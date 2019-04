Nachrichtenüberblick: Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.19

Norweger unter Spionage-Verdacht - Moskauer Gericht spricht Urteil

MOSKAU (dpa) - Weil er als mutmaßlicher Spion über russische Atom-U-Boote Informationen gesammelt und weitergegeben haben soll, droht einem Norweger in Moskau eine lange Haft im Straflager.



Ein Gericht in der russischen Hauptstadt will am Dienstag (8.30 Uhr MESZ) das Urteil in dem international beachteten Fall sprechen.

Bundesverfassungsgericht verhandelt über Sterbehilfe-Verbot

KARLSRUHE (dpa) - Seit gut drei Jahren steht Sterbehilfe als Dienstleistung unter Strafe - von Dienstag (10.00 Uhr) an verhandelt das Bundesverfassungsgericht zwei volle Tage über etliche Klagen gegen das Verbot.



Mit dem Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Suizidhilfe-Vereine wie Sterbehilfe Deutschland oder Dignitas aus der Schweiz ihre Angebote für zahlende Mitglieder ausweiten.

«Schmähgedicht» vor Gericht - Unterlassung von Kanzlerin gefordert

BERLIN (dpa) - Im Streit um das «Schmähgedicht» von Jan Böhmermann verhandelt das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag (10.00 Uhr) über eine Unterlassungsklage des Satirikers.



Der 38-Jährige will es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verbieten lassen, ihre Kritik an dem umstrittenen Gedicht gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu wiederholen.

Eine der weltweit wichtigsten Automessen: «Auto China» beginnt

SHANGHAI (dpa) - Bei der internationalen Automesse in Shanghai werden ab Dienstag auch deutsche Autobauer ihre Visionen für die Mobilität der Zukunft vorstellen.



Die «Auto China», die jedes Jahr im Wechsel in Shanghai und Peking stattfindet, zählt zu den weltweit wichtigsten Ausstellungen der Branche.

Italienische Anti-Mafia-Experten bei Europol-Treffen in Den Haag

DEN HAAG (dpa) - Die europäische Polizeibehörde Europol will am Dienstag (9.00 Uhr) bei einer Konferenz in Den Haag über den Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Europa beraten.



Eingeladen sind auch Experten der Anti-Mafia-Einheit der italienischen Polizei.

Kinder zur Arbeit in Drogenplantage gezwungen - Prozess gegen Vater

DUISBURG (dpa) - Am Duisburger Landgericht beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 43-Jährigen, der mehrere seiner Kinder mit Gewalt zur Arbeit in seiner illegalen Marihuana-Plantage gezwungen haben soll.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Kinder geschlagen und mit Waffen bedroht zu haben.

Urteil im Pferdefleisch-Skandal erwartet

PARIS (dpa) - Im Pferdefleisch-Skandal um den französischen Großhändler Spanghero will ein Gericht in Frankreich voraussichtlich am Dienstag ein Urteil fällen.



Spanghero mit Sitz in Südwestfrankreich soll 2012 und 2013 wissentlich als Rind gekennzeichnetes Pferdefleisch vertrieben haben.

Denkmalamt zeigt Schatz mit 9200 Silbermünzen

ESSLINGEN (dpa) - Rund 9200 Silbermünzen aus dem Mittelalter werden am Dienstag (10.30 Uhr) im Landesdenkmalamt in Esslingen bei Stuttgart präsentiert.



Der Münzschatz gehört zu den größten bisher bekanntgewordenen aus der Zeit des Spätmittelalters in Baden-Württemberg.

Einstige Luxuswohnung von Ex-Bischof Tebartz-van Elst wird Museum

LIMBURG (dpa) - Die frühere Luxus-Wohnung des abberufenen Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst wird zum Museum.



Das Diözesanmuseum des Bistums nutzt die Räumlichkeiten künftig für Ausstellungen und als Depot von Exponaten. Bischof Georg Bätzing wird die Räumlichkeiten am Dienstagabend (18.00 Uhr) eröffnen.

Champions-League-Viertelfinale: Juve und Barcelona im Vorteil

TURIN/BARCELONA (dpa) - In der Fußball-Champions League werden am Dienstagabend (21.00 Uhr) die ersten Halbfinalisten ausgespielt.



Dabei trifft der italienische Rekordmeister Juventus Turin im Viertelfinal-Rückspiel auf Ajax Amsterdam. Manchester United muss zeitgleich beim Team vom FC Barcelona um Lionel Messi ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen.

München empfängt Augsburg zu entscheidendem Match um DEL-Finaleinzug

MÜNCHEN (dpa) - Der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther ermitteln am Dienstag (19.30 Uhr) den zweiten Finalisten in der Deutschen Eishockey Liga.



Im siebten und letzten Spiel des Halbfinals will Titelverteidiger München in eigener Halle den K.o. vermeiden und in die von Experten erwartete Endspielserie gegen Vorrundensieger Adler Mannheim einziehen.