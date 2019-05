Von: Björn Jahner | 18.05.19

Bahnhof Hua Hin. Foto: The Thaiger

HUA HIN: Die thailändische Staatsbahn investiert 54 Milliarden Baht in neue Züge, die unter anderem auf dem entstehenden ersten Abschnitt der Doppeltrasse eingesetzt werden sollen, an die auch Hua Hin angebunden wird. Die Fertigstellung soll in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgen.

Sie umfasst die fünf Routen Hua Hin-Prachuap Khiri Khan, Prachuap Khiri Khan-Chumphon, Map Kabao-Jira, Nakhon Pathom-Hua Hin, Lopburi-Pak Nam Pho. In der „Bangkok Post“ erklärte der stellvertretende Gouverneur der SRT, Siripong Preutthipan, dass es besser sei, neue Züge zu kaufen, als ständig Geld für anfallende Reparaturen bei den alten Zügen auszugeben. Für die Doppeltrasse nach Hua Hin ist der Kauf von 50 neuen Dieselzügen in Höhe von sieben Milliarden Baht vorgesehen. Eine Projektausschreibung sei bereits auf dem Weg und die Bereitstellung soll 30 Monate nach Vertragsunterzeichnung erfolgen, so Siripong.