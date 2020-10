Neues aus dem Ausland am Dienstag

Ausgangssperre in Lagos nach Protesten gegen Polizeigewalt in Nigeria

LAGOS: Nach knapp zweiwöchigen Protesten gegen exzessive Polizeigewalt in Nigeria haben die Behörden am Dienstag eine 24-stündige Ausgangssperre in der Millionenmetropole Lagos verhängt. Der Gouverneur des gleichnamigen Bundesstaates, Babajide Sanwo-Olu, begründete die für die gesamte Provinz ab 16 Uhr Ortszeit geltende Maßnahme mit der Bekämpfung zunehmender Anarchie. In der größten Stadt des westafrikanischen Staates würden Kriminelle unter dem Schutz der Demonstranten für Chaos sorgen, rügte er. Zuvor war bekanntgeworden, dass eine Polizeistation niedergebrannt wurde.

Der regionale Polizeisprecher Muyiwa Adejobi berichtete über mehrere verwundete Beamte sowie möglicherweise einen Toten. Nach einem unbestätigten Bericht der Zeitung «Punch» wurden bei dem Zwischenfall auch zwei Demonstranten erschossen. Wichtige Verbindungsstraßen waren vorübergehend gesperrt worden.

Auch im Bundesstaat Edo wurde eine Ausgangssperre verhängt, nachdem Demonstranten in der Stadt Beni in ein Gefängnis eingebrochen waren und mehrere Häftlinge befreit hatten. In der Hauptstadt Abuja wurde Militär aufgeboten, um die Proteste zu kontrollieren. Sie richteten sich zunächst vor allem gegen die mittlerweile aufgelöste Eliteeinheit Special Anti-Robbery Squad (SARS). Inzwischen fordern die Demonstranten aber weitrechende Polizeireformen.

UN: Wohl 1,7 Milliarden Dollar bei Geberkonferenz für Sahel-Region

KOPENHAGEN/BERLIN: Bei der unter anderem von Deutschland organisierten Geberkonferenz für die Sahel-Region ist nach einer ersten Einschätzung ein erheblicher Hilfsbetrag zusammengekommen. Der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock rechnet mit rund 1,7 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) für dieses und die folgenden Jahre. Das wären genügend Mittel, um in den nächsten eineinhalb Jahren die humanitäre Krise in der Region zu bekämpfen, sagte der dänische Entwicklungsminister Rasmus Prehn am Dienstag. Rund 20 Länder hätten sich zu Zahlungen verpflichtet. Deutschland beteiligt sich laut Außenminister Heiko Maas mit insgesamt 100 Millionen Euro.

Deutschland gehörte mit Dänemark, der EU und den UN zu den Gastgebern der virtuellen Geberkonferenz. Eine abschließende Liste der Geldgeber mit den genauen Beträgen lag zunächst nicht vor.

In Mali, Niger und Burkina Faso südlich der Sahara entwickelt sich nach UN-Angaben eine der am schnellsten wachsenden humanitären Krisen der Welt. Die Anzahl der Bedürftigen ist innerhalb von 18 Monaten um 50 Prozent auf mehr als 13 Millionen gestiegen. Krisenbeschleuniger seien der Klimawandel, starkes Bevölkerungswachstum, schwache Regierungsführung und Korruption, heißt es. Damit sei die Region eine Brutstätte für Extremisten, Terroristen und Kriminelle, die auch Europa und den Rest der Welt bedrohten.

Albanien und Griechenland wollen Streit um Meeresgrenze beilegen

TIRANA: Albanien und Griechenland wollen den strittigen Verlauf der Meeresgrenze zwischen den beiden Nachbarländern von einem internationalen Schiedsgericht klären lassen. Das gaben der albanische Ministerpräsident Edi Rama und der griechische Außenminister Nikos Dendias am Dienstag nach einem Treffen in Tirana bekannt. «Wir wollen Nägel mit Köpfen machen, die Entscheidung soll mit Expertenwissen und auf der Grundlage des internationalen Seerechts fallen», sagte Rama nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur ATA.

