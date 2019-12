Von: Björn Jahner | 16.12.19

HUA HIN: Die Touristenpolizei in Hua Hin hat eine neue Anwendung für den Messenger-Dienst Line entwickelt, um ausländischen Urlaubern, die schnelle Hilfe oder Unterstützung benötigen, die Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Die Menüführung der Anwendung ist dreisprachig – Englisch, Chinesisch, Thailändisch – und kann per QR-Code-Scan (siehe Foto) installiert werden. Über den Line-Service sind die Helfer in der Not rund um die Uhr erreichbar. Die Touristenpolizei Hua Hin verweist auch auf ihre Facebookseite, über die man ebenfalls schnelle Hilfe in Notfällen anfordern kann.