Neues aus dem Ausland am Dienstag

EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe für öffentlichen Nahverkehr

BRÜSSEL: Deutschland darf den Umstieg auf einen klimafreundlichen öffentlichen Nahverkehr nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter mit bis zu 300 Millionen Euro fördern.

Entsprechende Beihilfen genehmigte die EU-Kommission am Dienstag. Deutschland werde damit innovative Projekte fördern, um vom privaten und motorisierten Verkehr zum nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, sagte die zuständige EU-Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager. Die Maßnahmen leisteten einen Beitrag dazu, den Ausstoß von Kohlendioxid zu reduzieren. Der Mitteilung zufolge sollen die rund 300 Millionen Euro zwischen 2020 und 2023 Projekten zur Verfügung stehen, die öffentlichen Nahverkehr attraktiver als andere, umweltschädlichere Verkehrsmittel machen sollen.

Menschenrechtsorganisation: Christen im Nahen Osten unter Druck

BERLIN: Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) warnt vor einer Verdrängung der Christen im Nahen Osten. «Die Wiege der Christenheit wird bald frei von Christinnen und Christen sein, wenn die fatale Verdrängung der religiösen Minderheit aus der Region nicht gestoppt wird», sagte der GfbV-Direktor Ulrich Delius am Dienstag in Göttingen. Früher sei die einheimische christliche Bevölkerung im Nahen Osten massenhaft zum Übertritt zum Islam gedrängt worden; heute werde sie hingegen zur Auswanderung gezwungen.

In Syrien ist die Zahl der Christen der GfbV zufolge seit 2010 um 50 Prozent auf rund 600.000 Menschen zurückgegangen. Im Irak sei sie in knapp 30 Jahren von fünf Prozent der Gesamtbevölkerung auf nur noch 0,4 Prozent gesunken. Auch in der Türkei und im Libanon sei die Lage schwierig. Das seien «beschämende Zahlen», die deutlich machten, dass die Europäischen Union endlich handeln und sich für mehr Religionsfreiheit einsetzen müsse, erklärte die GfbV.

«Unicef-Foto des Jahres» zeigt Kinder von Moria

BERLIN: Das «Unicef-Foto des Jahres» zeigt Kinder, die aus dem brennenden Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos fliehen. Das Bild des griechischen Fotografen Angelos Tzortzinis halte die Tapferkeit, Fassungslosigkeit und Hilfsbereitschaft von Kindern angesichts höchster Not in einer bewegenden Momentaufnahme fest, erklärte das UN-Kinderhilfswerk am Dienstag.

Für Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender ist das Foto «eine eindringliche Mahnung». Es erzähle von einem Drama direkt vor unserer Haustür. «Das Bild konfrontiert uns mit unserer Menschenpflicht: Wir in Europa müssen endlich eine Antwort finden - auch für die Kinder von Moria. Wir müssen gemeinsam mehr tun, um auch in ihr Leben Hoffnung zu bringen», forderte die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der zweite Preis des renommierten Wettbewerbs ging an eine Reportage des indischen Fotografen Supratim Bhattacharjee. Er rückt das Schicksal arbeitender Kinder auf den größten Kohlefeldern Asiens in den Blickpunkt. Der deutsch-russische Fotograf Evgeny Makarov schaffte es auf den dritten Platz. Er beschäftigte sich mit einer Ballettschule in Brasilien - diese sei eine Antwort auf die Gewalt und die Drogen im Alltag von Kindern in den Armenvierteln von Rio de Janeiro.

Bei dem internationalen, undotierten Wettbewerb wurden zum 21. Mal professionelle Fotojournalisten ausgezeichnet, «die die Persönlichkeit und die Lebensumstände von Kindern auf herausragende Weise dokumentieren». Wegen der Corona-Pandemie gab es keine Verleihung mit Gästen, sondern Videobotschaften.

