Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Polens Parlament stimmt für Präsidentenwahl per Brief

WARSCHAU: Nach der Einigung auf eine Verschiebung der Präsidentenwahl in Polen hat das Parlament in Warschau am Donnerstag für eine Änderung des Wahlrechts gestimmt. Die Novelle der nationalkonservativen Regierungspartei PiS sieht vor, die Wahl des Staatsoberhaupts wegen der Coronavirus-Epidemie als reine Briefwahl abzuhalten.

Um den ursprünglich für den 10. Mai geplanten Wahltermin hatte es in Polen großen Streit gegeben. Am Mittwochabend verständigten sich PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski und der ehemalige Vize-Ministerpräsident Jaroslaw Gowin auf eine Lösung. Weil es laut polnischer Verfassung schwierig wäre, den bereits festgelegten Wahltag zu verschieben, fanden sie ein juristisches Schlupfloch. Die Wahl soll an diesem Tag einfach nicht stattfinden - und der Oberste Gerichtshof kann sie deshalb anschließend für ungültig erklären. Danach soll die Parlamentspräsidentin ein neues Wahldatum festlegen.

Im Gegenzug gab nun eine Gruppe von PiS-Abgeordneten um Gowin ihren Widerstand gegen das sogenannte «Briefumschlag-Gesetz» auf und stimmte im Parlament dafür. Die Abgeordneten um Gowin hatten zunächst vorgeschlagen, die Wahl um zwei Jahre zu verschieben und bis dahin die Amtszeit von Präsident Andrzej Duda zu verlängern. Kaczynski lehnte dies ab.

Prominente empört: Unbewaffneter schwarzer Jogger in USA erschossen

Los Angeles (dpa) - Der Fall eines unbewaffneten schwarzen Joggers, der im US-Bundesstaat Georgia von mindestens zwei Weißen erschossen worden sein soll, sorgt auch unter Prominenten für Empörung. «Wir werden JEDEN TAG/JEDES MAL buchstäblich gejagt, wenn wir unsere eigenen vier Wände verlassen! Können nicht mal joggen gehen», schrieb Basketball-Superstar LeBron James (35) am Mittwochabend (Ortszeit) zu einem Bild des 25-jährigen Ahmaud Arbery auf Instagram. «Was zum Teufel, Mann, soll das ein Witz sein?!?!?!?!?!?» Der Profi der Los Angeles Lakers sendete auch «Gebete und Segen» an Arberys Familie.

Auch Justin Timberlake (39, «Cry Me A River») fand klare Worte. «Wenn Ihr nicht aufgebracht seid, solltet Ihr es sein. Gerechtigkeit für Ahmaud Arbery», twitterte der US-Sänger und Schauspieler.

Ahmaud Arbery ging Ende Februar in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia unbewaffnet joggen. Der schwarze 25-Jährige soll von mindestens zwei Weißen in einem Pritschenwagen verfolgt, gestoppt und erschossen worden sein. Besondere Brisanz hat der Fall nun durch die Veröffentlichung eines Handy-Videos in sozialen Medien gewonnen, das die Tat zeigen soll. US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um einen früheren Polizisten und dessen Sohn.

Berlin für einheitliche Grenzöffnungen in Europa

BERLIN: Der deutsche Kanzleramtsminister Helge Braun plädiert in Sachen Grenzöffnungen für einen Gleichschritt Deutschlands mit seinen Nachbarstaaten.

«Der Anfang dieser Grenzkontrollen war, dass in Deutschland die Geschäfte auf waren und im Nachbarland nicht mehr und es dann zu ganz viel Bewegung kam, weil die Leute dann zum Einkaufen über die Grenze gekommen sind», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk. Eine «Überfüllung der Innenstädte», die dies zur Folge habe, könnten wir aber «gerade nicht gebrauchen». Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen dürften jedoch «immer nur mit guter Begründung und auf beschränkte Zeit sein».

Braun warnte zugleich vor zu vielen Lockerungen in Sachen Geselligkeit und Reisen. «Wenn man zurückschaut, kann man sehen, dass genau da die großen Ansteckungsgefahren lauern.» Wegen des positiven Verlaufs des Infektionsgeschehens könne sich Deutschland nun etwas «zutrauen». «Die deutsche Bevölkerung hat sich sehr, sehr vorbildlich verhalten, deshalb beneidet uns ja ganz Europa und Teile der Welt», sagte der Chef des Bundeskanzleramtes weiter.

Dax erholt sich nach Vortagesverlusten

FRANKFURT/MAIN: Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Auf die Vortagesverluste folgten am Morgen Erholungsgewinne. Zugleich bleiben für den Dax die 10.700 Punkte eine wichtige Orientierungsmarke, um die herum der deutsche Leitindex nun schon länger pendelt. Dass nach den jüngsten Entspannungssignalen in der Corona-Krise zunehmend mehr Staaten in Europa Lockerungen prüfen, gibt aus Sicht von Anlegern Hoffnung. Mut machen einem Marktexperten zufolge außerdem robuste Exportdaten aus China.

