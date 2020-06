Von: Björn Jahner | 20.06.20

Chiang Mais Nachtmärkte dürfen wieder die ganze Nacht geöffnet haben, doch es fehlt an Kaufkraft. Foto: The Nation



CHIANG MAI: Seit der Aufhebung der nationalen nächtlichen Ausgangssperre dürfen Chiang Mais Nachtmärkte im Stadtgebiet Chang Pheuak wieder bis in die frühen Morgenstunden geöffnet haben.

Doch aufgrund des Einreisestopps für internationale Touristen in Thailand geht es heutzutage in dem ansonsten lebhaften Stadtgebiet auffallend ruhig zu. Das bekommen auch die Händler zu spüren, die Abend für Abend in der Hoffnung auf Einnahmen ihre Stände aufbauen und vorwiegend verzehrfertig zubereitete Speisen, Gemüse, Früchte der Saison sowie Meeresfrüchte anbieten. Aufgrund der Massenarbeitslosigkeit im Land bleibt die Zahl der Besucher jedoch auf einem niedrigen Niveau, weshalb die Händler hoffen, dass die Regierung bald die Einreisebestimmungen für ausländische Touristen lockern wird. Denn bei der einheimischen Bevölkerung fehlt es an Kaufkraft.