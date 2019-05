POTSDAM (dpa) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat angesichts der Video-Affäre in Österreich den Rücktritt von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl verlangt. «Die Aufklärung dieser ganzen Affäre darf nicht in den Händen eines FPÖ-Ministers liegen», sagte Nahles am Montag in Potsdam. Sie forderte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf, «dass er auch den Innenminister aus dem Amt entfernt, mit allen Konsequenzen, die das hat».

Nahles rief Kurz dazu auf, Verantwortung für die Affäre zu übernehmen: «Ich möchte ganz klar sagen, dass er in erster Linie dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt einen Vizekanzler Strache gegeben hat, dass überhaupt solche Leute an die Macht kommen konnten», sagte sie.

In einem Video, das «Spiegel» und «Süddeutsche Zeitung» veröffentlichten, hatte Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt, sollte sie der FPÖ 2017 zum Wahlerfolg verhelfen. Strache trat zurück, Kurz kündigte die Koalition von ÖVP und FPÖ auf.