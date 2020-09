Neues aus dem Ausland am Dienstag

EU-Kommissarin schlägt lockerere Regeln für «grüne» Staatshilfen vor

BRÜSSEL: Lockerere Regeln für «grüne» Staatshilfen könnten nach Ansicht von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager zur Erfüllung des EU-Klimaprogramms beitragen. «Wir könnten über eine Art «grünen Bonus» nachdenken, der Regierungen mehr staatliche Beihilfen erlaubt für Projekte, die einen wirklichen Beitrag zu unseren grünen Zielen leisten», sagte Vestager am Dienstag bei einer Online-Diskussion über Wettbewerbsregeln. Die Brüsseler Behörde will unter anderem bis 2030 die Treibhausgasemissionen in der EU im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent senken.

Vestager kündigte an, die Regeln für Staatshilfen in dieser Hinsicht unter die Lupe zu nehmen. «Wir wollen sicherstellen, dass sie den europäischen Regierungen den Spielraum geben, den sie für diese umweltfreundlichen Investitionen benötigen», sagte Vestager. «Eine Möglichkeit könnte sein, Regierungen, die grün denken, einen Anreiz zu geben.» Zudem brachte sie Regeln ins Spiel, die sicherstellen, dass Beihilfen den europäischen «Green Deal» nicht untergraben. «Wir könnten es ablehnen, umweltschädliche Beihilfen zu genehmigen oder umweltschädliche Fabriken oder Kraftwerke in Betrieb zu halten», sagte sie.

Geprüft werden solle aber auch, ob Beihilfen genutzt werden, um energieintensive Industrien vor Umweltkosten zu schützen, kündigte die EU-Vizekommissionspräsidentin an. Solche Unterstützung verzögere die Dekarbonisierung - «und andere Branchen müssen noch mehr leisten, um unsere grünen Ziele zu erreichen».

Oberstes Gericht verbietet führende Neonazi-Gruppe

HELSINKI: Das Oberste Gericht in Finnland hat eine führende Neonazi-Gruppe im Land verboten. Der finnische Ableger der Nordischen Widerstandsbewegung (NMR) solle aufgelöst werden, weil er Tätigkeiten ausübe, die erheblich gegen das Gesetz verstoßen, urteilte das Gericht am Dienstag. Die Bewegung sei nicht von den Rechten auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit geschützt, weil ihre Aktivitäten grundsätzlich mit einem Missbrauch dieser Rechte einhergingen.

Die Richter in Helsinki folgten damit der Argumentation der nationalen Polizeibehörde. Diese hatte in der Vergangenheit mehrmals darauf verwiesen, dass die Bewegung offen rassistisch und gewalttätig sei. Das Oberste Gericht bestätigte damit auch entsprechende Urteile zweier Vorinstanzen.

Nach Angaben des Rundfunksenders Yle stellt der Beschluss das erste Verbot einer Organisation in Finnland seit den 1970er Jahren dar. Die Bewegung ist auch in anderen Teilen Skandinaviens aktiv.

Gelder für Missbrauchsopfer: Deutsche Bischöfe wollen sich einigen

FULDA: Die deutschen katholischen Bischöfe wollen sich bei ihrer am Dienstag begonnen Herbstvollversammlung möglichst auf konkrete Anerkennungszahlungen für die Opfer des sexuellen Missbrauchs durch Priester einigen.

«Es geht uns um ein einheitliches System», betonte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, am Dienstag zu Beginn des Treffens in Fulda.

«Wir wollen, dass jede Betroffene, jeder Betroffene einen Zugang dazu hat», sagte Bätzing. «Wir wollen, dass ein unabhängiges Gremium entscheidet - auch über die Höhe der Leistungen, die gezahlt werden.» Dabei werde man sich orientieren an gerichtlichen Urteilen zu Schmerzensgeldern. «Da sind auch Summen genannt, und diese Summen spiegeln sich auch im Papier, das wir der Bischofskonferenz jetzt zur Abstimmung vorlegen, wider», sagte Bätzing. Die Zahlen sollten am Donnerstag zum Abschluss des Treffens veröffentlicht werden.

Schlag gegen Drogenhandel im Dark Web - 179 Festnahmen

DEN HAAG: Bei einer großangelegten internationalen Polizeioperation gegen den Drogenhandel im Dark Web sind 179 mutmaßliche Kriminelle festgenommen worden. Allein in den USA seien es 121 Verdächtige gewesen, in Deutschland 42, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Dienstag in Den Haag mit.

