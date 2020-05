Neues aus dem Ausland am Dienstag

Drama auf See: Zwei Surfer vor holländischer Küste getötet

DEN HAAG: Mindestens zwei Personen sind an der niederländischen Küste beim Surfen ums Leben gekommen. Drei weitere Surfer werden noch vermisst, wie die Rettungskräfte am Dienstag in Den Haag mitteilten. Mit Booten und Helikoptern werde nach ihnen gesucht.

Eine Gruppe von Surfern war am Montagabend an der Küste von Scheveningen bei Den Haag bei heftigem Wind und starker Strömung in Not geraten. Mindestens sieben konnten nach Angaben der Küstenwache nicht aus eigener Kraft den Strand erreichen und wurden von den Rettungskräften aus der Nordsee geholt. Für zwei von ihnen kam die Hilfe zu spät. Eine dritte Person war ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Suche nach den Vermissten war gegen 23 Uhr eingestellt worden. Am Dienstagmorgen um 6 Uhr nahmen die Rettungskräfte die Suche wieder auf. Es sei noch unklar, ob zwei der drei Vermissten selbstständig das Ufer erreicht hätten, teilte die Küstenwache mit.

Dax gibt weiter nach

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste etwas ausgeweitet. Der deutsche Leitindex fiel um 0,45 Prozent auf 10 776,68 Punkte und entfernte sich damit weiter von der Marke von 11 000 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 0,23 Prozent auf 23 810,93 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,39 Prozent ein.

Israelischer Soldat bei Einsatz im Westjordanland getötet

RAMALLAH/TEL AVIV: Ein israelischer Soldat ist am Dienstag nach Armeeangaben bei einem Einsatz im besetzten Westjordanland getötet worden.

Der 21-Jährige habe tödliche Verletzungen erlitten, als er in einem Palästinenserdorf bei Dschenin von einem Felsbrocken am Kopf getroffen worden sei, teilte das Militär mit. Der Kampfsoldat von der Golani-Einheit habe sich für «operative Maßnahmen» in dem Dorf aufgehalten. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Unbekannte stürmen Krankenhaus in Kabul

KABUL: Im Westen der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Unbekannte ein Krankenhaus gestürmt.

Sicherheitskräfte seien vor Ort, um den Angriff abzuwehren, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag. Über die Anzahl der Täter und Opfer war zunächst nichts bekannt. Es habe auch Explosionen gegeben und Schüsse seien gefallen, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Jahrzehnte nach Mord aus Hass auf Schwule: Australier festgenommen

CANBERRA: Rund drei Jahrzehnte nach dem Mord an einem US-Amerikaner aus Hass auf Homosexuelle hat die Polizei in Australien einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, handelt es sich um einen 49 Jahre alten Mann aus Sydney. Er wurde im Rahmen von jahrzehntelangen Ermittlungen zu einem mysteriösen Mord im Jahr 1988 an einem damals 27 Jahre alten Mathematiker aus den USA festgenommen, der damals in Sydney lebte. Die Leiche war an einer Klippe nahe eines unter Homosexuellen beliebten Ortes nordöstlich des Hafens von Sydney gefunden worden.

Gleich drei Mal war im Laufe der Ermittlungen eine Untersuchung des Leichnams angeordnet worden, was ungewöhnlich ist. Zuerst wurde als Todesursache Selbstmord genannt. Doch die jüngste Untersuchung seiner Leiche habe ergeben, dass das Opfer in Folge angewandter oder angedrohter Gewalt durch Unbekannte, die ihn aus Hass auf Homosexuelle angegriffen hätten, von der Klippe stürzte, hieß es.