Russland kritisiert neue EU-Sanktionen im Fall Nawalny

MOSKAU: Die Leiter der diplomatischen Vertretungen Deutschlands, Frankreichs und Schwedens in Moskau sind zu einem Gespräch über den Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny in das russische Außenministerium eingeladen worden. Bei der Unterredung gehe es um neue EU-Sanktionen gegen Russland, teilte das russische Außenministerium am Dienstag in Moskau mit. Den Diplomaten sei eine entsprechende Verbalnote überreicht worden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren die Diplomaten zuvor nicht über die Gründe informiert worden. Die Sprecherin des russischen Außenamts, Maria Sacharowa, sprach von einer Einbestellung. Eine Bestätigung von deutscher Seite dafür gab es zunächst nicht. Die Rede war vielmehr von einer Einladung. Eine Einbestellung gilt als ernster Schritt in der Diplomatie.

Die EU hatte wegen des Giftanschlags auf Nawalny Sanktionen unter anderem gegen den ersten Vizechef der Präsidialverwaltung, Sergej Kirijenko, den Inlandsgeheimdienst-Chef Alexander Bortnikow und gegen zwei Vizeverteidigungsminister erlassen. Daraufhin hatte auch Russland Strafmaßnahmen gegen leitende Beamte der Regierungsapparate in Deutschland und Frankreich angekündigt.

Das russische Außenministerium hält die Sanktionen für inakzeptabel und unrechtmäßig. Die Länder, die diese Schritte eingeleitet hätten, hätten Russland und ihren EU-Partnern keine Beweise für die Anschuldigungen vorgelegt. Nawalny soll im August mit einem in der Sowjetunion entwickelten chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sein. Die EU-Strafmaßnahmen umfassen etwa Einreiseverbote und Vermögenssperren.

«Der Dicke» läuft: Spaniens Weihnachtstombola schüttet Milliarden aus

MADRID: Vorzeitige Bescherung in Spanien: Die traditionsreiche Weihnachtslotterie des Landes bringt zwei Tage vor Heiligabend gut 2,4 Milliarden Euro unters Volk. Die Ziehung der Glückszahlen begann am Dienstagvormittag im Madrider Opernhaus Teatro Real. Sie findet wegen der Corona-Pandemie erstmals ohne Publikum im Zuschauersaal statt. Die Zeremonie dauert drei bis vier Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden. Der Hauptgewinn, genannt «El Gordo» (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird.

Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste der Welt. Aufgrund der ausgespielten Gesamtsumme wird sie auch als die größte Tombola des Planeten bezeichnet. In Spanien ist sie ein Riesenevent: Fast alle kaufen mindestens ein sogenanntes «Décimo», ein «Zehntellos». Ein Millionenpublikum verfolgt jedes Jahr die Ziehung live vor den TV-Schirmen.

Die Zahlen wurden am Dienstag wie immer singend von Schülern des Madrider Internats San Ildefonso vorgetragen. Dieses Jahr mit Abstand und Maske, die sie nur für den Auftritt abnehmen durften. Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel sind 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus beiden Trommeln in eine Glasschale.

Studie zu neuer Virus-Variante - Drosten: «Das sieht nicht gut aus»

LONDON: Eine neue Variante in Großbritannien macht neuen Untersuchungen zufolge das Coronavirus sehr wahrscheinlich leichter übertragbar. Zu diesem Schluss kommen Experten der englischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHS). Sie verweisen dabei auf Erbgut-Untersuchungen der neuen Variante und auf Modellrechnungen zur Ausbreitung. Eine der rund 20 Mutationen der neuen Variante B.1.1.7 dürfte insbesondere dazu beitragen, dass das Virus leichter übertragen werden könne.

Der deutsche Virologe Christian Drosten schrieb zu den PHS-Daten: «Das sieht leider nicht gut aus.» Positiv sei aber, dass B.1.1.7-Fälle bislang nur in Gebieten zugenommen haben, wo die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war. «Kontaktreduktion wirkt also auch gegen die Verbreitung der Mutante», schreibt Drosten.