Weitere Festnahmen erfolgten in den Niederlanden, Großbritannien, Österreich und Schweden. Insgesamt wurden laut Europol Bargeld und virtuelle Währungen im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar (5,5 Millionen Euro) sowie 500 Kilogramm Drogen - unter anderem Heroin, Kokain und Ecstasy - sowie 64 Schusswaffen beschlagnahmt.

Die umfangreiche Operation mit der Bezeichnung «DisrupTor» geht auf erfolgreiche deutsche Ermittlungen gegen Anbieter im Dark Web und deren Kunden im Jahr 2019 zurück, wie das Bundeskriminalamt (BKA) auf Anfrage mitteilte. Im Dark Web - einem schwer zugänglichen und häufig für kriminelle Aktivitäten genutzten Teil des Internets - werden von organisierten Banden neben Drogen auch Waffen und andere illegale Güter angeboten.

Krebsgefahr bei der Arbeit: EU-Kommission überarbeitet Grenzwerte

BRÜSSEL: Zum Schutz vor Krebserkrankungen am Arbeitsplatz will die EU-Kommission Grenzwerte für drei weitere krebsverdächtige Stoffe einführen oder anpassen. Betroffen sind Acrylnitril, das etwa in Klebstoffen und Lösungsmitteln vorkommt, Nickelverbindungen - unter anderem in vielen Industrie- und Konsumgütern vorhanden - sowie Benzol, das etwa bei der Herstellung von Arzneimitteln und Kunststoffen verwendet wird und in Benzin enthalten ist. Von der Überarbeitung der EU-Richtlinie über Karzinogene und Mutagene würden mehr als 1,1 Millionen Arbeitnehmer in mehreren Branchen profitieren, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit.

Arbeitgeber müssen laut der EU-Richtlinie sicherstellen, dass ihre Beschäftigten am Arbeitsplatz den verdächtigen Stoffen möglichst nicht ausgesetzt sind. Europäisches Parlament und EU-Staaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen.

«Ein Arbeitsplatz sollte ein sicherer Ort sein», sagte EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit. «Und dennoch ist Krebs die Ursache von mehr als der Hälfte mit Arbeit verbundenen Todesfälle.» EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides betonte: «Heute machen wir einen wichtigen Schritt, um unsere Arbeitnehmer vor gefährlichen Substanzen am Arbeitsplatz zu schützen und unsere Arbeit im Rahmen unseres bevorstehenden europäischen Plans zur Bekämpfung von Krebs aufzunehmen.» Einen solchen Plan will die Kommission noch 2020 vorlegen.

Vatikan will bei Sterbehilfe künftig Sakramente verweigern

ROM: Der Vatikan hat seine Ablehnung von Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid bekräftigt und will Betroffenen künftig die Sterbesakramente verweigern. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Brief der Glaubenskongregation zu Maßnahmen zum Ende des Lebens hervor, den Papst Franziskus abgesegnet hat. In dem Schreiben heißt es, Patienten, die durch Sterbehilfe oder assistierten Suizid sterben wollten, sollten zukünftig nicht mehr die Sakramente Sterbekommunion, Salbung und Beichte gewährt werden.

Jeder, der sich «für diesen schweren unmoralischen Akt» entschieden habe und an der Entscheidung festhalte, könne die Sakramente nicht erhalten, heißt in den Richtlinien der katholischen Kirche. Ausnahmen könne es geben, wenn ein Priester überzeugt sei, dass die sterbende Person ihre Meinung geändert habe. Auch wenn der Patient bewusstlos sei und man Reue annehmen könne, dürfe er die Sakramente erhalten.

Euthanasie sei ein «Verbrechen gegen das menschliche Leben», ein «in sich böser Akt, in jeder Situation und unter allen Umständen», heißt es. Der Vatikan interpretiert den Wunsch von Schwerkranken nach dem Tod nicht als Bitte um Sterbehilfe, sondern als «schmerzgeplagten Ruf nach Liebe und Hilfe». Ein Kranker habe «im letzten Lebensstadium Anspruch darauf, dass man ihm hilft, ihn umsorgt, ihn liebt». Es sei aber legitim, «auf Heilversuche zu verzichten, die nur eine schwache und schmerzhafte Verlängerung des Lebens bewirken könnten».

