Neues aus dem Ausland am Donnerstag

USA schicken Soldaten zur Bekämpfung des Kokainhandels nach Kolumbien

BOGOTA: 50 US-Soldaten sollen im Juni zur Unterstützung im Kampf gegen den Kokainhandel nach Kolumbien entsandt werden. Die Einheit des US Southern Command werde vier Monate bleiben, um das Militär des Landes in «Verfahren und Taktiken zur Verbesserung des Kampfes gegen den Drogenhandel» zu beraten, sagte Armeechef Luis Fernando Navarro in einem Video am Donnerstag. Das US Southern Command bestätigte die Information kolumbianischen Medien zufolge.

Navarro sagte, die US-Soldaten würden vor allem in vier kolumbianischen Regionen operieren. Dabei handelt es sich nach einem Bericht der Zeitung «El Tiempo» um die mit dem meisten Koka-Anbau. Jahrzehnte des Kriegs gegen die Drogen, Milliarden von US-Dollar an Finanzhilfen und ein Friedensvertrag mit der Guerilla-Organisation Farc, die sich vor allem mit Drogenhandel und Schutzgeldern finanzierte, haben den großflächigen Anbau von Koka in Kolumbien nicht stoppen können. Aus Koka wird Kokain hergestellt.

Daten der US-Regierung zufolge wurde in dem südamerikanischen Land im vergangenen Jahr auf einer Fläche von 2120 Quadratkilometern Koka angebaut, gegenüber 208 Quadratkilometern im Jahr 2018. Ein großer Teil des Kokains wird in die Vereinigten Staaten geschmuggelt, wo sich die Zahl der Drogentoten durch Kokain - von 1,4 auf 4,5 Todesfälle pro 100.000 Menschen - zwischen 2012 und 2018 mehr als verdreifacht hat, so das US-amerikanische Gesundheitsministerium.

Streit um Hongkong beendet Rally an US-Börsen

NEW YORK: Dem US-Aktienmarkt ist am Donnerstag in den letzten beiden Handelsstunden die Luft ausgegangen. Die Kurse bröckelten peu a peu ab, der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,58 Prozent auf 25.400,64 Punkte. US-Präsident Donald Trump will sich am Freitag zum Konflikt mit China äußern. Das könnte den internationalen Streit um das Hongkong-Gesetz Chinas an den Börsen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Bislang hatten Investoren die damit verbundenen Risiken weitgehend negiert.

Trotz massiver internationaler Kritik hat Chinas Volkskongress die Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt. Das Gesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden. Das Vorhaben wäre der bisher weitestgehende Eingriff in die eigentlich garantierte Autonomie Hongkongs. Die USA drohen der Volksrepublik China inzwischen sogar mit Sanktionen.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 3029,73 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,27 Prozent auf 9416,71 Punkte.

Stimmenauszählung in Suriname wegen erschöpften Personals unterbrochen

PARAMARIBO: Die Auszählung der Stimmen bei der Parlamentswahl in Suriname, einem der kleinsten Länder Südamerikas, ist wegen Müdigkeit des Wahlpersonals unterbrochen worden. Dies geht aus einer Erklärung der Organisation Amerikanischer Staaten hervor. «Die Beobachtermission nahm die Pause im Auszählungsprozess am Tag nach den Wahlen zur Kenntnis», heißt es darin. «Parteien und die Öffentlichkeit blieben sieben Stunden ohne Information.»

Behörden hätten darauf hingewiesen, dass das Personal erschöpft gewesen sei. Mike Nerkust, Leiter des Hauptwahllokals, sagte dem Sender Apintie Television: «Wir sind seit 36 Stunden im Einsatz. Ich verstehe den Wunsch, das Ergebnis hören zu wollen. Aber wir sind nur Menschen.»

Nach vorläufigen Ergebnissen schien die Partei des verurteilten Präsidenten und ehemaligen Militärdiktators Desi Bouterse auf eine Niederlage zuzusteuern. Seine Nationaldemokratische Partei NDP war nach Auszählung von mehr als 60 Prozent der Stimmen auf 15 der 51 Parlamentssitze gekommen. Die oppositionelle VHP des Ex-Justizministers Chan Santokhi erreichte 21 Sitze.

