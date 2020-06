Neues aus dem Ausland am Dienstag

Schüsse bei versuchtem Statuen-Sturz in USA - ein Verletzter

WASHINGTON: Beim Versuch von Demonstranten, die Statue des spanischen Konquistadors Juan de Oñate in der US-Stadt Albuquerque zu stürzen, ist einer der Protestler von einem Angehörigen einer Miliz angeschossen worden. Das Opfer sei nach dem Vorfall am Montagabend (Ortszeit) in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der örtliche Sender KRQE berichtete, ein 31-Jähriger sei im Zusammenhang mit den Schüssen festgenommen worden. Bewaffnete einer selbst ernannten Bürgerwehr hatten versucht, den Sturz der Statue zu verhindern, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Die seit Wochen andauernden Proteste in den USA infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd haben auch zum Sturz von Statuen geführt, die Menschen darstellen, die in Verbindung mit Rassismus gebracht werden. Juan de Oñate werden Grausamkeiten unter anderem an amerikanischen Ureinwohnern vorgeworfen. Der Bürgermeister von Albuquerque, Tim Keller, teilte auf Twitter mit, die Statue sei jetzt eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und werde entfernt, bis über die nächsten Schritte beraten sei.

Die Gouverneurin des Bundesstaats New Mexico, Michelle Lujan Grisham, verurteilte die selbst ernannte Bürgerwehr. Sie seien vor Ort gewesen, um Demonstranten zu bedrohen. In ihrem Bundesstaat gebe es keinen Platz für Milizen, die versuchten, Menschen «zu terrorisieren». Der Polizeichef Albuquerques, Michael Geier, teilte mit, es gebe Berichte, dass Bürgerwehrgruppen für die Gewalt verantwortlich gewesen seien. Sollte sich das bewahrheiten, würden die Betroffenen zur Rechenschaft gezogen. Die Polizei setzte bei dem Zusammenstoß an der Statue nach eigenen Angaben Tränengas ein.

Trump verspricht Familien von Opfern von Polizeigewalt Gerechtigkeit

WASHINGTON: Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus hat US-Präsident Donald Trump den Angehörigen von Opfern von Polizeigewalt Gerechtigkeit versprochen. «Ihre Lieben werden nicht umsonst gestorben sein», sagte Trump bei einem Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses nach einem Treffen mit Angehörigen. Im Rosengarten wollte Trump am Dienstag eine Verfügung für Polizeireformen unterzeichnen.

Der Präsident sagte, die Rechenschaftspflicht der Polizei müsse verbessert werden. Es müsse mehr Transparenz geben. In die Polizeiausbildung müsse mehr investiert werden. Amerikaner glaubten aber auch daran, dass «die tapferen Männer und Frauen» bei der Polizei Unterstützung verdienten, sagte Trump. Er wandte sich eindringlich gegen Forderungen, Polizeibehörden die Mittel zu kürzen. «Ohne Polizei gibt es Chaos, ohne Gesetz gibt es Anarchie», sagte er.

Die USA werden seit Wochen von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt erschüttert. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis (Minnesota) am 25. Mai. Ein weißer Polizeibeamter hatte ihm fast neun Minuten lang sein Knie auf den Hals gedrückt, obwohl Floyd ihn darum bat, ihn atmen zu lassen.

Früherer Drogenhändler nach Deutschland abgeschoben

BERLIN: Die USA haben einen berüchtigten früheren Drogenhändler nach Deutschland abgeschoben. Der Deutsch-Kolumbianer sei am Dienstagmorgen in Frankfurt den deutschen Behörden übergeben worden, berichtete der «Spiegel». Der 70-Jährige galt jahrelang als rechte Hand des legendären kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar und führte gemeinsam mit ihm das Medellin-Kartell, das in den 1970er und 1980er Jahren massenhaft Kokain aus Kolumbien in die USA schmuggelte.

