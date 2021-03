Written by: Redaktion DER FARANG | 12/03/2021

Foto: The Nation

BANGKOK: Auf der Webseite der „Royal Gazette“ hat das Außenministerium die neuen Gebühren für die Ausstellung eines thailändischen Reisepasses veröffentlicht.

Die Gebührensätze hatte Außenminister Don Pramudwinai am 23. Februar unterzeichnet und sind am 11. März in Kraft getreten: