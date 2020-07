Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Bahn testet erstmals Digitale Automatische Kupplung im Güterverkehr

BERLIN: Die Deutsche Bahn testet in den kommenden Monaten erstmals die sogenannte Digitale Automatische Kupplung (DAK) im Schienen-Güterverkehr. An den Tests beteiligen sich fünf weitere staatliche und private Güterverkehrsunternehmen unter anderem aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich. Die zuständige DB-Vorständin Sabina Jeschke sprach von einer «Revolution für den Güterverkehr», wenn die Technik einmal in ganz Europa eingeführt sei.

Die Einführung der Kupplung gilt als wichtiger technischer Schritt, um etwa in Deutschland den Anteil der Schiene am gesamten Güterverkehr von derzeit 19 auf 25 Prozent in den nächsten zehn Jahren zu steigern. Derzeit müssen Güterwaggons noch per Hand aneinander gekoppelt und kontrolliert werden. Das ist teuer, zeitaufwendig und nicht ungefährlich. Mit der DAK soll dieser Aufwand deutlich reduziert werden.

Die Tests sollen von Juli dieses Jahres bis Dezember 2022 laufen. Zunächst sei geplant, zwölf Güter- und Kesselwagen mit den Kupplungen von vier verschiedenen Herstellern auszustatten. In einem weiteren Schritt soll dann ein doppelt so langer Zug mit nur einem dieser Anbieter getestet werden. Mit 13 Millionen Euro finanziert das Projekt der Bund.

Saudi-Arabiens König Salman an Gallenblase operiert

RIAD: Saudi-Arabiens König Salman ist nach offiziellen Angaben «erfolgreich» an der Gallenblase operiert worden.

Der 84-jährige Monarch werde nun noch einige Zeit im Krankenhaus verbringen, teilte der saudische Hof nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag mit. Der Gesundheitszustand des Königs ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Vor drei Jahren hatte König Salman viele Kompetenzen an seinen Sohn übergeben, Kronprinz Mohammed bin Salman.

18 Verletzte nach Explosion im Nordwesten Pakistans

ISLAMABAD: Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind mindestens 18 Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in einem mehrheitlich schiitisch geprägten Viertel der Stadt Parachinar in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, wie ein Behördenvertreter am Donnerstag mitteilte. Vermutet wird, dass die Explosion mit einem Sprengsatz ausgelöst wurde. Zwei Menschen sollen sich in kritischem Zustand befinden.

Parachinar liegt nur etwa 20 Kilometer von der Grenze zu Afghanistan entfernt und zählte früher zu den teilautonomen Stammesgebieten unter Bundesverwaltung, bis das Gebiet 2018 mit Khyber Pakhtunkhwa zusammen gelegt wurde. Die Gegend war mehrfach Ziel von Terrorattacken durch Extremisten wie die pakistanischen Taliban oder Al-Kaida. Sunnitische Extremisten bekämpfen Schiiten als Abtrünnige.

Goalballer Feistle heiratet US-Nationalspielerin und heißt nun Dennis

DÜREN: Goalball-Nationalspieler Michael Feistle hat am Mittwoch die US-Nationalspielerin Amanda Dennis geheiratet und deren Namen angenommen. Der 27-Jährige aus Düren, der für Rostock spielt und als einer der besten Goalballer der Welt gilt, heißt somit ab sofort Michael Dennis. Das Paar wohnt zusammen in Berlin, Amanda Dennis wird weiterhin für die USA spielen. Ursprünglich wollte das sehbehinderte Paar, das sich seit 2011 kennt und seit 2018 zusammen ist, nach den Paralympics in Tokio heiraten. Doch die wurden ins Jahr 2021 verschoben. Amanda Dennis hatte bei den Spielen 2016 in Rio mit den USA Bronze im Klingelball-Spiel gewonnen, ihr Mann wurde 2018 Vize-Weltmeister und im Vorjahr Europameister.

Schon einen Tag nach der standesamtlichen Hochzeit in Düren musste der frisch gebackene Ehemann ins Trainingslager nach Kienbaum. «Schon etwas verrückt, aber unter Sportlern hat man für sowas Verständnis», sagte er: «Immerhin war unser Coach Johannes Günther gnädig, und ich habe wegen meiner Hochzeit einen halben Tag des Trainingslagers erlassen bekommen.»