Er saß nach einer Verurteilung zu lebenslanger Haft seit 1987 in den USA im Gefängnis. Dem Bericht zufolge kooperierte er aber später mit den Behörden und kam in ein Zeugenschutzprogramm. Der Mann, dessen Vater aus Deutschland stammte, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach Spiegel-Informationen soll er hier zunächst von einer gemeinnützigen Organisation betreut werden. Von den Behörden habe er nichts zu befürchten, da er seine Strafe wegen Drogenhandels in den USA abgesessen habe.

VW legt Abfindungspreis für Audi-Squeeze-out fest

INGOLSTADT/WOLFSBURG: Der VW-Konzern hat die Barabfindung für das Herausdrängen der Minderheitsaktionäre von Audi festgelegt.

Je Papier sollen die Anteilseigner 1551,53 Euro erhalten, wie Audi am Dienstag in Ingolstadt mitteilte. VW hatte das Herausdrängen der Audi-Minderheitsaktionäre - den sogenannten Squeeze-out - förmlich Ende Februar angekündigt. Der Kurs der Audi-Aktie hatte daraufhin kräftig zugelegt und lag zuletzt bei 1050 Euro. VW besaß zu diesem Zeitpunkt bereits 99,64 Prozent der Audi-Aktien. Der Beschluss soll auf der nächsten ordentlichen Audi-Hauptversammlung erfolgen, die im Juli oder August stattfinden soll.

Maas unterzeichnet Vereinbarung zur Stiftung Auschwitz-Birkenau

WARSCHAU: Bei seinem Warschau-Besuch hat Außenminister Heiko Maas (SPD) mit Stiftungschef Piotr Cywinski eine Vereinbarung über zusätzliche Gelder von bis zu 60 Millionen Euro für die Stiftung Auschwitz-Birkenau unterzeichnet. Allein im Etat des Außenministeriums seien für das laufende Jahr 14 Millionen Euro und für 2021 weitere 16 Millionen Euro vorgesehen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Stiftung setzt sich für den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers ein.

Angesichts der historischen deutschen Verantwortung hatten Bund und Länder bereits zwischen 2011 und 2015 mit 60 Millionen Euro die Hälfte des angestrebten Stiftungskapitals finanziert. Nun stellen sie für die Erhaltung der Gedenkstätte zusätzlich weitere Gelder zum Kapitalstock der Stiftung zur Verfügung. Bereits im Dezember hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten ihre Bereitschaft dazu erklärt.

Das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im damals von Deutschland besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Während des Zweiten Weltkrieges (1939-45) wollten die deutschen Nationalsozialisten die europäischen Juden systematisch ermorden. Ihrem Rassenwahn fielen nach Erkenntnissen der Forschung rund sechs Millionen Juden zum Opfer. Sie wurden ermordet durch Vergasung, Erschießung, Injektionen, medizinische Versuche oder durch gezieltes Verhungern lassen - allein in Auschwitz-Birkenau waren es nach Schätzungen mehr als eine Million Opfer, die meisten Juden.

Hofreiter: Mit Trump-Drohung «ganz gelassen umgehen»

BERLIN: Die Deutschen sollten sich aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter von der Ankündigung eines Teilabzugs der US-Truppen nicht aus der Ruhe bringen lassen. «Ich glaube, damit muss man ganz gelassen umgehen», sagte Hofreiter am Dienstag in Berlin mit Blick auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump. «Dieser Präsident ändert seine Meinung sehr häufig. Und vielleicht haben wir ja Glück und haben im November wieder einen Präsidenten, der dieses Amtes würdig ist.»

Trump will Deutschland für die aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben bestrafen und die Zahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25.000 reduzieren. Derzeit sind rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Trump sprach von 52 000 Soldaten, darin dürften rund 17.000 amerikanische Zivilisten im Dienst der US-Streitkräfte enthalten sein.

