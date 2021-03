Neues aus dem Ausland am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 03/03/2021 | Aktualisiert um: 02:40 | Überblick

«Einzigartige Lage»: Machtkampf um UN-Botschafterposten Myanmars

NEW YORK: Nach einer emotionalen Rede gegen den Putsch in Myanmar ist ein Machtkampf um die Position des UN-Botschafters für das Land ausgebrochen. Hintergrund ist die Entlassung des bisherigen Vertreters Kyaw Moe Tun wegen «Hochverrats» und die Einsetzung seines Stellvertreters durch die neue - international nicht anerkannte - Militärregierung. Der UN-Sprecher Stéphane Dujarric ließ am Dienstag offen, welcher der beiden Diplomaten in New York als der rechtmäßige Vertreter Myanmars bei der Weltorganisation anerkannt wird: «Wir befinden uns in einer sehr einzigartigen Lage, die wir seit langem nicht mehr gesehen haben. Wir versuchen, alle rechtlichen Protokolle und andere Implikationen zu sortieren.»

Dujarric berichtete von zwei Briefen, die UN-Generalsekretär António Guterres erreicht hätten. Kyaw Moe Tun betonte im ersten, weiterhin der rechtmäßige Botschafter seines Landes zu sein. In einem weiteren Schreiben betonte das Außenministerium Myanmars hingegen, dass Kyaw Moe Tun entlassen worden sei und sein Stellvertreter Tin Maung Naing die Amtsgeschäfte bis auf Weiteres führe. Beide Diplomaten sind laut Vereinten Nationen weiterhin berechtigt, das UN-Hauptquartier am New Yorker East River zu betreten. Wer von ihnen aber bei Sitzungen zum Beispiel der Vollversammlung anerkannt werde, sei Sache der Mitgliedsstaaten.

Botschafter Kyaw Moe Tun hatte sich am Freitag in einer Rede vor den Vereinten Nationen zur entmachteten gewählten Zivilregierung des Landes bekannt und die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, der Machtübernahme durch die Militärjunta ein Ende zu setzen. Zum Abschluss seiner etwa zehnminütigen Rede in New York formte er mit drei Fingern einen Gruß, der auch von den Demonstranten in Myanmar benutzt wird.

Am 1. Februar hatte das Militär in Myanmar gegen die faktische Regierungschefin Suu Kyi geputscht. Die 75-Jährige hatte die Parlamentswahl im November mit klarem Vorsprung gewonnen. Seit dem Umsturz hat es immer wieder Massenproteste in Myanmar gegeben. Das Militär hat zuletzt mit zunehmender Härte versucht, den Widerstand zu brechen.

US-Außenminister Blinken dringt auf Ende des Konflikts in Tigray

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat im Gespräch mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed auf ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten in der Region Tigray gedrungen. Blinken habe die Regierung in Addis Abeba aufgefordert, sofortige und konkrete Schritte zu unternehmen, um die Zivilbevölkerung zu schützen und weitere Gewalt zu verhindern, erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Dienstag.

Zudem mahnte er Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft an, um unabhängige, internationale und glaubwürdige Untersuchungen gemeldeter Menschenrechtsverletzungen zu ermöglichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Blinken forderte auch den Abzug fremder Truppen aus dem Konfliktgebiet.

Die äthiopische Regierung hatte im November gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eine Offensive begonnen, die in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund sind jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Es wird immer noch gekämpft; inzwischen sind unterschiedliche Akteure, unter anderem eritreische Truppen und Milizen, in den Konflikt verwickelt. Amnesty International berichtete am vergangenen Freitag, dass eritreische Truppen ein zweitägiges Massaker verübt und systematisch Hunderte Menschen getötet hätten.

Krankenhaus: 15 Tote bei schwerem Autounfall in Südkalifornien

SAN DIEGO/EL CENTRO: Horrorunfall in Südkalifornien, nahe der Grenze zu Mexiko: 15 Menschen sterben, als ein SUV und ein Lastwagen zusammenprallen. Die Ursache wird untersucht.

Bei einem schweren Unfall mit einem Lastwagen und einem Geländewagen in Südkalifornien sind nach Angaben eines Ärzteteams 15 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen seien verletzt worden, sagte Judy Cruz von der Notfallabteilung des Krankenhauses Regional Medical Center in der Stadt El Centro am Dienstag in einer Pressekonferenz. Ihren Angaben zufolge befanden sich 27 Menschen in einem SUV-Fahrzeug.

Das sehr voll besetzte Auto war aus noch unbekannter Ursache mit einem Lkw zusammengestoßen. 14 Menschen seien am Unfallort tot aufgefunden worden, eine weitere Person sei im Krankenhaus den Verletzungen erlegen.

Der Unfall ereignete sich im Bezirk Imperial County, nahe der Stadt El Centro, etwa 16 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt.

Kirchenexperte: Möglicherweise 10.000 Missbrauchsopfer

PARIS: Im Bereich der Katholischen Kirche in Frankreich könnte es einem Experten zufolge mindestens 10.000 Missbrauchsopfer geben. Es handele sich bisher um eine Schätzung, ein umfassender Bericht solle Ende September vorlegt werden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf den Vorsitzenden der unabhängigen Untersuchungskommission zu sexuellem Missbrauch in der Katholischen Kirche, Jean-Marc Sauvé.

Die Zahl der geschätzten Opfer beziehe sich auf den Zeitraum seit 1950. Die Kommission wurde demnach 2018 nach mehreren Skandalen eingerichtet. Sexueller Missbrauch macht seit Jahren in Frankreich Schlagzeilen: So war der damalige Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, in den Strudel einer Affäre geraten. Ihm war vorgeworfen worden, Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen Priester nicht weiter verfolgt zu haben. Ein Berufungsgericht hatte Barbarin im vergangenen Jahr hingegen freigesprochen.

