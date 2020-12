Neues aus dem Ausland am Dienstag

Einbrecher stehlen kiloweise Kuchen aus Kindergarten

STUTTGART: Mehrere Kilo Kuchen und mehr als 100 Fruchtschnitten haben Einbrecher aus einem deutschen Kindergarten gestohlen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Diebe darüber hinaus nach Wertgegenständen gesucht hätten, teilte eine Sprecherin der Polizei in Stuttgart am Dienstag mit.

«Die waren wohl mit dem Kuchen oder den Fruchtschnitten zufrieden», fügte sie hinzu. Die unbekannten Täter seien am vergangenen Wochenende durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingestiegen. Wie es ihnen gelang, das Fenster zu öffnen, war zunächst unklar. Mit ihrer essbaren Beute aus der Küche flüchteten sie wieder.

Im Iran freigelassene Australierin dankt Unterstützern

SYDNEY: Nach ihrer Freilassung im Iran hat die dort seit 2018 inhaftierte australische Islamwissenschaftlerin Kylie Moore-Gilbert ihren zahlreichen Unterstützern gedankt. «Ich habe ehrlich gesagt keine Worte, um die Tiefe meiner Dankbarkeit auszudrücken und wie berührt ich bin», schrieb die 33-Jährige am Dienstag in einer Erklärung. «Ich kann euch nicht sagen, wie ermutigend es war zu hören, dass meine Freunde und Kollegen sich für mich eingesetzt und mich nicht vergessen haben.»

Die Dozentin der Universität Melbourne war im September 2018 nach ihrer Teilnahme an einer wissenschaftlichen Konferenz im Iran verhaftet und wegen Spionage für Israel sowie Gefährdung der nationalen Sicherheit zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Moore-Gilbert, die auch britische Staatsangehörige ist, wies die Vorwürfe zurück. Insgesamt war sie mehr als 800 Tage in Haft. In der vergangenen Woche wurde sie freigelassen. Am Freitag landete sie in ihrer Heimat.

Berichte, wonach die Freilassung im Rahmen eines Gefangenenaustauschs erfolgte, hat die Regierung in Canberra nicht bestätigt. Im Gegenzug für Moore-Gilberts Freilassung sollen drei im Ausland festgehaltene Iraner freigekommen sein.

Moore-Gilbert bezeichnete ihre Haft als «nicht enden wollenden, unablässigen Alptraum» und betonte mit Blick auf die zahlreichen Menschen, die sich für sie eingesetzt hatten: «Meine Freiheit ist wirklich euer Sieg.»

Mutter soll Sohn fast 30 Jahre lang isoliert haben

STOCKHOLM: In Schweden steht eine 70-jährige Frau unter Verdacht, ihren Sohn jahrzehntelang isoliert zu haben. Die Zeitung «Expressen» berichtete am Montagabend, eine Verwandte habe den heute 41-jährigen Mann in der völlig verwahrlosten Wohnung gefunden. Er sei von der Außenwelt abgeschnitten gewesen sein, seit er 12 Jahre alt gewesen sei.

Die Polizei wollte Einzelheiten zu dem Fall nicht kommentieren, bestätigte aber am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Frau festgenommen worden sei. Gegen sie werde wegen Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung ermittelt. Die Frau bestreite die Vorwürfe.

Die Verwandte sagte gegenüber «Expressen», sie habe lange den Verdacht gehabt, dass die Frau ihren Sohn eingesperrt habe. Als sie gehört habe, dass die 70-Jährige im Krankenhaus sei, sei sie am Sonntagabend zu der Wohnung gegangen: «Es war wie in einem Horrorfilm», sagte sie der Zeitung. Die Wohnung sei dunkel und völlig zugemüllt gewesen. Der Mann habe in einer Ecke auf dem Boden gesessen. Er habe kaum sprechen können. Er habe trotz seines Alters nur wenige Zähne und Wunden an den Beinen. Sie habe einen Krankenwagen gerufen, die Ärzte im Krankenhaus hätten schließlich die Polizei alarmiert.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass sich der Mann weiterhin im Krankenhaus befinde. Zu der Art der Verletzungen wollte sie sich nicht äußern.

Irischer Premier: Brexit-Handelspakt bis Ende der Woche möglich

LONDON/DUBLIN: Einen Monat vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase hält der irische Premier Micheál Martin eine Einigung auf einen Handelspakt bis Ende der Woche für möglich. Das «Endspiel» zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sei nun erreicht, sagte Martin der «Irish Times» (Dienstag). Er sei «hoffnungsvoll», dass man sich auf einen Deal einige. Martin hatte am Freitagabend mit dem britischen Premier Boris Johnson telefoniert.

Ähnlich optimistisch hatte sich Martin allerdings auch schon vor etwa einer Woche geäußert - doch noch immer streiten die Unterhändler beider Seiten. Die Gespräche kommen seit Monaten nur schleppend voran. Gerungen wird vor allem um drei Bereiche: faire Wettbewerbsbedingungen, Fischereirechte und Instrumente gegen Verletzung des künftigen Abkommens. EU-Unterhändler Michel Barnier hielt sich auch am Dienstag zu Gesprächen in London auf. Auf britischer Seite leitet Chefunterhändler David Frost die Runde.

