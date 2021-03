Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.03.21 | Aktualisiert um: 21:45 | Überblick

Mecklenburg-Vorpommern verschärft Einreiseregeln für Polen drastisch

SCHWERIN: Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat die strengsten Einreiseregelungen in ganz Deutschland für Menschen aus dem Nachbarland Polen beschlossen.

Künftig müssten Grenzpendler alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen, sagte der Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Schnelltestzentren sollen noch in dieser Woche an den Grenzübergängen Ahlbeck und Linken in Betrieb genommen werden.

Mit den Maßnahmen bereite sich die Landesregierung auf eine mögliche Einstufung Polens als Hochrisikogebiet vor. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gebe es gegenwärtig sinkende Infektionszahlen, in ganz Polen hingegen stiegen sie. Dahlemann sagte, Mecklenburg-Vorpommern habe jetzt die strengste Testpflicht aller deutschen Bundesländer. Sie seien auch strenger als die Bundeseinreiseverordnung.

55 Migranten in Schiffscontainer in türkischem Hafen entdeckt

ISTANBUL: In der Türkei sind 55 Migranten aus einem Container im Hafen der westtürkischen Stadt Izmir befreit worden. Die Menschen seien fast sechs Tage eingesperrt gewesen und hätten mit Hilferufen und Klopfzeichen auf sich aufmerksam gemacht, als die Luft knapp wurde, berichtete die türkische Zeitung Cumhuriyet am Dienstag. Zuvor hätten sie Löcher in die Containerwände gebohrt, um Sauerstoff zu bekommen. Der Container sollte nach Italien verschifft werden. Dafür hätten die Iraker eine «hohe Summe» gezahlt.

Die Migranten seien zunächst in Gewahrsam genommen worden und sollten dann der Einwanderungsbehörde der Provinz übergeben werden. Nach den «Migrantenschmugglern» werde gefahndet.

Erhöhte Alarmbereitschaft nach Taliban-Angriffen

ISLAMABAD: In Pakistan sind nach zwei Angriffen von militant-islamistischen Taliban-Kämpfern die Sicherheitskräfte mehrerer Städte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Polizei, Militär, paramilitärische Kräfte und Geheimdienste seien angewiesen worden, wegen möglicher weiterer Angriffe «auf der Hut» zu sein, sagte ein Beamter des Innenministeriums, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den Attacken in der Hauptstadt Islamabad und einer nahe gelegenen Garnisonsstadt wurden vergangene Woche zwei Polizisten getötet. Die pakistanische Taliban bezichtigten sich beider Taten. Die Angriffe wecken Befürchtungen, dass sich die militanten Islamisten neu formieren könnten. Es gebe Geheimdienstinformationen, dass die Taliban versuchten, ihre Schläferzellen in den Städten zu aktivieren, sagte Innenminister Sheikh Rasheed.

Die Islamisten hatten in Pakistan rund 70.000 Menschen getötet, bevor sie das Militär seit 2014 in mehreren Offensiven aus ihren Basen nahe der afghanischen Grenze vertrieb. Es gibt Warnungen, dass die pakistanischen Taliban, die sich von den afghanischen Aufständischen unterscheiden, versuchen, Stützpunkte zurückzuerobern.

Mindestens 14 Tote bei Bootsunglück vor Tunesiens Küste

TUNIS: Bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Dies teilte ein Sprecher der Küstenwache im tunesischen Sfax am Dienstag mit. Nach Überlebenden werde noch gesucht. Insgesamt 139 Frauen und Männer seien gerettet worden. Die beiden verunglückten Boote waren demnach mit Migranten vor allem aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara an Bord auf dem Weg nach Italien.

Jedes Jahr wagen Tausende Migranten die lebensgefährliche Überfahrt von Tunesien und Libyen nach Europa. 2019 starben dabei nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 1200 Menschen. Nach Informationen des Tunesischen Forums für Wirtschaft und Sozialrechte kamen im vergangenen Jahr mindestens 12.000 Migranten mit Booten von Tunesien nach Italien.

Macron öffnet geheime Archive über Algerienkrieg

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erleichtert den Zugang zu Geheimdokumenten über den Algerienkrieg. Der Präsident habe «Forderungen der akademischen Gemeinschaft» nach leichterem Zugang zu den mehr als 50 Jahre alten geheimen Archiven gehört, hieß es in einer Mitteilung des Élyséepalasts in Paris am Dienstag. Der Algerienkrieg mit Hunderttausenden Toten dauerte von 1954 bis 1962. In der früheren Kolonialmacht Frankreich war er lange mit Tabus behaftet.