Mindestens drei Studenten stürzen an Uni in den Tod

EL ALTO: Mindestens drei Studenten sind nach einem Sturz aus einem der oberen Stockwerke wegen eines nachgebenden Geländers an einer Universität in Bolivien gestorben. Dies berichtete die bolivianische Nachrichtenagentur ABI unter Berufung auf den Polizeikommandanten von El Alto, Leonel Jiménez, am Dienstag. Fünf Studenten seien verletzt worden. Der bolivianische Sender «Red Patria Nueva» und die Zeitung «La Razón» hatten von mindestens vier Toten berichtet. Vier Studenten wurden den Berichten zufolge verletzt.

Nach einer Versammlung von Studenten der Öffentlichen Universität von El Alto (UPEA), der Zwillingsstadt des Regierungssitzes La Paz, ist es laut der Agentur ABI zu einem Streit gekommen. Dabei ist es zu Handgreiflichkeiten und Rangeleien gekommen. Das Geländer zum Innenhof der Universität soll dann bei der Rauferei nachgegeben haben.

Berichten zufolge versuchten Notärzte, Feuerwehrleute und die Polizei vor Ort Hilfe zu leisten. Die Studenten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Mutmaßlicher Drahtzieher von «Ibiza-Video» wird ausgeliefert

BERLIN: Der mutmaßliche Drahtzieher des «Ibiza-Videos» soll nach Österreich ausgeliefert werden. Das Kammergericht Berlin habe entschieden, dass eine Auslieferung zulässig sei, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der heute 40 Jahre alte Mann, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde, war Mitte Dezember 2020 in der deutschen Hauptstadt festgenommen worden.

Die Gerichtssprecherin sagte, es gehe dabei nicht um die Fertigung der Aufzeichnungen, sondern um mögliche Erpressung im Zusammenhang mit dem Video sowie mutmaßliche Drogen-Straftaten. Bei der Staatsanwaltschaft hieß es: «Das Auslieferungsverfahren ist in Gange.» Das im Mai 2019 veröffentlichte Video hatte zum Sturz der Regierung von konservativer ÖVP und rechter FPÖ geführt. Der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wirkte auf dem heimlich aufgenommenen Video anfällig für Korruption.

Wann der 40-Jährige Deutschland verlassen muss, blieb zunächst unklar. Nach dpa-Informationen soll er zuvor noch vom Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags als Zeuge befragt werden.

UN-Experten: Bestechungsversuche bei Wahl von Regierung in Libyen

NEW YORK/TRIPOLIS: Vorwürfe von UN-Experten über Bestechungen bei der Wahl der neuen libyschen Übergangsregierung werfen einen Schatten auf den Friedensprozess in dem Bürgerkriegsland. «Während der ersten Runde des von den Vereinten Nationen organisierten Libyschen Forums für den politischen Dialog Anfang November 2020 stellte das Gremium fest, dass mindestens drei Teilnehmern Bestechungsgelder angeboten wurden, um für einen bestimmten Kandidaten als Premierminister zu stimmen», heißt es in dem Bericht nach Angaben aus Diplomatenkreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Diese drei Personen hätten die Angebote aber «kategorisch» abgelehnt. Es liegt dabei nahe, dass auch weitere der Dutzenden Teilnehmer entsprechende Angebote bekommen haben. Das libysche Dialogforum hatte Abdul Hamid Dbaiba Anfang Februar zum Chef einer neuen Übergangsregierung bestimmt. Diese soll die beiden Regierungen ablösen, die bisher in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland um die Macht konkurrieren. Der knappe Sieg des bis dato kaum öffentlich in Erscheinung getretenen Geschäftsmannes über andere politische Schwergewichte kam dabei für viele überraschend.

UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte am Montag in New York über die Bestechungsberichte: «Mein Kommentar ist, dass wir uns gegen Korruption aussprechen und alle libyschen politischen Führer ermutigen würden, das Verfahren auf eine Weise zu verfolgen, die den Willen der libyschen Bevölkerung widerspiegelt.» Die Vereinten Nationen würden sich die Vorwürfe genau anschauen.

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg und Chaos. Dbaibas Wahl galt als Durchbruch für die Hoffnung auf Frieden nach jahrelangen diplomatischen Misserfolgen.

EU-Ratschef in der Ostukraine: Russland-Sanktionen bleiben bestehen

SCHTSCHASTJA: Die Europäische Union wird die wegen des Ukraine-Konflikts verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland laut EU-Ratschef Charles Michel vorerst nicht aufheben. Voraussetzung dafür sei die Umsetzung des 2015 für die Ostukraine vereinbarten Friedensplanes, sagte Michel bei einem Besuch am Dienstag in der Ostukraine. «Russland ist Teil des Konflikts und kein Vermittler», betonte Michel bei dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Ortschaft Schtschastja im Gebiet Luhansk.

Der Friedensplan sieht nach einer dauerhaften Waffenruhe zwischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten eine politische Lösung des seit 2014 währenden Konflikts vor. In den 13 Punkten des Dokuments wird Russland jedoch nicht erwähnt. Moskau betrachtet sich auch deshalb nur als Vermittler. UN-Schätzungen zufolge wurden infolge der Kämpfe in den Gebieten Donezk und Luhansk an der russischen Grenze über 13.000 Menschen getötet.

FBI-Chef: Angriff auf Kapitol war «inländischer Terrorismus»

WASHINGTON: Das FBI stuft die gewaltsame Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump als «inländischen Terrorismus» ein. «Dieser Angriff, diese Belagerung war kriminelles Verhalten, schlicht und einfach. Und dieses Verhalten, das wir, das FBI, als inländischen Terrorismus ansehen, hat keinen Platz in unserer Demokratie», sagte FBI-Chef Christopher Wray am Dienstag bei einer Anhörung im Justizausschuss des Senats. Der Vorfall am 6. Januar habe ihn «entsetzt», es habe sich dabei aber leider nicht um ein Einzelereignis gehandelt. «Das Problem des inländischen Terrorismus hat im ganzen Land über eine lange Zeit Metastasen gebildet, und es wird nicht so bald verschwinden.»

