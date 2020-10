Neues aus dem Ausland am Donnerstag

«Spiegel»: Innenministerium will Hisbollah auf EU-Terrorliste setzen

BERLIN: Das Bundesinnenministerium will die Hisbollah laut einem Medienbericht auf die EU-Terrorliste setzen. Wie das Magazin «Der Spiegel» berichtet, gilt die Einstufung bislang nur für den militärischen Arm der Schiiten-Organisation. «Hisbollah ist eine terroristische Organisation», wird Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke zitiert. Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft setze man sich dafür ein, dass sie in Gänze auf die EU-Terrorliste komme.

Ende April hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein Betätigungsverbot für die Hisbollah verkündet. Das bedeutet, dass die schiitische Islamisten-Vereinigung ihre Aktivitäten in Deutschland einstellen muss.

Laut «Spiegel» unterstützt das Auswärtige Amt den neuen Vorstoß des Innenministeriums ausdrücklich. Bislang ist ein Bann der Hisbollah demnach am Widerstand Frankreichs gescheitert. Dessen Präsident Emmanuel Macron sei nach der gescheiterten Regierungsbildung im Libanon jedoch erstmals auf Distanz zu der Gruppierung gegangen.

Tonnen Kokain geschmuggelt: Drogenring enttarnt

BRÜSSEL: Belgische Ermittler haben einen international operierenden Drogenring enttarnt. Infolge von 54 Hausdurchsuchungen in dieser Woche seien 29 Menschen festgenommen worden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft mit. Der Nachrichtenagentur Belga zufolge waren drei Polizisten und ein ehemaliger Polizist darunter.

Gegen 16 Verdächtige sei bereits Haftbefehl erlassen worden - unter anderem wegen Drogenschmuggels, Geldwäsche und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Eine Person wurde unter Auflagen freigelassen, zwei weitere konnten nach einer Anhörung gehen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Begonnen hatten die Ermittlungen 2019 mit dem Fund von rund 2800 Kilogramm Kokain in einem Container, der für die belgische Stadt Maasmechelen bestimmt war. Später wurde eine weitere Lieferung mit einem Umfang von 650 Kilogramm beschlagnahmt. Zudem scheine die Organisation zehn weitere Lieferungen Kokain importiert zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nehme man an, dass die Mindestmenge einer Lieferung bei 650 Kilogramm liege, seien das insgesamt mindestens 6500 Kilogramm gewesen, hieß es.

Demonstration im Irak zum Jahrestag der Anti-Regierungsproteste

BAGDAD: Ein Jahr nach Beginn einer Welle von Protesten gegen die Regierung sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad erneut Demonstranten auf die Straße gezogen. Hunderte versammelten sich am Donnerstag auf dem Tahrir-Platz im Zentrum der Stadt. Dabei erinnerten sie an Menschen, die im Zuge der Proteste ums Leben kamen. Sie forderten politische Reformen, einen stärkeren Kampf gegen Korruption und eine vorgezogene Parlamentswahl.

Im Oktober 2019 waren in Bagdad und den überwiegend von Schiiten Provinzen im Süden des Landes Massenproteste gegen die politsche Führung ausgebrochen. Sie richteten sich gegen Korruption und die schlechte Wirtschaftslage. Sicherheitskräfte gingen immer wieder mit Gewalt dagegen vor. Dabei kamen Hunderte Menschen ums Leben. Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi trat zurück.

Der Irak erlebt eine schwere Wirtschaftskrise, die vor allem die junge Generation trifft. Das vom Öl-Export abhängige Land leidet unter dem niedrigen Ölpreis. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Der Irak hat in der arabischen Welt mittlerweile die meisten Infektionen verzeichnet: mehr als 360.000. Das Gesundheitsministerium meldete zudem fast 9200 Tote. Regierungschef Mustafa al-Kasimi hat für Juni 2021 Neuwahlen angekündigt.

Ex-Staatssekretär widerspricht Vorwürfen gegen Scheuer

BERLIN: Bei der Aufklärung der geplatzten Pkw-Maut hat der frühere Verkehrsstaatssekretär Gerhard Schulz zentralen Vorwürfen gegen Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) widersprochen. Ein Angebot der Betreiberseite, mit der Unterzeichnung der Verträge bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu warten, habe es seiner Erinnerung nach bei einem Treffen am 29. November 2018 nicht gegeben, sagte Schulz am Donnerstagabend im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Es sei nicht eingeladen worden, weil mehr Zeit benötigt wurde. «Wir waren uns sicher, dass der EuGH uns Recht geben wird.»

Schulz sagte, in dem Gespräch sei es darum gegangen, ein Angebot des Konsortiums zum Preis von drei Milliarden Euro in Richtung des vom Bundestag bewilligten Rahmens von zwei Milliarden Euro zu bringen. Scheuer habe es abgelehnt, beim Bundestag um mehr Geld zu bitten. «Wir brauchten keine Zeit. Wir brauchten ein Angebot, das zuschlagsfähig war.» Ziel sei gewesen, mit der Maut im Oktober 2020 loszulegen.

Der Chef des Konsortialpartners CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, hatte im Ausschuss gesagt, er habe in dem Gespräch auch angesichts offener Finanzierungsfragen angeboten, mit der Vertragsunterzeichnung bis zum EuGH-Urteil zu warten. Scheuer habe das Angebot entschieden abgelehnt. Der Chef des zweiten Konsortialpartners Kapsch, Georg Kapsch, bestätigte im Ausschuss diese Darstellung. Scheuer wird vorgeworfen, die Verträge Ende 2018 geschlossen zu haben, bevor Rechtssicherheit bestand. Die Maut lag da schon beim EuGH, der sie im Juni 2019 kippte, weil sie Fahrer aus dem Ausland benachteilige.

USA verlängern Kreuzfahrt-Verbot bis Ende Oktober

WASHINGTON: Kreuzfahrten von US-Häfen aus bleiben aufgrund der weiterhin kritischen Corona-Lage verboten. Die Gesundheitsbehörde CDC verlängerte ihre «No Sail Order» am Donnerstag (Ortszeit) bis Ende Oktober. Die jüngsten Datenauswertungen von Kreuzfahrten im Ausland zeigten, dass die Infektionsgefahr an Bord der Schiffe hoch bleibe, selbst bei verminderten Passagierzahlen, erklärte die CDC.

Deshalb sei das Risiko von Virusausbreitungen in den USA groß, wenn der Betrieb dort zu früh wieder zugelassen werde, so die Behörde weiter. US-Medien berichteten, dass CDC-Direktor Robert Redfield das Verbot am liebsten direkt bis Februar verlängert hätte, aber vom Weißen Haus überstimmt worden sei. Vor allem in Florida, wo mit Miami quasi der Hauptsitz der Kreuzfahrtindustrie ist, drängen Politiker auf einen raschen Neustart.

Regierungschefs setzen EU-Sondergipfel mit Abendessen fort

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben am Donnerstagabend nach einer rund eineinhalbstündigen Pause ihre Beratungen beim Sondergipfel in Brüssel wieder aufgenommen. Die Teilnehmer seien nun zum Abendessen übergegangen und diskutierten über die Lage in der Konfliktregion Berg-Karabach im Kaukasus, schrieb ein Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter. Auch die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sei Thema.

Der Gipfel war zuvor für eine Pause unterbrochen worden. Ursprünglich waren dafür 45 Minuten eingeplant gewesen, es dauerte dann aber mehr als doppelt so lang. Offiziell war kein Grund bekannt. Aus EU-Kreisen hieß es, die Pause sei angesetzt worden, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Das Spitzentreffen sollte sich auch um den Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer und mögliche Sanktionen gegen die Türkei sowie Belarus drehen.

UN-Chef: Corona zeigt «Verweigerung von Frauenrechten»

NEW YORK: Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres rund um den Globus eine «anhaltende Verweigerung von Frauenrechten» offen gelegt. Frauen bekämen die Auswirkungen des Virus deutlich stärker zu spüren als Männer, sagte Guterres am Donnerstag in New York anlässlich des 25. Jahrestags einer UN-Weltfrauenkonferenz in Peking. Sie litten unter einer «Schatten-Pandemie von geschlechtsbasierter Gewalt».

Der UN-Chef rief die internationale Gemeinschaft auf, sich deutlich stärker für Gleichberechtigung einzusetzen. Sie habe ihre «ehrgeizigen Visionen» bislang nicht erfüllt. So erlebe eine von drei Frauen weltweit in ihrer Lebenszeit Gewalt. 12 Millionen minderjährige Mädchen würden jedes Jahr verheiratet. Frauen hätten global nur 75 Prozent der gesetzlich festgelegten Rechte, die Männer haben.

Syrien verurteilt Abkommen zwischen Israel und Golfstaaten

DAMASKUS: Syrien hat die Abkommen zwischen seinem Erzfeind Israel und den Golfstaaten Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain verurteilt. Die Regierung lehne Zugeständnisse und separate Vereinbarungen ab, hieß es aus dem Außenministerium in Damaskus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag meldete. Syrien stelle sich weiterhin gegen jegliche Abkommen mit dem «israelischen Feind». Diese schädigten die «arabische Sache» im Allgemeinen und die palästinensische im Besonderen.

Israel, die Emirate und Bahrain hatten Mitte September in Washington historische Abkommen über die Normalisierung ihrer Beziehungen unterzeichnet. Im Gegenzug will die israelische Regierung die Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Bislang hatten mit Ägypten und Jordanien nur zwei arabische Länder diplomatische Beziehungen mit Israel.

Die israelische Armee hatte 1967 im Sechs-Tage-Krieg die Golanhöhen von Syrien erobert und 1981 annektiert. Nach internationalem Recht gilt das strategisch wichtige Felsplateau als von Israel besetztes Territorium Syriens. Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele in dem benachbarten Bürgerkriegsland. Die Angriffe richten sich gegen Truppen, die mit dem Iran verbunden sind. Zuletzt gab es in arabischen Medien Spekulationen über mögliche Geheimverhandlungen zwischen Israel und Syrien.

Großbritannien und EU müssen weitere Weichen für Handelspakt stellen

BRÜSSEL: Im Ringen um einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase dürften am Freitag wichtige Weichen gestellt werden. Die Chef-Unterhändler Michel Barnier und David Frost treffen sich zum Ende der neunten Verhandlungsrunde ab 10.00 Uhr erneut in Brüssel, wo ihre Teams bereits seit Dienstag um Kompromisse ringen.

Danach dürfte klar werden, ob die Gespräche weitergehen. Eine Einigung müsste noch im Oktober gelingen, da der Pakt noch ratifiziert werden müsste. Ohne eine Einigung droht zum Jahreswechsel ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen, Staus und anderen Handelshürden.

Besonders strittig ist unter anderem die Frage, inwieweit Großbritannien in Zukunft heimische Unternehmen subventionieren darf. Beim Konfliktpunkt Fischerei soll es Berichten zufolge hingegen Bewegung geben. Überschattet werden die Verhandlungen durch Großbritanniens Pläne, mit einem umstrittenen Gesetz Teile des bereits gültigen Austrittsabkommens auszuhebeln. Die EU kündigte am Donnerstag rechtliche Schritte an.

Frankreichs Senat wählt Konservativen Larcher wieder zum Präsidenten

PARIS: Der französische Senat hat mit einer großen Mehrheit von 231 Stimmen seinen konservativen Präsidenten Gérard Larcher für drei weitere Jahre im Amt bestätigt. Das teilte das Oberhaus des Parlaments am Donnerstag via Twitter mit. Der 71-Jährige war bereits zwischen 2008 und 2011 Senatspräsident. Dann verlor er das Amt, wurde 2014 aber wieder zum Präsidenten gewählt.

Bei den Senatswahlen am Sonntag konnte die bürgerliche Rechte ihre Position stärken. Sie behielt ihre Mehrheit. Der Senat redet bei der Gesetzgebung mit, bei Konflikten mit der Nationalversammlung sitzt diese aber am längeren Hebel. Dort hat die Mitte-Regierung mit der Präsidentenpartei La République En Marche mit Verbündeten eine Mehrheit.

Litauen verbietet Rauchen auf Balkonen von Mehrfamilienhäusern

VILNIUS: In Litauen dürfen Bewohner von Mehrfamilienhäusern künftig nicht mehr auf dem Balkon rauchen, wenn sich mindestens ein Nachbar davon gestört fühlt. Dies sieht eine am Donnerstag vom Parlament in Vilnius beschlossene Änderung des Tabakgesetzes vor. Das Verbot soll zum 2021 in Kraft treten. Es muss zuvor aber noch von Staatspräsident Gintanas Nauseda gebilligt werden.

In Litauen hat die Volksvertretung Seimas seit 2014 wiederholt Vorschläge für ein Rauchverbot auf Balkonen diskutiert - sie wurden bislang alle abgelehnt. Kritiker der Regelung machten damals wie heute geltend, dass die Regelung in der Praxis nicht durchsetzbar sei. Verstöße könnten kaum kontrolliert oder geahndet werden.

Nach dem neuen Gesetz müssen Wohnungsbewohner zudem in jedem Fall sicherstellen, dass kein Tabakrauch in die Räumlichkeiten der Nachbarn gelangt. Eingebracht wurden die umstrittenen Neuerungen von Gesundheitsminister Aurelijus Veryga und 13 anderen Abgeordneten. Damit verboten wird auch das Rauchen an Sportstätten im Freien, überdachten Bushaltestellen, Kinderspielplätzen und Straßencafés.

Heftiger Sturm an Frankreichs Atlantikküste erwartet

PARIS: In Frankreich herrscht wegen eines großen Sturms an der Atlantikküste Alarmbereitschaft.

Der Sturm «Alex» werde in der Nacht zu Freitag mit Windböen von mehr als 150 Kilometern pro Stunde über die Küstenregionen hinwegziehen, kündigte der französische Wetterdienst Météo France am Donnerstag an. Besonders betroffen sei die Bretagne. Zahlreiche umstürzende Bäume und Stromausfälle seien zu befürchten. An der Küste warnt der Wetterdienst vor starken Wellen. Im Süden des Landes wird dann vor allem am Freitag mit heftigem Regen gerechnet.

Pariser Ausstellung über den Stil von Coco Chanel eröffnet

PARIS: Nach fünf Jahren Renovierungsarbeiten hat das Pariser Modemuseum Palais Galliera mit der Ausstellung «Gabrielle Chanel. Manifeste de Mode» seine Wiedereröffnung gefeiert. Mit der legendären Designerin haben sich schon viele Ausstellungen beschäftigt, keine aber behandelte bislang so umfassend und ausschließlich ihren Stil. Auf zwei Stockwerken - darunter das neu ausgebaute Untergeschoss - zeugen seit diesem Donnerstag rund 350 Ausstellungsstücke von dem unverkennbaren Design, mit dem sie bereits in den 1910er-Jahren die Mode revolutionierte.

Lässige, maskulin geschnittene Jersey-Kleider setzte Gabrielle Chanel (1883-1971), genannt Coco, dem damals vorherrschenden Korsett entgegen. Auch ihre berühmten Tweed-Stoffe waren ein Novum und sollten Frauen nicht nur schicke, sondern auch komfortable Kleidung bieten. Eine Galerie aus knapp 50 Tweedkostümen aus mehreren Jahrzehnten zeigt am Ende eindrucksvoll, wie modern ihr Stil bis heute geblieben ist.

Die Ausstellung sollte eigentlich vor sechs Monaten starten, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. «Natürlich ist es nicht der beste Moment, da in Paris gerade nicht viele Menschen sind», sagte Chanel-Präsident Bruno Pavlovsky der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich bin mir sicher, dass die Ausstellung später noch ins Ausland reisen wird.»

Estland nominiert Präsidentin Kaljulaid für OECD-Chefposten

TALLINN: Estland schickt Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid ins Rennen um den Posten der Generalsekretärin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dies teilte das Außenministerium in Tallinn am Donnerstag mit. Die 50-Jährige selbst schrieb auf Twitter, sie sei «geehrt». Zugleich verwies sie auf die Notwendigkeit von Multilateralismus und internationalen Lösungen.

Der derzeitige OECD-Generalsekretär Angel Gurría hatte im Juli angekündigt, sich nicht um ein weiteres Mandat zu bewerben. Sein Nachfolger wird im Juni 2021 von den OECD-Mitgliedsländern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Bis Ende Oktober können Kandidaten vorgeschlagen werden. Der OECD mit Sitz in Paris gehören 37 Industrieländer an.

EU-Bahnverkehr: Keine Entschädigung mehr bei höherer Gewalt

BRÜSSEL: Bahnreisende in Europa könnten künftig keinen Anspruch auf Entschädigung bei höherer Gewalt wie Unwettern mehr haben. Gleichzeitig soll es aber mehr Sicherheit bei Anschlussverbindungen, mehr Fahrradabteile und insgesamt besseren Service geben. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments stellten eine vorläufige Einigung zur Reform der Verbraucherrechte vor. Dem Text muss jedoch noch abschließend zugestimmt werden.

Wie am Donnerstag in Brüssel mitgeteilt wurde, enthält der Entwurf auch eine Klarstellung verschiedener Kundenrechte etwa bei Zugverspätungen oder -ausfällen. So würden die Regeln für nötige Zugumleitungen oder passende Anschlussverbindungen gestärkt. Allerdings sollen Bahnunternehmen bei «besonderen Umständen» - etwa extremen Wetterbedingungen - nicht mehr verpflichtet sein, Entschädigung zu zahlen. Begründet wurde dies damit, dass die Chancengerechtigkeit zu anderen Verkehrsanbietern gewährleistet bleiben müsse.

Macron: Kämpfer von syrischen Dschihadisten-Gruppen im Südkaukasus

BRÜSSEL: Im Konfliktgebiet Berg-Karabach sind nach französischen Informationen Kämpfer dschihadistischer Gruppen aus Syrien aktiv, die über die Türkei in die Region kamen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel am Donnerstag von einer «sehr ernsten Sache». Darüber solle mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs beraten werden. Der Gipfel dauert bis Freitag.

Macron sagte, er habe mit den Präsidenten aus den USA und Russland, Donald Trump und Wladimir Putin, vereinbart, sich weiter darüber auszutauschen und die nötigen Schlüsse zu ziehen. Die drei Staatschefs hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklärung die militärische Gewalt in Berg-Karabach im Süden des Kaukasus verurteilt.

Der seit langem dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien war am Sonntag wieder aufgeflammt. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.

Macron will mehr Dialog mit Russland

BRÜSSEL: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zu Beginn des EU-Gipfels mehr Dialog mit Russland gefordert. Aus seiner Sicht sei es notwendig, sich mit Russland über bilaterale Themen und über regionale Krisen auszutauschen, sagte Macron vor Beratungen mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag in Brüssel. Die Nachbarschaftspolitik zu Russland sei für die Europäer ein wichtiges Thema.

Macron berichtete von einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin am Mittwochabend. Er glaube sagen zu können, dass Putin ebenfalls eine Verhandlungslösung und eine OSZE-Vermittlung für den Konflikt in Belarus wolle. Die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sprach der Franzose nicht an. Sie soll beim EU-Gipfel als schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt werden. Nawalny selbst geht davon aus, dass Putin hinter dem Anschlag steckt.

Mit Blick auf den Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer sprach sich Macron ebenfalls für Dialog aus. Zugleich machte er deutlich, dass die EU aus seiner Sicht verpflichtet sei, Zypern und Griechenland im Konflikt mit der Türkei solidarisch zu unterstützen.

Früherer Nationalspieler Hitzlsperger erhält Bundesverdienstkreuz

BERLIN: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger (38) hat für sein Engagement für Toleranz und gegen Homophobie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Der heutige Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten VfB Stuttgart habe mit seinem Coming-out ein Tabu gebrochen und seit vielen Jahren gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus in Stadien und Vereinen gekämpft, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung am Donnerstag im Schloss Bellevue.

«Das ist die Bestätigung dessen, was ich getan habe und Ansporn, weiterzumachen», sagte Hitzlsperger nach der Verleihung. Seit seinem Coming-out erkenne er eine positive Entwicklung im Fußballgeschäft, auch wenn diese nicht so sichtbar sei. «Viele setzen Veränderungen gleich mit einem öffentlichen Coming-out eines Spielers. Ich nehme aber schon wahr, dass im Zusammenleben, in der Zusammenarbeit im Fußballgeschäft, andere Sensibilität vorherrscht als noch vor fünf oder zehn Jahren.» Er werde nicht müde, darüber zu sprechen und die Entwicklung weiter voranzubringen.

Insgesamt zeichnete Bundespräsident Steinmeier 15 Männer und Frauen für ihr gesellschaftliches Engagement aus, darunter auch den Virologen Christian Drosten und die Schauspielerin Sandra Hüller.

Tichanowskaja hofft auf Vermittlung von Merkel

VILNIUS: Im Machtkampf mit Präsident Alexander Lukaschenko hofft die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja auf Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Vor einem für kommende Woche in Berlin geplanten Treffen sagte die 38-jährige am Donnerstag in Litauen: «Wir werden mit Angela Merkel über die Lage in Belarus sprechen und die Möglichkeit, dass sie eine vermittelnde Rolle bei den Verhandlungen über Neuwahlen in Belarus spielt.» Zugleich betonte Tichanowskaja der Nachrichtenagentur BNS zufolge, dass auch Russland an Verhandlungen teilnehmen solle.

Die Oppositionsführerin war nach den von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahlen im August auf Druck des Machtapparats von Lukaschenko ins benachbarte EU-Land Litauen geflüchtet. Die Demokratiebewegung fordert den Rücktritt des Staatschefs sowie die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Der 66-Jährige hatte sich nach 26 Jahren an der Macht zum sechsten Mal in Folge ins Amt einführen lassen. Gegen Lukaschenko gibt es in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten seit Wochen Proteste.

Österreichs Kanzler Kurz fordert Sanktionen gegen Türkei

BRÜSSEL: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat wegen des Streits um Erdgas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer und Drohungen Ankaras in der Flüchtlingspolitik zusätzliche Sanktionen gegen die Türkei gefordert. Die Explorationen in fremden Hoheitsgewässern seien ein «klar völkerrechtswidriges Vorgehen gegenüber Griechenland und Zypern», sagte Kurz am Donnerstag vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel. Zudem werde er sich für den Abbruch der Beitrittsgespräche der EU mit der Türkei stark machen.

Drohungen der Türkei, mehr Flüchtlinge Richtung EU passieren zu lassen, seien nicht mehr zu tolerieren. «Wir haben es immer wieder erlebt, dass die Türkei Migranten als Waffe gegenüber Europa eingesetzt und versucht hat, die Europäische Union zu erpressen. Auch das ist nicht akzeptabel.» Kurz kritisierte überdies: «Es ist aus unserer Sicht schon seit langem unerträglich, wie in der Türkei mit Journalisten, politisch Andersdenkenden, Oppositionspolitikern umgegangen wird. Wir halten es für notwendig, dass die Europäische Union hier nicht wegsieht, sondern klar reagiert.»

Kurz sagte, ihm sei bewusst, dass der Beschluss weiterer Strafmaßnahmen wegen der erforderlichen Einstimmigkeit schwierig werde. Österreich werde sich um einen Kompromiss bemühen. Die Lähmung der EU in diesem Punkt müsse überwunden werden. Das Verhalten der Türkei erfordere «eine klare Reaktion». In Richtung von Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte er: «Die Grenzen verschieben sich immer weiter, wenn man keine roten Linien aufzeigt.»

Macron will Flugzeug für verletzte französische Journalisten schicken

BRÜSSEL: Frankreich will die beiden in der kaukasischen Konfliktregion Berg-Karabach verletzten französischen Journalisten mit einem Flugzeug nach Hause holen. Eine Maschine mit medizinischer Ausstattung stehe zum Start bereit, sagte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels. Macron bestätigte, dass die Journalisten zur Redaktion der Tageszeitung «Le Monde» gehören. Armenien hatte zuvor mitgeteilt, dass in der Stadt Martuni zwei Journalisten von «Le Monde» durch Schüsse verletzt worden seien.

Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien war am Sonntag wieder aufgeflammt. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.

Berg-Karabach: Erdogan kritisiert Bemühungen um Waffenruhe

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Bemühungen der USA, Russlands und Frankreichs um eine Waffenruhe in der Konfliktregion Berg-Karabach als «nicht akzeptabel» bezeichnet. Vor dem Parlament in Ankara warf er den drei Staaten am Donnerstag vor, das Problem in der Region fast 30 Jahre ignoriert zu haben. Deshalb sei man jetzt mit diesen «negativen Entwicklungen» konfrontiert. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt ihren Verbündeten Aserbaidschan.

Erdogan bezeichnete Armenien in der Rede als «Banditenstaat», der sich aus Berg-Karabach zurückziehen müsse. Das sei Voraussetzung für einen bleibenden Frieden. Die Präsidenten der USA, Russlands und Frankreichs hatten am Donnerstag dagegen in einer gemeinsamen Erklärung die Rückkehr zu einer Waffenruhe ohne Vorbedingungen verlangt.

Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien war am Sonntag wieder aufgeflammt. Russland, Armeniens Schutzmacht, will zwischen den Konfliktparteien vermitteln. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.

EU-Gipfel will Ende von Gewalt in Berg-Karabach fordern

BRÜSSEL: Beim EU-Gipfel in Brüssel soll ein sofortiges Ende der Gewalt in der Konfliktregion Berg-Karabach im Süden des Kaukasus gefordert werden. Der Verlust von Menschenleben und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung seien nicht hinnehmbar, heißt es im jüngsten Entwurf für die Abschlusserklärung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Aserbaidschan und Armenien sollten ohne Vorbedingungen Verhandlungen beginnen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell solle prüfen, wie eine Unterstützung der Europäer aussehen kann.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan war am Sonntag wieder aufgeflammt. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten um die bergige Region Berg-Karabach, in der rund 145.000 Menschen leben. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Es wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt.

Von der Leyen sieht Beziehungen zur Türkei am Scheideweg

BRÜSSEL: Die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei stehen aus Sicht von Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Scheideweg. Zum Auftakt des EU-Sondergipfels sagte von der Leyen am Donnerstag in Brüssel: «Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder steigen die Spannungen weiter, das wollen wir nicht. Oder es gibt eine Deeskalation und wir bewegen uns hin zu einer konstruktiven Beziehung. Das wollen wir.» Für beide Fälle habe die EU die nötigen Instrumente zur Hand.

Hintergrund sind die Spannungen der Türkei mit den EU-Staaten Griechenland und Zypern wegen türkischer Erdgaserforschung im östlichen Mittelmeer.

Auch EU-Ratschef Charles Michel sagte vor dem Sondergipfel, es lägen mehrere Optionen auf dem Tisch. Zugleich sicherte er Griechenland und Zypern beim Schutz ihrer Hoheitsrechte volle Solidarität zu. Mit Blick auf das Verhältnis zur Türkei betonte er: «Wir wollen mehr Vorhersehbarkeit, wir wollen mehr Stabilität in der Region.» Die EU müsse deutlich machen, welche Beziehung sie künftig zu diesem Teil der Welt haben wolle.

Merkel macht sich für konstruktives Verhältnis zur Türkei stark

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zum Auftakt des EU-Gipfels für ein konstruktives Verhältnis zur Türkei trotz aller Differenzen stark gemacht. Merkel verwies am Donnerstag in Brüssel darauf, dass die Türkei Nato-Partner sei und man in der Flüchtlingsfrage aufeinander angewiesen sei. Mit Blick auf den Streit um Gebietsansprüche im östlichen Mittelmeer zwischen der Türkei und den EU-Ländern Griechenland und Zypern sagte die Kanzlerin: «Wir müssen die Spannungen im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis natürlich beheben, und für mich spielt hier die Diplomatie eine herausragende Rolle.»

Hintergrund ist, dass die Türkei im östlichen Mittelmeer Erdgasfelder erforschen lässt, was Griechenland und Zypern für illegal halten. Die EU hatte der Türkei deshalb Ende August ein Ultimatum gesetzt und mit zusätzlichen Sanktionen gedroht. Wenn es keine Fortschritte bei Gesprächen zur Beilegung des Konfliktes gebe, könne auf dem Sondergipfel eine Liste weiterer Strafmaßnahmen diskutiert werden, sagte damals der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Zuletzt gab es Zeichen der Entspannung, aber es ist unklar, wie sie von den Staats- und Regierungschefs beurteilt werden.

Cerne zu Fall Baumer: Einzigartig in Geschichte von «Aktenzeichen xy»

REGENSBURG: Fernsehmoderator Rudi Cerne (62) bezeichnet die Entwicklungen im Fall Maria Baumer als einzigartig: «Das gab es in der Geschichte von «Aktenzeichen xy» noch nie», sagte er der Deutschen Presse-Agentur wenige Tage vor dem Urteilsspruch in dem Mordprozess. Die 26 Jahre alte Frau wurde im Mai 2012 von ihrem Verlobten vermisst gemeldet, der daraufhin in der TV-Sendung «Aktenzeichen xy» auftrat. Acht Jahre später muss sich der 36-Jährige vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Er soll die Frau ermordet haben. Die Leiche vergrub er im Wald, was er im Laufe des Prozesses gestand. Die Tötung streitet er ab.

Am Ende des TV-Beitrages hatte Cerne das Publikum um Hilfe gebeten: Wer wisse, wo sich Maria Baumer aufhalte, möge sich bitte im Studio melden, sagte er. Neben ihm saß der Verlobte - der die Frau selbst im Wald verscharrt hatte. «Das ist schon bemerkenswert», sagte Cerne. «Der vermeintliche Täter sitzt im Studio und gibt sich als verzweifelter Verlobter, der inständig hofft, dass seine Partnerin gefunden wird.» Er erinnert sich an das Vorgespräch mit dem Mann damals, der «höflich und bescheiden, fast schüchtern» gewirkt habe.

Rudi Cerne führt seit 2002 im ZDF durch die Sendung «Aktenzeichen xy ... ungelöst», in der die Zuschauer den Ermittlern mit ihren Hinweisen helfen können, Verbrechen aufzuklären. Die erste Folge des Dauerbrenners wurde 1967 ausgestrahlt.

Spaniens Parlament beschließt Untersuchungsausschuss zu Politskandal

MADRID: Das spanische Parlament hat am Donnerstag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu möglichen illegalen Machenschaften während der Regierungszeit des früheren konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy beschlossen. Dabei geht es unter anderem um den Diebstahl und die mutmaßliche Vernichtung von Beweisen für eine illegale Finanzierung der heute oppositionellen Partido Popular (PP) Rajoys, der sich inzwischen aus der Politik zurückgezogen hat. Der Ausschuss dürfte den Dauerstreit zwischen linker Regierung und rechter Opposition weiter anfachen.

Die illegalen Handlungen sollen nach Angaben der Ermittlungsbehörden zwischen 2013 und 2015 vom Innenministerium aus gesteuert worden sein, als Rajoy Regierungschef war. Für die Einsetzung des Ausschusses stimmten die Abgeordneten der linken Koalitionsregierung aus sozialistischer PSOE und Bündnis Unidas Podemos sowie Regionalparteien und die oppositionelle liberale Partei Ciudadanos. Sie forderte zugleich, dass auch Vorwürfe gegen Unidas Podemos untersucht werden sollten. Dagegen stimmten die PP-Abgeordneten.

Die Justiz hatte vor knapp zwei Wochen ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren Innenminister Rajoys, Jorge Fernández Díaz, eröffnet und ihn für den 30. Oktober vorgeladen. Einen Tag zuvor soll sein Ex-Staatssekretär Francisco Martínez, gegen den auch ermittelt wird, gehört werden. Nachdem sein früherer Chef jegliches Wissen von illegalen Machenschaften abgestritten hatte, sagte Martínez empört, er werde nun «alles dem Richter erzählen». Der Ex-Minister sei sehr wohl eingeweiht gewesen.

Belgiens neue Regierung vereidigt

BRÜSSEL: Belgien hat 493 Tage nach der Wahl eine neue Regierung. Das Kabinett um Ministerpräsident Alexander De Croo legte am Donnerstag im Königspalast in Brüssel den Eid ab. «Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volks», sagte der 44-Jährige De Croo gegenüber König Philippe in den drei Amtssprachen Belgiens - auf Französisch, Niederländisch und Deutsch.

Fast 500 Tage nach der Parlamentswahl hatten sich am Mittwoch sieben Parteien auf die sogenannte Vivaldi-Koalition geeinigt. Das neue Bündnis besteht aus Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten sowie flämischen Christdemokraten. De Croos Vorgängerin Sophie Wilmès, die das Land in den vergangenen Monaten an der Spitze einer Minderheitsregierung geführt hatte, ist neue Außenministerin.

Wilmès schenkte De Croo zur Amtsübergabe eine Schallplatte der «Vier Jahreszeiten» des Komponisten Antonio Vivaldi, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der Name Vivaldi für die neue Koalition nimmt Bezug auf die Farben der beteiligten Parteien: Grün, Rot, Orange und Blau. Sie erinnern an die vier Jahreszeiten - und damit Vivaldis wohl bekanntestes Werk.

Ausschreitungen nach Schülerdemonstration in Athen

ATHEN: Nach einer Kundgebung von Schülern im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen ist es am Donnerstag zu Ausschreitungen gekommen.

Linksgerichtete Autonome schleuderten Brandflaschen auf die Polizei. Die Beamten setzten Tränengas ein. Zuvor hatten zahlreiche Schüler mehr Geld für die Bildung und wegen der Coronapandemie Klassen mit höchstens 15 Schülern verlangt. Die Lehrergewerkschaft schloss sich mit einer dreistündigen Arbeitsniederlegung den Forderungen an. Die Lehrer fordern zudem mehr Personal.

Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Neun Tote bei Waldbränden im Osten der Ukraine

KIEW: Bei Waldbränden im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 14 Verletzte wurden mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie der Zivilschutz in der Hauptstadt Kiew am Donnerstag mitteilte. Grund für die seit Wochen immer wieder auftretenden Brände ist anhaltende Trockenheit. Aus Furcht vor Beschuss durch prorussische Separatisten zögerten die ukrainischen Behörden mehrfach mit dem Einsatz von Löschflugzeugen. Inzwischen gibt es eine Garantie der Separatisten, dass die Flugzeuge ohne Bedenken eingesetzt werden könnten.

An der Frontlinie zu den prorussischen Separatisten zwischen der Stadt Sjewjerodonezk und der Ortschaft Stanyzja Luhanska gebe es weitere Brände, so der Zivilschutz. Der Übergang in das Separatistengebiet bei Stanyzja Luhanska wurde wegen der Brände auf unbestimmte Zeit geschlossen. Einem Video des Grenzschutzdienstes zufolge griffen die Flammen auch auf den Kontrollpunkt über.

Insgesamt seien 22 Dörfer bedroht. Rund 250 Wohnhäuser seien beschädigt worden. Mehr als 1500 Feuerwehrleute seien mit schwerer Technik im Einsatz. Die Arbeit ist gefährlich: Im September wurden bei Löscharbeiten mindestens drei Retter durch Explosionen von Munitionsresten und Minen getötet.

Auch im Separatistengebiet wüteten Feuer auf mehreren Hundert Hektar in Wäldern und Steppen. Eine Frau sei durch die Flammen umgekommen, teilten die Behörden mit. 2014 hatten sich Teile der Gebiete Luhansk und Donezk unweit der russischen Grenze von Kiew losgesagt. Nach UN-Schätzungen wurden seither mehr als 13.000 Menschen getötet. Seit Ende Juli wird eine neue Waffenruhe weitgehend eingehalten.

Pandemie führt zu Anstieg von Kinderehen und Zwangsheiraten

BERLIN: Die Corona-Pandemie und die dadurch hervorgerufene Notlage vieler Familien führen einem Bericht zufolge zu einem deutlichen Anstieg von Kinderehen und Zwangsheiraten. Allein in diesem Jahr würden eine halbe Million Mädchen mehr zwangsverheiratet, heißt es in dem Report der Kinderrechtsorganisation Save the Children. Vor Beginn der Pandemie wurden den Angaben zufolge jährlich zwölf Millionen Mädchen verheiratet, zwei Millionen davon vor ihrem 15. Geburtstag. In den kommenden fünf Jahren könnte es bis zu 2,5 Millionen mehr Eheschließungen von jungen Mädchen geben.

Mit Kinderehen einher gingen oft Schulabbrüche und Teenager-Schwangerschaften, warnt Save the Children. Eine Million minderjährige Frauen mehr könnten nun laut Bericht schwanger werden. Für viele der Mädchen sei eine Geburt mit erhöhten Risiken verbunden - etwa, weil sie an Mangelernährung und Blutarmut litten.

Die Pandemie habe etliche Familien in Armut gestürzt, sagte Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland. Das verschärfe den Druck auf die minderjährigen Frauen. Viele Mädchen müssten arbeiten oder kranke Angehörige pflegen, erklärte Krüger. «Und vielen Eltern bleibt kaum etwas anderes übrig als ihre Töchter zur Heirat mit häufig viel älteren Männern zu zwingen.» Damit würden 25 Jahre Fortschritt zunichte gemacht, in denen die Zahl der Kinderehen kontinuierlich sank, heißt es in dem Bericht.

Seehofer: Rechtsextremismus in deutscher Polizei wird nicht vertuscht

BERLIN: Bei der Aufklärung und Ahndung rechtsextremer Umtriebe in den deutschen Sicherheitsbehörden sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer zumindest auf Bundesebene keine Defizite.

Bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus sei die Linie der Bundesregierung eindeutig, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag bei der Debatte zum Haushaltsentwurf für 2021. «Wir klären auf, wir vertuschen nichts, und wir verfolgen rigoros», betonte Seehofer. Die aktuelle Bundesregierung unternehme mehr gegen Rechtsextremismus und Rassismus als jede Regierung der Vergangenheit.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sagte, sie verstehe nicht, warum Seehofer eine unabhängige wissenschaftliche Studie zu Rassismus in der Polizei blockiere, obwohl «praktisch im Wochentakt» neue Fälle bei den Sicherheitsbehörden auftauchten. Sie könne - auch angesichts der Erfahrungen mit der Terrorgruppe NSU - nicht verstehen, weshalb die jüngsten rechtsterroristischen Anschläge jeweils «reflexhaft» Einzeltätern zugerechnet worden seien.

Erneut Dutzende Migranten im Mittelmeer vor Kreta gerettet

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat rund 60 Migranten von einem havarierten Boot vor Kreta aufgegriffen. Es war wegen eines Maschinenschadens manövrierunfähig. Die Besatzungen eines Bootes der Küstenwache und eines Schlepperbootes entdeckten die Menschen und sollen sie in einen sicheren Hafen der Region Plakias auf der Südseite der Mittelmeerinsel bringen, wie die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA am Donnerstag berichtete.

Seit Monaten werden immer wieder Migranten vor Kreta oder der griechischen Halbinsel Peloponnes aufgegriffen. Schleuser versuchen, sie von der türkischen Ägäisküste oder auch aus anderen Staaten im Osten des Mittelmeeres auf dieser sehr gefährlichen Route südlich von Kreta nach Italien zu bringen. Wegen der langen Fahrt kommt es nach Angaben der griechischen Küstenwache häufig zu Maschinenschäden der in der Regel uralten Boote. Beim Untergang eines Bootes mit Dutzenden Migranten an Bord waren Mitte September mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Porsche-Manipulationen

STUTTGART: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat mit Blick auf mögliche Abgas-Manipulationen des Sportwagenbauers Porsche auch bei Benzinfahrzeugen Ermittlungen aufgenommen. Man habe in der Sache ein Verfahren eingeleitet, sagte ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Es bestehe der Verdacht, dass Käufer von Porsche-Autos über den tatsächlichen Verbrauch der erworbenen Fahrzeuge getäuscht worden seien, weil es zuvor bei der Zertifizierung der Autos zu Manipulationen gekommen sei. Dabei könne es auch «in mittelbarer Täterschaft» zu Steuerhinterziehung gekommen sein. Hintergrund hierfür ist, dass die Höhe der KfZ-Steuer auch vom CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs abhängt. Wird dieser falsch ausgewiesen, wird in der Folge eine niedrigere Steuer berechnet.

Die Vorwürfe beziehen sich laut Staatsanwaltschaft auf die Jahre 2007 bis 2017. Ermittelt werde nicht gegen Porsche selbst, sondern gegen vier Personen - gegen wen konkret, sagte der Behördensprecher nicht. Ein Porsche-Sprecher sagte auf Anfrage, man sei über die Ermittlungen in Kenntnis. Aus Unternehmenskreisen hieß es, unter den vier Beschuldigten sei kein aktuelles Vorstandsmitglied. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über die Ermittlungen berichtet.

Erst diese Woche hatte der «Business Insider» unter Verweis auf interne Porsche-Ermittlungen geschrieben, dass sich beim Autobauer selbst der Verdacht erhärtet habe, dass bei Benzinern getrickst worden sei, um bei Prüfungen den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern. Demnach bestätigten Mitarbeiter gegenüber der hauseigenen Revisionsabteilung, dass Porsche bei Prüffahrzeugen spezielle Zahnräder im Getriebe verwendet habe - andere als in der Serienproduktion. Dies könne dazu geführt haben, dass bei Abgasprüfungen ein geringerer Kraftstoffverbrauch als letztlich auf der Straße ausgewiesen wurde. Porsche hatte dazu mitgeteilt: «Die vorliegende Konstellation kann in Einzelfällen erfolgt sein. Die Sachverhalte liegen nach den vorliegenden Erkenntnissen jedoch sehr weit in der Vergangenheit.»

Millionen-Entschädigung für Opfer von Blutbad in Las Vegas

LAS VEGAS: Drei Jahre nach dem Konzert-Massaker in Las Vegas, bei dem 58 Menschen von einem Schützen getötet wurden, ist den Opfern und ihren Angehörigen eine Entschädigung von insgesamt 800 Millionen Dollar zugesprochen worden. Ein Gericht bestätigte laut US-Medien einen entsprechenden Vergleich am Mittwoch (Ortszeit). Der Betrag, umgerechnet mehr als 680 Millionen Euro, werde unter mehr als 4000 Klägern aufgeteilt. Wer wie viel Geld erhalte, müsse noch von zwei Richtern im Ruhestand, denen beide Seiten zugestimmt haben, festgelegt werden.

