschaft und nationalen Sicherheit», heißt es in der Erklärung.

Der zweite Spion hatte dem Geheimdienst zufolge eine unterstützende Funktion. Die beiden Russen müssen in Kürze das Land verlassen.

Vor rund zwei Jahren war ein Einsatz russischer Geheimagenten bei der Chemiewaffenkontrollbehörde OPCW in Den Haag vereitelt worden.

Regenbogenflaggen erst ab 18? - Aktivisten protestieren

ISTANBUL: Mehrere Organisationen in der Türkei haben mit Empörung auf eine Anordnung aus dem Handelsministerium reagiert, Produkte mit Regenbogenfahnen und anderen Symbole für sexuelle und Gender-Vielfalt als ungeeignet für Menschen unter 18 Jahren zu kennzeichnen. «Wir verurteilen die rechtswidrige Entscheidung», schrieb etwa eine queere Hochschulgruppe via Twitter am Donnerstag. «Entscheidet ihr jetzt darüber, welche Farben für welches Alter geeignet sind?», tweetete die Vorsitzende der Plattform «Wir werden Frauenmorde stoppen», Fidan Ataselim.

In einer Sitzung am 10. November hatte der Werberat des türkischen Handelsministeriums Geldstrafen gegen Online-Händler angeordnet, die zum Beispiel Badetücher mit der Aufschrift «Peace Love Pride LGBTI» und einem Regenbogen im Sortiment führten. In der Anzeige fehle ein Hinweis auf die Altersbeschränkung. Minderjährige würden durch solche Produkte etwa in ihrer geistigen, moralischen und sozialen Entwicklung negativ beeinflusst, hieß es in der Begründung.

Der LGBTI+-Verband «Kaos GL» teilte mit, man habe das Ministerium aufgefordert, die Hintergründe der Entscheidung aufzuklären.

Die bunte Regenbogenflagge ist für viele Menschen ein Symbol für die Akzeptanz einer Vielfalt von sexuellen Orientierungen und Gender-Identitäten. Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen - und das Pluszeichen als Platzhalter für weitere Identitäten.

Biden macht Wahlkampf für Senats-Kandidaten in Georgia

WASHINGTON: Der gewählte US-Präsident Joe Biden wird kommende Woche in den Bundesstaat Georgia reisen, um Wahlkampf für die demokratischen Kandidaten für zwei Senatssitze zu machen. Bei den Stichwahlen am 5. Januar entscheidet sich, ob Bidens Demokraten künftig die Kontrolle über den mächtigen Senat bekommen oder ob die Republikaner die Mehrheit behalten.

Die Kongresskammer bestätigt Kandidaten für Regierungsposten und kann Gesetzesvorhaben blockieren. Für Bidens Präsidentschaft spielen die Stichwahlen in Georgia damit eine gewichtige Rolle.

Biden reist am 15. Dezember nach Atlanta und wird dort für Jon Ossoff und Raphael Warnock Wahlkampf machen, wie sein Stab am Donnerstag mitteilte. Ossoff und Warnock treten gegen die aktuellen republikanischen Senatoren David Perdue und Kelly Loeffler an. Georgia galt lange als Hochburg der Republikaner, Biden schlug in dem Bundesstaat in diesem Jahr aber Amtsinhaber Donald Trump. Dieser war am vergangenen Wochenende bei einer Kundgebung für Perdue und Loeffler aufgetreten.

16 Tote bei Anschlag - Türkische Soldaten unter Opfern

DAMASKUS: Bei der Explosion einer Autobombe in der nordsyrischen Stadt Ras al-Ain sind Aktivisten zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden, darunter drei türkische Soldaten. Zwölf Menschen wurden verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag meldete. Der Grenzort steht unter Kontrolle türkischer Truppen und verbündeter syrischer Rebellen.

Die türkische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Anschlag. Bislang ist unklar, wer für die Explosion verantwortlich ist. Den Menschenrechtsbeobachtern zufolge detoniert die Bombe am Ortseingang an einem Kontrollpunkt lokaler Sicherheitskräfte.

In den vergangenen Monaten war es in der Region mehrfach zu Anschlägen gekommen. Ende Oktober drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem weiteren Militäreinsatz in dem Bürgerkriegsland, sollten sich die «Terroristen» nicht wie versprochen aus der Grenzregion zurückziehen.

Die türkische Armee war in den vergangenen Jahren mehrfach in Syrien einmarschiert, um dort gegen die Kurdenmiliz YPG vorzugehen. Ankara sieht in der Miliz den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und betrachtet sie als Terrororganisation. Mit Russland als Verbündetem der syrischen Regierung und den USA hatte die Türkei in Abkommen den Rückzug von YPG-Kämpfern aus einem Gebiet zwischen den Grenzstädten Tall Abjad und Ras al-Ain vereinbart.

Lang erwartete Zugverbindung zwischen Iran und Afghanistan eröffnet

KABUL: Eine lang erwartete Zugverbindung zwischen Iran und Afghanistan ist am Donnerstag offiziell in Betrieb genommen worden. Die Zugstrecke erleichtert dem Binnenstaat Afghanistan den Güter- und Personenverkehr und verbindet die zweitgrößte Stadt Herat mit Khaf im Osten Irans. Die Strecke wurde aufgrund der Corona-Pandemie in einer virtuellen Zeremonie von den beiden Präsidenten, Mohammad Ashraf Ghani und Hassan Rouhani, eingeweiht.

