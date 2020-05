Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.05.20 | Überblick

Suche nach letztem Opfer des Surf-Dramas in Niederlanden eingestellt

DEN HAAG: Eines der fünf Opfer des tödlichen Surfer-Unfalls in den Niederlanden wird möglicherweise für immer verschollen bleiben. Die niederländische Marine stellte am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers die «aktive Suche» nach den sterblichen Überresten des 23-jährigen Studenten aus Delft ein.

Marine-Taucher hatten unter anderem mit Hilfe eines Unterwasser-Roboters und eines Spezial-Hubschraubers, der Meeresschaum von der Wasseroberfläche wegblasen kann, vor der Küste von Scheveningen bei Den Haag nach der Leiche gesucht. Sie war zwar am Dienstag noch gesichtet, dann jedoch von der Strömung abgetrieben worden.

Die fünf Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren waren am Montagabend bei starkem Wind unweit von Scheveningen umgekommen. Alle fünf galten laut Behördenangaben als erfahrene Surfer, die mit der Nordsee vertraut waren. Medienberichten zufolge vermuten Ermittler, dass die Männer durch eine Kombination von heftigem Wind, starker Strömung und einer großen Menge Meeresschaum auf den Wellen in Not geraten waren.

«Da duscht einer»: Teilnehmer nackt in Videokonferenz mit Bolsonaro

BRASÍLIA: Erfrischender Moment in Brasília: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat eine Videokonferenz mit Unternehmern unterbrochen, weil ein Teilnehmer - wie auf dem Bildschirm im Regierungspalast für alle zu sehen war - eine Dusche nahm. Er hatte offensichtlich vergessen, die Kamera seines Computers auszuschalten. «Hey, Paulo (Skaf, Präsident des Industrieverbandes des Bundesstaates São Paulo Fiesp), da ist ein Kollege im letzten Feld, der ist rausgegangen», sagte Bolsonaro in einem Audio, das in Brasilien am Donnerstag die Runde machte. Journalisten hatten die Konferenz verfolgt, ohne dass die Teilnehmer dies wussten.

Dann wandte sich der Präsident an Wirtschaftsminister Paulo Guedes, der neben ihm saß. Darauf aufmerksam gemacht, sagte Guedes: «Da duscht ein Typ. Er ist nackt in Isolation zu Hause, super. Ihm ist wohl heiß gewesen von dem Gespräch, da hat er eine kalte Dusche genommen.» Fiesp-Präsident Skaf, der zu der Konferenz eingeladen hatte, entschuldigte sich verlegen. Daraufhin lachte Bolsonaro und sagte: «Wir haben es gesehen, leider. Es war ein ziemlich kurviges Bild.» Medien zufolge soll es sich bei dem Duschenden um einen Berater der Fiesp handeln. Eigentlich ging es bei der Konferenz um Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Wirtschaft in der Corona-Krise.

Bären laufen in Estlands Hauptstadt Tallinn umher

TALLINN: Bärenalarm in Estland: In der Hauptstadt Tallinn haben zwei in einem Vorort herumlaufende Bären Wirbel ausgelöst. Das Muttertier und ihr Junges waren am Donnerstag einem Rundfunkbericht zufolge mehrfach im Stadtteil Haabersti in der Nähe eines Freilichtmuseums und eines Einkaufszentrums gesichtet worden. Beide Einrichtungen waren nach wochenlanger Corona-Zwangspause in dem baltischen EU-Land erst zu Wochenbeginn unter Auflagen wieder geöffnet worden.

Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten die Gegend ab und riefen die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben und auch ihre Haustiere drinnen zu halten. Bis zum frühen Abend versuchten die Helfer zunächst erfolglos, die beiden Bären mit Hilfe von Drohnen ausfindig zu machen und in Richtung eines nahen Waldgebietes zu scheuchen.

«Die Bären sind definitiv verwirrt. Die Stadt stellt eine Sackgasse mit dicht besiedelten Abschnitten dar. Sie können nicht weit darüber hinausgehen, bevor sie umdrehen», sagte Wildtierexperte Marko Kübarsepp von der staatlichen Umweltagentur. Nach Angaben der Behörde leben in Estland schätzungsweise rund 700 freilebende Bären.

Folterknecht der Militärdiktatur nach Argentinien ausgeliefert

BUENOS AIRES: Brasilien hat einen mutmaßlichen Folterknecht der Militärdiktatur nach Argentinien ausgeliefert. Gonzalo Sánchez wurde den Behörden am Donnerstag am Grenzübergang Puerto Iguazú überstellt, nachdem er vor wenigen Tagen in Brasilien festgenommen worden war, teilte das argentinische Außenministerium mit. In Argentinien muss er sich nun wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten.

Sánchez gehörte während der Militärdiktatur (1976-1983) zu einem Greiftrupp der Marine. Unter anderem soll er an der Entführung und Ermordung des oppositionellen Journalisten Rodolfo Walsh beteiligt gewesen sein. Außerdem wird ihm vorgeworfen, in der Mechanikschule der Marine (ESMA) in Buenos Aires, dem größten Geheimgefängnis der Militärdiktatur, Regimegegner gefoltert zu haben.

Während der Herrschaft der Militärs wurden in Argentinien zahlreiche Studenten, Gewerkschafter und linke Aktivisten verschleppt und getötet. Nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen verschwanden rund 30.000 Menschen zur Zeit der Militärdiktatur. Viele Opfer wurden betäubt und von Flugzeugen aus in den Río de la Plata geworfen. Allein in der Mechanikschule der Marine wurden mehr als 4000 Menschen getötet.

Maas und Kollegen besorgt über Lage in Libyen

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas und seine Kollegen aus Italien, Frankreich und der EU haben sich besorgt über die Lage in Libyen geäußert. «Wir verurteilen insbesondere die jüngsten Angriffe auf das Stadtzentrum und den Flughafen von Tripolis und die steigende Zahl ziviler Opfer», sagte Maas am Donnerstag nach seiner Unterredung mit Luigi DiMaio, Jean-Yves LeDrian und Josep Borrell. «Statt endlich eine Waffenruhe einzuhalten, erliegen die Konfliktparteien noch immer dem Irrtum, der Konflikt sei militärisch zu gewinnen.» Dies werde noch durch weitere fortlaufende Verletzungen des Waffenembargos durch «internationale Unterstützer» gefördert.

Allerdings müsse die EU ihre Anstrengungen um Frieden fortsetzen. «Die jetzt anlaufenden EU-Mission Irini wird einen wichtigen und ausgeglichenen Beitrag zur Umsetzung des Waffenembargos leisten», wurde Maas in der Mitteilung des Auswärtigen Amtes weiter zitiert. Die Ziele blieben unverändert - ein nachhaltiger Waffenstillstand, eine politische Lösung unter Einbeziehung aller libyschen Bevölkerungsgruppen und die Wahrung der territorialen Integrität Libyens.

Trump will vakanten Botschafterposten in der Ukraine neu besetzen

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat einen pensionierten Generalleutnant, der inzwischen ein Institut in Deutschland leitet, für den seit fast einem Jahr unbesetzten Botschafterposten in der Ukraine nominiert. Trump leitete die Nominierung von Keith Dayton am Donnerstag an den Senat, dessen Zustimmung für die Personalie nötig ist. Dayton führt derzeit in Garmisch-Partenkirchen das George C. Marshall Zentrum für Sicherheitsstudien.

Die US-Regierung hatte die Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, am 20. Mai vergangenen Jahres im Zuge der Ukraine-Affäre vorzeitig abberufen. Hintergrund des ungewöhnlichen Schritts war nach Angaben der Diplomatin eine Kampagne von Trumps Anhängern, die sie loswerden wollten, um politisch Druck auf die neue Führung in der Ukraine ausüben zu können. Die Ukraine-Affäre führte Ende vergangenen Jahres im US-Kongress zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Starke Finanzwerte drehen Dow ins Plus

NEW YORK: Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einer erneut schwachen Eröffnung kräftig berappelt und deutlich fester geschlossen. Vor allem die zuletzt unter Druck geratenen Aktien aus dem Finanzsektor und der Ölbranche führten die Erholung an. Zuvor hatten schwache US-Arbeitsmarktdaten und kritische Worte von US-Präsident Donald Trump in Richtung China für Belastung gesorgt.

Der Dow Jones Industrial endete mit einem Gewinn von 1,62 Prozent bei 23.625,34 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,15 Prozent auf 2852,50 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,05 Prozent auf 9094,43 Punkte vor.

Ungarns Regierung weist Luxemburger Urteil zu Transitlagern zurück

BUDAPEST: Die ungarische Regierung hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unterbringung von Asylbewerbern im Container-Lager Röszke zurückgewiesen. «Die ungarische Gesetzeslage und Praxis entsprechen dem Unions- und internationalem Recht», erklärte Justizministerin Judit Varga am Donnerstagabend der staatlichen Nachrichtenagentur MTI. Wenige Stunden zuvor hatten die Richter in Luxemburg entschieden, dass die Bedingungen in dem Lager unmittelbar an der serbischen Grenze einer Inhaftierung gleichkommen und rechtswidrig sind.

