Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Litauen gegen EU-Sanktionen gegen Polen wegen Justizreform

VILNIUS: Litauens Regierungschef Saulius Skvernelis hat sich gegen mögliche EU-Sanktionen gegen Polen wegen dessen umstrittener Justizreform ausgesprochen. «Wir werden dem definitiv nie zustimmen», sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki in Vilnius. «Ich unterstütze Polen und bin für einen Dialog.» Die EU-Kommission und Polen sollten die Argumente des jeweils anderen anhören und gemeinsam eine Lösung finden, sagte Skvernelis der Agentur BNS zufolge.

Polen steht derzeit in Europa wegen Justizreformen in der Kritik. Die EU-Kommission sieht nach den Gesetzesänderungen durch die nationalkonservative Regierung in Warschau die Unabhängigkeit der Justiz bedroht. Die EU-Kommission führt mehrere Sanktionsverfahren gegen das Land.

Prozess gegen türkischen Oppositionspolitiker wird neu aufgerollt

ISTANBUL: Der Prozess gegen den ehemaligen türkischen Oppositionsabgeordneten Enis Berberoglu wegen Geheimnisverrats soll neu aufgerollt werden. Das entschied das Verfassungsgericht in Ankara am Donnerstag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Unter anderem seien Berberoglus Recht auf persönliche Freiheit und sein Recht auf Ausübung einer politischen Tätigkeit verletzt worden, hieß es demnach zur Begründung.

Berberoglu von der größten Oppositionspartei CHP war beschuldigt worden, der Zeitung «Cumhuriyet» brisantes Bildmaterial zugespielt zu haben, das die Zeitung 2015 veröffentlichte. Es soll Waffenlieferungen der türkischen Regierung an Rebellen in Syrien belegen. Der Abgeordnete war dafür 2017 wegen Geheimnisverrats zunächst zu 25 Jahren Haft verurteilt worden und saß zwischenzeitlich mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft. Das Verfahren wurde dann neu aufgerollt und die Strafe im Februar 2018 auf fünf Jahre und zehn Monate Haft gesenkt.

Im Juni war Berberoglu das Abgeordnetenmandat wegen eines rechtskräftigen Urteils entzogen worden. Anschließend wurde er erneut verhaftet, dann aber wegen der Corona-Pandemie in den Hausarrest entlassen.

Kuriose Forschung: Ig-Nobelpreise werden in den USA verliehen

BOSTON: Zum 30.

Mal werden in der Nacht zum Freitag (00.00 Uhr MESZ, 18.00 Uhr am Donnerstag Ortszeit) die sogenannten «Ig-Nobelpreise» für besonders kuriose Forschung verliehen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Veranstaltung diesmal allerdings nicht wie sonst in einem Auditorium der Elite-Universität Harvard, sondern im Internet stattfinden. Die Ig-Nobelpreise («ignoble» heißt auf Deutsch etwa «unwürdig») zeichnen wissenschaftliche Ergebnisse aus, die erst zum Lachen und dann zum Denken anregen sollen.

Lettland beteiligt sich an Militäreinsätzen im Irak und Mittelmeer

RIGA: Lettland wird sich mit Soldaten an zwei internationalen Militäreinsätzen beteiligen.

Das Parlament in Riga erteilte den Streitkräften des Baltenstaats am Donnerstag ein bis 1. November 2022 laufendes Mandat, um bis zu 34 Truppen für die Trainings- und Aufbaumission der Nato im Irak abstellen zu können. Zwei Soldaten sollen zudem an der EU-Operation Irini im Mittelmeer teilnehmen, mit der das nordafrikanischen Bürgerkriegslandes Libyen stabilisiert und der UN-geführte politische Friedensprozesses unterstützt werden soll. Der Ostseestaat Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern gehört seit 2004 der EU und Nato an.

Deutschland und Frankreich wollen Rüstungsprojekte vorantreiben

MANCHING: Deutschland und Frankreich wollen die Entwicklung eines gemeinsames europäischen Kampfflugzeugs sowie einer Aufklärungsdrohne weiter vorantreiben. Dies betonten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre französische Kollegin Florence Parly am Donnerstag bei einem Besuch in dem Airbus-Werk in Manching bei Ingolstadt.