Anklage im Prozess um Mord an Walter Lübcke verlesen

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord am nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist vor dem Oberlandesgericht Frankfurt die Anklageschrift verlesen worden. Der Generalbundesanwalt wirft dem 46 Jahre alten Stephan Ernst vor, den CDU-Politiker Anfang Juni 2019 auf der Terrasse von Lübckes Wohnhaus in Nordhessen erschossen zu haben. Laut Anklage handelte er aus rechtsextremistischen Motiven. Stephan Ernst soll zudem Anfang 2016 im nordhessischen Lohfelden einen Flüchtling aus dem Irak niedergestochen und schwer verletzt zu haben.

Der Prozess hatte am Dienstagvormittag vor dem Oberlandesgericht begonnen. Mitangeklagt wegen Beihilfe zum Mord an Lübcke ist der 44-jährige Markus H. Das Gericht beendete nach Verlesung der Anklage den ersten Prozesstag, die Verhandlung wird an diesem Donnerstag (18. Juni) fortgesetzt.

Staatsminister Roth: In Europa kein Platz für Homophobie

BRÜSSEL: In der Debatte über den Schutz von Minderheiten hat sich Europa-Staatsminister Michael Roth klar gegen Diskriminierung positioniert. «Europa, das ist der Ort, an dem wir alle ohne Angst verschieden sein können und verschieden sein müssen», sagte der SPD-Politiker am Dienstag. «Bei uns ist kein Platz für Ressentiments, für Rassismus, für Homophobie, für Demokratieverachtung.»

Roth fügte hinzu: «Und deswegen ist es auch kein Wahlkampf wert, dass Stimmung gemacht wird gegen Minderheiten gleich welcher Art, seien es ethnische Minderheiten, seien es kulturelle Minderheiten, seien es religiöse oder eben auch sexuelle Minderheiten. Das passt nicht zu Europa.»

Der nationalkonservative polnische Präsident Andrzej Duda hatte am Wochenende bei einem Wahlkampfauftritt mit Blick auf lesbische, schwule, bisexuelle und Trans-Menschen (LGBT) gesagt: «Man versucht uns einzureden, dass das Menschen sind. Aber es ist einfach nur eine Ideologie.» Während der kommunistischen Zeit habe man den Kindern in der Schule kommunistische Ideologie eingebläut, sagte Duda weiter. Heute versuche man dies mit der Ideologie sexueller Minderheiten. «Das ist so ein Neo-Bolschewismus.»

Corona-Krise sorgt für heftige Absatzeinbußen bei McDonald's

CHICAGO: Die Corona-Pandemie hat die Geschäfte des weltgrößten Fast-Food-Konzerns McDonald's massiv belastet. In den vergangenen zwei Monaten brachen die vergleichbaren Erlöse weltweit im Vergleich zum Vorjahreswert um rund 30 Prozent ein, wie McDonald's am Dienstag in Chicago mitteilte. Allerdings scheint das Schlimmste vorerst überstanden: Etwa 95 Prozent der Filialen sind inzwischen wieder geöffnet und die Absatzentwicklung erholte sich zuletzt deutlich.

Während das Absatzminus im April noch bei 39 Prozent lag, fiel es im Mai mit knapp 21 Prozent schon erheblich geringer aus. Auf dem US-Markt sanken die Verkäufe auf vergleichbarer Ladenfläche zuletzt nur noch um 5,1 Prozent. McDonald's hatte den Großteil seiner Filialen wegen der Pandemie zeitweise weitgehend für Kunden geschlossen und sich auf Drive-thru, Take-away und Essenslieferungen konzentriert.

Berühmtes Caravaggio-Werk in Kapitolinischen Museen zu sehen

ROM: Eines der bekanntesten Gemälde von Michelangelo Merisi da Caravaggio, sein «Jüngling, von einer Eidechse gebissen», ist in einer Ausstellung in Rom zu sehen. Das Werk ist das Herzstück einer neuen Schau in den Kapitolinischen Museen über den Einfluss des italienischen Frühbarockkünstlers. In dem bekannten Museumskomplex startete mit «Il tempo di Caravaggio» die erste neue Sonderausstellung nach langer Corona-Pause. Seit der Wiederöffnung am 19. Mai waren für die Besucher bisher nur die permanenten Sammlungen zu sehen.