Varga stellte dies in Abrede. Die vier Migranten, die vor dem EuGH geklagt hatten, hätten die Transitzone jederzeit in Richtung Serbien verlassen können, meinte sie. Genau dies hatten die Luxemburger Richtung bestritten. Das Verlassen der Transitzone nach Serbien hätte nämlich für die Kläger Sanktionen nach sich gezogen. In Serbien wären sie auf diese Weise nicht legal eingereist, und in Ungarn hätten sie die Aussicht auf Anerkennung als Asylbewerber verloren.

Varga wollte wiederum aus dem Urteil herauslesen, dass «man Ungarn dazu zwingen will, Migranten ohne jede Kontrolle ins Land zu lassen und aufzunehmen». Der rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban hatte in der Vergangenheit immer wieder behauptet, dass die Institutionen der EU und der aus Ungarn stammende amerikanische Finanzinvestor George Soros den Plan verfolgen würden, Europa mit Migranten zu überschwemmen, um seine Völker ihrer christlichen und national Identität zu berauben. Beweise hatte er dafür keine vorgelegt.

EU und Großbritannien beenden weitere Verhandlungsrunde

BRÜSSEL: Die Europäische Union und Großbritannien beenden am Freitag eine weitere einwöchige Verhandlungsrunde über ihre künftigen Beziehungen nach dem Brexit. EU-Unterhändler Michel Barnier will bei einer Pressekonferenz Zwischenbilanz ziehen (13.00 Uhr). Anfang der Woche hatte er dringend Fortschritte angemahnt, denn bei den vorherigen Gesprächen war man aus Sicht beider Seiten nicht viel weiter gekommen.

Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen. Bis Ende 2020 gilt aber eine Übergangsfrist, so dass sich im Alltag noch nichts verändert hat. Ziel ist, bis dahin eine enge Handelspartnerschaft ohne Zölle vertraglich zu regeln, zudem gibt es diverse weitere Themen. Andernfalls droht ein harter Bruch mit negativen Folgen für die Wirtschaft.

Prozess gegen Deutsch-Türken Altayli in Ankara auf Mitte Juni vertagt

ISTANBUL: Der wegen Terrorvorwürfen angeklagte Deutsch-Türke Enver Altayli bleibt nach Angaben seiner Familie nach einer weiteren Gerichtsverhandlung in der Türkei in Haft. Das habe das zuständige Gericht in Ankara am Donnerstag entschieden, wie Altaylis Tochter Dilara Yilmaz sagte. Altayli (75) war 2017 festgenommen worden und sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Sincan in Ankara in Einzelhaft. Er selbst hatte an der Verhandlung nicht teilgenommen. Der Prozess, der auch drei weitere Angeklagte betrifft, soll nun am 17. Juni fortgesetzt werden. Dann werde ihr Vater wohl seine Verteidigung vortragen, sagte Yilmaz.

Altayli, der eigenen Angaben zufolge vor Jahrzehnten für den türkischen Geheimdienst MIT gearbeitet hat, war 2017 festgenommen worden. Ihm werden unter anderem Gründung oder Führung einer Terrororganisation vorgeworfen. Außerdem wird er beschuldigt, geheime Staatsinformationen mit dem Ziel der militärischen oder politischen Spionage erworben zu haben. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die der dpa vorliegt. Seiner Familie zufolge ist er im Gefängnis, weil er die türkische Regierung scharf kritisiert hat.

Schlag gegen illegale Nutzung von Medieninhalten

ROM: Ermittler in Italien haben zahlreiche Fälle von Internet-Piraterie und illegaler Nutzung von Medieninhalten aufgedeckt, die auch aus Deutschland stammten.

Wie die Finanzpolizei in Rom am Donnerstag mitteilte, habe eine Sondereinheit für Internet-Kriminalität 28 Seiten im Netz und 8 Kanäle beim Messenger-Dienst Telegram geschlossen. Auf diesen Angeboten sei es möglich gewesen, eigentlich urheberrechtlich geschützte Inhalte von Zeitungen und Zeitschriften zu lesen und herunterzuladen. Die Internet-Betrüger hätten sich im Netz auf kriminellen Wegen Zugang zu den Inhalten verschafft, die sonst zum Beispiel mit einem Abo gelesen werden können. Die Untersuchungen liefen den Angaben zufolge schon länger. In Zusammenarbeit mit Behörden in anderen Ländern sollten ausländische Betreiber ermittelt werden, hieß es. Spuren führten etwa in die USA und nach Russland. Die Vorwürfe wie Rechte-Verletzung und Betrug könnten in Italien mit Geld- und Haftstrafen geahndet werden.

