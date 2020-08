Neues aus dem Ausland am Donnerstag

17-Jähriger nach tödlichen Schüssen bei Protesten festgenommen

KENOSHA: Nach einem tödlichen Vorfall am Rande von Protesten in der US-Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 17-Jährige solle wegen Mordes angeklagt werden, teilte die Polizei von Antioch im benachbarten Bundesstaat Illinois am Mittwoch (Ortszeit) mit. In der Nacht zum Mittwoch wurden in der nahe gelegenen Stadt Kenosha zwei Menschen getötet und einer verletzt. Der 17-Jährige befinde sich derzeit in Gewahrsam, hieß es weiter. In einer Anhörung solle über eine Auslieferung von Illinois nach Wisconsin entschieden werden.

Neben friedlichen Protesten hatte es in der Nacht zum Mittwoch auch zum dritten Mal in Serie Ausschreitungen gegeben. Augenzeugenberichten zufolge waren neben der Polizei und der Nationalgarde auch bewaffnete Zivilisten auf der Straße, die nach eigenen Angaben Eigentum beschützen wollten. Auf im Internet veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie ein junger Mann mit einem Gewehr vor mehreren Leuten wegläuft, zu Boden geht und aus nächster Nähe auf die herannahenden Menschen schießt.

Auslöser der Proteste in Kenosha war ein Vorfall am Sonntag, bei dem Polizisten dem 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake in Kenosha in den Rücken geschossen hatten. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Familienvater zu seinem Auto geht, gefolgt von zwei Polizisten mit gezückten Waffen. Eine der Waffen ist auf seinen Rücken gerichtet. Als Blake die Fahrertür öffnet und sich ins Auto beugt, fallen die Schüsse. Nach Angaben des Anwalts der Familie, Ben Crump, saßen in dem Auto Blakes Kinder im Alter von drei, fünf und acht Jahren.

Hurrikan «Laura» in den USA auf Land getroffen

CAMERON: Der Hurrikan «Laura» ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf die Südküste des US-Bundesstaates Louisiana getroffen. Das Auge des Sturms befand sich in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) nahe der Gemeinde Cameron, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) im Miami mitteilte. Angesichts einer Stärke von vier von fünf handele es sich um einen «extrem gefährlichen Hurrikan».

Das Hurrikanzentrum warnte Anwohner auf Twitter: «Gehen Sie jetzt in Deckung.» Am sichersten sei es, im Hausinneren unter einem Tisch oder einem anderen stabilen Möbelstück in Deckung zu gehen und sich nicht in Fensternähe aufzuhalten. Es handele sich um eine «lebensbedrohliche Situation», betonte das NHC.

Bereits zuvor hatte das Hurrikanzentrum vor Sturmfluten gewarnt, «die man nicht überleben kann». Für ein Gebiet mit mehr als einer halben Million Einwohnern war die Evakuierung angeordnet worden. Aufgrund der erwarteten Überflutung sei die Gemeinde Cameron vorerst nicht zugänglich, sagte ein Mitarbeiter der örtlichen Katastrophenschutzbehörde dem Sender CNN. Über das Ausmaß der Schäden könne daher womöglich erst am Freitag oder Samstag Auskunft gegeben werden.

Erneut viele Tote nach Sturzfluten

KABUL: In Afghanistan sind einen Tag nach verheerenden Sturzfluten mit über 100 Toten erneut Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. In der Provinz Kapisa nordöstlich der Hauptstadt Kabul starben mindestens 13 Bewohner, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Opferzahlen könnten steigen, viele Menschen würden unter Erdmassen und eingestürzten Häusern vermisst.

In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Nachbarprovinz Parwan durch plötzliche Überschwemmungen mehr als 100 Menschen in den Tod gerissen. Die Sturzfluten hinterließen eine Schneise der Verwüstung. Noch immer suchten am Donnerstag Helfer unter den Erdmassen nach Opfern.

Die Überschwemmungen erinnern an die schweren Sturzfluten in Afghanistan im Frühjahr 2019. Mehr als 10.000 Häuser wurden damals laut dem UN-Nothilfebüro Ocha zerstört, rund 180.000 Menschen waren von den Fluten betroffen.