Anhänger des abgewählten und inzwischen aus dem Amt geschiedenen Präsidenten Trump hatten Anfang Januar während einer Sitzung des Kongresses das Kapitol gestürmt und dort Chaos und Verwüstung angerichtet. Die Sicherheitskräfte des Parlaments konnten den Angriff nicht stoppen. Mindestens fünf Menschen kamen bei den Krawallen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Sieg bei der Präsidentenwahl im November gestohlen worden sei. Die Demokraten warfen ihm «Anstiftung zum Aufruhr» vor und leiteten ein Amtsenthebungsverfahren ein. Trump wurde aber freigesprochen, weil im Senat keine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kam.

Trotz Orbans Drohung: EVP-Fraktion entscheidet über Geschäftsordnung

BRÜSSEL: Ungeachtet der Drohungen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban will die christdemokratische EVP-Fraktion im Europaparlament am Mittwoch (9.30 Uhr) über eine neue Geschäftsordnung entscheiden. Diese soll es ermöglichen, künftig die Fraktionsmitgliedschaft ganzer Parteien zu suspendieren, und das könnte innerhalb der kommenden Wochen auf die rechtsnationale Partei Fidesz aus Ungarn angewendet werden.

Für den Fall, dass die Geschäftsordnung angenommen wird, hat Orban allerdings schon mit dem Austritt der Fidesz-Abgeordneten aus der Fraktion gedroht. Er selbst ist Vorsitzender der ungarischen Regierungspartei.

Die Europäischen Volkspartei, der auch CDU und CSU angehören, bildet mit 187 Abgeordneten die größte Fraktion im Europaparlament. Dies würde sich auch ohne die zwölf Fidesz-Abgeordneten nicht ändern.

Schon seit Jahren ringt die EVP um ihren Umgang mit dem Fidesz. Die Mitgliedschaft in der EVP-Parteienfamilie wurde schon 2019 auf Eis gelegt - unter anderem wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte sowie wegen Verbalattacken gegen den damaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Zur Fraktion gehören die Fidesz-Abgeordneten bislang weiter.

Was überweist die Bundesbank nach Berlin? Notenbank legt Bilanz vor

FRANKFURT/MAIN: Für das Jahr 2019 konnte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über eine vergleichsweise üppige Überweisung aus Frankfurt freuen: Die Deutsche Bundesbank erzielte mit 5,85 Milliarden Euro den höchsten Gewinn seit der Finanzkrise 2008. An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) informiert die Notenbank über ihre Bilanz für das Jahr 2020.

Das Finanzministerium plant traditionell einen Bundesbankgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein - so auch wieder für 2021. Was darüber hinausgeht, fließt in der Regel in den Schuldenabbau. Seit der Euro-Einführung 1999 erzielte die Bundesbank jedes Jahr Gewinn, den höchsten 2001 mit gut 11,2 Milliarden Euro.

Der Bundesbank-Gewinn 2019 fiel vor allem deshalb deutlich höher aus als die gut 2,4 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, weil die Notenbank weniger Geld für mögliche Risiken aus der Geldpolitik unter Führung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurücklegte. In der Corona-Krise hat die EZB den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen wieder massiv ausgeweitet.

Andererseits profitiert die Bundesbank anteilig vom EZB-Gewinn. Dieser fiel 2020 allerdings mit gut 1,6 Milliarden Euro deutlich geringer aus als ein Jahr zuvor (2,4 Mrd Euro). Der Überschuss der EZB wird an die nationalen Zentralbanken der 19 Eurostaaten verteilt. Gut 26 Prozent und damit den größten Teil bekommt gemäß ihres Anteils am eingezahlten Kapital an der EZB die Bundesbank.

USA verhängen Sanktionen gegen führende Huthi-Rebellen im Jemen

WASHINGTON: Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen zwei militärische Anführer der Huthi-Rebellen im Jemen verhängt. Mansur al-Saadi und Ahmed Ali Ahsan al-Hamsi kommandierten Kräfte, die die humanitäre Krise im Jemen verschärft hätten, und seien verantwortlich für die Orchestrierung von Angriffen auf die Zivilbevölkerung, Nachbarstaaten und Handelsschiffe in internationalen Gewässern, erklärte das Finanzministerium in Washington am Dienstag. Unter anderem würden etwaige Vermögenswerte oder Beteiligungen in den USA eingefroren und müssten an die Kontrollbehörde des Finanzministeriums (OFAC) gemeldet werden.

Das Finanzministerium warf den sanktionierten Personen vor, die «destabilisierende Agenda des iranischen Regimes» voranzutreiben und den Konflikt zu verschärfen, der mehr als eine Million Menschen vertrieben und das Land an den Rande einer Hungersnot gebracht habe.

Die Huthi-Rebellen bezeichnen sich offiziell als «Ansar Allah» («Unterstützer Gottes») und sind nach Einschätzung von Experten die stärkste Kraft im Jemen. Seit 2014 herrscht dort Bürgerkrieg. In dem sehr verarmten Land leben 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung in Gebieten, die von den Huthis kontrolliert werden. Die Rebellen kämpfen gegen die Truppen der international anerkannten Regierung, die unter anderem vom Nachbarland Saudi-Arabien militärisch unterstützt wird. Regelmäßig greifen sie daher Saudi-Arabien mit Raketen an.

Die neue US-Regierung hatte Mitte Februar die Einstufung der Huthi-Rebellen als Terrororganisation zurückgenommen und damit auf Warnungen unter anderem von den Vereinten Nationen reagiert, dass sich dadurch der Zugang von Menschen zu Nahrung und Treibstoff auf verheerende Weise verschlechtern könnte. Außenminister Antony Blinken hatte zugleich betont, dass sich die USA nach wie vor über die aggressiven Aktionen der Huthi-Rebellen im Klaren seien.

