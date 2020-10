Neues aus dem Ausland am Dienstag

Mercosur-Abkommen: SPD fordert substanzielle Änderungen

BERLIN: Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich skeptisch zu einer Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur geäußert. Die Fraktionsvizes Sören Bartol und Matthias Miersch erklärten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: «Vor einem Jahr schaute die Welt gebannt auf den brennenden Amazonas. Auch in diesem Jahr ist die Lage erneut dramatisch: Aktuelle Satellitenaufnahmen zeigen über 32.000 Brandherde in dem Regenwaldgebiet. Das ist ein Anstieg von 61 Prozent im Vergleich zu September 2019. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro unternimmt nichts, um die verheerenden Waldbrände einzudämmen oder zu verhindern.»

Darum sei es richtig, sich dafür einzusetzen, dass das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten in seiner vorliegenden Form nicht geschlossen werde, so Bartol und Miersch. «Es braucht zunächst substanzielle Änderungen zur Durchsetzung des Nachhaltigkeitskapitels.» Die SPD habe auf ihrem Parteikonvent 2016 beschlossen, dass sich künftige Freihandelsabkommen daran messen lassen müssten, dass durchsetzbare Sozial- und Umweltstandards nicht als Hemmnis für den Handel, sondern als notwendige Voraussetzung gelten.

Mit dem Abkommen wollen die EU und südamerikanische Länder die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich skeptisch zu einer Unterzeichnung des Abkommens geäußert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte vor kurzem die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens als derzeit «sehr schwierige» Frage bezeichnen. Altmaier hatte sich aber zugleich optimistisch gezeigt, dass offene Fragen gelöst werden könnten.

Danone will bei Yakult komplett aussteigen

PARIS: Der französische Lebensmittelkonzern Danone will seine restliche Beteiligung am japanischen Milchgetränkehersteller Yakult losschlagen.

Die verbleibenden 6,6 Prozent der Aktien sollten im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren verkauft werden, teilte Danone am Dienstag in Paris mit. Dadurch solle die Bilanz gestärkt werden. Kommerzielle Partnerschaften sowie Gemeinschaftsunternehmen mit den Japanern, wie in Indien und Vietnam, sollen den Angaben zufolge jedoch weiter bestehen. Seit 2004 kooperierte Danone mit Yakult. 2018 verkauften die Franzosen bereits einen Großteil ihres vormals mehr als 21-prozentigen Anteils.

Albaniens Parlament beschließt umstrittene Wahlrechtsreform

TIRANA: Das von der Opposition boykottierte albanische Parlament hat eine umstrittene Wahlrechtsreform beschlossen. Demnach können Parteien künftig bei Parlamentswahlen nicht mehr wie bisher Wahlallianzen bilden und auf gemeinsamen Listen antreten. Dies erschwert es den Oppositionsparteien, ihr Potenzial gegenüber der regierenden Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident Edi Rama auszuschöpfen. Bei der Abstimmung am Montag stimmten 97 Abgeordnete für die entsprechende Gesetzesvorlage. 15 waren dagegen, fünf enthielten sich der Stimme, berichteten Medien in Tirana.

Die nächste Parlamentswahl soll am 25. April 2021 stattfinden. Rama regiert mit seiner PS derzeit ohne nennenswerte parlamentarische Opposition, weil die national-konservative Demokratische Partei (PD) und einige ihrer Verbündeten die Volksvertretung seit Februar 2019 boykottieren. Die Opposition wirft der PS Wahlbetrug, Korruption und Verstrickung in die organisierte Kriminalität vor.

Kirgistans Präsident wirft Opposition Versuch der Machtergreifung vor

BISCHKEK: Nach der umstrittenen Parlamentswahl in der zentralasiatischen Republik Kirgistan hat Präsident Sooronbaj Dscheenbekow der Opposition den Versuch einer illegalen Machtergreifung vorgeworfen. In der Nacht hätten mehrere politische Kräfte versucht, die Macht an sich zu reißen, sagte er in einer am Dienstag veröffentlichten Ansprache an die Bevölkerung. Politische Kräfte hätten die Ergebnisse der Wahl zum Anlass genommen, um Unruhe im Land zu stiften. Sie seien auf Sicherheitskräfte losgegangen. «Sie haben Ärzte geschlagen und Gebäude beschädigt.» Dscheenbekow sagte, dass er auf einen Schießbefehl verzichtet habe, um ein Blutvergießen zu verhindern.

Er forderte die Anführer der politischen Parteien auf, ihre Anhänger zur Ruhe bringen. Zugleich kündigte der Präsident an, «alle erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, um keine Eskalation der Lage zuzulassen». Um welche Schritte es sich genau handeln soll, sagte er zunächst nicht.

Die Opposition in Bischkek kam gleichwohl nicht zur Ruhe. Sie forderte eine Neuwahl. Es gab auch Forderungen, Dscheenbekow abzusetzen. Demonstranten hatten zuvor mehrere Politiker aus dem Gefängnis befreit, darunter den Ex-Präsidenten Almasbek Atambajew und den Oppositionellen Sadyr Schaparow, wie die kirgisische Nachrichtenagentur Akipress berichtete. Die Demonstranten forderten, Schaparow die Führung des Landes zu übergeben.

Dutzende Oppositionspolitiker angezeigt

LAHORE: Kurz vor geplanten Protesten hat die Polizei in Pakistan Anzeigen gegen 43 Oppositionspolitiker der Pakistanischen Muslimliga (PML-N) aufgenommen. Ihnen werde Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen, heißt es in dem am Montag registrierten Fall. Angezeigt wurden auch der frühere Premierminister Nawaz Sharif, der sich in London aufhält, sowie seine Tochter, PML-N-Vizepräsidentin Maryam Nawaz Sharif.