Der Dax kletterte kurz nach Börsenstart um 0,91 Prozent auf 10.703,02 Punkte. Für den MDax ging es um 1,23 Prozent auf 23.365,96 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,57 Prozent auf 2860,01 Punkte.

Herzogin Kate startet ein Fotoprojekt zur Corona-Pandemie

LONDON: Herzogin Kate (38) ist die Schirmherrin eines neuen Fotoprojektes, das die Stimmung in Großbritannien während der Corona-Pandemie einfangen soll. In Zusammenarbeit mit der National Portrait Gallery lade die Herzogin Menschen aus dem Königreich ein, fotografische Porträts einzureichen, die sie in diesen außergewöhnlichen Zeiten aufgenommen haben, erklärte das Kunstmuseum in London am Donnerstag.

Die ergreifendsten Porträts werden für eine Ausstellung mit dem Titel «Hold Still» ausgewählt, die im Frühsommer in einer virtuellen Ausstellung gezeigt werden soll, wie es weiter heißt. So solle ein kollektives Porträt der Nation zu diesem Zeitpunkt festgehalten werden. In Großbritannien sind nach offiziellen Statistiken inzwischen mehr mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben als in irgendeinem anderem Land Europas.

Herzogin Kate ist selbst leidenschaftliche Hobby-Fotografin. Sie nimmt regelmäßig Fotos von ihren drei Kindern George (6), Charlotte (5) und Louis (2) auf, die der königliche Palast zu wichtigen Anlässen wie Geburtstagen veröffentlicht.

Lufthansa-Tochter Swiss erwartet bald erstes Geld aus Rettungskredit

ZÜRICH: Die Lufthansa-Tochter Swiss rechnet nach der Parlamentsentscheidung über Staatshilfen mit der Auszahlung der ersten Kredittranche bereits Anfang Juni. Die Kreditvereinbarung über 300 Millionen Franken (285 Mio Euro) mit den Banken habe eine Laufzeit von fünf Jahren, sagte Finanzchef Markus Binkert am Mittwochabend. Der Geschäftsplan sehe aber eine schnellere Rückzahlung vor. Das Unternehmen habe seine Berechnungen «auf Basis eines konservativen Flugplan-Szenarios» erstellt, sagte Konzernchef Thomas Klühr.

Insgesamt können sich Swiss und die andere schweizerische Lufthansa-Tochter Edelweiss Kredite im Umfang von 1,5 Milliarden Franken (1,43 Mrd Euro) von einem Bankenkonsortium besorgen. Damit sollen die Folgen der weitgehenden Einstellung des Flugbetriebs aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgefedert werden. 85 Prozent davon - knapp 1,3 Mrd Franken - garantiert der Bund. Er hat sich das gesamte Aktienkapital der Swiss als Garantie für den Fall gesichert, dass die gewährten Kredite nicht mehr bedient werden können.

«Erasmus»-Initiatorin verteidigt Europas Errungenschaften

ROM: Die italienische Erziehungswissenschaftlerin Sofia Corradi, Initiatorin des EU-Austauschprogramms «Erasmus», hat die Europäische Union trotz aller Differenzen verteidigt. Zwar sei die EU nicht perfekt und könne verbessert werden. «Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass Europa besser ist als kein Europa», sagte die 85-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Europatag an diesem Samstag.

Das Gesamtbild wiege mehr als die Unstimmigkeiten etwa in der Corona-Krise, in der schwer getroffene südliche EU-Länder wie Spanien und Italien mangelnde Solidarität von nördlichen Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder den Niederlanden beklagten. «Sie und ich unterhalten uns und können frei sagen, was wir wollen. (...) Und denken Sie daran, seit 70 Jahren führen wir in Europa keinen Krieg mehr gegeneinander», betonte sie.

Lilienthal befürchtet kunstfreie Gesellschaft

MÜNCHEN: Matthias Lilienthal, Intendant der Münchner Kammerspiele, fordert angesichts der Corona-Pandemie schnelle Hilfen für die freie Theaterszene. «Die Situation von freien Gruppen, Regisseuren, Schauspielern ist beschissen», sagte der 60-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Ohne Hilfen gehe diese Szene sonst vor die Hunde. «Wenn die Krise noch eine Weile dauert, haben wir sonst eine kunstfreie Gesellschaft. Die Krise ist eine Gelegenheit, dass man sich von der alleinigen Fixierung auf die Ökonomie verabschiedet.»

Als die Theater Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden, wurde auch seine letzte Spielzeit in München abrupt beendet. An eine Öffnung der Theater vor dem Sommer glaubt er nicht. «Ich würde gerne ein Abschiedsfest machen, wo ich jeden Menschen in den Arm nehmen kann, das ist nicht möglich», sagte Lilienthal, der im Sommer nach Berlin umziehen will. «Es wird ein Abschied ohne Abschied und abgebrochene Beziehungen sind für die Stadt nicht gut und für das Team und mich auch nicht, insofern ist das eine beschissene Situation.»

