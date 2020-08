Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Auswärtiges Amt lockert Teil-Reisewarnung für Rumänien

BUKAREST/BERLIN: Das Auswärtige Amt hat seine Teil-Reisewarnung für Rumänien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gelockert. Demnach ist die wirtschaftlich und touristisch wichtige Region Timis nahe der westrumänischen Stadt Timisoara (Temeswar) von der Warn-Liste gestrichen worden, ebenso der südwestliche Kreis Mehedinti und die südliche Region Ialomita. Gewarnt wird dafür seit Donnerstag vor Reisen in die bisher als unbedenklich geltende zentralrumänische Touristenregion Valcea.

Weiterhin auf der Warn-Liste stehen die Hauptstadt Bukarest, der Touristenmagnet Brasov (Kronstadt) sowie 13 weitere von insgesamt 41 Verwaltungsbezirken des Landes. Nicht als Risikozone gelten nach wie vor die Schwarzmeerstrände. Jederzeit können einzelne Ortschaften kurzfristig zum Infektionsherd erklärt und gesperrt werden.

Eine prinzipielle Quarantänepflicht für Einreisende gibt es nicht. In geschlossenen öffentlichen Räumen gilt Maskenpflicht - in manchen Orten auch im Freien - sowie Distanzpflicht in der Gastronomie, an den Stränden und bei Veranstaltungen im Freien. Seit Tagen liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 landesweit bei mehr als 1200, am Donnerstag betrug das Tagesplus 1346 Fälle.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Koordinierungsrat

MINSK: Die Generalstaatsanwaltschaft in Belarus (Weißrussland) ermittelt gegen den neu geschaffenen Koordinierungsrat der Opposition. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, teilte die Behörde am Donnerstag in Minsk im Nachrichtenkanal Telegram mit. Das Gremium ziele auf eine Machtergreifung ab und wolle die nationale Sicherheit gefährden, hieß es zur Begründung. Im Falle einer Verurteilung drohen für solche Anschuldigungen in Belarus bis zu fünf Jahren Haft. Lukaschenko hatte den Koordinierungsrat zuvor bereits für illegal erklärt und angekündigt, ihn aufzulösen.

Die Opposition unter der Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja hatte sich nach der umstrittenen Wahl zu einem Rat zusammengeschlossen, um nach eigenen Angaben eine friedliche Machtübergabe vorzubereiten. Unter den Mitgliedern sind auch die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch und der Chef des Menschenrechtszentrums Wesna, Ales Beljazki.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor anderthalb Wochen kommt es in der früheren Sowjetrepublik jeden Tag zu Protesten. Viele sehen Tichanowskaja als die wahre Siegerin. Die Wahlkommission hatte aber Lukaschenko 80,1 Prozent der Stimmen zugesprochen. Der Koordinierungsrat hatte am Mittwoch bei seiner ersten Sitzung eine Resolution für den Wandel in Belarus verabschiedet.

Sprecher: «Bizarrer, religiöser Wahn» bei Angreifer von Berlin

BERLIN: Bei dem Angreifer von der Berliner Stadtautobahn gehen die Ermittler von einem «bizarren, religiösen Wahn» aus. Dies habe eine psychiatrische Begutachtung des 30-Jährigen Irakers ergeben, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Donnerstag.

Wegen der psychischen Erkrankung sei eine Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen. Der Mann sei im Maßregelvollzug, dem Haftkrankenhaus, untergebracht. Zu dem Anschlag mit einem Auto am Dienstagabend in Deutschlands Hauptstadt mit mehreren Verletzten habe er sich bislang nicht geäußert.

Die Ermittler gehen bei den gezielten Kollisionen von einer islamistischen Tat aus. Deshalb führt die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen. Der 30-Jährige hatte demnach an drei Stellen der Stadtautobahn mit Absicht Fahrzeuge gerammt und besonders Jagd auf Motorräder gemacht. Sechs Menschen waren verletzt worden, drei davon schwer. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes in mindestens drei Fällen.