Gericht: Verlag muss im Rechtsstreit mit Meghan 450.000 Pfund zahlen

LONDON: Im Rechtsstreit von Meghan gegen die «Mail on Sunday» hat ein Londoner Gericht den Verlag zur Zahlung von zunächst 450.000 Pfund (rund 520.000 Euro) für die Kosten des Verfahrens verpflichtet. Das erklärte der zuständige Richter am Dienstag bei einer virtuellen Anhörung am Londoner High Court. Meghans Anwälte hatten zuvor eine Überbrückungszahlung von 750.000 Pfund innerhalb von zwei Wochen zur Abdeckung der rechtlichen Kosten gefordert - ebenso wie die Rückgabe von Kopien der von Meghan handgeschriebenen Briefe an ihren Vater. Die Briefe an Thomas Markle stehen im Zentrum des Rechtsstreits, da die Zeitung in mehreren Artikeln daraus zitiert hatte - wogegen Meghan geklagt hatte.

Die Herzogin hatte vor wenigen Wochen vor Gericht einen wichtigen ersten Erfolg gegen den Verlag errungen. Der Londoner Richter stimmte der Abkürzung des Verfahrens zu und gab ihrer Auffassung Recht, dass durch die teilweise Veröffentlichung eines Briefs ihre Persönlichkeitsrechte verletzt worden seien. Der Verlag kündigte am Dienstag an, gegen die Abkürzung in Berufung gehen zu wollen. Der Richter erklärte, er halte es für unwahrscheinlich, dass ein anderes Gericht die Dinge anders bewerten würde. Letztlich müsse dies jedoch das Berufungsgericht entscheiden.

Die Anwälte der Herzogin forderten zudem eine einstweilige Verfügung gegen den Verlag, um weitere «Urheberrechtsverletzungen und den Missbrauch privater Informationen» zu verhindern. Für letzteren Punkt gab das Gericht dieser Forderung statt. Bei einer weiteren Anhörung Ende April oder Anfang Mai soll über mögliche weitere finanzielle Entschädigungen und andere Detailfragen entschieden werden.

USA wollen sich an EU-Verteidigungsinitiative beteiligen

WASHINGTON: Die USA wollen sich an der europäischen Verteidigungsinitiative Pesco beteiligen. Washington habe offiziell die Teilnahme an einem Projekt zur besseren Mobilität von militärischem Personal und Material innerhalb der EU beantragt, bestätigte Pentagon-Sprecherin Jessica Maxwell der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Anfrage. Die «Welt am Sonntag» hatte zuvor über den Antrag des Pentagons berichtet, der laut den Informationen bereits am Donnerstag im Verteidigungsministerium der Niederlande einging. Dem Bericht zufolge haben auch Norwegen und Kanada die Teilnahme an dem Projekt beantragt.

Der Ministerrat der EU muss in jedem Einzelfall entscheiden, ob Dritte die notwendigen Bedingungen erfüllen, um an Projekten der Kooperationsplattform Pesco teilnehmen zu können. Das Mobilitätsprojekt sei gut geeignet, um die Beteiligung der USA an Pesco-Projekten zu testen, da alle 25 EU-Pesco-Mitgliedsstaaten daran beteiligt seien, erklärte die Pentagon-Sprecherin.

Die im Dezember 2017 gestartete Verteidigungsinitiative Pesco soll die EU im Bereich der Verteidigung eigentlich flexibler und unabhängiger von den USA machen und ist als tragende Säule der europäischen Verteidigungsunion gedacht. Sich von den USA zu emanzipieren war vor allem eine Reaktion auf die Politik von Ex-US-Präsident Donald Trump, der die Kooperation mit den traditionellen US-Verbündeten mehrfach offen in Frage gestellt hatte. Trumps Nachfolger Joe Biden will das transatlantische Bündnis wieder stärken.

Schlechtes Mensa-Essen: Mehr als 50 russische Schulkinder in Kliniken

MOSKAU: Nach dem Verzehr von schlechtem Mensa-Essen sind mehr als 50 Schulkinder in Russland mit Lebensmittelvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Insgesamt seien seit Mitte Februar in der sibirischen Stadt Krasnojarsk an insgesamt 25 Schulen 91 Krankheitsfälle registriert worden, meldete die Agentur Tass am Dienstag unter Berufung auf das regionale Gesundheitsministerium. Die Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und vierzehn Jahren leiden demnach unter anderem unter Fieber, Bauschmerzen und Darmproblemen.

Ausgelöst wurden die Vergiftungen laut Verbraucherschutzbehörde wohl durch den Verzehr von Salaten, die nicht vorschriftsmäßig hergestellt wurden. Alle Schulen der Stadt haben die Zubereitung von Gerichten aus rohem Gemüse vorübergehend eingestellt. Gegen den Lieferanten des Schulessens wird ermittelt. In Russland kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen, weil bei der Zubereitung von Kantinenessen Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden.

Herunterfallendes Supermarktschild erschlägt 87-Jährige

MOSKAU: Eine 87 Jahre alte Passantin ist in Russland von einem herabfallenden Supermarktschild erschlagen worden. Die Frau sei nach dem Unglück am Montag in einem Krankenhaus in der Stadt Nischni Nowgorod etwa 400 Kilometer östlich von Moskau gestorben, teilte die zuständige Ermittlungsbehörde mit. Nach Berichten vom Dienstag soll sich das meterlange Schild mit dem Namen der Supermarktkette unter der Schneelast vom Dach gelöst haben. Es wird nun wegen nicht eingehaltener Sicherheitsvorkehrungen und fahrlässiger Tötung ermittelt.

In Russland kommt es immer wieder zu schweren Unglücken, weil Schnee und Eis nicht rechtzeitig von Hausdächern entfernt werden. Jeden Winter sterben Menschen durch herabfallende Schneemassen, Dächer sacken durch die Last ein. Auch durch Eiszapfen wurden schon Menschen erschlagen.

Dritte Frau wirft New Yorks Gouverneur Cuomo Belästigung vor

NEW YORK: Die Belästigungsvorwürfe gegen den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo reißen nicht ab: Eine dritte Frau hat gegen den einflussreichen US-Politiker nun in der «New York Times» Anschuldigungen erhoben. Der Darstellung zufolge unterhielt sich die heute 33 Jahre alte Anna Ruch mit Cuomo bei einer Hochzeit im September 2019 kurz. Dabei habe er seine Hand zunächst auf ihren Rücken gelegt, dann ihre Wangen angefasst und sie gefragt, ob er sie küssen dürfe. Die Aussagen wurden der «New York Times» zufolge von einem Zeugen bestätigt, auch ein Foto scheint die Szene zu zeigen.