Macron hatte zuvor einen Bericht bei dem Historiker Benjamin Stora über den Konflikt bestellt, in dem ebenfalls die Öffnung der Archive gefordert wurde. Man sei entschlossen, «den Respekt vor der historischen Wahrheit zu fördern», so der Élysée. Die Entscheidung werde die mit Freigabeverfahren verbundenen Wartezeiten erheblich verkürzen. Der Algerienkrieg beendete die französische Kolonialherrschaft in dem Land. Am 5. Juli 1962 erhielt das nordafrikanische Land seine Unabhängigkeit.

Macron hatte sich zuletzt bemüht, die Versöhnung voranzubringen. Anfang März gestand er ein, dass der algerische Unabhängigkeitskämpfer Ali Boumendjel keinen Suizid begangen habe. Stattdessen sei er von der französischen Armee 1957 «gefoltert und dann ermordet» worden. «Kein Verbrechen und keine Gräueltat, die während des Algerienkrieges von irgendjemandem begangen wurde, kann entschuldigt oder verschwiegen werden», hieß es.

Macron will bis ins kommende Jahr bei mehreren Anlässen an den blutigen Krieg erinnern. Dabei soll es unter anderem um den 60. Jahrestag eines Massakers an Algeriern mit Dutzenden Toten in Paris 1961 gehen. Im März 2022 wird dann der 60. Jahrestag der sogenannten Evian-Verträge begangen - sie ebneten den Weg für die Unabhängigkeit.

Moskau plant eigene Afghanistan-Konferenz

KABUL: Russland plant eine eigene Afghanistan-Konferenz. Die afghanische Regierung und Vertreter der militant-islamistischen Taliban erhielten Einladungen zu einem Treffen in Moskau, wie von beiden Seiten am Dienstag verlautete. Aus dem Außenministerium in Kabul hieß es, man habe eine offizielle Einladung für führende Regierungsmitglieder bekommen. Demnächst solle über eine Teilnahme entschieden werden. Auch das politische Büro der Taliban in Doha, Katar, bestätigte eine Einladung. «Wir prüfen dies derzeit», sagte Sprecher Mohammed Naeem der Deutschen Presse-Agentur.

Aus dem Hohen Rat für Nationale Aussöhnung in Kabul hieß es, der Ratsvorsitzende Abdullah Abdullah sei ebenfalls eingeladen. Das russische Außenministerium bestätigte der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass für den 18. März eine Konferenz in Planung sei.

In Moskau haben bereits mehrere Afghanistan-Konferenzen stattgefunden, an denen Vertreter der Taliban und afghanische Oppositionspolitiker teilnahmen - allerdings keine Vertreter der Regierung. Die Ankündigung fällt in eine Zeit, in der auch die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden versucht, den festgefahrenen afghanischen Friedensprozess wieder in Bewegung zu bringen.

Internationaler Drogenhändler-Ring aufgeflogen

ROM: Die Polizei in Italien hat ein großes Netzwerk von Drogenhändlern zerschlagen, die mit Bussen Marihuana aus Albanien unter anderem auch nach Deutschland gebracht haben sollen. In drei Ländern wurden 55 Verdächtige festgenommen, wie die Ermittler in Rom am Dienstag mitteilten. Italiens Hauptstadt sei eine der Drehscheiben von mehreren, kooperierenden Banden gewesen. Die Beschuldigten hätten illegale Drogen aus der südalbanischen Hafenstadt Vlora nach Italien gebracht, umverpackt und bei Fahrten in Überlandbussen und Zügen weiterverteilt. Ein Zugriff mit der Festnahme eines Paares sei auch in Deutschland erfolgt, teilte die Polizei mit.

Die Festgenommenen - 52 Männer und 3 Frauen - seien Albaner, Nigerianer, Italiener und Gambier. Die italienischen Ermittler hätten eng mit den Behörden in Deutschland und Albanien zusammengearbeitet, hieß es. Die aktuellen Polizeieinsätze gingen auf eine frühere Ermittlung aus den Jahren 2018/19 zurück. Auch damals habe es Dutzende Festnahmen wegen Drogengeschäften gegeben und es hätten Verbindungen nach Deutschland bestanden, so die Carabinieri in Rom.

Gericht hebt offenen Vollzug für katalanische Separatistenführer auf

BARCELONA: In Spanien müssen sieben zu langen Haftstrafen verurteilte Separatistenführer der Konfliktregion Katalonien zurück ins Gefängnis. Ein Gericht hob am Dienstag den offenen Vollzug wieder auf, den ihnen die regionale katalanische Justiz kurz vor der Regionalwahl vom 14. Februar gewährt hatte. Die Politiker - darunter auch der Chef der ERC-Partei, Oriol Junqueras, die möglicherweise Kataloniens nächsten Regionalpräsidenten stellt - müssten noch am Dienstag in die Haft zurück, schrieb die Zeitung «La Vanguardia».