Ein breites Bündnis pakistanischer Oppositionsparteien plant im Herbst landesweite Proteste gegen die Regierung unter Premierminister Imran Khan. Die Parteien fordern unter anderem eine Neuwahl und Khans Rücktritt. Für Oktober hatte die neu gegründete Demokratische Bewegung Pakistan (PDM) zu Protesten aufgerufen. Am Sonntag wurde Maulana Fazalur Rehman, Präsident der islamistischen Partei Jamiat Ulema-e Islam, zum Anführer der Oppositionsbewegung gewählt.

Japan und USA bekräftigen ihre Sicherheitsallianz

TOKIO: Japan und die USA haben ihre Sicherheitsallianz nach dem kürzlichen Regierungswechsel in Tokio bekräftigt. Bei einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in Tokio betonte der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi, Japan hoffe, die bilateralen Beziehungen auch unter dem kürzlich gewählten neuen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga weiter zu verstärken. Beide Minister sprachen sich bei ihrem ersten Treffen zugleich für einen freien und offenen Indo-Pazifik aus. Dies sei die «Grundlage für Frieden und Stabilität» in der Region, sagte Pompeo. Eckpfeiler dafür sei die Beziehung zwischen Japan und den USA, die seit Jahrzehnten für Sicherheit und Wohlstand sorge, fügte der US-Außenminister hinzu.

Das Gespräch fand im Vorfeld eines Treffens der Außenminister Japans, der USA, Australiens und Indiens in Tokio statt. Bei dem am selben Tag in Tokio anberaumten Treffen wollten die Minister über eine weitere Vertiefung ihrer gemeinsamen Kooperation mit dem Ziel beraten, eine auch in Zukunft freie und offene Indo-Pazifik-Region zu gewährleisten. Hintergrund ist die Sorge der vier Partnerstaaten über das wachsende Machtstreben Chinas in der Region. Pompeo wollte außer Japan auch Südkorea und die Mongolei besuchen, doch wurde der Besuch wegen der Corona-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump verschoben.

Diamant für 13 Millionen Euro ersteigert und nach Tochter benannt

HONGKONG: Ein seltener Diamant ist in Hongkong für 121 Millionen Hongkong Dollar, umgerechnet 13,3 Millionen Euro, versteigert worden. Der private Sammler aus Japan, der den Zuschlag erhielt, nannte den weißen ovalen Diamanten mit 102,39 Karat nach seiner zweiten Tochter «Maiko Star», wie das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mitteilte.

Dahinter steckt eine teure Familientradition: Im vergangenen Jahr hatte derselbe Sammler einen anderen wertvollen Diamanten bei Sotheby's gekauft und ihn «Manami Star» nach seiner ältesten Tochter benannt. Wie das Auktionshaus mitteilte, steigerte der Käufer am Telefon mit. Andere Angebote wurden auch online gemacht.

Der 2018 in einer kanadischen Grube entdeckte Diamant war erst der achte seiner Art, der weltweit versteigert wurde. Die vorherigen sieben erzielten auch alle zweistellige US-Dollar-Millionenbeträge - bis zu umgerechnet mehr als 25 Millionen Euro.

Sprecher: Trump will an zweiter TV-Debatte mit Biden teilnehmen

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump stellt sich ungeachtet seiner Covid-Erkrankung auf die zweite TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden in der kommenden Woche ein. «Der Präsident beabsichtigt, an der Debatte teilzunehmen», sagte der Sprecher seines Wahlkampfteams, Tim Murtaugh, am Montag (Ortszeit) dem TV-Sender Fox News. Die zweite von drei geplanten Debatten zwischen Trump und Biden ist für den 15. Oktober angesetzt. Diesmal sollen die Kandidaten Fragen von Wählern beantworten.

Von Bidens Seite wurde bereits in den vergangenen Tagen betont, dass der ehemalige Vizepräsident auf eine Teilnahme Trumps hoffe. Zugleich sagte Biden am Montag, dass er sich bei Entscheidungen rund um die Debatte auf die Meinung von Experten verlassen wolle. «Wenn die Wissenschaftler sagen, dass es sicher ist, dass die Abstände sicher sind, dann ist alles gut, denke ich», sagte er. «Ich werde tun, was die Experten für angemessen halten.»

Streit um Venezuelas Goldreserven: Entscheidung pro Guaidó annulliert

BOGOTÁ/LONDON: Im Streit um Goldreserven im Wert von rund 890 Millionen Euro hat ein britisches Berufungsgericht die Entscheidung zugunsten des venezolanischen Oppositionsführers und selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó aufgehoben. «Bevor eine endgültige Antwort gegeben werden kann, muss festgestellt werden, ob die Regierung Herrn Guaidó für alle Zwecke als Präsident Venezuelas und daher Herrn (Nicolás) Maduro für keinen Zweck als Präsident anerkennt», hieß es in der Entscheidung der Richter vom Montag.

2019 hatte Großbritannien Guaidó wie mehrere Dutzend andere Länder, darunter Deutschland und die USA, als Staatschef Venezuelas anerkannt. Dennoch ist es ihm bisher nicht gelungen, den autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro in dem südamerikanischen Krisenstaat aus dem Amt zu drängen. Der Londoner High Court hatte im Juli entschieden, die Anerkennung Guaidós bedeute, dass die in einem Tresor der Bank of England eingelagerten venezolanischen Goldreserven nicht für Maduro freigegeben werden könnten.

Das Gold war vom Vorstand der venezolanischen Zentralbank im Auftrag Maduros angefordert worden, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie zu lindern. Die Bank of England verweigerte aber die Herausgabe, weil die Goldreserven auch von der Gegenregierung unter der Führung Guaidós beansprucht werden.