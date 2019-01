Von: Björn Jahner | 19.01.19

BANGKOK: Die beliebte Veranstaltungsreihe „Concert in the Park“ des Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) wird auch in diesem Jahr wieder ausgerichtet, jedoch an einem neuen Standort.

​Im 26. Jahr nehmen die Musiker Abschied von der Sala Bhirom Bhakdi im Lumpini-Park, dem bisherigen Austragungsort und beziehen ihre neue Spielstätte im Chulalongkorn University Centenary Park im Bezirk Phathum Wan. Die Zuhörer dürfen sich auch hier auf erstklassige Aufführungen von Pop-Klassikern, bekannten Filmmusiken, Broadway-Hits sowie klassischen und thailändischen Stücken freuen. Umsonst und draußen an der frischen Luft sowie umgeben von tropischer Fauna und Flora.



Im Gegensatz zum Lumpini-Park ist die neue Lokalität jedoch nicht direkt an das öffentliche Nahverkehrsnetz von Skytrain (BTS) und U-Bahn (MRT) angeschlossen. So muss ab der BTS-Station National Stadium oder MRT-Station Sam Yan ein 15-minütiger Fußmarsch eingeplant werden.



Die Konzerte erfolgen im Januar und Februar immer sonntags um 17.30 Uhr: 20. Januar, 27. Januar, 3. Februar, 10. Februar, 17. Februar und 24. Februar. Infos: www.bangkoksymphony.org.