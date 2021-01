Nachrichten zum Thema Seefahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.01.21 | Überblick

Schweden legt Gesetzesänderung für «Estonia»-Grabfrieden vor

STOCKHOLM: Die schwedische Regierung hat einen Gesetzesvorschlag zur Änderung des Grabfriedens vorgelegt, der über der 1994 gesunkenen Ostsee-Fähre «Estonia» verhängt worden ist. Nach den aufsehenerregenden Funden von Löchern im Schiffsrumpf schlägt die Regierung vor, eine Ausnahme vom strafbaren Verbot für Tauchgänge und andere Unterwasseraktivitäten am Wrack zuzulassen. Allerdings soll das nur unter der Bedingung möglich sein, wenn diese Arbeiten der Untersuchung des Schiffbruchs dienen. Das teilte Schwedens Innenminister Mikael Damberg am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm mit.

Die «Estonia» war 1994 mit 989 Menschen an Bord auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der finnischen Südküste gesunken. Mit 852 Toten gilt der Untergang als die schwerste Schiffskatastrophe in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil viele der Toten nicht geborgen werden konnten, steht das Wrack als Ruhestätte unter Schutz und darf laut Grabfriedensgesetz nicht aufgesucht werden.

Innenminister Damberg schränkte ein, die Ausnahme solle nur für Behörden aus Schweden, Estland und Finnland oder im Auftrag dieser Behörden gelten. Privatpersonen soll es also weiterhin nicht erlaubt sein, zur «Estonia» hinabzutauchen. Die Regierung habe keine Pläne, das Grabfriedensgesetz aufzuheben, machte Damberg klar.

Der Vorschlag wird nun Behörden und Organisationen zur Prüfung vorgelegt, im Anschluss behandelt ihn dann das Parlament in Stockholm. Ziel ist, dass das Gesetz am 1. Juli in Kraft treten kann.

Warum die Fähre unterging, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Laut dem offiziellen Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1997 war das abgerissene Bugvisier die Ursache für den Untergang. Seit langem fordern Überlebende und Hinterbliebene jedoch, dass die Untersuchungen neu aufgerollt werden. Neue Bewegung kam in den Fall, als ein Filmteam mit Hilfe eines Tauchroboters zwei Löcher im Schiffsrumpf entdeckte und die Funde in einer im September 2020 veröffentlichten Dokumentation enthüllte. Die schwedische Havariekommission hatte die Regierung daraufhin gebeten, den Grabfrieden zu ändern, um diese Funde genauer untersuchen zu können.