Erfolgschancen für Bergsteiger bei Everest-Expedition verdoppelt

KATHMANDU: Wer zum ersten Mal den Mount Everest in der Hauptsaison im Frühling besteigen will, hat heutzutage doppelt so hohe Erfolgschancen wie noch vor etwa 20 Jahren. Gleichzeitig blieb die Sterberate nahezu unverändert, wie US-Forscher im Fachjournal «PLOS One» berichten. Wie aus den Daten des Expeditionsarchivs «Himalayan Database» hervorgeht, schaffte es zwischen 1990 und 2005 knapp ein Drittel der Bergsteiger in der Hauptsaison beim ersten Versuch auf den höchsten Gipfel der Welt. Zwischen 2006 und 2019 waren es dagegen etwa zwei Drittel. Die Todesrate blieb in beiden Zeitperioden ähnlich und lag um etwa ein Prozent.

Mögliche Gründe für die höhere Wahrscheinlichkeit, den Gipfel des 8848 Meter hohen Bergs an der Grenze von Nepal zu China zu erklimmen, sind laut Ko-Autor Raymond Huey von der University of Washington in Seattle unter anderem bessere Wettervorhersagen, die es Bergsteigern erlaubten, gute Zeitfenster für den Gipfelvorstoß zu finden. Zudem nutzten Bergsteiger mehr Sauerstoff aus Flaschen - und zwar auch bereits ab geringerer Höhe. Ferner gebe es auf den gängigen Routen vermehrt verankerte Seile. Den größeren Erfolg erklären könnte demnach auch die größere Erfahrung der Helferteams, die die Alpinisten den Berg hinaufführen und ihr Gepäck tragen.

Allgäuerin als Prinzessin in italienischem Mini-Fürstentum

SEBORGA: Eine Allgäuerin darf sich selbst Prinzessin nennen: Die Immobilienverwalterin Nina Menegatto wurde zum Oberhaupt des selbst ernannten Mini-Fürstentums Seborga in Italien gekürt. Viele der rund 300 Einwohner wollen für das Bergdorf in Ligurien die Unabhängigkeit von Italien erreichen. «Am Anfang fand ich das auch ganz witzig», sagte Menegatto der Deutschen Presse-Agentur. «Aber die Einheimischen hier glauben daran.»

Als erste «Regierungschefin» Seborgas wolle sie unter anderem die Verfassung modernisieren und eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Unabhängigkeit anstrengen, sagt die 41-Jährige aus Kempten. Jedoch sind die Chancen gering, dass das Vorhaben gelingt. Der Bürgermeister des Ortes betonte, Seborga ist und bleibt ein Teil Italiens.

Ardern: Christchurch-Attentäter verdient «Stille auf Lebenszeit»

WELLINGTON: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat die lebenslange Haftstrafe für den Attentäter von Christchurch begrüßt. «Ich hoffe, heute ist der letzte Tag, an dem wir Anlass haben, den Namen des dahinter stehenden Terroristen zu hören oder auszusprechen», teilte die 40-Jährige am Donnerstag kurz nach der Verkündung des Urteils mit. «Er verdient völlige Stille auf Lebenszeit.»

Der 29-jährige Rechtsextremist aus Australien war am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt worden. Brenton Tarrant hatte im März 2019 zwei Moscheen in Neuseeland angegriffen und 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Das minutiös geplante Massaker übertrug der Täter per Helmkamera ins Internet. Das Verbrechen gilt als das verheerendste in der jüngeren Geschichte des Pazifikstaats. Viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen, sind arbeitsunfähig oder müssen mit starken Schmerzen leben. In Folge der Tat verschärfte die Regierung die Waffengesetze.

Ardern würdigte nun auch die Stärke der muslimischen Gemeinschaft. In den vergangenen Tagen hatten mehr als 80 Überlebende und Hinterbliebene vor Gericht Erklärungen abgegeben. In emotionalen Statements wandten sie sich oft direkt an den Täter. Die Betroffenen hätten die schrecklichen Ereignisse noch einmal durchlebt, um zu berichten, was an diesem Tag geschehen sei und welchen Schmerz sie hinterlassen hätten, sagte Ardern. «Nichts wird Ihnen den Schmerz nehmen, aber ich hoffe, Sie haben während dieses ganzen Prozesses die Arme Neuseelands um sich herum gespürt.»

