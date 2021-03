Nachrichten zum Thema Seefahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 26.03.21 | Aktualisiert um: 20:10 | Überblick

Allianz: Suez-Stau kostet bis zu 10 Milliarden Dollar pro Woche

MÜNCHEN: Die Blockade des Suezkanals bedeutet für den Welthandel nach Schätzung der Allianz Einbußen von 6 bis 10 Milliarden Dollar pro Woche. 2019 seien durch den Kanal 1,25 Millionen Tonnen Fracht befördert worden, 13 Prozent des gesamten Welthandelsvolumens, schreiben die Volkswirte der Allianz in einer am Freitag veröffentlichten Analyse. «Insbesondere wird dieser Zwischenfall zu Lieferverspätungen von Alltagsprodukten für Verbraucher weltweit führen», prophezeit Deutschlands größter Versicherer.

Seit Dienstag ist die «Ever Given» festgefahren, ein 400 Meter langes Containerschiff der taiwanischen Reederei Evergreen. Nach Einschätzung der Allianz verschärft der Stau im Suezkanal das Problem der Lieferverspätungen und -unterbrechungen im Welthandel. Knappheit an Halbleitern und anderen Produkten seit Jahresbeginn könnten für den Welthandel Einbußen von 230 Milliarden Dollar beziehungsweise 1,4 Prozent bedeuten. Die Auswirkungen in dieser Hinsicht seien für Europa vergleichbar mit dem Frühjahr 2020 - der Zeit des ersten Corona-Lockdowns - und für die USA noch erheblich schlechter.

BDI: Suez-Stau könnte Versorgung der Industrie gefährden

BERLIN: Die Blockade des Suezkanals könnte nach Branchenangaben zu Versorgungsengpässen in der deutschen Industrie führen. «Bereits stockende maritime Lieferketten zwischen Asien und Europa drohen vollständig zum Erliegen zu kommen», teilte Holger Lösch, der Vize-Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), am Freitag mit.

Eine Umleitung der Schiffe um Afrika herum dauere eine Woche länger und sei extrem teuer. «Schon eine einwöchige Verzögerung ist vor allem für Industriezweige mit «Just-in-time»-Produktion problematisch, etwa die Automobilindustrie», erklärte Lösch. Bei dieser Produktionsstrategie treffen Teile erst zu dem Zeitpunkt am Werk ein, an dem sie verarbeitet werden sollen.

Seit Dienstag blockiert das 400 Meter lange Containerschiff «Ever Given» den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. «Sobald die Blockade gelöst sein wird, kommen Staus auf Europas Häfen zu», hieß es beim BDI weiter. Schon vor der Blockade habe es im Container-Seeverkehr von China nach Europa gestockt.

Gestrandetes Schiff im Suez-Kanal: Arbeiten bislang ohne Fortschritte

KAIRO: Im Suezkanal gibt es trotz fortlaufender Bemühungen von Schlepperbooten und anderem Gerät noch keine Fortschritte dabei, einen seit Tagen festgesetzten Frachter freizubekommen. Der nächste Versuch, das Containerschiff zu bewegen, soll am Abend unternommen werden, teilte das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC am Freitag auf seiner Internetseite mit.

Nach Angaben der Suezkanal-Behörde ist derzeit ein Baggerschiff dabei, 15.000 bis 20.000 Kubikmeter Sand abzusaugen, um den Frachter freizulegen. Die ägyptische Behörde wird dabei von einem Unternehmen aus den Niederlanden unterstützt und will eigenen Angaben zufolge auch mit den USA zusammenarbeiten. Auch Länder wie die Türkei und Großbritannien hatten Unterstützung angeboten.

Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange «Ever Given» den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen.

Der japanische Eigentümer hofft, den Frachter an diesem Wochenende freizubekommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg dürfte sich die Bergung jedoch über das Wochenende hinaus hinziehen. Die Arbeiten, um das Container-Frachtschiff wieder flott zu bekommen, könnten demnach eine Woche oder länger dauern, berichtete die Agentur und berief sich auf namentlich nicht genannte Quellen.