Völkermord-Beteiligter in Ruanda zu lebenslanger Haft verurteilt

KIGALI: Ein mutmaßlich hochrangiger Mitverantwortlicher für den Völkermord in Ruanda ist zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Ladislas Ntaganzwa werde unter anderem Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt, sagte sein Anwalt Alexis Musonera am Donnerstag. Sein Mandant weise die Entscheidung des Gerichts im Bezirk Nyaruguru zurück. Er werde gegen das Urteil in Berufung gehen.

Bei dem Völkermord in Ruanda waren 1994 rund 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu getötet worden. Zu der Zeit war Ntaganzwa laut Anklage Bürgermeister einer Gemeinde im Süden des Landes. Das UN-Tribunal zu Ruanda, das Mitverantwortliche des Völkermords strafrechtlich verfolgte, erhob vor Jahren gegen den Mann Anklage; 2015 wurde er im Kongo festgenommen und nach Ruanda gebracht. Heute wickelt das International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) in Den Haag als Nachfolger der UN-Tribunale zu Ruanda und zu Ex-Jugoslawien noch offene Fälle ab.

Erst kürzlich wurde in Paris ein weiterer mutmaßlicher Mitverantwortlicher für den Genozid festgenommen, Félicien Kabuga. Der über 80-Jährige konnte 26 Jahre lang Ermittlern entwischen. Ein Gericht in Frankreich wird nun entscheiden, ob Kabuga an das IRMCT ausgeliefert wird.

ÖPNV-Tickets im Wert von Millionen gefälscht - Haftstrafen

MÜNCHEN: Das Landgericht München I hat die Mitglieder einer Bande verurteilt, die im großen Stil Tickets für Bus und Bahn gefälscht hat. Ein 47-jähriger Mann bekam eine Haftstrafe von drei Jahren wegen banden- und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung sowie Hehlerei, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Er soll laut Anklage in seinem Design-Studio in Salzburg über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren gefälschte Monatskarten gedruckt haben. Eine 44 Jahre alte Komplizin wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Ein 36-Jähriger bekam wegen Beihilfe eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren. Gegen weitere Mitglieder und den mutmaßlichen Kopf der Bande laufen gesonderte Verfahren.

Die Bande hatte über Jahre insgesamt mindestens 62 Blanko-Fahrkartenrollen aus aufgebrochenen Bussen gestohlen oder versucht, Busfahrer mit Geld, Handys und Sex zu bestechen, die Rollen herauszugeben. Die Blanko-Tickets wurden dann bedruckt und als Tickets für den Münchner Verkehrsverbund (MVV) verkauft. Laut Anklage war eine Rolle bis zu 150.000 Euro wert. Insgesamt macht das einen möglichen Maximalschaden von 9,3 Millionen Euro, der den Münchner Verkehrsbetrieben dadurch entstand.

UN verurteilen tödlichen Polizeieinsatz gegen Schwarzen in den USA

WASHINGTON/GENF: Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat die Tötung des Afroamerikaners George Floyd infolge eines Polizeieinsatzes in der US-Stadt Minneapolis verurteilt. Floyds Tod sei nur der jüngste Vorfall in «einer langen Reihe von Tötungen unbewaffneter Afroamerikaner durch US-Polizeibeamte», erklärte Bachelet am Donnerstag.

Die Behörden in den USA müssten «ernsthafte Maßnahmen» ergreifen, um solche Tötungen zu verhindern und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte Bachelet. Es müsse auch untersucht werden, welche Rolle «fest verwurzelte und verbreitete Diskriminierung» von Menschen anderer Hautfarbe bei solchen Verbrechen spiele, forderte sie weiter.

Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz gestorben. Videos von Passanten zeigten, wie ein Polizeibeamter minutenlang sein Knie in den Hals des am Boden liegenden Verdächtigen drückte - und diese Position auch beibehielt, nachdem der Mann scheinbar das Bewusstsein verloren hatte. Der Fall hat in den USA Entsetzen hervorgerufen. Die vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten sind entlassen worden. Die Bundespolizei FBI untersucht den Vorfall. In der Stadt im US-Bundesstaat Minnesota ist es seit Dienstagabend wiederholt zu Protesten und schweren Ausschreitungen gekommen.

Günther Uecker schenkt Rostock seinen Zyklus «Huldigung an Hafez»

ROSTOCK: Der Künstler Günther Uecker (90) hat seinen Zyklus «Huldigung an Hafez» der Hansestadt Rostock geschenkt.