Umweltschützer: 1,2 Millionen Unterschriften für grünen EU-Aufschwung

BRÜSSEL: Umweltschützer haben nach eigenen Angaben mehr als 1,2 Millionen Unterschriften dafür gesammelt, das geplante EU-Programm zur wirtschaftlichen Erholung konsequent am Klimaschutz auszurichten. Investiert werden solle vor allem in die Renovierung von Gebäuden, den Ausbau erneuerbarer Energien, die Wiederherstellung natürlichen Lebensraums, Busse und Bahnen und einen Verkehr ohne Emissionen, erklärte ein Bündnis von 100 Umweltgruppen am Donnerstag.

Es dürfe keine Rettungsprogramme für klimaschädliche Branchen geben, darunter Gas, Öl und Kohle, Chemie, Autoindustrie und Fluggesellschaften. Konjunkturspritzen müssten von sozialen sowie umwelt- und klimapolitischen Zielen abhängig gemacht werden. Zu dem Bündnis gehören unter anderen das Climate Action Network, der Umweltverband WWF und die Brüsseler Gruppe Transport and Environment. Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise, das in den nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen 2021 bis 2027 eingebettet werden soll.

BGH legt Streit um Architekten-Honorare dem EuGH vor

KARLSRUHE: Der Rechtsstreit um Honorare bei Architekten- und Ingenieursplanungen bleibt vorerst ungeklärt: Der Bundesgerichtshof (BGH) legt die Frage dem Europäischen Gerichtshof vor. Fraglich sei, ob die maßgebliche EU-Richtlinie unmittelbar für den einzelnen Bürger gelte, begründete das höchste deutsche Zivilgericht am Donnerstag in Karlsruhe seine Entscheidung. Der BGH neigt dazu, «keine unmittelbare Wirkung» anzunehmen. Bauherren, Architekten und Ingenieure müssen damit bis auf weiteres mit Rechtsunsicherheit leben. Die Bundesarchitektenkammer empfiehlt allen Seiten, möglichst klare Honorarvereinbarungen abzuschließen.

Im Mittelpunkt der BGH-Verhandlung stand die deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Sie regelt seit Jahrzehnten, was Architektenplanung kosten darf. Doch nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli vergangenen Jahres ist die deutsche Verordnung mit ihren verbindlichen Mindest- und Höchstsätzen europarechtswidrig. Zwischen deutschen Gerichten ist nun ein Streit darüber entbrannt, ob die HOAI so noch gilt.

Aus Sicht des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm sind die maßgeblichen Bestimmungen der HOAI bis zu einer neuen Verordnung weiter anzuwenden (VII ZR 174/19). Dieses Verfahren legt der BGH dem EuGH vor. Die Revision gegen ein Urteil des OLG Celle, bei dem die HOAI aus Sicht des BGH nicht entscheidungserheblich war, wurde zurückgewiesen (VII ZR 205/19).

Israelischer Soldat bei Auto-Attacke nahe Hebron verletzt

TEL AVIV: Bei einer Auto-Attacke im besetzten Westjordanland ist nach Medienberichten ein israelischer Soldat verletzt worden. Die Armee teilte mit, der Anschlag habe sich am Donnerstag südwestlich von Hebron ereignet. Der Angreifer sei außer Gefecht gesetzt worden.

Am Dienstag war bei einem Einsatz im Norden des besetzten Westjordanlands ein israelischer Soldat getötet worden. Der 21-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, als er in einem Palästinenserdorf bei Dschenin von einem Felsbrocken am Kopf getroffen wurde. Der Kampfsoldat von der Golani-Einheit war an einer Razzia in dem Dorf beteiligt gewesen.

Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

EU-Kommission leitet Verfahren gegen Deutschland ein

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat gegen Deutschland Verfahren eingeleitet, um die vollständige Umsetzung von EU-Regeln zum Umwelt- und Katastrophenschutz zu erzwingen. Wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte, hat es die Bundesregierung bislang versäumt, eine europäische Richtlinie zur Vermeidung von Industrieemissionen ordnungsgemäß in nationales Recht umzusetzen. Zudem stünden die derzeitigen deutschen Rechtsvorschriften nicht im Einklang mit der Seveso-III-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

Bei den Katastrophenschutzregeln gibt es nach Kommissionsangaben unter anderem Nachbesserungsbedarf bei Bestimmungen zur Information der Öffentlichkeit und zu Notfallplänen. Bei der Richtlinie über Industrieemissionen sollen Bestimmungen, die es den zuständigen Behörden ermöglichen, in besonderen Fällen weniger strenge Emissionsgrenzwerte festzulegen, nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden sein. Zudem werden begrenzte Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit kritisiert.

