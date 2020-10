Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.20

BANGKOK: Der neue Skywalk als Verbindung der Stationen Phahon Yothin und Ha Yaek Lat Phrao wird am Montag offiziell freigegeben.

Der Skywalk ist 300 Meter lang und verbindet die Chaloem-Ratchamongkhon-Linie (MRT-Blue Line) an der Station Phahon Yothin und die BTS-Sukhumvit-Linie (BTS-Green Line) an der Station Ha Yaek Lat Phrao. Der Skywalk kann sowohl von den Fahrgästen beider Zugsysteme als auch von Passanten benutzt werden. Die blaue MRT-Linie ist 48 km lang und hat 38 Stationen. Sie beginnt in Lak Song und endet in Tha Phra. Die grüne BTS-Linie ist der 19 km lange Verlängerungsabschnitt der BTS Sukhumvit Linie, die vom Bahnhof Mo Chit zum Bahnhof Khu Khot mit 16 Stationen führt.