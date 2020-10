Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Hurrikan «Delta» gewinnt an Stärke - Kurs auf die USA

WASHINGTON: Der Hurrikan «Delta» hat bei seinem Kurs auf die USA an Stärke gewonnen. Mit Windgeschwindigkeiten von um die 185 Stundenkilometer und stärkeren Böen sei «Delta» nun ein Hurrikan der Kategorie drei, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) am Donnerstag (Ortszeit) mit. Für Freitag wurde an Teilen der US-Golfküste unter anderem vor lebensbedrohlichen Sturmfluten gewarnt. Die Meteorologen erwarteten, dass der Sturm am Freitagnachmittag oder -abend (Ortszeit) im Südwesten des Bundesstaates Louisiana aufs Festland trifft. Die Region war erst im August von Hurrikan «Laura» getroffen worden.

Der Hurrikan war am Dienstag über dem Karibischen Meer als Hurrikan der zweithöchsten Stufe vier an den Cayman-Inseln vorbeigezogen, schwächte sich dann aber kurz vor Erreichen Mexikos ab und zog über die Halbinsel Yucatán hinweg. Derzeit befindet sich das Auge des Sturms über dem Golf von Mexiko.

In der diesjährigen Wirbelsturm-Saison im Atlantik, die von Juni bis November dauert, haben sich bereits so viele starke Stürme gebildet, dass die 21 Namen, die in alphabetischer Reihenfolge dafür vorgesehen waren, bereits aufgebraucht sind. Die Meteorologen haben deshalb auf das griechische Alphabet zurückgegriffen, was zuletzt 2005 passierte. Die zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme, die für ihre Entstehung warmes Wasser brauchen, ist Experten zufolge eine Folge des Klimawandels.

In Mali entführte Französin ist nach fast vier Jahren wieder frei

PARIS: Eine französische Entwicklungshelferin, die vor rund vier Jahren im westafrikanischen Mali entführt worden war, ist wieder frei. Das bestätigten das malische und das französische Präsidialamt am Donnerstagabend. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe mit großer Erleichterung von Jeannine «Sophie» Pétronins Freilassung erfahren, erklärte der Élyséepalast. Ebenfalls sei der prominente malische Oppositionsführer Soumaila Cisse befreit worden.

Pétronin war 2016 im malischen Gao entführt worden. Sie hatte damals bereits seit mehreren Jahren in Mali gelebt und eine Nichtregierungsorganisation geleitet. Cisse wurde im Frühjahr von einer unbekannten bewaffneten Gruppe im Norden Malis während des Wahlkampfs für die Parlamentswahlen entführt. Es wird angenommen, dass die beiden von islamistischen Terroristen als Geiseln festgehalten wurden. Aus Paris gab es dazu keine Angaben.

Frankreich bekämpft im riesigen Sahel-Gebiet mit rund 5100 Soldaten seiner «Barkhane»-Mission gegen Terrorgruppen. Einige dieser Gruppen haben dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Macron dankte nach Élysée-Angaben den malischen Behörden für die Freilassung. Er versichere ihnen die volle Bereitschaft Frankreichs, Mali in seinem Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelzone weiter zu unterstützen.

USA verhängen Sanktionen gegen iranische Banken

WASHINGTON: Die US-Regierung hat in einem Schlag gegen das Finanzsystem des Iran Sanktionen gegen 18 Banken der Islamischen Republik verhängt. Ein Ziel sei, den Zugang der Kreditinstitute zur amerikanischen Währung zu unterbinden, betonte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag. Das Vorgehen dürfte den Iran weiter isolieren, weil auch Unternehmen aus anderen Ländern US-Sanktionen drohen, wenn sie weiter mit den betroffenen Banken Geschäfte machen. Unmittelbar verbieten die Maßnahmen von Donnerstag alle Geschäfte der Banken in den USA.

Von den Banken wurden 16 dafür sanktioniert, dass sie im Finanzsystem des Landes aktiv sind. Eine weitere wurde bestraft, weil sie einem der iranischen Kreditinstitute gehört und eine weitere wegen ihrer Verbindung zum iranischen Militär. Humanitäre Transaktionen seien weiterhin erlaubt, betonte Mnuchin. Die Sanktionen würden weitergehen, bis Iran sein Atomprogramm beende und die Unterstützung von Terroristen einstelle, sagte der Minister.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif kritisierte die Sanktionen scharf und sprach von einem «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». «Mitten in der Covid-19-Pandemie will die US-Regierung unsere verbleibenden Kanäle zur Bezahlung von Lebensmitteln und Medizin sprengen», schrieb er bei Twitter.

Prozess um «Tiergartenmord»: Moskau rechnet nicht mit Aufklärung

MOSKAU: Im Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord staatlicher russischer Stellen in Berlin rechnet das Außenministerium in Moskau nicht mit einer objektiven Aufklärung der Tat. «Man gewinnt die Überzeugung, dass in Berlin schon eine gewisse politische Entscheidung bezüglich des Urteils getroffen wurde», sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag laut Agentur Interfax. Es sei naiv, auf die Objektivität und Unabhängigkeit der deutschen Justiz zu hoffen. Es gebe keine Zweifel, dass am Ende des Verfahrens die Schuld für die tödliche Attacke russischen staatlichen Strukturen zugeschrieben werde, wie dies bereits in der Presse geschrieben worden sei.

