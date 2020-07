Written by: Redaktion DER FARANG | 20/07/2020

KANCHANABURI: Der in Kanchanaburi gelegene Nationalpark Sai Yok ist bei Touristen weniger bekannt als andere Gebiete der Provinz, wie Thong Pha Phum und Sungkraburi. Aber angesichts der Attraktionen, die Soi Yok bietet, ist der Nationalpark einen Besuch wert.

Der Nationalpark wurde am 27. Oktober 1980 eröffnet. Er erstreckt sich über 312.500 Rai (rund 500 Quadratkilometer) bis an die Grenze zu Myanmar. Der erste Ort, der einen Besuch wert ist, ist die Lava-Höhle. Diese Stätte ist berühmt für ihre Stalaktiten und Stalagmiten. Besucher können vom Eingang des Parks aus mit dem Auto zu dieser Höhle fahren.

Das Highlight des Parks sind jedoch die Sai-Yok-Wasserfälle, die sich in der Nähe der Hauptstraße und des Bahnhofs befinden. Die Eisenbahn wurde in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gebaut, als Thailand und Myanmar unter japanischer Besatzung standen. Der reiche Piniengarten bietet den Besuchern kühlen Schatten. Der Park hält auch Unterkünfte und Wanderwege für Touristen vor. Entlang der Routen sind Hinweise darauf zu finden, dass in der Vergangenheit japanische Soldaten in der Umgebung des Parkgeländes gelebt haben. Außerdem eignet sich der Park sehr gut zum Zelten, da er über Elektrizität, Restaurants und Telefonsignale verfügt.

Die Wasserfälle bestehen aus großen und kleinen Wasserfällen, die weit voneinander entfernt liegen. Das Wasser bildet später den Fluss Khwae Noi. Und da die Quelle nicht weit von den Wasserfällen entfernt ist, trocknen sie im Sommer nicht aus wie viele andere Wasserfälle im Land.

König Rama V. (Chulalongorn, 1868–1910) hatte während seiner Regierungszeit die Wasserfälle besucht. Seine Büste steht im Nationalpark, während eine Nachbildung seines Bootes ebenfalls im Park ausgestellt ist.