Griechenland vermutet im Nordwesten des Landes und im vorgelagerten Festlandsockel Erdgasvorkommen. Das Gebiet grenzt unmittelbar an Albanien. Im August hatte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis angekündigt, dass Athen seine Territorialgewässer im Ionischen Meer ausdehnen werde. In Tirana war dies auf scharfe Ablehnung gestoßen.

Ein bilaterales Abkommen aus dem Jahr 2009 legt den Verlauf der Grenze im Ionischen Meer fest. Es war allerdings vom Obersten Gerichtshof in Albanien umgehend außer Kraft gesetzt worden. Auch Experten räumten damals ein, dass sich die damalige albanische Regierung von Griechenland unter Druck setzen ließ und unvorteilhaften Regelungen zugestimmt habe.

Mallorca: Spanische Großstadt Palma führt Tempo 30 ein

PALMA: Was in Deutschland noch kontrovers diskutiert wird, gilt ab Mittwoch flächendeckend für fast das ganze Stadtgebiet der spanischen Großstadt Palma: Tempolimit 30 auf 93 Prozent aller innerstädtischen Straßen. «Mit der Aktion «Palma Ciutat 30» wollen wir erreichen, dass die Autos künftig nicht mehr die alleinigen Nutzer der meisten Straßen im Stadtgebiet sind. Sie müssen sich den Platz nun mit Fahrrädern und elektrischen Fortbewegungsmitteln teilen», betonte Bürgermeister José Hila. Nur wo ein Verkehrsschild das ausdrücklich erlaube, seien noch 40 oder 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Palma auf Mallorca mit mehr als 400.000 Einwohnern ist die Hauptstadt der bei Touristen beliebten Insel der Balearen-Gruppe.

Profitieren sollen in erster Linie die Benutzer von E-Rollern. Die elektrischen Gefährte durften in Palma bisher nur in 30er-Zonen auf der Straße und sonst auf Radwegen fahren. Palma investiert kräftig in nachhaltige Mobilität. So werden Radwege gebaut und Busspuren eingerichtet.

Trump ruft Justizminister zu Korruptionsermittlungen gegen Biden auf

WASHINGTON: Zwei Wochen vor der Wahl in den USA hat Präsident Donald Trump Justizminister Bill Barr zu Korruptionsermittlungen gegen die Familie seines Herausforderers Joe Biden aufgerufen. «Wir müssen den Justizminister dazu bringen zu handeln», sagte Trump am Dienstag im Sender Fox News. «Er muss handeln, und er muss schnell handeln.» Auf die Frage nach einem möglichen Sonderermittler antwortete Trump: «Er muss jemanden ernennen. Es handelt sich um erhebliche Korruption, und das muss vor der Wahl bekannt sein.» Trump erhebt seit langem und ohne Beweise Korruptionsvorwürfe gegen Ex-Vizepräsident Biden und gegen dessen Sohn Hunter, die zuletzt von der Boulevardzeitung «New York Post» befeuert wurden.

Die «New York Post» brachte in den vergangenen Tagen in mehreren Artikeln Joe Biden mit früheren Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine und in China in Verbindung. Das Blatt veröffentlichte E-Mails, die belegen sollten, dass Hunter Biden damals versucht habe, Profit aus dem Amt seines Vaters als Vizepräsident unter Barack Obama zu schlagen. Die Zeitung wertete die Mails auch als Beleg dafür, dass Joe Biden entgegen seiner Aussage von den umstrittenen Auslandsgeschäften seines Sohnes gewusst habe. Joe Biden bestreitet, dass er sich etwas habe zuschulden kommen lassen. Er nennt die Artikel der «New York Post» eine «Schmutzkampagne».