Die Verurteilten hätten noch keinen ausreichend großen Teil ihrer Strafe abgesessen, hieß es zur Begründung. Zudem hätten sie keine Reue erkennen lassen. Insgesamt waren neun Separatistenführer verurteilt worden. Für die anderen beiden wurde zunächst keine Entscheidung bekannt. Während des offenen Vollzugs durften sich die Betroffenen tagsüber und an Wochenenden außerhalb der Gefängnisse aufhalten und auch am Wahlkampf teilnehmen. Von Montag bis Donnerstag mussten sie die Nächte jedoch im Gefängnis verbringen.

Die neun Politiker waren 2019 wegen ihrer Rolle beim illegalen Referendum vom 1. Oktober 2017 und eines anschließenden Unabhängigkeitsbeschlusses des Aufruhrs schuldig gesprochen worden. Es gab Haftstrafen bis zu 13 Jahren. Der damalige Regionalpräsident Carles Puigdemont floh im Herbst 2017 rechtzeitig nach Belgien. Die parlamentarische Immunität des Politikers, der ebenso wie zwei weitere Separatisten inzwischen im EU-Parlament sitzt, wurde am Dienstag aufgehoben.

Bei der Regionalwahl im Februar war die sozialistische Partei des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez stärkste Partei geworden. Die separatistischen Parteien verfügen jedoch zusammen über eine Mehrheit und bemühen sich derzeit um eine Koalition.

Ärzte ohne Grenzen kritisiert Haltung reicher Länder in der Pandemie

BERLIN: Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat die Haltung reicher Länder im Bezug auf Patente von Corona-Impfstoffen angeprangert. «Die Aufhebung der Monopole einiger Unternehmen würde Impfstoffe, Tests und Behandlungen für mehr Menschen zugänglich machen», sagte der internationale Präsident der Organisation, Christos Christou, laut einer Mitteilung am Dienstag. Demnach blockieren Länder wie die USA oder EU-Staaten einen Vorschlag, der die Aufhebung der Patente fordert.

Indien und Südafrika hatten sich bei der Welthandelsorganisation (WTO) dafür eingesetzt, die Patente der Pharmaindustrie auf medizinische Hilfsmittel und Technologien zur Bekämpfung der Pandemie vorübergehend aufzuheben. Ärzte ohne Grenzen zufolge unterstützen etwa 100 Länder die Resolution. Reiche Länder argumentieren, dass es nicht genügend Produktionsfirmen gebe. Die Pharmaindustrie will verhindern, dass der Patentschutz angetastet wird. Am Mittwoch ist eine neue Verhandlungsrunde der WTO geplant.

«Russisch Roulette»? - Moskau kritisiert EMA wegen Sputnik-Äußerung

MOSKAU: Russland hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) wegen Äußerungen zu seinem Impfstoff Sputnik V kritisiert und ein faires Prüfverfahren auf Zulassung des Präparats gefordert. «Impfstoffe und die EMA sollten über und hinter der Politik stehen», hieß es in einer offiziellen Stellungnahme des Sputnik-V-Kanals bei Twitter am Dienstag. Russland verlangte von der EMA-Vertreterin Christa Wirthumer-Hoche eine öffentliche Entschuldigung wegen «negativer Kommentare zu EU-Staaten, die Sputnik direkt zulassen». Ungarn etwa setzt den Impfstoff bereits ein.

Die Expertin Wirthumer-Hoche hatte in einer Talkshow des österreichischen Fernsehens ORF davor gewarnt, den russischen Impfstoff in einzelnen EU-Staaten noch vor der EMA-Prüfung und der Auswertung wichtiger Patientendaten zuzulassen. Sie verglich das mit «russischem Roulette» - also einer potenziell tödlichen Gefahr. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies den Vergleich als «unkorrekt» zurück. Der Impfstoff werde in vielen Ländern angewendet und sei international sehr gefragt.

Die EMA habe sich bei keinem anderen Impfstoff solche Äußerungen erlaubt, hieß es in der Stellungnahme. «Solche Kommentare sind unpassend und untergraben die Glaubwürdigkeit der EMA.» Sputnik V ist nach Angaben des staatlichen russischen Direktinvestmentfonds, der den Impfstoff vermarktet, in 46 Staaten zugelassen. Die Europäer hätten das Recht auf eine unparteiische Bewertung des Präparats.

Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow warnte vor einem «Krieg der Impfstoffe». Er und Kremlsprecher Peskow wiesen zudem Vorwürfe der USA zurück, dass aus Russland gezielte Desinformationen verbreitet würden, um etwa den Impfstoff von Biontech/Pfizer zu verunglimpfen. «Wir waren immer dagegen, dass jedwede Fragen im Zusammenhang mit Impfstoffen politisiert werden», sagte Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Zehn Jahre Haft für Schwager von tunesischem Ex-Präsidenten

TUNIS: In Tunesien ist ein Schwager des verstorbenen Langzeitherrschers Zine El Abidine Ben Ali in Abwesenheit zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Tunis sprach den Geschäftsmann Belhassen al-Trabelsi am Dienstag der Korruption und Geldwäsche schuldig, wie die Staatsagentur TAP unter Berufung auf einen Gerichtssprecher berichtete. Al-Trabelsi sowie der Eigentümer eines lokalen Fernsehsenders sollen unrechtmäßig Werbeeinahmen des Senders an ein gemeinsames Unternehmen überwiesen haben.

Der TV-Unternehmer wurde deshalb zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Die beiden Männer müssen zudem eine Geldstrafe von 40 Millionen Dinar (rund 12,2 Millionen Euro) zahlen. Al-Trabelsi lebt heute in Frankreich. Ben Ali war 2011 der erste Präsident, der im Zuge der arabischen Aufstände gestürzt wurde. Anschließend setzte er sich nach Saudi-Arabien ab, wo er 2019 im Alter von 83 Jahren starb.

Al-Trabelsi ist ein Bruder von Ben Alis zweiter Frau. In Tunesien werden ihm diverse Korruptionsdelikte vorgeworfen. Insgesamt müsste er eine Gefängnisstrafe von 33 Jahren absitzen. Frankreich lehnte ein Auslieferungsersuchen jedoch erst kürzlich ab. Begründet wurde dies mit der Gefahr, dass ihm in seiner Heimat unmenschliche und erniedrigende Behandlung drohe.

Tunesien ist der einzige Staat der arabischen Welt, dem nach dem «Arabischen Frühling» der Übergang in die Demokratie gelang. Das nordafrikanische Land leidet aber seit langem unter einer Wirtschaftskrise. Vor allem viele junge Menschen sind frustriert, weil sie keine Perspektive sehen. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Das Misstrauen vieler Tunesier gegen die herrschende Elite ist groß. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Protesten.

Maas will russischer Desinformation mit «Positivagenda» begegnen

BERLIN: Außenminister Heiko Maas (SPD) will russische Desinformationskampagnen mit einer «Positivagenda» beantworten. Unter anderem das derzeit laufende Deutschlandjahr in Russland solle dazu beitragen, dass falsche Informationen über Deutschland nicht auf fruchtbaren Boden fielen, sagte Maas am Dienstag in Berlin. Insgesamt müssten die Beziehungen zwischen den Zivilgesellschaften intensiviert werden. Das Deutschlandjahr läuft seit September. Es soll den kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern fördern.

Deutschland ist nach einer Untersuchung der EU wichtigstes Ziel russischer Desinformationskampagnen in der Europäischen Union. «Kein anderer EU-Mitgliedsstaat wird heftiger angegriffen als Deutschland», heißt es in einem Bericht, den der Auswärtige Dienst der EU am Dienstag veröffentlichte. Es gebe systematische Kampagnen sowohl auf politischer Ebene als auch durch Medien, die dem Kreml nahestehen.

«Überraschen tut es uns nicht», kommentierte Maas den Bericht. Die Angriffe zielten darauf ab, das Vertrauen in demokratische Institutionen und in die Demokratie insgesamt auszuhöhlen. Die Bundesregierung habe bedauerlicherweise schon viele solcher Fälle beobachtet. Der Minister verwies auch darauf, dass sich Deutschland in der EU und anderen internationalen Organisationen für den Kampf gegen Cyberangriffe stark mache.

UN-Menschenrechtsbüro kritisiert Schweizer Ja zum Verhüllungsverbot

GENF: Das bei einer Volksabstimmung in der Schweiz angenommene Verhüllungsverbot ist im Hinblick auf die Menschenrechte problematisch. Das sagte eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros am Dienstag in Genf. «Die Schweiz gehört jetzt zu einer kleinen Zahl von Ländern, in denen die aktive Diskriminierung von Musliminnen rechtens ist», kritisierte Sprecherin Ravina Shamdasani. «Das ist sehr bedauerlich.» Die Abstimmungskampagne sei mit deutlich fremdenfeindlichen Untertönen geführt worden.

Das Verhüllungsverbot zielt auf Musliminnen ab, die ihr Gesicht hinter einem Ganzkörperschleier wie einem Nikab oder einer Burka verstecken. Der Verein, der die Volksabstimmung vergangenen Sonntag durchgesetzt hatte, wollte damit ein Zeichen gegen den radikalen Islam setzen. Die Vorlage wurde mit 51,2 Prozent angenommen. Die Regierung war dagegen. Ähnliche Verbote gibt es in Frankreich, Österreich und anderen Ländern.