Am 1. Oktober 2017 hatte der 64-jährige Stephen Paddock aus seinem Hotelzimmer im 32. Stock das Feuer auf die Zuschauermenge eines Musikfestivals eröffnet. 58 Menschen kamen ums Leben, etwa 800 wurden verletzt. Der Polizei zufolge tötete sich Paddock anschließend selbst. Bei der Tat handelte es sich um den schlimmsten Massenmord der vergangenen Jahre in den USA. Dem Täter war es gelungen, mehrere Waffen und Munition in zwei angemietete, nebeneinander gelegene Zimmer des Hotels zu bringen.

Die Sammelklage habe sich gegen den Eigentümer des Hotels gerichtet, MGM Resorts International. Erst nach monatelangen Verhandlungen einigten sich alle Seiten auf den Vergleich, sagte der Anwalt der Kläger, Robert Eglet, dem Sender CNN. Berufung sei binnen der kommenden 30 Tage möglich. Er sei aber zuversichtlich, dass die Kläger noch vor Jahresende ausgezahlt werden würden. Den Angaben zufolge übernimmt MGM den kleineren Anteil von 49 Millionen Dollar, der Rest kommt demnach von Versicherern.

Corona-Pandemie vermindert Zuwanderung nach Deutschland

WIESBADEN: Die Corona-Reisebeschränkungen haben die Zuwanderung nach Deutschland gedrosselt. Nach vorläufigen Zahlen gab es im ersten Halbjahr 2020 rund 529.000 Zuzüge und 455.000 Fortzüge über die Grenzen Deutschlands, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Die Zuzüge gingen demnach im Vorjahresvergleich um 29 Prozent und die Wegzüge um 22 Prozent zurück. Unter dem Strich seien 74.000 Personen mehr gekommen, als weggezogen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres belief sich die sogenannte Nettozuwanderung noch auf 167.000 Personen.

Die meisten der Zugezogenen kamen im ersten Halbjahr aus dem europäischen Ausland, vor allem aus der EU. Mit deutlichen Abstand folgten Asien und Amerika. Europa war auch das häufigste Ziel der Auswanderer, es folgten auch hier Asien und Amerika. Deutschland hat derzeit rund 83 Millionen Einwohner.

Genfer Schülerinnen protestieren gegen «T-Shirt der Schande»

GENF: In einigen Schulen in Genf werden Schülerinnen und Schüler an den Pranger gestellt, die mit allzu freizügiger Kleidung oder mit T-Shirts mit zweifelhaften Aufschriften in die Schule kommen: Sie müssen dann ein bis zu den Knien reichendes T-Shirt überziehen mit der Aufschrift: «Ich bin angemessen gekleidet». Jugendliche nennen es «T-Shirt der Schande» - und demonstrieren jetzt verstärkt dagegen. Die Erziehungsdirektorin des Kantons, Anne Emery-Torracinta, räumte beim Schweizer Sender RTS am Mittwochabend ein, die Praxis sei wohl nicht mehr angemessen und müsse überdacht werden.

Rund 50 Schülerinnen blieben am Mittwoch dem Unterricht fern und versammelten sich zu einer Demonstration mit Plakaten. «Demütigung ist keine Erziehungsform», stand etwa darauf. Die Praxis ist nicht neu, das Überzieher-Hemd gibt es seit sechs Jahren.

«Es war wirklich beschämend», berichtete eine junge Frau, die nach eigenen Worten schon einmal gezwungen wurde, das Hemd überzuziehen, dem Sender RTS. Auf den Gängen der Schule hätten viele sie angesprochen und gefragt, was sie denn darunter trage. Die Schülerinnen wollen nun an einer neuen Kleiderordnung mitarbeiten. Die Erziehungsdirektorin sagte zu, sie anzuhören. Aber es bleibe dabei: In der Schule müsse angemessene Kleidung getragen werden. Was das ist, blieb zunächst offen.

Kölnerin Gönül Örs darf Türkei weiter nicht verlassen

ISTANBUL: Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte Kölnerin Gönül Örs darf das Land weiter nicht verlassen. Die Ausreisesperre und die polizeiliche Meldepflicht blieben bestehen, entschied das Gericht im Istanbuler Stadtteil Caglayan am Donnerstag. Die nächste Verhandlung wurde für den 21. Januar 2021 angesetzt. Dann werde eine Entscheidung fallen, sagte der Richter. Im Juni hatte das Gericht den Hausarrest gegen Örs aufgehoben, aber eine Ausreisesperre mit Meldepflicht verhängt.

Gönül Örs ist die Tochter der ebenfalls unter Terrorvorwürfen angeklagten Sängerin Hozan Cane, die in der Nacht zum Donnerstag nach zwei Jahren aus einem Istanbuler Gefängnis entlassen wurde. Örs zeigte sich erleichtert über die Freilassung ihrer Mutter, aber enttäuscht über die Beibehaltung ihrer eigenen Ausreisesperre. «Ich bin also noch drei Monate da», sagte sie. Sie habe gehofft, dass die Entlassung der Mutter ein gutes Zeichen sei.

Örs wird der Anklageschrift zufolge Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, Freiheitsberaubung unter Gewaltanwendung oder Täuschung und «Entführung oder Beschlagnahmung» von Beförderungsmitteln vorgeworfen. Hintergrund der Anklage war eine Protestaktion im Jahr 2012 auf einem Schiff in Köln. In Deutschland wurde nach Angaben der Anwältin eine Ermittlung gegen Örs in diesem Fall eingestellt. Die türkische Ermittlungsakte stütze sich demnach auf damalige Informationen eines BKA-Kontaktbeamten.

Erstes TV-Duell: Mehr als 73 Millionen Zuschauer in den USA

WASHINGTON: Mehr als 73 Millionen Menschen haben in den USA die erste Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden im Fernsehen gesehen.

Nach Angaben des Instituts Nielsen vom Mittwochabend (Ortszeit) waren das deutlich weniger Zuschauer als 2016, als schätzungsweise 84 Millionen Menschen die erste Debatte zwischen Trump und der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton schauten. Es war die meistgesehene aller bisherigen TV-Debatten zwischen US-Präsidentschaftskandidaten. Bei den diesjährigen Zahlen ist allerdings zu beachten, dass Nielsen nicht alle Online-Dienste erfasst, die die Debatte gestreamt haben.