Die neue Verbindung ist 138 Kilometer lang. Davon verlaufen 76 auf der iranischen Seite und 62 auf der afghanischen. Vor allem für Afghanistan vereinfacht die neue Strecke im Westen des Landes den Zugang zu den Häfen Irans und damit nach Europa, in die Türkei und nach Russland. Die Verbindung ist bereits seit einer Woche in Betrieb. Die erste Lieferung aus Iran nach Afghanistan waren 500 Tonnen Zement.

Polizei rettet 280.000 Euro teures Gemälde aus Altpapier

DÜSSELDORF: Die Polizei am Düsseldorfer Flughafen hat ein Gemälde des surrealistischen Malers Yves Tanguy im Wert von 280.000 Euro aus dem Altpapier gerettet.

Ein Geschäftsmann habe vor einem Flug nach Tel Aviv einen flachen Pappkarton mit dem 40 mal 60 großen Bild darin am Schalter liegen lassen, berichtete die deutsche Polizei am Donnerstag. Erst später sei ihm aufgefallen, dass er das Handgepäck vergessen habe.

Von Israel aus versuchte er zunächst vergeblich, das Schicksal des wertvollen Bildes zu klären. Schließlich machte sich ein Neffe des Mannes von Belgien aus auf den Weg nach Düsseldorf und erstattete am Flughafen eine Verlustanzeige.

Ein routinierter Ermittler nahm sich des Falls an: Der Kommissar nahm Kontakt zur Reinigungsfirma auf. Die Altpapiercontainer wurden gründlich durchsucht. «Tatsächlich lag zuunterst das wertvolle Gemälde», berichtete die Polizei. Der Verwandte holte das Werk des französischen Malers (1900-1955) am Mittwoch ab.

Liverpools Bürgermeister lässt nach Festnahme vorerst Amt ruhen

LIVERPOOL: Nach einer Festnahme wegen des Verdachts auf Zeugeneinschüchterung und Bestechung lässt Liverpools Bürgermeister Joe Anderson sein Amt vorerst ruhen. Es sei wichtig, dass sich die Stadtspitze auf wichtige Themen konzentrieren könne, teilte Anderson am Donnerstag mit. «Ich trete deshalb zur Seite und nehme unbezahlten Urlaub, bis die Polizei am 31. Dezember deutlich macht, in welche Richtung ihre Ermittlungen führen.» Es geht um angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung von Bau- und Entwicklungsaufträgen in der viertgrößten britischen Stadt. Interimsweise übernimmt Stellvertreterin Wendy Simon das Amt.

Die Festnahme am Freitag sei für ihn und seine Familie «ein schmerzhafter Schock gewesen», hieß es in Andersons Stellungnahme weiter. Nun werde er mit der Polizei zusammenarbeiten. Es werde sich alles auflösen, betonte er. Anderson ist seit 2012 direkt gewählter Bürgermeister von Liverpool. Die nordenglische Stadt ist vor allem als Herkunftsort der Beatles sowie als Heimat von Fußballmeister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp bekannt.

Explosion im Hafen von Beirut: Anklage gegen Premier erhoben

BEIRUT: Mehr als vier Monate nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut hat ein libanesischer Ermittlungsrichter Anklage gegen den amtierenden Regierungschef Hassan Diab und drei frühere Minister erhoben. Ihnen werde Fahrlässigkeit und Mitschuld an der großen Zahl der Opfer gegeben, hieß es am Donnerstag aus Justizkreisen in der Hauptstadt. Die vier Beschuldigten sollen nächste Woche zu den Vorwürfen befragt werden. Danach fällt die Entscheidung, ob sie vor Gericht müssen.

Bei der Explosion am 4. August waren mehr als 190 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt worden. Große Teile des Hafens sowie der umliegenden Wohngebiete wurden stark zerstört. Ausgelöst worden sein soll die gewaltige Detonation durch große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat, die über Jahre ungesichert im Hafen gelagert worden waren. Kritiker werfen der Regierung vor, davon gewusst, aber dennoch nichts dagegen unternommen zu haben.

Neben Diab wurde die Anklage auch gegen den früheren Finanzminister Ali Hassan Chalil sowie zwei ehemalige Minister für Öffentliche Arbeiten erhoben. Der Ministerpräsident und seine Regierung hatten kurz nach der Explosion ihren Rücktritt erklärt und sind nur noch geschäftsführend im Amt. Dem mit der Regierungsbildung beauftragten Politiker Saad Hariri ist es bislang wegen interner Machtkämpfe nicht gelungen, ein neues Kabinett zu bilden.

Der Libanon erlebt seit Monaten eine der schwersten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte und braucht dringend ausländische Hilfe. Die Corona-Pandemie und die Explosion haben die Lage weiter verschärft.

Brexit-Handelspakt: Von der Leyen nennt die Lage schwierig

BRÜSSEL: Beim Brexit-Handelspakt ist die Lage aus Sicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verfahren. Ihr Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Mittwochabend sei lang und gut gewesen, sagte von der Leyen am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Aber: «Es ist schwierig.»

Die EU sei bereit, Großbritannien auch nach dem Ende der Übergangsphase zum Jahresende Zugang zum EU-Binnenmarkt zu gewähren. Doch müssten die Bedingungen für die europäischen Arbeitnehmer und Unternehmen fair sein. «Diese feine Balance der Fairness ist bisher noch nicht erreicht», sagte von der Leyen. Die Unterhändler würden weiter arbeiten. «Wir werden am Sonntag eine Entscheidung treffen.»

EU-Ratschef Charles Michel betonte, auf dem Gipfel werde der britische EU-Austritt keine sehr große Rolle spielen. Man habe Vertrauen in die Verhandlungsführung der Kommission.

Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen. Beide Seiten verhandeln seit Monaten über ein Handelsabkommen für die Zeit ab dem 1. Januar. Dann endet die Brexit-Übergangsfrist und Großbritannien scheidet aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Der Vertrag soll Zölle vermeiden und Handelshemmnisse verringern. Drei Wochen vor dem Stichtag ist er aber immer noch nicht in Sicht. Johnson und von der Leyen hatten sich am Mittwochabend eine neue Frist bis Sonntag gesetzt.

Welternährungsprogramm mit Friedensnobelpreis ausgezeichnet

OSLO/ROM: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) ist mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. WFP-Chef David Beasley nahm den renommierten Preis am Donnerstag im Hauptsitz der UN-Organisation in Rom entgegen, wie auf der online übertragenen Preisübergabe zu sehen war. Es sei eine große Ehre, für die er dem norwegischen Nobelkomitee unter anderem im Namen von UN-Generalsekretär António Guterres, den 19.000 Friedensstiftern der Organisation sowie den 100 Millionen hungrigen Menschen danke, um die sich das WFP kümmere, sagte Beasley.

«Dieser Friedensnobelpreis ist mehr als ein Dankeschön. Es ist ein Aufruf zum Handeln», sagte er. Wegen all der Kriege in der Welt, des Klimawandels, des Gebrauchs von Hunger als Waffe und einer globalen Pandemie, die alles noch viel schlimmer mache, befänden sich 270 Millionen Menschen an der Schwelle zum Verhungern. Im Geiste von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) rief Beasley die Welt auf, alle Menschen der Erde zu ernähren. «Essen ist der Pfad zum Frieden.»

Das norwegische Nobelkomitee hatte am 9. Oktober verkündet, dass der Friedensnobelpreis diesmal an das Welternährungsprogramm geht. Die Organisation wird damit für ihre Bemühungen im Kampf gegen den Hunger in aller Welt, ihren Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen für den Frieden in Konfliktgebieten sowie ihren Bemühungen gegen den Gebrauch von Hunger als Kriegswaffe geehrt. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die Preiszeremonien in Oslo und später am Tag in Stockholm auf ein deutlich kleineres Maß reduziert - und ohne Teilnahme der Preisträger vor Ort in Skandinavien.

Coveney: EU stellt keine unangemessenen Forderungen an Großbritannien

DUBLIN: Nach Ansicht des irischen Außenministers Simon Coveney stellt die EU in den Verhandlungen mit Großbritannien über einen Handelspakt keine «unangemessenen» Forderungen. Die EU wolle «die engste mögliche Beziehung mit Großbritannien und freien und fairen Handel», sagte Coveney am Donnerstag dem irischen Sender RTÉ zufolge. Dies sei keine «unangemessene» Position. Der britische Premier Boris Johnson hatte der EU zuvor vorgeworfen, sie bestehe auf Standpunkten, die «kein Premier dieses Landes» akzeptieren sollte.

London und Brüssel ringen noch immer darum, sich in letzter Minute auf einen Handelspakt zu einigen. Auch ein Spitzentreffen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Johnson am Mittwochabend brachte nicht den erhofften Durchbruch. Bis spätestens Sonntag solle jedoch eine Entscheidung getroffen werden, teilten beide Seiten mit. Ohne Vertrag drohen nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel Zölle, lange Staus und andere Handelshürden.

Ärzte ohne Grenzen warnen vor humanitärer Krise in Nordwest-Nigeria

JOHANNESBURG: Nach Amnesty International hat auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen vor einer drohenden humanitären Katastrophe im Nordteil des westafrikanischen Staats Nigeria gewarnt. «Bewaffnete Gruppen im Bundesstaat Zamfara attackieren nahezu täglich Zivilisten, immer wieder kommt es zu Plünderungen, Entführungen bis hin zu Massenmorden», heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung der Ärzte ohne Grenzen. Betroffen sei vor allem der Nordwesten des Landes. Seit 2011 hätten bereits 200.000 Menschen dort ihr Zuhause verloren, die Versorgungslage der Vertriebenen sei ebenso wie der Zugang zu medizinischer Versorgung schwierig.

«Was mit lokalen Auseinandersetzungen vor allem wegen des Zugangs zu fruchtbarem Land begonnen hat, hat sich mittlerweile zu einem großflächigen Konflikt entwickelt», betont die Organisation, die in dem Ort Anka ein Kinderkrankenhaus betreibt und auch Einrichtungen in anderen Städten unterstützt. In Zamfara habe sie zwischen Januar und Oktober gut 20.000 mangelernährte Kinder versorgt. Zudem steige die Zahl der Malaria-Erkrankungen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Dienstag gewarnt, im Norden Nigerias litten vor allem ältere Menschen unter dem Konflikt des Militärs mit der sunnitischen Terrormiliz Boko Haram. Beide Konfliktparteien begingen Kriegsverbrechen und hofften, dass diese niemand bemerke.

Biathlon-Sportchef macht Schempp Hoffnung: «Die Chance wird kommen»

HOCHFILZEN: Ex-Weltmeister Simon Schempp kann auf eine Rückkehr in die Biathlon-Nationalmannschaft hoffen. «Ich denke, dass der Simon auf dem richtigen Weg ist», sagte am Donnerstag Bernd Eisenbichler, der sportliche Leiter der deutschen Skijäger. Für den am Freitag in Hochfilzen mit den Sprint-Wettkämpfen beginnenden Weltcup ist der 32-Jährige genau wie zuletzt für den Auftakt im finnischen Kontiolahti aber nicht nominiert worden. Vor den ersten Weltcup-Rennen des Winters hatte Schempp in der internen Ausscheidung um die letzten beiden Weltcupplätze das Nachsehen gehabt.

