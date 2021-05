Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Mindestens 26 Menschen sterben bei Bootsunglück in Bangladesch

DHAKA: Mindestens 26 Menschen sind bei einem Bootsunglück in Bangladesch ums Leben gekommen. Das überladene Motorboot mit mehr als 30 Passagieren sei am Montag in einem Fluss im Zentrum des Landes mit einem Cargoschiff zusammengeprallt, sagte ein Behördenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Toten seien auch drei Kinder. Das Boot habe Menschen befördert, während reguläre öffentliche Verkehrsmittel wegen des landesweiten Lockdowns nicht fahren dürfen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Anwohner hätten kurz nach dem Sinken des Boots noch fünf Menschen retten können. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Tödliche Bootsunglücke kommen in Bangladesch immer wieder vor. Schuld daran sind nach Experten besonders schlechte Sicherheitsstandards. Bangladesch ist nach UN-Angaben eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt.

Drei Menschen tot nach Unglück mit mutmaßlichem Schmugglerboot in USA

SAN DIEGO: Bei einem Bootsunglück im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien sind drei Menschen gestorben.

Die Feuerwehr von San Diego teilte am Sonntag mit, am Vormittag sei ein Boot mit etwa 30 Personen an Bord nahe der Küste zerbrochen und komplett zerstört worden. Drei Menschen an Bord hätten das Unglück nicht überlebt. 27 Menschen seien in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden. Details zu den Toten und Verletzten nannte die Feuerwehr zunächst nicht. Ein Beamter der US-Grenzschutzbehörde CBP sagte, es deute alles darauf hin, dass es sich um ein Schmugglerboot gehandelt habe, dass Migranten auf illegalem Weg in die USA habe bringen wollen. San Diego liegt im Süden Kaliforniens an der Grenze zu Mexiko.