Am 23. August 2019 war in der Berliner Parkanlage ein 40-jähriger Georgier tschetschenischer Abstammung mit einer Schalldämpfer-Pistole am helllichten Tag erschossen worden. Am Mittwoch hatte am Berliner Kammergericht der Prozess gegen einen angeklagten Russen begonnen.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass er von russischen Stellen einen Auftrag zum Töten bekam. Das Opfer sei aus Sicht der russischen Regierung ein Staatsfeind gewesen, weil er im Tschetschenien-Krieg gegen Russland gekämpft habe, hatte Bundesanwalt Ronald Georg gesagt. Die höchste deutsche Anklagebehörde wirft dem Russen Mord und illegalen Waffenbesitz vor.

Abzug aus Afghanistan gemeinsam entscheiden

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug aus Afghanistan bis Weihnachten für eine gemeinsame Entscheidung der Allianz geworben. «Wir werden gemeinsam Entscheidungen über zukünftige Anpassungen treffen und wenn die Zeit reif ist, gemeinsam gehen», sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel.

Die Nato wolle verhindern, dass das Land wieder zu einem sicheren Ort für internationale Terroristen werde. «Wir werden Entscheidungen auf Grundlage der Bedingungen vor Ort treffen, weil wir es für äußerst wichtig halten, uns weiterhin für die Zukunft Afghanistans zu engagieren», so Stoltenberg.

Die USA hatten mit den Taliban Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet, das einen schrittweisen Abzug innerhalb von 14 Monaten aus Afghanistan vorsieht und an Bedingungen geknüpft ist. Im Gegenzug verpflichteten sich die Islamisten, Beziehungen zu anderen Terrororganisationen zu beenden. Seit vergangenem Monat laufen auch Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban.

In Tschechien beginnen Stichwahlen zum Senat

PRAG: In Tschechien beginnt am Freitag die zweite Runde der Teilsenatswahlen. In 26 Wahlbezirken treffen Stichwahl-Kandidaten aufeinander. Nur ein Bewerber hatte bereits in der ersten Runde vor einer Woche die absolute Mehrheit erreicht. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. Die Bürger können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Überschattet werden die Abstimmungen von rapide steigenden Corona-Infektionszahlen. Menschen, die sich in Quarantäne befinden, konnten ihre Stimme bereits am Mittwoch in besonderen «Drive-in-Wahllokalen» aus dem Auto abgeben.

Alle zwei Jahre wird ein Drittel der insgesamt 81 Sitze im Oberhaus des Parlaments neu bestimmt. Die Kammer hat ein Mitspracherecht bei der Gesetzgebung und kann Verfassungsänderungen verhindern. Derzeit haben mehrere konservative Oppositionsparteien zusammen die Mehrheit im Senat. Der Senatsvorsitzende Milos Vystrcil hatte jüngst mit einer Reise nach Taiwan Aufsehen erregt und Unmut in China hervorgerufen, das den Inselstaat als eine abtrünnige Provinz betrachtet.

Bulgariens Parlament kippt Veto gegen Stimmzettelwahl

SOFIA: Die Menschen in Bulgarien dürfen auch weiterhin mit Wahlzetteln statt nur mit Hilfe eines Wahlautomaten ihre Stimmen abgeben. Staatschef Rumen Radew hatte zunächst ein Veto gegen die Wahlmöglichkeit mit Stimmzetteln eingelegt - das bulgarische Parlament kippte dieses aber am Donnerstag. 124 Abgeordnete stimmten gegen das Veto, 89 dafür. Damit bleibt die umstrittene Änderung in Kraft.

Staatschef Radew hatte sein Veto vom Ende September damit begründet, dass mit den beiden parallel zugelassenen Abstimmungsweisen die Regierung aus seiner Sicht beabsichtige, «Möglichkeiten für Chaos und Wahlmanipulation zu schaffen». Die Sozialisten (BSP) und die Türkenpartei DPS lehnten die Wiedereinführung von Stimmzetteln wegen möglicher Fälschung der Wahlergebnisse auch am Donnerstag erneut ab. Auch die Demonstranten, die seit drei Monaten Neuwahlen fordern, bestehen darauf, dass künftig nur mit Wahlautomaten gewählt werden soll, um Wahlfälschung zu vermeiden. Briefwahl gibt es in dem EU-Land nicht.

Die nächste reguläre Parlamentswahl in Bulgarien wäre im März 2021. Es zeichnet sich Meinungsumfragen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der jetzt regierenden bürgerlichen Partei GERB und den Sozialisten ab. Demonstranten werfen bei allabendlichen Aktionen der Regierung in Sofia Korruption vor.