Deutschland hat nun vier Monate Zeit, um die festgestellten Mängel zu beheben. Sollte die Kommission keine zufriedenstellende Antwort erhalten, kann sie das sogenannte Vertragsverletzungsverfahren weiter vorantreiben. Im letzten Schritt droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, der dann sogar Strafzahlungen zustimmen könnte.

Mexikanischer Drogenbaron von Uruguay an USA ausgeliefert

MONTEVIDEO: Uruguay hat einen mächtigen mexikanischen Drogenhändler an die USA ausgeliefert. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde Gerardo González Valencia am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) aus dem Gefängnis zum Flughafen von Montevideo gebracht und in die Vereinigten Staaten ausgeflogen, wie die Zeitung «El Observador» unter Berufung auf das Innenministerium berichtete.

González Valencia soll sich in Südamerika vor allem um die Geldwäsche für das Drogenkartell Jalisco Nueva Generación gekümmert haben. Er gehört zu Los Cuinis, der Finanzabteilung der kriminellen Organisation. Ermittler bezeichneten Los Cuinis als «Mexikos reichstes Katell». González Valencias Bruder Abigael González Valencia war der Anführer des Verbrechersyndikats und wurde 2015 in Mexiko verhaftet.

González Valencia lebte seit 2007 zunächst in Argentinien und später in Uruguay. Er wurde 2016 festgenommen, nachdem eines seiner Unternehmen in dem Skandal um die Panama Papers aufgetaucht war. In den USA muss er nicht nun wegen des Schmuggels von Kokain und Methamphetamine in die Vereinigten Staaten verantworten. In den USA sitzen bereits zahlreiche mexikanische Drogenbarone in Haft, darunter der frühere Chef des Sinaloa-Kartells, Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Helsinki-Komitee begrüßt Urteil zu ungarischem Transitlager

BUDAPEST: Das Ungarische Helsinki-Komitee hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unterbringung von Asylbewerbern im ungarischen Container-Lager Röszke begrüßt. Die Richter in Luxemburg entschieden am Donnerstag, dass die Bedingungen in der Anlage an der serbischen Grenze einer Inhaftierung gleichkommen und rechtswidrig sind. «Diese Entscheidung stellt klar: Die Bestimmungen des ungarischen Asylrechts sind mit dem europäischen Recht unvereinbar», schrieb die Ko-Vorsitzende des Komitees, Marta Pardavi.

Die Menschenrechtsorganisation hatte die Klage von vier Asylbewerbern - ein Ehepaar aus Afghanistan sowie zwei Männer aus dem Iran - vor Gericht vertreten. Pardavi meinte weiter: «Das Urteil ist nicht nur ein großartiger Erfolg für die zwei von uns vertretenen asylsuchenden Familien, sondern auch für die anderen Menschen, die in den (zwei ungarischen) Transitzonen schmachten, sowie für jeden gesetzestreuen ungarischen Staatsbürger.»

Kindergeld-Regeln: EU-Kommission verklagt Österreich

BRÜSSEL: Die österreichischen Kindergeld-Regeln für EU-Bürger verstoßen aus Sicht der EU-Kommission gegen europäisches Recht.

Deshalb verklagt die Brüsseler Behörde die Alpenrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Die Regelung sei diskriminierend.

Streit um verbindliche Architekten-Honorare: BGH erwägt EuGH-Vorlage

KARLSRUHE: Im Rechtsstreit um verbindliche Architekten-Honorare erwägt der Bundesgerichtshof (BGH) eine Vorlage vor dem Europäischen Gerichtshof. Fraglich sei, ob die maßgebliche EU-Richtlinie unmittelbar für den einzelnen Bürger gelte, sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Pamp am Donnerstag bei der mündlichen BGH-Verhandlung in Karlsruhe. Er kündigte noch für diesen Donnerstag (14.30 Uhr) eine Entscheidung an.

Im Mittelpunkt der BGH-Verhandlung steht die deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Sie regelt seit Jahrzehnten, was Architektenplanung kosten darf. Doch nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli vergangenen Jahres ist die deutsche Verordnung mit ihren verbindlichen Mindest- und Höchstsätzen europarechtswidrig.

