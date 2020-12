Neues aus dem Ausland am Dienstag

Bolsonaro gratuliert Biden - Gegenwind bei Umweltpolitik erwartet

BRASÍLIA: Später als viele andere Staats- und Regierungschefs hat nun auch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro seinem künftigen US-Kollegen Joe Biden zu dessen Wahlsieg gratuliert. Bolsonaro zitierte die amerikanische Nationalhymne und schrieb am Dienstag auf Twitter: «Mit den besten Wünschen und der Hoffnung, dass die USA weiterhin das «Land der Freien und die Heimat der Tapferen» sein werden.» Er sei bereit, mit der neuen Regierung zu arbeiten und der Allianz zwischen Brasilien und den USA Kontinuität zu geben.

Im Wahlkampf hatte Bolsonaro US-Präsident Donald Trump als seinen Verbündeten offen unterstützt und angekündigt, zum Beginn von dessen zweiter Amtszeit nach Washington zu reisen. Biden gratulierte er erst jetzt, nachdem Wahlleute in den Bundesstaaten den Sieg des Demokraten über Trump bestätigt hatten - knapp sechs Wochen nach der Präsidentschaftswahl.

Der brasilianische Präsident ist seit Beginn 2019 im Amt. Seine Regierung hat sich von Anfang an zu einer klar pro-amerikanischen Linie bekannt. Bolsonaro hat wegen seiner populistischen Äußerungen und seinem teils konfrontativen Auftreten in Medien und der Öffentlichkeit auch den Beinamen «Tropen-Trump» erhalten.

Von Biden dürfte Bolsonaro wegen der Abholzung und den Bränden in Brasiliens Amazonas-Gebiet vor allem in der Umwelt- und Klimapolitik Gegenwind bekommen. Im Falle einer weiteren Zerstörung hatte der damalige US-Präsidentschaftskandidat «erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen» angekündigt.

Nach Ärger mit USA: Mexiko schränkt Arbeit ausländischer Agenten ein

MEXIKO-STADT: Mexiko will die Arbeit ausländischer Agenten in dem lateinamerikanischen Land künftig strenger kontrollieren. Das mexikanische Abgeordnetenhaus billigte am Dienstag eine Gesetzesreform, die Präsident Andrés Manuel López Obrador nach der umstrittenen Festnahme von Ex-Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos in den USA vorgelegt hatte. Demnach soll die Tätigkeit von US-Behörden wie der Drogenpolizei DEA und dem Auslandsgeheimdienst CIA in Mexiko eingeschränkt werden.

In Zukunft müssen ausländische Agenten der mexikanischen Regierung genaue Angaben über ihre Tätigkeit machen. Zudem sollen sie keine diplomatische Immunität mehr genießen. Der Gesetzentwurf hatte bereits zuvor im Senat grünes Licht erhalten und soll jetzt von López Obrador unterzeichnet werden. US-Justizminister William Barr hatte die Reform kritisiert. Sie werde nur den kriminellen Organisationen in Mexiko nutzen, sagte er.

Mexikos früherer Verteidigungsminister Cienfuegos (2012-2018) war Mitte Oktober bei seiner Einreise am Flughafen von Los Angeles festgenommen worden. Dem 72-Jährigen wurden Drogenschmuggel in die USA sowie Geldwäsche vorgeworfen. Die mexikanische Regierung, die über die Ermittlungen der US-Antidrogenbehörde DEA im Dunkeln gelassen worden war, zeigte sich erbost und drohte mit Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen den zwei Staaten in Sicherheitsfragen.

In einem ungewöhnlichen Schritt erklärte Barr schließlich Mitte November, die USA würden die Anklage gegen Cienfuegos fallen lassen und stattdessen Mexiko bei einer möglichen Strafverfolgung helfen. Der General im Ruhestand kehrte nach Mexiko zurück, wo er bislang weder festgenommen noch angeklagt wurde.

Katalanischer Separatistenführer scheitert mit Klage vor EU-Gericht

LUXEMBURG: Der in Spanien verurteilte katalanische Separatistenführer Oriol Junqueras hat im Streit um sein Mandat im Europaparlament eine juristische Niederlage eingesteckt. Das EU-Gericht in Luxemburg wies seine Klage am Dienstag ab. Junqueras wollte eine Aussage des EU-Parlamentspräsidenten für nichtig erklären lassen. Die EU-Richter hielten die Klage für unzulässig. (Rechtssache T-24/20)

Junqueras war nach dem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum 2017 wegen Rebellion zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Im Mai 2019 errang er einen Sitz im Europaparlament, den er aber wegen der spanischen Rechtslage nicht antreten konnte. Am 13. Januar 2020 stellte der Parlamentspräsident fest, dass sein Sitz vakant sei.

Diese Feststellung wollte Junqueras für nichtig erklären lassen. Zudem ging es um die Folgen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom Dezember 2019. Der EuGH hatte erklärt, Junqueras sei von den spanischen Behörden zu Unrecht an der Aufnahme seines Europa-Mandats gehindert worden. Eine Mitstreiterin beantragte daraufhin, dass das Europaparlament die Immunität des Gewählten durchsetzen möge. Da dies nicht passierte, wollte Junqueras auch diese von ihm so empfundene Zurückweisung des Anliegens für nichtig erklären lassen.

Das EU-Gericht vertrat jedoch die Auffassung, eine solche Zurückweisung habe es nicht gegeben. Die Feststellung des Präsidenten zur Vakanz des Sitzes wiederum sei nicht mehr als eine Information zu Tatsachen gewesen.

Streit mit Türkei: Nato-Generalsekretär fordert Suche nach Lösung

BRÜSSEL/WASHINGTON: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Türkei und die anderen Bündnispartner zur Lösung des Streits über das russische Flugabwehrraketensystem S-400 aufgefordert. «Ich bedauere es, dass wir in einer Situation sind, in der Nato-Alliierte gegeneinander Sanktionen verhängen müssen», sagte Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Er fordere alle Verbündeten auf zu prüfen, ob es nicht Möglichkeiten für eine positive Lösung gebe.

Stoltenberg reagierte damit auf Ankündigungen aus Washington, nach denen die Türkei wegen der Nutzung des russischen Systems mit US-Sanktionen belegt wird. Diese sehen unter anderem vor, keine neue Genehmigungen mehr für Rüstungsexporte in das Land zu erteilen.

Die Anschaffung des russischen S-400-Systems durch die Türkei sorgt in der Nato bereits seit längerem für Ärger. Die Regierung in Ankara weist Kritik an dem Geschäft jedoch zurück. Sie argumentiert, dass sie von Bündnispartnern kein vernünftiges Alternativangebot bekommen habe.

Stoltenberg regte am Dienstag an, doch noch einmal über eine mögliche Lieferung des US-Systems Patriot oder des europäischen Systems SAMP/T zu verhandeln. Dies seien Systeme, die die Flugabwehr der Türkei stärken und zugleich in das Abwehrsystem der Nato integriert werden könnten.