Der im Jahr 2015 entstandene Zyklus besteht aus insgesamt 42 Arbeiten, davon 31 Siebdrucke, 6 Sanddrucke sowie 5 Prägedrucke. Uecker, der in Düsseldorf lebt, aber aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, war zusammen mit Alt-Bundespräsident Joachim Gauck am Donnerstagabend in die Kunsthalle gekommen, wo am Freitag die Ausstellung der Werke eröffnet werden soll. Der Zyklus widmet sich dem um 1320 in Shiraz geborenen persischen Dichter und Mystiker Hafez, dem sich Uecker ebenso wie dem Iran eng verbunden fühlt. Zusätzlich sind in der Ausstellung Werke von acht iranischen Künstlern zu sehen, die aber wegen der Corona-Krise nicht nach Rostock kommen konnten.

Biden warnt vor angeblich möglichem US-Atomwaffentest

Washington (dpa) - Der voraussichtliche Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Joe Biden, hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump vor einer angeblich möglichen Wiederaufnahme von Atomwaffentests gewarnt. Ein solcher Schritt wäre «ebenso leichtsinnig wie gefährlich», teilte der Ex-Vizepräsident am Donnerstag mit. Hintergrund ist ein Artikel in der «Washington Post» vom vergangenen Freitag, wonach Vertreter von US-Sicherheitsbehörden eine solche Möglichkeit Mitte Mai debattiert haben sollen.

Die Zeitung zitierte einen ungenannten US-Regierungsmitarbeiter, wonach ein US-Atomwaffentest hilfreich bei Verhandlungen mit Russland und Peking für ein trilaterales Abkommen zur Regulierung der Atomwaffenarsenale sein könnte. Das Treffen Mitte Mai sei ohne Einigung zu Ende gegangen, der Vorschlag werde aber weiter diskutiert. Eine andere mit der Angelegenheit vertraute Person sagte nach Angaben der «Washington Post» dagegen, man habe sich entschieden, keinen Tests auszuführen. Das Weiße Haus wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Biden forderte: «Präsident Trump sollte diesem Unsinn ein Ende setzen und sofort bekräftigen, dass die Vereinigten Staaten sich weiterhin an ihre Verpflichtung halten werden, keine Atomwaffentests durchzuführen.» Der Gedanke, dass ein Test Russland und China zu Verhandlungen über ein neues Rüstungsabkommen bewegen würde, sei abwegig. Eine Wiederaufnahme von Tests würde andere Länder eher zu eigenen Atomwaffentests veranlassen und das Ziel der Nichtverbreitung von Atomwaffen untergraben. Ein Test würde außerdem die Position gegenüber Ländern wie Nordkorea und dem Iran erschweren, von denen Washington einen Verzicht auf Atomwaffen fordert.

Roboterwagen sollen Medikamente in Houston ausfahren

PALO ALTO: Die Roboterwagen-Firma Nuro wird in einem Pilotprojekt in der US-Stadt Houston Medikamente ausfahren. Das Start-up kooperiert dafür mit der Drogerie- und Apothekenkette CVS, wie die Unternehmen am Donnerstag bekanntgaben. Die gekauften Artikel sollen binnen drei Stunden kostenlos zugestellt werden. Nuro will zunächst umgebaute Autos des Modells Toyota Prius einsetzen - und «in den kommenden Monaten» auf Fahrzeuge aus eigener Entwicklung umsteigen. Die Nuro-Lieferwagen mit dem Namen R2 bestehen fast nur aus Laderaum und haben gar nicht erst einen Platz für einen menschlichen Fahrer vorgesehen.

Nuro ist eines von vielen Start-ups, die auf eine Zukunft mit selbstfahrenden Autos setzen. In der Corona-Krise wird davon ausgegangen, dass die Branche weniger Geld für Forschung übrig haben könnte. Zugleich zeigte die Pandemie die Vorzüge automatisierter und kontaktloser Lieferungen.

EU verlängert Sanktionen gegen Assad-Regime

BRÜSSEL: Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um ein weiteres Jahr verlängert. Begründet wurde dies am Donnerstag in Brüssel mit anhaltend gewaltsamer Unterdrückung der Zivilbevölkerung. Zuletzt waren davon 273 Einzelpersonen und 70 Unternehmen betroffen. Die Strafen sehen Kontosperrungen, Handelsbeschränkungen und Einreiseverbote in EU-Länder vor. Zudem gibt es Wirtschaftssanktionen wie ein Einfuhrverbot für Öl aus Syrien.