Das berühmte Bild zeigt einen Jungen mit Blüte im gelockten Haar, dessen weiche Gesichtszüge sich im Schreck verziehen, als ihn eine Echse in den rechten Mittelfinger beißt. Es könne sich um eine allegorische Darstellung handeln für den Schmerz, der mit der Liebe einhergehe, heißt es in einer Beschreibung der National Gallery in London, die selbst eine Version des Werks besitzt.

Mittelpunkt der Ausstellung in Rom ist die Version aus dem Besitz des 1970 verstorbenen Kunsthistorikers Roberto Longhi. Alle rund 40 ausgestellten Werke sind Teil der persönlichen Sammlung des Italieners in Florenz. Sie stammen von Malern des 17. Jahrhunderts, die in ihrer Arbeit von Caravaggio inspiriert wurden. Caravaggio (1571-1610) ist vor allem für den seinerzeit bahnbrechenden Einsatz von «chiaroscuro» bekannt, dem realistischen und stark dramatisierenden Gestaltungsmittel der Hell-Dunkel-Malerei. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. September.

Mafia-Ermittlungen: Roms «Einäugiger» aus der Haft entlassen

ROM: Einer der berüchtigtsten Kriminellen aus Rom ist wieder frei. Der frühere Rechtsterrorist Massimo Carminati - genannt der «Einäugige» - wurde am Dienstag nach rund fünfeinhalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Grund sei das Ablaufen der Untersuchungshaftzeiten, berichteten italienische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Justizbehörden und die Anwälte Carminatis. Ihm wird vorgeworfen, der Kopf einer mafiösen Bande gewesen zu sein, die Politik und Geschäftswelt in Italiens Hauptstadt jahrelang unterwandert und korrumpiert hatte.

Carminati saß seit Dezember 2014 in Haft. Er war 2017 in einem spektakulären Korruptionsprozess zur sogenannten «Mafia Capitale» (Hauptstadtmafia) zu 20 Jahren verurteilt worden. Allerdings konnten ihm keine Mafia-Delikte nachgewiesen werden - was weit härtere Strafen nach sich gezogen hätte. Später wurde die Strafe reduziert und danach das Urteil aufgehoben. Ein neuer Prozess muss noch angesetzt werden.

Die «Mafia Capitale», die Ende 2014 aufflog, soll gegen Schmiergelder lukrative Aufträge für ihre Firmen an Land gezogen haben. Unter anderem Flüchtlingsunterkünfte und die Müllentsorgung der Stadt gehörten zu ihrem Geschäftsfeld. Der Skandal erschütterte auch die Politik, im Zuge dessen wurde Virginia Raggi 2016 als Bürgermeisterin gewählt. Die Politikerin der Fünf-Sterne-Bewegung ist aber ihren Versprechen, die Stadt von Grund auf aufzuräumen, auch nach Jahren an der Macht noch nicht nachgekommen.

Taiwan: Luftwaffe vertrieb chinesischen Kampfjet

TAIPEH: Ein chinesischer Kampfjet ist nach Angaben Taiwans kurzzeitig in die Luftraumüberwachungszone des asiatischen Landes eingedrungen. Maschinen der taiwanesischen Luftwaffe hätten das Flugzeug vom Typ J-10 am Dienstag vertrieben, hieß es in einer Mitteilung. Zwei ähnliche Vorfälle habe es bereits vergangene Woche gegeben.

Taiwan wird von der kommunistischen Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China angesehen, obwohl der demokratische Inselstaat nie dazu gehört hat. Auch wird mit einer Eroberung gedroht. Der Streit um den Status des Landes geht auf den Bürgerkrieg in China zurück, als die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach ihrer Niederlage gegen die Kommunisten Maos 1949 nach Taiwan geflüchtet waren.