Die Echtheit der Mails ist nicht bestätigt. Fragwürdig ist auch, wie sie öffentlich wurden. Sie sollen auf einem Laptop in einer Reparaturwerkstatt gefunden worden sein. Die «New York Post» bekam nach eigenen Angaben vor einer Woche eine Kopie der Festplatte von Rudy Giuliani, dem langjährigen persönlichen Anwalt und Vertrauten Trumps. Die Kopie sei vom Besitzer der Reparaturwerkstatt angefertigt worden, bevor der Laptop im Dezember 2019 von der Bundespolizei FBI beschlagnahmt worden sei, berichtete die Zeitung. Trump sprach am Dienstag von einem «Laptop aus der Hölle».

Erdogan: Macron will Muslime schwächen

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgeworfen, anti-islamische und anti-muslimische Debatten für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Es sei das wirksamste Mittel für westliche Politiker, um eigene Fehler zu vertuschen, sagte Erdogan am Dienstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Derartige Initiativen, die besonders durch Macron vorangetrieben würden, hätten etwa zum Ziel, Muslime «passiv», «kümmerlich» und «ängstlich» zu machen. Diejenigen, die durch den Aufstieg des Islams gestört würden, griffen die Religion an, indem sie selbstverursachte Krisen vorschieben würden, sagte Erdogan demnach.

Nach der brutalen Ermordung eines Lehrers hatten Macron und seine Regierung angekündigt, ihr Vorgehen gegen den «radikalen Islamismus» zu verschärfen. Innenminister Gérald Darmanin sagte am Montag im Radiosender Europe 1, es habe zahlreiche Polizeieinsätze gegen «Dutzende Personen» aus dem radikalisierten Milieu gegeben. Einsätze dieser Art sollten in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Schon zu Monatsbeginn hatte Macron in einer Rede über «radikalen Islamismus» gesprochen und damals angekündigt, es gehe darum, einen «Islam der Aufklärung» in Frankreich aufzubauen und «Separatismus» zu bekämpfen.

Brexit-Handelspakt: London pocht weiter auf Entgegenkommen der EU

BRÜSSEL/LONDON: Im heftigen Streit um den Brexit-Handelspakt haben EU-Unterhändler Michel Barnier und sein britischer Kollege David Frost am Dienstag das Gespräch gesucht. Sie hätten miteinander telefoniert, bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag der Deutschen-Presse-Agentur. Die Europäische Union müsse Kompromissbereitschaft zeigen, hieß es erneut aus der Downing Street.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte der EU vorgeworfen, kein Handelsabkommen mit Großbritannien zu wollen. Deshalb stelle sich sein Land auf einen Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ohne Vertrag zum Jahreswechsel ein. Ein britischer Regierungssprecher hatte die Handelsgespräche für beendet erklärt. Es ist unklar, ob dennoch weiter verhandelt werden könnte.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber bezeichnete die britische Drohung mit dem Abbruch der Verhandlungen als «politisches Theater». Die EU dürfe sich nicht auf dieses Niveau begeben, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP). Brüssel sei weiter offen für Verhandlungen und prüfe, was noch möglich sei.

Athen fordert von Berlin Rüstungsexportstopp für die Türkei

ATHEN: Die griechische Regierung fordert von Berlin, Rüstungsexporte an die Türkei zu stoppen. Das berichtete am Dienstag die halbstaatliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf diplomatische Quellen in der griechischen Hauptstadt. Demnach hat der griechische Außenminister Nikos Dendias in einem Brief an seinen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) gefordert, U-Boote, Fregatten, Flugzeuge und Ausrüstung für Panzer nicht auszuliefern. Dendias habe die Forderung mit wiederholten Provokationen Ankaras im östlichen Mittelmeer begründet, die auf die Schaffung von Tatsachen mit militärischen Mitteln abzielten.

Griechenland wirft der Türkei vor, vor griechischen Inseln illegal nach Erdgas-Vorkommen zu suchen. Die Regierung in Ankara weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, dass die Gewässer zum türkischen Festlandsockel gehören. Deutschland hat bislang vergeblich versucht, in dem Konflikt zu vermitteln.