Die Schifffahrt auf dem Kanal ist bis auf weiteres eingestellt. Dadurch hat sich ein langer Stau gebildet. Nach GAC-Angaben sind deshalb die Ankerplätze um die Stadt Suez bereits überfüllt.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hält Sorgen vor Piraterie bei Umwegen für übertrieben. Die Umleitung um das Kap der guten Hoffnung würde Schiffe eher nicht in Risikogebiete führen, sagte Verbandssprecher Christian Denso der Deutschen Presse-Agentur. Nach unbestätigten Medienberichten sollen sich Schifffahrtsunternehmen aus mehreren Ländern wegen einer potenziell erhöhten Pirateriegefahr für umgeleitete Schiffe an die US-Marine gewandt haben.

Blockade im Suez-Kanal: Eigner will Schiff am Wochenende freibekommen

TOKIO/KAIRO: Der japanische Eigentümer des im Suezkanal seit Tagen feststeckenden Frachters hofft, das Schiff an diesem Wochenende freizubekommen. Wie ein Sprecher des Unternehmens Shoei Kisen am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte, wolle man versuchen, das Container-Frachtschiff an diesem Samstag flott zu bekommen. Sollte dies nicht klappen, sei geplant, am Sonntag zwei weitere Schleppereinzusetzen. Das Unternehmen entschuldigte sich für den Vorfall.

Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange «Ever Given» den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war auf Grund gelaufen. Nach Angaben des japanischen Unternehmenssprechers versuchen bislang zehn Schlepper, den Frachter wieder flott zu bekommen. Bislang erfolglos.

Der Betreiber des Schiffes, die in Taiwan beheimatete Evergreenline, hatte am Donnerstag mitgeteilt, sich weiter mit dem Reeder und der Suezkanalbehörde abstimmen zu wollen, «um die Situation mit äußerster Dringlichkeit zu bewältigen, die Wiederaufnahme der Reise so schnell wie möglich sicherzustellen und die Auswirkungen des Vorfalls zu mildern». Da das Schiff gechartert sei, müsse jedoch der Eigentümer für Bergungs-, Reparaturkosten sowie andere Ansprüche Dritter aufkommen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitag dürfte sich die Bergung über das Wochenende hinaus hinziehen. Die Arbeiten, um das Container-Frachtschiff wieder flott zu bekommen, sollen etwa eine Woche, möglicherweise auch länger dauern, berichtete die Agentur und berief sich auf namentlich nicht genannte Quellen.

Die Schifffahrt auf dem Kanal ist bis auf weiteres eingestellt. Dadurch hat sich ein langer Stau gebildet. Am Ölmarkt war es zuletzt zu kräftigen Preis-Schwankungen gekommen, da der Suezkanal auch für den internationalen Ölhandel eine hohe Bedeutung hat.

Berger: Auflösung von Blockade im Suezkanal dauert lange

ROTTERDAM: Die Freilegung des im Suezkanal festliegenden Containerschiffes ist nach Einschätzung des niederländischen Bergungsunternehmens Boskalis nicht in kurzer Zeit möglich. Man versuche jetzt mit einem doppelten Ansatz, die Ever Given freizubekommen, sagte ein Sprecher des Unternehmens Boskalis der niederländischen Agentur ANP am Freitag. Das Unternehmen ist an der Bergung beteiligt.

Die 400 Meter lange Ever Given soll nun von zwei Seite losgelöst werden. Zum einen wird nach Darstellung des Sprechers Sand unter dem Schiff an den Seiten des Kanals weggebaggert. Außerdem soll das Gewicht des Schiffes verringert werden durch Abpumpen von Brandstoff.

Die Ever Given liegt diagonal im Kanal und versperrt so die Durchfahrt auf dieser wichtigen Handelsroute. Nach Angaben des Unternehmenssprechers ist aber unklar, wie groß die Reichweite der verfügbaren Baggerschiffe ist. Auch die Art des Bodens spiele eine Rolle. «Sand spült schnell weg, das wäre günstig. ... Aber bei lehmartigem Boden kann man graben, so viel man will, aber der Boden daneben bleibt stehen.»

Die niederländischen Bergungsexperten hoffen nun, dass auch geeignete Schiffe schnell zur Verfügung stehen, um Diesel abzupumpen und dann auch aufzunehmen.