40 ukrainische Polizisten bei Protesten in Kiew verletzt

KIEW: Etwa 40 Polizisten sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bei Protesten wütender Kleinunternehmer verletzt worden. Die Geschäftsleute demonstrierten gegen die für Anfang 2021 wegen der Corona-Pandemie geplanten stärkeren Quarantänemaßnahmen. Sie bewarfen die weitgehend passiven Sicherheitskräfte mit Gegenständen, wie auf Videos am Dienstag zu sehen war. Die Polizei versuchte, das Aufstellen von Zelten auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz (Maidan) in Kiew zu verhindern. Bei Rangeleien gab es Dutzende Verletzte in den Reihen der Sicherheitskräfte.

Die Proteste dauern bereits seit mehreren Wochen an, eskalierten nun aber. Über Verletzte unter den Geschäftsleuten war nichts bekannt. Die Proteste richteten sich auch gegen eine von der Regierung geplante Pflicht zur Einführung von Registrierungskassen.

Die Unternehmer halten die Kosten für den Betrieb und die Ausgabe von Kassenbelegen für zu hoch. Die Regierung hingegen will durch das Belegsystem Steuerbetrug verhindern. Die Regelung war auf Druck der Demonstranten bereits um ein Jahr auf Anfang 2022 verschoben worden. Die Kleinunternehmer kritisieren zudem eine ganze Reihe von Änderungen, durch die sie ihre Geschäfte gestört sehen.

Urteil im «Charlie Hebdo»-Prozess in Paris erwartet

PARIS: Im Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» soll am Mittwoch (16 Uhr) das Urteil fallen. Seit Anfang September stehen in Paris elf mutmaßliche Helfer der Terrorserie vom Januar 2015 vor Gericht. Drei weitere Angeklagte sind flüchtig. Die Staatsanwaltschaft forderte in der vergangenen Woche lange Haftstrafen - von fünf Jahren bis lebenslänglich. Wegen der Corona-Pandemie war der Prozess rund einen Monat lang unterbrochen worden.

Vor einem Sondergericht für Terrorfälle wird nicht nur der Anschlag auf die Redaktion von «Charlie Hebdo» verhandelt, sondern auch die anschließende Attacke auf einen koscheren Supermarkt im Süden von Paris. Die drei Täter - die Brüder Chérif und Said Kouachi sowie Amédy Coulibaly - wurden damals von Sicherheitskräften erschossen. Damals wurden 17 Menschen von den Terroristen getötet. Als Hauptbeschuldigter gilt Ali Riza Polat. Er soll bei der Vorbereitung der Anschläge eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe.

Merkel: Brexit-Einigung mit London weder sicher noch ausgeschlossen

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat deutlich gemacht, dass der Ausgang der EU-Verhandlungen über einen Handelspakt mit Großbritannien aus ihrer Sicht noch offen ist. Es sei weder sicher, aber auch nicht ausgeschlossen, dass es noch zu einer Einigung komme, sagte Merkel am Dienstag nach Angaben von Teilnehmern in einer Videositzung der Unionsfraktion im Bundestag.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei in sehr engem Kontakt mit dem britischen Premierminister Boris Johnson, sagte Merkel. Es wäre «wünschenswert, wenn es noch zu einem Abkommen kommt», wurde die Kanzlerin in diesem Zusammenhang zitiert. Dies sei nicht ausgeschlossen. Sie könne aber auch nicht sagen, ob es gelinge.

Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase, Großbritannien scheidet dann aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Beide Seiten verhandeln immer noch über einen Anschlussvertrag, obwohl vergangenen Sonntag eigentlich Schluss sein sollte. Eine Ratifizierung dauert normalerweise Monate. Ohne Vertrag müssten vom 1. Januar an Zölle erhoben werden und verschärfte Warenkontrollen an den Grenzen stattfinden. Die Wirtschaft auf beiden Seiten fürchtet Verwerfungen.

Bürgermeisterin von Marseille kündigt Rücktritt an

MARSEILLE: Knapp ein halbes Jahr nach ihrer Wahl will die Umweltschützerin Michèle Rubirola aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Bürgermeisterin von Marseille bleiben. Das kündigte die Ärztin am Dienstag an, wie der französische Nachrichtensender BFMTV berichtete.

Rubirola sagte vor Medien, sie wünsche sich, dass ihr bisheriger Vize Benoît Payan den Topposten übernehme. Payan hat seine politischen Wurzeln bei den Sozialisten.

Ein Linksbündnis um Rubirola hatte sich im Juni bei der zweiten Runde der Kommunalwahl in der südfranzösischen Hafenmetropole durchgesetzt. Die 64-jährige Rubirola amtiert seit Juli. Zuvor hatte im Rathaus am Alten Hafen 25 Jahre lang der Konservative Jean-Claude Gaudin regiert. Marseille gilt nach Paris als zweitwichtigste Stadt Frankreichs.

Gericht trifft keine Entscheidung über Kavala-Beschwerde

ISTANBUL: Das türkische Verfassungsgericht hat die Beschwerde des Intellektuellen Osman Kavala gegen seine andauernde Untersuchungshaft an eine andere Kammer weitergeleitet. Nun könne es Monate dauern, bis eine Entscheidung getroffen werde, sagte der Anwalt Kavalas am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Beobachter hatten vorab eine Entscheidung erwartet.

Milena Büyüm von der Organisation Amnesty International schrieb auf Twitter: «Immer noch keine Entscheidung ist, wie jeder weiß, eine Verletzung seiner Rechte. Schockierend.»

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshofs hatte in einem Urteil vom Dezember 2019 entschieden, dass es nicht ausreichend Gründe für Kavalas Haft gebe und er so zum Schweigen gebracht werden solle. Der seit drei Jahren inhaftierte Kavala hatte sich seinerseits wegen der andauernden Haft an das türkische Verfassungsgericht gewendet.

Kavala war im Februar zunächst von dem Vorwurf eines Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen worden. Er blieb aber wegen eines neuen Haftbefehls inhaftiert. In der zweiten Anklageschrift wirft die Staatsanwaltschaft ihm erneut einen Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten und dem Putschversuch vom Juli 2016 vor. Am 18. Dezember muss sich Kavala erneut vor Gericht verantworten.

Russisches Museum stellt Berliner Weltkriegs-Alligator aus

MOSKAU: Ein Moskauer Museum stellt einen berühmten Alligator namens Saturn aus, der im Zweiten Weltkrieg aus dem Berliner Zoo ausgebrochen war und danach in Russland lebte. Ab Mitte Januar könne das ausgestopfte Tier hoffentlich bewundert werden, sagte eine Sprecherin des staatlichen Darwin-Museums der dpa. Wegen der Corona-Pandemie müssen unter anderem Museen seit November bis zum 15. Januar geschlossen bleiben.