Explosion in Atomanlage Natans war interner Sabotageakt

TEHERAN: Die Explosion in der zentraliranischen Atomanlage Natans im Juli war nach Angaben der iranischen Regierung ein interner Sabotageakt. «Es war definitiv ein Sabotageakt und es gibt nun auch einen starken Verdacht, dass interne Täter in den Vorfall verwickelt waren», sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Dienstag. Es gebe jedoch noch andere Thesen und daher ermittele der Geheimdienst auch in andere Richtungen, sagte Rabiei laut Nachrichtenagentur IRNA.

Die Explosion Anfang Juli in einem Industrieschuppen in der Anlage Natans hatte nach Angaben der iranischen Atomorganisation (AEOI) «beachtliche Schäden» angerichtet. Aus sicherheitstechnischen Erwägungen aber wollte die AEOI über die genaue Ursache des Vorfalls nichts bekanntgegeben. Der Schuppen solle jedoch bald moderner und effektiver als zuvor wieder aufgebaut werden, hieß es. In Natans werden sowohl Uran angereichert als auch neue Zentrifugen gebaut und getestet.

Rekordsaison für Wirbelstürme: Liste der Namen schon aufgebraucht

GENF: Im Atlantik-Raum hat es in diesem Jahr schon so viele tropische Wirbelstürme gegeben, dass die Liste der Namen aufgebraucht ist. Die ersten 21 Wirbelstürme einer Saison werden dort jeweils mit Namen von A bis W benannt. Noch nie sei ein W so früh gebraucht worden, sagte Clare Nullis, Sprecherin der Weltwetterorganisation (WMO) am Dienstag in Genf. «Wilfred» entwickelte sich vergangenen Freitag vor der portugiesischen Küste, kam aber nicht an Land. Die neuen Stürme müssen nun nach dem griechischen Alphabet benannt werden: Alpha und Beta seien schon vergeben, sagte Nullis.

Es sei nach 2005 erst das zweite Mal, dass die Namensliste nicht ausreiche. Damals gab es ebenfalls ungewöhnlich viele Wirbelstürme. Letztendlich wurden 2005 sechs Buchstaben des griechischen Alphabets gebraucht. Einige der Wirbelstürme entwickeln sich zu Hurrikanen, wie 2005 «Katrina», der die US-Stadt New Orleans und weite Küstenbereiche verwüstete und mehr als 1800 Menschenleben forderte. Im Moment wirbelt noch Hurrikan «Teddy» vor der US-Ostküste.

Die Namen für die Wirbelstürme schlagen die WMO-Mitgliedsländer vor. Männliche und weibliche Namen wechseln sich ab. In diesem Jahr war der erste Name auf der Liste Arthur, der letzte Wilfred. Die Saison mit tropischen Wirbelstürmen geht eigentlich von Juni bis November, startet aber inzwischen oft schon eher und dauert manchmal länger.

Türkei bezeichnet Libyen-Sanktionen der EU als «wertlos»

ISTANBUL: Die Türkei hat die von der Europäischen Union (EU) beschlossenen Sanktionen gegen eine türkische Firma im Zusammenhang mit mutmaßlichen Waffenlieferungen nach Libyen als «wertlos» bezeichnet. Ankara warf der EU Doppelmoral vor und bezeichnete sie als «parteiisch». Türkische «Hilfen» würden als Verstoß gewertet, während Waffenlieferungen etwa der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf dem Luft- oder Landweg ignoriert würden, teilte das türkische Außenministerium am Dienstag mit. Die Überwachung des Waffenembargos belohne den libyschen General Chalifa Haftar und bestrafe die international anerkannte libysche Regierung, hieß es.

Die Europäische Union hatte am Montag Sanktionen wegen Verstößen gegen das UN-Waffenembargo gegen Libyen verhangen. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Unternehmen und einzelne Personen, die Schiffe, Flugzeuge oder andere Logistik für den Transport von Kriegsmaterial bereitgestellt haben. Konkret geht es nach Angaben aus EU-Kreisen um drei Firmen aus der Türkei, Jordanien und Kasachstan sowie um zwei Personen aus Libyen. Die beschlossenen Sanktionen umfassen Reise- und Vermögenssperren. Zudem dürfen europäische Unternehmen mit den betroffenen Unternehmen und Personen keine Geschäfte mehr machen.