Nabu-Zählung: Steinhummeln sind die Nummer 1 in deutschen Gärten

BERLIN: Sie haben einen samtschwarzen Körper, einen rotbraunen Hinterleib - und sind das am häufigsten beobachtete Insekt in deutschen Gärten: Steinhummeln. Das zumindest ist das Halbzeitergebnis einer vom Naturschutzbund (Nabu) initiierten Zählung. Die häufigsten Arten sind demnach in den bisher drei Zähljahren des Nabu-«Insektensommers» fast gleich geblieben: Auf die Steinhummel folgen Hainschwebfliege, Asiatischer Marienkäfer, Westliche Honigbiene, Siebenpunkt-Marienkäfer, Lederwanze und Ackerhummel.

«Nur der Siebenpunkt-Marienkäfer ist ein Neueinstieg in die Top Ten», so Nabu-Insektenexpertin Laura Breitkreuz. Das liege sicher an der in diesem Jahr erstmals gestellten Entdeckungsfrage, bei der es um Marienkäfer ging. Auch erste Trends seien feststellbar: «Die Blaue Holzbiene, die ursprünglich nur in Südeuropa und manchen Regionen Süddeutschlands zu finden war, wandert nach und nach gen Norden», so Breitkreuz.

Bei der Aktion haben Naturfreunde fast 5000 Beobachtungen gemeldet. «Von der Ameise bis zum Zitronenfalter, Insekten sind systemrelevant - wir freuen uns, dass viele Menschen das offenbar erkannt und sich am Insektensommer beteiligt haben», so Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. In Deutschland leben rund 33.000 Insektenarten.

Geklaute Pariser Banksy-Tür: Polizei ermittelt Verdächtige

ROM: Nach dem Fund einer im Bataclan-Club in Paris gestohlenen Tür mit einem Banksy zugeschriebenen Bild in Italien macht die Polizei Fortschritte. Es seien bereits Personen ermittelt worden, die mit dem Diebstahl und der «Reise» des Werkes zu tun gehabt hätten, sagte der Chef der Kulturschutzpolizei, Roberto Riccardi, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Auslandskorrespondenten in Rom. Nähere Angaben könne er aber noch nicht machen. Möglicherweise hätte das Werk wie andere gestohlene Kunstwerke auch noch weiter «Runden» gemacht.

Die Tür war letzte Woche in einem Landhaus in der Region Abruzzen gefunden worden. Auf der Tür ist ein Frauenbild zu sehen, das von dem britischen Streetart-Künstler stammen soll. Die Ausgangstür der Konzerthalle war im Januar 2019 in Paris gestohlen worden. Im Bataclan waren im November 2015 bei einem Terroranschlag 90 Menschen getötet worden.

Strafzölle auf Kekse und Waffeln - Jobverluste in Branche möglich

BONN: Die Keks- und Waffelbranche befürchtet Jobverluste wegen der Strafzölle auf Exporte in die USA. «Diese Strafzölle gefährden im höchsten Maße das jahrelange Engagement der deutschen Hersteller von feinen Backwaren in den USA. Aber auch in Deutschland kann dies zu erheblichen Auswirkungen führen, wie etwa dem Abbau von Arbeitsplätzen», teilte Andreas Nickening vom in Bonn sitzendenden Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie am Dienstag mit. Das US-Geschäft sei für viele Unternehmen wichtig für die Auslastung der Produktionsstätten.

Seit Oktober sind gesüßte Kekse und Waffelprodukte aus Deutschland bei Exporten in die USA mit einem Zoll von 25 Prozent belegt. Zwischen Verhängung des Zolls und Anfang April 2020 ist der Außenhandelsumsatz für dieses Gebäck im Vergleich zum Vorjahreszeitraum laut Verband um rund ein Fünftel gesunken. «Für den weiteren Jahresverlauf 2020 werden noch deutlich größere Rückgänge bis hin zum kompletten Wegfall des US-Geschäfts bei einzelnen Unternehmen erwartet», hieß es. Die Branche hoffe auf eine schnelle Einigung. «Es darf nicht sein, dass Familienunternehmen aus der Süßwarenindustrie hier die Fehler einer WTO (Welthandelsorganisation)-widrigen Subventionspolitik in der Großindustrie ausbaden müssen», sagte Nickening.