Tief «Barbara» - Sturm im Südwesten Frankreichs erwartet

PARIS: Frankreichs Wetterdienst warnt vor einem heftigen Sturm in den Pyrenäen. Für Dienstagabend und die Nacht rechnen die Meteorologen mit stürmischen Böen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde in den Bergen - im Pyrenäenvorland werden Böen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet. Das Tief «Barbara» soll sich dann am Mittwoch von Südwestfrankreich aus in Richtung Ärmelkanal bewegen und langsam abflauen.

Erst vor wenigen Wochen war Südfrankreich von einem heftigen Unwetter heimgesucht worden. Überschwemmungen und Schlammlawinen hatten im Bergland über der französischen Küstenmetropole Nizza im Département Alpes-Maritimes schwere Schäden angerichtet und ganze Dörfer verwüstet. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben.

Daimler-Chef Källenius erwartet weiteren Gegenwind im Welthandel

FRANKFURT/MAIN: Der Chef des Autobauers Daimler, Ola Källenius, hat die exportorientierte deutsche Automobilbranche auf weiteren Gegenwind im internationalen Handel eingestimmt. Die Wetterlage in Handelsgesprächen sei in den vergangenen drei Jahren rauer geworden, sagte der Manager am Montagabend in Frankfurt vor Journalisten. Mit Blick auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl sagte er: «Egal, ob die eine oder andere Seite gewinnt, müssen wir uns als Europa darauf einstellen, dass die sprechen wollen.»

Der zur Wiederwahl stehende US-Präsident Donald Trump hatte in seiner Amtszeit immer wieder mit hohen Einfuhrzöllen auf Autos aus Europa gedroht, weil er das hohe Handelsdefizit der USA abbauen und damit nach eigenem Bekunden Jobs im Land schaffen will. Im Falle einer Wahl von Trumps Herausforderer Joe Biden zum neuen US-Präsidenten würde sich das laut Källenius wohl nicht fundamental ändern. «Wenn man zuhört, was die zwei Parteien sagen und was die zwei Kandidaten sagen, haben die schon ein großes Interesse, die Handelsbilanzen von USA zu stärken.»

Im Streit um einen Brexit-Handelspakt setzt Källenius noch auf einen Kompromiss. «Ich hoffe auf Vernunft in letzter Minute und dass es ein Agreement gibt, was funktioniert für beide Seiten», sagte Källenius. «Wenn es zu keinem Agreement kommt, klar, dann geht das Geschäft weiter, aber es schadet uns finanziell.» Für Daimler stehe mit Zöllen nach reinen WTO-Regeln ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag als Belastung ins Haus, wenn es nicht zu einem Abkommen kommen sollte. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Handelsabkommen drohen zu scheitern.

Wanderin überlebt mit Kopfverletzung zwölf Tage in US-Nationalpark

SPRINGDALE: Die bis Sonntag in einem US-Nationalpark vermisste Wanderin hat fast zwei Wochen lang mit einer Kopfverletzung in der Wildnis überlebt. Sie habe sich an einem Baum gestoßen und daraufhin die Orientierung verloren, berichtete die Tochter der 38-Jährigen dem Sender CNN am Montag (Ortszeit). «Sie konnte nicht mehr als einen oder zwei Schritte gehen, ohne zusammenzubrechen.» Die Wanderin war am Sonntag nach zwölf Tagen im Nationalpark Zion im Bundesstaat Utah gefunden worden.

Glücklicherweise habe sie sich in der Nähe eines Flussbettes befunden, wo sie bis zu ihrer Rettung ausharrte. «Sie dachte, ihre beste Überlebenschance sei es, nah am Wasser zu bleiben», zitierte der Sender die Tochter weiter. Ob es sich dabei um Trinkwasser handelte, war zunächst nicht bekannt. Die 38-Jährige sei so dehydriert gewesen, «dass sie ihren Mund nicht öffnen konnte». Auch Lebensmittel habe sie nicht bei sich getragen. Mittlerweile sei sie zwar noch schwach, könne aber bereits wieder Nahrung aufnehmen und sei auf dem Wege der Besserung.