Zwischen deutschen Gerichten ist nun ein Streit darüber entbrannt, ob die HOAI so noch gilt. Aus Sicht des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm sind die maßgeblichen Bestimmungen der HOAI bis zu einer neuen Verordnung weiter anzuwenden (VII ZR 174/19) - nach Meinung des OLG Celle nicht (VII ZR 205/19).

Letztes Opfer des Surfer-Dramas in Niederlanden noch nicht gefunden

DEN HAAG: Marinetaucher haben am Donnerstag die Suche nach dem letzten Opfer des tödlichen Unfalls fünf niederländischer Surfer wieder aufgenommen. Erneut wurde auch ein Unterwasser-Roboter eingesetzt, um die Leiche des 23-Jährigen zu finden, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

Die fünf Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren waren am Montagabend bei starkem Wind an der Küste von Scheveningen bei Den Haag umgekommen. Alle fünf galten laut Behördenangaben als erfahrene Surfer, die mit der Nordsee vertraut waren. Medienberichten zufolge vermuten Ermittler bislang, dass die Männer durch eine Kombination von heftigem Wind, starker Strömung und einer großen Menge Meeresschaum auf den Wellen in Not geraten waren.

Die Leiche des noch vermissten jungen Mannes war zwar am Dienstag gesichtet, dann jedoch von der Strömung abgetrieben worden. Einsatzkräfte hatten am Mittwoch vor Scheveningen vergeblich nach ihm gesucht. In dem Küstenort ist die Trauer über das Unglück groß. Am Strand und bei einer Surfschule legten Freunde und Kollegen der jungen Männer sowie Bewohner und Spaziergänger Blumen nieder. An der Technischen Universität in Delft, wo der noch gesuchte 23-Jährige und ein weiteres Opfer des Surfer-Unglücks studierten, richteten Kommilitonen inzwischen einen Gedenkplatz ein.

Neues Unterseekabel soll Afrikas Internet-Probleme lösen helfen

JOHANNESBURG: Eine neue Untersee-Kabelverbindung soll ab dem Jahr 2024 das Internet in 23 Ländern in Afrika, Europa und dem Nahen Osten absichern helfen. Das «2Africa» genannte Projekt wurde am Donnerstag von einem internationalen Konsortium in Johannesburg bekanntgegeben. Neben den Unternehmen MTN, Orange, Facebook, Vodafone und Telecom Egypt gehören unter anderem auch die China Mobile International dazu. Das 37.000 Kilometer lange Unterwasser-Kabel soll Afrika von Ägypten aus mit Europa und über Saudi-Arabien mit Nahost verbinden. Der Betriebsstart ist für Ende 2023/Anfang 2024 geplant.

Das neue Kabel soll auch mit Blick auf den neuen Internet-Standard 5G eine Leistungsstärke haben, die der aller bisher bestehenden Verbindungen zwischen den Kontinenten entspricht. Durchgeführt werden sollen die Arbeiten von der Alcatel-Tochter Submarine Networks (ASN). In Afrika haben wiederholt gerissene Unterseekabel in mehreren Ländern des Kontinent immer wieder zu massiven Internet-Problemen geführt. Zuletzt waren im Januar zwei Kabel im Atlantik ausgefallen, die etliche Länder Afrikas mit Europa verbinden. Dadurch waren auch internationale Anrufe sowie mobiles Roaming beeinträchtigt.

Lastwagenfahrer betäubt Zahnschmerzen mit Alkohol

GEFREES: Seine starken Zahnschmerzen hat ein Lastwagenfahrer auf einer deutschen Autobahn mit ordentlich Alkohol betäuben wollen. Der 39-Jährige trank so viel, dass er mit seinem 40-Tonner auf der A 9 bei Gefrees im Norden Bayerns Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Beamte zogen ihn aus dem Verkehr und stellten bei einem ersten Test gut 2,5 Promille Alkohol im Blut fest. Seinen Führerschein zogen die Ermittler ein und halfen ihm dann bei der Linderung der Schmerzen: Für seinen abgebrochenen Zahn vermittelten sie die Behandlung bei einem Zahnarzt.

Sylvie Meis will nie wieder einen anderen Namen annehmen

HAMBURG: Model und Moderatorin Sylvie Meis will nie wieder den Nachnamen eines Mannes annehmen.