Der Bürgerkrieg in Syrien dauert bereits seit 2011. Nach Schätzungen starben mehr als 400.000 Menschen. Alle Versuche, einen politischen Übergang auf den Weg zu bringen, sind bislang gescheitert. Die Regierung Assad kontrolliert mittlerweile wieder einen sehr großen Teil des Landes.

London und Washington rügen geplantes Hongkong-Gesetz

LONDON: Die USA, Großbritannien, Australien und Kanada haben gemeinsam gegen Chinas Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong protestiert. Ein solches Gesetz würde die Freiheiten der Menschen in der ehemaligen britischen Kronkolonie beschneiden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister. «Hongkongs Autonomie und das System, das so großen Wohlstand gebracht hat, würden dramatisch ausgehöhlt.»

Zuvor hatte der Volkskongress in Peking die Pläne gebilligt und den Ständigen Ausschuss des Parlaments beauftragt, das sogenannte Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit zu erlassen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion gibt es seit Monaten Proteste gegen den Einfluss aus Peking. Das Gesetz umgeht Hongkongs Parlament. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden.

Chinas Entscheidung stehe «in direktem Konflikt» mit den internationalen Pflichten des Landes, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Das Gesetz unterlaufe den Rahmen des Prinzips «Ein Land, zwei Systeme». Es berge das Risiko, die bereits vorhandenen Spannungen zu verschärfen.

Maas ermahnt China zu Einhaltung von Freiheiten in Hongkong

BERLIN: Außenminister Heiko Maas (SPD) hat China zur Einhaltung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong aufgerufen. Das vom Volkskongress gebilligte Sicherheitsgesetz dürfe das Prinzip «Ein Land, zwei Systeme» nicht in Frage stellen, erklärte Maas am Donnerstag in Berlin. «Das hohe Maß an Autonomie Hongkongs darf nicht ausgehöhlt werden.» Er erwarte, dass die Freiheiten und Rechte der dort lebenden Menschen gewahrt bleiben.

Das neue Gesetz umgeht Hongkongs Parlament und richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden. Das Vorhaben wäre der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie, die seit der Rückgabe an China 1997 als eigenständiges Territorium regiert wird.

Die Pläne stoßen international auf starke Kritik. Die USA erwägen sogar Sanktionen. Auch die Bundestagsfraktion von CDU und CSU teilt die verbreiteten Vorbehalte. Es sei zu befürchten, dass Kritiker der kommunistischen Führung in Peking mundtot gemacht werden sollen, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU). Das Prinzip «Ein Land, zwei Systeme» sei nicht verhandelbar.

Stimmenrekorder nach Flugzeugunglück in Pakistan gefunden

ISLAMABAD: Fast eine Woche nach dem Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet in Pakistan ist der Stimmenrekorder des Cockpits gefunden worden. Dieser sei bei weiteren Aufräumarbeiten an der Absturzstelle gefunden worden, teilte ein Sprecher von Pakistan International Airlines (PIA) am Donnerstag mit. Die in Lahore gestartete PIA-Maschine - ein Airbus A320 - war am vergangenen Freitag kurz vor der Landung auf Karatschis Flughafen in ein Wohngebiet der Millionenstadt gestürzt. Der Absturzort wurde verwüstet, mehrere Menschen am Boden wurden verletzt. 97 Insassen des Flugzeugs kamen ums Leben. Zwei Passagiere überlebten das Unglück.

Bereits kurz nach dem Absturz wurde der Flugschreiber der Maschine gefunden. Eine Untersuchungskommission aus Pakistan und Experten des Flugzeugbauers Airbus untersuchen das Unglück. Die genaue Ursache des Absturzes ist bislang unklar. Laut PIA soll der Pilot dem Tower kurz zuvor technische Probleme gemeldet haben. Funksprüche deuteten auf ein Versagen der Triebwerke hin.

Nur eine Woche zuvor hatten die Behörden entschieden, den Flugverkehr im Inland wieder aufzunehmen. Wegen der Corona-Pandemie sind internationale Flüge in das südasiatische Land bis Ende des Monats ausgesetzt.