Im Mai hatte der Moskauer Zoo bekanntgegeben, dass Saturn mit 84 Jahren an Altersschwäche gestorben war. Das 3,50 Meter lange Tier wurde den Angaben zufolge um 1936 in den USA geboren und kam danach nach Berlin. Der Alligator habe in der Bombennacht vom 23. November 1943 aus dem Zoo ausbrechen können. Er sei erst drei Jahre später zufällig von britischen Soldaten entdeckt worden. Wie er diese Zeit verbracht habe, sei ein Rätsel.

Im Juli 1946 wurde er nach Moskau transportiert, wo er 74 Jahre lang lebte. Angaben des russischen Zoos zufolge wurde danach der Mythos geboren, dass der Alligator Adolf Hitler gehört haben könnte. Darüber wurde auch vielfach in Deutschland spekuliert. «Kein Reptil im Museum hat eine so reiche Biografie», hieß es in einer Mitteilung.

Lebenslang für mutmaßlichen Thalys-Attentäter gefordert

PARIS: Im Prozess um den vereitelten Terrorangriff in einem Thalys-Zug nach Paris hat die Anklage gegen den Hauptbeschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der heute 31-Jährige habe eine massenhafte Tötung von Menschen geplant, begründete die Staatsanwaltschaft am Dienstag ihre Forderung, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Pariser Gerichtssaal berichtete. Für die übrigen drei Angeklagten, die bei der Vorbereitung der Tat geholfen haben sollen, strebt die Anklage Haftstrafen von 8 bis 30 Jahren an.

Der Hauptbeschuldigte, ein mutmaßlicher Islamist, hatte im August 2015 in dem Expresszug nach Paris das Feuer eröffnet, konnte jedoch von Fahrgästen überwältigt werden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Hauptangeklagte sei bei seiner Version geblieben, wonach er in dem Zug US-Soldaten und Angehörige der EU-Kommission töten wollte, so die Agentur. Auftraggeber sei dem 31-Jährigen zufolge der Terrorverdächtige Abdelhamid Abaaoud gewesen. Dieser gilt als Drahtzieher der Terrorserie in Paris vom November 2015. Damals töteten Terroristen des Islamischen Staats (IS) 130 Menschen, unter anderem in der Konzerthalle Bataclan.

Die Attacke in dem Zug auf dem Weg von Amsterdam nach Paris erregte damals internationales Aufsehen. Drei junge Touristen aus den USA wirkten dabei mit, den Angreifer zu überwältigen. Die «Thalys-Helden» erhielten später als Dank die französische Staatsbürgerschaft. US-Regisseur Clint Eastwood verfilmte ihre Geschichte unter dem Titel «The 15:17 to Paris». Der Prozess soll am Donnerstag enden.

Juwelendiebstahl: Polizei will fünften Verdächtigen bald fassen

BERLIN: Nach der Festnahme eines vierten Verdächtigen im Fall des spektakulären Dresdner Juwelendiebstahls sind die Fahnder optimistisch, auch den fünften mutmaßlichen Täter bald zu fassen. «Wir sind zuversichtlich, ihn zeitnah festnehmen zu können», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Jürgen Schmidt, am Dienstag.

Der am Montagabend in Berlin-Neukölln verhaftete 21-Jährige wurde am Dienstag am Amtsgericht Dresden einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. «Die Ermittlungen dauern an und werden weiter mit Hochdruck betrieben», sagte Schmidt. Er verkündete allerdings auch eine schlechte Nachricht zu dem vor einem Jahr gestohlenen Schmuck im Millionenwert: «Es gibt aktuell keine heiße Spur zu den entwendeten Juwelen.»

Gegen alle fünf Verdächtigen aus einem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan bestehe ein «dringender Tatverdacht», sagte Schmidt. «Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung. Die Beweislage ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft sehr gut.» Bisher habe sich keiner der Männer zu den Vorwürfen geäußert.

Der gefasste Verdächtige ist einer der Zwillinge, nach denen seit knapp einem Monat international gefahndet wurde. Er war am 17. November ebenso wie sein Bruder trotz eines Großeinsatzes der Dresdner Polizei in Berlin entkommen. Drei andere Männer aus dem Clan wurden verhaftet.

Karabach-Behörden: Weiterhin Soldaten in Aserbaidschan gefangen

ERIWAN/BAKU: Einen Tag nach einem Gefangenenaustausch mit Aserbaidschan vermissen die Karabach-Behörden weiterhin Soldaten. «Es gilt nun, die Anstrengungen fortzusetzen, da in Aserbaidschan weiterhin eine bestimmte Anzahl armenischer Gefangener festgehalten wird», teilte der Ombudsmann der Region, Artak Beglarjan, am Dienstag mit. Beglarjan hatte ursprünglich von rund 60 Soldaten in aserbaidschanischer Kriegsgefangenschaft berichtet. Im Zuge des Gefangenenaustauschs bestätigte Armenien dann am Montag die Ankunft von 44 Landsleuten in der Hauptstadt Eriwan.

Die zuständige aserbaidschanische Behörde listete am Dienstag die Namen von 14 Menschen auf, die aus armenischer Gefangenschaft freigelassen worden seien - zwölf Soldaten und zwei Zivilisten.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien kämpfen seit Jahrzehnten immer wieder um Berg-Karabach. In dem neuen Krieg, der am 27. September begonnen hatte und bis zum 9. November dauerte, holte sich das islamisch geprägte Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Das Land wurde von seinem «Bruderstaat» Türkei unterstützt. Als Schutzmacht des christlichen Armeniens gilt Russland, das 2000 Friedenssoldaten zur Überwachung der nun geltenden Waffenruhe in die Region geschickt hat.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker forderte unterdessen eine lückenlose Aufklärung aller Kriegsverbrechen, die während der Kämpfe in der Region begangen wurden. «Die Bundesregierung und die Europäische Kommission sollten sich mit Nachdruck dafür einsetzen», heißt es in einer Mitteilung. Die Gesellschaft bezieht sich auf im Internet kursierende Enthauptungsvideos.

Neues Kontingent an US-Truppen eingetroffen

VILNIUS: Im Zuge einer regulären Truppenrotation ist in Litauen ein neues Kontingent an US-Soldaten mit Kampffahrzeugen und Militärtechnik eingetroffen. Die amerikanischen Truppen ersetzen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius vom Dienstag die Einheiten, die Anfang September für militärische Übungen in das baltische EU- und Nato-Land verlegt wurden. Die Truppen sollen als Teil der US-Operation «Atlantic Resolve» zu Übungszwecken bis zum Frühjahr 2020 auf dem Militärstützpunkt Pabrade in der Nähe der Grenze zu Weißrussland (Belarus) stationiert bleiben.

Die US-Soldaten würden strikt die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen in Litauen einhalten, hieß es in der Mitteilung. Der Baltenstaat ist stark von der Pandemie betroffen und weist aktuell nach Angaben der EU-Behörde ECDC eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf. Die Regierung hat deshalb einen Lockdown ab Mittwoch beschlossen.