Bis Sonntag stehen in Hochfilzen neben den Sprints noch die Verfolgung und die Staffeln auf dem Wettkampfprogramm. «Simon Schempp ist unglaublich wichtig für uns. Wir hoffen alle, dass er baldmöglichst wieder im Weltcup auftaucht. Die Chance wird kommen», sagte Eisenbichler und meinte: «Simon abzuschreiben, das machen wir sicher nicht. Wir wissen, was er geleistet hat im Deutschen Skiverband die letzten Jahre, was für ein Topathlet er ist, wie professionell er ist.» Allerdings müsse die Leistung stimmen, sagte der Sportdirektor. Schempps Konkurrenten seien «einfach im Vorfeld kurz vor dem Weltcup das Stücken stärker. Deswegen haben sie den Einsatz bekommen, berechtigterweise.»

Olympiasieger Arnd Peiffer, Philipp Horn, Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees sind von Bundestrainer Mark Kirchner für den ersten Teil den Weltcups in Tirol nominiert worden. In der nächsten Woche könnte es durchaus noch Änderungen geben. «Wir planen immer von Woche zu Woche», sagte Eisenbichler. «Hochfilzen ist ja nicht aus der Welt, wenn man jemanden nachholen will. Klar ist natürlich, dass die Athleten, die Topleistungen angeboten haben, bis Weihnachten durchgehen.»

US-Vizeaußenminister: Nordkorea hat Chance im Atomstreit verspielt

SEOUL: Nordkorea hat nach Ansicht des US-Vizeaußenministers Stephen Biegun in den vergangenen zwei Jahren eine Chance vertan, durch atomare Abrüstung die Beziehungen zu den USA auf ein neues Fundament zu stellen. Er sei enttäuscht, dass die Ziele der Regierung von Präsident Donald Trump nicht erreicht worden seien, sagte Biegun am Donnerstag laut der US-Botschaft in Seoul mit Blick auf die Atomgespräche mit Nordkorea. Biegun, der eine Rede am Asan-Institut in der südkoreanischen Hauptstadt hielt, zeigte sich dennoch davon überzeugt, dass «das nicht das Ende unserer Bemühungen ist».

Biegun hatte als US-Sonderbeauftragter für Nordkorea bis Anfang des vergangenen Jahres eine Reihe von Arbeitsgesprächen mit Pjöngjang geführt. Doch seit dem gescheiterten Gipfeltreffen Trumps mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Februar 2019 in Vietnam sind die Verhandlungen festgefahren. Beide Seiten konnten sich in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung nicht einigen.

«Bedauerlicherweise wurde von unseren nordkoreanischen Gegenübern in den vergangenen zwei Jahren reichlich Gelegenheit verspielt», sagte Biegun. Er warf ihnen vor, sich stattdessen «der Suche nach Hindernissen für die Verhandlungen zu widmen». Biegun äußerte sich aber davon überzeugt, dass der erste Gipfel zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur nach wie vor Potenzial für Fortschritte berge. Kim hatte damals seine Bereitschaft zur «Denuklearisierung» betont. Beide Seiten unterzeichneten zudem eine Erklärung, die den Aufbau neuer bilateraler Beziehungen vorsah.

Biegun rief Pjöngjang zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Seine Zeit als Sonderbeauftragter werde zwar bald zu Ende sein, sagte er in Anspielung auf den Regierungswechsel in den USA im Januar. Dem neuen Verhandlungsteam wolle er mit auf den Weg geben, dass «der Krieg vorbei ist, die Zeit des Konflikts ist zu Ende gegangenen und die Zeit für Frieden ist gekommen.» Biegun war in Seoul, um mit der südkoreanischen Regierung über die Koordinierung der Nordkorea-Politik beider Länder zu sprechen.

Altmaier: Frankreich hat mit hartem Lockdown «alles richtig gemacht»

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den harten Lockdown in Frankreich gelobt und auch für Deutschland zusätzliche Corona-Maßnahmen gefordert. «Dieses Mal hat Frankreich alles richtig gemacht und eindrucksvolle Erfolge erzielt, während in Deutschland die Dynamik der zweiten Welle leider immer noch nicht gebrochen ist», sagte er dem «Handelsblatt» sowie der französischen Zeitung «Les Échos» (Donnerstag).

Vor einem Treffen in Berlin warnten Altmaier und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire vor einer steigenden Zahl von Firmenpleiten. «Je länger die Krise andauert, desto mehr werden wir uns mit Insolvenzen auseinandersetzen müssen», so Altmaier. Le Maire sprach von einer «gefährlichen Phase», in der fragile Sektoren wie Hotels, Restaurants, der Kultur- und Sportsektor besonders unterstützt werden müssten.

Le Maire forderte zudem, dass ein echtes Budget für die Euro-Zone geschaffen wird. Notwendige Maßnahmen, um die Einlagen von Sparern und Finanzinstitute zu schützen, seien getroffen worden, betonte er. «Wir machen uns keine Sorgen um die europäischen Banken, die besser kapitalisiert sind als früher.»

Deutschland und Frankreich wollen bei dem Treffen am Donnerstag beraten, wie die Zusammenarbeit bei Zukunftstechnologien weiter ausgebaut werden kann. Weitere Themen sollen neben der Pandemie auch Handelspolitik sowie die transatlantischen Beziehungen sein.

