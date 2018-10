Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.18

BRÜSSEL (dpa) - Die Europäische Union beschäftigt sich aus Sicht des neuen deutschen Vertreters in Brüssel zu häufig mit sich selbst und könnte deshalb im Wettbewerb mit China und den USA den Anschluss verpassen. «Verglichen mit Chinas Dynamik scheint Europa manchmal etwas müde und erschöpft», erklärte EU-Botschafter Michael Clauß am Mittwoch in Brüssel.

«Heute ist China die wichtigste Triebkraft der Globalisierung, sogar die Lokomotive der Weltwirtschaft», hieß es in einer vorab verbreiteten Rede zum Tag der Deutschen Einheit. Doch laufe die Entwicklung nicht immer nach europäischen Vorstellungen, sondern werde von China geprägt. Vor allem bei Zukunftstechnologien könnte Europa abgehängt werden, warnte Clauß, der zuletzt Botschafter in Peking war.

Nur mit Geschlossenheit könne die EU gegenhalten. «Nur dann werden wir in der Lage sein, unsere Position in der Welt zu sichern, unsere Werte, unsere wirtschaftliche Basis - kurz unsere europäische Lebensart», erklärte der Diplomat. «Wenn unser Zusammenhalt ausgehöhlt wird, verlieren wir alle.»