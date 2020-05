Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.05.20 | Aktualisiert um: 16:10 | Überblick

Hacker attackieren Internetseiten in Israel

TEL AVIV: Anti-israelische Hacker haben Internetseiten von Unternehmen in dem Land attackiert. So war am Donnerstag etwa auf der Homepage der Elektronikfirma Bang & Olufsen ein anti-israelisches Video zu sehen. Darunter stand auf Hebräisch und Englisch zu lesen: «Der Countdown der Zerstörung Israels hat vor langer Zeit begonnen». Ein darunter stehender Link führt zu einem Youtube-Kanal einer pro-palästinensischen Gruppe namens «Hackers of Savior» (Hacker des Erlösers). Einem Bericht der Zeitung «Jerusalem Post» zufolge attackierten die Hacker auch Internetauftritte anderer Unternehmen und Schulen.

Die «Washington Post» hatte zu Wochenbeginn berichtet, dass Israel hinter einem Cyberangriff stecken soll, der vorvergangene Woche einen Hafen im Iran lahmgelegt haben soll. Offenbar sei dies eine Antwort auf einen iranischen Versuch gewesen, Computer zu hacken, die Wasserverteilungssysteme in Israel lenken. Die Erzfeinde Iran und Israel werfen sich immer wieder gegenseitig Cyberattacken vor.

DOSB: 15 Prozent der Vereinsmitglieder beschäftigen sich mit Austritt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund fürchtet als Folge der Corona-Krise einen Mitgliederschwund und ein Vereinssterben. «Eindeutig ja», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Interview mit dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» (Donnerstag). «Eine aktuelle Analyse zeigt, dass sich etwa 10 bis 15 Prozent der circa 27 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen aktiv mit der Frage beschäftigen, ob die Mitgliedschaft gekündigt wird.»

Zudem würden Vereine berichten, dass zumindest in den vergangenen zwei bis drei Monaten so gut wie keine Neueintritte in die Vereine erfolgt seien. «Gemäß dem Vereinsrecht ist es Vereinen und Verbänden nicht erlaubt, nennenswerte Rücklagen aufzubauen - ohne die Gemeinnützigkeit oder entsprechende Förderung vom Staat zu gefährden», erklärte Hörmann. Das führe dazu, dass die Mehrzahl der Vereine und Verbände fast rücklagenfrei agiere und damit binnen weniger Wochen oder Monate in Schwierigkeiten geraten seien.

Deshalb fordere der DOSB die Unterstützung der Politik. «Das gesellschaftliche Engagement in den 90.000 Sportvereinen ist für unser Land unbezahlbar», sagte Hörmann. «Und daraus ergibt sich eine gewisse Verantwortung der Politik. Die Bundesländer leisteten bereits wertvolle Unterstützung für Vereine. «Was wir aber nachhaltig fordern, ist das Thema eines nationalen Notfallfonds für den Sport, um auch für die Zeit nach der Krise gewappnet zu sein und Sportdeutschland in seiner ganzen Vielfalt erhalten zu können.»

Covid-Manager in Sizilien wegen Korruption gefasst

ROM: Der Beauftragte in Sizilien für das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie ist wegen Vorwürfen der Korruption gefasst worden. Der Covid-Manager aus Palermo sei neben anderen Verdächtigen in den Hausarrest gekommen, teilte die Finanzpolizei am Donnerstag mit. Insgesamt wurden zwölf Haftbefehle beantragt. Bei den Ermittlungen ging es um die ungerechtfertigte Vergabe von öffentlichen Aufträgen seit 2016.

Es handle sich um «ein Machtzentrum aus untreuen Geschäftsleuten, Unternehmern und Beamten, die den öffentlichen Dienst den privaten Interessen unterworfen hätten, «um ungebührliche und erhebliche wirtschaftliche Gewinne im öffentlichen Gesundheitswesen» zu machen.

Sizilien ist von der Covid-19-Lungenkrankheit nicht so stark wie Norditalien betroffen. Insgesamt gab es dort rund 3500 Infektionen. Allerdings hatten Experten immer wieder vor katastrophalen Auswirkungen in den dort weniger gut ausgerüsteten Krankenhäusern gewarnt, sollte es zu einem größeren Ausbruch auf der Insel kommen. Die jetzigen Ermittlungen bezogen sich auf die letzten vier Jahre - und nicht speziell auf die Covid-Krise.

Biden gewinnt US-Vorwahl in Oregon laut vorläufigen Zahlen

WASHINGTON: Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat die Vorwahl im Bundesstaat Oregon laut vorläufigen Zahlen erwartungsgemäß gewonnen. Nach Auszählung von gut 40 Prozent der Stimmen kam Biden bereits auf eine Unterstützung von knapp 68 Prozent, wie aus Zahlen der Demokratischen Partei in Oregon aus der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) hervorgeht. Diverse US-Medien erklärten Biden auf dieser Basis bereits zum Gewinner. Der linke Senator Bernie Sanders, der Anfang April aus dem Rennen ausgestiegen war, kam demnach auf knapp 20 Prozent der Stimmen. Die Auszählung der Stimmen war am Mittwochvormittag (Ortszeit) noch nicht abgeschlossen.

In Oregon ging es um die Verteilung von insgesamt 61 Stimmen regulärer Delegierter für den Parteitag. Für eine Nominierung braucht Biden dort mindestens 1991 reguläre Delegierte auf seiner Seite. Diese Schwelle hat er noch nicht erreicht.

Bei der Bekanntgabe seines Rückzugs hatte Sanders angekündigt, bei den restlichen Vorwahlen auf den Wahlzetteln zu bleiben, um weiter Delegiertenstimmen zu sammeln und sich so zumindest noch inhaltlichen Einfluss beim Parteitag zu sichern, wo auch über den programmatischen Kurs debattiert wird. Biden hat Sanders bereits Mitsprache dort zugesichert. Beide Teams haben auch gemeinsame Arbeitsgruppen gegründet, um zusammen an inhaltlichen Konzepten zu arbeiten. Ziel ist, die Partei so zusammenzuführen. Sanders hat eine klar linke Agenda, Biden gehört zum moderaten Flügel der Partei.

Kroatien wählt am 5. Juli ein neues Parlament

ZAGREB: In Kroatien wählen die Bürger am 5. Juli ein neues Parlament. Dies entschied Staatspräsident Zoran Milanovic am Mittwoch, wie die Präsidialverwaltung in der Hauptstadt Zagreb mitteilte. Milanovic setzte den Termin zwei Tage nach der Selbstauflösung des Parlaments (kroatisch: Sabor) fest.

Das Mandat der Volksvertretung wäre noch bis zum Jahresende gelaufen. Die konservative Regierung von Ministerpräsident Andrej Plenkovic strebte jedoch frühere Neuwahlen an, weil sie das Adria- und Urlaubsland relativ gut durch die Corona-Pandemie zu steuern vermochte. Aber auch die oppositionellen Sozialdemokraten hatten der vorgezogenen Selbstauflösung des Parlaments zugestimmt. Nach dem Sieg des Sozialdemokraten Milanovic bei der Präsidentenwahl zu Jahresbeginn begann die linke Opposition in den Umfragen die regierende Rechte zu überholen. In der Corona-Pandemie vermochten aber die Konservativen den Trend zu stoppen. Jüngsten Umfragen zufolge ist das Rennen zwischen beiden Lagern wieder offen.

Kroatien ist seit 2013 Mitglied der EU. Noch bis zum 1. Juli hat es den Vorsitz in der Staatengemeinschaft inne. Nächstes EU-Vorsitzland ist Deutschland.

Ukraine: Selenskyj schließt zweite Amtszeit als Präsident nicht aus

KIEW: Ein Jahr nach seiner Amtseinführung schließt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht aus, noch einmal für den höchsten Posten im Land zu kandidieren. «Wie lange ich im Amt bleibe, entscheidet das ukrainische Volk», sagte der 42-Jährige am Mittwoch in Kiew. «Wenn es eine große Unterstützung im Volk gibt, dann könnte ich darüber nachdenken.»

Eine Amtszeit würde nicht zur Lösung der Probleme der Ex-Sowjetrepublik reichen, sagte er. Vor seiner Wahl 2019 hatte der Ex-Komiker versprochen, das Amt nur für fünf Jahre übernehmen zu wollen. In seinem ersten Jahr beschäftigten ihn vor allem der Dauerkonflikt mit den von Moskau unterstützen Separatisten in der Ostukraine. Direkte Verhandlungen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin halte er weiter für möglich. «Ich bin bereit zu jedem Format, das uns dem Ende des Krieges und der Rückkehr unseres Territoriums und der Menschen näherbringt», sagte er. Er wolle weiter an den Verhandlungen festhalten, die im Rahmen des 2015 vereinbarten Friedensplans stattfinden. Er wolle eine Lösung innerhalb dieses Formats in einem Jahr erreichen.