Irischer Premier zu Brexit-Handelspakt: «Es muss Bewegung geben»

DUBLIN: Der irische Premierminister Micheál Martin hat die EU und Großbritannien zu Fortschritten in den Verhandlungen über einen Handelspakt aufgefordert. «Es muss Bewegung geben, so dass die Verhandlungen in die Endphase gehen können», sagte Martin am Donnerstag bei einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel in Dublin. Michel verlangte erneut, Großbritannien müsse nun «alle Karten auf den Tisch» legen und Vertrauen wieder herstellen. Die EU wolle einen Deal - aber nicht um jeden Preis. Es sei nun der «Moment der Wahrheit», schrieb Michel auf Twitter.

Während die Zeit abläuft, ringen Großbritannien und die EU derzeit weiter um einen Handelspakt für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Damit sollen Zölle, Staus und andere Handelshürden verhindert werden. Bislang stocken die Verhandlungen. Mit einem umstrittenen Gesetz für den eigenen Binnenmarkt erhöhte der britische Premierminister Boris Johnson die Spannungen zusätzlich.

Pakistans Oppositionsparteien wollen Druck auf Regierung verschärfen

ISLAMABAD: Pakistans Oppositionsparteien wollen ihren Druck auf die Regierung von Premierminister Imran Khan verschärfen. Nach Ankündigung von Protesten ab Herbst wandte sich Ex-Premierminister Nawaz Sharif aus London direkt an die Regierung. «Ich habe Imran Khan gewarnt, zurückzutreten, bevor er hinausgeworfen wird», sagte Sharif in einer Videobotschaft am Donnerstag. Sharif flog für medizinische Behandlungen 2019 nach London. Pakistan fordert die Auslieferung des 70-Jährigen für ein Korruptionsverfahren in seinem Heimatland.

Ein breites, im September geformtes Bündnis pakistanischer Oppositionsparteien plant landesweite Proteste gegen die Regierung. Die Politiker fordern unter anderem eine Neuwahl und Imran Khans Rücktritt. Für Oktober hatte die neu gegründete Demokratische Bewegung Pakistan (PDM) zu Protesten aufgerufen. Im Januar 2021 ist ein Marsch auf die Hauptstadt Islamabad geplant.

Am Sonntag wurde Maulana Fazalur Rehman, Präsident der konservativ-islamischen Partei Jamiat Ulema-e Islam, zum Anführer der Oppositionsbewegung gewählt. In der Provinz Punjab plant die PDM zum Auftakt der Proteste Kundgebungen. Die Oppositionspolitiker fordern, den Einfluss des mächtigen Militärs in dem südasiatischen Land einzuschränken. Pakistan ist Atommacht und wurde lange Jahre von Militärmachthabern geführt.

Hochzeitsfeier wie im Autokino trotz Corona-Krise

CHELMSFORD: Not macht erfinderisch: Ein hinduistisches Brautpaar hat in Großbritannien seine Hochzeit trotz Corona-Pandemie mit Hunderten Gästen gefeiert - und zwar in Autos. Die Besucher verfolgten wie in einem Autokino im Wagen sitzend die vierstündige Zeremonie. Normalerweise wären nur 15 Gäste erlaubt gewesen.

Nur die engsten Familienmitglieder durften in der Nähe des Brautpaares im Braxted Park, einem großen Anwesen in Chelmsford (Grafschaft Essex), sein. Etwa 200 Besucher verfolgten die Hochzeit auf großen Bildschirmen von Autos aus. Weitere 300 schalteten sich per Video aus aller Welt hinzu, wie die Zeitung «The Guardian» am Donnerstag berichtete. Zur Begrüßung winkten die 30-jährige Braut und ihr gleichaltriger Bräutigam aus einem dekorierten Golfbuggy. Die Gäste reagierten mit lautem Hupen. Online konnten Freunde und Familie sich vom Auto aus das Essen bestellen.

«Es bedeutete uns so viel, dass alle dabei waren», sagte die Braut. «Diesen Tag werden wir nie vergessen.» Eigentlich wollte das Paar aus dem Norden Londons schon im April heiraten, doch der Lockdown hatte den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Entschuldigung für Polizeigewalt bei Protesten 2019

BOGOTÁ: Kolumbiens Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo hat sich für die Polizeigewalt bei den Demonstrationen im November 2019 entschuldigt. Bei den Protesten gegen die Regierung des konservativen Präsidenten Iván Duque waren mehrere Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen der 18-jährige Schüler Dilan Cruz. Er wurde mutmaßlich von einem von der Polizei abgefeuerten Geschoss am Kopf getroffen und starb drei Tage später. «Ich erlaube mir zu wiederholen, dass ich mich für die Exzesse der Sicherheitskräfte, besonders die der Polizeieinheit Esmad, bei den Protesten ab 21. November entschuldige», sagte Holmes in einer Debatte über einen Misstrauensantrag gegen ihn, wie kolumbianische Medien am Mittwochabend (Ortszeit) berichteten.

Der Minister kam damit der Aufforderung des Obersten Gerichts in einem historischen Urteil nach. Voraussichtlich am kommenden Dienstag soll über den Misstrauensantrag abgestimmt werden.

Die Polizei ist in Kolumbien aufgrund der Erfahrungen aus Konflikten etwa mit linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs dem Verteidigungs-, nicht dem Innenministerium unterstellt.

