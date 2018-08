Auf den Straßen des Schanzenviertels stoßen die Protestierenden auf die Polizei. während des G20-Gipfels in Hamburg am 7. Juli 2017. Foto: epa/Ronald Wittek

HAMBURG (dpa) - Mehr als ein Jahr nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in der norddeutschen Großstadt Hamburg haben Polizei und Staatsanwaltschaft Fotos von 70 weiteren mutmaßlichen Gewalttätern ins Internet gestellt.

Polizeipressesprecher Timo Zill sagte zu dieser dritten Fotofahndung am Donnerstag, die Sonderkommission «Schwarzer Block» arbeite nach wie vor mit Hochdruck an der Aufklärung der schweren Straftaten. «Wir sind uns sicher, dass wir weitere G20-Straftäter aus dem linksextremistischen Bereich enttarnen werden.»

Während des Treffens der G20-Staaten im Juli 2017 war Hamburg von schweren Ausschreitungen erschüttert worden. Tausende Gipfelgegner, darunter auch aus dem Ausland Angereiste, griffen Polizisten an, setzten Autos in Brand und plünderten Geschäfte. Teilnehmer der Proteste warfen ihrerseits der Polizei in zahlreichen Fällen Fehlverhalten vor.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndungen waren bereits im Dezember 2017 und im Mai 2018 Bilder von insgesamt 208 Personen veröffentlicht worden. Polizeiangaben zufolge konnten bis Donnerstag 59 Personen identifiziert werden.

Ende Mai durchsuchte die Polizei in Spanien, Italien, Frankreich und der Schweiz neun Objekte. Im Juni wurden in Frankreich ein 35 Jahre alter Mann und eine 25-Jährige vorläufig festgenommen.