Mutmaßlicher Fluchtversuch von Kim-Wall-Mörder Peter Madsen

KOPENHAGEN: Der verurteilte dänische Mörder Peter Madsen hat einem Medienbericht zufolge versucht, aus dem Gefängnis zu fliehen. Das berichtete die dänische Boulevardzeitung «Ekstra Bladet» am Dienstag. Sie veröffentlichte dazu ein kurzes Video, das einen Mann dabei zeigt, wie er - von bewaffneten Polizisten gestellt - vor einem Zaun sitzt. Dabei soll es sich um Madsen handeln. Er soll demnach mit der Drohung, eine Bombe bei sich zu haben, aus der Haftanstalt westlich von Kopenhagen geflohen sein.

Die zuständige Polizei schrieb auf Twitter lediglich, dass ein Mann nach einem Fluchtversuch festgenommen worden sei. Ob es sich dabei um Madsen handelte, bestätigte sie zunächst nicht.

Madsen war 2018 wegen des Mordes an der jungen Journalistin Kim Wall auf einem von ihm gebauten U-Boot zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Laut Urteil hatte er die 30-jährige Schwedin im Inneren des U-Boots getötet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sie mit sexuellem Motiv gefoltert und nach ihrem Tod zerstückelt über Bord geworfen hatte. Eine Fernsehdoku über Madsen hatte in Dänemark zuletzt für Diskussionen gesorgt. Er soll in einem heimlich aufgezeichneten Telefoninterview angeblich zum ersten Mal den Mord an Wall gestanden haben - von offizieller Seite blieb das unbestätigt.

BERLIN: Vertreter aus Politik und Energiewirtschaft haben am Dienstag eine neue Stromverbindung zwischen Dänemark und Deutschland in der Ostsee eröffnet, die zugleich zwei Windparks miteinander verbindet. Diese sogenannte Combined Grid Solution soll die Kapazitäten für den Stromaustausch zwischen beiden Ländern deutlich erhöhen und den europäischen Strommarkt stärker miteinander verknüpfen. Die neue Leitung dient damit zum einen dem Transport des von Offshore-Windparks produzierten Stroms an Land sowie für den Stromaustausch zwischen Dänemark und Deutschland.

«Das ist etwas, was es zum ersten Mal weltweit gibt und sicherlich nicht zum letzten Mal», sagte der Chef des ostdeutschen Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer, am Dienstag bei einer Feierstunde in Berlin. An der Veranstaltung nahmen unter anderem auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der dänische Energieminister Dan Jørgensen sowie Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) teil.

50Hertz betreibt die neue Netzanbindung gemeinsam mit dem dänischen Übertragungsnetzbetreiber Energinet. Das Projekt kostet laut 50Hertz 300 Millionen Euro und wird zur Hälfte von der EU finanziert. Die andere Hälfte teilen sich demnach Energienet und 50Hertz. Angebunden werden der deutsche Offshore-Windpark Baltic 2 und der im Bau befindliche dänische Windpark Kriegers Flak - beide liegen lediglich rund 25 Kilometer auseinander.

Dänemark nominiert Ulrik V. Knudsen für OECD-Chefposten

KOPENHAGEN: Dänemark will den langjährigen Diplomaten und Außenpolitiker Ulrik Vestergaard Knudsen ins Rennen um den Chefposten bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schicken. Die Regierung in Kopenhagen will den 51-Jährigen am Mittwoch offiziell für das Amt des OECD-Generalsekretärs nominieren, wie das Außenministerium am Dienstag mitteilte. Eine starke OECD sei wichtiger denn je, weshalb sie einen bewährten Anführer brauche, der die Organisation und ihre Mitglieder genau kenne, erklärte Außenminister Jeppe Kofod. «Ulrik V. Knudsen ist dieser Anführer.»

Knudsen ist momentan Vize-Generalsekretär der in Paris ansässigen OECD. Der derzeitige Chef Angel Gurría hatte im Juli angekündigt, im nächsten Jahr nach knapp anderthalb Jahrzehnten im Amt aufhören zu wollen.