Im Handelsstreit mit der EU hatten die USA nach Industrieprodukten wie Stahl auch europäische Lebensmittel mit Strafabgaben belegt. Auch bestimmte Backwaren sind betroffen. Amerika sieht den Schritt als Vergeltung für rechtswidrige EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus, den Hauptrivalen des US-Herstellers Boeing.

Russland ruft koreanische Halbinsel zur Zurückhaltung auf

MOSKAU: Russland hat nach der Sprengung des südkoreanischen Verbindungsbüros in Nordkorea beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Lage gebe Anlass zur Sorge, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. «Wir beobachten sehr genau, was auf der koreanischen Halbinsel passiert.» Derzeit sei aber nicht geplant, dass Kremlchef Wladimir Putin Kontakte «auf höchster Ebene» mit beiden Ländern haben werde.

Zuvor hatte Nordkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong zerstört. Die Sprengung des Gebäudes am Dienstag in der grenznahen Stadt Kaesong sei im Zuge der Unterbrechung aller Kommunikationsverbindungen zwischen Süd- und Nordkorea erfolgt, berichteten die nordkoreanischen Staatsmedien.

Bundesregierung kennt keine Details des US-Truppenabzugs

WARSCHAU: Die Bundesregierung kennt noch keine Details der Pläne von US-Präsident Donald Trump für den Abzug von fast 10.000 Soldaten aus Deutschland. «Wir haben keine genaueren oder detaillierten Informationen darüber, wann wie wo was umgesetzt werden soll», sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag nach einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz in Warschau. «Weder im State Department (Außenministerium) noch im Pentagon (Verteidigungsministerium) waren die Informationen darüber zu erhalten. Insofern warten wir ab, was die amerikanische Seite dort zu tun gedenkt.»

Trump hatte am Montag angekündigt, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland von 34.500 auf 25.000 reduzieren zu wollen. Zur Begründung sagte er, die Bundesregierung weigere sich, die Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte Nato-Ziel erreichen würden. Dieses sieht vor, dass sich die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten bis 2024 dem Wert von zwei Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes annähern.

US-Abzugspläne sollen Thema bei Nato-Konferenz werden

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will die US-Pläne für einen Abzug von Truppen aus Deutschland an diesem Mittwoch und Donnerstag bei Gesprächen mit den Verteidigungsministern der Bündnisstaaten diskutieren. Das Thema sei für die ganze Allianz relevant, sagte der Norweger am Dienstag in einer Pressekonferenz in Brüssel.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag offiziell bestätigt, dass die Zahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25.000 reduziert werden soll. Derzeit sind rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Mit einem Teilabzug der US-Truppen will Trump Deutschland für die aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben bestrafen.

Tote bei Konfrontation zwischen indischen und chinesischen Soldaten

NEU DELHI: Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen chinesischen und indischen Soldaten hat es nach Angaben der indischen Armee Tote auf beiden Seiten gegeben. Demnach starben ein indischer Offizier und zwei indische Soldaten. Auch auf chinesischer Seite habe es Tote gegeben, hieß es in Neu Dehlhi ohne weitere Details. Der Vorfall habe sich Montagnacht in der umstrittenen Grenzregion Ladakh im Himalaya ereignet. Aus dem chinesischen Außenministerium hieß es, indische Streitkräfte hätten provokative Streifzüge entlang der Grenze gemacht. Ranghohe Militärvertreter der beiden Nachbarländer wollten sich noch am Dienstag treffen, um die Situation zu entschärfen, hieß es aus Indien.

Zwischen den zwei Nuklearmächten mit den größten Bevölkerungen der Welt gibt es zurzeit verstärkte Spannungen. Tausende Soldaten stehen sich an der Grenze gegenüber. Bei jüngsten Zwischenfällen hatte es nach Faustkämpfen und Steinwürfen mehrere Verletzte gegeben. Zuletzt hatten sich deshalb schon ranghohe Militärs beider Seiten getroffen und versucht, eine diploamtische Lösung zu finden.