Den PHS-Forschern macht insbesondere eine Mutation mit der Bezeichnung N501Y Sorgen. Sie könnte den Daten zufolge dafür sorgen, dass das Virus besser an Zielzellen andocken kann. Zudem liege die Mutation an einer Stelle, an der auch bestimmte Antikörper des Menschen angreifen, um das Virus auszuschalten. «Deshalb ist es möglich, dass solche Varianten die Wirksamkeit beim Neutralisieren des Virus beeinflussen.»

Durchsuchung in Berliner Islamisten-Szene

BERLIN: Die deutsche Polizei hat am Dienstagmorgen die Wohnung einer mutmaßlich islamistischen Person in Berlin durchsucht. Die Person steht unter Verdacht, eine schwere Straftat vorbereitet zu haben, teilte die Polizei mit. Die Person sei auch angetroffen worden. Gut 190 Polizisten seien im Einsatz.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nannte am Morgen keine Details. Auskünfte sollen erteilt werden, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen. Was für eine Straftat die Person geplant haben soll, blieb damit zunächst offen.

Der Senat (Landesregierung) hatte kürzlich erklärt, man müsse jederzeit damit rechnen, dass es wieder zu einem Anschlag in Berlin kommen könne. Es gebe eine «anhaltend hohe Gefährdungslage». Im Fokus der Behörden stehen etwa radikalisierte islamistische Einzeltäter.

Am 19. Dezember 2016 war ein Islamist mit einem Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast. Zwölf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet.

Einzelhandel: Weiterer Tag der Sperre in Dover würde Engpässe bringen

LONDON: Der britische Einzelhandelsverband BRC (British Retail Consortium) hat vor Folgen für Verbraucher gewarnt, sollte der Warenverkehr am Ärmelkanal nicht innerhalb eines Tages wieder aufgenommen werden. «Es gibt ein potenzielles Problem direkt nach Weihnachten und da geht es um frische Produkte. Wir reden hier über Dinge wie Salat, Gemüse, frisches Obst, die hauptsächlich aus Europa kommen in dieser Jahreszeit», sagte Andrew Opie, der beim BRC für Lebensmittel zuständig ist, der BBC am Dienstag.

Das Problem seien leere Lastwagen, die auf der englischen Seite des Kanals steckenbleiben. Sollten sie sich nicht noch am Dienstag wieder in Bewegung setzen, kämen Früchte wie Himbeeren oder Erdbeeren nicht mehr rechtzeitig an. «Solange es heute noch geklärt werden kann, wird es nur minimalen Einfluss auf Verbraucher haben», sagte Opie.

Die Regierung in London hofft auf eine rasche Einigung mit Paris auf Maßnahmen, um den Warenverkehr wieder aufzunehmen. Frankreich hatte am Sonntag überraschend den kompletten Warenverkehr von Großbritannien am Ärmelkanal gestoppt, nachdem die britische Regierung ihre Erkenntnisse über die neue Virus-Variante mitgeteilt hatte. Der Regierung zufolge hatten sich in der Nacht auf Dienstag etwa 1000 Lastwagen auf dem Weg nach Dover angestaut. Laut BBC stieg diese Zahl am Morgen jedoch rasch an.

Vier Ärzte sterben bei Bombenanschlag in Kabul

KABUL: Bei einem erneuten Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden, vier von ihnen Ärzte. An ihrem Auto sei eine Haftbombe angebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Zwei der Mediziner seien für die Gefängnisverwaltung tätig gewesen, ein weiterer habe in einem Corona-Behandlungszentrum gearbeitet. Zwei weitere Menschen seien bei der Explosion verletzt worden. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand.

Im Golfstaat Katar laufen seit dem 12. September Friedensgespräche der afghanischen Regierung mit den militant-islamistischen Taliban. Zuletzt hatten beide Seiten Fortschritte gemeldet. Trotzdem geht der Konflikt unvermindert weiter. Eine Waffenruhe lehnen die Taliban ab. Nach einer Pause sollen die Gespräche am 5. Januar weitergehen.