Laut der Zeitung reagierte das Büro Cuomos nicht direkt auf diese neuen Vorwürfe, sondern verwies auf eine frühere Stellungnahme, in der der Gouverneur sagt, dass «einige der Dinge, die ich gesagt habe, als unerwünschte Flirts fehlinterpretiert worden sind.» In dieser Mitteilung hatte der prominente Demokrat auch betont, dass er «nie jemanden unangemessen berührt» habe.

In den vergangenen Tagen hatten bereits zwei ehemalige Beraterinnen Cuomos schwere Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn erhoben. Lindsey Boylan (36) beschuldigte den heute 63-Jährigen unter anderem, sie 2018 in seinem Büro in Manhattan ungefragt auf die Lippen geküsst zu haben. Auch sagte sie, Cuomo habe in seiner Regierung eine Kultur geschaffen, in der sexuelle Belästigung und Drangsalieren allgegenwärtig seien. Eine frühere Gesundheitsberaterin beschuldigte ihn zudem, sie verbal bedrängt zu haben.

Cuomos Büro hatte am Sonntag eine Untersuchung angekündigt. New Yorks Justizministerin Letitia James schrieb am Montag auf Twitter, dass sie ein entsprechendes Schreiben erhalten habe, um die Ermittlungen einzuleiten: «Am Ende der Überprüfung werden die Ergebnisse in einem Bericht veröffentlicht». Für die Untersuchung soll laut Cuomo- Beraterin Beth Garvey ein unabhängiger Jurist benannt werden. «Alle Mitarbeiter des Büros des Gouverneurs werden voll kooperieren», so Garvey weiter.

Drei TV-Mitarbeiterinnen bei Angriff getötet

KABUL: In Afghanistan sind bei einem erneuten Angriff auf Medienschaffende drei Mitarbeiterinnen eines privaten Fernsehsenders getötet worden. Das bestätigte der Chef des TV-Senders Enikass, Salmai Latifi, am Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Frauen auf einem Markt in der östlichen Provinzhauptstadt Dschalalabad von einem unbekannten Bewaffneten angegriffen.

Erst im Dezember waren eine Journalistin des gleichen TV-Senders und ihr Fahrer in Dschalalabad getötet worden. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. «Wir arbeiten in einem Gebiet, in dem Extremisten inklusive bewaffneter Antiregierungsgruppen leben», sagte Latifi. Er selbst sei vor mehreren Jahren entführt worden und viereinhalb Monate lang von Terroristen festgehalten worden.

Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen zwischen den Taliban und Regierungsvertretern im September 2020 wird das Land von einer Welle der Gewalt erschüttert. Immer wieder geraten Menschenrechtler, Journalisten und Religionsgelehrte ins Fadenkreuz von Extremisten. Der UN-Mission Unama zufolge wurden vergangenes Jahr mindestens neun Medienschaffende ermordet. Die Täter bleiben oft im Verborgenen.

Verschärfte Einreiseregeln für französisches Gebiet Moselle

KOBLENZ/SAARBRÜCKEN: Mit der Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet seit Dienstag gelten strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Menschen aus dem Département müssen künftig bei der Einreise in die angrenzenden deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ein Schnelltest ist dabei ausreichend. Dies gilt auch für Pendler.

Die deutsche Bundespolizei kontrolliert die verschärfte Testpflicht stichprobenartig im Grenzgebiet in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Grenzkontrollen auf der Grenzlinie wird es nicht geben. Eine «intensivierte Grenzschleierfahndung» gebe es auch im Grenzgebiet zu Luxemburg und zu Belgien, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Luxemburg und Belgien sind vom deutschen Robert Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft.

Am Grenzübergang Goldene Bremm bei Saarbrücken sollte am Dienstag ein deutsch-französisches Testzentrum in Betrieb gehen. Betreiber sind deutsche und französische Kommunen vor Ort und das Saarland. Wer sich im Testzentrum untersuchen lassen wolle, solle vorher online einen Termin vereinbaren, hieß es aus dem Europaministerium in Saarbrücken. Täglich pendeln rund 16.000 Pendler von Moselle ins Saarland. Angesichts der verschärften Einreiseregeln aus Moselle war der grenzüberschreitende öffentliche Personennahverkehr zum Saarland am Dienstag ausgesetzt.

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) hat am Dienstag beklagt, die Einreisebeschränkungen aus der französischen Region Moselle nach Rheinland-Pfalz sorgten für viel Unsicherheit und Unverständnis bei grenznahen Unternehmen. «Insbesondere die kurzfristige Ankündigung und die teils immer noch unklare Informationslage von Bund und Land erschweren die Umsetzung für die Pfälzer Wirtschaft und pendelnde Grenzgänger erheblich», hieß es von der Kammer. Betroffene Firmen wendeten sich «verärgert und verständnislos» an die IHK, da entsprechende Informationen fehlten.

Asean-Staaten fordern Freilassung von Suu Kyi und Dialog in Myanmar

NAYPIDAW/JAKARTA: Indonesien und Malaysia haben die neue Militärführung von Myanmar bei einem Online-Sondertreffen der Asean-Staaten zur Freilassung der politischen Gefangenen aufgerufen, allen voran der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Zudem forderten beide Länder, dass das frühere Birma in einen Dialog zur Lösung der Krise nach dem Putsch vom 1. Februar tritt, wie am Dienstag nach den Gesprächen der Außenminister der Vereinigung Südostasiatischer Staaten bekannt wurde.