Westafrikanische Vermittlungsrunde im Krisenstaat Mali startet

BAMAKO: Angesichts neuer Protestaufrufe gegen Malis Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta hat in dem Krisenstaat eine Vermittlungsrunde fünf westafrikanischer Staatschefs begonnen. Sie trafen am Donnerstag in der Hauptstadt Bamako ein, um nach gewalttätigen Protesten mit zahlreichen Toten und Verletzten eine Kompromisslösung auszuloten. Geplant sind Gespräche mit Keïta und Imam Mahmoud Dicko, der eine einflussreiche politisch-religiöse Oppositionsgruppierung anführt und der Anführer der Protestbewegung ist. Eine Lösung des Konflikts gilt auch als wichtig für den Kampf gegen islamistische Terrorgruppen im Norden des Landes.

In Mali - sowie anderen Ländern der Sahelzone - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. In dem Land sind auch deutsche Soldaten als Teil der UN-Stabilisierungsmission Minusma sowie der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali im Einsatz, wegen der Pandemie ruht EUTM Mali aber praktisch.

Die Opposition im Lande fordert den Rücktritt des Präsidenten, dessen Mandat eigentlich erst in drei Jahren endet. Seine Popularität war angesichts von Vorwürfen rund um Korruption und Wahlmanipulationen stark gesunken. Eine Beteiligung an einer Regierung der nationalen Einheit lehnt die Opposition, die seit Juni wiederholt zu Protestkundgebungen aufrief, bisher ab. Die Vermittler des westafrikanischen Staatenbündnisses Ecowas lehnen die Rücktrittsforderungen bisher ab.

Angst vor der Abspaltung? Boris Johnson besucht Schottland

KIRKWALL: Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt ist der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag nach Schottland gereist. Zum Auftakt traf er auf den Orkney-Inseln ein. Berichten zufolge sorgt sich der konservative Regierungschef um die Einheit seines Landes. Umfragen in den vergangenen Wochen hatten ergeben, dass sich eine knappe Mehrheit der Schotten inzwischen für die Abspaltung vom Vereinigten Königreich ausspricht.

Grund dafür ist nach Ansicht des Wahlforschers John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow auch, dass Johnsons Umgang mit der Coronavirus-Pandemie als vergleichsweise schlecht wahrgenommen wird. In der BBC hob der Regierungschef die Verdienste der Zentralregierung im Kampf gegen die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie hervor. Als Beispiel nannte er die Übernahme von Gehaltszahlungen beurlaubter Arbeitnehmer durch London. «Ich denke, die Verdienste der Union sind sehr, sehr groß», sagte Johnson mit Blick auf die eigene Arbeit.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon von der Schottischen Nationalpartei SNP begrüßte den Besuch des Premiers. Johnsons Präsenz unterstreiche eines der Hauptargumente für die schottische Unabhängigkeit, so die Politikerin per Twitter. Das sei die Fähigkeit, eigene Entscheidungen in dem Landesteil zu treffen.

Ex-Botschafter soll in Paris wegen sexueller Übergriffe vor Gericht

PARIS: Wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe soll dem ehemaligen Botschafter des Vatikans in Frankreich der Prozess gemacht werden. Das Verfahren gegen den früheren Erzbischof Luigi Ventura werde am 10. November vor dem Strafgericht in Paris beginnen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Behörde hatte nach verschiedenen Vorwürfen im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen den 75-jährigen Italiener eingeleitet.

Dem hochrangigen katholischen Ex-Diplomaten werden sexuelle Übergriffe in mehreren Fällen zur Last gelegt. Zunächst wurde er beschuldigt, während eines Festakts im Pariser Rathaus einen anderen Mann sexuell angegangen zu haben. Anschließend meldeten sich weitere Männer und erhoben Vorwürfe. Venturas Immunität wurde schließlich aufgehoben. Papst Franziskus akzeptierte seinen Rücktritt Ende vergangenen Jahres. Berichten zufolge kehrte Ventura bereits im vergangenen Herbst wieder nach Rom zurück.