Mit «Atlantic Resolve» will die US-Armee die Nato-Verbündeten in Osteuropa stärken. Erklärtes Ziel ist es, Frieden und Stabilität in Litauen und anderen östlichen Nato-Staaten zu sichern, die sich seit Ausbruch der Ukraine-Krise um ihre Sicherheit sorgen. Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten an die Nato-Ostgrenze.

Neben US-Soldaten sind auch deutsche Truppen in Litauen präsent. Im Zuge des verstärkten Schutzes der Nato-Ostflanke führt die Bundeswehr in dem Baltenstaat ein multinationales Nato-Bataillon.

Israels Ministerpräsident bestimmt «D.» zum neuen Mossad-Chef

TEL AVIV: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen neuen Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad bestimmt. Der bisherige Stellvertreter «D.» werde das Amt von Jossi Cohen übernehmen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten am Dienstag in Jerusalem mit. Cohen hatte sein Amt Anfang 2016 angetreten und scheidet Berichten zufolge im Sommer 2021 aus.

Der vollständige Name von «D.» wurde aus Sicherheitsgründen zunächst nicht genannt. Dem Netanjahu-Büro zufolge ist er ein langjähriger Mitarbeiter des Geheimdienstes. Seine Berufung muss noch von einer zuständigen Kommission gebilligt werden, dies gilt aber als sehr wahrscheinlich.

Offiziell heißt der Mossad «Institut für Aufklärung und besondere Aufgaben». Dem Dienst werden spektakuläre Aktionen zugeschrieben, immer wieder gab es jedoch auch Kritik an seiner Vorgehensweise. Mossad-Agenten waren unter anderem an der Entführung des deutschen NS-Verbrechers Adolf Eichmann im Mai 1960 von Argentinien nach Israel beteiligt.

Zu wenig Geld: Erst Bruchteil von ukrainisch-russischer Grenze fertig

KIEW: Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit hat die Ukraine erst einen geringen Teil der als «Europäischer Wall» bezeichneten Grenzbefestigungen entlang der russischen Grenze fertiggestellt. «Es müssen mindestens 1500 Kilometer Grenze zur Russischen Föderation noch ingenieurtechnisch ausgebaut werden», sagte Grenzschutzchef Sergej Deineko in einem am Dienstag von der Nachrichtenagentur Interfax veröffentlichten Interview. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken haben insgesamt eine gemeinsame Landgrenze von fast 2000 Kilometern.

Deineko klagte über zu geringe Finanzierung. Das Bauvorhaben aus Gräben, Zäunen und Wachtürmen wurde im September 2014 vom damaligen Regierungschef Arseni Jazenjuk präsentiert. Es sollte nach der russischen Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim und der darauf folgenden Unterstützung ostukrainischer Separatisten durch Moskau für mehr Sicherheit sorgen. Das Projekt gilt im finanziell angeschlagenen Land als Sinnbild für Korruption.

Etwas mehr als 400 Kilometer der Grenze in den Gebieten Luhansk und Donezk werden von prorussischen Separatisten kontrolliert. Wann die abtrünnigen Gebiete im Osten des Landes ihren geplanten Sonderstatus bekommen werden, ist unterdessen weiter unklar. Das Parlament in Kiew stimmte am Dienstag für die Verlängerung des Donbass-Gesetzes um ein Jahr - allerdings ohne die international vereinbarte «Steinmeier-Formel» in den Gesetzestext aufzunehmen. Die nach Bundespräsident und Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier benannte Formel besagt, dass der Sonderstatus des Donbass bereits ab dem Tag von Kommunalwahlen in der Region gelten soll.

Kiew hatte sich beim Ukraine-Gipfel in Paris Anfang Dezember 2019 zur Aufnahme der «Steinmeier-Formel» in das erstmals 2014 verabschiedete Gesetz verpflichtet. Bislang sieht das Gesetz zwar unter anderem eine Amnestie, sprachliche Autonomie und eine Selbstverwaltung mit eigener Polizei und eigener Justiz vor - allerdings erst, wenn die dortigen Kommunalwahlen international anerkannt sind. Bislang haben Kiew und die Separatisten in Donezk und Luhansk noch kein Datum für Wahlen in der Region vereinbart.

Menschenrechtler: Hunderte Migranten festgehalten

RIAD: In einem Deportationszentrum in Saudi-Arabien werden der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) zufolge Hunderte Arbeitsmigranten unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten. Aufseher hätten einige von ihnen gefoltert und geschlagen, teilte HRW am Dienstag mit. Die vorwiegend aus Äthiopien stammenden Arbeiter würden in dem Zentrum in Riad in extrem überfüllten Räumen festgehalten. Zwischen Oktober und November sollen mindestens drei Menschen in Obhut der saudischen Behörden gestorben sein.

Mehr als ein Drittel der 34 Millionen Einwohner des Königreichs sind Migranten. Darunter sind laut HRW schätzungsweise zehn Millionen Arbeitsmigranten, die etwa Handarbeit und Bürojobs verrichten. In Saudi-Arabien gilt das Kafala-System, das ausländische Arbeiter fest an einen einheimischen Bürgen wie einen Arbeitgeber bindet. Kritikern zufolge öffnet dieses System auch Missbrauch Tür und Tor.

Die Mehrheit der Migranten im Deportationszentrum in Riad wurden laut HRW festgenommen, weil sie keine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnten. Sie fürchten vor allem, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, weil sie weder Abstand halten noch ein Mindestmaß an Hygiene einhalten können. In den Räumen gebe es keine Duschen oder Seife, Hunderte teilten sich dort zwei bis fünf Toiletten. Wegen des Platzmangels schlafen die Menschen auf dem Fußboden in Etappen.

Saudi-Arabien hatte in vergangenen Jahren Tausende Migranten wegen Verstößen gegen Aufenthalts- und Arbeitsbestimmungen abgeschoben. Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge wurden seit März 2017 rund 260.000 Menschen von Saudi-Arabien nach Äthiopien deportiert.

Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nur online

WARSCHAU: Die Gedenkfeier zum 76. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrationslagers Auschwitz wird wegen der Corona-Pandemie statt auf dem ehemaligen Lagergelände diesmal online stattfinden. Dies gab die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau am Dienstag bekannt. Die Feierlichkeiten könnten über die Webseite der Gedenkstätte, über soziale Medien sowie per Youtube verfolgt werden.

Im Vordergrund der Gedenkfeier werde diesmal das Schicksal der Kinder in dem Konzentrations-und Vernichtungslager sehen. «Mehr als 200.000 Kinder wurden in Auschwitz ermordet. Diese Kinder waren vollkommen unschuldig, gut, neugierig auf das Leben, voller Liebe für ihre Nächsten und voller Vertrauen. (...) Dies kann durch keine Ideologie, Berechnung oder Politik gerechtfertigt werden», sagte der Direktor der Gedenkstätte, Piotr Cywinski. Nach Schätzungen der Gedenkstätte wurden mindestens 232.000 Kinder und Jugendliche nach Auschwitz deportiert, die meisten von ihnen jüdischen Glaubens. Mehr als 700 Kinder wurden im Januar 1945 in dem Lager befreit.

Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen weltweit ins Bewusstsein eingebrannt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Schoah etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.

Italienische Polizei hebt Mafia-Netzwerk auf Sizilien aus

TRAPANI: Die italienische Polizei hat auf der Insel Sizilien 13 Menschen festgenommen, von denen mindestens einer einem lange flüchtigen Mafia-Boss nahegestanden haben sollen. Den Beschuldigten werden unter anderem Verbindungen zur Mafia, Erpressung und Korruption im Zusammenhang mit Wahlen zur Last gelegt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einer von ihnen stand demnach Matteo Messina Denaro nahe, dem nachgesagt wird, der Anführer der sizilianischen Mafia Cosa Nostra zu sein. Der heute 58-Jährige ist seit 1993 untergetaucht. Es ist unklar, ob er die gesamte Organisation kontrolliert.

Die Festgenommenen hatten ihr Unwesen nach Angaben der Polizei etwa 60 Kilometer entfernt von der sizilianischen Hauptstadt Palermo in der Kleinstadt Calatafimi im Nordwesten der Insel getrieben. Ins Visier der Ermittlungen gerieten auch ein Bürgermeister und ein Gefängniswächter, die unter anderem vertrauliche Informationen weitergegeben haben sollen. Sie wurden jedoch nicht verhaftet.

Konflikt im Mittelmeer - Griechenland verfünffacht Rüstungsausgaben

ATHEN: Die griechische Regierung sieht im Haushalt für das kommende Jahr Rüstungsausgaben in Höhe von 2,5 Milliarden Euro vor. Die geplanten Ausgaben sind damit fünfmal so hoch wie im laufenden Jahr. Mit der Verabschiedung des Haushalts wird am späten Dienstagabend nach einer Parlamentsdebatte gerechnet. Griechischen Medien zufolge steht der Entschluss schon fest, weil der konservative Premier Kyriakos Mitsotakis im Parlament über eine klare Mehrheit verfügt.

Mitsotakis hatte eine Erhöhung der Rüstungsausgaben aufgrund der angespannten Lage im östlichen Mittelmeer bereits angekündigt. Dort streitet sich Griechenland mit der Türkei um Erdgasvorkommen in Regionen, die beide Länder jeweils für sich beanspruchen. Bei einem Berlin-Besuch im März dieses Jahres hatte Mitsotakis auf die Frage, warum sein Land so viel für Rüstung ausgebe, geantwortet: «Weil die Türkei unser Nachbar ist und nicht Dänemark.»

Athen plant unter anderem, 18 französische Kampfflieger des Typs Rafale zu kaufen - kommende Woche wird zur Unterzeichnung des Vertrags die französische Verteidigungsministerin Florence Parly in der griechischen Hauptstadt erwartet. Darüber hinaus sollen vier neue Fregatten sowie Munition und anderes Zubehör gekauft werden.

Griechenland hat selbst während der schweren Finanzkrise an hohen Rüstungsausgaben festgehalten. 2019 lag Athen im Vergleich mit anderen Nato-Partnern bei den Ausgaben im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt mit 2,3 Prozent auf Platz drei hinter den USA und Bulgarien.

Nato-Staaten kritisieren Vertrag über Atomwaffen-Verbot

BRÜSSEL: Die Nato-Staaten kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung den im Januar in Kraft tretenden UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen. Der Vertrag spiegele das zunehmend herausfordernde internationale Sicherheitsumfeld nicht wider und stehe im Widerspruch zu bestehenden Regelungen zur Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Text. Man bekräftige deswegen die Ablehnung des Abkommens.

Der von der Nato kritisierte UN-Vertrag geht auf die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (Ican) in Genf zurück, die 2017 den Friedensnobelpreis erhielt. Er tritt am 22. Januar 2021 in Kraft, nachdem ihn mit Honduras jüngst das 50. Land ratifiziert hatte. In dem völkerrechtlich bindenden Dokument verpflichten sich die Unterzeichner, «nie, unter keinen Umständen» Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern.

Die Nato-Staaten betonen, dass sie das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt unterstützen. Der einzige glaubwürdige Weg zur nuklearen Abrüstung sei aber der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV), heißt es in der Erklärung. Dem Verbotsvertrag fehle es an rigorosen und klaren Verifikationsmechanismen. Zudem sei er von keinem Staat unterzeichnet worden, der über Atomwaffen verfüge. Solange Atomwaffen existieren, bleibe die Nato ein Nuklearbündnis.

Heil: Weiter an Chancengleichheit in Europa arbeiten

ROM: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat gefordert, weiter an gerechten Arbeitsverhältnissen in Europa zu arbeiten. Arbeitnehmer in Europa müssten die gleichen Chancen und die gleichen Rechte haben, wenn sie etwa in ein anderes Land zum Arbeiten gehen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf einer Online-Veranstaltung mit seiner italienischen Amtskollegin, ausgerichtet von der Deutschen Botschaft in Rom.

Angesichts der Vorfälle etwa in den Schlachthöfen von Tönnies während der Corona-Pandemie fügte er hinzu: «Selbstkritisch gesprochen, haben wir auch in Deutschland erlebt, dass wir im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit, von der wir profitieren, Missentwicklungen hatten». Das habe man in deutschen Schlachthöfen erlebt, wo Menschen aus Mittel- und Osteuropa ausgebeutet worden seien. Deutschland ziehe gerade radikale Konsequenzen daraus, erklärte er.

Zu Beginn der Veranstaltung erzählten unter anderem zwei junge Italienerinnen von ihren Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht hatten. Sie waren etwa zum Studieren in die Bundesrepublik gekommen. Anders als früher, als Menschen aus Italien zum Geldverdienen nach Deutschland ausgewandert waren, gingen sie heute weg, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, sagte Italiens Ministerin für Arbeit und Soziales, Nunzia Catalfo. Es sei wichtig, ihnen diese Möglichkeiten zu erhalten.

Heil hatte einen Tag zuvor in Wolfsburg die Lebensleistung der Gastarbeiter in Deutschland gewürdigt. Vor gut 65 Jahren hatten Deutschland und Italien Anwerbeabkommen vereinbart. Ohne die Helfer aus dem Süden hätte die Industrie in den Wirtschaftswunderjahren kaum so aufblühen können, hatte Heil gesagt.

Japans «Twitter-Killer» wegen Mordserie zum Tode verurteilt

TOKIO: Wegen der Ermordung von neun jungen Menschen ist in Japan ein 30-jähriger Mann zum Tode verurteilt worden. Er hatte seine überwiegend weiblichen Opfer vor drei Jahren über den Kurznachrichtendienst Twitter kennengelernt, wo sie Suizidgedanken zum Ausdruck gebracht haben sollen. Der Richter bezeichnete die Taten des Geständigen am Dienstag bei der Urteilsverkündung als «extrem bösartig».