Frauen dürften nicht gezwungen werden, ihr Gesicht zu verschleiern, sagte Shamdasani. Gleichzeitig schränke ein gesetzliches Verbot von Gesichtsverschleierungen die Freiheit der Frauen, ihren Glauben zu bekunden, über Gebühr ein. So eine Einschränkung sei nur möglich, um die öffentliche Sicherheit, Gesundheit, Sittlichkeit oder fundamentale Rechte anderer zu schützen. «Vage Rechtfertigungen, dass Gesichtsverhüllungen eine Bedrohung von Sicherheit, Gesundheit oder den Rechten anderer sein könnten, können nicht als legitime Gründe für solche tiefgreifenden Beeinträchtigungen der fundamentalen Freiheiten betrachtet werden», sagte Shamdasani.

Die Befürworter solcher Kleidungsvorschriften stellten in Frage, ob die Frauen aus freiem Willen handelten. Frauen, die tatsächlich gezwungen würden, ihr Gesicht zu verhüllen, würden nun für etwas bestraft, das außerhalb ihrer Kontrolle liege, sagte Shamdasani. Solche Verbote führten zu einer Marginalisierung der Frauen.

Kosovos Außenministerin tritt nach Wahlfälschungsvorwurf zurück

PRISTINA: Kosovos amtierende Außenministerin Meliza Haradinaj-Stublla ist nach Wahlfälschungsvorwürfen zurückgetreten. Sie weise die Anschuldigungen entschiedenzurück, erklärte die Politikerin am Dienstag, wie Medien in der Hauptstadt Pristina berichteten. Ihr Rücktritt sei kein Schuldeingeständnis, sondern ein notwendiger Schritt, damit sie sich vor Gericht gegen die Anschuldigungen wehren könne.

Den Vorwürfen zufolge soll ihr Ehemann Wahlbeamte bestochen haben, um ihr den Einzug ins Parlament zu ermöglichen. Die Wahlkommission ordnete am Montag eine Neuauszählung der Stimmen an, die bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 14. Februar für die Allianz für die Zukunft des Kosovos (AAK) abgegeben worden waren. Die Partei ist kleiner Koalitionspartner in der seit letztem Juni amtierenden Regierung des Konservativen Avdullah Hoti und hatte acht Mandate errungen.

Unabhängig davon wird die AAK aller Voraussicht nach in der nächsten Regierung nicht mehr vertreten sein. Die linke Reformpartei Vetevendosje (Selbstbestimmung) hatte bei der Februar-Wahl 58 der 120 Mandate gewonnen. Ihr Vorsitzender Albin Kurti hat weiten Spielraum, um mit Unterstützung von Listen der ethnischen Minderheiten eine Regierung zu bilden.

Hunderte Razzien gegen Kriminelle in ganz Belgien

BRÜSSEL: Bei Razzien gegen Drogenhandel und das organisierte Verbrechen haben 1500 belgische Polizisten am Dienstagmorgen rund 200 Objekte durchsucht. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Antwerpen der Nachrichtenagentur Belga. Die Aktion konzentrierte sich auf den Raum um die Hafenstadt Antwerpen, ein Zentrum des Drogenschmuggels, traf aber auch andere Regionen.

Details zu den genauen Hintergründen gab es von offizieller Seite nicht. Der öffentlich-rechtliche Sender RTBF meldete jedoch unter Berufung auf mehrere Quellen, die Polizeiaktion habe sich vor allem gegen kriminelle Kommunikationsnetzwerke über sogenannte Kryptotelefone gerichtet. Spezialisten der Polizei sei es gelungen, Millionen Nachrichten zu kriminellen Vorhaben auszuspähen, meist verschlüsselte Unterhaltungen von Drogenhändlern. Unter dem Schutz der Verschlüsselung hätten diese teilweise völlig ungehemmt kommuniziert, meldete RTBF weiter.

DWD: 2020 war auch weltweit zweitwärmstes Jahr

OFFENBACH: Der Einfluss des Klimawandels auf das Wetter in Deutschland und weltweit wird nach Einschätzung von Experten immer deutlicher erkennbar: So war das Jahr 2020 nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht nur das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Die Meereisfläche in der Arktis erreichte im September 2020 nach 2012 ihren zweitniedrigsten Wert, wie DWD-Präsident Gerhard Adrian, der auch Präsident der Weltorganisation für Meteorologie ist, am Dienstag bei der Vorstellung der Klimadaten sagte.