Polnische Regierung erwägt Einstieg in den Lebensmittelhandel

WARSCHAU: Die polnische Regierung denkt über einen Einstieg in den Lebensmittel-Einzelhandel nach. Das sagte Artur Sobon, Staatssekretär im Ministerium für Staatsvermögen am Donnerstag dem Onlineportal money.pl. Ziel wäre es demnach, faire Margen für polnische Landwirte zu garantieren. «Wir könnten vom Acker bis auf den Tisch präsent sein», sagte der Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).

Der polnische Staat will seine verschiedenen Beteiligungen in Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung bis zum Jahresende in einer neuen Holding konsolidieren. In den sozialen Netzwerken stieß die Initiative teilweise auf Spott: Nutzer erinnerten an die schlechten Erfahrungen mit dem staatlichen Einzelhandel in der Zeit des Sozialismus vor der Wende von 1989.

Derzeit kommen die größten Handelsketten in Polen aus dem Ausland. So gehört die Discounter-Gruppe «Biedronka» (Marienkäfer) mit mehr als 3000 Filialen zum portugiesischen Handelskonzern Jerónimo Martins. Auch die deutschen Ketten Lidl und Kaufland sind in Polen vertreten.

Dumm gelaufen: Kriminelle bleiben im Aufzug stecken

FÜRTH: Zwei Kriminelle sind in Deutschland in einem Aufzug stecken geblieben - und dadurch am Ende der Polizei ins Netz gegangen. Dabei waren sie dank einer guten Ausrede zunächst davon gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Beamte hatten die 40- und 46-jährigen Männer im März in einem Lastenaufzug einer Baustelle in Fürht (Bayern) entdeckt, wo alte Gebäude abgerissen werden sollten. Die Feuerwehr musste die beiden befreien. Sie gaben an, dass sie auf Erkundungstour durch die Bauruine unterwegs gewesen seien, und durften gehen.

Später stellte sich jedoch heraus, dass auf der Baustelle Werkzeuge und Maschinen gestohlen worden waren. Die Polizei durchsuchte deshalb am Dienstag die Wohnungen der mutmaßlichen Einbrecher. Dort fanden sie mehrere Geräte, die möglicherweise Diebesgut sein könnten. Außerdem entdeckten die Fahnder bei dem einen Verdächtigen scharfe Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Betäubungsmittel und Medikamente.

EuGH-Urteil: Dämpfer für die Stadt Köln bei Feuerwehr-Software

LUXEMBURG: Die Stadt Köln hat bei ihrer Zusammenarbeit mit Berlin bei Software für Feuerwehreinsätze einen Dämpfer vor dem Europäischen Gerichtshof erlitten. Eine solche Kooperation zweier Behörden könne durchaus ein «öffentlicher Auftrag» sein, der ausgeschrieben werden müsste, entschieden die EU-Richter am Donnerstag in Luxemburg (Rechtssache C-796/18).

Die Stadt Köln hatte mit dem Land Berlin vertraglich vereinbart, kostenlos eine Software für die Einsatzleitstelle der Feuerwehr zu übernehmen. Dabei sagten beide Seiten zu, sich Weiterentwicklungen des Computerprogramms gegenseitig unentgeltlich zu überlassen. Dagegen klagte eine Software-Firma, weil die erwartete Weiterentwicklung ein öffentlicher Auftrag sei, der nicht ausgeschrieben wurde. Der ursprüngliche Entwickler des Programms könnte mit den Updates betraut werden und so weiter Geld verdienen.

Die Stadt Köln argumentierte, die Zusammenarbeit der beiden Behörden falle nicht unter das Vergaberecht und die Pflicht zur Ausschreibung. Damit kam sie aber vor dem EuGH nicht durch. Die EU-Richter formulierten zwar mögliche Ausnahmen, stellten aber klar, dass eine solche Kooperation nicht einer Privatfirma Vorteile gegenüber Wettbewerbern bringen dürfe. Der Fall geht nun zurück an das Oberlandesgericht Düsseldorf, das den EuGH um Rat gebeten hatte.