Shiraishi hatte seine Opfer - acht Frauen und einen Mann im Alter zwischen 15 und 26 Jahren - in seine Wohnung geholt. Dort missbrauchte er die Frauen und erdrosselte sie. Die Leichen zersägte er im Badezimmer seiner Einzimmerwohnung nahe Tokio und versteckte die Körperteile in Kühl- und Werkzeugkisten. Das Fleisch warf er teilweise in den Müll.

Auch den Partner eines der Opfer tötete der Japaner, als dieser sich nach seiner Freundin erkundigte. Alle Morde geschahen laut der Anklageschrift im Verlauf von zwei Monaten. Die jungen Leute hätten ihrer Ermordung nicht zugestimmt, hieß es. Diese Frage stand im Zentrum der Urteilsfindung gegen den so genannten «Twitter-Killer».

Die Beamten hatten die Wohnung in Zama in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 23-Jährigen durchsucht. In Japan kommt es immer wieder vor, dass Menschen in sozialen Medien nach Hilfe zum Suizid suchen. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Suizidrate seit Jahrzehnten hoch, allerdings ist der Trend seit Jahren rückläufig.

Schottland meldet Rekordzahl von Drogentoten - mehr als jedes EU-Land

EDINBURGH: In Schottland sind im vergangenen Jahr statistisch gesehen mehr Menschen an Drogen gestorben als in jedem Land der Europäischen Union. Die Zahl liege dreieinhalb Mal höher als im gesamten Vereinigten Königreich, teilte das schottische Statistikamt am Dienstag in Edinburgh mit. 1264 Drogentote in Schottland bedeuteten 6 Prozent mehr als im Vorjahr und einen Rekord seit Beginn der Statistik vor gut 20 Jahren - in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt.

In der EU gab es den jüngsten Angaben des Europäischen Drogenberichts zufolge insgesamt 8317 Drogentote. Großbritannien liegt - umgerechnet auf die Zahl je 1 Million Einwohner - an zweiter Stelle hinter Schweden. In Deutschland starben 2019 insgesamt 1398 Menschen an Drogen.

In Schottland ist vor allem die «Trainspotting-Generation» der Heroin-Konsumenten zwischen 35 und 54 Jahre betroffen, benannt nach dem britischen Skandaldrama «Trainspotting» von 1996. Dabei handelt es sich zumeist um alternde Menschen mit langer Drogenerfahrung, mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Opfer sind Männer. Drogenmissbrauch ist seit dem Auftauchen von Heroin in den 1980er Jahre in Schottland weit stärker verbreitet als im Rest von Großbritannien. Schätzungen zufolge nehmen fast 60.000 der rund fünfeinhalb Millionen Einwohner in Schottland Drogen, dabei wird aber auch Alkoholmissbrauch eingerechnet.

Forscher machen Armut und Benachteiligung für die hohe Zahl an Konsumenten verantwortlich. Die schottische Regionalregierung, die die Unabhängigkeit von Großbritannien anstrebt, fordert seit längerem mehr Befugnisse im Kampf gegen Drogen und will die Gesetze lockern.

Nach Giftanschlag: Nawalny wirft Putin «Staatsterrorismus» vor

MOSKAU: Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat Präsident Wladimir Putin nach dem gescheiterten Mordanschlag «Staatsterrorismus» vorgeworfen. Eine ganze Abteilung des Inlandsgeheimdienstes FSB sei als «Killerkommando» fast vier Jahre auf ihn angesetzt worden, um ihn zu vergiften, sagte Nawalny am Dienstag dem Sender Echo Moskwy in einem Video-Interview. «Sie hätten das nie ohne einen Befehl Putins getan. Das ist ein handfester terroristischer Akt.» Der Kreml-Kritiker hält sich derzeit noch zur Reha in Deutschland auf.

In einem am Montag veröffentlichten Video hatte Nawalny auf Grundlage von Recherchen eines Netzwerks internationaler Medien und eigener Daten acht FSB-Mitarbeiter mit Namen und Geburtsdaten als Tatverdächtige genannt. In dem wie ein Spionagethriller aufgezogenen Video sprach Nawalny von «Staatsterrorismus». Der Oppositionelle hatte Putin zuvor bereits als «Mörder» bezeichnet. Die nun vorgelegten Daten sollen als Beweise dienen. Aus Moskau gab es dazu zunächst keine offizielle Reaktion.

Die gesammelten Dokumente, darunter Reisenachweise und telefonische Verbindungsdaten der Agenten, sollen genutzt werden, um Ermittlungen in Russland gegen den FSB zu erzwingen. Die russische Führung hat Ermittlungen bisher abgelehnt, weil es dem Kreml zufolge keinen Hinweis auf ein Verbrechen gebe. Deutschland hingegen sieht Russland in der Verantwortung, den Anschlag aufzuklären. Die EU hat wegen des Mordversuchs Sanktionen gegen ranghohe Beamte verhängt.

Nawalny bekräftigte in dem Interview, dass er nach Ende der Reha die Rückkehr nach Russland plane. Der Zeitpunkt sei abhängig von der Zustimmung der Ärzte. Es gebe zwar mehrere Strafverfahren, um ihn abzuschrecken. Aber er betonte: «Ich kehre nach Russland, das mein Land ist, zurück - und ich habe etwas zu tun in meinem Land.»

Somalia bricht diplomatische Beziehungen zu Kenia ab

MOGADISCHU: Somalia hat die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarstaat Kenia abgebrochen. Informationsminister Osman Dubbe begründete dies im Fernsehen am späten Montagabend damit, dass sich Kenia immer wieder in innere Angelegenheiten einmische und die Souveränität seines Landes verletze. «Die Regierung und das Volk von Somalia können solche Verletzungen nicht mehr hinnehmen», sagte Dubbe. «Wir erklären daher, dass wir unsere Beziehungen mit Kenia aufgelöst haben.»

Kenia unterhält enge Beziehungen zur von Somalia abgespaltenen ostafrikanischen Republik Somaliland und verärgert dadurch die Regierung in Mogadischu. Das gleiche gilt für die somalische Region Jubbaland, durch die Kenia versucht, die Terrorgruppe Al-Shabaab in Schach zu halten. Die Al-Shabaab kämpft seit Jahren in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums. Dort verübt sie immer wieder Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte.

Zudem trüben Differenzen über Küstengewässer die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn. Kenia hat mehr als 50 Millionen Einwohner, Somalia etwa 15 Millionen.

Gericht erlaubt Auslieferung in Fall von Kindesmissbrauch

TEL AVIV: Israels oberstes Gericht hat die Auslieferung einer strengreligiösen Ex-Schulleiterin erlaubt, der in Australien sexueller Missbrauch an Schülerinnen vorgeworfen wird. Nach langen und qualvollen Jahren sei es an der Zeit, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfahre, schrieb Justizminister Avi Nissenkorn am Dienstag bei Twitter. Er kündigte an, umgehend eine Auslieferungsanordnung zu unterzeichnen. Anwälte der Frau hatten eine Auslieferungserlaubnis des Jerusalemer Bezirksgerichts vor dem Höchsten Gericht des Landes angefochten.