Ein Vertrag müsste noch vor dem Jahresende ratifiziert werden. Denn dann endet die Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt von Ende Januar und Großbritannien verlässt auch den EU-Binnenmarkt und die Zollunion. Ohne Anschlussvertrag drohen Zölle und hohe Handelshürden. Die Wirtschaft fürchtet schwere Verwerfungen.

Im südenglischen Raum Dover wird mit massiven Behinderungen wegen der Grenzkontrollen gerechnet. Tausende Lastwagen könnten sich in der Region am Ärmelkanal stauen. Auch bei einem Handelspakt wird es Prognosen zufolge unter anderem wegen zusätzlichen bürokratischen Aufwands zu massiven Behinderungen kommen. Deshalb soll dort künftig ein Expertenteam rund um die Uhr im Einsatz sein, um mit modernster Software große Störungen zu verhindern. Duncan Buchanan vom britischen Verband für Straßengüterverkehr, ist nach BBC-Angaben trotzdem pessimistisch: Er erwartet etwas «zwischen Schock und Katastrophe».

Bewaffnete Verbrecher verängstigen Stadt im Süden Brasiliens

FLORIANÓPOLIS: Schwer bewaffnete Verbrecher haben Medienberichten zufolge in der südbrasilianischen Stadt Criciúma mehrere Banken überfallen und die Einwohner in Angst und Schrecken versetzt. Die Kriminellen hätten in der Nacht zum Dienstag im Zentrum der rund 200.000 Einwohner zählenden Stadt im Bundesstaat Santa Catarina zugeschlagen, meldeten das Nachrichtenportal G1 und andere Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein Polizist und ein Wachmann seien durch Schüsse verletzt worden.

Bürgermeister Clésio Salvaro sprach von einem Angriff größeren Ausmaßes und rief die Bürger in sozialen Netzwerken auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. «Die Stadt wird belagert», sagte er. Es habe sich um eine sehr gut organisierte Bande gehandelt. «Die Einwohner werden diese Erfahrung nicht mehr aus den Köpfen bekommen», ergänzte er in einem TV-Interview. Der nächtliche Überfall habe mehr als eine Stunde gedauert, die Täter seien in acht bis zehn Fahrzeugen geflüchtet.

Den Berichten zufolge drangen die Angreifer in mehrere Bankfilialen ein, sprengten Geldautomaten, legten Feuer, blockierten Straßen, um die Sicherheitskräfte zu behindern und griffen eine Polizeiwache an. Sie hätten zudem mehrere Angestellte der Stadt, die mit Fahrbahnmarkierungen beschäftigt gewesen seien, als Geiseln genommen und als menschliche Schutzschilde benutzt. Die Opfer seien aber alle unverletzt freigekommen, hieß es. Über die Höhe der Beute sei bislang nichts bekannt.

Gesetz zu Erhöhung der Urananreicherung auf 20 Prozent in Kraft

TEHERAN: Ein Gesetz, wonach der Iran ungeachtet seiner internationalen Verpflichtungen die Urananreicherung auf 20 Prozent erhöhen soll, ist am Dienstag in Kraft getreten. Dem vom Parlament verabschiedeten Gesetz zufolge soll die iranische Atomorganisation (AEOI) pro Jahr 120 Kilogramm 20-prozentiges Uran herstellen und lagern. Der derzeitige Urananreicherungsgrad im Iran liegt bei knapp unter 5 Prozent.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna ist dies nur der erste Abschnitt des neuen Gesetzes. In Zukunft solle auch der Vorrat an niedrig angereichertem Uran auf 500 Kilogramm im Monat aufgestockt werden. Außerdem soll die AEOI die Herstellung von schnelleren Zentrifugen ermöglichen, damit diese in mindestens zwei Anlagen in Betrieb genommen werden können.

Das Gesetz verstößt in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen von 2015, das den Iran von einem Atomwaffenprogramm abhalten sollte. Der Schritt könnte nicht nur zu ernsthaften Differenzen zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) führen, sondern auch eventuelle Verhandlungen zwischen Teheran und der neuen US-Regierung des gewählten Präsidenten Joe Biden erschweren. Der Iran hofft, dass Biden zum Atomdeal zurückkehrt und die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen gegen Teheran aufhebt.

Im Parlament sitzen hauptsächlich Hardliner und Erzkonservative, die sowohl gegen den Atomdeal als auch gegen die moderate Atompolitik der Regierung von Präsident Hassan Ruhani sind. Das neue Gesetz wird von Beobachtern jedoch nicht ernstgenommen, weil Entscheidungen über das Atomprogramm nicht vom Parlament, sondern vom Nationalen Sicherheitsrat getroffen werden. Daher ist das Inkrafttreten des Gesetzes auch mehr eine Reaktion auf die Ermordung des Atomphysikers Mohsen Fachrisadeh am vergangenen Freitag. Die Botschaft ist, dass das iranische Atomprogramm nach dem tödlichen Anschlag nun noch konsequenter weitergeführt wird.

