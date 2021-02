Written by: Redaktion DER FARANG | 28/02/2021

Foto: The Thaiger

CHONBURI: Der Khao Kheow Open Zoo lädt dazu ein, über den Namen eines Zwergflusspferdbabys abzustimmen, das letzten Monat geboren wurde. Laut Anuphong Anont vom Open Zoo hatte das Baby am Donnerstag seinen ersten öffentlichen Auftritt.

„Das weibliche Nilpferdbaby wurde am 14. Januar von der sechsjährigen Mutter Kanya und dem 21-jährigen Vater Tony geboren. Das Nilpferdbaby ist gesund, hängt aber sehr an seiner Mutter, deshalb haben wir beiden Privatsphäre gelassen, bevor wir das neue Familienmitglied der Öffentlichkeit vorgestellt haben“, erläuterte Anuphong.

Der Zoo beherbergt zehn Flusspferde und jetzt acht Zwergflusspferde, die nur ein Zehntel so groß sind wie normale Flusspferde. Unter den Zoobewohnern ist auch Mali, Thailands ältestes Flusspferd mit 55 Jahren. Die Besucher des Zoos werden gebeten, aus zwei möglichen Namen für den Neuankömmling zu wählen. Zur Auswahl stehen Moo Wan oder Bacon. Die Abstimmung findet bis zum 5. April auf der Facebook-Seite des Zoos statt.

Die „Nation“ berichtet weiter, dass jeder, der abstimmt, an einer Verlosung teilnimmt und die Chance hat, den Hauptpreis von 3.000 Baht zu gewinnen. Zehn weitere erhalten ein Jahr lang freien Eintritt in den Zoo. Die Ergebnisse werden am 12. April bekannt gegeben.