Seit 2014 werden die Gebiete Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine von Separatisten beherrscht. UN-Schätzungen zufolge sind seitdem rund 13.200 Menschen getötet worden. Selenskyj hatte vor einem Jahr die Präsidentenwahl mit dem Versprechen eines schnellen Friedens gewonnen. In seiner bisherigen Amtszeit gab es nur wenig Fortschritte.

Japan mit drastischem Exporteinbruch im April

TOKIO: Japans Exporte sind im April in Folge der Coronavirus-Pandemie so stark gesunken wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Wegen der geschrumpften Nachfrage in Übersee schrumpften die Ausfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt um 21,9 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat auf 5,2 Billionen Yen (44 Mrd Euro), wie die Regierung in Tokio am Donnerstag auf vorläufiger Basis bekanntgab. Das ist der stärkste Rückgang seit Oktober 2009, als Japans Exporte im Zuge der globalen Finanzkrise um 23,2 Prozent gesunken waren. Japans Ausfuhren sind seit eineinhalb Jahren rückläufig. Die Autoausfuhren brachen im April sogar um 50,6 Prozent ein, an Autoteilen exportierte Japan 39,2 Prozent weniger.

Japans Importe gingen im Berichtsmonat um 7,2 Prozent auf 6,1 Billionen Yen zurück und damit im 12. Monat in Folge. Im Ergebnis verzeichnete Japans Handelsbilanz erstmals seit drei Monaten ein Defizit, und zwar in Höhe von 930,4 Milliarden Yen. Die Regierung rechnet damit, dass sich der Abwärtstrend auch im Mai fortsetzt. Die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt war im ersten Quartal dieses Jahres zum zweiten Mal in Folge geschrumpft, womit Japan in einer Rezession steckt. Im laufenden zweiten Quartal rechnen Ökonomen mit einem noch erheblich größeren Konjunkturrückgang, bevor in der zweiten Hälfte dieses Jahres eine Erholung einsetzen dürfte.

Italienerin gewinnt bei Lotterie für Picasso-Gemälde

PARIS: Eine Italienerin hat die Lotterie für ein wertvolles Picasso-Gemälde gewonnen. Das teilten die Organisatoren am Mittwochabend mit. Die Auslosung der internationalen Aktion «1 Picasso für 100 Euro» zugunsten von Projekten der Hilfsorganisation Care in Afrika war ursprünglich am 30. März geplant und dann wegen der Covid-19-Pandemie verschoben worden.

Das auf eine Million Euro geschätzte Bild des spanischen Malers Pablo Picasso aus dem Jahr 1921 befand sich nach früheren Angaben bisher im Besitz des Kunstsammlers David Nahmad. Eine Million Euro sollte an dem Sammler gehen, der Rest des Lotterie-Erlöses war für Hilfsprojekte in Afrika bestimmt. Das Bild des spanischen Malers stellt eine geometrische Komposition dar, die eine Zeitung und ein Absinth-Glas abbildet. Die Lotterie brachte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP 5,1 Millionen Euro ein.

Auto kracht in Geschäft - Zwölf Verletzte in Australien

CANBERRA: Bei einem Verkehrsunfall in Australien sind ein Dutzend Menschen, die meisten davon junge Frauen, verletzt worden.

Auf Videoaufnahmen in sozialen Medien war zu sehen, wie ein SUV an einer Ampel zuerst in ein Fahrzeug und anschließend in ein Kleidungsgeschäft kracht. Bei dem Unfall in Greenacre, einem Vorort von Sydney wurden der Fahrer und elf Fußgänger verletzt, wie die Polizei mitteilte. Dabei handele es sich überwiegend um Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Keine der Verletzungen soll lebensbedrohlich sein.

Venezuela will iranische Öltanker bis zur Küste eskortieren

CARACAS: Im Konflikt um Benzinlieferungen nach Venezuela wollen die Streitkräfte des südamerikanischen Landes fünf iranische Öltanker auf dem letzten Streckenabschnitt bis an die Küste eskortieren. «Wenn diese Tanker unsere ausschließliche Wirtschaftszone erreichen, werden sie von Schiffen und Flugzeugen der venezolanischen Streitkräfte eskortiert», kündigte Verteidigungsminister Vladimir Padrino am Mittwoch (Ortszeit) an. Die Schiffe hatten zuletzt Gibraltar passiert und dürften Venezuela Ende Mai oder Anfang Juni erreichen.