60 Festnahmen bei Razzia wegen Kinderpornografie

PARIS: Bei einer großangelegten Razzia haben französische Ermittler rund 60 Menschen festgenommen, die kinderpornografische Bilder und Videos heruntergeladen und angesehen haben sollen. Mindestens vier Verdächtigen werde auch die Vergewaltigung von Minderjährigen vorgeworfen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf eine Spezialeinheit der Polizei.

Die Festnahmen in rund 30 französischen Départements begannen bereits am Montag, wie die Agentur berichtete. «Es gibt kein einheitliches Profil», sagte der Polizist Éric Bérot mit Blick auf die Verdächtigen. «Alle sozialen Schichten sind betroffen.»

Unter den Verdächtigen im Alter von 28 bis 75 Jahren seien Arbeitslose und leitende Angestellte, sagte der Chef der Polizeieinheit, die bei Gewalt gegen Menschen ermittelt. «Es handelt sich zu 99 Prozent um Männer.» Es gebe nur ein Paar, das mutmaßlich die Missbrauchsabbildungen gemeinsam ansah.

Junqueras darf EU-Parlament-Sitz auch vorläufig nicht antreten

LUXEMBURG: Der katalanische Separatistenführer Oriol Junqueras darf seinen Sitz im Europaparlament nach einem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs weiterhin nicht antreten - auch vorläufig nicht. Die Vizepräsidentin des Gerichts in Luxemburg lehnte am Donnerstag Rechtsmittel gegen eine vorherige Entscheidung ab (Rechtssache C-201/20 P(R)). Das Hauptverfahren, ob das Parlament den Sitz aberkennen darf, läuft jedoch noch. Einen Termin für das Urteil gibt es noch nicht.

Junqueras war nach dem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum 2017 wegen Rebellion zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Im Mai 2019 errang er einen Sitz im Europaparlament, den er aber wegen der spanischen Rechtslage nicht antreten konnte. Daraufhin erkannte ihm das Parlament das Mandat ab. Junqueras klagte dagegen und beantragte eine einstweilige Verfügung, um seine Rechte als Abgeordneter zumindest vorläufig wahrnehmen zu können.

Empörung über gewaltsame Attacke auf zwei Polizisten

PARIS: Ein gewalttätiger Angriff auf zwei Polizisten empört Frankreich. Die beiden Männer seien massakriert worden, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstagmorgen. Der Angriff geschah am späten Mittwochabend im Pariser Vorort Herblay. Die Polizisten, die in Zivil unterwegs waren, sind offiziellen Angaben nach von drei Angreifern attackiert worden. Diese nahmen den beiden Polizisten die Dienstwaffen ab und schossen wiederholt mit ihnen auf sie. Die Angreifer flüchteten.

Die Polizisten kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. «Eine Untersuchung ist im Gange, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute wussten, dass es Polizisten waren. Es waren Polizisten in Zivil, die verdeckt arbeiteten», sagte der Bürgermeister von Herblay, Philippe Rouleau, dem Sender Franceinfo.

Premierminister Jean Castex verurteilte den Angriff und nannte die Täter «feige Individuen», die auch die Republik ins Visier genommen hätten. Angriffe auf Polizei, Rettungskräfte oder Busfahrer hatten in den vergangenen Monaten in Frankreich bereits eine Debatte ausgelöst. Castex hatte in seiner Regierungserklärung im Sommer gewaltsame Übergriffe auf Ordnungskräfte verurteilt und der Polizei Unterstützung versprochen.

EU-Bürger brauchen bald Reisepass für Großbritannien

LONDON: EU-Bürger brauchen von Oktober 2021 an für die Einreise nach Großbritannien einen Reisepass. Das geht aus einem Modell der britischen Regierung für die künftigen Abläufe im europäischen Grenzverkehr hervor, das am Donnerstag in London veröffentlicht wurde. Personalausweise sollen nicht mehr akzeptiert werden. Die Neuregelung gilt auch für Besucher aus der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein.

Personalausweise gehörten zu den «am wenigsten sicheren Dokumenten», hieß es zur Begründung. Mit der Pflicht zum Reisepass werde die Sicherheit Großbritanniens gestärkt. Umgekehrt brauchen Briten bereits heute einen Pass, um in die EU zu kommen - zumal es in Großbritannien keine Personalausweise gibt. Vom 1. Januar an gilt, dass der Pass noch mindestens sechs Monate Gültigkeit haben muss und nicht älter als zehn Jahre sein darf.

Großbritannien Land hat die Europäische Union Ende Januar verlassen. Bis Ende Dezember gilt jedoch noch eine Übergangsphase, in der sich praktisch nichts ändert. Zum Jahreswechsel droht ohne eine Einigung auf einen Handelspakt ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und anderen Hürden.