Mosaik aus dem 5. Jahrhundert in römischer Villa in England entdeckt

CHEDWORTH: Zum ersten Mal haben Forscher in Großbritannien ein Mosaik aus dem 5. Jahrhundert entdeckt. Das Setzbild im englischen Chedworth belege, dass auch nach dem Abzug der Römer der romanisierte Lebensstil gehalten habe, betonten die Archäologen am Donnerstag. Bisher waren Historiker davon ausgegangen, dass im «dunklen Zeitalter» (Dark Ages) alle römischen Städte und Villen verlassen und dem Verfall preisgegeben worden seien.

Das Mosaik in Chedworth sei der Beweis, dass der Rückgang von Kultur nach dem Ende des römischen Britannien langsamer vonstatten gegangen sei als gedacht, sagte der Archäologe Martin Papworth von der Denkmalpflegestiftung National Trust. «Die Schaffung eines neuen Raums und die Verlegung eines neuen Bodens deuten auf Wohlstand hin und dass sich die Mosaikindustrie 50 Jahre länger fortgesetzt hat als bisher bekannt.»

Eine Radiokohlenstoffdatierung habe ergeben, dass eine Mauer, die das Mosaik begrenzt, spätestens 424 gebaut worden sei, hieß es weiter. Das Bild selbst sei eindeutig erst danach gesetzt worden. Es handelt sich um ein kompliziertes Design mit einer Reihe von Kreisen, die alternierend mit Blumen gefüllt sind, Knoten bilden den Rand.

Bei der Villa, rund 155 Kilometer nordwestlich von London, handelt es sich um eines der größten und am besten erhaltenen römischen Häuser in Großbritannien. Rund um das nahe gelegene Cirencester, Ende des 4. Jahrhunderts die zweitgrößte römische Stadt in Britannien nach London, wurden bereits mehrere teils reich verzierte Villen entdeckt.

Griechen glauben nicht an hartes Handeln der EU im Türkei-Konflikt

ATHEN: Politische Beobachter und griechische Medien gehen davon aus, dass auch beim aktuellen EU-Gipfel keine härteren Sanktionen gegen die Türkei verhängt werden. «Europa zögert, Erdogan greift an», titelte am Donnerstag zum Auftakt des Gipfels die griechische Tageszeitung «Kathimerini». Und weiter: Die EU scheine eine «lauwarme Reaktion auf die vielfältigen Aggressionen der Türkei in den vergangenen zwei Monaten vorzubereiten».

«Ich erwarte keine schmerzhaften Sanktionen», sagte auch Konstantinos Filis, Direktor des Athener Instituts für Internationale Beziehungen, dem Sender ANT1. Dafür gebe es zu viele starke EU-Länder, die etwa ein Waffenembargo nicht wünschten. Solch ein Embargo hatte Athen wegen des Erdgaskonflikts mit der Türkei in den vergangenen Wochen wiederholt gefordert. Die EU habe der Türkei genug Zeit eingeräumt, die «Provokationen» im östlichen Mittelmeer einzustellen, hieß es seitens der griechischen Regierung.

Griechenland und auch Zypern werfen der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach internationalem Seerecht nur von ihnen selbst ausgebeutet werden dürften. Die Türkei argumentiert, dass sie das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen nie unterschrieben habe und die erkundeten Zonen zum türkischen Festlandsockel gehörten. Zudem hätten kleine griechische Eilande, aber auch große Inseln wie Kreta und Rhodos nur sechs Seemeilen Hoheitsgewässer und keinen Festlandsockel.

Die EU hatte die türkischen Aktionen in den Meeresgebieten wiederholt scharf kritisiert und der Türkei wiederholt mit Sanktionen gedroht.

China erlässt Sanktionen gegen US-Diplomaten und Kongressabgeordnete

PEKING: China hat den USA die visafreie Einreise ihrer Diplomaten in Hongkong und Macao gestrichen. Auch werden nicht näher beschriebene Sanktionen gegen amerikanische Regierungsbeamte, Kongressabgeordnete, Vertreter von regierungsunabhängigen Organisationen und ihre direkten Familienmitglieder verhängt, die sich aus Sicht der chinesischen Regierung «schlecht» gegenüber Hongkong verhalten, wie die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, am Donnerstag vor der Presse in Peking berichtete.

Das Vorgehen ist eine Reaktion auf Strafmaßnahmen der USA gegen 14 Vizevorsitzende des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses, der Ende Juni das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen hatte. Es richtet sich gegen Aktivitäten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion, die Peking als subversiv, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht.

Das Gesetz ist der bisher weitestgehende Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten in dem eigenständigen Territorium. Aus Sicht der Kritiker ist es das Ende des Grundsatzes «ein Land, zwei Systeme», nach dem Hongkong seit der Rückgabe 1997 an China autonom mit weitreichenden Freiheitsrechten für seine sieben Millionen Einwohner regiert wurde.

Die Außenamtssprecherin sprach von «wechselseitigen» Sanktionen. Die USA mischten sich in Chinas innere Angelegenheiten ein und schädigten chinesische «Kerninteressen». Die USA sollten sich aus Hongkong heraushalten, forderte Hua Chunying. Aus Protest hatte das Außenministerium bereits am Montag den gegenwärtigen Leiter der US-Botschaft in Peking, Robert Forden, einbestellt.