Vize-Präsident Pence verspricht Hilfen nach Hurrikan «Laura»

BALTIMORE: Der amerikanische Vize-Präsident Mike Pence hat im Zuge des Parteitags der Republikaner Unterstützung für Regionen zugesagt, die der herannahende Hurrikan «Laura» treffen wird. «Wir werden jeden Schritt des Weges in den kommenden Tagen und Wochen mit euch sein», unter anderem bei Such- und Räumungsbemühungen, sagte Pence am Mittwoch in Baltimore.

«Laura» bewegte sich während der Rede von Pence als Hurrikan der Stufe vier auf die US-Küste im Golf von Mexiko zu. Meteorologen warnten unter anderem vor bis zu sechs Meter hohen Sturmfluten. Pence nahm in seiner Rede auch die Nominierung als Kandidat für den Posten des Vize-Präsidenten bei der Wahl im November an.

Pence nimmt Nominierung für zweite Amtszeit als US-Vizepräsident an

WASHINGTON: US-Vizepräsident Mike Pence hat am Mittwoch die Nominierung des republikanischen Parteitags für eine zweite Amtszeit angenommen.

Es sei ihm eine große Ehre, Amerika in dieser Aufgabe zu dienen, sagte Pence in einer Ansprache für den Parteitag, in einer historischen Kaserne, Fort McHenry bei Baltimore im US-Staat Maryland. Die Zuhörer, unter ihnen seine Frau Karen und drei Kinder, erhoben sich von ihren Sitzen und applaudierten.

Aktivistin: Häusliche Gewalt ist immer weniger Tabuthema

MOSKAU: In Russland sprechen nach Angaben von Aktivisten zunehmend mehr Menschen in der Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. «Hier gibt es wirklich wesentliche Veränderungen. Die Menschen sind hier viel offener als noch vor ein paar Jahren», sagte Anna Riwina, die 2015 die unabhängige Anlaufstelle «Nein zu Gewalt» in Moskau gründete. «Das Thema hat bis vor kurzem in der russischen Medienlandschaft nicht existiert, und es wurde auch kaum in unserer Gesellschaft angesprochen.» In den vergangenen Jahren habe sich aber auch das Staatsfernsehen intensiv damit beschäftigt.

Für Schlagzeilen sorgt in Russland seit Jahren auch der Fall um drei Schwestern. Nach jahrelangem Missbrauch sollen die Moskauerinnen ihren Vater getötet haben. Den älteren Schwestern drohen wegen mutmaßlichen Mordes bis zu 20 Jahre Haft. Die Verteidigung geht von Notwehr aus. Menschenrechtler und russische TV-Stars hatten die Frauen offen unterstützt.

Riwinas Organisation war zunächst nur als Informationsstelle für Opfer von Gewaltdelikten gedacht. Die Juristin wollte sie nur an Organisationen weitervermitteln. Mittlerweile ist Riwina in Moskau eine der bekanntesten Aktivistinnen gegen häusliche Gewalt. «Unsere Hauptaufgabe ist es, alles mögliche zu tun, um das Problem sichtbar zu machen», sagte die 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mit ihren Kollegen vermittelt sie auch psychologische Hilfe. «Wir wollen ein Netzwerk aufzubauen, das es so bislang nicht gab.» In diesem Jahr hat ihre Organisation, die sich durch Spenden finanziert, nach eigenen Angaben bereits rund tausend Anrufe bekommen.

Ex-Botschafter Grenell preist Trumps «America First»-Politik

WASHINGTON: Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat beim Parteitag der Republikaner die «America First»-Politik von US-Präsident Donald Trump gepriesen. «America First ist einfach die Überzeugung, dass Politiker sich auf die Gleichheit und Würde eines jeden Amerikaners konzentrieren sollten», sagte Grenell am Mittwochabend (Ortszeit). «Und dass diese Pflicht erfüllt wird, indem man die Sicherheit und den Wohlstand des amerikanischen Volkes über alles andere fördert. Das ist America First. Das ist die Trump-Doktrin.»

Grenell sagte: «Als US-Botschafter in Deutschland hatte ich einen Sitz in der ersten Reihe in Donald Trumps America First Außenpolitik. Ich wünschte, jeder Amerikaner könnte sehen, wie Präsident Trump in ihrem Namen verhandelt.» Er sei Zeuge geworden, wie Trump Bundeskanzlerin Angela Merkel «verzaubert» habe, während er gleichzeitig darauf bestanden habe, dass Deutschland seinen Nato-Verpflichtungen bei Verteidigungsausgaben nachkommt.

«In vier Jahren hat Donald Trump keine neuen Kriege begonnen», sagte der ehemalige amtierende US-Geheimdienstkoordinator. Trump habe erkannt, dass die endlosen Kriege Amerikas eine «Katastrophe» seien. Er habe Soldaten nach Hause gebracht, das Militär wieder aufgebaut und Friedensabkommen unterzeichnet, die Amerikaner sicherer machten. «Die Eliten in Washington wollen, dass Sie diese Art von Außenpolitik für unmoralisch halten. Und deshalb nennen sie sie nationalistisch», sagte Grenell. Diese Eliten dächten, dass sie Trump damit beleidigen würden. «Als ob der amerikanische Präsident die Außenpolitik nicht auf die nationalen Interessen Amerikas stützen sollte.»

Polizei-Gewerkschaftschef: Wer Sicherheit schätzt, stimmt für Trump

WASHINGTON: Ein einflussreicher US-Polizeigewerkschaftschef hat die Amerikaner aufgerufen, US-Präsident Donald Trump im Amt zu bestätigen, wenn sie «die Sicherheit ihrer Familie und ihrer Liebsten schätzen». Trump stehe für die Gesetzeshüter ein, sagte Michael McHale vom Verband der Polizeigewerkschaften NAPO (National Association of Police Organisations) auf dem Parteitag der Republikaner am Mittwoch. Das Gespann der Demokraten aus Präsidentschaftskandidat Joe Biden und Vize Kamala Harris sei dagegen «so radikal gegen die Polizei wie noch nie in der Geschichte».

Harris arbeitete vor ihrer Wahl in den US-Senat jahrelang als Staatsanwältin. Biden war Anfang der 90er Jahre Co-Autor eines Gesetzes das härtere Strafen und Geld für 100.000 neue Stellen für Polizisten vorsah - was ihn seinerzeit auch Kritik aus der eigenen Partein einbrachte.

Gute Polizisten müssten wissen, dass Politiker sie nicht im Stich lassen, sagte McHale. In den USA hat sich in den vergangenen Monaten vor allem nach dem Tod des Afroamerikaners durch Polizeigewalt die Debatte um Rassismus unter den Gesetzeshütern zugespitzt. Während des Parteitags der Republikaner brachen Proteste aus, nachdem ein schwarzer Amerikaner durch sieben Schüsse in den Rücken bei einem Polizeieinsatz verletzt wurde.

Chinesischer Dissident lobt Trumps Politik gegen Peking

WASHINGTON: Auf dem Parteitag der US-Republikaner hat ein chinesischer Menschenrechtsaktivist dazu aufgerufen, die Konfrontationspolitik der USA gegen China zu unterstützen. «Die USA müssen ihre Werte von Freiheit, Demokratie und des Rechtsstaats einsetzen, um eine Koalition von anderen Demokratien herbeizuführen, die die chinesische Aggression stoppt», sagte Chen Guangcheng am Mittwoch, dem dritten Tag der Wahlversammlung der Republikaner. Am Vortag hatte bereits US-Außenminister Mike Pompeo von «der räuberischen Aggression der Kommunistischen Partei Chinas» gesprochen.

Andere Staaten müssten sich der Führung von US-Präsident Donald Trump in diesem Kampf anschließen, sagte der Menschenrechtsaktivist. Chen Guangcheng hatte sich in China vor allem gegen die Ein-Kind-Politik als Instrument der Bevölkerungskontrolle gewandt. Weil er auch den Zwang zu Abtreibungen kritisierte, wurde er besonders von Konservativen in den USA unterstützt. Nach Verbüßung einer mehr als vierjährigen Haftstrafe gelang ihm 2012 die Ausreise in die USA.