Der OECD gehören entwickelte Industrieländer von Neuseeland über Deutschland bis Mexiko an. Bis Ende Oktober können Kandidatinnen und Kandidaten für den Chefposten vorgeschlagen werden. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die nächsten fünf Jahre wird dann von den OECD-Mitgliedsländern im Juni 2021 gewählt. Eine Reihe von Ländern hat bereits Kandidaten nominiert. Darunter sind die ehemalige schwedische EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, Australiens Finanzminister Mathias Cormann und Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid.

Brexit: Weber kritisiert «politisches Theater» in London

BRÜSSEL: Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat die britische Drohung mit dem Abbruch der Verhandlungen über ein Brexit-Handelsabkommen als «politisches Theater» bezeichnet. Die EU dürfe sich nicht auf dieses Niveau begeben, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) am Dienstag. Die Europäische Union sei weiter offen für Verhandlungen und prüfe, was noch möglich sei.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte der EU vorgeworfen, kein Handelsabkommen mit Großbritannien zu wollen. Deshalb stelle sich sein Land auf einen Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ohne Vertrag zum Jahreswechsel ein. Ein britischer Regierungssprecher hatte die Handelsgespräche für beendet erklärt. Doch ist unklar, ob dennoch weiter verhandelt werden könnte.

Tausende Tonnen Hühnermist vergraben

TOKIO: In Japan haben Unbekannte Tausende Tonnen Hühnermist illegal vergraben.

Wie japanische Medien am Dienstag berichteten, seien in der nordöstlichen Provinz Miyagi auf einem Feld mit schwerem Gerät zehn Löcher mit einem Durchmesser von zehn Metern ausgehoben und der Kot da hinein geworfen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden hätten sich dort über einen Zeitraum von zehn Jahren mehr als 2000 Tonnen Mist angesammelt. Derzeit würden zwei ältere Besitzer einer nahe gelegenen Hühnerfarm zu dem Fall befragt. Das japanische Gesetz sieht vor, dass Hühnermist als Industrieabfall behandelt und als solcher ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Miyagi war eine der Regionen, die 2011 von einem schweren Erdbeben und gewaltigen Tsunami heimgesucht worden waren. Rund 18.500 Menschen kamen dabei ums Leben.

22-jähriger Deutscher in London wegen Terrorverdachts verhaftet

LONDON/DÜSSELDORF: Ein 22-jähriger Mann aus Deutschland ist in London wegen Terrorverdachts festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden.

Laut «Spiegel» lief Florian F. bei den deutschen Sicherheitsbehörden bereits als Prüffall - der Vorstufe von Gefährder. Er werde verdächtigt, einer Gruppe IS-Anhängern aus Ratingen im Bundesland Nordrhein-Westfalen anzugehören. Scotland Yard beschuldigt den Deutschen laut Mitteilung, in fünf Fällen terroristische Propaganda-Videos verbreitet zu haben.

Wie Scotland Yard bereits am Sonntagabend mitteilte, wurde Florian F. am 12. Oktober am Flughafen Stansted festgenommen. Laut «Spiegel» wollte er nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Großbritannien offenbar zurück nach Deutschland fliegen.

Angriff auf Gefängnis im Kongo: Mehr als 900 Häftlinge entkommen

GOMA: Bei einem Angriff auf ein Gefängnis im Kongo sind den Behörden zufolge mehr als 900 Häftlinge entkommen. Die Angreifer hätten am frühen Dienstagmorgen Schweißgeräte mitgebracht, um die Türen der Haftanstalt in Beni aufzubrechen, sagte der Bürgermeister der Stadt im Osten des Landes, Modeste Bakwanamaha. Rund 110 Häftlinge seien zurückgeblieben, der Rest sei entkommen. Der Bürgermeister rief die Bewohner von Beni auf, die Gefangenen nicht zu schützen. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.

Der Osten des Kongos ist seit Jahren instabil, da in der Region etliche Milizen aktiv sind, denen es meist um die Kontrolle der Bodenschätze geht. In der Region herrschte zudem zwei Jahre lang ein verheerender Ebola-Ausbruch, der im Juni für beendet erklärt wurde.