Verband warnt vor weltweitem Pflegenotstand

GENF: Aus Sorge vor einem weltweiten Pflegenotstand sollen Pflegekräfte nach Vorstellungen ihres globalen Fachverbands zum längeren Arbeiten motiviert werden. Der Internationale Verband der Pflegekräfte (ICN) schloss sich am Donnerstag in Genf Warnungen vor einem enormen Personalmangel an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte im Frühjahr von etwa sechs Millionen fehlenden Krankenschwestern und Pflegern gesprochen. Experten warnten nun, dass sich die Lage bis 2030 mit 4,7 Millionen Fachkräften, die in Rente gingen, verschlimmern könnte. Dabei seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht einberechnet.

Verbandschef Howard Catton verwies darauf, dass ausländische Kräfte zunehmend in ihren Heimatländern gebraucht würden. «In der Vergangenheit haben reiche Länder den Import von Pflegekräften aus ärmeren Ländern als entscheidenden Teil der Lösung ihres eigenen Mangels betrachtet», sagte Catton. «Das war niemals akzeptabel, wenn es Länder mit schwächeren Gesundheitssystemen ihrer eigenen dringend benötigten Pflegekapazitäten beraubte.» In Folge der Pandemie könnten klassische Herkunftsländer diese Rolle nicht mehr erfüllen.

Die Experten zählen in ihrem Bericht zehn Punkte auf, um ältere Krankenschwestern und Pfleger im Beruf zu unterstützen. Dazu zählen Einstellungsverfahren ohne Altersdiskriminierung, eine an die Bedürfnisse von Älteren angepasste Bezahlung, weniger Arbeitsbelastung und Stress sowie Möglichkeiten zum flexiblen Eintritt in die Rente.

Coronakrise sorgt für starken Gewinnrückgang bei Voith

HEIDENHEIM: Die Coronakrise hat dem Technologiekonzern Voith einen herben Gewinneinbruch beschert. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019/2020 (30. September) nur noch sechs Millionen Euro nach 72 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung, Toralf Haag, am Donnerstag in Heidenheim mitteilte. Der Voith-Konzern sei gut aufgestellt, um gestärkt aus der beispiellosen Krise hervorzugehen und sich auch mittel- bis langfristig positiv zu entwickeln.

Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro. Kurzfristige Kosteneinsparungen hätten den Umsatzrückgang nur teilweise ausgleichen können. Beim Geschäft mit den Papiermaschinen verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzzuwachs. Im Bereich Wasserkraft hingegen seien die Erlöse spürbar zurückgegangen. Und die Antriebstechnik verzeichnete lediglich ein leichtes Umsatzminus. Voith beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter.

Tui-Chef baut 2021 mehr auf Tests als auf Impfstoff - Reisen teurer

HANNOVER: Tui-Chef Fritz Joussen gründet seine Hoffnung auf einen besseren Reisesommer 2021 weniger auf Impfungen als auf breit angelegten Corona-Tests. «Wir wissen noch nicht, ob eine geimpfte Person noch ansteckend ist oder nicht», sagte er am Donnerstag zur Bilanzvorlage in Hannover. «Aber Tests sind jetzt verfügbar. Und das ist für uns am wichtigsten.» Im vergangenen Sommer sei das Problem gewesen, «dass es keine Tests gab und die Menschen nach der Reise zwei Wochen in Quarantäne mussten». Dies werde 2021 anders sein, glaubt der Tui-Chef. «Wir testen die Menschen, bevor sie fliegen.»

Zudem dürften die Infektionszahlen im nächsten Sommer wieder deutlich niedriger liegen als im Winter. «Wir haben auch in diesem Jahr gesehen, dass der Sommer weniger problematisch ist», sagte Joussen.

Die Buchungszahlen stimmen den Chef des weltgrößten Touristikkonzerns jedenfalls einigermaßen optimistisch. «Die Leute sagen einfach: Wir haben es satt, wir wollen in den Urlaub.» Dabei seien sie bereit, mehr Geld auszugeben - etwa um Hotels mit mehr Sternen zu buchen. Bei den bisher eingegangenen Buchungen für den nächsten Sommer lägen die Preise im Schnitt rund 14 Prozent höher als im Vorkrisen-Sommer 2019.

Unterdessen erwartet Joussen, dass Urlaubsreisen wegen der Existenzkrise der Branche generell eher teurer werden. So hätten Fluggesellschaften, Kreuzfahrt-Reedereien und Hotels ihre Kapazitäten deutlich zurückgefahren. «Der Markt wird sehr konsolidiert, und das führt zu auskömmlichen Preisen, selbst wenn erst spät gebucht wird.»

London: Weitere Brexit-Gespräche nach Sonntag «unwahrscheinlich»

LONDON: Die britische Regierung hält Verhandlungen mit der EU über einen Brexit-Handelspakt über die für Sonntag gesetzte Frist hinaus für «unwahrscheinlich». Außenminister Dominic Raab sagte am Donnerstagmorgen der BBC, er schließe weitere Gespräche zwar nicht kategorisch aus. Es sei aber wichtig, «Endgültigkeit» zu haben. «Es hängt von den Fortschritten ab, die bis dahin gemacht werden», sagte Raab. Die Sonntagsfrist solle «helfen, die Gedanken zu fokussieren».

Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten am Mittwochabend rund drei Stunden in Brüssel miteinander gesprochen. Danach hieß es, die Positionen blieben weit auseinander. Spätestens bis zum Sonntagabend solle aber eine Entscheidung fallen, twitterte von der Leyen. In Brüssel sollten der britische Unterhändler David Frost und sein EU-Kollege Michel Barnier die Verhandlungen weiterführen. Die zentralen Knackpunkte sind weiterhin Fischerei, fairer Wettbewerb und die Frage, wie die Vereinbarungen im Streitfall rechtlich durchgesetzt werden.