Ende Februar hatten die Taliban ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, das einen schrittweisen Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan vorsieht. Die Friedensverhandlungen sind das wichtigste Zugeständnis, das die USA den Taliban abringen konnten. Im Gegenzug verpflichteten sich die Islamisten, Verbindungen zu Terroristen wie dem Al-Kaida-Netzwerk zu beenden.

Schlauchalge breitet sich im norddeutschen Wattenmeer aus

GÖTTINGEN/WESTERLAND: Eine eingeschleppte Algenart hat sich im norddeutschen Wattenmeer ausgebreitet und richtet dort Schaden an. Die Schlauchalge «Vaucheria velutina» sei im vergangenem Sommer erstmals vor Sylt nachgewiesen worden, teilte die Universität Göttingen mit. Sie bedecke bereits eine Fläche von mehr als 280 Fußballfeldern und könnte ernsthafte Auswirkungen auf das dortige Ökosystem haben.

Feiner Schlick, der mit der Flut eingeschwemmt werde, bleibe zwischen den dicht an dicht aus dem Boden ragenden Algenfäden hängen. Er lagere sich ab und verstopfe die Gänge der Wattwürmer. «In meinen fast 50 Jahren als Wattforscher habe ich so eine rasante Ausbreitung einer neuartigen Alge noch nicht erlebt», sagte der emeritierte Professor Karsten Reise vom Alfred-Wegener-Institut, der die Alge entdeckte. Wie stark ihre Auswirkungen auf das Wattenmeer sein werden, und ob sie sich nach dem Winter weiter ausbreite, sei noch unklar. Laut Reise könnte die Algenart durch importierte pazifische Austern eingeschleppt worden sein. Diese werden im Wattenmeer bei Sylt in Netzbeuteln gehalten, bis sie groß genug sind.

Sollte sich die Alge weiter ausbreiten und immer mehr Schlick ansammeln, würden die Wattwürmer, und damit das gesamte Leben im Wattboden darunter leiden, schreibt die Uni Göttingen. Dies könne sogar Auswirkungen auf die Fähigkeit des Bodens haben, sich dem im Klimawandel steigenden Meeresspiegel anzupassen. «Im Verlauf von nur einem Sommer hat sich ein weiches Schlickpolster aufgeschichtet, das bis zu zwanzig Zentimeter höher als das umgebende Sandwatt ist», sagte Reise. «Unter der Oberfläche ist der weiche Schlick tiefschwarz und dünstet faulig riechenden Schwefelwasserstoff aus.»

Die Sektion Phykologie der Deutschen Botanischen Gesellschaft wählte die «Vaucheria velutina» zur «Alge des Jahres 2021». Gründe dafür seien ihre «plötzliche Dominanz» und die «unabsehbaren ökologischen Folgen», die ihre Anwesenheit im Watt mit sich bringen könnte.

Migrationsminister: Auf Lesbos wurden keine Babys von Ratten gebissen

ATHEN/LESBOS: Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis hat Berichte dementiert, wonach im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos Babys von Ratten gebissen worden sein sollen. Die Vorfälle seien erfunden, teilte das Migrationsministerium in Athen am Montagnachmittag mit. Auch eine deutsche Ärztin auf Lesbos konnte der Deutschen Presse-Agentur solche Vorfälle am Montagabend nicht bestätigen.

Zuvor hatt Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Samstag in der «Passauer Neuen Presse» die katastrophalen Bedingungen für die Migranten auf Lesbos angeprangert und gesagt: «Das neue Lager Kara Tepe ist offensichtlich nicht besser - im Gegenteil: Ärzte ohne Grenzen musste jetzt eine Tetanus-Impfaktion starten, weil Babys in nassen Zelten von Ratten gebissen werden.»

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen sei gar nicht im Lager selbst aktiv, sondern arbeite außerhalb, teilte das Migrationsministerium mit. Es sei nicht das erste Mal, dass Medien die Realität verzerrten und sich damit absichtlich oder auch unabsichtlich an einer Kampagne gegen Griechenland beteiligten. Es sei bekannt, dass das provisorische Zeltlager nach dem Brand von Moria im September unter schwierigen Bedingungen innerhalb nur weniger Tage aufgebaut wurde. Vom ersten Tag an und auch weiterhin werde daran gearbeitet, die Situation zu verbessern, hieß es.

