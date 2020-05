Von: Björn Jahner | 02.05.20



CHIANG MAI: Seit Monaten brennt die Bergwelt rund um Chiang Mai lichterloh, eine Naturkatastrophe, die durch den Ausbruch der Coronakrise gedanklich verdrängt wurde, nun jedoch wieder in aller Munde ist.

So fiel mit dem Doi Mon Jong in Chiang Mai kürzlich eines der beliebtesten Wandergebiete Nordthailands den ungebändigten Flammen zum Opfer. Der Doi Mon Jong im Bezirk Om Koi erfreute sich wegen seiner vielen atemberaubenden Aussichtspunkte und seiner üppigen Naturidylle besonders unter thailändischen Besuchern großer Beliebtheit. Nachdem die Flammen Mitte April fast 20 Rai (3,2 Hektar) des Berges zerstört haben, ist vom einstigen Naturgeheimtipp nur noch Asche übrig, bzw. ein hässlicher schwarzer Riss in der Landschaft.

Die Ermittlungen des Forstministeriums sollen ergeben haben, dass der verheerende Brand von Dorfbewohnern auf Nahrungssuche gelegt wurde. Der Doi Mon Jong gehört mit 1.929 Metern über dem Meeresspiegel zu den 10 höchsten Gipfeln Thailands. Er beheimatet eine große Artenvielfalt an Wildtieren, darunter wilde Elefanten, Seraue und Gorale, seltene ziegenähnliche Antilopenarten. Allein in der ersten Aprilwoche wüteten in der Provinz Chiang Mai 18.913 Brandherde. Die meis­ten davon in den Bezirken Chiang Dao, Om Koi, Mae Chaem, Hod, Phraw, Mae Taeng und Samoeng.