Etwa 23.000 Küken auf dem Flughafen von Madrid verendet

MADRID: Rund 23.000 Küken sind auf dem Flughafen von Madrid verendet. Die in Kisten dicht verpackten Tiere waren am Sonntag von Beamten im Frachtterminal des Aeropuerto Adolfo Suárez der spanischen Hauptstadt entdeckt worden, wie Medien am Donnerstag unter Berufung auf Polizei und Tierschützer berichteten. Etwa 6000 der Tiere seien tot gefunden worden, weitere 17.000 seien trotz sofortiger Betreuung und Behandlung innerhalb weniger Stunden gestorben. Etwas 3200 Küken habe man retten können, hieß es.

«Mir standen die Haare zu Berge», wurde die von der Polizei nach der Entdeckung herbeigerufene Präsidentin der Tierschutzorganisation ALBA, Carolina Corral, von der Zeitung «El País» zitiert. So etwas habe sie nie zuvor gesehen. «Das war erschütternd. Wir hatten weder die Erfahrung noch die geeigneten Mittel, um so vielen Küken auf einmal zu helfen.»

Die Küken waren den Erkenntnissen der Polizei zufolge nach dem Eintreffen der Luftfracht in Madrid aus bisher noch unbekannten Gründen drei Tage lang ohne Nahrung und Wasser gelassen worden. Die Beamten, die die Küken entdeckten, hätten von einem starken Verwesungsgeruch gesprochen. Es werde wegen des Verdachts der Tierquälerei ermittelt.

Viele Verletzte bei Explosionen auf früherem Schießplatz

RJASAN: Bei einem Feuer mit mehreren Explosionen auf einem ehemaligen Schießplatz in Russland sind 16 Menschen verletzt worden. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Zivilschutzminister Jewgeni Sinitschew am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Mehr als 20 Gebäude im Gebiet Rjasan etwa 250 Kilometer südöstlich von Moskau wurden demnach beschädigt. An den Löscharbeiten beteiligten sich mehr als 1500 Einsatzkräfte, darunter auch Minenräumer.

Auf Fotos und Videos waren riesige Rauchwolken und mehrere Explosionen zu sehen. Das Feuer auf dem früheren Schießplatz mit einem Munitionsdepot war am Mittwoch ausgebrochen. Vermutet wird, dass trockenes Gras in Brand gerietr. Mehr als 2300 Bewohner von 14 Dörfern in der Umgebung seien in Sicherheit gebracht worden, sagte der Minister. Sie wurden in Schulen und Krankenhäusern untergebracht.

Mindestens acht Tote bei Gasexplosion in Nigeria

LAGOS: Bei der Explosion einer Gasanlage sind in der nigerianischen Großstadt Lagos mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück geschah am frühen Donnerstagmorgen, teilte der Rettungsdienst Nema mit. Er geht davon aus, dass sich die Opferzahl im Laufe des Tages noch erhöhen könnte. Nach einer ersten Bilanz wurden mindestens 25 Gebäude, mehrere Geschäfte sowie eine Grundschule zerstört.

Laut Nema-Sprecher Ibrahim Farinloye hatten Funken eines defekten Generators bei einem Gas-Lastzug eine Explosion ausgelöst, der Laster wurde von der Wucht über die Straße geschleudert. Der Lastwagen hatte gerade mit dem Entladen begonnen.

Es ist bereits die zweite schwere Explosion in Lagos innerhalb weniger Wochen. Am 23. September hatte es ein ähnliches Unglück gegeben. Der westafrikanische Staat Nigeria ist einer der wichtigsten Erdöl- und Gasproduzenten des Kontinents.

Nawalny: Russland muss Ermittlung ernsthaft vorantreiben

BERLIN/MOSKAU: Nach seiner Vergiftung hat der Kremlgegner Alexej Nawalny die russischen Behörden per Video aufgefordert, Ermittlungen ernsthaft voranzutreiben. «Warum gibt es in meinem Fall noch kein Strafverfahren, keine Ermittlungen? Ich weiß nicht, wo meine Bekleidung ist und bekomme keinen Einblick in meine eigene medizinische Dokumentation», sagte Nawalny in einem dreiminütigen Videoclip, der am Donnerstag in seinem Blog veröffentlicht wurde.

Die Fristen für Ermittlungen seien längst abgelaufen, so der Oppositionspolitiker. Die russische Regierung verweise ständig auf Deutschland. Er sei aber ein russischer Staatsbürger, auf den in Sibirien ein Mordanschlag verübt worden sei. «Ich fordere, dass die Ermittlungen in Russland aufgenommen werden, auch die Rechtsprechung muss in Russland erfolgen.» Dass das alles nicht passiere, zeuge davon, dass das Entscheidungszentrum im Kreml liege.

Nächstes TV-Duell von Trump und Biden wegen Corona nur virtuell

WASHINGTON: Das zweite TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden in der kommenden Woche soll aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur virtuell stattfinden. Die beiden Kandidaten sollen an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden, wie die zuständige Kommission CPD am Donnerstag erklärte. Moderator und Gäste hingegen sollen wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen.