Weltweit konnte erneut eine Intensivierung und Zunahme von Wetterextremen beobachtet werden. So habe es in der Sahel-Region, um das Horn von Afrika sowie in Indien, Pakistan und China 2020 besonders viel Niederschlag gegeben, der regional um 500 Prozent über dem vieljährigen Mittel gelegen habe. Vom 1. Januar bis 17. November 2020 wurden zudem weltweit 96 tropische Stürme registriert. Im Nordatlantik waren es mit 30 Stürmen mehr als doppelt so viele wie dort typisch sind.

In Deutschland sei das Jahr 2020 in acht Monaten zu trocken und in vier Monaten zu nass gewesen, bilanzierte der DWD-Klimaexperte Thomas Deutschländer. Wie schon 2019 waren elf der zwölf Monate zu warm - verglichen mit der Referenzperiode 1961-1990. Auch wenn Spitzenwerte von mehr als 40 Grad nicht wie im Jahr 2019 erreicht wurden, hatten die hochsommerlichen Temperaturen in Verbindung mit Trockenheit negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft, betonte er. «Insgesamt betrachtet verstärken die vergangenen drei Jahre die Befürchtungen der Klimaforschung, dass wir künftig immer öfter mit Wetter- und Klimaextremen rechnen müssen.»

Neues aus dem Ausland am Dienstag

Moskau nennt EU-Desinformationsvorwürfe «lächerlich»

MOSKAU: Russland hat Vorwürfe wegen gezielter Desinformationskampagnen gegen Deutschland und andere EU-Länder als «lächerlich» zurückgewiesen. «Es ist natürlich sehr lustig, die Anschuldigungen zu irgendwelchen Desinformationskampagnen zu hören, weil wir selbst nicht einmal hinterherkommen damit, unzutreffende Behauptungen zum Beispiel aus Berlin zu kommentieren», sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Auswärtige Dienst der EU einen Bericht veröffentlicht, wonach Deutschland wichtigstes Ziel von russischen Falschinformationen ist.

Sacharowa verwies auf eine Rubrik auf der Internetseite des Moskauer Außenministeriums, die wiederum «Falschmeldungen» (Fake News) westlicher Medien über Russland auflistet. Dort gebe es viele Beispiele, wie Russland auf aggressive Weise mit «Propaganda übelster Prägung» angegriffen werde. Der Westen solle lieber eigene politische Kampagnen gegen Russland untersuchen - auch im Hinblick darauf, dass dadurch gezielt die russische Opposition unterstützt werde. «Das würde dann als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates qualifiziert», sagte sie.

Deutschland ist nach der EU-Analyse Hauptziel russischer Kampagnen. «Kein anderer EU-Mitgliedsstaat wird heftiger angegriffen als Deutschland», heißt es in einem Bericht, den der Auswärtige Dienst der EU am Dienstag veröffentlichte. Es gebe systematische Kampagnen sowohl auf politischer Ebene als auch durch Medien, die dem Kreml nahestehen.

EuGH-Urteil: Bereitschaftszeit kann in vollem Umfang Arbeitszeit sein

LUXEMBURG/OFFENBACH: Berufliche Bereitschaft kann bei erheblichen Einschränkungen komplett als Arbeitszeit betrachtet werden. Das geht aus einem am Dienstag verkündeten Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hervor. Hintergrund ist ein Fall aus Offenbach, bei dem ein Feuerwehrbeamter während seiner Bereitschaft zwar nicht in der Dienststelle, aber binnen 20 Minuten einsatzbereit an der Stadtgrenze sein muss. Das letzte Wort in diesem Fall habe ein deutsches Gericht, hieß es. (Rechtssache: C-580/19)

Die Luxemburger Richter stellten klar, dass Bereitschaftszeit Arbeitszeit sei, wenn die auferlegten Einschränkungen der Bereitschaft die Möglichkeiten seine Zeit «frei zu gestalten und sich seinen eigenen Interessen zu widmen, objektiv gesehen ganz erheblich beeinträchtigen». Neben Einschränkungen müssten aber auch Erleichterungen berücksichtigt werden. Dies könne etwa Dienstwagen mit Blaulicht und entsprechenden Sonderrechten sein. Im Offenbacher Fall kann der Feuerwehrmann ein Einsatzfahrzeug nutzen.

Das EuGH-Urteil sagt darüber hinaus nichts dazu, wie eine Bereitschaftszeit bezahlt werden muss, wenn sie als Arbeitszeit eingestuft wird. Zudem kann es auf andere Berufsgruppen übertragen werden. Der EuGH betont jedoch, dass immer der konkrete Einzelfall betrachtet werden müsse.