Hertz-Großaktionär Icahn nach Insolvenzantrag ausgestiegen

ESTERO: Hertz-Großaktionär Carl Icahn hat nach dem Insolvenzantrag des US-Autovermieters alle seine Aktien verkauft. Icahn, der mit einem Anteil von fast 40 Prozent den Kurs der Firma weitgehend bestimmte, sprach in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC von einem «erheblichen Verlust», nachdem er die rund 55,3 Millionen Anteilsscheine zu jeweils 72 US-Cent abstieß. Das mehrjährige Engagement bei Hertz dürfte Icahn deutlich mehr als eine Milliarde Dollar gekostet haben.

Hertz hatte am Wochenende Schutz vor seinen Gläubigern in einem Verfahren nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts gesucht. Die Corona-Krise hatte das Geschäft des mehr als 100 Jahre alten Branchenpioniers weitgehend zum Erliegen gebracht, was die milliardenschwere Schuldenlast zu einer akuten Bedrohung machte. Das Geschäft in Europa ist von dem US-Insolvenzantrag nicht betroffen.

Icahn ist berüchtigt dafür, sich an Unternehmen zu beteiligen und dann das Management massiv unter Druck zu setzen. Bei Hertz setzte er sich nach dem Einstieg 2014 für die Ablösung des damaligen Firmenchefs Mark Frissora ein. Er soll laut US-Medienberichten maßgeblich dazu beitragen, dass zu dessen Nachfolger ein Top-Manager der Fluggesellschaft United Airlines statt der Chef des von Hertz übernommenen Konkurrenten Dollar Thrifty wurde. Einige Branchenkenner sehen in dieser Entscheidung eine zentrale Weichenstellung für das spätere Schicksal von Hertz.

EU-Gericht kippt Fusions-Verbot für britischen Mobilfunkmarkt

LUXEMBURG: Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben dem Hongkonger Mischkonzern Hutchison nach einem Urteil des EU-Gerichts zu Unrecht die Übernahme der Telefónica-Tochter O2 UK verboten. Negative Auswirkungen der Transaktion auf die Preise und die Qualität der Dienstleistungen für die Verbraucher seien weder rechtlich noch nach Maßgabe der Beweisanforderungen bewiesen, hieß es am Donnerstag zur Begründung. Zudem habe die Kommission auch nicht nachgewiesen, dass die Auswirkungen der Transaktion (...) eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs darstellen würden.

Für Hutchison könnte die Entscheidung allerdings zu spät kommen. Der spanische Telekomkonzern Telefónica hat nämlich vor kurzem mitgeteilt, sein Mobilfunkgeschäft in Großbritannien nun in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Medien- und Telekommunikationsunternehmen Liberty Global einbringen zu wollen. Zudem könnte die EU-Kommission gegen das Urteil noch Einspruch beim übergeordneten Gerichtshof einlegen.

Hutchison hatte O2 UK eigentlich über seine britische Tochter Three übernehmen wollen. Für den Zukauf wollte Hutchison nach früheren Angaben 9,25 Milliarden Pfund (rund 10,3 Mrd Euro) aufbringen.

Volkskongress: Chinas Premier Li ruft USA zur Zusammenarbeit auf

PEKING: Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA hat Chinas Regierungschef Li Keqiang versöhnliche Töne angestimmt.

Die Beziehungen auf den richtigen Weg zu bringen, sei im Interesse beider Länder, sagt der Premier zum Abschluss des Pekinger Volkskongresses am Donnerstag. Es gebe «starke gemeinsame Interessen». Beide Seiten sollten zusammenarbeiten und alte und neue Herausforderungen bewältigen. «Die Entkopplung zweier großer Volkswirtschaften verschafft keiner Seite Vorteile und schadet zudem der ganzen Welt», sagte Li Keqiang weiter.

Tschechien plant Staatskredit für Kernkraft-Ausbau

PRAG: Tschechien will den Bau eines neuen Kernreaktors mit einem Staatskredit fördern. Das kündigte Ministerpräsident Andrej Babis am Donnerstag an. «Unser Hauptziel ist, dass wir günstigen Strom für unsere Bürger und für unsere Industrie haben», betonte der Gründer der populistischen Partei ANO. Es wird erwartet, dass die neue Anlage auf dem Gelände des bestehenden Atomkraftwerks Dukovany rund sechs Milliarden Euro kosten wird. Davon soll der Staat nach den Plänen rund 70 Prozent als günstigen Kredit finanzieren. Dukovany liegt knapp 100 Kilometer nördlich von Wien und 200 Kilometer östlich von Passau.