Das TV-Duell am Donnerstagabend (Ortszeit) kommender Woche war zuletzt zunehmend umstritten, weil Trump sich noch von einer Covid-19-Erkrankung erholt und bei dem Termin noch ansteckend sein könnte. Der Republikaner hatte das zurückgewiesen und erklärt, er freue sich auf das Duell. Der Demokrat Biden hingegen hatte erklärt, dass Duell solle nicht stattfinden, falls Trump noch erkrankt beziehungsweise infektiös sei. Das dritte und letzte TV-Duell vor der Wahl am 3. November ist für den 22. Oktober geplant

Lesbos- Aufnahmelager nicht mehr restlos überfüllt

ATHEN/LESBOS: Gut einen Monat nach der vollständigen Zerstörung des Registrierlagers von Moria auf der griechischen Insel Lesbos müssen die Menschen nicht mehr in einem überfüllten Camp leben. Im neuen Zeltlager bei Kara Tepe an der Küste von Lesbos mit einer Kapazität für 10.000 Menschen leben zurzeit knapp 7800 Migranten. Dies teilte am Donnerstag eine Sprecherin des Migrationsministeriums mit. Zeitweise harrten in den Jahren 2018 und 2019 in und um das nun zerstörte Lager von Moria mit einer Kapazität für 2757 Menschen bis zu 20.000 Migranten aus.

In den vergangenen Tagen durften knapp 2000 anerkannte Flüchtlinge, die Asyl in Griechenland bekommen haben, die Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos verlassen. Schwierig bleibt die Lage noch in den Registrierlagern der Inseln Chios und Samos. Im Lager Vial von Chios mit einer Kapazität für 1000 Menschen harren zurzeit knapp 3300 Migranten aus. Auf Samos ist die Lage noch schlimmer. In Vathy leben knapp 4400 Menschen in und um ein Lager, das regulär 650 Menschen aufnehmen kann.

Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis hatte bereits in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, Plan der Regierung sei, alle Migranten, die Asyl bekommen, so schnell wie möglich zum Festland zu bringen. Die griechische Regierung hat das Asylverfahren beschleunigt und zusätzliches Personal eingestellt. Zudem werden die Seegrenzen zur Türkei scharf überwacht. Humanitäre Organisationen werfen Athen vor, illegale Zurückweisungen in die Türkei (Pushbacks) zu erlauben. Dies bestreitet Athen.

Menschenrechtlerin Mohammadi freigelassen

TEHERAN: Die iranische Menschenrechtlerin Nargess Mohammadi ist freigelassen worden.

Ein Sprecher der Justizbehörde in Sandschan im Nordwesten des Iran bestätigte am Donnerstag die Haftentlassung der 48-Jährigen. Mohammadi war wegen Propaganda gegen das islamische Regime im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, kam jedoch bereits nach achteinhalb Jahren frei, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim. Mohammadi gehört zu den renommierten Menschenrechtlern im Iran und ist eine Gegnerin der Todesstrafe. Sie hatte sich im August mit dem Coronavirus infiziert.

Polens Außenminister Rau: Baustopp von Nord Stream 2 möglich

WARSCHAU: Ein Baustopp für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist nach Ansicht des polnischen Außenministers Zbigniew Rau möglich. Es gäbe zu dem Projekt eine «verspätete Debatte unter der deutschen Elite», sagte Rau am Donnerstag dem Radiosender «Jedynka». Er bezog sich dabei auf die Äußerung des CDU-Politikers Norbert Röttgen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hatte sich nach der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny für einen Stopp des Pipeline-Baus ausgesprochen.

«Man muss mit Zufriedenheit feststellen, dass in dieser Diskussion endlich rationale, vernünftige Argumente zu hören sind. Die Einstellung Polens war von Beginn des Pipeline-Baus eindeutig», sagte Rau. Wichtig sei, dass die Debatte zu der Einsicht führe, dass Russland bei Fragen fundamentaler europäischer Werte wie Menschenrechte und Zivilgesellschaft kein glaubwürdiger Partner sei und daher auch kein glaubwürdiger Partner für Wirtschaftsprojekts sein könne, so Polens Chefdiplomat weiter.

Die Pipeline Nord Stream 2 wird durch die Ostsee gebaut und soll Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren - unter Umgehung von Transitländern wie Polen und der Ukraine. Die Regierung in Warschau ist seit Langem gegen dieses Projekt. Sie befürchtet, dass Russland damit die Abhängigkeit Europas von seinen Gaslieferungen erhöhen und die bisherigen Transitländer unter Druck setzen könnte.

Schutz für Babys vor Acrylamid: EU-Parlament stoppt Grenzwerte

BRÜSSEL: Neue EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliches Acrylamid in Baby- und Kleinkindnahrung liegen erstmal auf Eis. Das Europaparlament lehnte den Vorschlag der EU-Kommission mit großer Mehrheit ab: Die vorgeschlagenen Grenzwerte seien zu hoch. Die Ergebnisse der für die EU-Kommission bindenden Abstimmung wurden am Donnerstag bekanntgegeben. Das EU-Parlament pocht damit auf einen nachgebesserten, strengeren Vorschlag.

Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Grenzwert werde von den meisten Produkten auf dem Markt bereits leicht erreicht, hieß es in der Entschließung des Parlaments. Niedrigere Werte seien machbar. Acrylamid entsteht beim Backen, Braten und Frittieren von stärkehaltigen Lebensmitteln und kann nicht nur in Pommes frites, sondern auch in Keksen, Waffeln und Babyreis enthalten sein. Der Stoff gilt als krebserregend und erbgutschädigend.