Missbrauchsskandale plagen die katholische Kirche seit Jahren. Erst im Frühjahr hatte der Papst das Rücktrittsgesuch des Lyoner Erzbischofs, Kardinal Philippe Barbarin, angenommen. Barbarin war Ende Januar von einem französischen Berufungsgericht im Prozess um die Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen freigesprochen worden. Dennoch reichte er sein Rücktrittsgesuch ein.

Anzeigenschwund in Corona-Krise bringt Twitter unter Druck

SAN FRANCISCO: Sinkende Werbeeinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie setzen Twitter zu - obwohl die Nutzerzahlen kräftig steigen. Im zweiten Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 683 Millionen US-Dollar (590 Mio Euro), wie der Kurznachrichtendienst am Donnerstag in San Francisco mitteilte. Grund war vor allem, dass Anzeigenkunden sich in der Krise zurückhielten.

Die Werbeerlöse - Twitters mit Abstand wichtigste Geldquelle - brachen um 23 Prozent auf 562 Millionen Dollar ein. Unterm Strich stand ein Verlust von 1,2 Milliarden Dollar, was jedoch hauptsächlich an einem hohen negativen Steuereffekt lag. Das Betriebsergebnis geriet mit 124 Millionen Dollar in die roten Zahlen. Im Vorjahr hatte es hier noch einen Gewinn von 76 Millionen Dollar gegeben.

Vorstandschef Jack Dorsey betonte indes, dass sich Twitter großer Beliebtheit erfreue und abgesehen von der Finanzlage sehr starkes Wachstum verzeichne. So nahm die Zahl der täglichen Nutzer um mehr als ein Drittel auf 186 Millionen zu, womit das Unternehmen seine bislang stärkste jährliche Wachstumsrate erreichte. Das kam bei Anlegern gut an, die Aktie legte vorbörslich zunächst kräftig zu.

EZB setzt Strategieüberprüfung fort: Meinungsaustausch im Oktober

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter wollen ihre durch die Corona-Krise ausgebremste Überprüfung der geldpolitischen Strategie im Herbst fortsetzen. Für den 21. Oktober 2020 ist nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag nun unter dem Motto «Die EZB hört zu» der ursprünglich bereits für Ende März geplante Meinungsaustausch mit regionalen Organisationen, Verbraucherverbänden sowie Sozialpartnern auf europäischer Ebene vorgesehen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der Chefvolkswirt der Notenbank, Philip R. Lane, werden in dem live im Internet übertragenen Format Rede und Antwort stehen.

Die EZB hatte Anfang dieses Jahres beschlossen, eine umfassende Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie auf den Weg bringen. Die Notenbank mit Sitz in Frankfurt will dabei ihre Formulierung von Preisstabilität ebenso unter die Lupe nehmen wie das geldpolitische Instrumentarium und ihre gesamte Kommunikation. Bürger sind aufgerufen, sich online im Portal «Die EZB hört zu» zu Wort zu melden.

Zum Zeitplan hatte Lagarde in der vergangenen Woche gesagt, mit einem Abschluss der Strategieüberprüfung sei in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu rechnen. Ursprünglich war das Ziel, bis Ende des laufenden Jahres zu Ergebnissen zu kommen.

Prüfer: Viele Branchen bitten nicht um Schutz vor Billig-Konkurrenz

BRÜSSEL: Kleine und mittlere Firmen nutzen möglicherweise viel zu selten die EU-Schutzinstrumente gegen unlauteren Wettbewerb aus Drittstaaten. Das Thema sei für viele Branchen Neuland, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Prüfbericht des Europäischen Rechnungshofs. Zu den Ausnahmen gehörten die Stahl- und die Chemiebranche.

Grundsätzlich kamen die Prüfer zu dem Schluss, dass Unternehmen in der EU gut gegen unlauteren Wettbewerb geschützt sind. Die zur Verfügung stehenden Instrumente wie Anti-Dumping-Zölle werden demnach von der zuständigen EU-Kommission gut genutzt. In der Regel könne die Behörde aber nur nach Beschwerden von betroffenen Branchen oder Unternehmen tätig werden, erklärten die Prüfer.