Australien hatte die Auslieferung der Frau gefordert, weil ihr in 74 Fällen sexueller Missbrauch von Mädchen vorgeworfen wird. Sie war von 2000 bis 2008 Leiterin einer ultraorthodoxen jüdischen Schule in Melbourne. Sie bestritt die Vorwürfe und floh nach Israel, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Seit 2014 wehrte sie sich gegen ihre Auslieferung. Der Fall hatte Israels Beziehungen zu Australien belastet.

Weltstrafgericht sieht Hinweise auf schwere Verbrechen in Venezuela

DEN HAAG: Die Regierung in Venezuela hat nach einem Bericht der Anklage des Weltstrafgerichts möglicherweise schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Es gebe genügend Hinweise für die Annahme, dass sich Behörden, Sicherheitskräfte und Regierungsanhänger seit mindestens April 2017 schwerster Verbrechen schuldig gemacht hätten, schreibt Chefanklägerin Fatou Bensouda in ihrem Jahresbericht, der am Montagabend in Den Haag veröffentlicht wurde. Die Anklage wirft den Sicherheitskräften unter anderem Folter, schwere sexuelle Gewalt und Verfolgung vor.

Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes untersucht seit 2018 Berichte über Verbrechen in Venezuela unter Präsident Nicolás Maduro. Das Gericht muss nächstes Jahr entscheiden, ob ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Bis es tatsächlich zu einem Prozess käme, könnten noch Jahre vergehen. Der Bericht ist der letzte Jahresbericht von Chefanklägerin Bensouda, deren Amtzeit im Sommer endet. Noch im Dezember wollen die Vertragsstaaten des Gerichts eigentlich über die Nachfolge entscheiden.

Sitzplatz nicht akzeptiert: Bundespolizei holt Mann aus Flugzeug

FRANKFURT/MAIN: Weil er seinen Sitzplatz nicht akzeptieren wollte, hat ein Mann in einem Flugzeug am Frankfurter Flughafen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Dabei wurde ein Polizist verletzt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der 74-Jährige wurde von der Beförderung ausgeschlossen, verließ die Maschine aber nicht. Der Passagier habe «zwangsweise» aus dem Flugzeug herausbegleitet werden müssen. Dabei sei ein Polizist leicht verletzt worden. Auch der Mann zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Die Maschine konnte den Angaben zufolge mit einer Verspätung von einer dreiviertel Stunde noch nach Madrid abheben.

Weihnachtsklassiker «Ist das Leben nicht schön?» erst nach dem Fest

BERLIN: Ein Klassiker unter den Weihnachtsklassikern ist das 74 Jahre alte amerikanische Fantasymelodram «Ist das Leben nicht schön?» mit James Stewart. Trotz jüngerer Weihnachtsfilme wie etwa «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», «Kevin - Allein zu Haus» oder «Liebe braucht keine Ferien» hält sich der Film von 1946 hartnäckig im Fernsehprogramm rund um die Feiertage.

Nachdem die Tragikomödie lange Zeit an Weihnachten selbst oder gar Heiligabend in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen war, war sie seit 2016 beim auch in Deutschland empfangbaren österreichischen Sender Servus TV zu Hause. Dieses Jahr ist sie nun auch dort nicht mehr zu sehen. Stattdessen läuft der Film erst nach den Feiertagen - und zwar bei Arte. Er ist dort für den 29. Dezember um 20.15 Uhr programmiert und noch einmal an Silvester (31.12.) um 15.10 Uhr.

Und darum geht es in dem Schwarz-Weiß-Film (Originaltitel: «It's a Wonderful Life») von Frank Capra (1897-1991): Hoch verschuldet hält George Bailey (James Stewart) sein Leben für sinnlos. Er wünscht sich, er wäre nie geboren - und will sich in der Weihnachtsnacht in den eisigen Fluss stürzen. Das können die Mächte des Himmels nicht zulassen: Engel Clarence (Henry Travers) rettet ihn und führt ihm vor, was aus seinem Heimatort und seinen Bewohnern geworden wäre, wenn George nie gelebt hätte.

Elf Tote bei Brand in russischem Pflegeheim - Leiterin festgenommen

MOSKAU: Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Russland sind elf Menschen gestorben und mehrere verletzt worden. In dem Holzhaus in der Republik Baschkortostan westlich des Urals sei in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen, teilten die Behörden mit. Obwohl ein Brandmelder angeschlagen habe, hätten sich nur vier Menschen ins Freie retten können. Vier Frauen und sieben Männer zwischen 57 und 80 Jahren starben.

Die Einrichtung mit ihren zum Teil bettlägerigen Bewohnern sei offiziell nicht als Pflegeheim registriert gewesen, berichteten Medien unter Berufung auf die örtliche Zivilschutzbehörde. Außerdem soll es länger keine Brandschutzprüfung gegeben haben.

Angaben der Ermittler zufolge wurde die 43 Jahre alte Leiterin des Heims wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen. Die Brandursache werde untersucht. In Russland kommt es immer wieder zu schweren Bränden mit Toten und Verletzten, weil mitunter elementare Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.

Nach Kür durch Wahlleute: Mexikos Präsident gratuliert Biden

MEXIKO-STADT: Nach der Bestätigung von Joe Biden als Sieger bei der US-Präsidentenwahl durch die Wahlleute hat ihm nun auch der mexikanische Staatschef Andrés Manuel López Obrador gratuliert. Er habe dem Demokraten am Vorabend ein Glückwunschschreiben geschickt, teilte der linksnationalistische Präsident des lateinamerikanischen Landes am Dienstag mit.

«Unsere Völker sind durch Geschichte, Wirtschaft und Kultur miteinander verflochten. Deshalb sollten sich die Regierungen um gute bilaterale Beziehungen bemühen, die auf Zusammenarbeit, Freundschaft und Respekt vor unserer Souveränität basieren», hieß es in dem von der mexikanischen Regierung veröffentlichten Brief.

Mexiko und die USA teilen eine Grenze von fast 3200 Kilometern. Migration, die Wirtschaft und der Kampf gegen die Drogenkartelle sind zentrale Themen in ihrer komplexen Beziehung. Mit US-Präsident Donald Trump pflegte López Obrador ein recht gutes Verhältnis, obwohl der Republikaner drohte, eine Mauer an der Grenze zu errichten.

«Ich drücke Ihnen meine Anerkennung für Ihre Position zugunsten der Migranten aus Mexiko und der Welt aus, die uns ermöglichen wird, mit dem Plan zur Förderung von Entwicklung und Wohlstand im Südosten Mexikos und Mittelamerika fortzufahren», hieß es in dem Brief an Biden weiter. Die Opposition hatte López Obrador kritisiert, weil er sich mit der Gratulation für Biden so lange Zeit ließ.