China und Indien hatten 1962 einen kurzen Krieg um ihre Grenze im Himalaya geführt, den China gewann. Seither gibt es immer wieder Zwischenfälle, die aber meist ohne Toten durch Gespräche gelöst werden konnten. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Auch US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was die Nachbarländer nicht wollten.

China fordert «Frieden und Stabilität» in Korea

PEKING: Nach der Sprengung des südkoreanischen Verbindungsbüros in Nordkorea hat sich China für «Frieden und Stabilität» auf der koreanischen Halbinsel ausgesprochen. «Nordkorea und Südkorea sind ein Volk und als Nachbar hat China immer auf die Wahrung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gehofft», sagte Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag.

Zuvor war bekannt geworden, dass Nordkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong zerstört hat. Die Sprengung des Gebäudes am Dienstag in der grenznahen Stadt Kaesong sei im Zuge der Unterbrechung aller Kommunikationsverbindungen zwischen Süd- und Nordkorea erfolgt, berichteten die nordkoreanischen Staatsmedien.

Regierung von Mali: 24 tote Soldaten bei Angriff von «Terroristen»

BAMAKO: In Mali haben bewaffnete Angreifer nach Angaben der Regierung mindestens 24 Soldaten getötet. «Terroristen» hätten die Soldaten in der Region Ségou im Zentrum des Landes angegriffen, teilte das Verteidigungsministerium am Montagabend mit. Bei schweren Gefechten am Sonntag seien auf beiden Seiten Menschen getötet worden, darunter 24 Soldaten. Zudem würden drei Menschen vermisst.

Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar. In Mali und anderen Ländern der Sahelzone sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali am UN-Einsatz Minusma. Er soll den Friedensprozess unterstützen, nachdem Nordmali 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten war, bevor Frankreich militärisch eingriff. Der Bundestag hat erst Ende Mai grünes Licht für eine Ausweitung des Einsatzes deutscher Soldaten in Mali gegeben. Die UN-Mission gilt als der gefährlichste derzeit laufende Auftrag.

Tui-Sommergeschäft angelaufen: Neue Buchungen, gestiegene Preise

HANNOVER: Beim weltgrößten Tourismuskonzern Tui läuft das verzögerte Sommergeschäft nach der Aufhebung der Reisewarnungen für viele Länder jetzt an. Wie das Unternehmen am Dienstag in Hannover mitteilte, sollen in den kommenden Wochen nun schrittweise immer mehr Ziele angesteuert werden. Ungefähr ein Viertel des Programms in der Hauptsaison sei derzeit ausgebucht, in der vergangenen Woche habe das Interesse der Kunden «spürbar» zugenommen. «Insbesondere Deutschland und Belgien verzeichnen eine deutliche Erholung.» Für die Wintersaison und für den Sommer 2021 gebe es gute Anzeichen.

Die Preise hätten im Schnitt um 14 Prozent zugelegt, was die dringend nötige Liquidität verbessere. Mittelfristig hatte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak im Mai wegen der hohen Überkapazitäten «tendenziell günstigere» Reisen in Aussicht gestellt.

Fall Maddie: Deutsche Ermittler schrieben mehrmals an die Eltern

BRAUNSCHWEIG: Im Fall der seit mehr als 13 Jahren verschwundenen Maddie haben deutsche Ermittler erneut Kontakt zur Familie McCann in Großbritannien aufgenommen. «Wir haben den Eltern noch einmal geschrieben», sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Details äußere er sich aber nicht. Die Braunschweiger Strafverfolgungsbehörde reagierte damit auf britische Medienberichte, nach denen in dem Schreiben der Tod des Mädchens bestätigt worden sei, jedoch ohne Details zum Beweis dafür. «Die Staatsanwaltschaft hat sich zum Inhalt des Schreibens zu keinem Zeitpunkt geäußert und wird dies auch nicht tun», sagte Wolters.