Bei dem neuen Kampfflugzeug geht es um ein ganzes Luftkampfsystem namens FCAS (Future Combat Air System). Es soll von 2040 an einsatzfähig sein. Das Rüstungsprojekt soll nicht nur einen Kampfflieger der neuen Generation bringen, sondern auch Drohnen und Satelliten steuern. Ein erster Prototyp - ein sogenannter Demonstrator - des Kampfjets soll nach bisherigen Plänen 2026 fliegen. Der französische Flugzeugbauer Dassault ist gemeinsam mit Airbus bei dem Vorhaben federführend.

Davon abgesehen arbeiten die beiden Staaten auch an der sogenannten «Eurodrohne», an der auch Italien und Spanien beteiligt sind. Das unbemannte Aufklärungsflugobjekt mit 26 Metern Spannweite soll 2025 erstmals fliegen.

Mini-Europa in Brüssel schließt Ende des Jahres

BRÜSSEL: Eiffelturm, Buckingham Palace und das Brandenburger Tor an einem Ort - aber nicht mehr lange: Ende des Jahres schließt die Touristen-Attraktion «Mini-Europa» in Brüssel. Nach 31 Jahren und mehr als 10 Millionen Besuchern soll am 31. Dezember Schluss sein, wie der Freizeit-Park am Fuße des Atomiums am Donnerstag mitteilte.

Als Grund wurde angegeben, dass es keine Einigung über eine Vertragsverlängerung gebe. Diese sei jedoch unerlässlich, um Teil des Stadtentwicklungsprojekts Néo1 zu werden. «Die aktuellen Umstände und die Covid-19-Krise (...) haben dazu geführt, dass wir keine andere Wahl haben, als die Absicht bekanntzugeben, den Betrieb am 31. Dezember 2020 einzustellen», sagte Geschäftsführer Thierry Meeùs.

«Mini-Europa» wurde 1989 gegründet. Heute sind nach Angaben des Parks unter anderem 350 Attraktionen aus europäischen Ländern im Maßstab von 1:25 zu sehen. Im vergangenen Jahr kamen rund 400.000 Besucher.

«Polens Ivanka» - Präsident Duda macht Tochter zu seiner Beraterin

WARSCHAU: Polens Präsident Andrzej Duda hat seine Tochter Kinga zu seiner Beraterin ernannt. Die 25-jährige Juristin bekomme für ihre ehrenamtliche Tätigkeit kein Gehalt, teilte Duda Mittwochabend auf Twitter mit. Laut Webseite des Präsidialamtes ist Kinga Duda bereits seit August Beraterin ihres Vaters, eine offizielle Stellungnahme gab es zum Zeitpunkt ihrer Ernennung aber nicht.

Obwohl es um ein Ehrenamt geht, stieß der Schritt bei politischen Kommentatoren in Polen auf Kritik. Die Rede ist von Vetternwirtschaft und einer «polnischen Ivanka Trump» - in Anspielung auf die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, die seit 2017 als Beraterin ihres Vaters fungiert.

Im politischen Leben ist Kinga Duda bislang kaum aktiv in Erscheinung getreten: Zuletzt Mitte Juli, am Abend der Stichwahl um die polnische Präsidentschaft, die ihr Vater knapp gewann. Damals wandte sie sich mit einem versöhnlichen Appell an die Gesellschaft. Niemand habe es verdient, zum Objekt des Hasses zu werden, «unabhängig davon, an was wir glauben, welche Hautfarbe und welche Ansichten wir haben (...) und wen wir lieben.» Diese Botschaft stand im Kontrast zu den homophoben Tönen, die Duda im Wahlkampf angeschlagen hatte.

Schlag gegen die Cosa Nostra: 22 Festnahmen in Sizilien

CATANIA: Der italienischen Polizei und Staatsanwaltschaft ist ein Schlag gegen die sizilianische Mafia Cosa Nostra gelungen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung wurden am Donnerstag insgesamt 22 mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Darunter ist demnach auch der 62 Jahre alte Mafia-Boss Benedetto La Motta, der den Clan «Santapaola-Ercolano», anführte. Auch einige seiner engsten Vertrauten und Helfer wurden festgenommen.