«Ich bin Sylvie Meis. Und ich werde auch niemals mehr einen anderen Namen annehmen», sagte die 42-Jährige im Gespräch mit Barbara Schöneberger für die Radio-Talkshow «Mit den Waffeln einer Frau». Nach der Scheidung von Fußballer Rafael van der Vaart hatte sie wieder ihren Mädchennamen angenommen. Ihr Verlobter Niclas Castello habe dafür Verständnis, weil der Name auch ihr Künstlername sei und sie damit eine Karriere aufgebaut habe, so die Niederländerin. «Ich will das auch nicht. Ich habe hart genug gekämpft und gearbeitet, um hier als 42-jährige Frau zu sein und nicht, um jetzt wieder meinen Namen zu ändern. Never.» Die Talkshow wird am Samstag, 11.00 Uhr, im Internetradio barba radio ausgestrahlt.

Unterbringung in Ungarns Transitlager für Asylbewerber ist Haft

LUXEMBURG: Die Unterbringung von Asylbewerbern im ungarischen Container-Lager Röszke ohne Einzelfallprüfung verstößt nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht.

Die Bedingungen in dem Lager glichen einer Inhaftierung, befanden die Luxemburger Richter am Donnerstag.

Großrazzia gegen Clankriminalität in Berlin

BERLIN: Mit einer großen Razzia ist die Berliner Polizei am Donnerstagmorgen gegen kriminelle Mitglieder eines arabischstämmigen Clans vorgegangen. Es gehe um den Verdacht des Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes, sagte eine Polizeisprecherin in der deutschen Hauptstadt.

Mehrere Wohnungen oder andere Räume in verschiedenen Stadtbezirken seien durchsucht worden. 200 Polizisten, darunter Experten vom Landeskriminalamt für den Bereich der organisierten Kriminalität, waren im Einsatz. Weitere Informationen sollte es im Lauf des Tages geben.

Portugal will 500 Minderjährige aus Griechenland aufnehmen

ATHEN: Die Umsiedlung von unbegleiteten Minderjährigen aus den griechischen Migrantenlagern in andere Staaten Europas kommt voran: Portugal will 500 unbegleitete Kinder aus den griechischen Lagern auf den Inseln im Osten der Ägäis aufnehmen. Dies teilte das Migrationsministerium in Athen am Donnerstag mit.

Deutschland und Luxemburg hatten Mitte April jeweils zwölf und 47 unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Vergangenen Samstag übernahm - als erstes Nicht-EU-Land - Großbritannien 16 Minderjährige. Auch Serbien wolle 50 unbegleitete Kinder aufnehmen, teilte das Athener Migrationsministerium weiter mit.

Ein Plan der EU sieht vor, dass rund 1600 jugendliche Migranten aus Griechenland in andere EU-Staaten gebracht werden. Neben der Umsiedlung von Minderjährigen bringt Athen fast täglich Dutzende Migranten aus den Inseln zum Festland. In den Lagern der Inseln im Osten der Ägäis harren zurzeit etwa 37.300 Menschen aus. Die Lager sind überfüllt, weil sie nur eine Aufnahmekapazität für etwa 7000 Menschen haben. Die Lage wird aber langsam besser: Noch im März lebten dort mehr als 42.000 Menschen.

Mehrere Tote nach Taliban-Anschlag im Osten Afghanistans

KABUL : Zwei Tage nach den schweren Anschlägen in Afghanistan mit mehr als 50 Toten sind im Osten des Landes erneut Zivilisten getötet worden. Mindestens fünf Menschen seien bei einer Explosion einer Autobombe vor einem Militärgebäude in der Hauptstadt Gardis der Provinz Paktia getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Mindestens 19 Menschen wurden verwundet. Fotos in lokalen Medien zeigten eine völlig zerstörte Hausfront. Die militant-islamistischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

Unbekannte hatten am Dienstag die Geburtsabteilung einer Klinik in Afghanistans Hauptstadt Kabul gestürmt und das Feuer auf Mütter mit ihren Neugeborenen eröffnet. Es war einer der schwersten Anschläge in diesem Jahr. Mindestens 24 Menschen wurden getötet. Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf eine Trauerfeier im Osten des Landes wurden zudem Dutzende weitere Menschen in den Tod gerissen.

Präsident Ghani hatte daraufhin der Armee befohlen, wieder in die Offensive zu gehen. Gleichzeitig forderte er die militant-islamistischen Taliban erneut zu einer Waffenruhe auf. Wegen geplanter Friedensgespräche blieb die afghanische Armee seit Ende Februar eher in der Defensive. Die militant-islamistischen Taliban bezeichneten Ghanis Ankündigung als «Kriegserklärung».