Das damals dreijährige britische Mädchen, Madeleine McCann, verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage im portugiesischen Praia da Luz. Mehr als 13 Jahre später teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anfang Juni überraschend mit, dass ein wegen anderer Delikte inhaftierter 43-jähriger Deutscher unter Mordverdacht stehe. Dazu hatte es in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» einen erneuten Zeugenaufruf gegeben.

Vor dieser Ausstrahlung habe sich die Staatsanwalt nach den Worten von Sprecher Wolters auch schon an die Eltern gewandt, um sie über den Aufruf und die Mordermittlungen zu informieren. Diese Kontakte seien aber nicht direkt, sondern liefen über die britische Polizei, sagte Wolters. «Soweit der vermeintliche Inhalt in verschiedenen Medien kursiert, stammen diese Informationen nicht von der Staatsanwaltschaft», sagte er.

Unionsfraktionsvize kritisiert geplanten Teilabzug von US-Truppen

BERLIN: Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul hat den geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland scharf kritisiert. Insbesondere die Begründung der US-Regierung, wonach Deutschland nicht genug in die Verteidigung investiere, wies der Unionspolitiker zurück. «Die Maßnahme und die Begründung sind falsch und schwächen die Nato. Deutschland verstärkt seine Verteidigungsanstrengungen und muss das trotz Corona ungemindert fortsetzen. Jede Reduktion militärischer Präsenz verschärft die Probleme, statt sie zu lösen», sagte Wadephul am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «So geht man nicht mit Partnern um», fügte er hinzu. Der geplante Truppenabzug gehe «auf Kosten der Sicherheitsinteressen Osteuropas».

US-Präsident Donald Trump will Deutschland mit dem Teilabzug der US-Soldaten für die aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben bestrafen. Trump sagte am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland werde auf 25.000 reduziert. Zur Begründung sagte er, die Bundesregierung weigere sich, die Verteidigungsausgaben so zu erhöhen, dass das selbstgesteckte Nato-Ziel erreicht werde. Derzeit sind rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Trump sprach von 52.000 Soldaten. In dieser Zahl dürften rund 17.000 amerikanische Zivilisten im Dienst der US-Streitkräfte enthalten sein.

Kolumbien: ELN-Guerilla lässt Entführte frei

BOGOTÁ: Die linke Guerilla-Organisation ELN hat in Kolumbien binnen einiger Tage acht Entführte freigelassen. Dies berichtete die kolumbianische Tageszeitung «El Tiempo» am Montag (Ortszeit). Demnach entließ die ELN sechs Personen, die sie in ihrer Gewalt gehabt hatte, am Sonntag an zwei Orten in dem nordöstlichen Department Norte de Santander in die Freiheit. Die vier Zivilisten und zwei Polizisten wurden Abgesandten der nationalen Ombudsstelle für Menschenrechte, der katholischen Kirche und dem Roten Kreuz übergeben.

Humanitären Hilfsorganisationen zufolge, auf die sich «El Tiempo» berief, waren die Freigelassenen bei guter Gesundheit. Sie befanden sich teilweise bis zu vier Monate in der Gewalt der Guerilla. Am Freitag hatte die ELN schon zwei Entführte, Mitarbeiter einer Ölfirma, in Arauca freigelassen.

Die kolumbianische Regierung hatte in der vergangenen Woche die Freilassung mehrerer Entführter gefordert. Die Freilassung ist eine der Hauptbedingungen der Regierung von Präsident Iván Duque für Friedensgespräche mit der Guerilla. Die Vorgänger-Regierung von Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos hatte im Februar 2017 Verhandlungen aufgenommen. Nachdem im Januar 2019 bei einem ELN-Anschlag auf eine Polizeiakademie in Bogotá 22 Menschen gestorben waren, brach die Duque-Regierung die Friedensgespräche ab. Seit dem Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen ist die kleinere ELN mit rund 1500 Kämpfern die letzte aktive Guerilla-Organisation Kolumbiens.