«Malaysia fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung von inhaftierten politischen Führern in Myanmar, darunter Aung San Suu Kyi», sagte der malaysische Außenminister Hishamuddin Hussein in einer Rede bei dem Treffen. «Wir appellieren dringend an Myanmar, über eine Rückkehr zum Verhandlungstisch nachzudenken und die politische Krise zu beenden», betonte er. Eine weitere Eskalation könnte zu ausländischen Interventionen in der Asean-Region führen, warnte Hussein.

Ähnlich äußerte sich die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Ende der Gespräche. «Interne direkte Kommunikation zwischen den Interessengruppen in Myanmar ist immer die beste Option», betonte sie. Aber die Asean-Staaten stünden bereit, bei Bedarf eine Rolle in den Verhandlungen zu übernehmen. Die guten Absichten und die Bereitschaft der Mitgliedsländer seien aber bedeutungslos, wenn Myanmar die Tür für sie nicht öffne, so Marsudi. Indonesien ist das größte Land der zehn Asean-Staaten, zu denen auch Myanmar gehört.

Viel Kritik in sozialen Netzwerken erntete die Entscheidung, auch den neuen Außenminister von Myanmars Militärregierung, Wunna Maung Lwin, zu dem Treffen einzuladen. Die neue Junta hatte mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl vom November, die Suu Kyi klar gewonnen hatte, als Grund für den Putsch genannt. In dem südostasiatischen Land gibt es seit einem Monat immer wieder Massenkundgebungen gegen die Generäle. Die Polizei hat dabei bereits mehr als 20 Menschen erschossen.

Mann auf Spitzbergen von Eisbär angegriffen - Tier erschossen

LONGYEARBYEN: Ein Mann ist auf Spitzbergen im hohen Norden von Norwegen von einem Eisbären angefallen worden. Er sei am Morgen angegriffen und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus von Longyearbyen gebracht worden, teilte das Büro der obersten Behördenvertreterin in Spitzbergen, Kjerstin Askholt, am Dienstag mit. Der Eisbär wurde erschossen.

Zu dem Angriff kam es demnach in der Bucht Mohnbukta auf der Ostseite der Hauptinsel der nordnorwegischen Inselgruppe. Wie die Lokalzeitung «Svalbardposten» berichtete, war der Mann gemeinsam mit einer weiteren Person einer ortsansässigen Firma gerade dabei gewesen, die Eisdicke in dem Gebiet zu messen, als die beiden von hinten angegriffen wurden. Der Begleiter erschoss das Tier demnach im Anschluss. Nach Angaben der Zeitung waren zuletzt viele Bärenspuren in der Region gesehen worden.

Es handelte sich um den ersten Bärenangriff auf Spitzbergen seit August 2020. Damals war ein Niederländer auf einem Campingplatz bei Longyearbyen nachts in seinem Zelt von einem Eisbären getötet worden.

Meghan: Zeitung soll handgeschriebene Briefe ihrem Vater geben

LONDON: Im Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung «Mail on Sunday» haben die Anwälte von Herzogin Meghan den Verlag aufgefordert, Kopien ihrer handgeschriebenen Briefe an Meghans Vater zurückzugeben. Außerdem forderten sie in einer Anhörung am High Court in London am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen den Verlag, um weitere «Urheberrechtsverletzungen und den Missbrauch privater Informationen» zu verhindern. Die Briefe an Thomas Markle standen im Zentrum des Rechtsstreits, da die Zeitung in mehreren Artikeln daraus zitiert hatte.

Herzogin Meghan hatte vor wenigen Wochen vor Gericht einen wichtigen ersten Erfolg gegen den Verlag errungen. Der Londoner Richter stimmte der Abkürzung des Verfahrens zu und gab ihrer Auffassung Recht, dass durch die teilweise Veröffentlichung eines Briefs ihre Persönlichkeitsrechte verletzt worden seien. Noch nicht endgültig entschieden wurde über die Frage, inwieweit auch die Urheberrechte der 39-Jährigen beeinträchtigt wurden.

Meghan forderte über ihre Anwälte von der «Mail on Sunday» und der «MailOnline» zudem eine prominente Berichterstattung über ihren Sieg gegen den Verlag sowie eine Zahlung von 750.000 Pfund innerhalb von zwei Wochen für die Kosten des Verfahrens. Der Verlag hingegen kündigte eine Berufung gegen die Abkürzung des Verfahrens an.

UN: Bewaffnete greifen Hilfseinrichtungen in Nigeria an

ABUJA: Im von Terror geplagten Nordosten Nigerias haben bewaffnete Gruppen einen Ort angegriffen und unter anderem humanitäre Einrichtungen zerstört. Bei dem Angriff in Dikwa im Bundesstaat Borno hatten es die Angreifer auf mehrere Hilfseinrichtungen abgesehen, wie am Dienstag der humanitäre Koordinator der UN in Nigeria, Edward Kallon, mitteilte. Die Gebäude mehrerer Hilfsorganisationen und ein Krankenhaus seien in Brand gesetzt oder beschädigt worden. Der Angriff begann demnach am Montagabend und dauerte am Dienstag noch an. Zu der Zahl der Opfer machte Kallon keine Angaben.

Zuvor hatte Stephane Dujarric, der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, gesagt, es habe einen «Sicherheitsvorfall» in Dikwa gegeben. Man könne aber keine weiteren Informationen herausgeben, da der Vorfall weiter andauere.