Raab sagte, es sei ein gutes und offenes Gespräch gewesen. Aber wesentliche Unterschiede blieben bestehen. «Ich glaube nicht, dass wir in diesem Tempo weitermachen können, ohne Fortschritte und Flexibilität zu haben.» Die EU versuche, «uns an ihre Regeln zu binden», sagte Raab.

Falls es doch noch zu einem Vertrag kommt, wäre das britische Parlament bereit, ihn noch dieses Jahr zu verabschieden, sagte der Sprecher des Unterhauses, Lindsay Hoyle. Der letzte planmäßige Sitzungstag sei der 21. Dezember. «Aber wenn es sein muss, (...) können wir sogar bis Heiligabend tagen», sagte Hoyle dem Sender Sky News. Wie die Zeitung «The Sun» berichtete, wäre eine Sitzung an Weihnachten die erste an den Feiertagen seit 1656. Auch eine Tagung zwischen Weihnachten und Silvester sei nicht ausgeschlossen.

Tui-Chef will noch mehr sparen - aber kein zusätzlicher Jobabbau

HANNOVER: Der Tui-Konzern hat sein jährliches Sparziel auch angesichts einer enorm gestiegenen Verschuldung in der Corona-Krise verschärft, will dies aber nicht durch noch mehr Kürzungen beim Personal erreichen. Das von 300 Millionen auf 400 Millionen Euro pro Jahr angehobene Einsparziel ab 2023 solle nicht mit Hilfe eines zusätzlichen Stellenabbaus umgesetzt werden, sagte Vorstandschef Fritz Joussen am Donnerstag nach der Zahlenvorlage für 2019/2020.

Die angekündigte Streichung von weltweit 8000 Jobs ist laut Joussen im Wesentlichen bereits geschafft. Für die zusätzlichen jährlichen Einsparungen von 100 Millionen Euro sind ihm zufolge keine ergänzenden Maßnahmen notwendig. Vielmehr dürften die eingeleiteten Schritte bei der Digitalisierung sowie die Verkleinerung der Flugzeugflotte mehr Geld einsparen als bisher angenommen.

Tui muss jedoch auch mit den zugesagten Staats- und Kapitalhilfen von inzwischen rund 4,8 Milliarden Euro eng wirtschaften, um aufgrund der Pandemiefolgen finanziell nicht an den Abgrund zu geraten. Die Nettoverschuldung versiebenfachte sich im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr von knapp 910 Millionen auf mehr als 6,42 Milliarden Euro. Joussen wies darauf hin, dass dies aber nicht «alles reine Schulden» seien. So seien hier teils auch die neuen Kapitalmaßnahmen eingerechnet. «Wir werden unsere Bilanz reparieren», kündigte er an. Die ersten zurückzuzahlenden Kredite seien Mitte 2022 fällig.

«Wir werden uns alle möglichen Hebel zur Refinanzierung des Unternehmens anschauen», sagte der Tui-Chef. Für die Hotels etwa werde eine Beteiligung externer Investoren geprüft - bei anhaltendem Management der Häuser durch Tui. «Die Hiltons und die Hyatts finanzieren all ihre Hotels so», meinte Joussen. Die britische Kreuzfahrtlinie Marella Cruises solle in ein Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden, wie dies schon bei Hapag-Lloyd Cruises geschah.

TV-Journalistin und Fahrer erschossen

KABUL: Unbekannte haben im Osten Afghanistans eine Fernsehjournalistin und ihren Fahrer getötet. Malalai Maiwand und ihr Chauffeur seien am Donnerstagmorgen in Dschalalabad in der Provinz Nangarhar auf dem Weg zur Arbeit erschossen worden, teilte der Sprecher des Provinzgouverneurs mit. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In der Provinz sind sowohl die militant-islamistischen Taliban als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen stuft Afghanistan als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten ein. 2019 wurden dort mindestens zehn Journalisten und Medienmitarbeiter getötet.

Maiwand arbeitete seit etwa vier Jahren als Moderatorin für den privaten TV- und Radiosender Enikass, wie der Chef des Senders, Salmai Latifi, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er machte «Feinde des Landes» für die Tat verantwortlich und sagte, der Sender habe Morddrohungen erhalten. 2017 waren bei einer Explosion in der Nähe des Senders mehrere Menschen getötet worden. 2018 entführten Bewaffnete den Direktor des Senders, er wurde später aber freigelassen.

Siltronic-Verkauf wie geplant vereinbart

MÜNCHEN: Der Verkauf des Halbleiterkonzerns Siltronic an den taiwanesischen Konkurrenten Globalwafers ist in trockenen Tüchern. Die Unternehmen hätten wie Ende November in Aussicht gestellt eine Fusionsvereinbarung unterschrieben, wonach Globalwafers 125 Euro je Aktie des MDax-Konzerns zahlt. Das teilten die Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Insgesamt wird Siltronic zu diesem Preis mit 3,8 Milliarden Euro bewertet. Der Großaktionär Wacker Chemie hat vertraglich zugesichert, die knapp 31 Prozent Anteile an dem Münchner Unternehmen abzugeben, was knapp 1,2 Milliarden Euro in die Kasse spülen wird.

Mit dem Zusammenschluss soll ein führender Anbieter der Waferindustrie entstehen. Globalwafers kündigte an, dass das freiwillige Übernahmeangebot wohl eine Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent haben werde. Bis Ende 2024 seien deutsche Siltronic-Standorte vor Schließungen ebenso geschützt wie die Mitarbeiter in Deutschland vor betriebsbedingten Kündigungen. Der Aufsichtsrat von Siltronic verlängerte den Vertrag von Konzernchef Christoph von Plotho bis Ende 2023.