Die USA haben Sanktionen sowohl gegen den Iran als auch gegen Venezuela verhängt. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, die US-Marine könnte möglicherweise versuchen, die Öltanker auf ihrem Weg nach Venezuela zu stoppen. Das sei «illegal und eine Form der Piraterie», schrieb Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Venezuela steckt bereits seit Jahren in einer tiefen wirtschaftlichen Krisen. Wegen Misswirtschaft und Korruption ist in dem erdölreichsten Land der Welt auch das Benzin knapp. Der sozialistische Staatschef Nicolás Maduro liefert sich seit Anfang 2019 einen erbitterten Machtkampf mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Wegen der humanitären und politischen Krise haben Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen.

Frankreich will nach Krise widerstandsfähigeres Gesundheitssystem

PARIS: Frankreichs Gesundheitsminister hat tiefgreifende Maßnahmen zur Reform des Gesundheitssystems angekündigt. Man habe in der Vergangenheit zwar die richtige Diagnose gestellt, sei aber «nicht schnell und nicht stark genug» bei der Umsetzung der Pläne gewesen, sagte Olivier Véran nach der Regierungssitzung unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch. Das Gesundheitssystem werde «eine Erneuerung erfahren». Auch die Gehälter des Krankenhauspersonals und in Pflegeeinrichtungen sollen steigen. «Die Botschaft des Gesundheitspersonals ist gehört worden.»

In der Coronavirus-Krise hat das französische Gesundheitssystem deutliche Schwächen gezeigt. Zu Beginn der Krise gab es nur rund 5000 Intensivbetten im Land; die Kapazität musste deutlich erhöht werden, um die vielen schwer Erkrankten zu behandeln. Einige Patienten wurden zur Behandlung nach Deutschland gebracht. Im schwer getroffenen Elsass wurde ein Feldlazarett auf einem Parkplatz aufgebaut. Das Gesundheitspersonal hatte bereits vor der Krise immer wieder gegen die Arbeitsbedingungen protestiert und Personalmangel beklagt.

«Wenn Sie irgendwelche Symptome haben, lassen Sie sich testen», betonte der Gesundheitsminister nun noch einmal. «Das Virus ist immer noch hier. Wir müssen alle äußerst wachsam bleiben.» Mit mehr als 28.000 Toten ist Frankreich eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder in Europa.

Kurze-Hosen-Protest von Schülerinnen gegen Diskriminierung

TEL AVIV: Schülerinnen in Israel protestieren mit dem Tragen von kurzen Shorts gegen Diskriminierung. Wie das Nachrichtenportal «ynet» am Mittwoch berichtete, wurde Hunderten von ihnen landesweit vorübergehend der Zutritt zu Schulen verwehrt, weil sie kurze Shorts trugen - inmitten einer Hitzewelle. Einigen wurde demnach sogar mit Schulverweisen gedroht. Nach einem Bericht der Zeitung «Times of Israel» waren mehrere Schulen zuletzt dafür kritisiert worden, dass sie Jungs erlaubten, in Shorts zu erscheinen, Mädchen aber nicht. In dem Land herrschen derzeit Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius. Dies ist im Mai auch für Israel ungewöhnlich heiß.

Ein Auslöser der Proteste war ein Vorfall am Montag an einer Schule in Raanana in Zentralisrael. Dort hatte eine Lehrerin am Eingang zum Schulgelände die Hosen von Mädchen kontrolliert. Erachtete sie diese als zu kurz, durften die Mädchen nicht in ihre Klassen, sondern mussten stattdessen in die Bibliothek gehen. Zu Wochenbeginn war Berichten zufolge zudem ein siebenjähriges Mädchen in Petach Tikwa von ihrer Lehrerin dazu aufgefordert worden, sich umzuziehen, weil sie in einem ärmellosen Kleid - mit Emblem der Schule darauf - in die Schule kam. Die Lehrerin gab dem Mädchen ein T-Shirt, aber keine Hose. So musste die Siebenjährige demnach den Rest des Unterrichtstages verbringen. Der neue Bildungsminister Yoel Galant verurteilte den Vorfall am Mittwoch und ordnete eine Untersuchung an.

Normalerweise soll die Kleidung von Schulkindern in Israel bis zum Ellenbogen und Knie reichen, an religiösen Schulen sind die Regeln strenger.