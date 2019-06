BERLIN (dpa) - Wenige Tage nach der offiziellen Erlaubnis für Elektro-Tretroller in Deutschland sind die ersten Fahrer in der deutschen Hauptstadt unterwegs. Erste Firmen starteten den Verleih der sogenannten E-Scooter am Montag und Dienstag.

In der Berliner Innenstadt, etwa am berühmten früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie und am Brandenburger Tor, stehen jetzt Roller zum Ausleihen bereit. Die Standorte werden auf einer Smartphone-App angezeigt, auch das Mieten und Bezahlen läuft über die App. Die Miete kostete bei den ersten Anbietern zunächst pauschal einen Euro Startgebühr pro Fahrt plus 15 Cent pro Minute.

Die amerikanische Firma Lime will mehrere hundert Roller in Berlin anbieten. Zunächst stehen sie nur in bestimmten Stadtteilen der Innenstadt, etwa Mitte, Kreuzberg und Prenzlauer Berg, wie auf der App zu sehen ist. Lime hatte schon länger Elektrofahrräder in Berlin vermietet. Auch das Berliner Startup Circ stellte seine Scooter auf die Straße. Im Laufe dieser Woche sollen rund 100 Roller bereit stehen.

Auch in anderen deutschen Städten soll der Verleih bald losgehen. In Großstädten in Spanien, Frankreich, Österreich, Belgien und Dänemark können diese Roller schon länger gemietet werden. Die E-Scooter waren nach monatelangem Vorlauf erst am Samstag offiziell als Kraftfahrzeug in Deutschland erlaubt worden.