Als Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von Handelsschutzmaßnahmen werden in dem Bericht die Sonderzölle auf den Import von chinesischen Elektrofahrrädern genannt. «Ohne sie wäre die Herstellung in Europa wahrscheinlich eingestellt worden», heißt es. Auch für die europäische Stahlindustrie seien handelspolitische Schutzinstrumente eine wichtige Stütze.

Neue Geiselnahme in der Ukraine: Autodieb flüchtet mit Polizisten

POLTAWA: Nur wenige Tage nach einer Geiselnahme in der Ukraine hat ein Mann nach einer Polizeikontrolle Einsatzkräfte in seine Gewalt gebracht. Der Mann habe am Donnerstagmorgen in der Großstadt Poltawa versucht, ein Auto zu stehlen, teilte Vize-Innenminister Anton Geraschtschenko in Kiew mit. Als die Einsatzkräfte ihn festhalten wollten, habe er mit einer Handgranate einen Polizisten in der Zentralukraine bedroht. Nach ersten Verhandlungen sei die Geisel gegen den lokalen Chef der Kriminalpolizei ausgetauscht worden. Daraufhin habe der Verdächtige ein gefordertes Fluchtauto bekommen und sei mit der neuen Geisel Richtung Kiew geflüchtet. Er werde von der Polizei verfolgt, hieß es. Poltawa liegt rund 350 Kilometer östlich von der Hauptstadt entfernt.

Am Dienstag hatte ein schwer bewaffneter Mann die Ukraine in Atem gehalten, als er 13 Menschen stundenlang in einem Bus als Geiseln festhielt. Erst als Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich in dem Fall intervenierte, gab der Mann auf. Selenskyj war auf die Forderungen des Geiselnehmers eingegangen und hatte ein kurzes Video auf Facebook veröffentlicht. Darin warb der Staatschef, die US-Dokumentation «Earthlings» über Tierschutz aus dem Jahr 2005 anzuschauen. Deshalb warfen ihm viele vor, so Trittbrettfahrer zu derartigen Taten zu ermutigen.

Mehr als 700 Menschen und viele Tiere sterben bei Monsun in Südasien

NEU DELHI: Wegen des starken Monsunregens in Südasien sind in diesem Jahr bisher mehr als 700 Menschen gestorben. Seit Beginn der Monsunzeit Ende Mai ertranken sie beispielsweise oder wurden bei Erdrutschen getötet, wie Behörden mitteilten. Besonders betroffen ist unter anderem der Kaziranga-Nationalpark in Nordostindien, wo gefährdete indische Panzernashörner leben. Einige von ihnen sind unter den insgesamt mindestens 120 Tieren, die dort nach Behördenangaben starben. Außerdem sind in Südasien Millionen Menschen vom Monsun betroffen, weil etwa ihre Häuser zerstört wurden und ganze Dörfer unter Wasser stehen.

Starken Monsunregen gibt es in der Region jedes Jahr - gewöhnlich von Juni bis September. Zwar ist der Regen für die Landwirtschaft lebenswichtig, er richtet aber auch immer wieder großen Schaden an. Wissenschaftler warnen, dass starker Regen zugenommen hat, unter anderem wegen des Klimawandels.

In Indien starben während dieses Monsuns bislang mindestens 571 Menschen, in Nepal mindestens 123 und in Bangladesch mindestens 25, wie örtliche Behörden mitteilten.

Leichte Entspannung im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer

ATHEN: Im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer gibt es noch keine Entwarnung. Lediglich sei die Lage «nicht mehr so gefährlich wie vor zwei Tagen», sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Nach wie vor befänden sich zahlreiche Schiffe der türkischen Kriegsmarine in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer südlich der griechischen Inseln Rhodos, Kreta und Megisti (Kastelorizo). Wie das griechische Staatsfernsehen (ERT) berichtete, seien auch zahlreiche Schiffe der griechischen Marine in diesen Regionen unterwegs.