UNO-Kunstlotterie: Künstler stiften Werke für Flüchtlinge

HAMBURG: Unter dem Motto «Heart - 100 Artists. 1 Mission» zeigt die Hamburger Kunsthalle von Mittwoch an bis zum 8. November rund 100 Kunstwerke namhafter Künstler wie Stephan Balkenhol, Norbert Bisky, Jenny Holzer, Markus Lüpertz, Olafur Eliasson oder Katharina Grosse. Das Besondere daran: Diese Werke können nicht nur besichtigt, sondern auch gewonnen werden, teilte die UNO-Flüchtlingshilfe UNHCR mit.

Zum 40-jährigen Bestehen der Organisation wollen Künstler und Kulturschaffende ein Zeichen der Solidarität und der Empathie für die fast 80 Millionen Geflüchteten weltweit setzen, wie es hieß. Bei der Kunstlotterie werden von Februar bis November 25.000 Lose à 40 Euro verkauft. Der Gewinn der Kunstlotterie kommt den weltweiten, lebensrettenden Einsätzen des UNHCR zu Gute.

«Uns war es wichtig, keine Auktion durchzuführen, sondern eine bunte Mischung aus Kunstwerken zu verlosen, bei der alle Künstler eine starke, solidarische Bühne bilden und dabei jeder Spender die Möglichkeit hat, ein Kunstwerk zu gewinnen», hieß es. Nach Hamburg werden die Werke auch noch in der Berlinischen Galerie zu sehen sein (18. bis 26. November).

Erdbeben der Stärke 7,5 vor der Küste Alaskas

ANCHORAGE: Ein Erdbeben hat die Küste des US-Bundesstaates Alaska erschüttert.

Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Es sei am Montag kurz nach Mittag (Ortszeit) 89 Kilometer südöstlich des Ortes Sandpoint und 40 Kilometer tief in der Erde aufgetreten. Zudem wurde zunächst vor einem möglichen Tsunami gewarnt, später entschärfte die Behörde diesen Hinweis wieder. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden in der Küstenregion lediglich etwas höhere Wellen verzeichnet, die kaum einen halben Meter über Normalniveau lagen. Hinweise auf Verletzte oder nennenswerte Schäden gab es zunächst nicht. Alaska ist eine sehr dünn besiedelte Region der Vereinigten Staaten.

UN: Geld für Sahel ist Investition gegen Extremisten und Kriminelle

GENF: Die Vereinten Nationen hoffen bei einer Geberkonferenz für die Sahel-Region in Afrika an diesem Dienstag auf Hunderte Millionen Euro frisches Geld für Nothilfe und Entwicklung. Damit sollen in Mali, Niger und Burkina Faso nicht nur Millionen Menschen vor Hunger und Elend bewahrt werden, sagte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der virtuellen Konferenz. Vielmehr sei die Region südlich der Sahara eine Brutstätte für Extremisten, Terroristen und Kriminelle, die auch Europa und den Rest der Welt bedrohten.

«Wenn die Lage sich dort weiter alarmierend verschlechtert, wird das Folgen für alle haben», sagte Lowcock der dpa. «Noch mehr Anarchie und Chaos und Instabilität macht es kriminellen Banden noch einfacher, sich dort einzunisten und Drogen, Waffen und Menschen etwa nach Europa zu schmuggeln.» Neben Lowcock und der EU sind Dänemark und Deutschland Gastgeber der Konferenz.

Viele Länder hätten in der Corona-Krise enorme Ressourcen mobilisiert. Der Großteil fließe verständlicherweise in die Unterstützung der eigenen Wirtschaft und Bevölkerung, sagte Lowcock. «Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass künftige Probleme, die auf einen zukommen, ihren Ursprung in anderen Regionen haben», so der Nothilfekoordinator. «Es ist schlau, ein Prozent dieser Ressourcen bereitzustellen, um diese Probleme anzugehen und zu versuchen, sie zu lösen.»