Vize-Gouverneur bei Anschlag in Kabul getötet

KABUL: Der stellvertretende Gouverneur der afghanischen Provinz Kabul, Mahboboullah Mohibi, ist am Dienstag bei einem Bombenanschlag getötet worden. Der Sprengsatz sei an seinem Fahrzeug befestigt gewesen, teilte das Innenministerium mit. Bei dem Attentat in der Hauptstadt Kabul kam demnach auch ein Mitarbeiter des Vize-Gouverneurs ums Leben. Zwei Leibwächter wurden verletzt. An einem anderen Ort der Hauptstadt erschossen Unbekannte am Dienstag einen Polizisten und verletzten einen weiteren, wie die Polizei mitteilte. Zu beiden Taten bekannte sich zunächst niemand.

Erst am Sonntag waren bei einem Taliban-Angriff in der afghanischen Provinz Kundus mindestens zehn Sicherheitskräfte getötet worden. Seit dem 12. September sprechen die Taliban im Golfstaat Katar mit Vertretern der Regierung über Frieden. Zuletzt hatten beide Seiten Fortschritte gemeldet. Trotzdem geht der Konflikt brutal weiter. Eine Waffenruhe lehnen die Taliban ab. Nach einer dreiwöchigen Pause sollen die Gespräche in Katar am 5. Januar wieder aufgenommen werden.

Ende Februar hatten die Taliban ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, das einen schrittweisen Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan vorsieht. Die Friedensverhandlungen sind das wichtigste Zugeständnis, das die USA den Taliban abringen konnten. Im Gegenzug verpflichteten sich die Islamisten, Verbindungen zu anderen Terroristen zu beenden.

Boko Haram bekennt sich zu Angriff auf Schule in Nigeria

LAGOS: Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram steckt nach eigenen Angaben hinter dem Angriff auf eine Schule im westafrikanischen Staat Nigeria und der Verschleppung hunderter Kinder. Die Online-Zeitung «Daily Nigerian» erhielt nach eigenen Angaben am Dienstag eine Audio-Botschaft des Boko-Haram-Anführers Abuibakar Shekau. Darin werde die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet. Laut dem Gouverneur des Bundesstaates, Aminu Masari, besteht Kontakt der Behörden zu den Entführern, wie er über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Unklarheit herrscht über die Zahl der verschleppten Kinder und Jugendlichen. Die nigerianische Regierung spricht von 333 entführten Schülern. Der Zeitung zufolge sind es 668, also praktisch doppelt so viele. Der Angriff auf die staatliche Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina war am vergangenen Freitag. Dabei schossen zahlreiche bewaffnete Männer mit Maschinenpistolen um sich. Etwa 200 Kinder und Jugendlichen konnten entkommen.

In der Nachricht der Terrorgruppe heißt es «Daily Nigerian» zufolge: «Was in Katsina passiert ist, wurde getan, um den Islam zu fördern und un-islamische Praktiken wie westliche Erziehung zu entmutigen.» Die Zeitung erhielt früher schon Selbstbezichtigungsnachrichten von Boko Haram.

Ähnliche Überfälle hat Boko Haram schon wiederholt verübt. Im April 2014 hatte sie aus einer Schule in Chibok (Bundesstaat Borno) 276 Mädchen entführt. Viele gelten bis heute noch als vermisst.

US-Klimabehörde meldet zweitwärmsten November seit 140 Jahren

WASHINGTON: Der vergangene November ist laut US-Klimabehörde NOAA weltweit der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 gewesen. Die Temperatur habe etwa 0,97 Grad Celsius über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts von 12,9 Grad gelegen, teilte die NOAA am Montag mit. Wärmer sei demnach nur der November 2015 gewesen, als die Temperaturen um 1,01 Grad höher lagen. Alle zehn der wärmsten November seit Beginn der Aufzeichnungen wurden seit 2004 erfasst, die fünf wärmsten wurden seit 2013 registriert.

Die deutlichsten Temperaturabweichungen verzeichnete die NOAA unter anderem in Alaska, weiten Teilen der USA, Nordeuropa, Nordasien und in Australien. In der westlichen Antarktis lagen die Temperaturen 3,0 Grad Celsius über dem Durchschnitt.

UN: Fortschritt der Menschheit von mangelndem Klimaschutz abgewürgt

NEW YORK: Der Fortschritt der Menschheit wird einem UN-Bericht zufolge abgewürgt, wenn die Weltgemeinschaft nicht stärker gegen den Klimawandel vorgeht. Das geht aus dem Jahresbericht Human Development Report des UN-Entwicklungsprogramms UNDP hervor. Der Bericht enthält neben Daten unter anderem zu Gesundheit, Bildung und Lebensstandard eines Landes erstmals auch einen Klima-Index, der beispielsweise den Kohlendioxid-Ausstoß berücksichtigt.

Wenn dieser Index einberechnet wird, fallen einige Länder, darunter Luxemburg, Singapur, Australien und die USA, in der Entwicklungsrangliste deutlich zurück. Andere Länder, wie beispielsweise Costa Rica oder Panama, klettern nach vorne. «Viele Länder haben große Fortschritte erreicht, aber sie haben das auf Kosten großer Schäden an unserem Planeten getan», sagte UNDP-Chef Achim Steiner. Deutschland liegt in der Rangfolge mit dem neuen Index auf dem sechsten Platz, hinter Norwegen, Irland, der Schweiz, Hongkong und Island.

Ermittlungen gegen Boliviens Ex-Präsidenten Morales eingestellt

LA PAZ: Eine Richterin in Bolivien hat die Wahlbetrugs-Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten Evo Morales und mehrere Mitglieder seiner damaligen Regierung für nichtig erklärt und eingestellt. Dies berichteten bolivianische Medien am Montagabend (Ortszeit) übereinstimmend. Der Prozess war demnach nach einer Klage des früheren Präsidenten Carlos Mesa im Februar eröffnet worden. Betroffen waren auch der ehemalige Vize-Präsident Álvaro García Linera und mehrere Ex-Minister.

Nach der Präsidentenwahl im Oktober 2019 war der damalige Staatschef Morales auf Druck des Militärs zurückgetreten. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen, auch wenn manche Studien inzwischen zu anderen Ergebnissen kommen. Morales setzte sich ins Ausland ab, eine Interimsregierung übernahm die Amtsgeschäfte. Morales' Anhänger und Verbündete in der Region sprechen von einem Putsch.

Die mehrmals verschobenen und schließlich im Oktober 2020 angesetzten Neuwahlen gewann der frühere Wirtschaftsminister Luis Arce von Morales' linker MAS-Partei mit 55,1 Prozent der Stimmen, was den Weg für Morales' Rückkehr nach Bolivien freimachte. Nach einem Bericht der Zeitung «La Razón» war das Oberste Wahlgericht nicht in der Lage, intern zu klären, ob es bei den Wahlen vom Oktober 2019 Betrug gegeben hatte oder nicht.

Der ehemalige Leiter des Präsidialamtes, Yerko Núñez, schrieb auf Twitter, die MAS-Partei habe die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Justiz untergraben. Menschenrechtler kritisieren, dass die Justiz in Bolivien von verschiedenen Seiten immer wieder eingesetzt werde, um politische Ziele und Gegner zu verfolgen.