Im Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg. Die Regierungstruppen werden von der Türkei unterstützt, ihr Gegner, General Chalifa Haftar, wiederum von Ägypten, Jordanien, den VAE und Russland. Alle Versuche, in dem Konflikt zu vermitteln, blieben bisher erfolglos - auch eine Libyen-Konferenz in Berlin im Januar. Die Vereinten Nationen werfen vor allem Jordanien, der Türkei und den VAE vor, den Libyen-Konflikt mit Waffenlieferungen und Söldnern anzuheizen. Beim Libyen-Gipfel hatten sich zumindest die Türkei und die Emirate verpflichtet, das Embargo einzuhalten. Nach UN-Angaben wurden die Lieferungen seitdem aber unvermindert fortgesetzt.

EU-Ratspräsidentschaft an London: Lasst die Spielereien sein

BRÜSSEL: Die EU-Ratspräsidentschaft hat Großbritannien zu einem Kurswechsel in den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union aufgefordert. «Liebe Freunde in London, lasst die Spielereien sein», sagte Europastaatsminister Michael Roth am Dienstag als Vertreter der aktuellen deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel. Die EU sei bereit, einen fairen Deal abzuschließen, die Zeit dafür laufe aber ab. Über die bisherigen Verhandlungsergebnisse sei man wirklich enttäuscht.

Scharfe Kritik übte Roth zudem an den Plänen der britischen Regierung für ein sogenanntes Binnenmarktgesetz, das den 2019 mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zum Teil aushebeln würde. Eine Verletzung der Leitprinzipien des Austrittsabkommen sei absolut inakzeptabel, betonte Roth.

Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen, ist aber noch bis Jahresende Mitglied des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion. Sollte es bis dahin keine Einigung über die zukünftigen Handelsbeziehungen geben, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für Unternehmen und zum Beispiel das EU-Fischereigewerbe haben. Die EU-Seite hält einen Abschluss der Verhandlungen bis Ende Oktober für nötig, damit ein etwaiger Vertrag noch ratifiziert werden kann.

Schweinepest in Deutschland sorgt für Beunruhigung

STOCKHOLM: Nach den ersten Fällen der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland sorgt sich Schweden, dass die Krankheit weiter Richtung Norden vorrücken könnte. Die Regierung sei sehr darauf bedacht, sie aus dem Land fernzuhalten, sagte die schwedische Ministerin für den ländlichen Raum, Jennie Nilsson, in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag des Senders SVT. Ein Einschleppen der Krankheit hätte schwerwiegende Konsequenzen für die Branche, darunter neben dem Produktionsausfall auch mögliche Exportbeschränkungen, ergänzte sie.

Wichtig sei dabei, auf die Verantwortung jedes einzelnen beim Fernhalten der Schweinepest aufmerksam zu machen. «Eine in der Natur weggeworfene Wurststulle kann verheerende Folgen haben», sagte Nilsson.

Am 10. September war der bundesweit erste Fall bei einem in Brandenburg gefundenem Wildschwein bestätigt worden. Mittlerweile ist die für Menschen ungefährliche Tierseuche bei 20 toten Wildschweinen in dem Bundesland nachgewiesen worden. Hausschweine sind bisher nicht betroffen. Für die Bauern ist die Lage trotzdem schwierig: Unter anderem China hat einen Importstopp verhängt. Das Land war in der ersten Hälfte 2020 zum wichtigsten Abnehmer für Schweinefleisch aus Deutschland aufgestiegen.

Berlin ruft vor EU-Sondergipfel zu Geschlossenheit auf

BRÜSSEL: Die Bundesregierung hat vor dem EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zu Geschlossenheit aufgerufen. Es brauche ein Signal, dass die Europäische Union in außen- und sicherheitspolitischen Fragen gegenüber zentralen Akteuren mit einer Stimme spreche, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag am Rande eines Vorbereitungstreffen in Brüssel. In den Beziehungen zu China und zur Türkei sei Geschlossenheit eine «ganz, ganz wichtige Botschaft». Deutschland hat noch bis Jahresende die Ratspräsidentschaft in der EU. Der Gipfel beginnt am Donnerstag.