Darunter war nach Angaben der Behörden auch der 76 Jahre alte Antonino Marano, bekannt als «Gefängniskiller». Er soll nach 47 Jahren in Haft erst im Dezember 2014 wieder freigekommen sein und im Oktober 2016 gemeinsam mit La Motta einen weiteren Mord begangen haben. Den 22 nun Festgenommenen wird Mafia-Mitgliedschaft, Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel des illegalen Handels von Betäubungsmitteln, Besitz und Handel von Betäubungsmitteln, mehrfache Körperverletzung und mehrfache Erpressung vorgeworfen. Verschärfend komme die Anwendung von Mafia-Methoden bei den Verbrechen hinzu.

EU-Kommission: Neues Klimaziel kann die Wirtschaft ankurbeln

BRÜSSEL: Die Verschärfung des EU-Klimaziels und die dafür nötigen Milliardeninvestitionen könnten aus Sicht der EU-Kommission zusätzliches Wirtschaftswachstum bringen. Die Brüsseler Behörde beziffert den Effekt auf 0,5 Prozent des Bruttonationaleinkommens bis 2030, falls zugleich Einnahmen aus einem CO2-Preis zur Verminderung falscher Steueranreize genutzt würden. Gerade in der Corona-Krise könnten die Klimainvestitionen der Wirtschaft neuen Schub geben, erklärte die Kommission am Donnerstag.

Sie legte Einzelheiten zum Vorschlag von Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor, das EU-Klimaziel für 2030 deutlich zu erhöhen: Bis dahin sollen die Treibhausgase der Europäischen Union um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gebracht werden - statt der bisher anvisierten 40 Prozent. Dafür müssen nach Berechnungen der Kommission jährlich 350 Milliarden Euro zusätzlich investiert werden, im Vergleich zu den Werten in den vergangenen zehn Jahren.

Vor allem die Erneuerbaren Energien und die sparsamere Nutzung von Energie müsse viel schneller vorankommen. So muss der Anteil von Öko-Energien am Gesamtverbrauch bis 2030 nicht nur wie geplant auf 32 Prozent gesteigert werden, sondern auf 38 bis 40 Prozent, wie Energiekommissarin Kadri Simson erläuterte. Bei der Energieeffizienz soll die bisherige Zielmarke von 32,5 auf 36 bis 39 Prozent erhöht werden. Vor allem im Renovieren von Gebäuden stecke großes Potenzial, um Energie beim Heizen und Kühlen einzusparen. In vier Wochen werde die Kommission einen Plan für eine «Renovierungswelle» vorlegen.

Militär in Uganda sucht nach 219 ausgebrochenen Häftlingen

KAMPALA: Die Streitkräfte in Uganda sind auf der Suche nach 219 ausgebrochenen Gefangenen.

Die Häftlinge seien am Mittwoch aus einem Gefängnis nahe dem abgelegenen Ort Moroto im Nordosten des Landes entkommen und hätten aus einem Arsenal Schusswaffen gestohlen, sagte am Donnerstag Militärsprecher Peter Mugisha. Ein Soldat und drei Gefangene seien getötet worden. Das Militär suche nun mit Hilfe von Flugzeugen und Patrouillen nach den Ausgebrochenen, bislang konnten demnach sieben Häftlinge geschnappt werden.

Cannabis-Plantage mit 4000 Pflanzen nahe Nordhorn ausgehoben

NORDHORN: In Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei ist einer Osnabrücker Ermittlungsgruppe von Zoll und Polizei ein Schlag gegen fünf mutmaßliche Drogenhändler gelungen. Bei Nordhorn sei eine Indoor-Plantage mit rund 4000 Cannabispflanzen ausgehoben worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es handele sich um einen der größten Funde in Niedersachsen. Die Pflanzen beziehungsweise Drogen hatten laut Polizei einen Marktwert von mehr als 900.000 Euro.

Die fünf Tatverdächtigen wurden am Mittwoch in der Grafschaft Bentheim festgenommen. Bei Wohnungsdurchsuchungen unter anderem in Wielen sowie im niederländischen Coevorden und Lutten stellten die Ermittler unter anderem 13 Kilogramm Marihuana, eine scharfe Handgranate, echte Munition sowie ein Schießkugelschreiber sicher. Das Ermittlungsverfahren werde schon seit dem Frühjahr von Osnabrück aus geführt, hieß es.