Im Bundesstaat Borno terrorisieren die Miliz Boko Haram sowie die Splittergruppe ISWAP, der Westafrika-Ableger des Islamischen Staats (IS), seit Jahren die Bevölkerung. Sie verüben immer wieder Anschläge und Angriffe, unter anderem auf Zivilisten und Sicherheitskräfte. Die Gruppen haben in Nigeria und angrenzenden Ländern nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks fast 2,4 Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

Gericht: Ungarn hat Migranten in Transitzone unwürdig behandelt

STRAßBURG: Ungarn hat nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine Asyl suchende Familie in der Transitzone zu Serbien unwürdig behandelt. Das Land verstieß gegen das Verbot unmenschlicher und entwürdigender Behandlung, wie das Straßburger Gericht am Dienstag mitteilte. Das Gericht sah zudem das Recht der Migranten auf Freiheit und Sicherheit verletzt. Ungarn muss den Kindern nun je 4500 Euro Entschädigung zahlen und den Erwachsenen jeweils 6500 Euro. (Nummer 36037/17)

Zwischen April und August 2017 hatte die fünfköpfige Familie in Röszke an der serbisch-ungarischen Grenze in einem Container auf 13 Quadratmetern gelebt. Dort sei es extrem heiß gewesen. Die Kinder hätten kein angemessenes Essen bekommen, hieß es in der Beschwerde. Einer der Migranten habe zudem kein Essen erhalten, weil er sich bereits zum wiederholten Male um Asyl in Ungarn bemühte. Besonders weil die Mutter schwanger und die Kinder jung waren, habe die Situation ihre Rechte verletzt, entschied das Gericht.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehört zum Europarat. Gemeinsam setzen sie sich für die Wahrung der Menschenrechte in ihren 47 Mitgliedstaaten ein.

Marokko will Kontakt aussetzen: Deutsche Organisationen überrascht

RABAT: Nach Berichten über einen Entschluss Marokkos, die Beziehungen zur deutschen Botschaft und den mit ihr verbundenen Organisationen im Land auszusetzen, bemüht sich die deutsche Seite um Klärung. Man stehe deshalb in Kontakt mit der deutschen Botschaft, hieß es aus dem Büro der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Rabat am Dienstag. «Wir arbeiten weiter an unseren Projekten, aber gerade müssen einige Dinge geklärt werden», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Vertreter deutscher politischer Stiftungen im Land zeigten sich ebenfalls überrascht.

Die Nachrichtenseite «Medias24» hatte am Montagabend ein Schreiben des marokkanischen Außenministers Nasser Bourita veröffentlicht. Darin werden marokkanische Behörden gebeten, «jeglichen Kontakt» mit der Botschaft und mit ihr verbundenen deutschen Organisationen auszusetzen. Als Grund werden lediglich «tiefe Missverständnisse» zu «grundlegenden Fragen des Königreichs Marokko» genannt. Die genauen Gründe für den Schritt blieben am Dienstag zunächst unklar.

Eine Mitteilung an die Botschaft oder die deutschen Organisationen dazu gab es offenbar nicht. Erste Auswirkungen scheinen sich aber bereits anzudeuten: «Einige Partner haben uns gebeten, Veranstaltungen auf nächste oder übernächste Woche zu verschieben», sagte Steffen Krüger, Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) für Marokko. «Wir vermuten, dass das eine Akkumulierung verschiedener Probleme und Ursachen ist», sagte Krüger der dpa mit Blick auf die Auslöser für den Schritt.

Eine offizielle Mitteilung von marokkanischer Seite gab es auch am Dienstag zunächst nicht. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin wollte den Vorgang ebenfalls nicht kommentieren. «Wir haben die Medienberichte zur Kenntnis genommen», hieß es aus Berlin.

325 Kilogramm Kokain in Bremerhaven entdeckt - Festnahmen

KOPENHAGEN: Die dänische Polizei hat in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Zoll neun Männer wegen des versuchten Schmuggels von 325 Kilogramm Kokain festgenommen. Sie wurden nach Polizeiangaben am Montagabend in der Nähe von Kopenhagen festgesetzt, nachdem sie gemeinsam versucht hatten, die Drogen aus einem Container abzuholen, der zuvor per Schiff aus Bremerhaven in die dänische Hauptstadt gebracht worden war. Ihnen wird nun versuchter Schmuggel harter Drogen vorgeworfen.

Die Sonderermittler der Kopenhagener Polizei haben demnach einen Tipp des deutschen Zolls erhalten, der das Kokain vergangene Woche in Bremerhaven entdeckt und sichergestellt hatte. Ursprünglich seien die Drogen per Container aus Brasilien in die deutsche Hafenstadt geschickt und letztlich an eine Firma in der Gemeinde Hedehusene westlich von Kopenhagen adressiert worden. Von dem Kokain in dem Container habe besagte Firma nichts gewusst.

Die neun Verdächtigen konnten den Angaben zufolge festgenommen werden, als sich mehrere von ihnen in Hedehusene Zugang zu dem Container verschafften - während die Drogen längst beschlagnahmt in Bremerhaven lagen. Einer von ihnen ist ein 45-jähriger Belgier, bei den acht weiteren handelt es sich um dänische Staatsbürger im Alter von 19 bis 34 Jahren. Diese Dänen haben nach Polizeiangaben allesamt eine Verbindung in die organisierte Kriminalität. Zum Wert der sichergestellten Drogen machte die Polizei keine Angaben.

Razzia wegen Drogenverkaufs an Schüler auf Sizilien

CATANIA: Auf der Mittelmeerinsel Sizilien hat die Polizei bei einer Großrazzia gegen Drogenhändler am Dienstag rund 30 Menschen festgesetzt. Wie die Carabinieri mitteilten, gingen rund 150 Einsatzkräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Catania gegen die mutmaßlichen Kriminellen in der Küstenstadt Syrakus vor. Sie sollen ihre Drogen auch an Minderjährige und gezielt in der Nähe von Schulen verkauft haben. Die Polizei sprach von einer Bande, die unter anderem mit Kokain, Haschisch, Crack und anderen illegalen Stoffen handelte. Damit seien Tagesumsätze bis zu 25.000 Euro erzielt worden, hieß es.

Den Beschuldigten, die eine kriminelle Vereinigung gebildet hätten, wurde neben den Drogengeschäften der verbotene Einsatz von Waffen vorgeworfen. Die Behörden in Süditalien gehen regelmäßig in großen Aktionen gegen Drogenbanden vor, wobei Mafia-Organisationen oft für den Import der illegalen Stoffe sorgen.