Leiche von 14-Jähriger in Seine gefunden - Jugendliche festgenommen

ARGENTEUIL: Die Leiche eines 14-jährigen Mädchens ist Berichten nach in Frankreich in der Seine gefunden worden. Zwei Jugendliche seien daraufhin in Argenteuil in der Nähe von Paris festgenommen worden, wie französische Medien am Dienstag unter Berufung auf Polizeikreise berichteten. Die Leiche der 14-Jährigen war am Montagabend in der Gemeinde nordwestlich von Paris entdeckt worden.

Dem Sender Franceinfo zufolge werden die beiden festgenommen Jugendlichen verdächtigt, mit dem Tod der 14-Jährigen etwas zu tun zu haben. Sie sollen sie ersten Erkenntnissen nach geschlagen und in den Fluss geworfen haben. Eine offizielle Bestätigung der Staatsanwaltschaft gab es dafür zunächst nicht. Das Opfer und die Tatverdächtigen sollen dieselbe Schule besucht haben. Die Mutter des Mädchens hat den Berichten zufolge angegeben, dass ihre Tochter in der Schule gemobbt worden sei.

In den vergangenen Wochen hatten gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Banden in verschiedenen Pariser Vororten für Schlagzeilen gesorgt. Dabei waren auch Jugendliche ums Leben gekommen.

Porträts von Bush und Clinton wieder am alten Platz im Weißen Haus

WASHINGTON: Zwei zu Zeiten der Regierung von Donald Trump (2017-2021) abgehängte Präsidentenbilder sind Medienberichten zufolge an ihren alten Ort im Weißen Haus in Washington zurückgekehrt. Die offiziellen Porträts des Demokraten Bill Clinton (1993-2001) und des Republikaners George W. Bush (2001-2009) hingen nun wieder in der Eingangshalle, dem Grand Foyer, zitierte der Sender CNN am Montag (Ortszeit) einen Regierungsbeamten. Trump-Nachfolger Joe Biden hatte am 20. Januar die Regierungsgeschäfte übernommen und zog ins Weiße Haus ein.

CNN zufolge waren die beiden Gemälde von Clinton und Bush im vergangenen Juli abgehängt und in das sogenannte Alte Familien-Esszimmer im Regierungssitz des US-Präsidenten gebracht worden - ein kleiner, selten genutzter Raum, den die meisten Besucher nicht sehen. An ihre Stelle rückten zwei andere Porträts republikanischer Präsidenten, die vor mehr als einem Jahrhundert die Geschicke der USA geleitet hatten.

Der Tradition des Weißen Hauses folgend nehmen die Porträts der Präsidenten der jüngeren Zeit in der Eingangshalle des Weißen Hauses die prominentesten Plätze ein: So fallen sie Gästen gleich ins Auge. Das offizielle Porträt von Trump-Vorgänger Barack Obama (2009-2017) ist CNN zufolge noch nicht enthüllt worden. Unklar sei, wann es fertiggestellt oder aufgehängt werde.

Fünf Tote bei Autofahrt über vereisten Fluss

WLADIWOSTOK: Fünf Mitglieder einer Familie, darunter drei Kinder, sind im äußersten Osten Russlands beim Überqueren eines vereisten Flusses eingebrochen und ertrunken. Das Unglück ereignete sich in der Pazifikregion Primorje in der Nähe der Großstadt Wladiwostok auf dem Fluss Rasdolnaja, der Russland und China verbindet. Die Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag mit, dass das Fahrzeug in der Nähe des Dorfes Tawritschanka untergegangen sei. In der Region herrschten leichte Plusgrade. Taucher bargen zunächst die Leiche einer Frau und eines Jungen, wie örtliche Medien berichteten.

Geprüft werden solle nun auch, ob die Behörden ausreichende Vorkehrungen getroffen hätten, um solche Fahrten auf dem Eis zu verhindern, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Im russischen Winter fahren trotz Warnungen der Behörden immer wieder auch schwere Fahrzeuge wie Lastwagen auf zugefrorenen Gewässern. Dabei kommt es bisweilen zu schweren Unglücken.

Elfjähriger findet bei Ausflug 2500 Jahre alte Figur

TEL AVIV: Ein elfjähriger Junge hat bei einem Familienausflug im Süden Israels eine rund 2500 Jahre alte Keramik-Figur gefunden.

Sie sei sieben Zentimeter hoch sowie sechs Zentimeter breit und zeige eine barbrüstige Frau, deren Kopf und Hals von einem Schal bedeckt seien, sagte der Archäologe Oren Schmueli laut Mitteilung der israelischen Altertumsbehörde vom Dienstag.

