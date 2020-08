Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.08.20 | Aktualisiert um: 21:40 | Überblick

US-Außenminister Pompeo setzt Mitteleuropa-Reise in Prag fort

PRAG: US-Außenminister Mike Pompeo setzt am Mittwoch seinen Besuch in Tschechien fort. Am zweiten Tag stehen in der Hauptstadt Prag Treffen mit Präsident Milos Zeman und Regierungschef Andrej Babis auf dem Programm. Dabei soll es unter anderem um die Sicherheit der neuen 5G-Mobilfunknetze gehen. Pompeo warnt seit langem vor einer Zusammenarbeit mit chinesischen Technologieunternehmen. Weitere Themen sind die die Corona-Pandemie und eine stärkere Unabhängigkeit von Energielieferungen aus Russland.

Die nächsten Stationen der Mitteleuropa-Reise sind Slowenien, Österreich und Polen. In Warschau wird der US-Außenminister einen Vertrag über eine Stärkung der amerikanischen Militärpräsenz in dem Nato-Mitgliedstaat unterzeichnen. Nach Deutschland kommt Pompeo nicht.

Gefängnisausbruch in Somalia: Insgesamt 19 Tote

MOGADISCHU: Nach einem versuchten Gefängnisausbruch in Somalias Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Todesopfer auf 19 gestiegen. 15 Gefangene seien bei dem Vorfall am Montag im Zentralgefängnis getötet worden, darunter auch einige mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Al-Shabaab, die versucht hätten, auszubrechen, sagte Abdiqani Mohamed Qalaf, ein Sprecher der Gefängniswächter, am Dienstag. Zudem seien vier Wächter getötet worden. Acht Menschen seien verletzt worden.

Die mutmaßlichen Al-Shabaab-Kämpfer entwendeten nach Angaben der Polizei Waffen der Wächter. Danach konnten sie mehrere Stunden lang einen Teil des Gefängnisses unter ihre Kontrolle bringen, bevor der Aufstand beendet wurde. Ein mutmaßlicher Kämpfer sei entkommen.

Die Terrormiliz kämpft in dem armen Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft. Die islamistischen Fundamentalisten kontrollieren weite Teile im Süden und Zentrum des Landes und verüben immer wieder Anschläge und Angriffe. Somalias Regierung wird vom US-Militär, das Luftangriffe fliegt, und einer Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt.

Britische Tierschützer retten Delfin in fünfstündiger Aktion

HELSTON: Britische Tierschützer haben einen gestrandeten Delfin in einem fünfstündigen, schwierigen Einsatz in Cornwall gerettet. Das Tier war in flaches, schlammiges Wasser eines Flusses in der Nähe der Kleinstadt Helston geraten - etwa fünf Kilometer vom offenen Meer entfernt. Die Gegend im Südwesten Englands ist dafür berüchtigt, dass dort viele Delfine stecken bleiben.

Um zu dem hilflosen Tier zu gelangen, mussten die Retter der Organisation British Divers Marine Life Rescue über und unter vielen umgestürzten Bäumen am Flussufer krabbeln. Schließlich konnten sie den Delfin mit Hilfe eines kleinen Bootes ins Meer zurückbringen. Bis auf eine Wunde über einem Auge trug er keine Blessuren davon. Das Tier sei recht laut gewesen, berichtete einer der Retter.

Gewaltige Explosion nach Gaslieferung bei Tankstelle

WOLGOGRAD: Bei einer schweren Gasexplosion an einer Tankstelle in der südrussischen Stadt Wolgograd sind mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Auf Videos war zu sehen, wie ein riesiger Feuerball in der Nähe von Wohnhäusern in die Luft schoss und schwarzer Rauch aufstieg. Die Tankstelle sollte eine Gaslieferung erhalten, wie das staatliche Ermittlungskomitee am Dienstag mitteilte. Ein Schlauch des Tankwagens, der mit 32.000 Liter Gas befüllt war, fing jedoch aus bislang ungeklärter Ursache Feuer.

Der Leiter der Tankstelle schlug sofort Alarm und brachte die Menschen in Sicherheit. Das Feuer breitete sich jedoch auf Teile der Tankstelle aus, was zu der Explosion führte. Der Unfall ereignete sich bereits Montagmittag.

Wolgograd, früher auch als Stalingrad bekannt, liegt rund 1000 Kilometer südlich von Moskau. In der Stadt leben rund eine Million Menschen. Die Behörden ermitteln nun wegen Verstößen gegen Sicherheitsregeln und wegen Fahrlässigkeit.

Andrea Nahles wird Gastprofessorin an Uni Duisburg-Essen

DUISBURG: Die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles übernimmt eine Gastprofessur für Politikmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Die langjährige Spitzenpolitikerin werde im kommenden Semester an der NRW School of Governance eine Vorlesung halten und eine Seminarreihe gestalten, teilte die Hochschule am Dienstag mit. «Wir konzipieren ein neues Format und werden unseren Studierenden einmalige Einblicke in die außergewöhnliche politische Arbeit der Sozialdemokratin Andrea Nahles bieten können», sagte der Direktor der School of Governance, Prof. Karl-Rudolf Korte.

Nahles war Anfang Juni 2019 nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD bei der Europawahl und zermürbender innerparteilicher Kritik von ihren Ämtern zurückgetreten. Seit Anfang August ist sie Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost. Die Behörde ist für die Belange von Beamtinnen und Beamten zuständig, die bei den Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost tätig sind oder waren.

Migranten mit falschen Pässen festgenommen

ATHEN: Griechische Sicherheitskräfte haben auf Kreta Dutzende Migranten mit gefälschten Reisedokumenten aufgegriffen. Die 49 Männer und 14 Frauen hätten zwischen dem 3. und 9. August auf den Flughäfen von Heraklion und Chania versucht, nach Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und Polen zu reisen, wie der staatliche Rundfunksender von Kreta am Dienstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Sicherheitsbehörden hätten drei mutmaßliche Schleuser festgenommen, die den Migranten die gefälschten Dokumente verkauft haben sollen.

Während der Feriensaison werden auf griechischen Flughäfen fast täglich Migranten mit gefälschten Dokumenten kurz vor dem Abflug gestoppt. Dies ist auch in dieser Saison so - trotz der wegen der Corona-Pandemie deutlich kleineren Zahl von Ferienflügen. Schleuser machen damit gute Geschäfte. Ein gefälschtes Reisedokument koste je nach Qualität zwischen 500 und 3000 Euro, heißt es in Polizeikreisen.

Drei Verletzte nach Schüssen auf Boot vor Rhodos

ISTANBUL: Vor der griechischen Insel Rhodos ist laut Informationen der türkischen Küstenwache ein Privatboot beschossen worden. Die Insassen, zwei Türken sowie ein Syrer, seien verletzt worden, einer von ihnen schwer, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die türkische Küstenwache habe den Hinweis erhalten, griechische Einsatzkräfte hätten die Schüsse abgefeuert. Als türkische Boote den Ort erreichten, seien jedoch keine griechischen Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Der Vorfall soll sich am frühen Dienstagmorgen zugetragen haben. Das beschossene Boot sei gesunken.

Zwei griechische Nachrichtenportale berichteten, Schleuser hätten in der Nacht zum Dienstag rund 30 Migranten aus der Türkei zur griechischen Insel Rhodos gebracht. Dabei seien Schüssen zu hören gewesen. Ob die Vorfälle zusammenhängen, war zunächst nicht klar. Aus offiziellen Quellen lag von griechischer Seite zunächst nichts vor. Ein Polizeibeamter, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Migranten seien festgenommen worden.

Iran: Beamte wegen mutmaßlicher Spionage verhaftet

TEHERAN: Im Iran wurden fünf mutmaßliche Spione verhaftet, unter ihnen auch Beamte im Außen- und Verteidigungsministerium sowie der Atomorganisation. Zwei von ihnen wurden bereits zu je zehn Jahren Haft verurteilt, wie Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag sagte. Sie hätten klassifizierte Informationen an westliche und israelische Geheimdienste weitergeleitet, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim. Laut Ismaili war einer von Ihnen Leiter der Freundschaftsgruppe Iran-Österreich. Er soll mit deutschen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben.

Unter den Verhafteten sei laut Ismaili auch Dschamschid Scharmahd, ein Deutsch-Iraner mit Wohnsitz in den USA. Ihm wird vorgeworfen, 2008 an einem tödlichen Anschlag auf eine Moschee in Schiras im Südiran beteiligt gewesen zu sein. Die iranische Justiz bezeichnet ihn als Anführer der monarchistischen Terrorgruppe «Tondar». Er selbst jedoch hatte sich stets als Sprecher der Gruppe «Königliche Vereinigung Irans» mit Sitz in Kalifornien vorgestellt. Scharmahd droht die Todesstrafe, falls das Gericht seine Teilnahme an dem Anschlag in Schiras bestätigt.

Gewalt am Roten Meer im Sudan: 13 Tote bei Kämpfen

KHARTOUM: Bei Kämpfen im Osten des Sudans sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Menschen bei den Zusammenstößen zwischen Mitgliedern von Bevölkerungsgruppen seit Sonntag verletzt worden, teilte ein Ärzteverband am Montagabend mit. Die Kämpfe fanden in Port Sudan statt, einer Hafenstadt an dem für den internationalen Handel wichtigen Roten Meer. Seit Montag besteht in der Stadt, die zu den größten des Landes gehört, wegen der Gewalt eine Ausgangssperre von abends bis morgens.

Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen gibt es schon lange, sie flammen immer wieder auf. Unter Präsident Omar al-Baschir, der das Land im Nordosten Afrikas 30 Jahre lang autokratisch regiert hatte, wurden die Konflikte oft mit Gewalt unterdrückt. Zudem wird Al-Baschirs Regierung vorgeworfen, bestimmte Gruppen unterstützt und diese mit Waffen versorgt zu haben. Die Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen des Landes haben seit dem Sturz Al-Baschirs im April 2019 zugenommen, unter anderem weil die neue Übergangsregierung weniger autokratisch regiert.

Wegen automatischer Excel-Formatierung: Forscher benennen 27 Gene um

CAMBRIDGE: Aufgrund von Problemen mit der automatischen Datenverarbeitung im Tabellenkalkulationsprogramm Excel haben Forscher mehr als zwei Dutzend Genen neue Namen gegeben. Zur genauen Zuordnung ist jedes der Zehntausenden Gene des menschlichen Erbguts mit einem alphanumerischen Code benannt. Bei der Verarbeitung in dem bekannten Microsoft-Programm führte aber genau dieser Code in einigen Fällen zu einem Durcheinander, wie die Technologiewebsite «The Verge» kürzlich berichtete.

Beispielsweise lautete für das Gen «Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1» der Code ursprünglich «MARCH1». Als Forscher diese Daten in Excel luden, machte das Programm daraus kurzerhand die Datumsangabe «1. März». Grund ist eine Automatisierung des Programms, die im Einzelfall noch nachvollziehbar ist - bei der Verarbeitung von hunderten von Genen stellte sie Wissenschaftler aber vor Probleme.

Um solche Fehler künftig auszuschließen, veröffentlichte das für die Benennung zuständige HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) in Cambridge eine neue Richtlinie. Die Namen von 27 Genen wurden nun so geändert, dass sie für die Excel-Verarbeitung kompatibel sind. Das Gen mit dem Code «MARCH1» heißt künftig etwa «MARCHF1».

Zahl junger Menschen geht seit Jahren zurück

WIESBADEN: Die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland geht weiter zurück. Von den 83,2 Millionen Menschen, die Ende letzten Jahres in Deutschland lebten, waren 8,5 Millionen zwischen 15 und 24 Jahre alt. Das entspricht einem Anteil von 10,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des Internationalen Tags der Jugend am 12. August (Mittwoch) mitteilte.

Obwohl die Bevölkerungszahl in Deutschland seit 2011 - etwa durch Zuwanderung - kontinuierlich gewachsen sei, nehme die Zahl und der Anteil in dieser Altersgruppe bereits seit 2005 stetig ab. Vor 15 Jahren gab es demnach noch 9,7 Millionen 15- bis 24-Jährige, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung lag bei 11,8 Prozent. Lediglich im Jahr 2015 sei kein Rückgang verzeichnet worden.

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland etwas unter dem Schnitt. Laut den Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat lag der Anteil der 15- bis 24-Jährigen Anfang 2019 EU-weit bei durchschnittlich 10,6 Prozent. Am höchsten war der Anteil in Zypern (12,8 Prozent), gefolgt von Dänemark und Irland (jeweils 12,6 Prozent). Am niedrigsten war er in Bulgarien (8,9 Prozent).

Nach Angriff in Niger: Ausnahmezustand auf gesamte Region ausgeweitet

NIAMEY: Nach einem Angriff in Niger mit acht Toten ist der Ausnahmezustand auf die gesamte Region im Westen des Landes ausgeweitet worden. Zudem sei beschlossen worden, den Zugang zu dem Naturpark, in dem die sechs Franzosen und zwei Nigrer getötet wurden, auszusetzen, hieß es in Tweets des Präsidentenbüros in der Nacht zum Dienstag. Zuvor hatte der nationale Sicherheitsrat unter der Aufsicht von Präsident Mahamadou Issoufou getagt. «Alle Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sind mobilisiert, um diese Verbrecher zu finden und vor Gericht zu stellen», hieß es. Bislang herrschte wegen der Terrorgefahr bereits in Teilen der Region Tillabéri im Westen sowie in der Region Diffa im Südosten des Landes ein Ausnahmezustand.

Die acht Menschen waren am Sonntag von unbekannten Angreifern bei Kouré in der Region Tillabéri getötet worden. Sieben davon waren Mitarbeiter von ACTED, wie die französische Hilfsorganisation mitteilte. Allerdings war die Gruppe wahrscheinlich touristisch unterwegs. Kouré ist bekannt für seltene Westafrikanische Giraffen und galt bislang als relativ sicher. Präsident Issoufou sprach von einem Terrorakt, französische Anti-Terror-Ermittler hätten eine Untersuchung begonnen.

In der Sahelregion - ein Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder dem Islamischen Staat (IS) die Treue geschworen.