Grünen-Europapolitiker Sven Giegold betonte, die EU müsse das Vorsorgeprinzip gerade gegenüber Kindern ernst nehmen. «Krebserregende Substanzen und andere Schadstoffe müssen auf das technisch mögliche Minimum begrenzt werden.» Die EU-Kommission müsse nun zügig einen neuen Vorschlag vorlegen, der die Acrylamid-Grenzwerte auf den Stand von Technik und Wissenschaft bringe, so Giegold.

Australien nominiert Finanzminister Cormann für OECD-Chefposten

SYDNEY: Australien hat seinen Finanzminister Mathias Cormann für den Posten des Generalsekretärs der OECD nominiert. Das teilte der australische Premierminister Scott Morrison am Donnerstag mit. Der 50-jährige Cormann, der im belgischen Eupen geboren wurde, steht seit sieben Jahren dem Finanzressort des Landes vor und wird den Posten Ende Oktober verlassen. Der derzeitige Leiter der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Sitz in Paris, der Mexikaner Angel Gurría, hatte zuletzt angekündigt, im kommenden Jahr nach 14 Jahren aufhören zu wollen.

Cormann, der der konservativen Liberalen Partei angehört, war 1996 nach Down Under ausgewandert und hat seit 2000 die australische Staatsbürgerschaft. Der Politiker könne der OECD eine besondere Perspektive verleihen, weil er die Hälfte seines Lebens in Europa und die Hälfte im Indopazifik verbracht habe, so Morrison. «Cormann hat nicht nur die Kulturen, wirtschaftlichen Stärken und die politische Dynamik beider Regionen verstanden, sondern ist auch deutschsprachig aufgewachsen, bevor er sein Abitur und seine Universitätsausbildung in Französisch, Flämisch und Englisch absolvierte.»

Der neue OECD-Chef wird im Juni 2021 von den 37 Mitgliedstaaten für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Nominierungen können bis Ende Oktober eingereicht werden.

Warnung vor Überschwemmungen und Erdrutschen

TOKIO: Ein Taifun namens «Chan-hom» droht Japan mit heftigen Regenfällen und Sturmböen zu überziehen.

Die Meteorologische Behörde warnte am Donnerstag vor Überschwemmungen, Erdrutschen und hohem Wellengang in weiten Gebieten des Landes. Der sich vom Süden her langsam über das Meer bewegende Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern in der Stunde nahe seinem Zentrum könnte sich bis Samstagabend (Ortszeit) dem Großraum Tokio nähern, hieß es. Im Juli hatten sintflutartige Regenfälle Japans südwestliche Hauptinsel Kyushu und andere Landesteile heimgesucht. Rund 80 Menschen starben.

Europäer wünschen sich Niederlage von Trump

KÖLN: Bei der Präsidentschaftswahl am 3. November in den USA wünscht sich eine große Mehrheit in Deutschland und sechs anderen europäischen Ländern eine Niederlage von Amtsinhaber Donald Trump. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach hoffen in Deutschland 71 Prozent auf einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden. Nur elf Prozent der Bundesbürger wünschen sich, dass der Republikaner Trump vier weitere Jahre im Amt bleibt.

In Dänemark sind der Umfrage zufolge sogar 80 Prozent für Biden und nur sechs Prozent für Trump. Am besten schneidet der amtierende US-Präsident in Italien ab, wo ihn 20 Prozent wiedergewählt sehen wollen. Gefragt wurde auch in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Schweden.

Die meisten von insgesamt mehr als 9000 Befragten sind der Ansicht, dass Trumps bisherige Amtszeit negative Auswirkungen auf ihr Land hatte. Deutsche und Spanier sagen dies mit jeweils 69 Prozent am häufigsten, Italiener am seltensten (50 Prozent). Nur wenige sind der Meinung, dass Trump ein guter Präsident ist: 5 bis 15 Prozent, je nach Land. Eine große Mehrheit hält ihn für einen schlechten Präsidenten - in Deutschland 76 Prozent.

Fall Nawalny: Europäische Grüne fordern EU-Sanktionen

BERLIN: Die Grünen im Europarlament haben EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen für den Mordversuch am russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gefordert. Weil das Ergebnis der Untersuchung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) vorliege, «sind jetzt die Konsequenzen an der Reihe», sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). «Es muss Einreisebeschränkungen für korrupte Beamte und Geschäftsleute aus Russland geben.» Zudem müsse geprüft werden, ob der Sanktionsmechanismus gegen Menschenrechtsverletzer, den die EU derzeit vorbereite, auch im Falle der Vergiftung Nawalnys gelte.

Am Dienstag hatte die OPCW die Vergiftung mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe nachgewiesen - und damit Ergebnisse in Laboren der Bundeswehr sowie von Frankreich und Schweden bestätigt. Für die Täterschaft gibt es aber bisher keine öffentlich zugänglichen Beweise. Das Thema Nawalny dürfte den EU-Gipfel in der kommenden Woche beschäftigen.