Die Statuette stamme wahrscheinlich aus dem fünften oder sechsten Jahrhundert vor Christus und sei offensichtlich als Glücksbringer an einer Kette um den Hals getragen worden. Es handele sich um einen seltenen Fund, sagte Schmueli. Nach Angaben der Altertumsbehörde erhielt der Junge eine Auszeichnung, weil er seine Entdeckung den Behörden gemeldet hatte.

EU-Parlament hebt Immunität katalanischer Abgeordneter auf

BRÜSSEL: Das Europaparlament hat die Aufhebung der Immunität der katalanischen Abgeordneten Carles Puigdemont, Toni Comín und Clara Ponsatí beschlossen. Wie am Dienstag im Plenum mitgeteilt wurde, stimmte jeweils eine Mehrheit der Abgeordneten dafür. Damit gab das Parlament einem Antrag der spanischen Behörden statt und machte den Weg für die Fortsetzung der Strafverfahren gegen die Separatisten frei, die sich in ihrem Heimatland Spanien für die Unabhängigkeit Kataloniens eingesetzt haben. Die drei waren 2019 trotz laufender Verfahren gegen sie in Spanien in das EU-Parlament gewählt worden.

Ponsatí schrieb nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses auf Twitter, dieses gebe ihr Hoffnung und Kraft für den nächsten Kampf. Das Parlament hatte zwar mit einer Mehrheit von jeweils etwa 400 Abgeordneten für die Aufhebung der Immunität der drei Unabhängigkeitsbefürworter gestimmt, doch knapp 250 Abgeordnete stimmten dagegen, mehr als 40 enthielten sich. Bei zwei weiteren Abstimmungen im Parlament über die Aufhebung der Immunität von Abgeordneten fiel die Mehrheit am Dienstag deutlich größer aus.

Nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 in Katalonien waren mehrere ranghohe Politiker der Region, darunter Puigdemont, Comín und Ponsatí, ins Ausland geflohen. Puigdemont war seit 2016 Präsident der katalanischen Autonomieregierung. Comín und Ponsatí waren zeitweise Mitglieder des katalanischen Kabinetts.

Gegen die drei Abgeordneten liegen auch europäische Haftbefehle vor. Belgien hatte eine Auslieferung von Puigdemont und Comín im vergangenen Januar aber abgelehnt und den Vollzug des Haftbefehls mit Blick auf die Immunität der Abgeordneten ausgesetzt. Ponsatí rückte erst nach dem Brexit in das Europaparlament nach, sie lebt in Schottland. Bisher wurden Auslieferungsanträge Spaniens in Deutschland, Belgien und Schottland abgewiesen.

Protest und Randale am Weltfrauentag in Lateinamerika

MEXIKO-STADT: In mehreren Ländern Lateinamerikas sind am Weltfrauentag Tausende Frauen auf die Straße gegangen. Oft in Lila - einer traditionell von Frauenbewegungen genutzten Farbe - gekleidet, marschierten sie am Montag in Stadtzentren und Regierungsvierteln vor allem gegen Gewalt gegen Frauen. Mancherorts kam es zu Randalen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá etwa wurden Scheiben eingeschlagen und Molotow-Cocktails geworfen, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen war. Besonders große Demonstrationen gab es in Santiago de Chile und der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

In Mexiko-Stadt demontierten Demonstrantinnen Teile eines Zauns vor dem Präsidentenpalast. Die rund 2000 eingesetzten, unbewaffneten Polizistinnen seien mit Gas, Feuerwerkskörpern und Brandsätzen angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Unter den Angreifern seien auch Männer gewesen, die die Demonstrantinnen unterwandert hätten. 62 Polizistinnen und 19 Zivilisten seien verletzt worden, insgesamt zehn Menschen hätten in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Der Polizei zufolge nahmen in der mexikanischen Hauptstadt rund 20.000 Menschen an den Protesten teil - nur ein Viertel der Zahl vom Vorjahr, wohl vor allem wegen der Coronavirus-Pandemie.

Der Zaun vor der mehr als 200 Meter breiten Fassade des Präsidentenpalastes, den ein Sprecher des Staatspräsidenten Andrés Manuel López Obrador «Mauer des Friedens» nannte, hatte den ohnehin bestehenden Ärger über den Umgang der Regierung mit Gewalt gegen Frauen noch wachsen lassen. Nachdem der Zaun errichtet worden war, hatten Aktivistinnen am Wochenende kurzerhand darauf Namen ermordeter Frauen geschrieben und ihn mit Blumen geschmückt. In Mexiko werden im Schnitt jeden Tag zehn Frauen ermordet. López Obrador steht unter anderem wegen seiner Unterstützung eines Gouverneurskandidaten, dem mehrere Frauen Vergewaltigung vorwerfen, in der Kritik.