Kokainschmuggel-Bande zerschlagen - Festnahmen in zehn Ländern

FLORENZ/DEN HAAG: Bei einer gemeinsamen Polizeiaktion in zehn europäischen Ländern ist die Zerschlagung einer albanischen Drogenschmuggel-Bande gelungen. Insgesamt 20 Beschuldigte wurden festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, wie Europol und die italienischen Behörden, die die Ermittlungen leiteten, am Donnerstag mitteilten. In Deutschland gab es demnach zwei Festnahmen, das Bundeskriminalamt sowie die Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein waren beteiligt.

Die albanische Gruppe «Kompania Bello» sei eine der aktivsten Banden in Europa beim Kokainschmuggel aus Südamerika gewesen, hieß es. Hunderte Polizisten waren am Dienstag an den koordinierten Razzien beteiligt, bei der die Festnahmen erfolgten. Es wurden vier Tonnen Kokain und 5,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen werden laut Europol internationaler Schmuggel von Betäubungsmitteln, illegaler Besitz und Vertrieb von Drogen und brutale Übergriffe, darunter Mord, vorgeworfen.

Die von den Behörden in Florenz geführte Operation «Los Blancos» lief seit fünf Jahren. Im Verlauf der Ermittlungen waren bereits 84 Verdächtige festgenommen worden, auch in Deutschland. Es handelt sich laut Europol um eine der bislang größten Aktionen gegen das albanische organisierte Verbrechen. Besonders bemerkenswert sei, dass die Bande vom Kauf in Südamerika, über die Verschiffung bis zum Vertrieb und Verkauf in Europa den gesamten Handel kontrolliert habe.

Gesetz in Nigeria erlaubt Kastration als Strafe für Vergewaltigung

ABUJA: In einem Bundesstaat von Nigeria können verurteilte Vergewaltiger künftig mit Kastration bestraft werden. Die Gesetzesänderung sehe zudem vor, dass Täterinnen bei Verurteilung die Entfernung der Eileiter drohe, hieß es in einer Mitteilung, die der Gouverneur des Bundesstaates Kaduna, Nasir el-Rufai, am Mittwochabend twitterte. Bei Opfern jünger als 14 Jahren drohe zudem die Todesstrafe, bei Opfern älter als 14 Jahren lebenslange Haft. Das Gesetz wurde demnach vergangene Woche verabschiedet.

Diese «drastischen Strafen sind notwendig, um Kinder mehr vor schlimmen Verbrechen zu schützen», teilte der Gouverneur mit. In dem konservativen Bundesstaat Kaduna im Norden Nigerias haben einige Bürger härtere Strafen für Vergewaltiger gefordert.

In dem Land in Westafrika erlebt laut einem Unicef-Bericht von 2015 jedes vierte Mädchen und jeder zehnte Junge vor dem 18. Lebensjahr sexuelle Gewalt.

Louvre sucht Spender für Restaurierung der Tuilerien

PARIS: Der Pariser Louvre sucht Mäzene für die Renovierung der Großen Allee des Tuileriengartens. Man müsse dafür bis zum 15. Januar mindestens eine Million Euro aufbringen, hieß es von dem Museum. Zu der Renovierung gehört die Neupflanzung von 92 majestätischen Ulmen. Die Allee verbindet den Louvre mit dem Place de la Concorde. André Le Nôtre, Schöpfer der Gärten Ludwigs XIV., konzipierte 1665 diese außergewöhnliche Perspektive.

Die Wahl der Ulme wurde auf der Grundlage einer umfangreichen historischen Dokumentation getroffen. Ihr zufolge gab es in den Tuilerien den Laubbaum seit Le Nôtre, durch eine Pilzkrankheit ist er in den 1970er Jahren jedoch fast verschwunden. Nach der in diesem Sommer fertiggestellten Restaurierung des Bosquet des Oiseaux, eines der quadratischen Parterrefelder, ist die Wiederbepflanzung der Grande Allée das zweite Tuilerien-Großprojekt.

Israels Polizei vereitelt Handy-Schmuggel per Drohne in Gefängnis

TEL AVIV: Die israelische Polizei hat im Norden des Landes den Schmuggel mehrerer Handys per Drohne in ein Gefängnis verhindert. Drei Verdächtige mit gefälschten Ausweisen seien vor dem Gefängnis festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie hätten beabsichtigt, die Drohne über das Gelände fliegen zu lassen, um darüber die Handys abzuwerfen. Adressaten seien Insassen gewesen. Insgesamt wurden demnach im Zusammenhang mit dem Schmuggelversuch fünf Verdächtige festgenommen.

Einem Bericht der Nachrichtenseite «ynet» zufolge sind die drei vor dem Gilboa-Gefängnis Festgenommenen Mitglieder der radikalen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad.

Weiter Warten bei Beach-EM: Unwetter verhindert Spiele

JURMALA: Sturm und starker Regen haben die Beachvolleyball-EM in Jurmala gestoppt. Das lokalen Organisationskomitee und der europäische Volleyball-Verband CEV entschied, die Spiele am Donnerstag bis auf weiteres auszusetzen. Noch ist nicht entschieden worden, wie und wann das Turnier fortgesetzt werden kann. In Lettland hatte der nationale Wetterdienst zuvor vor starken Windböen und einem steigenden Wasserstand entlang der Ostseeküste gewarnt.

Am dritten Wettkampftag standen die erste K.o.-Runde der Frauen sowie das Achtelfinale auf dem Programm, für das sich die deutschen Nationalteams Laura Ludwig und Margareta Kozuch sowie Victoria Bieneck und Isabel Schneider (alle Hamburg) schon qualifiziert haben. Turnierdirektor Kaspars Timermanis betonte, das es ausreichend Luft im Spielplan für eine wetterbedingte Verschiebung von Partien gebe.

Bei den Männern können sich die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler im zweiten Gruppenspiel mit einem weiteren Sieg in die K.o-Runde der letzten 16 Teams bringen. Die weiteren drei deutschen Männer-Duos brauchen nach ihren Auftakt-Niederlagen unbedingt einen Sieg, um an der lettischen Ostseeküste nicht vorzeitig auszuscheiden.

Kramp-Karrenbauer gibt Signal für Zusammenarbeit mit Frankreich

EVREUX: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat in Frankreich ein Signal für die Zusammenarbeit beim militärischen Lufttransport gegeben. Sie besuchte am Donnerstag gemeinsam mit ihrer französischen Kollegin Florence Parly den Luftwaffenstützpunkt Evreux in der nordwestfranzösischen Region Normandie, wo eine deutsch-französische Lufttransportstaffel mit zehn Flugzeugen C-130 J Hercules aufgebaut wird. Wie das Bundesverteidigungsministerium via Twitter mitteilte, werden dort vom kommenden Jahr an Soldaten und Soldatinnen beider Länder gemeinsam arbeiten.

Am Nachmittag werden die beiden Ressortchefinnen beim Unternehmen Airbus Space and Defense im bayerischen Manching erwartet. Ein Thema dort wird das gemeinsame Rüstungsvorhaben eines europäischen Kampfjets sein. Bei dem Projekt, an dem auch Spanien beteiligt ist, geht es um milliardenschwere Investitionen. Vor gut einem Jahr war ein erstes Modell des Flugzeugs enthüllt worden.

Das Luftkampfsystem FCAS (Future Combat Air System) soll von 2040 an einsatzfähig sein. Das Rüstungsprojekt soll nicht nur einen Kampfflieger der neuen Generation bringen, sondern auch ein Gesamtsystem, das Drohnen oder Satelliten steuern kann. Ein erster Prototyp - ein sogenannter Demonstrator - des Kampfjets selbst soll nach bisherigen Plänen 2026 fliegen. Der französische Flugzeugbauer Dassault ist gemeinsam mit Airbus bei dem Vorhaben federführend.

Türkei geht gegen mutmaßliche IS-Mitglieder vor

ISTANBUL: Türkische Einsatzkräfte sind gegen mutmaßliche Angehörige der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Türkei vorgegangen. Dabei seien 16 Verdächtige in Ankara festgenommen worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag mit. Drei weitere Verdächtige seien flüchtig, hieß es. Alle seien irakische Staatsangehörige.

Der IS hat in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge in der Türkei für sich reklamiert, darunter den Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub Reina in der Silvesternacht 2016/2017. 39 Menschen wurden damals erschossen.