Zuletzt gelang es der EU in der Außenpolitik mehrfach nicht, geschlossen aufzutreten. So blockiert das kleine Mitgliedsland Zypern geplante Sanktionen gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Zypern will durchsetzen, dass auch neue EU-Sanktionen gegen die Türkei wegen deren Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer verhängt werden.

Türkei geht gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor - Anwälte verhaftet

ISTANBUL: Die türkischen Behörden sind erneut gegen mutmaßliche Unterstützer des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vorgegangen.

Insgesamt 55 Verdächtige seien festgenommen worden, darunter 27 Anwälte, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Die Aktion gegen «Anwaltsstrukturen» habe in insgesamt 19 Provinzen stattgefunden. Die türkische Führung macht die Bewegung um Gülen für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich. Seitdem gehen die Behörden regelmäßig gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor.

Taiwans Präsidentin warnt China vor weiteren Luftmanövern

TAIPEH: Angesichts zunehmender Spannungen hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen die Führung in Peking vor weiteren Luftmanövern gewarnt. Beim Besuch eines Militärstützpunkts auf den Penghu-Inseln sagte Tsai am Dienstag, ihre Nation werde es anderen Staaten nicht gestatten, im taiwanesischen Luftraum mit Militärmanövern «anzugeben». Sie habe Vertrauen in die Entschlossenheit der Luftwaffe, den heimischen Luftraum zu schützen.

Damit zielte die Präsidentin auf Übungen der chinesischen Volksbefreiungsarmee ab, die sich zuletzt rund um Taiwan gehäuft hatten. Allein seit Donnerstag drangen Kampfjets und Bomber Chinas vier Mal in die Luftverteidigungszone Taiwans ein. Peking betrachtet die Inselrepublik als Teil der Volksrepublik. Die Übungen seien eine «notwendige Reaktion» auf den erneuten Besuch eines US-Vertreters in Taiwan.

Nach der «Ein-China-Doktrin» der chinesischen Führung darf eigentlich kein Staat, der diplomatische Beziehungen zu Peking unterhält, offizielle Kontakte zu Taiwan pflegen. Ein hoher Vertreter des US-Außenministeriums hatte vergangene Woche bei einem Besuch in Taiwan auch Tsai getroffen. Im August war US-Gesundheitsminister Alex Azar als höchstrangiger US-Vertreter seit Jahrzehnten zu Besuch.

Frankreich darf Airbnb-Vermietung einen Riegel vorschieben

LUXEMBURG: EU-Staaten dürfen im Kampf gegen Wohnungsmangel die Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb einschränken.

Dies hat der Europäische Gerichtshof am Dienstag entschieden. Die obersten EU-Richter bestätigten eine französische Regelung, wonach die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen in Großstädten mit mehr als 200.000 Einwohnern und nahe Paris einer Genehmigung bedarf. Das verstoße nicht gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie, sofern zwingende Gründe des Allgemeininteresses vorlägen. Und der Kampf gegen den Wohnungsmangel sei solch ein zwingender Grund. (Rechtssache C-724/18).

Aula statt Rathaus: Friedensnobelpreis-Zeremonie wegen Corona verlegt

OSLO: Der Friedensnobelpreis wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich auf einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo überreicht. Stattdessen wird es eine deutlich kleinere Zeremonie mit begrenzter Teilnehmerzahl in der Aula der Universität der norwegischen Hauptstadt geben, wie das norwegische Nobelinstitut am Dienstag mitteilte. Der oder die Preisträger werden dann vor Ort sein oder digital zugeschaltet werden.

Am traditionellen Zeitpunkt der Preisverleihung, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel am 10. Dezember, wird sich dagegen nichts ändern. Das übliche Bankett und ein Konzert zu Ehren des Preisträgers fallen jedoch aus. Die Aula wurde bereits von 1947 bis 1989 für die Vergabe des Friedensnobelpreises genutzt. Seitdem wurde die Auszeichnung im Osloer Rathaus überreicht.

Die diesjährigen Nobelpreisträger werden in zwei Wochen in Stockholm und Oslo bekanntgegeben - der Friedenspreis am 9. Oktober. Alle Preise werden wie üblich am 10. Dezember in Stockholm überreicht, nur der Friedensnobelpreisträger wird in Oslo geehrt.

Boom bei Stromspeicherpatenten - Asien vorne

MÜNCHEN: Im Rennen um Stromspeicherpatente haben asiatische Länder die Nase vorne. Vor allem Japan und Südkorea dominieren, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Europäischen Patentamts und der Internationalen Energieagentur zeigt. Von den gut 7000 im Jahr 2018 international angemeldeten Patentfamilien zur Stromspeicherung entfielen alleine 2339 auf Japan und 1230 auf Südkorea. Europa kommt zusammen nur auf 1021.

Zudem wächst das Technologiefeld stark. Von 2005 bis 2018 stieg die Zahl der Anmeldungen im Durchschnitt um 14 Prozent pro Jahr und damit vier mal so stark wie aller Technologiefelder zusammen. Deutschland nimmt zwar innerhalb Europas der Studie zufolge eine Spitzenposition ein, international liegt es allerdings deutlich zurück.

Immerhin ist Bosch das einzige nicht aus Japan oder Korea stammende Unternehmen unter den 10 patenstärksten im Zeitraum von 2000 bis 2018. Mit 1539 internationalen Patenfamilien in diesem Zeitraum landet das Unternehmen auf Rang fünf. Ganz vorne liegen Samsung mit 4787 und Panasonic mit 4046 Anmeldungen.

Bundesgericht überprüft Planungen für umstrittenen Fehmarnbelttunnel

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht hat am Dienstag mit der Verhandlung über Klagen gegen den umstrittenen Fehmarnbelttunnel begonnen. Es sind bis zu sieben Verhandlungstage in Leipzig vorgesehen. Der Naturschutzbund Nabu, das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung und mehrere Fährunternehmen wenden sich gegen die Planungen für den Ostseetunnel. Sie sehen gravierende Umweltauswirkungen und bezweifeln den Verkehrsbedarf des geplanten Eisenbahn- und Straßentunnels. Die Fährunternehmen befürchten zudem Jobverluste.

Der Nabu hofft, vor Gericht Änderungen an den Plänen durchsetzen zu können, wie der Leiter Meeresschutz des Verbandes, Kim Cornelius Detloff, in Leipzig sagte. «Wir denken, dass wir gute Argumente haben, das Projekt zu hinterfragen.» Vor allem die geplante Autobahn unter der Ostsee hält der Nabu für unnötig und in Zeiten des Klimawandels auch nicht mehr für angebracht. Vor Beginn der Verhandlung hatte das Bündnis Beltretter in Leipzig protestiert. Die Umweltschützer forderten auf Transparenten einen Stopp des Projekts.

Der 18 Kilometer lange Tunnel soll Puttgarden auf Fehmarn und Rødby auf Lolland verbinden. Deutschland und Dänemark haben das Projekt in einem Staatsvertrag festgeschrieben. Die Fehmarnbeltquerung soll aus Fertigelementen zusammengesetzt werden, die in eine auf dem Meeresboden gegrabene Rinne abgesenkt werden. Dänemark plant, baut und betreibt sie auf eigene Kosten. Auf dänischer Seite besteht auch schon seit 2015 Baurecht. Wann das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil sprechen wird, ist noch offen. (Az.: BVerwG 9 A 7.19)

Wohnhaus stürzt ein - mindestens 20 Tote

MUMBAI: Die Zahl der Toten nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Indien hat sich auf mindestens 20 erhöht. Rund 20 weitere Menschen könnten nach dem Vorfall am Montag noch in den Trümmern eingeschlossen sein, hieß es von Sprechern der Polizei und des nationalen Katastrophenschutzes. Das 35 Jahre alte dreistöckige Haus in der Nähe der Millionenmetropole Mumbai sei in baufälligem Zustand gewesen. Laut des Polizeisprechers waren die Besitzer der Aufforderung der Behörden, das Haus zu reparieren, nicht nachgekommen.

Solche Unglücke kommen in Indien häufiger vor - vor allem während der momentanen Monsun-Saison. Viele Häuser sind nicht stabil genug gebaut. Häufig werden schlechte Materialien verwendet oder behördliche Auflagen ignoriert.