Iran warnt vor Anti-Iran-Resolution der Atomenergiebehörde

TEHERAN: Im Ringen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens hat der Iran vor der Verabschiedung einer Iran-kritischen Resolution im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gewarnt. «Solch ein Schritt würde das Fenster der Diplomatie schließen und destruktive Folgen haben», sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Dienstag im Staatsfernsehen. Der Iran sei weiterhin an einer diplomatischen Lösung interessiert, aber erst nach Aufhebung der «illegalen und unmenschlichen» US-Sanktionen.

Medienberichten zufolge erwägt der IAEA-Gouverneursrat in Wien eine Verurteilung der iranischen Entscheidung, nur noch eingeschränkte Inspektionen zuzulassen.

Auch der iranische Atomchef und Vizepräsident Ali Akbar Salehi warnte vor einem solchen Schritt: «Wir haben die IAEA schriftlich darüber informiert, dass der Iran in dem Fall adäquat reagieren würde», sagte er. Welche Schritte in Frage kämen, sagte er nicht. Vergangene Woche jedoch hatte Salehi auf die IAEA-Überwachungskameras hingewiesen, die der Iran entfernen könnte. Er sprach auch von Urananreicherung auf 60 Prozent «binnen 24 Stunden». Die Rede ist zudem von einer permanenten Reduzierung des IAEA-Inspektionen auf weniger als 70 Prozent.

Der Iran hat seit einer Woche die IAEA-Inspektionen seiner Atomanlagen eingeschränkt. Diese Maßnahme gilt vorerst für drei Monate. Die IAEA-Kontrollen sollen sicherstellen, dass das iranische Atomprogramm nur zivilen Zwecken dient. Sie sowie der kontrollierte Urananreicherungsgrad zählten zu den Kernpunkten des Wiener Atomabkommens von 2015, das den Iran am Bau einer Nuklearwaffe hindern sollte. Im Gegenzug sollten die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben werden.

WHO hält Ende der Corona-Pandemie in diesem Jahr für unrealistisch

GENF: Die Weltgesundheitsorganisation rechnet nicht mit einem baldigen Ende der Corona-Pandemie. «Es wäre sehr verfrüht und unrealistisch zu glauben, dass wir bis Ende des Jahres mit diesem Virus fertig werden», sagte WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan am Montagabend in Genf. Bei klugem Handeln könnten jedoch «die Krankenhauseinweisungen, die Todesfälle und die Tragödie beendet werden, die mit dieser Pandemie einhergehen».

Der Fokus der WHO sei weiter darauf gerichtet, die Infektionen so gering wie möglich zu halten und so viele Menschen wie möglich zu impfen. Im Vergleich zu vor zehn Wochen sei die Situation viel besser, sagte Ryan mit Blick auf die Auslieferung erster Impfstoffe gegen das Virus. «Noch stehen wir aber vor einer großen Herausforderung», betonte er.

Noch habe das Virus die Oberhand. Die Kontrolle über die Pandemie könne aber beschleunigt werden, wenn die Impfstoffe begännen, sich signifikant auf die Übertragungsdynamik und das Übertragungsrisiko auszuwirken.

Hunderte verschleppte Schulmädchen in Nigeria wieder frei

LAGOS: Hunderte verschleppte Schulmädchen aus dem westafrikanischen Staat Nigeria sind wieder in Freiheit. «Die Mädchen wurden freigelassen», sagte am Dienstag der Sicherheitsminister der Zamfara-Provinz, Abubakar Dauran, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Gouverneur Bello Muhammad Matawalle die Freilassung von 279 Schülerinnen im Kurznachrichtendienst Twitter verkündet.

Präsident Muhammadu Buhari schrieb auf Twitter: «Diese Nachricht bringt große Freude: Ich freue mich, dass ihr Leiden glücklich ohne Zwischenfall endete.» Polizei und Militär würden die Täter verfolgen. Sie bräuchten aber die Unterstützung der Bevölkerung, um solchen Verschleppungen endlich ein Ende zu bereiten.

Bewaffnete Angreifer hatten am Freitag die Jangebe-Schule in Zamfara gestürmt und nach Polizeiangaben 317 Kinder verschleppt. Die Hintergründe der Tat wie auch der Freilassung sind noch unklar. Boko Haram sowie Splittergruppen terrorisieren seit Jahren Nordnigerias Bevölkerung.

Bürgerdialog zur Zukunft Europas soll in diesem Monat starten

BRÜSSEL: Der Bürgerdialog zur Zukunft der Europäischen Union soll in diesem Monat endlich starten können. Vertreter des Europäischen Parlaments, der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach monatelangem Gezerre auf eine gemeinsame Erklärung zu dem Projekt verständigt. Sie ist eine Art Gründungsdokument und wird nach den derzeitigen Planungen noch in dieser Woche verabschiedet werden.

Der Bürgerdialog, der offiziell «Konferenz zur Zukunft Europas» heißt, soll den Menschen in der EU die Gelegenheit geben, sich zu ihren Erwartungen an die Politik zu äußern. Konkrete Themen könnten der Klimawandel, Migration und soziale Gerechtigkeit sein.

Ziel sei es, Bereiche anzusprechen, in denen die EU handeln könne oder in denen ein Handeln der EU zum Nutzen der europäischen Bürger wäre, heißt es in der vorbereiteten Erklärung zum Start des Bürgerdialogs. Zudem stehe es den Bürgerinnen und Bürgern frei, weitere Themen anzusprechen, die für sie von Belang seien.

Organisiert werden soll der Dialog zum Beispiel über eine mehrsprachige digitale Plattform. Sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt, sind dann auch in allen EU-Ländern physische Konferenzen und Debatten vorgesehen.

New Yorker MoMA kündigt große Cézanne-Ausstellung an

NEW YORK: Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) plant für den Sommer eine große Ausstellung mit Werken des französischen Malers Paul Cézanne (1839-1906).

Die Schau solle sich vor allem weniger bekannten Zeichnungen und Wasserfarben-Malereien des Künstlers widmen, teilte das Museum am Montag (Ortszeit) mit. Zwischen dem 6. Juni und dem 25. September soll die «Cézanne Drawing» betitelte Ausstellung mehr als 200 Werke des Malers zeigen.