Die leichte Entspannung führen griechische Medien auf eine Vermittlung der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zurück. Das Büro von Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte am Mittwoch mitgeteilt, der griechische Premier habe Merkel über die Gründe dieser Bewegungen telefonisch informiert. Merkel habe zudem auch mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gesprochen.

Griechenland hatte in den vergangenen Monaten die Türkei davor gewarnt, Schiffe zur Suche nach Erdgas in die Region zu entsenden. Die Suche der Türkei nach Erdgas zu südlich der griechischen Inseln nach Erdgas ist aus griechischer Sicht illegal, weil diese Region zur sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone des EU-Landes gehören. Auch die EU hat am Mittwoch diese türkischen Aktionen verurteilt und Ankara aufgefordert sie einzustellen. Nach türkischer Lesart haben Inseln wie Kreta zwar Hoheitsgewässer, aber keine Ausschließliche Wirtschaftszone.

Drei Freunde auf Angeltour getötet - Verdächtige festgenommen

FROSTPROOF: Nach dem gewaltsamen Tod von drei Freunden auf einem Angelausflug im US-Bundesstaat Florida hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Einem mehrfach vorbestraften 26-Jährigen werde vorgeworfen, die drei Männer am Freitag nahe der Stadt Frostproof erschossen zu haben, sagte der Sheriff des Bezirks Polk, Grady Judd, am Donnerstag. Die Freundin des 26-Jährigen sowie dessen Bruder sollen demnach der Beihilfe zum Mord angeklagt werden.

Laut Polizei war der 26-Jährige mit seiner Freundin und seinem Bruder den späteren Opfern an einen See nahe Frostproof gefolgt. Dort habe der mutmaßliche Täter einen der drei Männer beschuldigt, seinen Wagen gestohlen und den Motor verkauft zu haben, und ihn angegriffen. Kurz darauf habe der 26-Jährige mehrfach auf die drei Männer geschossen.

Autofahrerin flüchtet vor Hornisse - Wagen rollt Straße runter

ANNWEILER: Voller Panik ist eine Autofahrerin in Deutschland vor einer Hornisse aus ihrem Wagen geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht.

Das Insekt sei durch das geöffnete Fenster in das Auto geflogen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 50-Jährige habe sich so sehr erschreckt, dass sie ihren Wagen verließ, ohne ihn abzusichern.

Das führerlose Auto rollte daraufhin in Annweiler (Rheinland-Pfalz) eine Straße hinunter, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Im weiteren Verlauf rollte der Wagen die Böschung wieder hinunter, stieß gegen eine Mauer und drückte mehrere Verkehrsschilder um. Letztlich kam das Auto in einem Grünstreifen zum Stehen. Da keine anderen Fahrzeuge oder Fußgänger unterwegs waren, entstand laut Polizei bei dem Unfall am Mittwochnachmittag nur Sachschaden.

Brandsätze an Gerichtsgebäude in US-Stadt Portland geworfen

PORTLAND: Bei neuen Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA sind an einem Bundesgerichtsgebäude in der Westküstenstadt Portland Feuerwerkskörper und andere Brandsätze über die Umzäunung geschleudert worden. Dabei sei es zu Bränden im Säulenvorbau gekommen, der zwischen dem Zaun und dem Bauwerk liege, schrieb die Polizei von Portland im Bundesstaat Oregon am späten Mittwochabend (Ortszeit). Mehr Einzelheiten gab sie nicht bekannt. Ein Reporter der Zeitung «New York Times» berichtete auf Twitter, Portlands Bürgermeister Ted Wheeler sei von Tränengas von Einsatzkräften des Bundes getroffen worden.

In Portland war es bei Protesten, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor knapp zwei Monaten begannen, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Zudem kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen am Gebäude eines Bundesgerichts. In einem ungewöhnlichen Schritt hatte die US-Regierung von Donald Trump gegen den erklärten Willen der lokalen Regierung Sicherheitskräfte nach Portland entsandt und ähnliche Schritte für weitere US-Metropolen angekündigt.