Zu Beginn von Lilienthals Amtszeit vor rund fünf Jahren hatte es kräftig geknirscht, die Münchner kamen mit seiner Art des Theaters nicht zurecht. Zu viel Diskurs, zu wenig Sprechtheater, hieß es. Doch das änderte sich und sogar Lilienthal spricht nun von einer großen Liebesbeziehung. Dass sein Theater wohl bis zum Sommer dicht bleibt, nimmt er auch mit Humor. «Diese Liebe kann jetzt unendlich sein, denn sie wird nicht mehr von irgendwelchen Realitäten getrübt.»

Flucht durch Tunnel: Zwölf Schwerverbrecher in Mexiko gesucht

CIENEGUILLAS: Zwölf Häftlinge sind durch einen Tunnel aus einem mexikanischen Gefängnis geflohen. Es handelt sich um Angehörige zweier krimineller Gruppen, die wegen schwerwiegender Verbrechen verurteilt wurden und in der Haftanstalt des Ortes Cieneguillas einsaßen, wie die Regierung des Bundesstaates Zacatecas am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Nach den Flüchtigen werde gesucht. Ein Mitglied der Sicherheitskräfte und ein weiterer Mensch seien als mutmaßliche Komplizen festgenommen worden.

In Mexiko kommt es immer wieder zu spektakulären Ausbrüchen. Der Ex-Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán, der inzwischen an die USA ausgeliefert und dort zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, floh im Juli 2015 durch einen rund 1,5 Kilometer langen Tunnel aus einem Hochsicherheitsgefängnis.

Chinas Exporte legen im April trotz Corona-Pandemie zu

PEKING: Trotz des globalen Coronavirus-Ausbruchs sind Chinas Exporte im April überraschend gestiegen.

Wie die Pekinger Zollbehörde am Donnerstag mitteilte, legten die Ausfuhren im Vergleich zum April des Vorjahren um 3,5 Prozent zu. Deutlich bergab ging es dagegen mit den Importen, die um 14,2 Prozent einbrachen. Analysten hatten sowohl bei Ein- als auch bei Ausfuhren mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten die chinesische Wirtschaft seit Ende Januar praktisch zum Stillstand gebracht. Die Auswirkungen wurden daher besonders im Februar spürbar. Danach setzte eine langsame Erholung ein. .

Berichte: Giftiges Gas tritt aus indischer Fabrik aus - Mehrere Tote

NEU DELHI : In Indien ist aus einer Chemiefabrik giftiges Gas ausgetreten, durch das nach örtlichen Medienberichten mindestens fünf Menschen gestorben sind. Die zuständige Verwaltung forderte Bürger um die Fabrik im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh auf Twitter auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Anwohner seien am frühen Donnerstagmorgen mit Augenreizungen und Atemschwierigkeiten ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete der Fernsehsender NDTV. Es soll demnach ein Umkreis von drei Kilometern um die Fabrik betroffen sein.

Bilder zeigten Dutzende Leute auf den Straßen, teils trugen sie andere Menschen. Der Gasaustritt soll in der Nacht auf Donnerstag passiert sein. Die Fabrik gehört laut Verwaltung zur koreanischen Firma LG Polymers. Sie stellte laut NDTV Plastik her, das für Konsumgüter wie Spielsachen verwendet wurde.

Vereinte Nationen verdreifachen Milliardenbedarf für Corona-Nothilfe

GENF/NEW YORK: Die Vereinten Nationen brauchen für die Versorgung der durch die Corona-Krise schwer getroffenen ärmsten Menschen der Welt weitere Milliardenbeträge. Sie haben den nötigen Betrag seit dem Spendenaufruf im März mehr als verdreifacht. Um Millionen Menschen vor Hungersnöten zu bewahren, sind nach neuen Berechnungen jetzt 6,7 Milliarden Dollar nötig (6,2 Mrd Euro).

Solche Nothilfe sei im Interesse aller Länder, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock der Deutschen Presse-Agentur. Im Nahen Osten und in der Sahel-Zone in Afrika gebe es bereits Anzeichen für wachsende Terroraktivitäten, sagte er. Zudem sei Armut ein Treiber der Migration. Insgesamt sollen 63 Länder unterstützt werden, darunter neu die Philippinen und Pakistan.

Den Gesamtbedarf, um die bedürftigsten Menschen vor den schlimmsten Folgen der Coronavirus-Pandemie zu schützen, schätzt Lowcock auf 90 Milliarden Dollar. Er lobte Deutschland, das großzügig gebe und auch in langfristige Projekte investiere, als Vorbild für andere Länder. Von China wünsche er sich mehr Engagement.