OPCW-Chemiewaffen-Experten haben Nawalny-Proben untersucht

DEN HAAG: Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hat biomedizinische Proben des mutmaßlich vergifteten russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny von Experten untersuchen lassen und wird jetzt die deutschen Behörden über die Ergebnisse unterrichten. Das teilte die in Den Haag ansässige Organisation am Donnerstag mit. Für die Untersuchungen durch das technische Sekretariat der OPCW habe ein eigenes Expertenteam unabhängig Proben Nawalnys gesammelt, teilte die Organisation weiter mit, der auch Russland angehört.

Die OPCW war von der Bundesregierung eingeschaltet worden, die es eigenen Angaben zufolge nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr als zweifelsfrei erwiesen ansieht, dass Nawalny mit dem militärischen Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Auch Speziallabore in Frankreich und Schweden hatten einen Nervengift-Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache der Vergiftung festgestellt. Die Bundesregierung hatte erklärt, die Vergiftung sei kein Fall zwischen Deutschland und Russland, sondern ein Verstoß gegen das Chemiewaffenabkommen. Für dessen Kontrolle ist die OPCW zuständig.

Annäherung mit Russland bezüglich Waffenruhe in Libyen

ISTANBUL: Die Türkei und Russland sind einer Waffenruhe im Bürgerkriegsland Libyen nach türkischen Angaben näher gekommen. «Bei den letzten Gesprächen haben wir uns bezüglich einer Waffenruhe und eines politischen Prozesses etwas mehr angenähert», sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwochabend dem Sender CNN Türk.

Die Türkei unterstützt in Libyen die in Tripolis sitzende Regierung, Russland den gegen Tripolis kämpfenden General Chalifa Haftar, der seine Machtbasis in Ostlibyen hat.

Nawalny-Team: Kremlkritiker trank vergiftetes Wasser im Hotel

MOSKAU: Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Darstellung seines Teams nachweislich schon in Russland vergiftet worden, und zwar in einem Hotel in der sibirischen Stadt Tomsk. Das Gift soll ihm demnach in einer Flasche mit Mineralwasser verabreicht worden sein. Nawalnys Team betonte am Donnerstag bei Instagram, dass nun erwiesen sei, dass Nawalny bereits auf russischem Gebiet vergiftet wurde.

Moskau hatte zuletzt angesichts der Vorwürfe des Mordschlags aus Deutschland behauptet, Nawalny sei womöglich erst nach seiner Abreise vergiftet worden. Der Kreml betonte mehrfach, dass russische Ärzte keine Vergiftungssymptome hätten feststellen können.

Nawalny war am 20. August von einem Flug von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Die Maschine musste in Omsk zwischenlanden. Nawalny wurde dort im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt und beatmet. Am 22. August wurde er nach Deutschland ausgeflogen, wo er an der Charité in Berlin behandelt wird. Er ist wieder bei Bewusstsein, atmet selbst und hat sich auch schon bei Instagram mit einem Foto gemeldet.

Qantas bietet siebenstündigen Australien-Rundflug nach Nirgendwo

SYDNEY: Die australische Airline Qantas will mit einem kuriosen Rundflug Gäste zurückgewinnen. Eine Boeing 787-9 Dreamliner werde am 10. Oktober in Sydney starten und dann relativ niedrig über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes fliegen, um ohne Zwischenlandung sieben Stunden später wieder in Sydney zu landen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. «Great Southern Land scenice flight», heißt die Initiative, bei der unter anderem Urlaubsparadiese wie das Great Barrier Reef, Uluru, Byron Bay und der Hafen von Sydney überflogen werden.

Die Fenster des Dreamliners seien extrem groß, so dass die Passagiere nun zumindest wieder aus der Luft ihr Land bestaunen könnten: «Im Himmel gibt es keine Grenzbeschränkungen», hieß es. Wegen der Corona-Pandemie sind in Down Under seit Monaten nicht nur die Grenzen für Besucher aus dem Ausland geschlossen, auch Reisen zwischen den einzelnen Bundesstaaten sind nach wie vor größtenteils verboten.

«Noch vor sechs Monaten hätten wir nie gedacht, dass wir einmal nicht in ein Flugzeug steigen und Familienmitglieder in anderen Landesteilen besuchen oder international reisen können», sagte Unternehmenschef Alan Joyce. Der Mitteilung zufolge war der Flug schon nach kurzer Zeit ausverkauft.