Mutmaßlicher Kriegsverbrecher nach 23 Jahren gefasst

FRANKFURT/MAIN: 23 Jahre nach seiner Verurteilung in Kroatien ist ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus dem früheren Jugoslawien am Frankfurter Flughafen verhaftet worden.

Wie die deutsche Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 55-jährige, der die US-Staatsangehörigkeit hat, am Montag auf dem Weg von Chicago nach Belgrad, als ihn Fahnder der Bundespolizei verhafteten.

Der ehemalige jugoslawische Staatsbürger sei wegen Straftaten gegen die Menschlichkeit und internationales Völkerrecht mit europäischem Haftbefehl gesucht worden. Laut Polizei soll er während des Kroatienkrieges 1993 als Armee-Angehöriger der selbst ernannten «Republik Serbische Krajina» einen Zivilisten getötet haben. 1997 sei er in Kroatien zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Nun soll er nach Kroatien ausgeliefert werden.

17 Tote bei Unwettern

ISLAMABAD: In Pakistan sind bei tagelangem Starkregen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Die Toten und Verletzten in der östlichen Stadt Lahore wurden vor allem aus Gebäuden geborgen, deren Dächer in Folge der Regenfälle eingestürzt waren. Es werden weitere Opfer befürchtet, wie ein Sprecher der Rettungsdienste am Donnerstag sagte.

In den kommenden Tagen werden auch für den Süden erneut schwere Regenfälle erwartet. Bereits in den vergangenen Wochen gab es durch Sturzfluten in den südlichen Provinzen Sindh und Baluchistan sowie in der Millionenmetropole Karatschi viele Tote. Brücken und Straßen wurden beschädigt.

Der meteorologische Dienst in Pakistan sagte für diese Monsunzeit bereits 20 Prozent mehr Regen und Überschwemmungen in den Städten voraus und bat die Behörden, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Klimaexperten beobachten in Pakistan seit Jahren eine Zunahme der Wetterextreme durch die globale Erwärmung.

Ein Toter bei großem Migranten-Ansturm auf spanische Afrika-Exklave

MADRID: Beim bisher größten Migranten-Ansturm des Jahres auf die spanische Nordafrika-Exklave Melilla ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Afrikaner sei am Donnerstag an natürlichen Ursachen gestorben, teilte die Vertretung des spanischen Innenministeriums in Melilla mit.

Rund 300 Menschen hätten am Mittwoch gegen sechs Uhr morgens von Marokko aus versucht, die sechs Meter hohen doppelten Grenzzäune zu überwinden und trotz des Widerstandes der Grenzpolizei gewaltsam auf spanisches Territorium zu gelangen. Etwa 30 von ihnen sei dies gelungen. Acht Migranten und drei Beamte der Polizeieinheit Guardia Civil seien dabei leicht verletzt worden.

Spanien hat in Nordafrika zwei Exklaven, die beide von Marokko beansprucht werden: Ceuta an der Meerenge von Gibraltar und das 250 Kilometer weiter östlich gelegene Melilla. In der Nähe beider Gebiete harren Zehntausende Afrikaner vorwiegend aus Ländern südlich der Sahara auf eine Gelegenheit, in die EU zu kommen. Mutmaßlich wegen der Corona-Pandemie hatte es in den vergangenen Monaten vergleichsweise nur wenige solcher Aktionen gegeben. Den größten Ansturm der letzten Zeit gab es im April, als mehr als 200 Migranten versucht hatten, nach Melilla zu kommen.

Iran präsentiert neue Rakete, Ruhani bestreitet Bedrohung

TEHERAN: Der Iran hat anlässlich des nationalen Tages der Verteidigungsindustrie eine neue ballistische Rakete präsentiert, die nach dem von den USA getöteten General Ghassem Soleimani benannt wurde. In Anwesenheit von Präsident Hassan Ruhani wurde zudem ein neuer Marschflugkörper vorgestellt. Außerdem wurden die Produktion von Motoren für den im Land hergestellten Kampfjet «Odsch» (Zenit) sowie Errungenschaften der heimischen Drohnentechnologie bekanntgegeben. Details zu den Raketen wurden in den ersten Berichten nicht genannt.