Für den Multimilliardär und Unternehmer Babis ist dies eine Kehrtwende. In der Vergangenheit hatte er wiederholt erklärt, dass der Betreiber CEZ den Bau ohne staatliche Hilfe stemmen könne. Die Regierung rechnet nun damit, dass ein Rahmenvertrag mit dem teilstaatlichen Unternehmen bis Ende Juni unterschriftsreif ist. Die Ausschreibung für den Reaktorneubau mit einer maximalen Leistung von 1200 Megawatt könnte bis Jahresende erfolgen, der Sieger bis Ende 2022 feststehen.

Anders als Deutschland setzt Tschechien weiter auf die Atomkraft. Ihr Anteil am Strommix soll nach den Plänen der Regierung in Prag bis 2040 sogar auf mehr als die Hälfte ansteigen. Kritiker warnen vor den hohen Kosten der Kernenergie. Industrieminister Karel Havlicek sagte indes der Zeitung «Hospodarske noviny» (Donnerstag): «Wenn es gut gemacht ist, werden wir daran verdienen - und Verbraucher und Industrie werden davon profitieren.»

Iran: Ex-Polizeichef als neuer Parlamentspräsident gewählt

TEHERAN: Der ehemalige Polizeichef und Bürgermeister von Teheran ist zum neuen iranischen Parlamentspräsidenten gewählt worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA stimmten 230 der insgesamt 267 anwesenden Abgeordneten für den 58-jährigen Mohammed Bagher Ghalibaf. Er setzte sich bei der Wahl am Donnerstag gegen Mostafa Mirsalim durch. Mirsalim ist bekannt für seine Kritik an der prowestlichen Politik des Präsidenten sowie an dem Wiener Atomabkommen von 2015; er war der Kandidat der Erzkonservativen und Hardliner für den Posten. Mirsalim kam aber letztendlich nur auf 12 Stimmen und musste sich geschlagen geben.

Das neue Parlament hatte am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Eine Dreier-Koalition aus Konservativen, Erzkonservativen und Hardlinern hatte die Wahl im Februar für sich entschieden. Laut IRNA stellt diese Koalition 83 Prozent der insgesamnt 290 Parlamentssitze. Die Reformer und moderaten Konservativen, die Präsident Hassan Ruhani nahestehen, haben laut IRNA nur einen Anteil von weniger als 18 Prozent. Nach Einschätzung von Beobachtern spielt sich daher der neue Machtkampf im Parlament zwischen den Konservativen um Ghalibaf und den Erzkonservativen und Hardlinern um Mirsalim ab.

Chinas Premier verteidigt umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong

PEKING: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat die Pläne für ein kontroverses Sicherheitsgesetz in Hongkong verteidigt. Nach Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses sagte der Premier am Donnerstag vor der Presse, es diene der «beständigen Umsetzung» des Grundsatzes «ein Land, zwei Systeme», nach dem die chinesische Sonderverwaltungsregion autonom regiert wird. Das Gesetz werde «langfristig Stabilität und Wohlstand» in Hongkong sichern.

Seine Äußerungen zu Hongkong fielen auffällig kurz und vage aus. Der Volkskongress hatte zuvor seinen Ständigen Ausschuss beauftragt, das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong zu erlassen. Es zielt auf Aktivitäten, die als subversiv betrachtet werden oder auf eine Unabhängigkeit der früheren britischen Kronkolonie abzielen könnten. Die prodemokratischen Kräfte in Hongkong fürchten, dass das Gesetz auf die Oppositionsbewegung abzielt, die freie Wahlen und mehr Selbstbestimmung fordert.

Nissan rutscht tief in Verlustzone - Werk in Barcelona soll schließen

Yokohama (dpa) - Der japanische Renault-Partner Nissan ist wegen der Corona-Pandemie tief in die Verlustzone gerutscht.

Wie der vom Skandal um den angeklagten und in den Libanon geflohenen Ex-Chef Carlos Ghosn erschütterte Konzern am Donnerstag bekanntgab, fiel zum Bilanzstichtag am 31. März ein heftiger Nettoverlust in Höhe von 671,2 Milliarden Yen (5,7 Mrd Euro) an. Die globalen Produktionskapazitäten sollen im Rahmen eines Sanierungsplans in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent gesenkt werden. So soll das Werk in Barcelona geschlossen werden. Das bedeutet den Wegfall von rund 3000 Arbeitsplätzen. Zudem zieht sich Nissan aus Südkorea zurück. Nissan gab vorerst keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab.