Griechenland bereitet sich auf Wirbelsturm «Ianos» vor

ATHEN: Ein schwerer Herbststurm mit den Merkmalen eines Hurrikans bewegt sich auf Griechenland zu. Meteorologin Christina Souzi sprach im Nachrichtensender «Skai» am Donnerstag von einem sogenannten Medicane, einem mediterranen Hurrikan. Der Bürgermeister der Insel Zakynthos, Nikitas Aretakis, sagte im Staatsradio: «Wir bereiten uns vor, wir sind besorgt.» Der Zivilschutz warnte alle Einwohner, während des Sturms nicht auf die Straße zu gehen. Segler wurden vom Wetteramt dazu aufgerufen, sobald wie möglich den nächsten Hafen aufzusuchen.

Der Mittelmeer-Hurrikan befand sich am Donnerstag westlich der Halbinsel Peloponnes und bewegte sich langsam in Richtung Osten. Meteorologen haben dem Sturm den Namen «Ianos» gegeben. Am Vormittag wurden alle Fährverbindungen von und nach Zakynthos unterbrochen. Auch bleiben auf der Insel alle Schulen geschlossen, berichtete der staatliche Regionalsender ERA-Zakynthos. Mit einer Wetterbesserung rechneten die Meteorologen von Sonntagnacht an.

Beach-EM: Morgenspiele wegen ungünstiger Wetterbedingungen abgesagt

JURMALA: Bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Lettland sind wegen ungeeigneter Wetterbedingungen und aus Sicherheitsaspekten die morgendlichen Spiele abgesagt worden. Dies teilte der lettische Volleyballverband am Donnerstag in Riga mit. Von der Absage betroffen sind auch die Vorrundenspiele von drei deutschen Herren-Duos und zwei Damen-Duos.

Die Organisatoren wollten um 12 Uhr Ortszeit über den weiteren Fortgang des Wettbewerbs im lettischen Ostseebad Jurmala informieren. Bei einer Pressekonferenz zum Auftakt der EM hatte Turnierdirektor Kaspars Timermanis betont, das es ausreichend Luft im Spielplan für eine wetterbedingte Verschiebung von Partien gebe.

In Lettland hatte der natioale Wetterdienst zuvor vor starken Windböen und einem steigenden Wasserstand entlang der Ostseeküste gewarnt. Auch wird vielerorts kurzfristig Regen erwartet. Das eigens für die EM errichtete Stadion steht direkt am Strand von Jurmala.

Export von deutschen Elektro-Autos lahmt

WIESBADEN: Die Corona-Pandemie hat die Ausfuhr von Elektrofahrzeugen aus deutscher Produktion im ersten Halbjahr 2020 deutlich gebremst. Die Zahl der exportierten Wagen betrug in den sechs Monaten noch 41.300 Stück, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Im Vorjahreszeitraum waren es 52.200 Fahrzeuge gewesen. Ein rundes Viertel ging dabei jeweils in das Hauptabnehmerland Norwegen.

Die Importe legten hingegen weiter zu: Sie stiegen auf 45.300 Fahrzeuge nach 30.200 im ersten Halbjahr 2019. Hauptlieferant blieb Frankreich mit einem Anteil von nahezu 25 Prozent. Im vergangenen Jahr waren sowohl die Zahlen für die Ausfuhren wie auch für die Einfuhren deutlich gewachsen.

Grundsätzlich erleben elektrisch angetriebene Autos auf dem deutschen Markt einen auch mit Steuermitteln angetriebenen Boom. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes waren im August 6,4 Prozent aller neu zugelassenen Autos reine Stromer und weitere 18,4 Prozent verfügten über einen Hybridantrieb, also eine Kombination aus Verbrenner- und Elektromotor. Im Gesamtjahr 2019 hatten die entsprechenden Anteile bei 1,8 Prozent beziehungsweise 6,6 Prozent gelegen. In der Zwischenzeit sind weitere Modelle auf den Markt gekommen und die staatliche Förderung wurde erhöht.

