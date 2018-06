Written by: Sebastian Kunigkeit (dpa) | 02/06/2018

LYON (dpa) - Frankreichs Rechtspopulisten wechseln ihren Parteinamen. Damit will Marine Le Pen ein Jahr nach ihrer Wahlniederlage ein Zeichen des Neuanfangs setzen - doch es geht noch um mehr.

Ihre eigene Partei verdaut noch immer die Schlappe bei den französischen Präsidenten- und Parlamentswahlen, doch der Blick ins Ausland lässt Marine Le Pen jubilieren. Nach den Regierungsbeteiligungen der FPÖ in Österreich und der Lega in Italien träumt die französische Rechtspopulistin von einem Erfolg der EU-Kritiker bei der Europawahl 2019. «Heute gibt es wahrscheinlich eine europaskeptische Mehrheit in Europa», tönt sie.

In Frankreich sehen Umfragen Le Pens Partei für die Wahl zum Europaparlament derzeit immerhin als zweitstärkste Kraft hinter dem Lager von Staatspräsident und Le-Pen-Bezwinger Emmanuel Macron. Eine Art Rückspiel für das Duell der Präsidentenwahl vor einem Jahr scheint da nicht ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund versuchen Frankreichs Rechtspopulisten nun offensichtlich, den Ballast ihrer eigenen Geschichte loszuwerden. Um ihre Wählerbasis zu verbreitern, wirft Le Pen den mehr als 45 Jahre alten Parteinamen über Bord: Aus der Front National soll die Nationale Sammlungsbewegung werden, Rassemblement National. Das Ergebnis der Mitgliederabstimmung über die Umbenennung sollte am Freitagabend in Lyon bekanntgegeben werden. Beobachter rechneten mit einer Mehrheit für den Vorschlag.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Parteien in Frankreich ihre Namen ändern - die Konservativen benannten sich etwa vor wenigen Jahren von UMP in Les Républicains um. Für die FN ist der Schritt dennoch eine Zäsur: Der Name Front National ist eng mit dem rechtsextremen Polit-Polterer Jean-Marie Le Pen verbunden, der die Partei 1972 mitgegründet und jahrzehntelang geführt hatte.

Der inzwischen aus der Partei geschasste Vater von Marine Le Pen war mehrfach wegen Anstiftung zum Rassenhass und verharmlosenden Aussagen über die Gaskammern der Nazis verurteilt worden. Seine Tochter versucht seit Jahren, die FN mit einem gemäßigteren Auftreten zu «entdämonisieren».

«Ich glaube, das ist sehr wichtig für viele, die so denken wie wir, sich aber bislang nicht getraut haben», sagte der FN-Abgeordnete Louis Aliot im Sender BFMTV über die Namensänderung. Die politische Linie soll sich dabei aber nicht ändern. Der FN-Politiker Nicolas Bay sagte, die FN sei vor allem eine Protest- und Oppositionskraft gewesen. «Heute sind wir dazu berufen, einen Mehrheitspol zu bilden.»

Das von Le Pen beschworene breite rechte Bündnis gegen den Pro-Europäer Macron ist bislang allerdings nur Wunschdenken. Die Konservativen sind mit ihrem neuen Parteichef Laurent Wauquiez zwar nach rechts gerückt, in Sachen Migrations- und Sicherheitspolitik fallen sie teilweise mit ähnlich harten Forderungen auf wie Le Pen. Eine Zusammenarbeit mit der FN lehnt Wauquiez aber ab.

Le Pen bemüht sich derzeit, die Allianz mit dem Souveränisten Nicolas Dupont-Aignan wiederzubeleben, der sich bei der Präsidenten-Stichwahl hinter sie gestellt hatte. Wenn man die aktuellen Umfragewerte seiner Partei Debout la France zu denen der FN hinzuzählt, wäre eine solche Liste für die Europawahlen klar der Hauptkonkurrent für die Macron-Partei La République en Marche und ihre Verbündeten. Doch bislang ist Dupont-Aignan darauf nicht eingegangen.

Der Namenswechsel ist letztlich auch der Versuch, ein Zeichen des Neuanfangs zu setzen nach den heftigen parteiinternen Spannungen nach Le Pens Wahlniederlage. Die Krise halte an, analysierte die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik im vergangenen Monat.

Der frühere Parteivize Florian Philippot, treibende Kraft hinter der Wahlkampf-Forderung eines Austritts aus der Eurozone, hatte die FN im Streit verlassen. Marine Le Pens Nichte Marion Maréchal, immer wieder als mögliche Nachfolgerin oder gar Konkurrentin gehandelt, zog sich fürs Erste aus der Politik zurück. Dass sie nun eine politische Akademie gründete, die eine «neue Generation von Entscheidern» hervorbringen will, und zudem auf den Zweitnamen Le Pen verzichtete, sorgte für zahlreiche Spekulationen über mögliche künftige Ambitionen.