«Die Projekte der iranischen Verteidigungsindustrie dienen lediglich der Verteidigung der eigenen Grenzen und stellen keine Gefahr für andere Länder dar», sagte Ruhani im Staatsfernsehen. Der Iran wolle weder andere Länder angreifen noch sie besetzen. Soleimani war am 3. Januar bei einem Besuch im Nachbarland Irak am Bagdader Flughafen von den USA mit einem Raketenangriff getötet worden.

Im Westen besteht die Sorge, dass iranische Mittelstreckenraketen jeden Teil Israels treffen könnten. Dabei wird die Gefahr einer künftigen Bestückung der Raketen mit Atomsprengköpfen nicht ausgeschlossen. Der Gottesstaat hat diverse Mittelstreckenraketen, die eine Reichweite von 2000 bis 2200 Kilometern haben sollen. Das Land behauptet, in der Lage zu sein, die Reichweite jederzeit zu erhöhen. Allerdings können die behaupteten militärischen Fähigkeiten nicht unabhängig verifiziert werden.

Tui spricht mit Betriebsräten über Schließung von Reisebüros

HANNOVER: Tui verhandelt mit dem Betriebsrat über die Schließung zahlreicher Reisebüros in Deutschland. Genaue Zahlen zu den betroffenen Standorten und Mitarbeitern nannte das Unternehmen am Donnerstag noch nicht. «Die Gespräche laufen jetzt», sagte ein Sprecher in Hannover. Nach Informationen des Touristik-Fachblatts «fvw» soll es um bis zu 60 von etwa 450 Tui-Büros in der Bundesrepublik gehen, die bis Ende September des kommenden Jahres dichtgemacht werden könnten.

Wegen der häufigeren Nutzung von Online-Buchungen haben viele stationäre Reisebüros schon seit längerem zu kämpfen, ebenso bei anderen Anbietern. Dies wurde durch die eingebrochene Nachfrage zu Beginn der Corona-Krise noch einmal verschärft. Die Tui hatte aber bereits zuvor angekündigt, ihren Vertrieb grundlegend umzubauen.

Konzernchef Fritz Joussen setzt vor allem auf digitale Plattformen und einen stärkeren Direktkontakt zu den Kunden, auch über neue Apps. «Heute gilt «online first», das ist ziemlich klar», meinte er jüngst bei der Vorstellung der Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In anderen Ländern wie Großbritannien treffen die geplanten Kürzungen die klassischen Reisebüros noch weitaus härter. Auch in Skandinavien geht das Buchungsverhalten vieler Kunden klar in Richtung Internet.

Peking: USA und China wollen wegen Handelsstreit telefonieren

PEKING: Die USA und China wollen wegen ihres langjährigen Handelsstreits nach chinesischen Angaben nun doch wieder miteinander reden. Die beiden Länder hätten sich auf ein Telefongespräch verständigt, teilte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag in Peking mit. Ein konkreter Zeitpunkt wurde nicht genannt. Eigentlich waren Gespräche für vergangenes Wochenende vorgesehen, um die Überprüfung eines Handelsdeals vorzunehmen. Das Treffen wurde aber abgesagt.

Der Handelsstreit zwischen den beiden Wirtschaftsmächten hatte sich zuletzt in einen Technologiestreit gewandelt. Die USA waren scharf gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei und die bekannte Social-Media-App Tiktok vorgegangen. Angespannt ist das Verhältnis auch wegen der Corona-Pandemie. Die US-Regierung wirft China vor, zu wenig gegen die Ausbreitung des Virus unternommen zu haben.