Indirekt forderte Lagodinsky ein Ende der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. «Es wird schwer zu begründen sein, warum wir weiter an Nord Stream 2 festhalten, wo es doch klar ist, dass dieses Projekt nicht rein wirtschaftlich, sondern fest mit politischen Interessen verbunden ist», sagte er dem RND. Der Druck auf Deutschland, das Gasprojekt zu beenden, werde steigen. Die EU brauche eine neue Strategie für wirtschaftliche Großprojekte mit Russland und anderen Staaten, mahnte der Grünen-Politiker. «Wir sollten kritisch überprüfen, inwiefern solche Projekte auf Kosten der Menschenrechte gehen, zur innereuropäischen Solidarität passen und die Korruption fördern.»

Geisenberger vor Comeback: «Ist eine Herausforderung»

DÜSSELDORF: Deutschlands beste Rennrodlerin, Natalie Geisenberger, steht nach der Geburt ihres Sohnes im Mai vor dem Comeback. Am nächsten Montag steigt die Olympiasiegerin und mehrmalige Weltmeisterin erstmals wieder in einen Rennschlitten. «Ich bin schon gespannt. Es ist eine Herausforderung, das Training um ein Kind zu bauen. Es haut aber gut hin, weil alle an einem Strang ziehen», sagte die 32-Jährige, die schon früh wieder mit dem Sport angefangen hat. «Mittlerweile kann ich mein Training komplett durchziehen», sagte die Münchnerin dem «Münchner Merkur» und der «tz» (Donnerstag).

Ein Vorteil sei für sie auch, dass viele Weltcup-Rennen und sogar die wegen der Corona-Krise verlegte Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden. Die WM am Königssee liegt quasi vor der Haustür. «Für mich ist das genial. Es gibt nur zwei Weltcups, die nicht wirklich in Autonähe sind. Einer ist auf der Olympiabahn in Peking. Den muss ich fahren», sagte Geisenberger. Die Olympischen Winterspiele 2022 seien ihr «großes Ziel».

Kirche, UN und EU rufen zu friedlichen Wahlen in Bolivien auf

LA PAZ: Angesichts der Gewalt vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Bolivien am 18. Oktober haben die Bolivianische Bischofskonferenz, die Europäische Union und die Vereinten Nationen zu einer friedlichen Stimmabgabe aufgefordert. «Wir richten einen Appell an alle politischen Akteure, zu einem Klima des Friedens und der Toleranz beizutragen, das in diesem wichtigen Moment für das demokratische Leben des Landes vorherrschen sollte», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung in sozialen Netzwerken am Mittwoch (Ortszeit). Dialogbereitschaft sollte das Instrument sein, um die politische Polarisierung zu überwinden.

In den vergangenen Wochen hatte es Berichte über gewaltsame Zwischenfälle im Wahlkampf wie Angriffe auf Kandidaten und Auseinandersetzungen zwischen Anhängern in verschiedenen Regionen des Andenstaates gegeben. Bolivien ist seit der Präsidentschaftswahl im Oktober 2019, nach der bei Protesten 35 Menschen starben, im Aufruhr. Der damalige Präsident Evo Morales musste auf Druck des Militärs zurücktreten. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Daraufhin übernahm eine Interimsregierung, die konservative Übergangspräsidentin Jeanine Áñez sollte die Wahlen organisieren. Ursprünglich für Mai angesetzt, wurden diese wegen der Corona-Krise mehrmals verschoben.

Die Anhänger des linksgerichteten Ex-Präsidenten Morales sowie seine Verbündeten in der Region sprechen von einem Putsch. Der langjährige Staatschef lebt derzeit im Exil in Argentinien. Weil er keinen ständigen Wohnsitz in Bolivien hat, wurde ihm die Kandidatur für einen Sitz im bolivianischen Senat gerichtlich untersagt. Áñez zog ihre Kandidatur aus wahltaktischen Gründen zurück.

Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

OSLO: Das norwegische Nobelkomitee in Oslo lüftet am Freitag (11.00 Uhr) das Geheimnis, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Im Rennen sind 318 nominierte Kandidaten, darunter 211 Persönlichkeiten und 107 Organisationen. Wettanbieter rechnen unter anderen die Weltgesundheitsorganisation WHO und Klimaaktivistin Greta Thunberg zu den Favoriten. Experten mutmaßen, dass der Preis diesmal auch an Journalistenorganisationen oder an junge Aktivisten etwa in Hongkong gehen könnte.

Der Friedensnobelpreis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Erde. Er ist diesmal mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert, das ist eine Million Kronen mehr als 2019. Damals war der Preis an Äthiopiens Ministerpräsidenten Abiy Ahmed gegangen, der damit vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea geehrt worden war.

Der Friedensnobelpreisträger wird im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisträgern nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet. Dort wird er am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel, eigentlich auch überreicht. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist in diesem Jahr aber unklar, ob der Preisträger nach Norwegen reisen kann oder digital zur Preisvergabe zugeschaltet wird. Die Preiszeremonien sollen diesmal generell in anderem und deutlich kleinerem Rahmen stattfinden.