«Kommersant»: EU bei Sanktionen gegen Belarus uneins

MOSKAU: Zum Treffen der EU-Außenminister mit der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Tichanowskaja hat in Brüssel mit den wichtigen Schlüsselstellen gesprochen. Vielen haben erwartet, dass nach dem Treffen Sanktionen gegen eine Reihe von Beamten in Belarus verkündet werden. Zwar versicherten die Politiker Tichanowskaja, dass sie alle auf ihrer Seite stehen. Dennoch gab es unter den Europapolitikern keine Einigkeit darüber, was konkret unternommen werden soll.

Wenn es schließlich darum geht, Sanktionen zu vereinbaren, braucht es bei der EU-Außenpolitik Einstimmigkeit. Und Zypern wird weiterhin die Strafmaßnahmen gegen Belarus blockieren, um von den EU-Partnern in eigenen Belangen eine aktivere Politik zu bekommen. Obwohl Tichanowskaja in Brüssel auf höchster Ebene empfangen wurde, bedeutet das für ihre Gegner bislang keine echten politischen Konsequenzen.»

Umweltschützer protestieren in Leipzig gegen Fehmarnbeltquerung

LEIPZIG: Vor Beginn der Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts zur Fehmarnbeltquerung haben Umweltschützer am Dienstagmorgen in Leipzig gegen den umstrittenen Tunnelbau protestiert. Das Bündnis Beltretter forderte auf Transparenten einen Stopp des Projekts. Der 9. Senat des Gerichts verhandelt von Dienstag an die Klagen zweier Umweltverbände und mehrerer Fährunternehmen gegen die Planungen zum Fehmarnbelttunnel.

Der 18 Kilometer lange Tunnel soll Puttgarden auf Fehmarn und Rødby auf Lolland verbinden. Durch die Rinne im Meeresboden sollen sowohl Autos als auch Züge fahren, was die Fahrzeiten und -wege erheblich verkürzen würde. Die Kläger sehen allerdings gravierende Auswirkungen auf das Meeresschutzgebiet Fehmarnbelt. Zudem bezweifeln sie grundsätzlich den Verkehrsbedarf des Milliardenprojekts. Die Fährunternehmen fürchten den Verlust von Arbeitsplätzen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat bis zu sieben Tage für dieses Großverfahren eingeplant. Weil unter Corona-Bedingungen der Platz im Gerichtsgebäude nicht ausreicht, wird in der Leipziger Kongresshalle verhandelt. Wann das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil sprechen wird, ist noch offen. (Az. BVerwG 9 A 7.19 u.a.)

Regierungskritiker muss für 18 Jahre in Haft

PEKING: In China ist ein bekannter Immobilien-Unternehmer und Kritiker von Präsident Xi Jinping zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Peking verhängte am Dienstag das Urteil gegen Ren Zhiqiang, der unter anderem wegen Korruption angeklagt war. Obwohl der 69-Jährige Mitglied der Kommunistischen Partei war, galt er schon lange als Kritiker der chinesischen Führung.

Kurz bevor er im März aus der Öffentlichkeit verschwand, nannte der Unternehmer den Präsidenten in einem Artikel einen «Clown» und kritisierte dessen Politik in der Corona-Pandemie scharf. Darauf folgte die offizielle Anklage und der Ausschluss aus der Partei.

Während der Anti-Korruptions-Kampagne von StaatschefXi Jinping sollen nach offiziellen Angaben schon mehr als eine Millionen Beamte und Politiker auf allen Ebenen bestraft worden sein. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, die Kampagne zur Festigung seiner Macht und zur Beseitigung politischer Gegner zu missbrauchen.

Meereis der Arktis auf zweitkleinste Fläche geschrumpft

BOULDER: Das Meereis in der Arktis ist auf die zweitniedrigste Ausdehnung seit Beginn der Messungen vor rund 40 Jahren geschrumpft. Mit 3,74 Millionen Quadratkilometern sei in der vergangenen Woche wahrscheinlich das Minimum für dieses Jahr erreicht worden, teilte das Nationale Schnee- und Eisdatenzentrum (NSIDC) der USA in Boulder im Bundesstaat Colorado am Montag (Ortszeit) mit.

«Es war ein verrücktes Jahr im Norden, mit Meereis in der Nähe eines Rekordtiefs, Hitzewellen mit knapp 40 Grad in Sibirien und massiven Waldbrände», sagte NSIDC-Chef Mark Serreze. «Das Jahr 2020 wird als Ausrufungszeichen in einem Abwärtstrend bei der Ausbreitung des arktischen Meereises stehen. Wir steuern auf einen saisonal eisfreien Arktischen Ozean zu, und dieses Jahr ist ein weiterer Nagel im Sarg.»