Erste Region hebt Strafmündigkeitsalter auf 14 Jahre an

CANBERRA: In Australien hat erstmals eine Region die Anhebung des Strafmündigkeitsalters von Kindern von 10 auf 14 Jahre beschlossen. Die gesetzgebende Versammlung im Australian Capital Territory (ACT), das die Hauptstadt Canberra umgibt, stimmte am Donnerstag nach einer Kampagne von Rechtsexperten für einen solchen Antrag. Damit wird die Gesetzgebung in der Region den UN-Standards angepasst. In den anderen Bundesstaaten und Territorien Australiens können Kinder ab zehn Jahren aber zunächst weiter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

«Mit zehn Jahren gehören Kinder nicht ins Gefängnis», twitterte ACT-Grünen-Politiker Shane Rattenbury. Nach Angaben des nationalen Instituts für Gesundheit und Soziales wurden 2019 etwa 570 Kinder unter 14 Jahren in Jugendhaft genommen - zwei Drittel stammen aus indigenen Bevölkerungsgruppen. Sie können von der Polizei festgenommen, in Untersuchungshaft genommen und von Gerichten zu Gefängnisstrafen verurteilt werden. Der Direktor der Aborigine-Jugendvereinigung Gugan Gulwan, Kim Davison, sprach von einem «ersten Schritt, um unsere Kinder aus dem gefährlichen Treibsand des Strafrechtssystems herauszuhalten».

Auch in anderen Regionen wird eine Anhebung des Alters auf 14 Jahre bereits diskutiert, um Australien mit den Vorgaben der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes in Einklang zu bringen. In Deutschland gilt bereits seit 1953 ein Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren.

Sturm über Irland: Etwa 200.000 Haushalte ohne Strom

CORK: Ein schwerer Sturm hat in Teilen Irlands Überschwemmungen verursacht und Hunderttausende Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Besonders betroffen waren der Süden und Westen des Landes, wie der irische Fernsehsender RTE am Donnerstag berichtete. Schon zuvor hatte die Feuerwehr etwa in der Stadt Cork an die Menschen appelliert, sich vorsichtshalber mit Taschenlampen auszurüsten und Mobiltelefone aufzuladen.

Sturm «Ellen» ließ auch Bäume umstürzen; etliche Straßen im Land waren am Morgen blockiert. Der Energieversorger ESB Networks teilte im Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Stromversorgung von knapp 200.000 Haushalten und Geschäften unterbrochen sei.

13 Sicherheitskräfte nach Gefechten getötet

KABUL: Im Norden Afghanistans sind bei nächtlichen Gefechten mindestens 13 Sicherheitskräfte getötet worden. Bei dem mutmaßlichen Taliban-Angriff auf regierungstreue Milizen in der Provinz Tachar seien vier weitere Männer verwundet worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Provinz Tachar ist schwer umkämpft; vor einer Woche brannten Unbekannte in der Provinzhauptstadt Taloghan zudem eine große Schule nieder.

Trotz geplanter Friedensgespräche der afghanischen Regierung mit den militant-islamistischen Taliban geht der Konflikt im Land brutal weiter. Noch immer ist kein Termin für den Beginn der Verhandlungen in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar, bekannt. Präsident Aschraf Ghani forderte die Taliban in einer Fernsehansprache am Donnerstag erneut zu einer Reduzierung der Gewalt auf.

Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet, das einen Abzug der internationalen Truppen vorsieht. Im Gegenzug sollen die Taliban garantieren, dass von Afghanistan keine Terrorgefahr ausgeht. Das Abkommen verpflichtete die Taliban auch zu Friedensgesprächen mit der Regierung; dafür war ein Gefangenenaustausch zur Vertrauensbildung vereinbart worden.

Obama warnt Wähler: Lasst Euch nicht Eure Demokratie wegnehmen

MILWAUKEE/PHILADELPHIA: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump als Gefahr für die Demokratie dargestellt. Bei seiner Rede zum Parteitag der US-Demokraten warnte Obama die Wähler am Mittwochabend (Ortszeit), dass Trumps Regierung ihnen die Ausübung des Wahlrechts erschweren könnte. «So gewinnen sie», sagte Obama in Philadelphia. «So verkümmert eine Demokratie, bis es gar keine Demokratie mehr ist. Wir können das nicht zulassen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Macht wegnehmen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Demokratie wegnehmen.»

Obama warf Trump in seiner Rede Versagen vor. Seine Rede war ein ungewöhnlich scharfer Angriff eines ehemaligen Präsidenten auf den Amtsinhaber. Obama sagte, es handele sich nicht um normale Zeiten, deshalb wolle er so deutlich wie möglich darüber sprechen, was bei der Wahl am 3. November auf dem Spiel stehe.