Foto mit Grünen-Politikerin Roth in Klageschrift gegen Deutsch-Türken

ISTANBUL: Der inhaftierte Deutsch-Türke Enver Altayli hat von einem Gericht in der Türkei Aufklärung über ein Foto mit der Grünen-Politikerin Claudia Roth verlangt, das in der Anklageschrift als Beweismittel gegen ihn aufgeführt wird. «Ich verstehe nicht, für welche Straftat dies ein ergiebiges Beweismittel darstellen sollte», schreibt Altayli in einem Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, an das Gericht für schwere Straftaten in Ankara. «Für die Führung einer Terrororganisation? Oder etwa für Spionage?»

Bundestagsvizepräsidentin Roth sagte der dpa, es lasse «tief in die Seriosität der türkischen Justiz blicken», falls solch ein Foto als Beweis herangezogen werde. Das sei «an Absurdität nicht zu überbieten.» Das Foto stammt der Anklage zufolge von Altaylis Mobiltelefon. Seine Anwältin und Tochter Dilara Yilmaz sagte, es sei 2011 bei Dreharbeiten für einen Film aufgenommen worden, in dem Roth einen Auftritt hatte. Roth sagte: «Ich frage mich, was das für ein Beweis sein soll und was daran verdächtig ist - außer vielleicht, dass das nicht unbedingt meine beste schauspielerische Leistung war.»

Altayli war 2017 im südtürkischen Urlauberort Antalya festgenommen worden. Ihm werden Gründung oder Führung einer Terrororganisation vorgeworfen. Zudem wird er beschuldigt, Staatsgeheimnisse mit dem Ziel der militärischen oder politischen Spionage erworben zu haben. Der Prozess wird am 22. Dezember fortgesetzt.

Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um ein Jahr verlängert

BERLIN: Die Bundesregierung hat den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert und sogar noch verschärft. Bereits erteilte Genehmigungen, die bisher nur auf Eis lagen, werden widerrufen - mit Ausnahme von Zulieferungen für europäische Kooperationsprojekte. Das teilte eine Regierungssprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Neue Genehmigungen für Rüstungsexporte erteilt die Bundesregierung im kommenden Jahr weiterhin nicht. Aber auch hier sind wie bisher Gemeinschaftsproduktionen mit europäischen Partnern ausgenommen. Allerdings müssen die deutschen Unternehmen bei solchen Projekten darauf bestehen, dass die endmontierten Güter zunächst nicht nach Saudi-Arabien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeliefert werden.

Der seit 2018 geltende Exportstopp für Saudi-Arabien ist bereits mehrfach verlängert worden und wurde zuletzt im März bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Die Maßnahme geht auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD zurück, in dem ein Rüstungsexportstopp für alle «unmittelbar» am Jemen-Krieg beteiligten Länder festgeschrieben wurde. Weitgehend durchgesetzt wurde der Beschluss für Saudi-Arabien aber erst im November 2018 nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul.

Das Königreich führt seit mehr als fünf Jahren eine Allianz arabischer Staaten an, die im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft. Der Krieg hat zu einer der schwersten humanitären Katastrophen weltweit geführt. Die saudische Führung begründet das Eingreifen der von ihr geführten Koalition damit, dass die legitime Regierung im Jemen darum gebeten habe.

Trump-Lager setzt juristischen Kampf gegen Wahlergebnis fort

WASHINGTON: Trotz des jüngsten Rückschlags vor dem Obersten Gericht setzt das Lager von Donald Trump seinen juristischen Kampf gegen dessen Niederlage bei der Präsidentenwahl fort. 17 republikanische Justizminister aus den 50 US-Bundesstaaten erklärten in einer Eingabe an den Supreme Court in Washington am Mittwoch (Ortszeit), eine Klage aus Texas vor dem Obersten Gericht zu unterstützen. Mit dieser Klage will der Justizminister von Texas, der Republikaner Ken Paxton, die Wahlergebnisse in den Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin für ungültig erklären lassen. Dort hat jeweils Trump-Herausforderer Joe Biden gesiegt.

Die vier Bundesstaaten galten als sogenannte Swing States, in denen vorab keine klare Mehrheit für den Republikaner Trump oder den Demokraten Biden feststand. Alle vier Bundesstaaten haben die Ergebnisse bereits zertifiziert. Ungewiss ist, ob der Supreme Court die Klage aus Texas überhaupt annimmt. Trumps Anwälte beantragten am Mittwoch, dass das Oberste Gericht sich mit der Klage befassen solle. Der Supreme Court hatte erst am Dienstag einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurückgewiesen, mit der das Trump-Lager das Wahlergebnis in Pennsylvania kippen wollte. In dem Beschluss wurden keine abweichenden Stimmen der neun Richter aufgeführt.

Experten räumen Trump keine realistischen Chancen mehr ein, das Ergebnis durch Klagen noch zu seinen Gunsten drehen zu können. Trump behauptet seit der Wahl vom 3. November, dass ihm der Sieg durch massiven Betrug durch die Demokraten genommen worden sei. Weder er noch seine Anwälte konnten dafür bislang überzeugende Belege vorbringen. In Dutzenden Fällen wurden Klagen in verschiedenen Bundesstaaten abgeschmettert. In der vergangenen Woche sagte auch Justizminister William Barr, ihm lägen keine Beweise für Betrug in einem Ausmaß vor, das das Ergebnis verändern würde.