Erstmals Statue historischer Frauen in New Yorks Central Park

NEW YORK: Im New Yorker Central Park ist erstmals eine Statue aufgestellt worden, die reale historische Frauenfiguren ehrt. Das am Mittwoch (Ortszeit) offiziell eingeweihte Bronze-Denkmal zeigt die US-Frauenrechtlerinnen Susan B. Anthony (1820-1906), Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) und Sojourner Truth (1797-1883). «Um die Frauen dieser Statue zu ehren, gibt es nichts Wichtigeres, als wählen zu gehen», sagte die frühere demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bei der Einweihung des Denkmals mit Bezug auf die US-Präsidentschaftswahl im November.

Die zahlreichen anderen Statuen, die seit Jahrzehnten in dem berühmten Park mitten in Manhattan stehen, stellen fast alle Männer dar - oder fiktionale Frauen wie etwa die Titelfigur aus dem Buch «Alice im Wunderland». Aktivisten setzen sich schon seit längerem für mehr Statuen historischer Frauen in New York ein.

Die Frauenrechts-Aktivistin Anthony, die für ihre Stimmabgabe bei der Präsidentenwahl 1872 verurteilt worden war, war erst vor Kurzem bei einer Feier zum 100. Jahrestag des Wahlrechts für Frauen von US-Präsident Donald Trump posthum begnadigt worden. Das Frauenwahlrecht wurde in den USA im August 1920 mit dem 19. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung eingeführt. Aus diesem Anlass sollte in der Nacht zum Donnerstag auch die Spitze des Empire State Buildings in New York in den Farben Lila und Gold leuchten.

Beraterin Conway preist Trumps Engagement für Frauen

WASHINGTON: US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway hat das Engagement von Donald Trump für die Förderung von Frauen in der Gesellschaft der USA gepriesen. «Über Jahrzehnte hat er Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft und der Regierung befördert», sagte Conway am Mittwochabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. «Er vertraut sich uns an und konsultiert uns, respektiert unsere Meinungen und besteht darauf, dass wir den Männern gleichgestellt sind.» Im Wahlkampf 2016 waren frühere frauenverachtende Äußerungen von Donald Trump aufgetaucht.

Bei der Präsidentenwahl 2016 hatte Conway als Wahlkampfmanagerin Trump zum Sieg verholfen. Nach dessen Amtsantritt wurde sie Beraterin des Präsidenten und eine seiner entschlossensten Verteidigerinnen. Große Bekanntheit im Ausland erlangte sie Anfang 2017, als sie versuchte, unwahre Behauptungen der Regierung zu «alternativen Fakten» zu erklären. Einen Tag vor Beginn des Parteitags hatte sie am Sonntag überraschend ihren Rückzug aus dem Weißen Haus zum Monatsende angekündigt, um sich mehr um ihre vier Kinder zu kümmern.

Vor Conway hatte am Mittwoch bereits die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, das Bild eines mitfühlenden Präsidenten gezeichnet, der sich kümmert. Sie erzählte, wie Trump sie noch vor ihrer Zeit als Sprecherin nach einer Brust-Operation angerufen habe, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. «Die Entscheidung für eine präventive Mastektomie war die schwerste Entscheidung, die ich je treffen musste», sagte McEnany. «Aber Präsident Trump zu unterstützen, der meine Tochter und die Zukunft unserer Kinder schützen wird, war die einfachste (...) Ich möchte, dass meine Tochter in dem Amerika von Präsident Donald J. Trump aufwächst.»»

Katholische Ordensschwester ruft zu Unterstützung Trumps auf

WASHINGTON: Den zweiten Tag in Folge haben Abtreibungsgegner auf dem Parteitag der US-Republikaner zur Wiederwahl von Donald Trump aufgerufen. Nach der ehemaligen Klinikleiterin Abby Johnson am Dienstag bezeichnete am Mittwoch die katholische Ordensschwester Deirdre Byrne den Präsidenten als «den entschiedensten Pro-Life-Präsidenten, den wir je hatten». Er verteidige das Leben auf allen Ebenen. Hingegen seien der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden und seine Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris «anti life», gegen das Leben eingestellt.

Die Ordensschwester, die zuvor als Ärztin 29 Jahre lang bei den US-Streitkräften war, sprach von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten. Diese seien an den Rand gedrängt, «machtlos und ohne Stimme». Doch die größte marginaliserte Gruppe in der Welt seien die Ungeborenen in den USA.