Italien will Tausenden Migranten die Arbeit erlauben

ROM: Italiens Regierung will die Beschäftigung von Tausenden Migranten legalisieren, die aktuell schwarz im Land arbeiten. Die Vereinbarung sei «ein Sieg für die Würde und den Respekt vieler Menschen», die in sehr schwierigen Umständen lebten, sagte Agrarministerin Teresa Bellanova am Mittwoch dem staatlichen Rundfunksender RAI. Die Vereinbarung solle für Erntehelfer, Hausangestellte und Pflegekräfte gelten und diese vor Ausbeutung schützen. Sie sei außerdem notwendig, weil dem Land wegen der Corona-Krise viele Saisonarbeiter etwa aus Rumänien oder Bulgarien fehlten.

Schwarzarbeit ist in dem Sektor ein großes Problem. Im Süden arbeiten oft Migranten ohne Papiere bei der Ernte etwa von Zitrusfrüchten und Tomaten. Oft leben sie abgeschottet in primitiven Quartieren und werden schlecht bezahlt.

Die Pläne hatten zu Spannungen in der Regierungskoalition der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten geführt. Erstere hatte sich dagegen ausgesprochen. In der Opposition lehnt etwa die rechte Lega, die bis September 2019 mit den Sternen regierte, die Legalisierung ab. Die Einigung ist Teil eines geplanten Hilfspakets in Höhe von rund 55 Milliarden Euro zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie.

Handy-Konsum von Eltern schadet Babys - Experten fordern Aufklärung

KARLSRUHE: Babys und kleine Kinder leiden erheblich, wenn Eltern permanent aufs Handy starren - Experten fordern mehr Aufmerksamkeit für dieses Problem. «Das Thema wird total unterschätzt, wir brauchen unbedingt Aufklärung», sagte Sabina Pauen, Entwicklungspsychologin an der Universität Heidelberg. Wenn Eltern nicht klar sei, was ihr Medien-Konsum für Folgen habe, «wird nicht genug darauf geachtet und man bekommt fünf Jahre später die Quittung». Bindungsstörungen, ein Mangel an Empathie und Konzentrationsprobleme könnten die Folge sein. Pauen regt an, den Eltern in der frühen Phase viel mehr Begleitung anzubieten.

«Ich habe Sorgen, wenn die heute sehr früh an das Handy gewöhnte Generation Eltern wird», sagte Till Reckert. Der Kinderarzt und Medienreferent im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt: «Je mehr das Handy "angewachsen" ist, desto eher behindert es bei der nötigen Präsenz für die Kindererziehung der nächsten Generation.»

Studien dazu gibt es bislang kaum. Was die Auswirkungen frühen Medienkonsums betreffe, sei die Gruppe der 0- bis 3-Jährigen bisher eine Brachlandschaft, sagte Rainer Riedel, Direktor des Instituts für Medizinökonomie und medizinische Versorgungsforschung Köln. Der Grundstein für mögliche Bindungsstörungen werde aber schon ganz früh gelegt. «Um über die möglichen Gefahren einer zu frühen Nutzung digitaler Medien von unseren Kleinsten besser aufzuklären, müssten sich im Grunde schon die Hebamme oder der Gynäkologe im Gespräch mit den schwangeren Frauen diesem Thema zuwenden», sagte er.

LGBTI-Studie: Fast die Hälfte lebt Orientierung nicht offen aus

WIEN: 43 Prozent der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen in Deutschland leben ihre sexuelle Orientierung laut einer Studie nicht offen aus. Das teilte die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) am Donnerstag in Wien mit. In der gesamten EU gaben das demnach sogar 53 Prozent der LGBTI-Menschen an. 61 Prozent sagten etwa, dass sie es oft oder immer vermeiden würden, in der Öffentlichkeit die Hand eines gleichgeschlechtlichen Partners zu halten. In Deutschland gaben das 45 Prozent der Befragten mit gleichgeschlechtlichem Partner an.

36 Prozent der Teilnehmer in Deutschland sind laut der Studie in den zwölf Monaten vor der Umfrage belästigt worden. 13 Prozent wurden demnach in den vergangenen fünf Jahren auch körperlich oder sexuell angegriffen. Beide Werte entsprechen in etwa dem EU-Durchschnitt.

Bei nahezu allen Ergebnissen zeigt die Studie, dass die Befragten die Lebensverhältnisse in den verschiedenen EU-Ländern teils sehr unterschiedlich wahrnehmen. So sagten zum Beispiel 83 Prozent der Befragten in Malta, dass die Regierung dort wirksam gegen Vorurteile und Intoleranz gegenüber LGBTI-Menschen ankämpfe. In Polen gaben das nur vier Prozent der Befragten an. In Malta sowie in Finnland und Irland herrscht auch bei vielen Betroffenen das Gefühl vor, dass die Intoleranz kleiner geworden sei.