Am Mittwoch sagte der US-Präsident, «Hunderte» Beamte würden auch nach Chicago entsandt. Damit solle einer Welle der Gewalt in der Millionenmetropole begegnet werden, erklärte er im Weißen Haus. Dort habe es zuletzt eine «schockierende Explosion an Tötungen» und Gewaltverbrechen mit Schusswaffengebrauch gegeben. «Dieses Blutvergießen muss ein Ende haben», sagte Trump. «Wir haben keine andere Wahl, als uns einzumischen.» Um die Entsendung dieser Sicherheitskräfte ist zwischen der Trump-Regierung und Bürgermeistern mehrerer US-Städte ein Streit entbrannt.

EU-Ratspräsident Michel verteidigt Gipfelbeschlüsse

BRÜSSEL: EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zum Haushalt der Union und zum Milliardenprogramm gegen die Folgen der Corona-Pandemie verteidigt. Die europäische Reaktion auf die Gesundheitskrise sei umfassender als die der USA oder Chinas, sagte Michel am Donnerstag im Plenum des Europaparlaments in Brüssel. Er sei davon überzeugt, dass Europa damit seine Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt habe. «Wir haben schnell gehandelt und die Dringlichkeit erkannt», sagte Michel.

Nach einem gut viertägigen, zwischendurch immer wieder dem Scheitern nahen Verhandlungsmarathon hatten sich die 27 Mitgliedsstaaten bei einem Sondergipfel am frühen Dienstagmorgen auf einen Kompromiss im Umfang von 1,8 Billionen Euro geeinigt. Alle hätten gewisse Zugeständnisse machen müssen, sagte Michel im Plenum. Es sei das erste Mal in seinen fünf Jahren, zunächst als belgischer Premierminister und dann als Ratspräsident gewesen, dass ausführlich über Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte gesprochen worden sei. Das sei eine wichtige Etappe, sagte Michel.

Das EU-Parlament debattierte am Donnerstag die Beschlüsse des Sondergipfels und sollte eine entsprechende Resolution verabschieden. Das Parlament will das Haushalts- und Konjunkturpaket nachbessern. Kürzungen bei Forschung, Klimaschutz und Migrationspolitik sollen korrigiert werden. Zudem steht eine Klausel in der Kritik, die EU-Geld an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit koppeln soll.

Vermutete Clankriminalität - vier Männer festgenommen

DÜSSELDORF: Bei einer Razzia gegen Clankriminalität sind im Nordwesten Deutschlands am Donnerstagmorgen mehrere Objekte durchsucht und vier Männer festgenommen worden. Auslöser für die Ermittlungen war den Behörden zufolge die Entführung und Erpressung eines niederländischen Autohändlers.

Bei der Razzia seien Wohnungen und Firmen in Wuppertal, Solingen, Essen, Bielefeld und Düsseldorf im deutschen Land Nordrhein-Westfalen durchsucht worden, teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit. Die vier Männer im Alter zwischen 24 und 57 Jahren nahmen Spezialeinheiten der Polizei fest. Gegen sie lagen den Angaben zufolge Haftbefehle wegen des Verdachts auf erpresserischen Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Betrug vor. Die Beschuldigten sollen einem türkisch-arabischstämmigen Familienclan angehören.

Der Autohändler aus den Niederlanden hatte den Angaben zufolge ein Auto von den Beschuldigten kaufen wollen. Statt wie geplant den Wagen in Empfang zu nehmen, sei er um seine Anzahlung geprellt und anschließend nach Solingen verschleppt worden, um weiteres Geld zu erpressen. Die Ermittlungen dauern den Angaben von LKA und Staatsanwaltschaft zufolge an.

Israel verstärkt Truppen an der Grenze zum Libanon

TEL AVIV: Die israelische Armee verstärkt ihre Truppen an der Grenze zum Libanon. Die Entscheidung sei nach einer Bewertung der Lage erfolgt, teilte die Armee am Donnerstagmorgen mit. Weitere Infanteristen sollten dem Nord-Kommando zugewiesen werden.

Israelischen Medienberichten zufolge handelte es sich dabei um eine Reaktion auf eine Mitteilung der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, nach der bei einem mutmaßlichen Raketenangriff Israels in Syrien ein ranghohes Mitglied getötet worden. Bei einem Raketenangriff auf Einrichtungen südlich und westlich von Damaskus waren nach syrischen Angaben am späten Montagabend mindestens sieben Menschen verwundet worden.