Brasiliens Polizei beschlagnahmt riesige Menge illegales Holz

MANAUS: Der brasilianischen Bundespolizei ist bei einer Operation im Bundesstaat Pará an der Grenze zum Amazonas ein rekordträchtiger Schlag gegen illegale Abholzung gelungen. Die Beamten hätten mehr als 131.000 Kubikmeter Holz sichergestellt, das entspreche 6243 Lkw-Ladungen, hieß es in einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montagabend (Ortszeit). Noch nie in der Geschichte Brasiliens sei so viel illegales Holz auf einmal beschlagnahmt worden - der bisherige Rekord aus dem Jahr 2010 hatte laut dem Nachrichtenportal «G1» gerade einmal bei der Hälfte gelegen. Der durchschnittliche Wert eines Kubikmeters Holz beträgt umgerechnet 62 Euro.

Der Mitteilung zufolge wurden die Baumstämme entlang der Flüsse Mamuru und Arapiuns im Westen des Pará sichergestellt. «Das ist ein Gebiet, das unter einer irrationalen Abholzung gelitten hat, die in keiner Weise als Forstwirtschaft bezeichnet werden kann», zitierte die Zeitung «Folha de S. Paulo» den Superintendenten der Bundespolizei im Bundesstaat Amazonas, Alexandre Saraiva.

Die Abholzung des Regenwalds im brasilianischen Amazonas-Gebiet hat zuletzt wieder kräftig zugelegt. Zwischen August 2019 und Juli 2020 seien in der Region 11.088 Quadratkilometer Dschungel abgeholzt worden, teilte die für die Überwachung des Regenwaldes zuständige Weltraumagentur Inpe Anfang Dezember mit. Das entspricht rund 4.340 Fußballfeldern pro Tag oder drei Fußballfeldern pro Minute.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Abholzung um 9,5 Prozent. Die abgeholzte Fläche war die größte seit 2008. Weil der Regenwald im Amazonas-Gebiet immense Mengen CO2 binden kann, hat er auch für das Weltklima große Bedeutung. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sieht in der Region allerdings vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial und will noch mehr Flächen erschließen. Internationale Kritik an seiner Umweltpolitik verbittet er sich als unangemessene Einmischung.

Gesetz macht Oppositionellen Parlamentseinzug unmöglich

MANAGUA: Nicaraguas Parlament hat in einer außerordentlichen Sitzung ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die Kandidatur von Oppositionellen bei den Wahlen 2021 verhindert. Das «Gesetz zur Verteidigung der Rechte des Volkes auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung für den Frieden» wurde von der sandinistischen Regierungspartei FSLN mit ihrer großen Mehrheit in der nicaraguanischen Nationalversammlung am Montag (Ortszeit) auf den Weg gebracht. Das Gesetz verbietet Nicaraguanern, die etwa «einen Staatsstreich anführen» oder «zu terroristischen Akten aufrufen», sich für ein öffentliches Amt zu bewerben.

Präsident Daniel Ortega hat die Regierungsgegner, die an den 2018 ausgebrochenen Straßenprotesten teilnahmen, als «Putschisten» und «Terroristen» bezeichnet. Die autoritäre Regierung des früheren Revolutionärs herrscht seit 2007. Seine Ehefrau, Rosario Murillo, ist inzwischen Vizepräsidentin. Die Regierung und ihre Anhänger gehen immer wieder gegen Kritiker und unabhängige Journalisten vor. Die Proteste vor gut zwei Jahren wurden blutig niedergeschlagen - es gab mehr als 300 Tote sowie Hunderte Festnahmen. Rund 100.000 Menschen verließen das mittelamerikanische Land. Im November kommendes Jahres stehen in Nicaragua Wahlen an.