Polizei räumt abgebranntes Flüchtlingscamp Moria

LESBOS: Die griechische Polizei hat am Donnerstagmorgen damit begonnen, die verbliebenen Migranten aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria zu holen. Sie sollen in ein neues, provisorisches Zeltlager ziehen, das die Behörden errichtet haben. «Bisher läuft alles friedlich ab», sagte der Mainzer Arzt Gerhard Trabert, der mit einer Hilfsorganisation vor Ort ist, der Deutschen Presse-Agentur. Trabert schätzt, dass sich noch mehrere Tausend Menschen in und um das zerstörte Lager herum aufhalten.

«Wir müssen die Menschen in das neue Lager holen; wenn sie auf der Straße ausharren, ist das eine Bombe in Sachen Hygiene», sagte der Chef der griechischen Gesundheitsbehörde (EODY), Panagiotis Arkoumaneas, am Donnerstagmorgen dem griechischen Radiosender Skai. Im Einsatz seien rund 170 Beamte.

In das neue Zeltlager Kara Tepe sind bisher rund 2000 Menschen eingezogen, nachdem beim Brand von Moria vergangene Woche 12.000 Migranten obdachlos geworden waren. Viele haben Angst, das neue Lager zu beziehen; sie befürchten, dort eingesperrt zu werden, und fordern stattdessen, von der Insel aufs Festland gebracht zu werden.

Weniger Badetote - aber im August besonders viele Menschen ertrunken

BAD NENNDORF: In Deutschland sind im laufenden Jahr weniger Menschen durch Ertrinken gestorben. In den ersten acht Monaten starben in deutschen Gewässern mindestens 329 Menschen - 20 weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Bad Nenndorf mitteilte. Allerdings ertranken im Monat August mit 117 so viele Menschen wie seit vielen Jahren nicht, im Vorjahresmonat waren es 45. Zuletzt lag die Zahl der Ertrunkenen im Sommermonat August 2003 höher - damals waren es 129.

«Sobald es heiß wird, gehen die Leute - oft zu sorglos - ins Wasser», warnte DLRG-Präsident Achim Haag. «Die Ursachen sind wie so oft Leichtsinn, Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit, eine zu hohe Risikobereitschaft und insbesondere das Schwimmen in unbewachten Gewässern.» Weil zahlreiche Schwimmbäder coronabedingt geschlossen hatten, hätten sich viele Menschen Alternativen im Freien gesucht. Unfallschwerpunkte sind nach wie vor Seen und Flüsse.

Die meisten tödlichen Badeunfälle gab es mit 68 Opfern in Bayern - 12 weniger als im Vorjahreszeitraum. In Nordrhein-Westfalen gab es 41 Opfer zu beklagen, 13 weniger als im Vergleichszeitraum, in Niedersachsen waren es ebenfalls 41 und damit so viele wie im Vorjahreszeitraum. Es starben zumeist Männer, ihr Anteil an den Todesfällen lag bei fast 80 Prozent. Gründe seien Selbstüberschätzung, Leichtsinn und oftmals auch Alkohol.

Bolivien ruft wegen Waldbränden nationalen Notstand aus

SANTA CRUZ: Die bolivianische Übergangspräsidentin Jeanine Áñez hat wegen der Waldbrände vor allem in der Region Chiquitania im Osten des Landes den nationalen Notstand erklärt. Damit könnten schnell die notwendigen Mittel bereitgestellt werden, um die Brände zu stoppen, schrieb Ánez nach einem Flug über besonders betroffene Gebiete im Department Santa Cruz auf Twitter am Mittwoch. Nach einem Bericht der bolivianischen Zeitung «El Deber» hat das Feuer im Schutzgebiet Copaibo bei Concepción in fast einem Monat über 20.000 Hektar Wald zerstört. Außerdem hob Áñez einen Erlass aus dem Jahr 2019 auf, der die «kontrollierte» Abholzung und das Abbrennen zur Ausdehnung der Agrargrenze in den Departments Santa Cruz und Beni erlaubt hatte.

In Südamerika toben derzeit Waldbrände in verschiedenen Ländern und Regionen, in Brasilien etwa im Amazonas-Gebiet und im Pantanal, einem der größten Binnenland-Feuchtgebiete der Welt. Die brasilianische Regierung hatte deshalb auch für den Bundesstaat Mato Grosso do Sul, von dem aus sich das Pantanal auf den Mato Grosso und die brasilianischen Nachbarländer Bolivien und Paraguay, erstreckt, am Montag den Notstand ausgerufen.