Zahl der Corona-Neuinfektionen auf Sechs-Wochen-Hoch

TEL AVIV: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober geklettert. Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Dienstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 1227 neue Fälle registriert. Mehr Infektionen an einem Tag waren zuletzt am 19. Oktober mit 1517 vermeldet worden. Von den mehr als 56.000 gemachten Tests fielen 2,2 Prozent positiv aus, die Quote der positiven Tests war zuletzt etwas gestiegen.

In dem Neun-Millionen-Einwohner-Land hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemie-Beginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten landesweiten Lockdown, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Die Zahlen sanken von mehr als 9000 Neuinfektionen pro Tag auf mehrere hundert. Mitte Oktober begann die Regierung damit, schrittweise Lockerungen umzusetzen. Zuletzt gab es aber Spekulationen über einen erneuten Teil-Lockdown während des jüdischen Lichterfestes Chanukka Mitte Dezember.

In Deutschland, das gut 80 Millionen Einwohner hat, meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) nach Zahlen vom Dienstag binnen 24 Stunden 13.604 neue Fälle.

Österreichs Tourismusministerin gegen Schließung von Skigebieten

München (dpa/lby) - Die österreichische Tourismusministerin, Elisabeth Köstinger (ÖVP), hat sich gegen die von Deutschland und Italien angeregte Schließung von Skigebieten bis nach dem Jahreswechsel ausgesprochen. «Wir lassen uns sicher nicht von einem anderen Land vorschreiben, wann wir was öffnen», sagte sie dem Bayerischen Rundfunk am Dienstag. «Wir würden ja auch nie den Vorschlag liefern, dass man in Deutschland beispielsweise die Schulen schließen soll oder Friseurbetriebe.»

Derzeit sei man in Österreich in «einem wirklich starken Lockdown», sagte Köstinger. Man plane «das Land behutsam Schritt für Schritt wieder hochzufahren». Sie betonte, dass der Wintertourismus nicht zum «Sündenbock» für die Coronainfektionen gemacht werden dürfe. Das Jahr habe den Menschen «extrem viel abverlangt». Viele wollten nun «mal wieder rauskommen aus der Stadt», sich erholen und Sport machen. Zuvor hatte sich schon Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz gegen eine europaweit abgestimmte Schließung der Skigebiete gewehrt.

Bären-Plage : Drohnen sollen Tiere aufspüren

TOKIO: Angesichts sich häufender gefährlicher Aufeinandertreffen von Bären mit Menschen werden in Japan nun Drohnen zum Aufspüren der Tiere eingesetzt. Wie die Zeitung «Nihon Keizai Shimbun» am Dienstag aus der Provinz Ishikawa berichtete, sind die von lokalen Bürgergruppen und der Feuerwehr eingesetzten Drohnen mit Wärmebildkameras ausgestattet. Mittels Infrarotstrahlen könnten damit Bären gesichtet werden, die sich in der Dunkelheit und in hohem Gras verstecken. Sobald ein Bär auf diese Weise aufgespürt werde, werde er mit Feuerwerkskörpern verjagt, hieß es. Hintergrund ist eine Zunahme an Zwischenfällen mit Bären, bei denen immer wieder Menschen verletzt werden. Auch in anderen Provinzen wie Niigata herrscht Bärenalarm.

In Niigata wurde unlängst eine ältere Frau von einem Bären beim Arbeiten auf ihrem Bauernhof angefallen und tödlich am Kopf verletzt. Ein Grund, warum sich die Bären vor ihrem Winterschlaf häufiger menschlichen Siedlungen nähern, ist Experten zufolge, dass sie nicht genug Bucheckern in den Bergwäldern finden. Hinzu kommt, dass immer mehr ländliche Gegenden in Japan wegen Überalterung der Bevölkerung verwaisen und sich die Tiere deshalb dort zunehmend hintrauen.

Schwimmende Olympische Ringe in Tokio wieder installiert

TOKIO: Die auf einem Floß schwimmenden gigantischen Olympischen Ringe in Tokio sind nach Wartunsgarbeiten wieder in der Bucht der japanischen Hauptstadt installiert worden. Die frisch angemalten Ringe wurden am Dienstag im Schlepptau wieder an ihren Standort im Odaiba Marine Park gezogen, wo sie bis zum Ende der Spiele im nächsten August vor dem Hintergrund der imposanten Rainbow Brücke und Tokios Wolkenkratzern zu sehen sein werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die Ringe jeden Abend angeleuchtet werden.

Das 15 Meter hohe, fast 33 Meter lange und 69 Tonnen schwere Symbol der Olympischen Spiele befand sich dort seit Januar, bevor es im August zwecks Instandhaltungsarbeiten zu einer Fabrik in Tokios Nachbarstadt Yokohama gebracht worden. Dort waren die riesigen Ringe gebaut worden. Eigentlich hätten die Olympischen Spiele und die Paralympics diesen Sommer stattfinden sollen. Doch wegen der globalen Corona-Pandemie waren sie auf das nächste Jahr verschoben worden.