VW-Spitze muss in Aufsichtsratssitzung Probleme beim Golf erklären

WOLFSBURG: Die anhaltenden Produktions- und Qualitätsprobleme beim Golf 8 werden am Donnerstag zu einem zentralen Thema der Sitzung des VW-Aufsichtsrats. Es werde erwartet, dass Vorstandschef Herbert Diess in seinem Bericht vor den Kontrolleuren Stellung zu den Schwierigkeiten beim Anlauf der neuen Ausgabe des wichtigsten Konzernmodells nimmt, hieß es aus dem Umfeld der Aufseher. Das Treffen soll am frühen Nachmittag beginnen. Außerdem gehe es um die Kritik an einem rassistischen Werbevideo, die Lage von Volkswagen in China und weitere Kooperationsschritte mit dem US-Autobauer Ford.

Schon der Start des Golf 8 war 2019 holprig gewesen. Das Unternehmen blieb zunächst weit hinter den ursprünglichen Zielen zurück, nicht einmal zehn Prozent der einst angepeilten 100.000 Stück wurden im ersten Jahr gebaut. Betriebsratschef Bernd Osterloh warf dem Top-Management mangelndes Engagement bei der Lösung der Probleme vor. Es geht vor allem um die grundlegend neuen Software-, IT- und Elektroniksysteme der 8er Reihe, bei denen weiter Fehler auftauchen.

Das Online-Wirtschaftsmagazin «Business Insider» berichtete nun von weiteren Details. Demnach sollen etwa an einem Beispieltag im März weniger als 40 Prozent der fertiggestellten Golf-8-Exemplare einwandfrei das Band verlassen haben. Auch bei einzelnen Zwischenabnahmen während der Produktion bleibe die Fehlerquote hoch. VW erklärte, es ließen sich immer Dinge verbessern - aber der Golf 8 sei in vielerlei Hinsicht eben auch ein komplett neues Projekt. Im Vergleich zu manchen anderen Modellanläufen sei man sehr zufrieden.

Volkskongress: Nur eine Gegenstimme für Sicherheitsgesetz in Hongkong

PEKING: Bei der Abstimmung der Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong hat es im chinesischen Volkskongress nur eine Gegenstimme und sechs Enthaltungen gegeben. Das chinesische Parlament nahm den Beschluss am Donnerstag auf der Abschlusssitzung seiner Jahrestagung in Peking mit 2878 Ja-Stimmen an.

Der nicht frei gewählte Volkskongress hat in seiner Geschichte noch nie eine Vorlage der Regierung abgelehnt. Die Zahl der Nein-Stimmen und Enthaltungen deuten aber manchmal auf Unmut oder Widerstand unter den rund 2900 Delegierten hin. In der Amtszeit von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der mit harter Hand regiert, sind solche Bekundungen der Unzufriedenheit aber seltener geworden.

Volkskongress billigt Pläne für kontroverses Gesetz in Hongkong

PEKING: Chinas Volkskongress hat die Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt.

Der Beschluss fiel am Donnerstag zum Abschluss der Jahrestagung des Parlaments in Peking. Kritiker fürchten einen weitgehenden Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie und heutigen chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Deutlich mehr Fisch und Muscheln aus deutschen Zuchtbetrieben

WIESBADEN: Knapp 38.100 Tonnen Fisch und Muscheln sind im vergangenen Jahr in deutschen Zuchtanlagen erzeugt wurden. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag fast ein Fünftel (19,5 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor.

Dabei übertraf die Muschelproduktion in sogenannten Aquakulturbetrieben mit gut 19.400 Tonnen (plus 42,1 Prozent zum Vorjahr) sogar die Fischproduktion mit gut 18.500 Tonnen (plus 2,4 Prozent).

Muscheln wurden fast ausschließlich in der Nordsee kultiviert und damit in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Bei den Fischen dominieren Forellen und Karpfen. Hier sind Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen die Haupterzeugerländer. Insgesamt gab es in Deutschland nach Angaben des Bundesamtes im vergangenen Jahr 2499 Aquakulturbetriebe.