Russische Opposition: Nawalny bewusstlos im Krankenhaus

MOSKAU: Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Sprecherin mit Vergiftungserscheinungen bewusstlos auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus. Sie teilte dies am Donnerstagmorgen bei Telegram mit. Eine offizielle Bestätigung der Behörden gab es zunächst nicht. Ein Flugzeug mit dem 44-Jährigen an Bord sei in der sibirischen Großstadt Omsk zwischengelandet, dann sei Nawalny ins Krankenhaus gebracht worden. Auf den prominenten Anti-Korrutions-Kämpfer hatte es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge gegeben.

Nach Angaben seiner Sprecherin hat er womöglich einen vergifteten Tee getrunken. Das Flugzeug mit Nwalny an Bord sei am Donnerstag auf dem Weg von Tomsk nach Moskau in Omsk wegen des Notfalls gelandet, teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch mit. Er habe sich unterwegs schlecht gefühlt. Er habe eine Vergiftung, sagte sie. Tee sei das einzige gewesen, was er zu sich genommen habe.

Nawalny ist der führende Kopf der liberalen Opposition. Er musste vor einem Jahr während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. In Russland waren mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema - vor allem in Flugzeugen.

Vize-Kandidatin Harris wirbt mit Botschaft der Einheit für Biden

WASHINGTON: Die Vize-Kandidatin der US-Demokraten bei der Präsidentschaftswahl, Kamala Harris, hat mit einer Botschaft der Hoffnung und Einheit für die Wahl des designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden geworben. «Wir müssen einen Präsidenten wählen, der etwas anderes, etwas besseres bringt», sagte Harris am Mittwochabend (Ortszeit) in Wilmington (Delaware) beim Parteitag der Demokraten. «Einen Präsidenten, der uns alle - Schwarze, Weiße, Latinos, Asiaten, Indigene - zusammenbringt, um die Zukunft zu erreichen, die wir uns gemeinsam wünschen.» Sie fügte hinzu: «Lasst uns mit Hoffnung kämpfen.»

Mit Blick auf den republikanischen Präsidenten Donald Trump sagte Harris: «Donald Trumps Führungsversagen hat Leben und Lebensgrundlagen gekostet.» Sie fügte hinzu: «Wir sind an einem Wendepunkt angelangt. Das ständige Chaos macht uns hilflos. Die Inkompetenz macht uns Angst.» Harris verwies am Mittwoch darauf, dass das Corona-Virus Angehörige von Minderheiten besonders hart trifft. «Das ist kein Zufall. Das ist die Folge von strukturellem Rassismus.» Sie fügte hinzu: «Und lassen Sie uns eines klarstellen - es gibt keinen Impfstoff gegen Rassismus. Wir müssen die Arbeit machen.»

Zuvor hatte Harris formell die Nominierung als Bidens Vize-Kandidatin angenommen. Ex-Vizepräsident Biden (77), der gegen Trump (74) antreten wird, hatte sich vergangene Woche für Harris als Vize-Kandidatin entschieden und damit eine historische Wahl getroffen. Im Fall eines Wahlsiegs wäre die heute 55-Jährige die erste Frau und Schwarze im Vizepräsidentenamt.

Harris nimmt Nominierung als Vize-Kandidatin an

WILMINGTON: Kamala Harris hat die Nominierung der US-Demokraten angenommen und ist nun offiziell die Vize-Kandidatin an der Seite von Joe Biden für die Wahl gegen US-Präsident Donald Trump. Sie akzeptiere die Nominierung, sagte die kalifornische Senatorin am Mittwochabend (Ortszeit) in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware bei ihrer bislang wichtigsten politischen Rede im Rahmen des virtuell abgehaltenen Parteitags der US-Demokraten.

Biden hatte vergangene Woche bekanntgegeben, die 55-Jährige bei einem Wahlsieg zu seiner Stellvertreterin machen zu wollen, und damit eine historische Entscheidung getroffen. Harris wäre die erste Frau und Schwarze im Vizepräsidentenamt.