Der Libanon befindet sich offiziell noch im Kriegszustand mit Israel. Die Hisbollah verfügt im Libanon unter anderem über einen politischen Flügel, der an der dortigen Regierung beteiligt ist. Ihr militärischer Arm wendet sich gegen den Nachbarn Israel und ist im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen im Einsatz. Deutschland hatte im Frühjahr ein Betätigungsverbot gegen die Hisbollah verhängt.

DOSB-Chef Hörmann: Olympia-Absage wäre Höchststrafe für Sportler

FRANKFURT/MAIN: Eine endgültige Absage der Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie wäre laut DOSB-Präsident Alfons Hörmann für die Sportler «die Höchststrafe». Der Deutsche Olympische Sportbund gehe aber von der Umsetzung im Jahr 2021 aus, aber verantwortungsvolles Management bedeute auch, «dass man sich mit alternativen Szenarien beschäftigt», sagte Hörmann im Interview auf sportbuzzer.de.

Eine Entscheidung müsse laut Hörmann bis spätestens Ende des ersten Quartals 2021 fallen. Am Ende werde die Weltgemeinschaft die Entscheidung fällen. «Wenn beispielsweise zahlreiche Länder ihren Athletinnen und Athleten verbieten, zu den Spielen zu reisen, oder Japan Menschen aus verschiedenen Nationen die Einreise verbieten müsste, werden die Spiele nicht stattfinden können», sagte der DOSB-Chef.

Laut Hörmann gehe der Schaden durch die Pandemie «bis in den Milliardenbereich». Der Dominoeffekt werde wohl erst 2021 deutlicher erkennbar werden. «Von verschiedenen Seiten hören wir: Den Sommer und vielleicht den Herbst überstehen wir noch. Aber über den Winter kommen wir nicht mehr ohne Wettkampfbetrieb», sagte Hörmann.

Euro bei knapp 1,16 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag bei knapp 1,16 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1580 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte war der Euro mit rund 1,16 Dollar auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen. Fachleute nennen sowohl Gründe für einen stärkeren Euro als auch für einen schwächeren Dollar. Aufschwung hat der Euro etwa durch die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf ein großes Finanzpaket erhalten. Der Dollar wird zusehends durch die angespannte Corona-Lage in den USA belastet.

Am Donnerstag stehen eher wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis, ob sich an der äußerst angespannten Lage etwas geändert hat. In Europa werden Zahlen zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und dem Euroraum erwartet.

Biden nennt Trump ersten Rassisten im Präsidentenamt

WASHINGTON: Der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat US-Präsident Donald Trump den ersten, ins höchste Staatsamt gewählten Rassisten genannt. «Wir hatten Rassisten, es gab sie. Sie haben versucht, sich zum Präsidenten wählen zu lassen. Er ist der erste, der es gemacht hat», sagte Biden in einem virtuellen Gespräch mit Mitarbeitern der Gewerkschaft Service Employees International Union am Mittwoch (Ortszeit) gemäß einem Videoausschnitt, den die Zeitung «New York Times» auf ihrer Homepage veröffentlichte. Am 3. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.

Zugleich warf Biden Trump vor, Rassismus in der Gesellschaft zu verbreiten und diese zu spalten. «Die Art, wie er mit Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft (...) umgeht, ist absolut widerwärtig», sagte Biden. «Kein amtierender Präsident zuvor hat das je getan. Kein republikanischer Präsident und kein demokratischer Präsident». Zuvor hatte eine aus Asien stammende Teilnehmerin gesagt, in ihrem Umfeld gebe es wachsende Spannungen wegen Trumps wiederholter Äußerungen, China sei Schuld am Corona-Virus.

«Ich habe mehr für schwarze Amerikaner getan als jeder andere, mit der wahrscheinlichen Ausnahme von Abraham Lincoln», entgegnete Trump Bidens Äußerungen, als er darauf angesprochen wurde, wie die Zeitung «USA Today» berichtet.