Von: Redaktion DER FARANG | 08.09.20

BANGKOK: Die Covid-19-Krise hat die Einstellungsrate in einigen Wirtschaftssektoren um bis zu 75 Prozent reduziert, berichtet die Online-Bewerbungsplattform JobThai.

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 hatten thailändische Unternehmen insgesamt 303.776 offene Stellen zu besetzen. Im Februar waren mit 124.629 die meisten Stellen verfügbar, bevor die Nachfrage im März und April um 16,5 Prozent zurückging. JobThai berichtet weiter, die Sektoren mit der höchsten Nachfrage nach neuen Mitarbeitern während der Covid-19-Infektion waren die Bereiche Nahrungsmittel und Getränke, da die Menschen trotz des Virenausbruchs weiterhin Grundbedürfnisse hatten. Der Sektor, in dem die Beschäftigung mit bis zu 75,7 Prozent am stärksten zurückging, war tourismusbedingt aufgrund des Mangels an ausländischen Touristen und der Beschränkungen in Thailand und anderen Ländern.

Die am wenigsten von der Epidemie betroffenen Sektoren waren die Kommunikationsbranche mit einer um 38,7 Prozent gestiegenen Beschäftigungsrate, gefolgt von der Energiewirtschaft (plus 0,3 Prozent) und der Computer- und IT-Branche (minus 5,2 Prozent).

JobThai prognostiziert, dass sich der Arbeitsmarkt von nun an allmählich erholen wird. Seit Juli steigt die Nachfrage nach freiberuflichen Mitarbeitern, Lehrern und Gesundheitsexperten im Vergleich zu vor und während der Beschränkungen.