Obama wirft US-Präsident Trump Versagen vor

PHILADELPHIA: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump Versagen vorgeworfen. «Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend», sagte Obama bei seiner Rede im Rahmen des virtuellen Parteitags der Demokraten am Mittwochabend (Ortszeit) von Philadelphia aus. Obama sprach mit Blick auf die Wahl am 3. November eine düstere Warnung aus: «Diese Regierung hat gezeigt, dass sie unsere Demokratie niederreißen wird, wenn das nötig ist, um zu gewinnen.»

Obama hat sich mit Kritik an seinem Nachfolger bislang zurückgehalten. Generell ist es nicht üblich, dass ein Ex-Präsident den Amtsinhaber scharf kritisiert. Er verteidigte dies: «Es ist keine normale Zeit. Also möchte ich heute Abend so deutlich, wie ich kann, darüber sprechen, was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht.» Es gehe um die Demokratie, warnte Obama. Was in den kommenden 76 Tagen passiere, werde sich auf die folgenden Generationen auswirken.

Obama warb für den demokratischen Herausforderer Trumps, seinen damaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Er und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris glaubten daran, dass niemand - auch nicht der Präsident - über dem Gesetz stehe, «und dass kein Amtsträger - auch nicht der Präsident - sein Amt nutzen sollte, um sich selbst oder seine Anhänger zu bereichern».

Pelosi bescheinigt Trump Respektlosigkeit gegenüber Frauen

WASHINGTON: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat US-Präsident Donald Trump «Respektlosigkeit gegenüber Fakten, gegenüber Arbeiterfamilien und insbesondere gegenüber Frauen» bescheinigt. Das spiegele sich nicht nur in seinem Verhalten, sondern auch in seiner Politik wider, sagte Pelosi (80) am Mittwochabend (Ortszeit) in ihrem Beitrag für den Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin). «Aber wir wissen, was er nicht weiß: Dass Amerika erfolgreich ist, wenn Frauen erfolgreich sind.» Pelosi rief zur Wahl des designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und von dessen Vize-Kandidatin Kamala Harris auf.

Pelosi kündigte an, die Demokraten würden bei der Wahl im November ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus ausbauen und den Senat von den Republikanern zurückerobern. Außerdem würden Biden und Harris ins Weiße Haus gewählt werden. Ex-Vizepräsident Biden (77) war am Dienstag bei dem weitgehend virtuellen Parteitag offiziell als Kandidat der Demokraten bei der Wahl im November nominiert worden. Der Republikaner Trump (74) bewirbt sich um eine zweite Amtszeit.

«Habe Stimme nicht verloren» - Attentatsopfer ruft zu Biden-Wahl auf

MILWAUKEE: Die demokratische US-Politikerin Gabrielle Giffords, die 2011 als Abgeordnete bei einem Attentat schwer verletzt wurde, hat für die Wahl von Joe Biden geworben. In ihrer Rede beim Parteitag der US-Demokraten, die nach Angaben der «New York Times» die längste war, die sie seit dem Attentat gehalten hat, verknüpfte sie ihr persönliches Schicksal mit dem des Landes: Worte habe sie einst leicht gefunden. «Heute kämpfe ich mit der Rede. Aber ich habe meine Stimme nicht verloren», sagte sie. Jeder müsse die Stimme erheben, auch wenn man kämpfen müsse, die Worte zu finden.

Joe Biden tritt für die Demokraten im November gegen US-Präsident Donald Trump an. «Wir stehen an einem Scheideweg. Wir können die Schießereien weitergehen lassen oder wir können handeln», sagte Giffords. «Wir können unsere Familien beschützen, unsere Zukunft. Wir können wählen. Wir können auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.» Biden müsse gewählt werden, mahnte sie. «Er war für mich da, er wird auch für euch da sein», versprach sie.

Giffords wurde im Januar 2011 bei einem Bürgertreff in einem Einkaufszentrum in Tucson (Arizona) durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Der geistig gestörte Täter tötete sechs Menschen. Beim Parteitag, der wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell abgehalten wurde, kamen auch andere Betroffene von Waffengewalt zu Wort.