Das Schrumpfen des Meereises zeige, «wie massiv die Zerstörung unseres Planeten durch die Klimaerhitzung voranschreitet», kommentierte der Meeresbiologe Christian Bussau von der Naturschutzorganisation Greenpeace. «Wenn die Arktis schmilzt, werden sich die Meere noch stärker erhitzen, das Artensterben wird rasanter zunehmen. Die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise können bald nicht mehr aufgehalten werden.» Greenpeace fordert, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Meere zu Schutzgebieten erklärt werden.

Observatorium nahe Los Angeles wieder von Feuer bedroht

LOS ANGELES: Keine Entwarnung im Flammenmeer Südkaliforniens: Das sogenannte Bobcat-Feuer nördlich von Los Angeles hat sich am Montag weiter ausgebreitet und ist dem historischen Mount-Wilson-Observatorium erneut gefährlich nahegekommen. Auf Twitter posteten die Betreiber der Anlage Fotos von dichtem Rauch in den bewaldeten Hügeln hinter dem gut 1700 Meter hoch gelegenen Observatorium. Bereits vor einer Woche hatten sich die Flammen dem Komplex bedenklich genähert, sie konnten aber von der Feuerwehr zurückgedrängt werden.

Die Bekämpfung dieses Brandes sei extrem schwierig, teilte die Feuerwehr bei einer Pressekonferenz am Montag mit. Das Bobcat-Feuer war vor 16 Tagen aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und hat bereits eine Fläche von über 420 Quadratkilometern erfasst. Mehr als 1700 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen an. Sie konnten den Brand aber bisher erst zu 15 Prozent unter Kontrolle bringen. Anwohner in den gefährdeten Gebieten waren aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen.

Seit Mitte August wüten an der US-Westküste Dutzende Großbrände. Allein in Kalifornien kämpfen laut Gouverneur Gavin Newsom über 19.000 Einsatzkräfte gegen 27 dieser gewaltigen Feuer. 26 Menschen kamen demnach ums Leben, mehr als 6400 Gebäude wurden zerstört. Die flächenmäßig schwersten Brände in der jüngeren Geschichte Kaliforniens haben eine Fläche von mehr als 14.500 Quadratkilometern Land erfasst.

Tausende Kolumbianer protestieren gegen Polizeigewalt

BOGOTÁ: Tausende Kolumbianer sind in verschiedenen Städten des südamerikanischen Landes gegen Polizeigewalt, Massaker bewaffneter Gruppen und die Arbeitspolitik der Regierung auf die Straße gegangen. Rund 5600 Menschen folgten nach Angaben der kolumbianischen Polizei vom Montag dem Protestaufruf von Gewerkschaften, Studentenorganisationen und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen mit Karawanen, Märschen und Konzerten. Gewaltbereite Demonstranten griffen unter anderem eine Bank im Zentrum der Hauptstadt Bogotá an, die Polizei setzte Tränengas ein.

Schon in der zweiten Septemberwoche hatte es tagelange Proteste und Zusammenstöße mit Sicherheitskräften gegeben. Der gewaltsame Tod eines Jurastudenten im Zuge einer Polizeikontrolle in Bogotá hatte diese Proteste ausgelöst. Medienberichten zufolge kamen bei den Unruhen 13 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Vor allem in Bogotá erinnerten manche Stadtteile an Kriegsgebiete. Bürgermeisterin Claudia López warf der Polizei vor, wahllos Waffengewalt einzusetzen.

Tausende Polizisten waren am Montag in Bogotá im Einsatz, um weitere Unruhen zu verhindern. Polizeichef Oscar Atehortua sagte, die Polizei werde keine Schusswaffen mehr benutzen. Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo schrieb die gewaltsamen Auswüchse «Terroristen» zu. Die Demonstrationen, mit denen die Organisatoren auch an die massiven Proteste gegen die Regierung des konservativen Präsidenten Iván Duque im vergangenen Jahr anschließen wollten, beinhalteten einen Appell, die Massaker bewaffneter Gruppen zu stoppen. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation «Indepaz» haben diese in Kolumbien in diesem Jahr bisher bereits über 240 Menschen das Leben gekostet.